13 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ SlidesAI ในปี 2025

การสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดและสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงนั้นต้องใช้เวลาและพลังความคิดสร้างสรรค์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เครื่องมือ AI อย่าง SlidesAI กำลังได้รับความนิยม—เปลี่ยนไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นสไลด์ที่ดูมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที 🎨
การสร้างงานนำเสนอที่ดึงดูดและสร้างความประทับใจอย่างแท้จริงนั้นต้องใช้เวลาและพลังความคิดสร้างสรรค์ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เครื่องมือ AI อย่าง SlidesAI กำลังได้รับความนิยม—เปลี่ยนไอเดียที่ยังไม่สมบูรณ์ให้กลายเป็นสไลด์ที่สมบูรณ์แบบภายในไม่กี่นาที 🎨
🔍 คุณรู้หรือไม่? AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณได้ถึง 66% ทำให้การสร้างงานนำเสนอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง!
แม้ว่า SlidesAI จะสะดวกมากและให้ความรวดเร็วพร้อมคุณภาพที่ดีพอสมควร แต่ก็ยังมีข้อเสียบางประการ
ตัวเลือกการปรับแต่งของคุณมีจำกัด และเครื่องมือนี้ขาดความยืดหยุ่นในการออกแบบขั้นสูง ผู้ใช้ยังได้สังเกตเห็นข้อบกพร่องเป็นครั้งคราวและตัวเลือกการผสานรวมที่จำกัด หาก SlidesAI ไม่ตรงกับความต้องการในการนำเสนอของคุณ ไม่ต้องกังวล—มีทางเลือกที่ทรงพลังมากมายให้เลือกใช้
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจทางเลือก 13 รายการของ SlidesAI ที่คุณควรลองใช้ ตั้งแต่เครื่องมือสร้างเนื้อหาด้วย AI อื่น ๆ ไปจนถึงแพลตฟอร์มการออกแบบที่ครอบคลุมและโซลูชันการจัดการงานแบบบูรณาการ
สรุป: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI สร้างสไลด์
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด นี่คือภาพรวมของเครื่องมือชั้นนำที่ทำงานได้ดีเป็นทางเลือกสำหรับ Slides AI
|เครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติที่ดีที่สุด
|ราคา
|ClickUp
|การจัดการโครงการและการนำเสนอแบบครบวงจรขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจขนาดเล็ก, บริษัทขนาดกลาง, องค์กรขนาดใหญ่
|การจัดการงานและโครงการ, การสร้างงานนำเสนอด้วยปัญญาประดิษฐ์, การผสานปฏิทินอย่างไร้รอยต่อ, กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม
|ฟรีตลอดไป; ปรับแต่งได้สำหรับองค์กร
|ปัญญาประดิษฐ์ที่สวยงาม
|ขนาดทีม: เหมาะสำหรับบุคคลและทีมขนาดเล็ก การออกแบบระบบสไลด์อัตโนมัติ:
|ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดรูปแบบสไลด์ การออกแบบ ความสอดคล้องของแบรนด์ เครื่องมือการทำงานร่วมกันของทีม
|เริ่มต้นที่ $12/เดือนต่อผู้ใช้
|Canva
|การเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และภาพ ขนาดทีม: บุคคล, ทีม, และธุรกิจ
|เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง, เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI (Magic Design, Magic Write), การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือนต่อผู้ใช้
|เพรซี
|การนำเสนอที่ไม่เป็นเส้นตรงและมีความเคลื่อนไหว ขนาดทีม: เหมาะสำหรับทีมและบุคคลที่ต้องการการนำเสนอที่สร้างสรรค์
|สไลด์ที่สามารถซูมได้, การเล่าเรื่องแบบไดนามิก, การปรับปรุงด้วย AI, การผสานรวมกับ PowerPoint
|เริ่มต้นที่ $5/เดือน
|การเสนอขาย
|การนำเสนอของทีมแบบร่วมมือ ขนาดทีม: ทีม โดยเฉพาะทีมขายและการตลาด
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การออกแบบด้วย AI, เทมเพลตสำหรับชุดนำเสนอการขาย
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $25/เดือน (รวมบรรณาธิการ 2 คน)
|Zoho Show
|การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Zoho ขนาดทีม: ธุรกิจขนาดเล็ก, ทีม
|การผสานรวมกับ Zoho, การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, การฝังมัลติมีเดีย
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $2.50/เดือนต่อผู้ใช้
|Visme
|การนำเสนอและอินโฟกราฟิกที่มีแบรนด์ ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ธุรกิจ
|การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ, อินโฟกราฟิก, การนำเสนอแบบโต้ตอบ, การทำงานร่วมกันเป็นทีม
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $12. 25/เดือนต่อผู้ใช้
|เด็คโทปุส
|ขนาดทีม: บุคคลและทีมที่ต้องการสร้างสไลด์อย่างรวดเร็ว การนำเสนอที่สร้างโดย AI
|เนื้อหาที่สร้างโดย AI, ฟีเจอร์แบบโต้ตอบ เช่น การสำรวจความคิดเห็น, ถาม-ตอบ, การโค้ชผู้นำเสนอ
|เริ่มต้นที่ $24.99/เดือน ต่อผู้ใช้
|เมนทิมิเตอร์
|การนำเสนอแบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยผู้ฟัง ขนาดทีม: สถานศึกษา, เวิร์กช็อป, การประชุม
|การสำรวจความคิดเห็นแบบเรียลไทม์, แบบทดสอบ, แบบสำรวจ, ข้อเสนอแนะจากผู้ชม, การติดตามการมีส่วนร่วม
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $17.99/เดือน ต่อผู้บรรยาย
|มายากลสไลด์
|การสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วด้วย AI ขนาดทีม: บุคคลและทีมที่ต้องการสร้างสไลด์อย่างรวดเร็ว
|แปลงเอกสาร/URL เป็นสไลด์, การผสานรวมกับ PowerPoint และ Google Slides
|เริ่มต้นที่ $8 ต่อเดือน
|แกมมา
|การเล่าเรื่องที่ทันสมัยและรองรับการใช้งานบนมือถือ ขนาดทีม: ทีมและบุคคลที่สร้างการนำเสนอที่มีชีวิตชีวา
|องค์ประกอบแบบโต้ตอบ, การฝังวิดีโอและสื่อ, การวิเคราะห์ขั้นสูง
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $10/เดือน ต่อที่นั่ง
|บวก AI
|การผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับ Google Slides ขนาดทีม: ทีมที่ใช้ Google Slides หรือ PowerPoint
|การแก้ไขด้วยปัญญาประดิษฐ์, ข้อเสนอแนะเนื้อหา, การผสานกับ Google Slides และ PowerPoint
|เริ่มต้นที่ $15/เดือนต่อผู้ใช้
|สไลด์สโก
|ขนาดทีม: บุคคลทั่วไป, ทีมที่ต้องการเทมเพลตที่ดูเรียบร้อย
|แม่แบบที่ปรับแต่งได้, สไลด์ที่สร้างโดย AI, การผสานกับ Google Slides และ PowerPoint
|ฟรี; เริ่มต้นที่ $5.99/เดือนต่อผู้ใช้
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Slides AI?
ขณะเลือกเครื่องมือนำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ ให้ให้ความสำคัญกับคุณสมบัติต่อไปนี้เพื่อประสบการณ์ที่ราบรื่น:
- การสร้างเนื้อหาด้วยพลังของ AI: มองหาเครื่องมือที่ใช้ AI ไม่เพียงแค่สร้างข้อความ แต่ยังแนะนำการจัดวาง, องค์ประกอบการออกแบบ, หรือสรุปข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เทมเพลตมืออาชีพที่หลากหลาย: ไลบรารีเทมเพลตที่ครอบคลุมอย่างละเอียดเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างงานนำเสนอที่น่าสนใจทางสายตาสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม เทมเพลตยังช่วยประหยัดเวลาอย่างมากและให้จุดเริ่มต้นที่เรียบร้อย
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: บ่อยครั้งที่การสร้างงานนำเสนอไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว ดังนั้น หากทีมของคุณจำเป็นต้องทำงานร่วมกันในโครงการนี้ เครื่องมือควรรองรับการแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชร์ที่ง่ายดายเพื่อการระดมความคิดอย่างรวดเร็วและการดำเนินการ
- ความสามารถในการออกแบบตามความต้องการ: ทางเลือกของ Slides AI ควรมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งเค้าโครง, แบบอักษร, โทนสี และอื่น ๆ ตามความต้องการ นอกจากนี้ยังควรรองรับการฝังองค์ประกอบสื่อ เช่น รูปภาพ, วิดีโอ, GIF และแผนภูมิ
- คุณสมบัติแบบโต้ตอบ: คุณสมบัติหลักเช่นแอนิเมชั่น, การเปลี่ยนฉาก, และการมีส่วนร่วมของผู้ชมแบบเรียลไทม์ทำให้การนำเสนอมีความน่าสนใจสำหรับสมาชิกทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเช่นกัน
- รูปแบบการส่งออก: เครื่องมือนำเสนอ AI ควรอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งออกสไลด์โชว์เป็นไฟล์ Microsoft PowerPoint และ Google Slides เพื่อให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้กับทุกอุปกรณ์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เทมเพลตช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น เพื่อทำให้การสร้างงานนำเสนอของคุณง่ายและรวดเร็วสำรวจเทมเพลต Google Slides ฟรีที่ดีที่สุดที่มีการออกแบบที่เรียบง่ายและไม่รก พร้อมความยืดหยุ่นที่คุณต้องการสำหรับความต้องการของคุณ!
13 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI สร้างสไลด์
นี่คือภาพรวมของทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ SlidesAI ในการสร้างงานนำเสนอด้วย AI:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการนำเสนอแบบครบวงจร)
ClickUpคือแอปสำหรับงานที่ครบครันอย่างแท้จริง มันไม่ได้เป็นเพียงแค่การจัดการงานเท่านั้น แต่ยังมีเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสร้างงานนำเสนอที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบอีกด้วย
ทำงานร่วมกันบนสไลด์เด็คด้วย ClickUp Whiteboards
เพิ่มพลังให้ PowerPoint ของคุณด้วยฟีเจอร์ClickUp Whiteboardsฟีเจอร์นี้มอบบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ช่วยให้ทีมสามารถระดมความคิดและสร้างสไลด์ที่ดึงดูดสายตาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จินตนาการถึงมันเป็นพื้นที่ทางสายตาสำหรับการเปลี่ยนแนวคิดของคุณให้กลายเป็นรูปแบบและดีไซน์ที่น่าสนใจ
คุณสามารถเพิ่มโน้ตติด, แผนผัง, ลิงก์งาน,แผนผังความคิด, และแม้กระทั่งภาพร่างได้อย่างอิสระ ทำให้ง่ายต่อการแปลงความคิดดิบให้เป็นรูปแบบการนำเสนอที่มีโครงสร้าง กระดานไวท์บอร์ดทำงานเหมือนพื้นที่ทำงานแบบภาพที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม, ใส่คำอธิบาย, และปรับให้สอดคล้องกันบนสไลด์สุดท้ายก่อนย้ายไปยังเครื่องมือการนำเสนอที่คุณชื่นชอบ
สร้างภาพทันทีด้วย Whiteboard AI Image Creation
ต้องการภาพประกอบสำหรับสไลด์หรือไม่?ClickUp Whiteboardsยังช่วยให้คุณสร้างและแทรกภาพได้โดยตรงโดยใช้ AI ไม่ว่าคุณจะกำลังวาดภาพแนวคิด แสดงกระบวนการ หรือเพิ่มไอคอนและองค์ประกอบการออกแบบ การสร้างภาพช่วยให้คุณไม่ต้องยุ่งยากกับการสลับเครื่องมือหรือค้นหาจากไลบรารีภายนอก เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับสไลด์ของคุณโดยไม่ขัดจังหวะความคิดสร้างสรรค์
เขียนสไลด์อย่างชาญฉลาดด้วย ClickUp Brain
คุณมีClickUp Brain ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างเนื้อหาสำหรับสไลด์โชว์ของคุณ เพียงป้อนข้อความที่ระบุความต้องการหลักของคุณ ClickUp Brain จะสร้างเนื้อหาสำหรับทุกสไลด์ให้คุณภายในไม่กี่คลิก
ClickUp Brain สามารถปรับแต่งเนื้อหาที่มีอยู่ในClickUp Docsได้เช่นกันโดยเปลี่ยนรูปแบบและน้ำเสียงให้สอดคล้องกับกระบวนการนำเสนอของคุณ Docs ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บ แก้ไข และทำงานร่วมกันเกี่ยวกับเนื้อหาการนำเสนอกับทีมของคุณ
ต้องการเร่งกระบวนการนี้ให้เร็วขึ้นหรือไม่?เทมเพลตการนำเสนอของ ClickUpช่วยให้การออกแบบสไลด์มืออาชีพเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่ปรับแต่งได้นี้รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกในทีมทุกคน เพื่อให้มั่นใจในกระบวนการพัฒนาการนำเสนอที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
📮 ClickUp Insight: 11% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI เป็นหลัก สำหรับการระดมความคิดและสร้างสรรค์ไอเดีย แต่หลังจากนั้นไอเดียอันยอดเยี่ยมเหล่านี้จะเกิดอะไรขึ้น? นี่คือจุดที่คุณต้องการไวท์บอร์ดที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp Whiteboardsซึ่งช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียจากการระดมสมองให้กลายเป็นงานได้ทันที และหากคุณไม่สามารถอธิบายแนวคิดได้อย่างชัดเจน เพียงขอให้ เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI สร้างภาพตามคำอธิบายของคุณ มันคือแอปที่ครบครันสำหรับการทำงานที่ช่วยให้คุณคิด วางแผน และดำเนินการได้เร็วขึ้น!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิดและสร้างสไลด์นำเสนอ
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างงานนำเสนอร่วมกันเป็นทีม
- ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโครงร่างการนำเสนอและเนื้อหาภายใน
- แปลงคะแนนการกระทำในเอกสารนำเสนอให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้พร้อมกำหนดเวลา
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือนำเสนอหลากหลาย เช่น Microsoft PowerPoint และ Google Slides
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่า ClickUp จะมีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม แต่ฟีเจอร์ที่หลากหลายอาจทำให้รู้สึกสับสนหากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน
- ประสบการณ์การใช้งานบนมือถืออาจไม่ราบรื่นเท่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่Long Nguyen Vuกล่าวเกี่ยวกับศูนย์กลางแบบรวมศูนย์ของ ClickUp:
เนื่องจากความสอดคล้องกันระหว่างบุคคล ClickUp ช่วยให้เราสามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบและกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวได้ ผลลัพธ์คือ สมาชิกแต่ละคนสามารถมองเห็นงานของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมายหลักของทีมเรา นอกจากนี้ ยังไม่มีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนระหว่างสมาชิก เนื่องจากเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นหนึ่งเดียว
เนื่องจากความสอดคล้องกันระหว่างบุคคล ClickUp ช่วยให้เราสามารถทำงานบนการออกแบบและกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวได้ ผลลัพธ์คือ สมาชิกแต่ละคนสามารถมองเห็นงานของตนได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในทิศทางของเป้าหมายหลักของทีมเรา นอกจากนี้ ยังไม่มีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนระหว่างสมาชิก เนื่องจากเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันในอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นหนึ่งเดียว
2. AI ที่สวยงาม (เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบสไลด์ขนาดเล็กอัตโนมัติ)
Beautiful AI ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้กระบวนการออกแบบการนำเสนอเป็นอัตโนมัติ ผู้สร้างการนำเสนอด้วย AI จัดการการปรับเลย์เอาต์ของสไลด์ ความสวยงาม และการออกแบบ ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่เนื้อหาได้
การมุ่งเน้นและการเข้าถึงสื่อที่มีคุณภาพ เช่น ภาพและไอคอน จะช่วยให้คุณจบการนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI ที่สวยงาม
- ทำให้การออกแบบสไลด์เป็นอัตโนมัติเพื่อรักษาการจัดวางที่เป็นมืออาชีพและสม่ำเสมอ
- ฝังภาพและไอคอนสมัยใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางสายตาให้กับงานนำเสนอทั้งหมด
- รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ผ่านคุณสมบัติเช่นการอัปเดตแบบสากลและการควบคุมแบรนด์อย่างสมบูรณ์
- ทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือที่เน้นการทำงานเป็นทีมเพื่อการแบ่งปันและแก้ไขที่ราบรื่น
ข้อจำกัดที่สวยงามของ AI
- มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือนำเสนอ AI แบบดั้งเดิม
- ประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพ เช่น เวลาในการโหลดที่ช้า
ราคา AI ที่สวยงาม
- ข้อดี: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- โครงการเฉพาะกิจ: $45 ต่อการนำเสนอหนึ่งครั้ง
คะแนนและรีวิวจาก AI ที่สวยงาม
- G2: 4. 7/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Beautiful AI
ไลบรารีเลย์เอาต์พร้อมระบบจัดวางอัตโนมัติที่มีแนวทางชัดเจน ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องตลอดเวลา ไลบรารีภาพและไอคอนคุณภาพสูงมากมาย ช่วยให้คุณเลือกภาพที่โดดเด่นสำหรับสไลด์ได้อย่างง่ายดาย ตัวแก้ไขธีมช่วยให้ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้เหมือนกันในทุกงานนำเสนอของบริษัทได้อย่างสะดวก กราฟและแผนภูมิก็ยอดเยี่ยม
ไลบรารีเลย์เอาต์พร้อมระบบจัดวางอัตโนมัติที่มีแนวทางชัดเจน ช่วยให้งานของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องอยู่เสมอ ไลบรารีภาพสต็อกและไอคอนคุณภาพสูงช่วยให้เลือกภาพที่โดดเด่นสำหรับสไลด์ได้อย่างง่ายดาย ตัวแก้ไขธีมช่วยให้ปรับแต่งรูปลักษณ์ให้เหมือนกันในทุกงานนำเสนอของบริษัทได้อย่างสะดวก กราฟและแผนภูมิก็ยอดเยี่ยม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างงานศิลปะด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับนักออกแบบ
3. Canva (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์และภาพ)
Canva เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากและใช้งานง่าย มีแม่แบบสำหรับการนำเสนอให้เลือกนับพันรูปแบบ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย รวมถึงคลังแม่แบบ รูปภาพ และแบบอักษรที่หลากหลาย ทำให้ Canva เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับทุกชุดแบรนด์
Canva's Magic Studio ใช้เครื่องมือ AI เช่น Magic Write สำหรับการเขียนข้อความ และ Magic Design สำหรับคำแนะนำการจัดวาง—ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอที่ดูเรียบหรูและมีเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความสวยงามของการออกแบบที่สม่ำเสมอในทุกสไลด์โดยใช้เทมเพลตที่สามารถทำซ้ำได้
- บันทึกองค์ประกอบแบรนด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างการออกแบบที่เป็นส่วนตัวทุกครั้ง
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ผ่านเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น คุณสมบัติ Magic Design และ Magic Write
- ร่วมมือกับทีมของคุณผ่านการแก้ไขแบบเรียลไทม์และฟีเจอร์แสดงความคิดเห็น
ข้อจำกัดของ Canva
- ขาดฟังก์ชันการออกแบบขั้นสูงที่นักออกแบบมืออาชีพต้องการเพื่อควบคุมการทำงานได้มากขึ้น
- แม้ว่าจะสนับสนุนการทำงานร่วมกัน แต่มันก็ดูด้อยกว่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมมีให้
ราคาของ Canva
- Canva ฟรี
- Canva Pro: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Teams: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- Canva Enterprise: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Canva
- G2: 4. 7/5 (4,410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,380 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเกี่ยวกับเทมเพลตและความสามารถในการออกแบบของ Canva:
มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อออกแบบสิ่งของของคุณ. ดังนั้น หากคุณเป็นมือใหม่และไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือมืออาชีพที่มีอยู่ในตลาด นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ. มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับเอกสารทางการตลาดทุกชนิด – การนำเสนอ PowerPoint, ใบปลิว, โบรชัวร์, นามบัตร, วิดีโอ, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์. นอกจากนี้ คุณยังมี AI ที่อยู่เหนือขึ้นไปเพื่อยกระดับการออกแบบของคุณ.
มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อออกแบบสิ่งของของคุณ. ดังนั้น หากคุณเป็นมือใหม่และไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือมืออาชีพที่มีอยู่ในตลาด นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ. มีเทมเพลตสำเร็จรูปหลายร้อยแบบสำหรับเอกสารทางการตลาดทุกชนิด – การนำเสนอ PowerPoint, ใบปลิว, โบรชัวร์, นามบัตร, วิดีโอ, และโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์. นอกจากนี้ คุณยังมี AI ที่ช่วยยกระดับการออกแบบของคุณให้ดียิ่งขึ้น.
4. Prezi (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่ไม่เป็นเชิงเส้นและมีความเคลื่อนไหว)
Prezi เป็นเครื่องมือนำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสร้างสไลด์นำเสนออย่างมืออาชีพโดยใช้แนวทางที่ไม่เป็นเส้นตรงและมีพลวัต คุณสามารถซูมเข้าออกในสไลด์โชว์ได้ ซึ่งช่วยเสริมการเล่าเรื่องให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น รูปแบบนี้ดึงดูดความสนใจและสร้างความประทับใจทางสายตาได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ Prezi AI ยังช่วยในการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำและปรับแต่งเนื้อหาตามความชอบของผู้ชม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Prezi
- สร้างการนำเสนอที่ไม่เป็นเส้นตรงและสามารถซูมได้สำหรับการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวา
- ใช้ชุดเครื่องมือออกแบบที่หลากหลายเพื่อสร้างเนื้อหาที่มีปฏิสัมพันธ์และสวยงาม
- ผสานการทำงานกับ Prezi AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- นำเข้าเป็นงานนำเสนอ PowerPoint เพื่อเข้าถึงแบบออฟไลน์
ข้อจำกัดของ Prezi
- รูปแบบการนำเสนอที่ไม่เหมือนใครมอบเส้นทางการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- รูปแบบการกำหนดราคาสูง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งคราว
ราคา Prezi
- มาตรฐาน: $5/เดือน
- บวก: $15/เดือน
- พรีเมียม: $25/เดือน
- EDU Plus: $4/เดือน
- EDU Pro: $8/เดือน
- ทีมการศึกษา: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $15/เดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: $25/เดือน
- ทีมธุรกิจ: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Prezi
- G2: 4. 2/5 (5,150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (2,210+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้ Prezi คนหนึ่งได้แบ่งปันเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา:
ผมมีความยินดีที่จะใช้ Prezi ในการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ทำให้ข้อมูลแน่นเกินไปสำหรับการบรรยายของผมในฐานะผู้สอน มันมีประโยชน์มากและช่วยให้ผมสามารถนำเสนอจุดสำคัญได้ขณะที่นักเรียนของผมยังคงสนใจอยู่
ผมมีความยินดีที่จะใช้ Prezi ในการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญโดยไม่ทำให้ข้อมูลแน่นเกินไปสำหรับการบรรยายของผมในฐานะผู้สอน มันมีประโยชน์มากและช่วยให้ผมสามารถนำเสนอประเด็นสำคัญได้ในขณะที่นักเรียนของผมยังคงสนใจอยู่
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: จับคู่ข้อความสั้น ๆ กับภาพที่เกี่ยวข้องเพื่อเน้นความคิดหลักโดยไม่ทำให้ดูเป็นบล็อกหรือรกตา การจัดวางแบบนี้ทำให้ข้อความชัดเจนในทันทีที่เห็น
5. การนำเสนอ (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอร่วมกันของทีม)
ตามชื่อที่บ่งบอกไว้, Pitch คือแพลตฟอร์มสำหรับการนำเสนอสำหรับทีมขายและทีมการตลาด. มันช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ร่วมมือกันแบบเรียลไทม์เพื่อสร้างเอกสารนำเสนอที่น่าสนใจและน่าดึงดูด.
นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์นำเสนอช่วยให้ผู้ใช้สามารถผสานรวมเด็คการนำเสนอเข้ากับกระบวนการทำงานอัจฉริยะและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อสร้างแรงผลักดันตั้งแต่การนำเสนอไปจนถึงการปิดการขาย!
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
- ผสานทีมการตลาดและทีมขายเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเด็คการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มแอนิเมชัน, ทรัพยากรฟรี, และการฝังแบบโต้ตอบเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์เด็คของคุณ
- เลือกจากเทมเพลตหลากหลายที่สามารถปรับแต่งได้ หรือใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างจากศูนย์
- แชร์และนำเสนอเด็คนำเสนอของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยลิงก์แชร์ไม่จำกัด
ข้อจำกัดในการเสนอราคา
- แพลตฟอร์มนี้ไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ใหม่
- คุณสมบัติการออกแบบขั้นสูงมีจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือนำเสนอ AI อื่น ๆ
การกำหนดราคาเสนอขาย
- ฟรี
- ข้อดี: $25/เดือน (รวมบรรณาธิการสองคน)
- ธุรกิจ: $100/เดือน (รวมบรรณาธิการห้าคน)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวการนำเสนอ
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงคุณสมบัติการปรับแต่งของ Pitch:
ความสามารถในการปรับแต่งสไลด์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นเหลือเชื่อมาก คุณสามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนใช้เวลาหลายชั่วโมงให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ความสามารถในการทำงานร่วมกันและให้ทีมของคุณเพิ่มหรือแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายมาก
ความสามารถในการปรับแต่งสไลด์ได้ในไม่กี่วินาทีนั้นเหลือเชื่อมาก คุณสามารถสร้างสิ่งที่ดูเหมือนใช้เวลาหลายชั่วโมงให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ความสามารถในการทำงานร่วมกันและให้ทีมของคุณเพิ่มหรือแก้ไขได้แบบเรียลไทม์ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดายมาก
6. Zoho Show (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบนิเวศของ Zoho)
Zoho Show เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์บนระบบคลาวด์ ช่วยให้ทีมและธุรกิจขนาดเล็กสามารถสร้าง ทำงานร่วมกัน และนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย โดยผสานการทำงานกับแอปพลิเคชัน Zoho ได้อย่างลงตัว
ระบบนิเวศที่รวมศูนย์เช่นนี้ทำให้การนำเสนอผลงานให้ลูกค้าในสำนักงานหรือทางไกลง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Zoho Show
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับสภาพแวดล้อม Zoho เพื่อกระบวนการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยฟีเจอร์การแก้ไขพร้อมกัน
- เพิ่มการเปลี่ยนสไลด์และการเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มความมีส่วนร่วมของผู้ชม
- ฝังองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพและวิดีโอ เพื่อเสริมสร้างการนำเสนอให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Zoho Show
- ไม่รองรับฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์
- การแก้ไขสดอาจมีปัญหาและไม่น่าเชื่อถือ
ราคาของ Zoho Show
- แผนฟรี
- แผนมืออาชีพ: $2.50/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
Zoho Show คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
นี่คือวิธีที่ผู้ใช้คนหนึ่งอธิบายประสบการณ์ในการสร้างงานนำเสนอด้วย Zoho Show:
Zoho Show เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Office 365 แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย เช่น สเปรดชีต ตัวแก้ไขข้อความ และสไลด์โชว์ แต่ฉันใช้มันส่วนใหญ่สำหรับการสร้างงานนำเสนอ และเชื่อเถอะว่ามันง่ายมาก มันเหมือนกับ Microsoft PowerPoint เวอร์ชันออนไลน์ที่มีทรัพยากรมากมาย ทำให้กระบวนการนี้ง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ไดรฟ์ที่คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่คุณทำงานได้
Zoho Show เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Office 365 แม้ว่าจะมีฟีเจอร์มากมาย เช่น สเปรดชีต, ตัวแก้ไขข้อความ, และการนำเสนอ แต่ฉันใช้มันส่วนใหญ่สำหรับการสร้างงานนำเสนอ และเชื่อเถอะ มันง่ายมาก มันเหมือนกับ Microsoft PowerPoint เวอร์ชันออนไลน์ที่มีทรัพยากรมากมาย ทำให้กระบวนการง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ไดร์ฟที่คุณสามารถค้นหาไฟล์ที่คุณทำงานได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: สำนักงานใหญ่ของ Zoho ในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ซึ่งพนักงานสามารถช่วยปลูกอาหารหรือพักผ่อนได้!
7. Visme (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอที่มีแบรนด์และอินโฟกราฟิก)
Visme เป็นแพลตฟอร์มการออกแบบที่ใช้เครื่องมือ AI เพื่อสร้างเนื้อหาภาพ รวมถึงงานนำเสนอ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย แผนภูมิ และอินโฟกราฟิก
มันผสานรวมอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเข้ากับคลังเทมเพลตและทรัพยากรการออกแบบเพื่อทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้น ซอฟต์แวร์นำเสนอตัวนี้อ้างว่าสามารถเร่งกระบวนการออกแบบของคุณได้ถึง 5 เท่าและสร้างแบบฟอร์มที่มีโอกาสแปลงเป็นลูกค้าได้มากกว่าถึง 2 เท่า!
คุณสมบัติเด่นของ Visme
- สร้างงานนำเสนอ เอกสาร การแสดงข้อมูล กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย การตัดต่อวิดีโอ ไวร์เฟรม และแบบจำลอง
- ใช้ Visme AI Designer เพื่อประหยัดเวลาและความพยายามในการสร้างสินทรัพย์
- ผสมผสานองค์ประกอบที่โต้ตอบได้และดึงดูดสายตาเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชม
- สื่อสารกับทีมของคุณภายใน Visme โดยใช้ฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็นและการทำงานร่วมกัน
ข้อจำกัดของ Visme
- การนำทางผ่านสไลด์เด็คไม่ตรงตามสัญชาตญาณเท่ากับงานนำเสนอ PowerPoint และ Google Slides
- การส่งออกงานนำเสนอและภาพประกอบมีปัญหาขัดข้องและแสดงผลไม่เหมือนกับที่เห็นในมุมมองออนไลน์
ราคาของ Visme
- พื้นฐาน: ฟรี
- เริ่มต้น: $12. 25/เดือน
- ข้อดี: $24.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Visme
- G2: 4. 5/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (710+ รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเกี่ยวกับแอนิเมชันและตัวแก้ไขอันทรงพลังของ Visme:
1) ก่อนอื่นเลย ฉันชอบการออกแบบของ Visme มาก มันใช้งานง่ายมากจริงๆ
2) ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: นี่เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากที่ฉันเคยเห็นใน Visme; แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักออกแบบอย่างฉันก็สามารถสร้างงานนำเสนอที่ดีได้อย่างง่ายดาย
3) มีรูปภาพสต็อก ไอคอน และแอนิเมชันมากมายที่สามารถช่วยในการนำเสนอได้ ซึ่งฉันไม่เคยเห็นรูปภาพสต็อกมากขนาดนี้ในแบรนด์อื่นเลย
1) ก่อนอื่นเลย ฉันชอบการออกแบบของ Visme มาก มันใช้งานได้สะดวกมากจริงๆ
2) ตัวแก้ไขแบบลากและวาง: นี่เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากที่ฉันเคยเห็นใน Visme; แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักออกแบบอย่างฉันก็สามารถสร้างงานนำเสนอที่ดีได้อย่างง่ายดาย
3) มีรูปภาพสต็อก ไอคอน และแอนิเมชันมากมายที่สามารถช่วยในการนำเสนอได้ ซึ่งฉันไม่เคยเห็นรูปภาพสต็อกมากมายขนาดนี้ในแบรนด์อื่นเลย
8. Decktopus (เหมาะสำหรับการสร้างงานนำเสนออย่างรวดเร็วด้วย AI)
Decktopus เป็นเครื่องมือสร้างงานนำเสนอด้วย AI ที่สร้างสไลด์นำเสนอที่ออกแบบอย่างสมบูรณ์และพร้อมใช้งานตามความต้องการของผู้ใช้
กรอกข้อมูลสำคัญ และคุณสามารถสร้างการนำเสนอที่สมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมด้วยองค์ประกอบการออกแบบ คำแนะนำเกี่ยวกับเนื้อหา และภาพเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ ซอฟต์แวร์นำเสนอ ยังมีองค์ประกอบการโต้ตอบ เช่น เครื่องมือถาม-ตอบ เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมกับผู้ชมระหว่างการนำเสนอ
คุณสมบัติเด่นของ Decktopus
- สร้างงานนำเสนอพร้อมใช้งานโดยใช้เครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากผู้ใช้
- แก้ไขสไลด์เด็คของคุณด้วยตัวแก้ไขแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- รวมเอาองค์ประกอบเช่นแบบสำรวจและช่วงถาม-ตอบเพื่อให้การนำเสนอมีปฏิสัมพันธ์
- ขอความช่วยเหลือจาก AI Presenter Coach เพื่อพัฒนาการนำเสนอของคุณ
ข้อจำกัดของ Decktopus
- ราคาค่อนข้างสูง และไม่มีรุ่นฟรีให้บริการ
- ไฟล์นำเสนอ PowerPoint ที่ส่งออกไม่สามารถแก้ไขได้
ราคา Decktopus
- ข้อดี: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $49.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Decktopus
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้กล่าวไว้หลังจากสร้างงานนำเสนอที่ดูดีและโต้ตอบได้อย่างรวดเร็วด้วย Decktopus:
Decktopus เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก! ฉันสามารถสร้างงานนำเสนอที่ดูสะอาดตา ทันสมัย และมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที! ฉันชอบตัวเลือกในการเพิ่มแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม และคุณยังสามารถเพิ่มเสียง วิดีโอ และ GIF ลงในสไลด์ได้อีกด้วย! ขอแนะนำอย่างยิ่ง!
Decktopus เป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมาก! ฉันสามารถสร้างงานนำเสนอที่ดูสะอาดตา ทันสมัย และมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที! ฉันชอบตัวเลือกในการเพิ่มแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม และคุณยังสามารถเพิ่มเสียง วิดีโอ และ GIF ลงในสไลด์ได้อีกด้วย! ขอแนะนำอย่างยิ่ง!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้สัญลักษณ์หัวข้อย่อยและรายการตรวจสอบแบบโต้ตอบเพื่อให้ข้อมูลในการนำเสนอของคุณเข้าใจง่ายขึ้น
9. Mentimeter (เหมาะที่สุดสำหรับการนำเสนอแบบโต้ตอบที่ขับเคลื่อนโดยผู้ฟัง)
Mentimeter เป็นเครื่องมือนำเสนอที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งใช้คุณสมบัติการโต้ตอบแบบเรียลไทม์เพื่อดึงดูดผู้ชม คุณสามารถเพิ่มแบบสำรวจสด แบบทดสอบ และช่วงถาม-ตอบลงในสไลด์เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมและรวบรวมความคิดเห็นได้
ระดับของปฏิสัมพันธ์นี้ทำให้ Mentimeter เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการตั้งค่าทางการศึกษา เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ, สัมมนา, และการประชุม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mentimeter
- ข้อความแจ้งให้ป้อนข้อมูลในเครื่องมือ AI เช่น AI Menti builder เพื่อสร้างการนำเสนอแบบโต้ตอบได้ในไม่กี่วินาที
- สร้างและฝังแบบสำรวจสด แบบทดสอบ แบบสำรวจความคิดเห็น และช่วงถาม-ตอบลงในสไลด์โชว์เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- แสดง Word Cloud เพื่อแสดงภาพและแบ่งปันคำตอบของผู้ชมได้ทันที
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วม ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ชม
ข้อจำกัดของ Mentimeter
- ปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างการนำเสนอสดอาจทำให้ประสบการณ์ของผู้ใช้ลดลง
- ความยากลำบากในการผสานรวมกับ Google Slides และการนำเสนอ PowerPoint
ราคาของ Mentimeter
- ฟรี
- พื้นฐาน: $17.99/เดือน ต่อผู้บรรยาย
- ข้อดี: $24.99 ต่อเดือนต่อผู้บรรยาย
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ Mentimeter
- G2: 4. 7/5 (610+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดถึงแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายของ Mentimeter:
เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของโปรแกรมช่วยให้กระบวนการป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและให้แนวคิดในการดึงดูดผู้ชม เช่น สำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม ประโยชน์ที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ความสามารถในการสร้างงานนำเสนอได้อย่างทันท่วงที ภาพรวมที่กระชับของผลลัพธ์ ตัวเลือกในการนำเข้าไฟล์งานนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ และยังสามารถใช้ไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของโปรแกรมช่วยให้กระบวนการป้อนข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและให้แนวคิดในการดึงดูดความสนใจของผู้ชม เช่น สำหรับกิจกรรมละลายพฤติกรรม ประโยชน์ที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ความสามารถในการสร้างงานนำเสนอได้อย่างทันท่วงที ภาพรวมที่กระชับของผลลัพธ์ ตัวเลือกในการนำเข้าไฟล์งานนำเสนอในรูปแบบอื่นๆ และยังสามารถใช้งานไฟล์ GIF แบบเคลื่อนไหวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
10. MagicSlides (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาอย่างรวดเร็วด้วย AI)
ผู้ช่วยสร้างงานนำเสนอ MagicSlides AI ช่วยในการสร้างสไลด์โดยการรับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น หัวข้อ เอกสารยาว (PDF/DOCX) URL หรือแม้แต่บทถอดเสียงจากวิดีโอ YouTube
มันผสานการทำงานกับ PowerPoint และ Google Slides ได้โดยตรง ทำให้คุณสามารถรับสไลด์ในรูปแบบสากลได้ จากนั้นคุณสามารถนำไฟล์ PowerPoint หรือ Google Slides ไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณและเริ่มนำเสนอได้ทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MagicSlides
- แปลงข้อมูลจากหลายแหล่งเป็นสไลด์ใหม่ที่น่าสนใจ
- เลือกจากเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อสร้างสไลด์ได้ในทันที
- สร้างงานนำเสนอในกว่า 100 ภาษาเพื่อเพิ่มการเข้าถึง
- สร้างงานนำเสนอใน Google Slides, ChatGPT, Telegram, Figma ฯลฯ โดยใช้ส่วนขยาย MagicSlides
ข้อจำกัดของ MagicSlides
- บางครั้งการจัดรูปแบบอาจสูญหายเมื่อทำการแปลงเอกสารที่ซับซ้อน
- การผสานการทำงานที่จำกัดหากคุณมีแอปพลิเคชันหลายตัวในชุดเทคโนโลยีของคุณ
ราคาของ MagicSlides
- จำเป็น: $8/เดือน
- โปรแพลน: $16/เดือน
- แผนพรีเมียม: $29/เดือน
คะแนนและรีวิว MagicSlides
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้MagicSlides เพื่อทำให้การออกแบบงานนำเสนอเป็นเรื่องง่ายขึ้น:
MagicSlides ได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทำให้การสร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย ฉันชอบ "ตัวสลับธีมอย่างรวดเร็ว" ซึ่งช่วยให้ฉันเปลี่ยนสไตล์ของสไลด์ได้ทันที ฉันขอแนะนำ MagicSlides อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงงานนำเสนอของตนอย่างไม่ยุ่งยาก
MagicSlides ได้เปลี่ยนเกมสำหรับฉันอย่างสิ้นเชิง อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ทำให้การสร้างงานนำเสนอระดับมืออาชีพเป็นเรื่องรวดเร็วและง่ายดาย ฉันชอบ "ตัวสลับธีมอย่างรวดเร็ว" ซึ่งช่วยให้ฉันเปลี่ยนสไตล์ของสไลด์ได้ทันที ฉันขอแนะนำ MagicSlides อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่ต้องการปรับปรุงงานนำเสนอของตนอย่างไม่ยุ่งยาก
➡️ อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือสร้างเนื้อหา AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตลาดเนื้อหา
11. แกมมา (เหมาะที่สุดสำหรับการเล่าเรื่องที่ทันสมัยและรองรับการใช้งานบนมือถือ)
Gamma เป็นเครื่องมือนำเสนอด้วย AI ที่แปลงข้อความตามคำสั่งให้กลายเป็นงานนำเสนอและเว็บไซต์ที่ดูเป็นมืออาชีพ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานของคุณ มันมีความยืดหยุ่นสูง ช่วยให้คุณฝังองค์ประกอบสื่อที่หลากหลาย เช่น รูปภาพ วิดีโอ และเว็บไซต์
ความสามารถเหล่านี้ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการวางแผนปฏิทินเนื้อหาของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานได้กับทุกหน้าจอ ทำให้คุณสามารถนำเสนอได้บนหน้าจอใดก็ได้
คุณสมบัติเด่นของแกมมา
- รวมวิดีโอแบบโต้ตอบ, แกลเลอรี, แผนภูมิ, แผนภาพ, ตาราง, และการฝัง
- สร้างและส่งออกสไลด์โชว์ไปยัง Microsoft PowerPoint และ PDF ได้ในคลิกเดียว
- ปกป้องไฟล์ที่มีความอ่อนไหวโดยใช้รหัสผ่านที่แข็งแกร่ง
- ติดตามระดับการมีส่วนร่วมด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์ขั้นสูงที่มีในตัว
ข้อจำกัดของแกมมา
- การนำเสนอที่ทำในแผนฟรีจะมีลายน้ำ "สร้างด้วย Gamma"
- ขาดคุณสมบัติการแก้ไขพื้นฐาน เช่น เอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉาก ซึ่งพบได้ทั่วไปในเครื่องมืออื่น ๆ
การกำหนดราคาแบบแกมมา
- ฟรี
- เพิ่มเติม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิวแกมมา
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4/5 (2 รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้พูดถึงเกี่ยวกับภาพที่น่าทึ่งของ Gamma:
ฉันเป็นนักเรียน และฉันใช้ Gamma เป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยฉันกับ PowerPoint และข้อเสนอทางธุรกิจของฉัน โครงการใหญ่ที่สุดของฉันจนถึงตอนนี้คือการพัฒนาเอกสารข้อเสนอทางธุรกิจและ PowerPoint ตามด้วยแผน HR/การตลาดสำหรับบริษัทเดียวกัน และสุดท้ายคือรายงานทางการเงิน อาจารย์ของฉันประทับใจกับผลลัพธ์ที่ได้ และฉันรู้สึกมั่นใจมากในระหว่างการนำเสนอ gamma ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับฉัน เพราะช่วยให้ฉันสร้างข้อความที่กระชับและน่าสนใจ พร้อมด้วยภาพที่ทรงพลังมากมาย มันทำให้ฉันตระหนักถึงศักยภาพของ AI ในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
ฉันเป็นนักเรียน และฉันใช้ Gamma เป็นส่วนใหญ่เพื่อช่วยฉันกับ PowerPoint และข้อเสนอทางธุรกิจของฉัน โครงการใหญ่ที่สุดของฉันจนถึงตอนนี้คือการพัฒนาเอกสารรายงานข้อเสนอทางธุรกิจและ PowerPoint ตามด้วยแผน HR/การตลาดสำหรับบริษัทเดียวกัน และสุดท้ายคือรายงานทางการเงิน อาจารย์ของฉันประทับใจกับผลลัพธ์ที่ได้ และฉันรู้สึกมั่นใจมากในระหว่างการนำเสนอ gamma ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นสำหรับฉัน เพราะช่วยให้ฉันสร้างข้อความที่กระชับและน่าสนใจ พร้อมด้วยภาพที่ทรงพลังมากมาย มันทำให้ฉันตระหนักถึงศักยภาพของ AI ในการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน
12. พลัส เอไอ (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานเอไอเข้ากับ Google Slides)
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับ Google Slides พร้อมฟีเจอร์ AI ที่ทรงพลังในตัว Plus AI มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นภายใน Google Workspace เครื่องมือ AI ใน Plus AI ช่วยในการสร้างสไลด์โชว์, ข้อเสนอแนะเนื้อหา, และการปรับปรุงการออกแบบ ในการใช้งาน คุณต้องป้อนคำสั่งและอัปโหลดไฟล์ PDF, Word, PowerPoint หรือไฟล์ข้อความ
การนำเสนอจะถูกเปิดโดยตรงใน Google Slides ซึ่งคุณสามารถแก้ไขและปรับแต่งได้ตามต้องการ หรือคุณสามารถเพิ่มส่วนเสริม Plus AI ลงใน PowerPoint ของคุณและใช้งานภายในแอปได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AI
- ทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยของ Google Slides และ PowerPoint
- ใช้ AI เพื่อแก้ไขสไลด์และปรับปรุงการนำเสนอของคุณ
- จัดรูปแบบสไลด์ใด ๆ ให้เป็นรูปแบบสไลด์โดยใช้ Remix
- บันทึกข้อความที่ใช้บ่อย เช่น การอัปเดตของบริษัทและข้อเสนอสำหรับลูกค้า
ข้อจำกัดของ AI
- คุณสมบัติและการตอบสนองของ AI ไม่เชื่อถือได้และขึ้นอยู่กับเนื้อหา
- ไม่มีเวอร์ชันฟรีเหมือนตัวเลือกอื่น ๆ
ราคาพิเศษสำหรับ AI
- พื้นฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
พร้อมคะแนนและรีวิวจาก AI
- G2: 3. 8/5 (4 รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้คนหนึ่งได้แบ่งปันเกี่ยวกับการใช้ Plus AI สำหรับการสร้างงานนำเสนอ Google Slides ที่รวดเร็วและแก้ไขได้:
นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแปลงบันทึก โครงร่าง และเอกสารของฉันเป็นสไลด์ Google ได้อย่างรวดเร็ว ฉันยังได้ลองใช้ gamma และ beautiful ai แต่มีเพียงเครื่องมือนี้เท่านั้นที่ผสานการทำงานกับ Google Slides และสร้างงานนำเสนอที่ฉันสามารถแชร์และแก้ไขได้เหมือนกับสไลด์เด็คปกติ
นี่เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแปลงบันทึก โครงร่าง และเอกสารของฉันเป็นสไลด์ Google ได้อย่างรวดเร็ว ฉันยังได้ลองใช้ gamma และ beautiful ai มาแล้ว แต่เครื่องมือนี้เป็นเพียงตัวเดียวที่ผสานการทำงานกับ Google Slides และสร้างงานนำเสนอที่ฉันสามารถแชร์และแก้ไขได้เหมือนกับสไลด์เด็คปกติ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือสร้างภาพด้วย AI เพื่อสร้างและผสมผสานภาพและวิดีโอที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงและสอดคล้องกับบริบทภายในสไลด์โชว์ของคุณ
13. Slidesgo (เหมาะที่สุดสำหรับการเลือกเทมเพลตที่น่าสนใจทางสายตา)
Slidesgo คือคลังขนาดใหญ่ของเทมเพลตนำเสนอ PowerPoint และ Google Slides ที่ชาญฉลาด ที่นี่คุณจะพบเทมเพลตทุกประเภท ตั้งแต่สไลด์การศึกษาไปจนถึงการพิสูจน์แนวคิด
ด้วยความนิยมนี้ Slidesgo ได้พัฒนาเครื่องมือสร้างงานนำเสนอที่ใช้ AI เพื่อสร้างงานนำเสนอประเภทต่างๆ เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณสร้างงานนำเสนอจากศูนย์หรือปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slidesgo
- แปลเนื้อหาการนำเสนอของคุณในเวลาอันสั้น
- เพิ่มรูปภาพ, กราฟิก, และเวกเตอร์จากไลบรารีของ Freepik
- ปรับแต่งเทมเพลตที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้องการเร่งด่วนของคุณ
- ส่งออกงานนำเสนอเป็นไฟล์ PowerPoint และ Google Slides
ข้อจำกัดของ Slidesgo
- แผนฟรีจะเพิ่มการระบุแหล่งที่มา ซึ่งอาจดูไม่สวยงาม
- พึ่งพาเครื่องมือภายนอกสำหรับการแก้ไขขั้นสูง ซึ่งอาจจำกัดและขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของซอฟต์แวร์นำเสนอ
ราคาของ Slidesgo
- ฟรี
- พรีเมียม: $5.99/เดือน ต่อผู้ใช้
Slidesgo คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (18 รีวิว)
- Capterra: 5/5 (1 รีวิว)
นี่คือสิ่งที่ผู้ใช้จริงพูดถึงฟีเจอร์การทำงานร่วมกันของ Slidesgo:
1. ข้อแรกและสำคัญที่สุดคือความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างงานนำเสนอที่ยอดเยี่ยมได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ป้อนข้อมูลเข้าไป
2. ฟีเจอร์ลากและวางของแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
3. รองรับไฟล์ทุกประเภท การทำงานร่วมกันก็ยอดเยี่ยม มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาก เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชท ซึ่งช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างราบรื่น
1. ข้อแรกและสำคัญที่สุดคือความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างงานนำเสนอที่ยอดเยี่ยมได้โดยอัตโนมัติ เพียงแค่ป้อนข้อมูลเข้าไป
2. ฟีเจอร์ลากและวางของแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมมาก ช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
3. รองรับไฟล์ทุกประเภท การทำงานร่วมกันก็ยอดเยี่ยม มีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมาก เช่น การแก้ไขแบบเรียลไทม์ การแสดงความคิดเห็น และการแชท ซึ่งช่วยให้ฉันทำงานได้อย่างราบรื่น
เครื่องมือนำเสนอด้วย AI เพิ่มเติม
- AI สำหรับการนำเสนอ: สร้างงานนำเสนอที่น่าทึ่งได้อย่างรวดเร็วด้วย ChatGPT
- StoryDoc: ผสานการเล่าเรื่องเข้ากับการนำเสนอและข้อเสนอของคุณเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วม
- กลิมเมอร์: สร้างสไลด์โชว์โดยใช้ GPT-3 และ DALL-E 2 ด้วยการสั่งงานด้วยเสียง
เลือกเครื่องมือนำเสนอที่รวดเร็วและดีกว่าด้วย ClickUp
เครื่องมือ AI เช่น SlidesAI และทางเลือกอื่น ๆ มอบวิธีการสร้างงานนำเสนอได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยแก้ปัญหาการเขียนตันและให้จุดเริ่มต้นที่มีโครงสร้าง
อย่างไรก็ตาม การสร้างการนำเสนอที่มีผลกระทบอย่างแท้จริงมักต้องการการวางแผนเนื้อหาเชิงกลยุทธ์มากขึ้น การปรับปรุงร่วมกัน การออกแบบที่ปรับแต่งให้เหมาะสม และการผสานเข้ากับเป้าหมายของโครงการที่กว้างขึ้น
ในขณะที่เครื่องมือสร้าง AI ที่เฉพาะทางจัดการการสร้างสไลด์เริ่มต้น ClickUp ให้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการวงจรชีวิตของการนำเสนอทั้งหมด ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างโครงร่างและเนื้อหาสไลด์ ร่วมมือกันในสคริปต์และภาพใน Docs และ Whiteboards ติดตามความคืบหน้าและการอนุมัติด้วย Tasks และทำให้การนำเสนอของคุณสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างสมบูรณ์แบบ
สร้างงานนำเสนอที่น่าดึงดูดและผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ—สมัครใช้ ClickUp ได้เลยตอนนี้! 🚀