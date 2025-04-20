การเลิกจ้างที่เสียดายกับการเลิกจ้างที่ไม่เสียดาย: ความแตกต่างและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

คุณสูญเสียสมาชิกในทีมไปและคิดว่า "เราสามารถทำอะไรบางอย่างเพื่อรักษาพวกเขาไว้ได้หรือไม่?" นั่นคือคำถามหลักที่แยกการเลิกจ้างที่เสียใจกับการเลิกจ้างที่ไม่เสียใจออกจากกัน
และน่าเสียดายที่มันเป็นคำถามที่ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลมักจะไม่ถามบ่อยพอ เมื่อพนักงานลาออก มันไม่ได้เป็นสัญญาณเตือนเสมอไป แต่เมื่อคนที่เหมาะสมเดินจากไป มันบ่งบอกถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าแค่ความไม่เหมาะสมของบทบาทหรือข้อเสนอที่ดีกว่า
คุณอาจสังเกตเห็น:
- การลดลงของระดับความผูกพันของพนักงานหลังจากพนักงานที่มีผลงานสูงลาออก
- พนักงานที่เหลือของคุณกำลังปรับตัวเงียบๆ กับภาระงานที่เพิ่มขึ้น
- ผู้จัดการกำลังเร่งรีบเพื่อรักษาวัฒนธรรมทีมไว้กลางไตรมาส
ปัญหาไม่ได้อยู่แค่การลาออกของพนักงานเท่านั้น แต่ยังอยู่ที่การรู้ว่าทางออกใดที่สามารถป้องกันได้ และทางออกใดที่เกินกำหนดแล้ว นั่นคือจุดที่ความแตกต่างนี้ช่วยให้คุณเป็นผู้นำที่ดีขึ้น รักษาพนักงานให้นานขึ้น และจ้างงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ส่วนใหญ่บริษัทมุ่งเน้นไปที่จำนวนการออกจากกิจการ. บริษัทที่ฉลาดมุ่งเน้นไปที่การออกจากกิจการที่พวกเขาไม่สามารถรับได้.
⏰ สรุป 60 วินาที
การลาออกของพนักงานแต่ละคนไม่เหมือนกัน และการเข้าใจความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างทีมที่มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพสูง
- ใช้ กรอบการตัดสินใจระหว่างการเลิกจ้างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเลิกจ้างที่ไม่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อระบุว่าการออกจากองค์กรรูปแบบใดที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจของคุณ และรูปแบบใดที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้า
- หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทั่วไปโดยการติดตามอัตราการลาออก, รับรู้สัญญาณการถอนตัวในระยะแรก, และปรับการตัดสินใจให้สอดคล้องกับข้อมูลประสิทธิภาพ
- ลดการสูญเสียบุคลากรที่ไม่น่าพึงพอใจด้วยการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบ โอกาสในการพัฒนาอาชีพ และกระบวนการรักษาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มศักยภาพให้กับทีม HR ด้วยClickUpเพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่ข้อมูลพนักงานไปจนถึงเอกสารการลาออกและการสำรวจความผูกพันในที่เดียว
- สร้างวัฒนธรรมที่คนที่เหมาะสมจะอยู่ต่อ และทุกการจากไปจะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้น ไม่ใช่ถอยหลัง
รวมศูนย์กลยุทธ์การรักษาและยุติความสัมพันธ์ ตั้งแต่การดำเนินงานไปจนถึงแม่แบบและทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
การเลิกจ้างพนักงานคืออะไร?
การเลิกจ้างพนักงานถือเป็นการสิ้นสุดความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระหว่างพนักงานกับบริษัท แม้จะไม่ใช่เหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นเสมอไป แต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลาออกของพนักงานที่มีผลงานดีเด่น หรือการออกจากงานอย่างเป็นระบบของพนักงานที่มีผลงานไม่ดี ทุกการเลิกจ้างล้วนทิ้งร่องรอยไว้กับบริษัท ข้อมูลพนักงานของคุณ และความสามารถในการรักษาบุคลากรที่เหมาะสมไว้
การเข้าใจว่าการออกจากงานเหล่านี้ส่งผลอย่างไรช่วยให้ทีมทรัพยากรบุคคลลดการลาออกของพนักงานที่ไม่ต้องการ รักษาวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง และตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้น
สาเหตุทั่วไปของการเลิกจ้าง
การเลิกจ้างเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และไม่ใช่ทุกสาเหตุที่องค์กรของคุณสามารถควบคุมได้ แต่ทุกกรณีล้วนส่งผลกระทบต่ออัตราการลาออกของพนักงาน ความพึงพอใจในการทำงาน และแม้กระทั่งการประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
นี่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด:
- การขาดประสิทธิภาพ: เมื่อความคาดหวังไม่ได้รับการบรรลุอย่างต่อเนื่อง และการให้คำแนะนำไม่สามารถนำไปสู่การปรับปรุงได้
- ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม: พนักงานอาจมีทักษะที่จำเป็น แต่ค่านิยมหรือพฤติกรรมของพวกเขาไม่สอดคล้องกับบริษัท ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ และประสิทธิภาพโดยรวม
- การประพฤติมิชอบหรือการละเมิด: การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัท มาตรฐานทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานพฤติกรรมในที่ทำงาน
- การปรับโครงสร้างธุรกิจ: การเลิกจ้างเนื่องจากการควบรวมกิจการ, การตัดงบประมาณ, หรือการเปลี่ยนแปลงทิศทาง และไม่จำเป็นต้องเกิดจากผลการปฏิบัติงาน
- การเปลี่ยนแปลงอาชีพ: พนักงานที่ลาออกเพื่อพัฒนาอาชีพที่ดีขึ้น โอกาสในการเติบโต หรือปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
- ภาวะหมดไฟและความไม่พึงพอใจ: เมื่อพนักงานที่มีคุณค่าออกจากงานเนื่องจากบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน ขาดการยอมรับ หรือได้รับข้อเสนอแนะไม่เพียงพอ
บางการลาออกสามารถหลีกเลี่ยงได้ด้วยกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่เหมาะสม บางกรณีจำเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่อปกป้องประสิทธิภาพ วัฒนธรรม หรือทิศทางขององค์กร
การเลิกจ้างโดยสมัครใจกับการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ
นี่คือรายละเอียดเพื่อช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างการเลิกจ้างโดยสมัครใจและการเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ และสิ่งที่สะท้อนเกี่ยวกับองค์กรของคุณ:
|เกณฑ์
|การลาออกโดยสมัครใจ
|การเลิกจ้างโดยไม่สมัครใจ
|ผู้ริเริ่ม
|พนักงาน
|นายจ้าง
|สาเหตุทั่วไป
|เปลี่ยนสายงาน, ย้ายที่ทำงาน, หมดไฟ, ขาดโอกาสในการเติบโตในสายงาน, ไม่พอใจกับประสบการณ์การทำงานหรือความพึงพอใจในงาน, ข้อเสนอที่ดีกว่า
|ประสิทธิภาพการทำงานต่ำ, ปัญหาพฤติกรรม, การละเมิดนโยบาย, การลดขนาดองค์กร, วัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษ
|ผลกระทบต่อบริษัท
|อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียบุคลากรที่น่าเสียดายหากพนักงานที่มีผลงานดีหรือพนักงานที่มีคุณค่าออกจากงานโดยไม่คาดคิด
|มักถูกมองว่าเป็นการสูญเสียที่ไม่เสียใจ แต่หากใช้มากเกินไป อาจบ่งชี้ถึงการจ้างงานที่ไม่ดีหรือการจัดการประสิทธิภาพที่อ่อนแอ
|สิ่งที่บ่งชี้
|ช่องว่างในการรักษาพนักงาน การขาดการสนับสนุนในการเติบโตทางอาชีพ หรือการขาดความผูกพัน
|ความจำเป็นในการปรับปรุงการจ้างงาน การฝึกอบรม หรือการแก้ไขปัญหาทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่
|คำตอบทั่วไปจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
|ปรับปรุงเครื่องมือสื่อสาร, ให้ความชัดเจนในเส้นทางอาชีพ, ปรับปรุงปริมาณงาน, ตรวจสอบความพึงพอใจของพนักงาน
|ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ, ดำเนินการสัมภาษณ์ออกอย่างละเอียด, ปรับนโยบายให้สอดคล้อง, ติดตามตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคล
การสมัครใจไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป การถูกบังคับไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเสมอไป กุญแจสำคัญคือการติดตามรูปแบบที่เกิดขึ้น และว่าคุณกำลังสูญเสียพนักงานที่ยอดเยี่ยมหรือคัดกรองคนที่เหมาะสมออกไป
👀 คุณรู้หรือไม่? พนักงานที่ลาออกจากบริษัทไปแล้วกลับมาทำงานใหม่ จะถูกเรียกว่าพนักงานบูมเมอแรง พวกเขามักจะมีผลงานดีกว่าพนักงานใหม่ เพราะเข้าใจวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานของบริษัทอยู่แล้ว
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการเลิกจ้างที่เสียใจและที่ไม่เสียใจ: สรุปโดยย่อ
ก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดของแต่ละประเภทของการเลิกจ้าง นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของความแตกต่างระหว่างการเลิกจ้างที่น่าเสียดายกับการเลิกจ้างที่ไม่เสียใจ
การจากลาบางอย่างทำให้คุณช้าลง บางอย่างกลับเปิดโอกาสให้คุณได้หายใจ การแยกแยะความแตกต่างนี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ นั่นคือการรักษาคนที่คุณขาดไม่ได้ไว้ และปล่อยมือจากผู้ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจ
|เกณฑ์
|การยกเลิกที่น่าเสียใจ
|การยกเลิกที่ไม่เสียใจ
|คำนิยาม
|การสูญเสียพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมและมีความสอดคล้องทางวัฒนธรรมที่คุณต้องการรักษาไว้
|การออกจากงานของพนักงานซึ่งผลงานหรือความเหมาะสมในการปฏิบัติงานไม่ได้สร้างคุณค่าเพิ่ม
|ผลกระทบต่อทีม
|ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ช่องว่างทางความรู้ และขวัญกำลังใจที่ลดลงในหมู่พนักงานปัจจุบัน
|มักช่วยปรับปรุงพลวัตของทีมและลดความขัดแย้ง
|ค่าใช้จ่ายของบริษัท
|สูง; สูญเสียทุนทางปัญญา, ค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร, โครงการล่าช้า
|ต่ำ; มักจะช่วยให้มีงบประมาณเหลือหรือประหยัดค่าใช้จ่าย
|ส่งสัญญาณถึงผู้นำ
|ช่องว่างในการรักษาพนักงาน การพัฒนาอาชีพ หรือระบบสนับสนุน
|การใช้ตัวชี้วัดด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรักษามาตรฐานประสิทธิภาพ
|สาเหตุหลักทั่วไป
|ภาวะหมดไฟ ขาดการเติบโตในสายอาชีพ ความไม่สมดุลระหว่างงานกับชีวิต การไม่ได้รับการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ
|ประสิทธิภาพต่ำอย่างต่อเนื่อง, ความไม่สอดคล้องทางวัฒนธรรม, การมีส่วนร่วมไม่เพียงพอ
|ความเป็นไปได้ในการจ้างงานใหม่
|ใช่ บริษัทส่วนใหญ่จะจ้างงานใหม่หากมีโอกาส
|ไม่ โดยทั่วไปแล้วถือว่าเป็นความสูญเสียที่ไม่รู้สึกเสียดาย
|คำตอบที่ดีที่สุด
|ทบทวนกลยุทธ์การรักษาลูกค้า, ดำเนินการสัมภาษณ์ออกอย่างละเอียด, ประเมินสุขภาพของทีม
|ตรวจสอบนโยบายการปฏิบัติงานการตรวจสอบ, ติดตามอัตราการลาออกที่ไม่เสียใจ, สนับสนุนสมาชิกทีมที่เหลืออยู่
|ผลกระทบระยะยาว
|ทำให้วัฒนธรรมองค์กรอ่อนแอลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการลาออกหากรูปแบบยังคงดำเนินต่อไป
|เสริมสร้างความสอดคล้องของทีมและย้ำความรับผิดชอบ
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่ไม่ได้ติดกับดักกับจำนวนการลาออก ความท้าทายคือการรู้ว่าอัตราการลาออกใดที่บ่งบอกถึงปัญหา และอัตราการลาออกใดที่แสดงว่าระบบของคุณกำลังทำงานได้ดี
เมื่อคุณเข้าใจความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการสูญเสียบุคลากรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการสูญเสียบุคลากรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กลยุทธ์การสรรหา การพัฒนา และการมีส่วนร่วมของคุณจะมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และทีมของคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: กำลังมองหาวิธีในการสร้างการมีส่วนร่วมกับทีมและยกย่องผู้ที่มีผลงานดีเด่นอยู่หรือไม่?ลองใช้ข้อความขอบคุณพนักงาน 100 ข้อความนี้เพื่อกระตุ้นความผูกพันและการรักษาพนักงาน
และตอนนี้ มาเจาะลึกในรายละเอียดกัน
การเลิกจ้างที่น่าเสียดายคืออะไร?
การสิ้นสุดการจ้างงานที่น่าเสียดายหมายถึงการออกจากงานโดยสมัครใจหรือสามารถป้องกันได้ของพนักงานซึ่งการมีส่วนร่วม, ประสิทธิภาพ, หรือศักยภาพของพวกเขาทำให้พวกเขาเป็นสินทรัพย์ของบริษัท
การเลิกจ้างที่น่าเสียดายเป็นความไม่สะดวกในการจัดหาบุคลากรอย่างมาก แต่มากกว่านั้น คนเหล่านี้คือผู้ที่คนอื่นพึ่งพา โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาคือผู้ที่มีผลงานดีเยี่ยม ผู้ให้คำปรึกษาในทีม และผู้สร้างวัฒนธรรม เมื่อพวกเขาจากไป คุณจะพบว่าตัวเองต้องพยายามฟื้นฟูแรงผลักดันที่สูญเสียไป การมีส่วนร่วมของพนักงาน และความไว้วางใจภายในองค์กร
ต่างจากการลาออกของพนักงานตามปกติ การลาออกที่น่าเสียดายคือประเภทที่ทำให้คุณหยุดคิดและสงสัยว่า: สิ่งนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หรือไม่?
ตัวอย่างของการเลิกจ้างที่น่าเสียดาย
โดยปกติแล้วคุณจะรู้สึกถึงการสูญเสียเมื่อมันเกิดขึ้น ไม่ใช่แค่ในกระดาษเท่านั้น
- นึกถึงผู้นำผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพสูงซึ่งลาออกหลังจากหลายเดือนที่ถูกสัญญาว่าจะได้รับแผนพัฒนาอาชีพแต่ไม่เคยได้รับ
- นักวิเคราะห์ข้อมูลยื่นใบลาออกหลังจากทำงานล่วงเวลาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้รับการยอมรับหรือโอกาสในการเติบโต
- วิศวกรอาวุโสลาออกเนื่องจากคำขอเกี่ยวกับตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นถูกปฏิเสธ แม้ว่าจะมีสัญญาณเตือนของการหมดไฟของทีมก็ตาม
- นักกลยุทธ์การตลาดลาออกหลังจากถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมการประชุมผู้นำและขาดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน
แต่ละทางออกเหล่านี้แสดงถึงการสูญเสียที่น่าเสียดาย ประเภทที่ทิ้งไว้มากกว่าแค่ที่นั่งว่าง คุณสูญเสียทุนทางปัญญา ความต่อเนื่องของโครงการ และบุคคลที่ช่วยรักษาคนอื่นๆ ไว้
เมื่อพนักงานที่มีคุณค่าออกจากองค์กร มันส่งสัญญาณ ไม่ใช่แค่ต่อผู้นำเท่านั้น แต่ยังส่งถึงพนักงานที่มีอยู่ซึ่งเริ่มสงสัยว่าพวกเขาจะเป็นคนต่อไปหรือไม่
📖 อ่านเพิ่มเติม:วิธีดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคงไว้ซึ่งพนักงาน?
ทำไมการเลิกจ้างที่น่าเสียใจจึงเป็นปัญหาสำหรับธุรกิจ?
เมื่อการสูญเสียที่น่าเสียดายเกิดขึ้น มันจะส่งผลกระทบลึกซึ้งกว่าที่คุณคิด
- ขวัญกำลังใจของทีมลดลง: ปริมาณงานที่เหลือตกอยู่กับสมาชิกในทีมจำนวนน้อยลง ซึ่งมักนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหรือความไม่พอใจ
- ชื่อเสียงได้รับผลกระทบ: ข่าวลือสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วทั้งภายในและภายนอกว่าวัฒนธรรมองค์กรของคุณไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ดีที่สุดไว้ได้
- ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น: ระหว่างการจ้างงาน การฝึกอบรมการสูญเสียประสิทธิภาพการทำงาน และการส่งมอบงานล่าช้า ทั้งหมดนี้เป็นการดึงเงินออมออกไปอย่างรวดเร็ว
- กลยุทธ์ที่ล้มเหลว: อัตราการลาออกที่เพิ่มขึ้นและน่าเสียใจเป็นสัญญาณของจุดบอดที่มองข้ามในความชัดเจนของบทบาท ความพึงพอใจในงาน หรือประสบการณ์ของพนักงาน
หากคุณไม่ดำเนินการ มันจะลุกลามและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ การรักษาพนักงาน และความสามารถในการดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงในที่สุด
วิธีลดการลาออกของพนักงานที่น่าเสียดาย
คุณไม่สามารถหยุดทุกทางออกได้ แต่คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณไม่สูญเสียคนที่สำคัญที่สุด
นี่คือสิ่งที่ช่วยได้:
- จัดการประชุมแบบตัวต่อตัวอย่างสม่ำเสมอ: สร้างพื้นที่สำหรับการสนทนาอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความท้าทาย อุปสรรค และทิศทางในอาชีพ
- สร้างการพัฒนาอาชีพให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานประจำวัน: อย่ารอการประเมินประจำปี ให้ผสานการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการให้คำปรึกษาเป็นประจำ
- รับฟังข้อมูลจากพนักงาน: ใช้คำตอบจากแบบสำรวจ สัญญาณการมีส่วนร่วม และอัตราการเข้าร่วม เพื่อระบุพนักงานที่ไม่มีความผูกพันตั้งแต่เนิ่นๆ
- สนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ ด้วยการลงมือทำ ไม่ใช่แค่คำสัญญา: กำหนดแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ, เปิดโอกาสการโยกย้ายภายในองค์กร, และให้รางวัลความสำเร็จแบบเรียลไทม์
- มอบความยืดหยุ่นโดยไม่มีขั้นตอนยุ่งยาก: ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นไม่ใช่เพียงสิทธิพิเศษ แต่เป็นความคาดหวังสำหรับบุคลากรชั้นนำในปัจจุบัน
- ใช้กลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ปรับให้เหมาะกับบุคลากรของคุณ: ทีมที่แตกต่างกันต้องการวิธีการที่แตกต่างกัน เช่นการใช้แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อออกแบบสิ่งที่สามารถยึดติดได้จริง
เพื่อป้องกันการสูญเสียบุคลากรที่น่าเสียดาย คุณจำเป็นต้องคาดการณ์ล่วงหน้าและอย่าตอบสนองเมื่อสายเกินไป เครื่องมือที่เหมาะสม โครงสร้าง และวัฒนธรรมองค์กรคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่างการอยู่ต่อกับการส่งอีเมลลาออก
📖 อ่านเพิ่มเติม: พลังของเสียงพนักงานในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานของคุณ
การเลิกจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจคืออะไร?
การสิ้นสุดการจ้างงานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจ หมายถึง การลาออกของพนักงานที่การจากไปของเขาไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ, ความสามัคคีของทีม, หรือประสิทธิภาพในอนาคต. ในบางกรณี อาจช่วยปรับปรุงให้ดีขึ้นได้.
การออกจากงานเหล่านี้เป็นการตัดสินใจโดยเจตนา และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือมีความจำเป็น พวกเขามักสะท้อนถึงการตัดสินใจเพื่อรักษามาตรฐาน ปกป้องวัฒนธรรมองค์กร และจัดสรรบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว ต่างจากการลาออกที่ไม่น่าพึงพอใจ คุณไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาควรอยู่ต่อหรือไม่—คุณรู้ดีว่าทีมจะดีขึ้นเมื่อไม่มีพวกเขาอยู่
เมื่อติดตามอย่างถูกต้อง การสูญเสียที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะช่วยให้แยกแยะการลาออกที่มีประสิทธิภาพออกจากผู้ที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้
ตัวอย่างของการยกเลิกที่ไม่เสียใจ
เมื่อพนักงานเหล่านี้ลาออก ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจไม่รู้สึกเลย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้มีส่วนช่วยมากนัก หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นบวก ซึ่งหมายความว่า การลาออกของพวกเขานำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
- นักเขียนเนื้อหาที่มีผลงานไม่ดีอย่างต่อเนื่องถูกให้ออกจากงานหลังจากหลายเดือนที่พลาดกำหนดส่งงาน ไม่ปฏิบัติตามแนวทางเนื้อหา และเพิกเฉยต่อข้อเสนอแนะ
- ผู้นำแผนกที่เป็นที่รู้จักในพฤติกรรมก้าวร้าวทางอ้อม ขาดวิสัยทัศน์ และการสื่อสารที่ไม่ดี ออกจากตำแหน่งอย่างเงียบๆ หลังจากไม่สามารถปรับปรุงได้แม้จะมีการมีส่วนร่วมจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- นักวิเคราะห์การปฏิบัติการลาออกเนื่องจากไม่เหมาะสม และผลผลิตของทีมเพิ่มขึ้นในระหว่างที่พวกเขาไม่อยู่
- บทบาทของผู้ช่วยระดับจูเนียร์ถูกยกเลิกในระหว่างการปรับโครงสร้างองค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาสามารถถูกดูดซับได้โดยพนักงานที่มีอยู่
การยุติที่ไม่เสียใจรวมถึงการสูญเสียพนักงานทุกรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจ เช่น การลาออกที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ส่งเสริมความร่วมมือในที่ทำงาน ปรับปรุงวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน และเปิดโอกาสให้กับพนักงานใหม่ที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายของทีมของคุณมากขึ้น
พวกเขายังเป็นการเตือนใจว่า การลาออกของพนักงานทุกคนไม่ได้เป็นอุปสรรคเสมอไป บางครั้งมันคือความก้าวหน้า
⚡ คลังแม่แบบ: แม่แบบและแบบฟอร์ม HR ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการ HR
เมื่อจำเป็นต้องยุติที่ไม่เสียใจ
การเก็บคนที่ทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือรบกวนผู้อื่นในขณะที่ทำสิ่งนั้นไว้ มีค่าใช้จ่าย ไม่ใช่แค่ในแง่ของผลลัพธ์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงาน ความไว้วางใจ และวัฒนธรรมด้วย
นั่นคือเมื่อการสูญเสียที่ไม่เสียใจกลายเป็นกลยุทธ์
คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการเมื่อ:
- การโค้ชไม่เกิดผล: แม้ว่าจะมีความคาดหวังที่ชัดเจนและมีการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นระบบแล้ว แต่พนักงานยังคงมีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน
- วัฒนธรรมได้รับผลกระทบ: การกระทำของพวกเขา ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือชัดเจนเพียงใด ก็ทำลายความไว้วางใจในทีมหรือขัดแย้งกับค่านิยมของคุณ
- ขวัญกำลังใจเริ่มลดลง: สมาชิกทีมคนอื่นรู้สึกว่าเป็นภาระ ขาดแรงจูงใจ หรือไม่สบายใจในการทำงานร่วมกับพวกเขา
- ไม่มีการเติบโตที่เห็นได้ชัด: ไม่มีสัญญาณของความอยากรู้อยากเห็น การเรียนรู้ หรือความคิดริเริ่ม—มีแต่ปัญหาเดิม ๆ ซ้ำไปซ้ำมา
หากจัดการอย่างเชิงรุก การออกจากงานเหล่านี้จะสนับสนุนพลวัตของทีมที่ดีขึ้นและทำให้ความพยายามในการรักษาพนักงานของคุณมีความหมายมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น: แยกแยะการลาออกที่เกิดจากความเสียใจอย่างแท้จริงออกจากการลาออกที่ช่วยปรับปรุงการควบคุมและแรงผลักดันโดยรวมขององค์กรของคุณ
การติดตามอัตราการสูญเสียพนักงานที่คุณไม่เสียใจไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเฉลิมฉลองทุกการจากไป—แต่หมายถึงการรู้ว่าทางออกใดเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
👀 คุณรู้หรือไม่? บริษัทไม่ได้ทำแค่สัมภาษณ์ออกอีกต่อไปแล้ว พวกเขายังสัมภาษณ์อยู่ด้วยกับพนักงานที่มีผลงานดีเยี่ยมเพื่อค้นหาว่าอะไรที่ทำงานได้ดี
นี่คือหนึ่งในวิธีฉลาดที่สุดในการป้องกันการสูญเสียที่น่าเสียดายก่อนที่มันจะเริ่มต้นขึ้น
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้การวิเคราะห์กำลังคนเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรือง?
การจัดการการลาออก: วิธีที่ ClickUp สามารถช่วยได้และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
การจัดการการเลิกจ้างที่ไม่น่าเสียดายกับไม่น่าเสียดายอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึงการมีระบบที่พร้อมใช้งานก่อนที่การลาออกจะมาถึงในกล่องจดหมายของคุณ กุญแจสำคัญไม่ใช่แค่การติดตามการออกงานเท่านั้น แต่คือการเข้าใจรูปแบบ สร้างความสม่ำเสมอ และดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆ
เรามาดูกันว่าทีมต่างๆ ทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นอย่างไรด้วย ClickUp
เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ
ทีม HR หลายทีมต้องเผชิญกับเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน วงจรการให้ข้อเสนอแนะที่ขาดหายไป หรือกลยุทธ์การรักษาพนักงานที่ไม่เคยถูกนำไปปฏิบัติจริง ใช้ClickUp Tasksเพื่อมอบหมายงานติดตามผลหลังการสัมภาษณ์ออกหรือแบบสำรวจความคิดเห็น เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
เก็บแผนการพัฒนาอาชีพ เอกสารการเข้าร่วมงาน และเกณฑ์การให้ข้อเสนอแนะไว้ในClickUp Docs อย่างเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถเข้าถึงและนำไปปฏิบัติได้สำหรับหัวหน้าทีมทุกคน
เพื่อให้มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ให้เชื่อมโยงโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป้าหมายการลดอัตราการลาออกโดยตรงกับเป้าหมายใน ClickUp วิธีนี้จะช่วยให้ความพยายามในการรักษาพนักงานของคุณสามารถวัดผลได้ สอดคล้องกัน และมองเห็นได้โดยผู้ที่จำเป็นต้องขับเคลื่อนงานเหล่านี้
เมื่อเครื่องมือสื่อสารกัน พนักงานของคุณจะอยู่ทำงานนานขึ้น
รวบรวมความคิดเห็นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
การรู้ว่าเมื่อใดที่การถอนตัวเริ่มขึ้นคือครึ่งหนึ่งของชัยชนะ ClickUp ช่วยให้คุณอยู่ข้างหน้าโดยใช้ClickUp Formsเพื่อจับสัญญาณเช่นการไม่สอดคล้องกัน, การหมดไฟ, หรือการขาดการยอมรับ ทั้งหมดนี้ผ่านการตรวจสอบความพึงพอใจของทีม, ข้อเสนอแนะในการเข้าร่วมงาน, หรือการสำรวจความคิดเห็นของผู้จัดการ
คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อคะแนนการมีส่วนร่วมลดลงหรือการประชุมแบบตัวต่อตัวไม่ได้รับการจัดตารางซ้ำๆ เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ต้องตอบสนองต่อปัญหาช้าเกินไป
ทำให้การติดตามเป็นอัตโนมัติและไม่เคยพลาดสัญญาณเตือนภัย
เมื่อคุณกำลังจัดการการลาออกของพนักงานในหลายสิบหรือแม้กระทั่งหลายร้อยตำแหน่ง การทำงานอัตโนมัติกลายเป็นสิ่งจำเป็นClickUp Automationsช่วยกระตุ้นการดำเนินการที่เหมาะสมตามเวลา เช่น การแจ้งเตือนผู้จัดการให้ตรวจสอบ การแสดงรายการตรวจสอบที่พลาดจากการปฐมนิเทศ หรือการแจ้งเตือนโปรแกรมการโยกย้ายภายในที่ไม่ค่อยถูกใช้งาน
นี่ไม่ใช่แค่การประหยัดเวลาเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่มอบเวลาให้คุณได้มุ่งเน้นกับงานเชิงกลยุทธ์ เช่น กลยุทธ์การรักษาพนักงาน การออกแบบทีม และการวางแผนเส้นทางอาชีพ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
เทมเพลตการมีส่วนร่วมของพนักงาน ClickUpมอบระบบที่ยืดหยุ่นให้กับทีม HR เพื่อปรับปรุงและดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
คุณสามารถใช้มันเพื่อ:
- ติดตามและจัดระเบียบความคิดเห็นของพนักงานในแต่ละแผนก
- จัดระเบียบงาน แบบสำรวจ และโครงการรับข้อเสนอแนะภายใต้มุมมองเดียว
- ตรวจจับสัญญาณเตือนล่วงหน้าของการสูญเสียบุคลากรที่น่าเสียดายและตอบสนองเชิงรุก
จับคู่กับเทมเพลตแบบสำรวจความผูกพันของพนักงาน ClickUp และเทมเพลตแผนปฏิบัติการความผูกพันของพนักงาน ClickUpเพื่อปิดวงจรระหว่างข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการ
บริหารงานทรัพยากรบุคคลในระดับองค์กรอย่างคล่องตัว
หากคุณกำลังเป็นผู้นำด้านการรักษาพนักงานในทีมที่กำลังเติบโตClickUp สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลช่วยให้คุณรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว: แบบสำรวจ การวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามการพัฒนา ระบบข้อเสนอแนะ และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณจะสามารถ:
- ลดอัตราการลาออกที่สูงผ่านกระบวนการทำงานที่สม่ำเสมอและเครื่องมือสื่อสาร
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามอัตราการลาออกในช่วงเวลาใดก็ได้
- เปิดใช้งานแนวทางเชิงรุกที่พนักงานที่มีคุณค่าจะยังคงมีส่วนร่วมและไม่ถูกมองข้าม
ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม คุณไม่ได้แค่จัดการการออกจากงานเท่านั้น แต่คุณยังสามารถป้องกันสิ่งที่สำคัญที่สุดได้
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทรัพยากรบุคคล?
แนวโน้มในอนาคตของการรักษาพนักงานและการจัดการการเลิกจ้าง
วิธีการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดการกับการรักษาพนักงานและการเลิกจ้างกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน และความคาดหวังของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป การวางแผนกำลังคนจึงไม่ใช่แค่การเติมเต็มตำแหน่งงานอีกต่อไป
มันเกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด นี่คือวิธีที่แนวโน้มใหม่กำลังกำหนดอนาคตของกลยุทธ์การรักษาพนักงานและการจัดการการเลิกจ้าง:
จากการตอบสนองสู่การคาดการณ์: การวางแผนการยุติที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การตัดสินใจเลิกจ้างกำลังกลายเป็นกระบวนการที่มีข้อมูลสนับสนุนมากกว่าที่เคยเป็นมา แทนที่จะพึ่งพาการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว ทีมทรัพยากรบุคคลกำลังหันมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุรูปแบบการลาออกของพนักงานในช่วงเวลาต่างๆ เช่น การลดลงอย่างรวดเร็วของความผูกพัน การพลาดเป้าหมายการพัฒนา หรือการให้ข้อเสนอแนะที่ไม่สม่ำเสมอ
โดยการติดตามจำนวนเฉลี่ยของโครงการ, การโปรโมต, หรือการตรวจสอบของผู้จัดการต่อบทบาท, ผู้นำสามารถทำนายได้ว่าใครมีแนวโน้มที่จะออกจากตำแหน่ง และไม่ว่าจะเป็นกรณีของการสูญเสียที่น่าเสียดายหรือผลลัพธ์ที่สมเหตุสมผล
คาดว่าแนวโน้มนี้จะเติบโตขึ้น: ระบบเตือนภัยล่วงหน้าและแดชบอร์ดการสูญเสียกำลังคนจะกลายเป็นมาตรฐานพื้นฐาน ไม่ใช่สิ่งเสริมอีกต่อไป
📖 อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ดการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล (พร้อมตัวอย่าง)
ปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลอ่านความคิดเห็นและความเสี่ยง
เครื่องมือ AI กำลังช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องมือที่สแกนคำตอบแบบข้อความเปิดในแบบสำรวจ การสัมภาษณ์ออกงาน หรือช่องทาง Slack สามารถระบุรูปแบบภาษาที่เชื่อมโยงกับความไม่พึงพอใจ ความไม่สอดคล้องในทีม หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นพิษได้
แทนที่จะอ่านข้อร้องเรียนแต่ละรายการ ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถจัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลัก เช่น การปรับปรุงการมองเห็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการลาออกก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาใหญ่
สิ่งนี้สนับสนุนแนวทางเชิงรุกมากขึ้นในการบริหารจัดการกำลังคน ซึ่งสามารถดำเนินการแทรกแซงได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และพนักงานที่มีคุณค่าจะไม่ถูกมองข้ามหรือหลุดรอดไป
การออกจากงานแบบเฉพาะบุคคลและการออกจากองค์กรอย่างมีกลยุทธ์
ไม่ใช่ทุกทางออกจะล้มเหลว บางทางออกก็จำเป็น แต่สิ่งที่คุณจัดการกับมันกำลังเปลี่ยนแปลง
ทีม HR กำลังมุ่งสู่กรอบการเลิกจ้างที่มีโครงสร้างชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งเชื่อมโยงการจัดการการเลิกจ้างกับเป้าหมายระยะยาว ซึ่งรวมถึง:
- เมทริกซ์การตัดสินใจตามระดับบทบาทเพื่อแยกแยะการสูญเสียที่ไม่เสียใจจากปัญหาด้านประสิทธิภาพ
- เอกสารที่โปร่งใสซึ่งปกป้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความสอดคล้องของทีม
- เครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สมาชิกในทีมได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมตลอดการเปลี่ยนแปลง
หากทำอย่างถูกต้อง แม้แต่การเลิกจ้างที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียใจก็สามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ แทนที่จะบ่อนทำลายมัน
การเคลื่อนย้ายภายในองค์กรเป็นมาตรการรักษาบุคลากร
บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังเปลี่ยนงบประมาณจากการสรรหาบุคลากรไปสู่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ทำไม?
เนื่องจากพนักงานภายในองค์กรสามารถเริ่มงานได้รวดเร็วกว่า รักษาไว้ได้ง่ายกว่า และมีแนวโน้มที่จะไม่ก่อให้เกิดการลาออกที่น่าเสียดายน้อยกว่ามาก
การติดตามการเคลื่อนไหวที่ถูกจำกัด เช่น การเคลื่อนไหวด้านข้างซ้ำๆ โดยไม่มีการเลื่อนตำแหน่งหรือขาดการมอบหมายงานที่ต้องยืดเหยียด จะมีความสำคัญเทียบเท่ากับการติดตามอัตราการลาออกสูงหรือคะแนนการมีส่วนร่วมในไม่ช้า
ในอนาคต การบริหารการรักษาพนักงานจะเกี่ยวข้องกับแรงผลักดัน เมื่อพนักงานสามารถเติบโตได้ พวกเขาก็จะอยู่ต่อ
สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรสำหรับผู้นำด้านทรัพยากรบุคคล?
อนาคตของการรักษาพนักงานและการจัดการการเลิกจ้างไม่ใช่เพียงแค่การอัตโนมัติหรือเต็มไปด้วยข้อมูลเท่านั้น แต่เป็นกลยุทธ์
ผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลจะต้อง:
- ลงทุนในแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงข้อมูลพนักงานกับประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วม
- สร้างแผนการรักษาลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ไม่ใช่แบบทั่วไป
- เตรียมพร้อมสำหรับนโยบายการเลิกจ้างที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น—นโยบายที่คำนึงถึงทั้งความต้องการทางธุรกิจและสัญญาณจากพนักงาน
บริษัทที่ปรับตัวได้เร็วจะลดอัตราการลาออกและตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน การพัฒนา และการออกจากงานได้ดีขึ้นในทุกด้าน
ทำให้ทุกการออกจากองค์กรมีคุณค่า และทุกความพยายามในการรักษาพนักงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับการลาออกที่สูง ประเมินกลยุทธ์การรักษาพนักงาน หรือติดตามจำนวนพนักงานในช่วงเวลาหนึ่ง ความจริงหนึ่งยังคงอยู่: การลาออกแต่ละครั้งไม่เท่ากัน
การเข้าใจความแตกต่างระหว่างการเลิกจ้างที่เสียใจกับการเลิกจ้างที่ไม่เสียใจนั้นให้คุณมากกว่าความชัดเจนเพียงอย่างเดียว มันช่วยให้คุณลดการสูญเสียบุคลากรที่เสียใจ ลดการหมุนเวียนบุคลากรที่มีค่าใช้จ่ายสูง และปกป้องวัฒนธรรมการทำงานของคุณ ด้วยระบบที่เหมาะสม คุณยังสามารถปรับปรุงการสื่อสารที่ดีและลดผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงที่จัดการไม่ดี
ลองใช้ ClickUp วันนี้เพื่อจัดการพนักงาน ติดตามอัตราการลาออก และสร้างระบบที่โอกาสในการพัฒนาอาชีพและนโยบายการเลิกจ้างของคุณทำงานสอดคล้องกัน