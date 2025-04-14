10 อันดับทางเลือกเบาสบายสำหรับแบบฟอร์มและระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ด

เราได้ทดสอบ Feathery เพื่อสร้างแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูล และมันทำงานได้ดีพอสมควรในด้านการปรับแต่งและตรรกะ มันเป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ดีหากคุณยินดีที่จะใช้เวลาในการเรียนรู้เครื่องมือของมัน
แต่มีข้อแม้อยู่: กระบวนการตั้งค่าอาจน่าเบื่อ
แม้ว่า Feathery จะมีคุณสมบัติที่ทรงพลัง แต่บางครั้งก็รู้สึกเหมือนต้องใช้ความพยายามมากในการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ และหากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุด
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับเส้นโค้งการเรียนรู้ของ Feathery หรือต้องการตัวสร้างฟอร์มที่เรียบง่ายกว่า เรามีทางออกให้คุณ! เราได้รวบรวมรายชื่อ 10 อันดับทางเลือกของ Feathery ที่จะช่วยให้การสร้างฟอร์มและการทำงานอัตโนมัติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่าย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 อันดับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Feathery ที่มีให้บริการในปัจจุบัน:
- ClickUp: ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน
- Jotform: สร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
- Microsoft Forms: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการแบบสำรวจและแบบทดสอบพื้นฐาน
- Wufoo: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่มีแบรนด์
- Zoho Forms: เหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบ Zoho สำหรับการรวบรวมข้อมูล
- Typeform: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
- Google Forms: เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ใช้ Google Workspace
- ฟอร์มสแต็ก: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มและจัดการเอกสาร
- FormsAssembly: เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการการรวบรวมข้อมูลที่ปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- แอปฟอร์ม: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
อะไรคือขนอ่อน?
Feathery เป็น แพลตฟอร์มสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและมีพลวัต พร้อมเวิร์กโฟลว์ขั้นสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มหลายขั้นตอนและตรรกะเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนตามข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนได้แบบเรียลไทม์
ในขณะที่ Feathery มีประสิทธิภาพในการสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งได้และผสานรวมกับเครื่องมือต่าง ๆ ได้ดี แต่ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมันอาจท้าทายสำหรับผู้คนที่ต้องการการตั้งค่าที่ง่ายขึ้น มันเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการปรับแต่งอย่างกว้างขวางและการควบคุมกระบวนการรวบรวมข้อมูลของตน
ทำไมต้องเลือกทางเลือกที่มีลักษณะคล้ายขนนก?
ความท้าทายในการบูรณาการ ❌
การเชื่อมต่อ Feathery กับเครื่องมือการตลาดที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น HubSpot, Mailchimp และ Salesforce อาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้เวลามาก ผู้ใช้รายงานว่าการเชื่อมต่อแบบพร้อมใช้งานมีจำกัด ขั้นตอนการตั้งค่าที่สับสน และขาดเทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อเร่งกระบวนการ หากคุณต้องการประสบการณ์ที่ราบรื่น กระบวนการเชื่อมต่อของ Feathery อาจทำให้คุณล่าช้า
เส้นโค้งการเรียนรู้ ❌
ใช่, Feathery มีพลังและให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากมาย. แต่ระดับความยืดหยุ่นนี้อาจรู้สึกท่วมท้นได้เช่นกัน, โดยเฉพาะหากคุณไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูงอยู่แล้ว.
คุณอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการค้นหาคำตอบ แม้ว่าทีมสนับสนุนจะให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี แต่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคอาจพบว่า Feathery มีความซับซ้อนเกินความจำเป็น
คุณสมบัติจำกัด ❌
ตอนนี้อันนี้น่าสนใจ แม้ว่า Feathery จะมีฟีเจอร์เจ๋งๆ มากมาย แต่ผู้ใช้บางคนรู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์นัก ผู้ใช้บางรายได้รายงานว่ามันขาดเครื่องมือรายงานขั้นสูง ระบบอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ที่ดีกว่า และเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้
มันยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ตรงไปตรงมาแน่นอน แต่ถ้าคุณต้องการบางสิ่งที่ไดนามิกมากขึ้น (เช่น แบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์) และมีการโต้ตอบ คุณอาจรู้สึกเหมือนเจอกับกำแพง มีพื้นที่ให้ปรับปรุง โดยเฉพาะถ้าคุณต้องการโซลูชันที่ครบวงจรมากขึ้น
ทางเลือกที่มีลักษณะคล้ายขนนกในพริบตา
|ทางเลือกที่มีลักษณะคล้ายขนนก
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|คุณสมบัติเด่น
|ราคา
|คลิกอัพ
|ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, เทมเพลตที่หลากหลาย, การเชื่อมต่อกับ Google Sheets และ PayPal, ตรรกะเงื่อนไข, และแบบฟอร์มที่รองรับมือถือ
|ฟรี
|โจตฟอร์ม
|สร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายสำหรับแบบฟอร์ม แบบทดสอบ และการสำรวจความคิดเห็น พร้อมการผสานการทำงานกับ Excel อย่างไร้รอยต่อ สามารถแชร์ผ่านลิงก์หรือรหัส QR ติดตามการตอบแบบเรียลไทม์ และแบบฟอร์มที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
|เริ่มต้นที่ $39/เดือน
|Microsoft Forms
|ผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการแบบสำรวจและแบบทดสอบ
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การปรับแต่งธีม, การเชื่อมต่อเกตเวย์การชำระเงิน, การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ผ่าน Zapier, รายงานที่กำหนดเอง และการส่งออกข้อมูล
|เริ่มต้นที่ $7. 14/เดือน
|วูฟัว
|ผู้ใช้ที่ต้องการรายงานเกี่ยวกับแบบฟอร์ม
|ธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho
|เริ่มต้นที่ $16. 25/เดือน
|Zoho Forms
|รูปแบบการสนทนา, การผสานกับ Salesforce และ Zapier, ประเภทฟอร์มที่หลากหลาย, ธีมที่ปรับแต่งได้, และการวิเคราะห์เพื่อติดตามประสิทธิภาพ
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การแจ้งเตือนแบบมีเงื่อนไข, การวิเคราะห์ข้อมูล, การเชื่อมต่อกับแอป Zoho, การแชร์ผ่านลิงก์หรือรหัส QR
|เริ่มต้นที่ $10/ผู้ใช้/เดือน
|ไทป์ฟอร์ม
|การสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มความคิดเห็น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ผ่าน Google Sheets และเทมเพลตฟรี
|เริ่มต้นที่ $29 ต่อเดือน
|Google Forms
|บุคคลที่ใช้ Google Workspace
|อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการเผยแพร่แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ฟีเจอร์บันทึกและกลับมาดำเนินการต่อได้ และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
|เริ่มต้นที่ $7. 20/ผู้ใช้/เดือน
|ฟอร์มสแต็ก
|ผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการระบบจัดการแบบฟอร์มและเอกสาร
|ระบบการทำงานอัตโนมัติ, การผสานระบบ Salesforce, ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์, การสร้างเอกสารด้วยปัญญาประดิษฐ์, การจัดการข้อมูลที่สะอาด
|เริ่มต้นที่ $99/เดือน
|ฟอร์มแอสเซมบลี
|องค์กรที่มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
|อินเทอร์เฟซแบบลากและวางสำหรับการเผยแพร่แบบฟอร์มบนเว็บไซต์ รองรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ฟีเจอร์บันทึกและกลับมาดำเนินการต่อ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
|เริ่มต้นที่ $83/เดือน
|แบบฟอร์มแอป
|การสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
|เครื่องมือสร้างแบบลากและวาง, การรวบรวมข้อมูลแบบเรียลไทม์, การปรับให้เหมาะกับมือถือ, การเชื่อมต่อกับ Google Sheets และ Slack, ธีมที่สามารถปรับแต่งได้
|มีแผนฟรีให้บริการ; แผนชำระเงินเริ่มต้นที่ $5 ต่อเดือน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับขนที่นุ่มนวล
เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว และเลือกทางเลือกฟรีที่ดีที่สุดสำหรับ Feathery ที่คุณสามารถหาได้ในตลาด. ตรวจสอบได้ด้านล่าง:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงานและการผสานงาน)
ClickUp คือแอป ครบวงจรสำหรับการทำงาน ที่รวม การจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชท—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI มาพร้อมกับClickUp Forms เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ทรงพลังซึ่งทำได้มากกว่าการเก็บข้อมูลทั่วไป
คุณสามารถใช้ ClickUp Forms เพื่อสร้างแบบฟอร์มเชิงโต้ตอบเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึก จากนั้นคุณสามารถแปลงคำตอบจากแบบฟอร์มเป็นรายการที่ต้องดำเนินการได้
ตัวอย่าง:
- แบบฟอร์มคำขอภายในสามารถกระตุ้นการอนุมัติและการส่งต่อ
- แบบฟอร์มคำขอของลูกค้าสามารถสร้างงานอัตโนมัติให้กับทีมของคุณได้
- แบบฟอร์มความคิดเห็นสามารถกำหนดการติดตามผลตามการวิเคราะห์ความรู้สึกได้
Feathery ต้องการความพยายามด้วยตนเองในการสกัดข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลแบบฟอร์ม ClickUp Forms ช่วยทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติโดยการผสานรวมกับClickUp Brain สรุปความรู้สึกของลูกค้า ระบุคำถามที่พบบ่อย และแนะนำการดำเนินการ
การวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดนี้ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจน
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ClickUp Forms ผสานการทำงานกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติได้เมื่อมีการตอบแบบฟอร์ม ซึ่งจะสร้างงาน อัปเดตสถานะ และมอบหมายงานให้บุคคลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถกำหนดกฎเพื่อสร้างงาน มอบหมายงานให้กับบุคคลที่เหมาะสม และระบุความเร่งด่วนของงานได้ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกมองข้าม
คุณยังสามารถปรับดูข้อมูลของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างยืดหยุ่น มุมมองที่หลากหลายของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบข้อมูลของคุณได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น พร้อมตัดสินใจอย่างมีข้อมูลด้วยกระดานคัมบัง แผนภูมิวงกลม และการแสดงผลแบบอื่น ๆ
ตัวเลือกการสร้างแบรนด์เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ ClickUp Forms คุณสามารถ ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณด้วยธีม, พื้นหลัง, สี, และโลโก้ ให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในขณะเดียวกัน คุณสามารถติดตามเมตริกได้อย่างง่ายดายและใช้ตรรกะเงื่อนไขเพื่อปรับแต่งคำถามแบบไดนามิกตามคำตอบของผู้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การใช้งานโดยรวม
คำแนะนำที่เป็นมิตร: การแชร์แบบฟอร์ม ClickUp ของคุณก็ง่ายมากเช่นกัน สิ่งที่คุณต้องทำคือคัดลอกลิงก์ตรงไปยังแบบฟอร์มแล้วแชร์กับใครก็ตามที่คุณต้องการ (จริงๆ แล้วแค่นั้นเอง!) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเพิ่มแบบฟอร์ม HTML ลงในหน้าแลนดิ้งของคุณผ่านส่วนโค้ดฝังตัวได้อีกด้วย
พร้อมที่จะเริ่มต้นกับ ClickUp Forms หรือยัง? ลองดูเทมเพลตแบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUpสำหรับการตั้งค่าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณรวบรวมข้อเสนอแนะจากลูกค้า จัดการคำขอให้เป็นระเบียบ และเปลี่ยนการส่งข้อมูลให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจากแบบฟอร์มเป็นงาน: เปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้เป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในClickUp Tasksเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและติดตามผล
- สื่อสารด้วย ClickUp Chat: หารือเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึก, แบ่งปันการอัปเดต, และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ผ่านClickUp Chat
- ตั้งและติดตามเป้าหมาย: ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยClickUp Goalsโดยเปลี่ยนการส่งแบบฟอร์มให้เป็นวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้และติดตามการเสร็จสิ้นของมัน
- ใช้การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับการทำงานในภารกิจที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงลึกของแบบฟอร์มด้วยClickUp Time Tracking
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการงานซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ ClickUp คือการที่มันสามารถแทนที่เครื่องมือหลายอย่างไว้ในที่เดียว ไม่จำเป็นต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่าง ๆ อีกต่อไป มันมีฟีเจอร์มากมายที่ไม่มีซอฟต์แวร์อื่นเทียบได้ และยังปรับแต่งได้อย่างยืดหยุ่นสูงเพื่อให้เข้ากับทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองหลากหลายที่ช่วยให้ฉันจัดโครงการได้ตามต้องการ แดชบอร์ดที่แสดงรายงานและสถิติอย่างชัดเจน และระบบอัตโนมัติที่ช่วยประหยัดเวลาโดยจัดการงานซ้ำ ๆ ให้โดยอัตโนมัติ
ประมาณ 43% ของพนักงานส่งข้อความ0-10 ข้อความต่อวัน แม้ว่าสิ่งนี้อาจบ่งบอกถึงการสนทนาที่มุ่งเน้นหรือตั้งใจมากขึ้น แต่ก็อาจสะท้อนถึงการขาดความร่วมมือที่ราบรื่น โดยมีการสนทนาที่สำคัญเกิดขึ้นที่อื่น (เช่น อีเมล)
เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแพลตฟอร์มที่ไม่จำเป็นและการสลับบริบท คุณจำเป็นต้องมีแอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ที่รวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มโดยไม่ต้องเขียนโค้ด)
Jotform เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้การสร้าง การแชร์ และการจัดการแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย พร้อมระบบลากและวาง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแบบฟอร์มได้โดยไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด
Jotform เป็นที่นิยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการรวบรวมข้อมูลผ่านแบบสำรวจ, แบบฟอร์มความคิดเห็น, การลงทะเบียน, และอื่น ๆ. รองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ มากมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ใช้เครื่องมือสร้างแบบฟอร์มแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายเพื่อการปรับแต่งที่สะดวก
- ลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแอปต่างๆ เช่น Google Sheets, PayPal และ Mailchimp
- ใช้ตรรกะเงื่อนไขขั้นสูงเพื่อประสบการณ์แบบฟอร์มที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Jotform
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มขั้นสูง
- ราคาอาจสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ปุ่มยกเลิกไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรี
- บรอนซ์: $39 ต่อเดือน
- เงิน: $49 ต่อเดือน
- ทองคำ: $129 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,400+)
- Capterra: 4. 7/5 (2400+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Jotform อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า,
Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้ฉันสามารถสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทมเพลตหลากหลายสำหรับแบบฟอร์มติดต่อ แบบสำรวจ และอื่นๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ อาจต้องปรับปรุง เนื่องจากบางครั้งแบบฟอร์มแสดงผลไม่ดีบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้มือถือ
Jotform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง ช่วยให้ฉันสร้างแบบฟอร์มที่ดูเป็นมืออาชีพและเรียบร้อยได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เทมเพลตต่างๆ สำหรับแบบฟอร์มติดต่อ แบบสำรวจ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การออกแบบที่รองรับการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่างๆ อาจต้องปรับปรุง เนื่องจากบางครั้งแบบฟอร์มไม่แสดงผลได้ดีบนอุปกรณ์มือถือ ซึ่งเป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้มือถือ
3. Microsoft Forms (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Microsoft 365 ที่ต้องการแบบสำรวจและแบบทดสอบพื้นฐาน)
Microsoft Forms เป็นเครื่องมือที่ง่ายสำหรับการสร้างแบบสำรวจออนไลน์, แบบสอบถาม, และแบบทดสอบ. ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ Microsoft 365, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวบรวมคำตอบได้แบบเรียลไทม์, วิเคราะห์ข้อมูลด้วยแผนภูมิที่มีให้ในตัว, และส่งออกผลลัพธ์ไปยัง Excel เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก.
ด้วยการออกแบบที่ใช้งานง่าย, คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และตัวเลือกการปรับแต่ง, Microsoft Forms เหมาะสำหรับธุรกิจ, ครู, และทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลตอบกลับและการตัดสินใจ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Forms
- เปิดใช้งานการตอบแบบไม่ระบุตัวตนในบางการตั้งค่า
- แชร์แบบฟอร์มได้ง่ายผ่านลิงก์, QR โค้ด, หรืออีเมล
- รวบรวมคำตอบแบบเรียลไทม์พร้อมการแสดงผลข้อมูลอัตโนมัติ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงเป็นไปได้ด้วยแบบฟอร์มที่เหมาะกับมือถือ
ข้อจำกัดของ Microsoft Forms
- ตัวเลือกการออกแบบและแบรนด์น้อยกว่าคู่แข่ง
- ขาดคุณสมบัติเช่นตรรกะเงื่อนไขและการวิเคราะห์ขั้นสูง
- รองรับได้เพียง 7 ระดับเท่านั้น แทนที่จะเป็นมาตราเต็ม 1-10
ราคาของ Microsoft Forms
- ธุรกิจพื้นฐาน: $7. 14 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.88 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ธุรกิจพรีเมียม: 26.20 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
การให้คะแนนและรีวิวใน Microsoft Forms
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Microsoft Forms อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2ระบุว่า,
Microsoft Forms ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การรวบรวมข้อมูลจากหลายคนพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย พร้อมการติดตามการตอบกลับแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ามีความรวดเร็วและเชื่อถือได้ และการนำไปใช้งานก็ตรงไปตรงมาสำหรับการใช้งานทั่วไป อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงและไม่รองรับการตอบแบบไม่ระบุตัวตนในโหมด Enterprise ซึ่งอาจเป็นข้อเสียได้
Microsoft Forms ใช้งานง่ายอย่างเหลือเชื่อ ทำให้การรวบรวมข้อมูลจากหลายคนพร้อมกันเป็นเรื่องง่าย พร้อมการติดตามการตอบกลับแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่ายสนับสนุนลูกค้ารวดเร็วและเชื่อถือได้ และการนำไปใช้งานก็ตรงไปตรงมาสำหรับการใช้งานทั่วไป อย่างไรก็ตาม มันขาดคุณสมบัติขั้นสูงและไม่รองรับการตอบแบบไม่ระบุตัวตนในโหมด Enterprise ซึ่งอาจเป็นข้อเสียได้
4. Wufoo (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่มีแบรนด์)
Wufoo เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่สะดวกและธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า Wufoo ทำให้การสร้างแบบฟอร์มที่ดูดีและมีแบรนด์เป็นเรื่องง่าย
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์มากมายที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถเก็บข้อมูล รับชำระเงิน และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผ่านการเชื่อมต่อระบบต่างๆ และเมื่อถึงเวลาที่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น Wufoo ก็มีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในตัวที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wufoo
- สร้างและปรับใช้แบบฟอร์มที่กำหนดเองได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- ผสานรวมแบบฟอร์มกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Zapier, Mailchimp และ Salesforce ได้อย่างง่ายดายเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เปิดใช้งานการรับชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านการเชื่อมต่อกับเกตเวย์หลัก เช่น PayPal และ Stripe
- เข้าถึงการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือรายงานที่ปรับแต่งได้และข้อมูลที่สามารถส่งออกได้เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ Wufoo
- การออกแบบที่ล้าสมัยทำให้ Wufoo ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้
- ขาด CAPTCHA หรือการป้องกันสแปมที่แข็งแกร่ง ทำให้แบบฟอร์มเสี่ยงต่อการถูกโจมตี
- ตัวเลือกการปรับแต่ง CSS ที่จำกัดสำหรับการปรับแต่งการออกแบบขั้นสูง
ราคาของ Wufoo
- เริ่มต้น: $16. 25 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $29.08 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $74.08 ต่อเดือน
- สูงสุด: $183. 25 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Wufoo
- G2: 4. 2/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Wufoo อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า
Wufoo เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดขั้นสูง แม้แต่สำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อน บริการของพวกเขามีความน่าสนใจ และราคาสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม การออกแบบดูล้าสมัยและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ชอบอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย และตัวเลือกการปรับแต่ง CSS ค่อนข้างจำกัด
Wufoo เป็นเครื่องมือที่ตรงไปตรงมาและใช้งานง่าย ไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโค้ดขั้นสูง แม้แต่สำหรับแบบฟอร์มที่ซับซ้อน บริการของพวกเขามีความน่าสนใจ และราคาสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม การออกแบบดูล้าสมัยและไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ชอบอินเทอร์เฟซที่ทันสมัย และตัวเลือกการปรับแต่ง CSS ค่อนข้างจำกัด
5. Zoho Forms (เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Zoho สำหรับการเก็บข้อมูล)
Zoho Forms มอบแนวทางที่ครอบคลุมในการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การรวบรวมความคิดเห็น การสำรวจ และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
อินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถฝังแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ได้ ด้วยความสามารถในการเข้าถึงผ่านมือถือและตัวเลือกการผสานรวม Zoho Forms ช่วยให้การรวบรวมข้อมูลและการจัดการมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Forms
- ออกแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- ทำให้การอนุมัติและการมอบหมายงานเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- เข้าถึงข้อมูลแบบฟอร์มแบบออฟไลน์ด้วยการสนับสนุนแอปมือถือสำหรับ iOS และ Android
- สร้างรายงานภาพและติดตามประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ในตัว
- ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอป Zoho, Google Workspace และเครื่องมือจากบุคคลที่สาม เช่น Mailchimp
ข้อจำกัดของ Zoho Forms
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบปัญหาขัดข้องหรือความล่าช้าเป็นครั้งคราวในฟีเจอร์ซิงค์ของแอปบนมือถือ
- การปรับแต่งขั้นสูงอาจต้องการความรู้ทางเทคนิคบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเงื่อนไขทางตรรกศาสตร์
- ความยืดหยุ่นในการออกแบบที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีตัวเลือกสไตล์ที่ทันสมัยหรือมีพลวัตมากกว่า
ราคาของ Zoho Forms
- ฟรี
- พื้นฐาน: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐาน: $25 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $90 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
Zoho Forms การให้คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 160 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zoho Forms อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า
Zoho Forms ใช้งานง่ายและผสานการทำงานได้ดี ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับแบบฟอร์มพื้นฐาน เหมาะสำหรับการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโซลูชันที่เราเลือกใช้มาหลายปี อย่างไรก็ตาม ราคาอาจปรับปรุงได้อีก และบางฟีเจอร์ยังขาดอยู่ นอกจากนี้ หากคุณไม่ระมัดระวัง อาจสมัครใช้งานเกินความจำเป็น และฝ่ายช่วยเหลืออาจตอบกลับช้า
Zoho Forms ใช้งานง่ายและผสานการทำงานได้ดี ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าเชื่อถือสำหรับแบบฟอร์มพื้นฐาน เหมาะสำหรับการจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นโซลูชันที่เราเลือกใช้มาหลายปี อย่างไรก็ตาม ราคาอาจปรับปรุงได้อีก และฟีเจอร์บางอย่างยังขาดอยู่ นอกจากนี้ หากคุณไม่ระมัดระวัง อาจมีการสมัครใช้งานเพิ่มเติมโดยไม่ตั้งใจ และฝ่ายช่วยเหลืออาจตอบกลับช้า
6. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์)
Typeform ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างแบบฟอร์มที่เป็นการสนทนาและมีปฏิสัมพันธ์ แบบสำรวจ และแบบทดสอบ ซึ่งแตกต่างจาก Feathery ที่เน้นการเก็บข้อมูลแบบไดนามิก จุดแข็งของ Typeform อยู่ที่การนำเสนอแบบฟอร์มที่น่าสนใจและดึงดูดสายตา ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้และปรับปรุงแบบฟอร์มการลงทะเบียน
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ในการถามคำถามทีละข้อและความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และการมีปฏิสัมพันธ์
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- สร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจที่น่าสนใจทางสายตา ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนา และช่วยเพิ่มอัตราการกรอกให้สมบูรณ์
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยชุดแบรนด์ของคุณ, ฟอนต์, และธีมสีเพื่อให้ได้ลุคที่เรียบร้อยและมืออาชีพ
- ใช้การกระโดดตามตรรกะและฟิลด์ที่ซ่อนอยู่เพื่อปรับแต่งเส้นทางของผู้ใช้และถามคำถามที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Google Sheets, HubSpot, Slack และ Facebook Pixel
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมของผู้ชมด้วยการวิเคราะห์ที่ติดตั้งไว้ในตัวและการผสานรวมทางการตลาด
ข้อจำกัดของ Typeform
- คุณสมบัติระดับสูงอาจถูกจำกัดไว้เบื้องหลังแผนราคาที่แพง โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- ฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์มีจำกัด—แบบฟอร์มต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงจะใช้งานได้
- การจัดวางแบบกำหนดเองและการปรับแต่งการออกแบบที่เกินกว่าสไตล์เริ่มต้นมีข้อจำกัดอยู่บ้าง
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29 ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $59 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Typeform
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Typeform อย่างไรบ้าง?
บทวิจารณ์ G2กล่าวว่า
Typeform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมากในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ มันช่วยลดการส่งสแปมบนเว็บไซต์ของฉันได้อย่างมากและปรับปรุงการสอบถามทั่วไปให้ดีขึ้น หน้าผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมสถิติลูกค้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบที่บางฟีเจอร์ถูกล็อกไว้เบื้องหลังราคาพรีเมียม
Typeform ทำให้การสร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายมากในขณะที่ยังคงความเป็นส่วนตัวให้กับผู้ใช้ มันช่วยลดการส่งสแปมบนเว็บไซต์ของฉันได้อย่างมากและปรับปรุงการสอบถามทั่วไปให้ดีขึ้น หน้าผลลัพธ์นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมสถิติลูกค้าอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ฉันไม่ชอบที่บางฟีเจอร์ถูกล็อกไว้เบื้องหลังราคาพรีเมียม
7. Google Forms (เหมาะที่สุดสำหรับบุคคลที่ใช้ Google Workspace)
Google Forms เป็นเครื่องมือฟรีที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการสร้างแบบสำรวจ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มความคิดเห็นต่างๆ เป็นที่นิยมเนื่องจากความเรียบง่ายและการผสานรวมกับ Google Workspace ได้อย่างราบรื่น ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายมาก
แม้ว่าจะไม่มีตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงมากมาย แต่ก็มีฟีเจอร์พื้นฐานทั้งหมดที่คุณต้องการ เช่นการสร้างแบบสำรวจเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์คำตอบได้อย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Forms
- สร้างแบบฟอร์มได้ไม่จำกัดจำนวนฟรี ด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
- ปรับแต่งแบบฟอร์มด้วยธีม, รูปภาพ, สี, และแบบอักษรเพื่อให้ได้ลุคที่เป็นแบรนด์ของคุณ
- รวบรวมและวิเคราะห์คำตอบแบบเรียลไทม์ด้วยการผสานการทำงานกับ Google Sheets อย่างไร้รอยต่อ
- แชร์แบบฟอร์มได้ทันทีผ่านลิงก์หรืออีเมล และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์
- ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเปิดตัวแบบสำรวจ แบบทดสอบ และแบบฟอร์มความคิดเห็นได้อย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Google Forms
- ขาดแม่แบบ, การแยกสาขา, และพื้นหลังที่กำหนดเอง (GIF/วิดีโอ)
- แบบฟอร์มอาจดูเรียบง่ายในแง่ของภาพ มีตัวเลือกการออกแบบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือระดับพรีเมียม
- ไม่มีการบันทึกลายเซ็นหรือการยืนยันตัวตนของผู้ใช้ที่กำหนดเองนอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบด้วย Google
ราคาของ Google Forms
- ฟรี
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7.20 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวใน Google Forms
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 11,000 รายการ)
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Google Forms อย่างไรบ้าง?
Google Forms เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตาม มันไม่มีเทมเพลตสำหรับแบบสอบถามและแบบสำรวจ และไม่มีการแยกเส้นทางหรือการข้ามตรรกะ นอกจากนี้ยังไม่รองรับพื้นหลังที่กำหนดเองด้วย GIF หรือวิดีโอสั้น ๆ ซึ่งจำกัดการปรับแต่ง
Google Forms เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือสมาชิกในชุมชน อย่างไรก็ตาม มันไม่มีเทมเพลตสำหรับแบบสอบถามและแบบสำรวจ และไม่มีการแยกเส้นทางหรือการข้ามตรรกะ นอกจากนี้ยังไม่รองรับพื้นหลังที่กำหนดเองด้วย GIF หรือวิดีโอสั้น ๆ ซึ่งจำกัดการปรับแต่ง
8. Formstack (เหมาะสำหรับผู้ใช้ระดับองค์กรที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มและจัดการเอกสาร)
Formstack เป็นแพลตฟอร์มระดับองค์กรที่ไม่ต้องใช้โค้ด สร้างขึ้นเพื่อมากกว่าการสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่ทรงพลัง จัดการเอกสาร และแม้กระทั่งการรวบรวมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ไม่เหมือนกับ Feathery, Formstack มอบโซลูชันแบบครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ. สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือทางธุรกิจต่าง ๆ ได้ง่าย ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลได้สะดวก, กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และเก็บข้อมูลที่มีค่าของคุณไว้อย่างปลอดภัย.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Formstack
- สร้างแบบฟอร์มขั้นสูงด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ทำให้การอนุมัติ, การแจ้งเตือน, และกระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
- วิเคราะห์ข้อมูลการส่งด้วยรายงานที่ละเอียดและเครื่องมือการปรับปรุง
- รับประกันการจัดเก็บเอกสารอย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส, การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA และตรรกะเงื่อนไข
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 100 รายการ รวมถึง Salesforce, PayPal, Microsoft และ Zapier
ข้อจำกัดของ Formstack
- อาจมีราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เมื่อตั้งค่าเวิร์กโฟลว์หรือการผสานรวมที่ซับซ้อน
- การตอบสนองและความสามารถในการทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจไม่สม่ำเสมอในบางครั้ง
ราคาของ Formstack
- แบบฟอร์ม: $99 ต่อเดือน
- ห้องสวีท: $299 ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวของ Formstack
- G2: 4. 3/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 110 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Formstack อย่างไรบ้าง?
Formstack มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่เข้าใจง่ายสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบแบบลากและวางจะเรียบง่าย แต่การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ชำระเงินหรือการเก็บเงินอาจไม่ตรงไปตรงมาเท่าที่ควร
Formstack มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายพร้อมฟีเจอร์ที่เข้าใจง่ายสำหรับการสร้างแบบฟอร์ม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์ประกอบแบบลากและวางจะเรียบง่าย แต่การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ชำระเงินหรือการเก็บเงินอาจไม่ตรงไปตรงมาเท่าที่ควร
9. FormAssembly (เหมาะที่สุดสำหรับองค์กรที่มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด)
FormAssembly เป็นแพลตฟอร์มการรวบรวมข้อมูลที่ออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และความยืดหยุ่น โดดเด่นด้วยการนำเสนอทั้งความง่ายในการสร้างแบบฟอร์มอย่างรวดเร็วด้วยการลากและวาง และตัวเลือกการเขียนโค้ดขั้นสูงสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะ
การผสานรวมที่แข็งแกร่งของ FormAssembly กับ Salesforce และคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีคุณค่าสำหรับบริษัทที่จัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FormAssembly
- สร้างแบบฟอร์มที่ซับซ้อนและปลอดภัยโดยใช้เครื่องมือสร้างแบบลากและวางที่ทรงพลัง พร้อมรองรับการปรับแต่ง HTML
- เชื่อมต่อโดยตรงกับ Salesforce และแพลตฟอร์มหลักอื่น ๆ เพื่อการซิงค์ข้อมูลที่ราบรื่น
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยตรรกะเงื่อนไข, การอนุมัติหลายขั้นตอน, และตรรกะแบบฟอร์มที่แข็งแกร่ง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวด เช่น HIPAA, GDPR และ SOC 2
- รวบรวมการชำระเงินอย่างปลอดภัยผ่านเกตเวย์ที่ผสานรวมอย่าง Stripe และ Authorize.net
ข้อจำกัดของ FormAssembly
- ระดับราคาที่สูงขึ้นอาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือผู้ใช้คนเดียว
- อาจมีความล่าช้าในการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้าเป็นครั้งคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับปัญหาทางเทคนิค
ราคาของ FormAssembly
- พื้นฐาน: $83 ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ทีม: ราคาที่กำหนดเอง
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- Gov Cloud: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ FormAssembly
- G2: 4. 5/5 (รีวิว 380+ ครั้ง)
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FormAssembly อย่างไรบ้าง?
FormAssembly เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีการผสานรวมกับ Salesforce อย่างตรงไปตรงมา และมีคุณสมบัติที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายขึ้น สามารถนำทางผ่านฟิลด์ต่าง ๆ ได้ไม่ยาก คัดลอกแบบฟอร์มโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ระบบขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับ CSS และไม่อนุญาตให้แนบไฟล์ PDF ในอีเมลแจ้งเตือน
FormAssembly เป็นระบบที่ใช้งานง่าย มีการผสานรวมกับ Salesforce อย่างตรงไปตรงมา และมีคุณสมบัติที่สร้างโดย AI ซึ่งช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มง่ายขึ้น สามารถนำทางผ่านฟิลด์ต่าง ๆ ได้ง่าย คัดลอกแบบฟอร์มโดยไม่สูญเสียการจัดรูปแบบ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ระบบขาดตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับ CSS และไม่อนุญาตให้แนบไฟล์ PDF ในอีเมลแจ้งเตือน
10. แอปฟอร์ม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างแบบฟอร์มที่รวดเร็วและง่ายดาย)
Forms. app เป็นเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกคน ช่วยให้คุณสร้างและแชร์แบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบที่ปรับแต่งได้ตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการออกแบบที่รองรับการใช้งานบนมือถือและอินเทอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทุกการใช้งาน ตั้งแต่การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าไปจนถึงการจัดการลงทะเบียนงานอีเวนต์
นอกจากนี้ ด้วยตัวเลือกการผสานรวมและคุณสมบัติการแชร์ที่ง่ายดาย จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการเก็บข้อมูลในชีวิตประจำวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแอป Forms
- สร้างแบบฟอร์ม แบบสำรวจ และแบบทดสอบที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่รวดเร็วและเป็นมิตรกับผู้ใช้
- จัดระเบียบการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โฟลเดอร์และแดชบอร์ดสำหรับประเภทฟอร์มที่แตกต่างกัน
- ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Sheets และ Zapier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เข้าถึงทุกฟีเจอร์ได้แม้ในแผนฟรี รวมถึงเทมเพลตที่รองรับการใช้งานบนมือถือ
- ปรับแต่งการออกแบบแบบฟอร์มให้ตรงกับแบรนด์ของคุณด้วยเครื่องมือภาพที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของแอป Forms
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบข้อบกพร่องหรือความล่าช้าในการทำงานของแอปบนมือถือเป็นครั้งคราว
- คุณสมบัติขั้นสูง (เช่น ตรรกะเงื่อนไข) อาจยากต่อการค้นหาหรือตั้งค่า
- เอกสารและบทแนะนำที่มีจำกัดสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกที่ต้องการคำแนะนำทีละขั้นตอน
ราคาของแอปฟอร์ม
- ฟรี: ฟรี
- พื้นฐาน: $5 ต่อเดือน
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน
- พรีเมียม: $25 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของแอป Forms
- G2: 4. 5/5 (480+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (240+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึงแอป Forms อย่างไรบ้าง?
Forms. app ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถามที่ส่งมาแล้วได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
Forms. app ทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมฟีเจอร์การจัดตารางข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถแก้ไขแบบสอบถามที่ส่งมาแล้วได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้
ใช้ ClickUp เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฟอร์มเชิงโต้ตอบ
ClickUp Forms ยกระดับการสร้างแบบฟอร์มไปอีกขั้นด้วยการผสานการทำงานอัจฉริยะ, มุมมองที่ปรับแต่งได้, และข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็น แบบฟอร์มรับงานโครงการ แบบฟอร์มชำระเงิน แบบฟอร์มลงทะเบียน หรือแบบสำรวจความคิดเห็นลูกค้า ClickUp คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดในการเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นงานที่ดำเนินการได้จริงและข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร? มันผสานการทำงานกับระบบการทำงานของคุณได้อย่างราบรื่น ทำให้การมอบหมายงานเป็นระบบอัตโนมัติ และจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะกับคุณ นอกจากนี้ ด้วยมุมมองที่หลากหลายของ ClickUp คุณสามารถมองเห็นข้อมูลได้ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน—ไม่ว่าจะเป็นบอร์ด Kanban, แผนภูมิวงกลม, หรือแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
พร้อมที่จะทำให้การสร้างแบบฟอร์มของคุณง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้!