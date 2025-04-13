บล็อก ClickUp

10 อันดับทางเลือกที่ง่ายขึ้นสำหรับการตลาดที่มีประสิทธิภาพในปี 2025

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
13 เมษายน 2568

คุณเคยลองอัปเดตโพสต์โซเชียล ออกแบบกราฟิก และจัดตารางเนื้อหาทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ก่อนที่กาแฟยามเช้าของคุณจะเย็นลงหรือไม่? นั่นคือความท้าทายประจำวันเมื่อ Simplified ไม่สามารถตามทันความต้องการทางการตลาดที่เพิ่มขึ้นของคุณ!

แม้ว่าจะสัญญาถึงความสะดวกสบายแบบครบวงจร แต่ข้อจำกัดของเทมเพลต, ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน, และคุณสมบัติการอัตโนมัติที่เรียบง่ายอาจเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นกุญแจมือดิจิทัลเมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้น

โลกของเครื่องมือการตลาดเต็มไปด้วยทางเลือกที่เรียบง่ายซึ่งช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

ต้องการตารางเวลาโซเชียลที่รวดเร็วทันใจ,แม่แบบปฏิทินเนื้อหาที่ทรงพลัง, หรือ AI ที่เขียนเนื้อหาที่น่าสนใจ? ทางเลือกที่ดีกว่า Simplified รอคุณอยู่! มาสำรวจเครื่องมือสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ไม่เพียงแค่แทนที่ Simplified—แต่จะปฏิวัติการตลาดของคุณทั้งหมด!

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือทางเลือกที่ง่ายที่สุดที่สามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานทางการตลาดของคุณได้:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดแบบครบวงจร
  2. Canva: เหมาะที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกที่ใช้งานง่าย
  3. ซินเธเซีย: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI
  4. HeyGen: เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอและงานนำเสนอด้วยอวตาร AI
  5. Anyword: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเนื้อหาด้วย AI พร้อมการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน
  6. SocialPilot: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย
  7. GravityWrite: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วยปัญญาประดิษฐ์สำหรับทีมขนาดเล็ก
  8. โคล้ด: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขเนื้อหาแบบยาว
  9. Adobe Express: เหมาะที่สุดสำหรับเทมเพลตระดับมืออาชีพและความสม่ำเสมอของแบรนด์
  10. Piktochart: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิกและเรื่องราวเชิงภาพ

คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกที่ง่ายขึ้น?

เมื่อเลือกทางเลือกที่ง่ายขึ้นสำหรับการสร้างเนื้อหาและการตลาด ให้พิจารณาคุณสมบัติหลักเหล่านี้เพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ:

  • ความสามารถในการสร้างเนื้อหา: รองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท—กราฟิกสำหรับโซเชียลมีเดีย, วิดีโอ, เนื้อหาที่เขียน, และอื่น ๆ—ทั้งหมดภายในแพลตฟอร์มเดียว
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: เปิดใช้งานฟังก์ชันการแสดงความคิดเห็น พื้นที่ทำงานร่วมกัน และการแก้ไขแบบเรียลไทม์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบ
  • ระบบนิเวศการบูรณาการ: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย, ระบบ CRM และซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อการบูรณาการการทำงานที่ราบรื่น
  • ความช่วยเหลือจาก AI: เพิ่มประสิทธิภาพด้วยบริการเขียนข้อความอัตโนมัติ การสร้างภาพ และการปรับแต่งเนื้อหา
  • อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: มีการออกแบบที่ใช้งานง่าย ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้และส่งเสริมการยอมรับของทีม
  • ตัวเลือกการปรับแต่ง: รักษาความสอดคล้องของแบรนด์ผ่านเทมเพลต, คู่มือสไตล์, และการจัดการสินทรัพย์
  • การวิเคราะห์และรายงาน: มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเนื้อหาเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด

10 ทางเลือกที่เรียบง่ายที่สุด

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการการตลาดแบบครบวงจร)

คลิกอัพ อินเตอร์เฟซ
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ, และร่วมมือกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น—ทั้งหมดนี้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

การทำงานในปัจจุบันมีปัญหา โครงการ ความรู้ และการสื่อสารของเราถูกกระจายอยู่ในเครื่องมือที่ไม่เชื่อมต่อกัน ซึ่งทำให้เราทำงานช้าลง ClickUp แก้ไขปัญหานี้ด้วยแอปสำหรับงานที่รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว ซึ่งรวมโครงการ ความรู้ และการแชทไว้ในที่เดียว—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ในขณะที่ Simplified พยายามรวมการออกแบบพื้นฐานเข้ากับการประสานงานทีมขั้นพื้นฐาน ClickUp ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง มันมอบการจัดการโครงการระดับองค์กรที่เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา—สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบและบูรณาการสำหรับทีมการตลาดของคุณในการเติบโต

หากคุณรู้สึกถูกจำกัดด้วยข้อจำกัดของระบบการทำงานของ Simplified,ตัวเลือกการดูมากกว่า 15 แบบ, ตัวเลือกการอัตโนมัติ, และความสามารถในการรายงานอย่างละเอียดของ ClickUp สามารถเป็นการอัปเกรดที่ทรงพลังได้

ClickUp Brain

นอกจากนี้ ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว ทีมการตลาดสามารถสร้างเนื้อหาได้ด้วยความเร็วที่ไม่เคยมีมาก่อน—ตั้งแต่คำบรรยายบนโซเชียลไปจนถึงโครงร่างบล็อกที่สมบูรณ์—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาความสอดคล้องของเสียงแบรนด์ที่เป็นเอกภาพ

ClickUp Brain
สรุปหรือปรับปรุงเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Brain

ClickUp Brain ก้าวไปไกลกว่าเครื่องมือ AI พื้นฐานด้วยการปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ ตรวจสอบไวยากรณ์ และรองรับหลายภาษา นอกจากนี้ยังปรับโทนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย—ความสามารถที่ AI ของ Simplified ไม่สามารถเทียบได้

แต่ยังมีมากกว่านั้น! ผู้ใช้ ClickUp Brain สามารถเลือกทำงานร่วมกับ LLM หลายตัว เช่น Claude และ GPT-4o ได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของพวกเขา

คลิกอัพ ด็อกส์

ในขณะเดียวกันClickUp Docsเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมทำงานร่วมกันในเอกสารทางการตลาดโดยการเชื่อมต่อการสร้างเอกสารโดยตรงกับงานและกระบวนการทำงาน

คลิกอัพ ด็อกส์
เข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยการเชื่อมโยงเอกสาร ClickUp และงานเข้าด้วยกัน

นักเขียน นักออกแบบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแก้ไขได้พร้อมกัน, ทิ้งความคิดเห็นตามบริบท, และเชื่อมโยงเอกสารไปยังแคมเปญเฉพาะ—สร้างศูนย์กลางการจัดการความรู้ที่เป็นศูนย์กลาง

เทมเพลตการจัดการเนื้อหา ClickUp

ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านเนื้อหาให้รวดเร็วขึ้นหรือไม่? แม่แบบการจัดการเนื้อหาของ ClickUpมอบกรอบการทำงานที่พร้อมใช้งานทันที พร้อมมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับการวางแผน การติดตามการผลิต และตารางการเผยแพร่

ให้ทุกคนในทีมคอนเทนต์และทีมการตลาดอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเทมเพลตการจัดการคอนเทนต์ของ ClickUp
รับแม่แบบฟรี
ให้ทุกคนในทีมคอนเทนต์และทีมการตลาดอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยเทมเพลตการจัดการคอนเทนต์ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมการตลาดมองเห็นภาพรวมของกระบวนการสร้างเนื้อหา ติดตามตัวชี้วัดของเนื้อหา ผลิตเนื้อหา และรักษาคุณภาพของผลงานให้สม่ำเสมอโดยไม่ต้องสร้างระบบขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น

กำลังจัดการโปรเจกต์โซเชียลมีเดีย เครื่องมือออกแบบ และซอฟต์แวร์การตลาดไปพร้อม ๆ กันอยู่ใช่ไหม?ClickUp Integrations พร้อมด้วยเครื่องมือการทำงานกว่า 1,000+ รายการ จะช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้เนื้อหาของคุณไหลลื่นตั้งแต่การสร้างไปจนถึงการเผยแพร่

ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์หรือไม่?แดชบอร์ดของ ClickUpมอบมุมมองที่ชัดเจนของ KPI การตลาดและประสิทธิภาพของแคมเปญ พร้อมการวิเคราะห์เชิงลึกที่ Simplified ไม่สามารถเทียบได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ระดมความคิดแคมเปญบนกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpเพื่อวางแผนกลยุทธ์และเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดีย
  • กระตุ้นการมอบหมายงาน การอนุมัติ และการส่งต่อเนื้อหาด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp
  • ปรับปรุงการให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการตรวจทานและใส่คำอธิบายประกอบบนงานออกแบบ วิดีโอ และเอกสาร
  • จัดเก็บสินทรัพย์แบรนด์ของคุณไว้ใน ClickUp Docs หรือ Workspace ที่แชร์ไว้เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงได้ง่าย
  • ฝังเครื่องมือออกแบบ เช่น Canva หรือ Figma เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในสื่อการตลาดทั้งหมด

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การเรียนรู้อาจมีความชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • แอปพลิเคชันมือถือมีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า:

เราเป็นทีมการตลาดภายในที่ยุ่งมาก โครงสร้างที่ยืดหยุ่นของ Clickup ในไทม์ไลน์และตาราง พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองซึ่งสามารถสร้างได้ทันที ทำให้การสร้างมุมมองนี้ทำได้ง่าย และมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์เมื่อเราอัปเดตโปรเจกต์โปรโมชั่นในส่วนอื่นๆ ของ Clickup

2. Canva (ดีที่สุดสำหรับการออกแบบกราฟิกที่ใช้งานง่าย)

Canva
ผ่านทางCanva

Canva เป็นทางเลือกที่ใช้งานง่ายสำหรับ Simplified เหมาะสำหรับทีมที่ไม่มีทักษะด้านการออกแบบกราฟิก

เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวางและเทมเพลตฟรีมากกว่า 250,000แบบช่วยให้การสร้างเนื้อหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในขณะที่ Simplified มีเครื่องมือออกแบบพื้นฐาน Canva รองรับการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย การนำเสนอ และสื่อสิ่งพิมพ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการตลาดด้วยภาพ

ด้วยคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI การเผยแพร่โดยตรง และการรองรับรูปแบบที่หลากหลาย Canva ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับนักการตลาดทุกระดับทักษะ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Canva เริ่มต้นขึ้นเมื่อเมลานี เพอร์กินส์ ซึ่งสอนซอฟต์แวร์ออกแบบที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียพบว่าโปรแกรมอย่าง Photoshop ซับซ้อนเกินไป ในปี 2007 เธอและคลิฟฟ์ โอเบรชท์ ได้ก่อตั้ง Fusion Books ธุรกิจออกแบบหนังสือรุ่นสำหรับโรงเรียนมัธยม ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ Canva

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Canva

  • เร่งกระบวนการออกแบบด้วยคลังเทมเพลต องค์ประกอบ และภาพสต็อกมากมาย
  • รักษาความสอดคล้องของแบรนด์โดยใช้ Brand Kit เพื่อจัดเก็บและประยุกต์ใช้เอกลักษณ์ทางภาพของคุณ
  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมโดยใช้ความคิดเห็นและกระบวนการอนุมัติ
  • กำหนดเวลาโพสต์โซเชียลมีเดียไปยังแพลตฟอร์มหลักโดยตรง
  • ทำให้การออกแบบที่นิ่งมีชีวิตชีวาด้วยเครื่องมือแอนิเมชันที่ง่าย

ข้อจำกัดของ Canva

  • ความสามารถในการออกแบบขั้นสูงมีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือระดับมืออาชีพ เช่น ชุดโปรแกรม Adobe
  • คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอเป็นพื้นฐานเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มวิดีโอเฉพาะ

ราคาของ Canva

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
  • ข้อดี: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Canva

  • G2: 4. 7/5 (4,400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (12,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Canva อย่างไร

การทบทวน G2กล่าวว่า,

Canva มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมาก่อน มีเทมเพลตการออกแบบหลากหลายให้เลือกใช้พร้อมฟีเจอร์ลากและวาง มีคลังองค์ประกอบการออกแบบและกราฟิกมากมาย รวมถึงการเข้าถึงภาพฟรีและภาพสต็อกนับล้านรายการ ตัวเลือกการสร้างแบรนด์แบบกำหนดเองพร้อมตัวเลือกการส่งออกและเผยแพร่ที่ง่ายดาย... สิ่งที่ดีที่สุดคือมีแผนราคาที่คุ้มค่า

3. Synthesia (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI)

ซินธิเซีย
ผ่านทางSynthesia

เนื้อหาวิดีโอมีความต้องการสูง แต่ความท้าทายในการผลิตทำให้ทีมการตลาดที่ใช้ Simplified ประสบปัญหา ค่าใช้จ่าย การจัดตารางเวลา และการประสานงานบุคลากรมักเป็นอุปสรรคต่อการผลิตผลงานอย่างต่อเนื่อง

Synthesia ขจัดอุปสรรคเหล่านี้ด้วยการสร้างวิดีโอด้วยเทคโนโลยี AI—ไม่จำเป็นต้องใช้กล้อง ไมโครโฟน หรือทักษะการตัดต่อใดๆ มันสร้างผู้บรรยายเสมือนจริงที่เหมือนจริงซึ่งสามารถนำเสนอสคริปต์ในกว่า 120 ภาษา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับวิดีโอการศึกษาและวิดีโอส่งเสริมการขาย

ต่างจากเครื่องมือแก้ไขพื้นฐานของ Simplified, Synthesia สามารถเปลี่ยนข้อความให้กลายเป็นวิดีโอมืออาชีพได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ภาพต้นฉบับ

คุณสมบัติเด่นของ Synthesia

  • สร้างผู้บรรยาย AI ที่สามารถนำเสนอเนื้อหาได้อย่างเป็นธรรมชาติในกว่า 120 ภาษา
  • สร้างวิดีโอฝึกอบรมและการตลาดอย่างมืออาชีพโดยไม่ต้องใช้กล้องหรือนักแสดง
  • ปรับแต่งพื้นหลังและฉากเสมือนจริงให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
  • แปลวิดีโอทันทีโดยยังคงผู้บรรยาย AI คนเดิม
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยกราฟิกในตัว, การเปลี่ยนฉาก, และการซ้อนข้อความ—ไม่ต้องมีทักษะการแก้ไข

ข้อจำกัดของ Synthesia

  • ช่วงอารมณ์ที่จำกัดในผู้บรรยาย AI เมื่อเทียบกับนักแสดงมนุษย์
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีการเคลื่อนไหวที่ไม่เป็นธรรมชาติในแอนิเมชันของอวาตาร์เป็นครั้งคราว

ราคา Synthesia

  • ฟรี: เวอร์ชันพื้นฐาน
  • เริ่มต้น: $29/เดือน
  • ผู้สร้าง: $89/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Synthesia

  • G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกของ Synthesia AI สำหรับวิดีโอที่สร้างโดย AI

4. HeyGen (เหมาะที่สุดสำหรับวิดีโอและงานนำเสนอด้วยอวตาร AI)

HeyGen
ผ่านทางCapterra

การขยายเนื้อหาวิดีโอที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อทุกข้อความต้องถ่ายทำโดยคนจริง ทีมขายและการตลาดจะถึงขีดจำกัดของการผลิตอย่างรวดเร็วและประสบปัญหาในการปรับแต่งวิดีโอให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและการอัปเดตต่างๆ

HeyGenปฏิวัติการตลาดวิดีโอด้วยการสร้างดิจิทัลทวิน—อวตาร AI ที่สามารถสร้างวิดีโอส่วนตัวได้ไม่จำกัดโดยไม่ต้องถ่ายทำเพิ่มเติม

ทางเลือกที่เรียบง่ายนี้โดดเด่นในการสื่อสารวิดีโอที่มีความเป็นจริงและปรับขนาดได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเข้าถึงลูกค้า การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการตลาดอื่นๆ ทีมงานสามารถสร้างเวอร์ชัน AI ที่เหมือนจริงของสมาชิกจริง เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ส่งมีความราบรื่นและเฉพาะบุคคล

คุณสมบัติเด่นของ HeyGen

  • ปรับแต่งวิดีโอสำหรับลูกค้าหรือผู้มุ่งหวังแต่ละรายในระดับจำนวนมาก
  • แปลเนื้อหาเป็นหลายภาษาโดยคงผู้บรรยายต้นฉบับไว้
  • รวมการบันทึกหน้าจอและการสาธิตควบคู่ไปกับการนำเสนออวตาร
  • เพิ่มการโต้ตอบด้วยองค์ประกอบที่สามารถคลิกได้และปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ

ข้อจำกัดของ HeyGen

  • การสร้างดิจิทัลทวินที่สมจริงต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้น
  • การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับคุณสมบัติการปรับแต่งส่วนบุคคลขั้นสูง

ราคา HeyGen

  • ผู้สร้าง: $29/เดือน
  • ทีม: $89/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

HeyGen คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (290+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง HeyGen ว่าอย่างไร

รีวิวจากCapterra กล่าวว่า,

HeyGen เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพ แต่จำเป็นต้องมีประสบการณ์บ้าง และฉันขอแนะนำให้พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญที่รู้วิธีการใช้เครื่องมือนี้อยู่แล้ว

อ่านเพิ่มเติม:วิธีสร้างวิดีโอผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจ

5. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนคำโฆษณาด้วย AI พร้อมการคาดการณ์ผลตอบแทนการลงทุน)

Anyword: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านทางAnyword

นักการตลาดประสบปัญหาในการคาดการณ์ว่าข้อความใดจะสร้างผลลัพธ์ก่อนการลงทุนในการกระจายเนื้อหา การทดสอบ A/B ต้องการทั้งปริมาณการเข้าชมและงบประมาณ ในขณะที่การคาดเดาอาจนำไปสู่ข้อความที่ไม่ได้ผลและงบประมาณโฆษณาที่สูญเปล่า

Anyword เปลี่ยนแปลงการเขียนคำโฆษณาด้วย AI ด้วยคะแนนประสิทธิภาพการทำนาย (Predictive Performance Score) โดยวิเคราะห์การปรากฎตัวหลายพันล้านครั้งเพื่อทำนายผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ก่อนการเผยแพร่ แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยกำจัดความไม่แน่นอน ปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมเพื่อเพิ่มอัตราการเปลี่ยนแปลง (Conversion)

ต่างจากการเขียนด้วย AI พื้นฐานของ Simplified, Anyword นำเสนอเครื่องมือขั้นสูงสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ พร้อมรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับองค์กรอย่าง HIPAA, SOC2, ISO 27001 และ GDPR

คุณสมบัติเด่นของ Anyword

  • สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มผู้ชมเฉพาะกลุ่มตามกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน
  • สร้างข้อความสำหรับหลายช่องทางสำหรับโซเชียลมีเดีย, อีเมล, โฆษณา, และเว็บไซต์
  • ปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ให้เหมาะสมด้วยคำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
  • เข้าถึงฐานความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

ข้อจำกัดของ Anyword

  • ประสิทธิภาพการทำนายมีความแม่นยำสูงสุดสำหรับกรณีการใช้งานทางการตลาดทั่วไป
  • แพลตฟอร์มนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาข้อความมากกว่าการสร้างเนื้อหาภาพ

ราคา Anyword

  • เริ่มต้น: $49/เดือน
  • ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน
  • ธุรกิจ: $499/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Anyword

  • G2: 4. 8/5 (1,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบการเขียนเนื้อหาฟรีเพื่อการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น

💡เคล็ดลับด่วน: ผลการทดสอบ A/B ที่มีนัยสำคัญทางสถิติไม่ได้หมายความว่าตัวเลือกที่ชนะจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป ผลบวกที่ผิดพลาด ความผิดพลาดในการวัด หรือผลกระทบที่แท้จริงในทางปฏิบัติที่น้อยมากอาจทำให้ผลลัพธ์เบี่ยงเบนได้ แทนที่จะพึ่งพาตัวเลขเพียงอย่างเดียว ควรตีความข้อมูลการทดสอบผ่านมุมมองของบริบทธุรกิจและข้อมูลเชิงลึกของผู้ใช้ การใช้วิธีการแบบสมดุล—ที่ข้อมูลมาบรรจบกับกลยุทธ์—จะนำไปสู่การตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น

6. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและวิเคราะห์โซเชียลมีเดีย)

SocialPilot: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านทางSocialPilot

การจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลการวิเคราะห์กระจัดกระจายอยู่ตามแพลตฟอร์มต่างๆ ทีมการตลาด ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย และเอเจนซี่ต่างประสบปัญหาในการปรับปรุงตารางเวลาให้ราบรื่นและดึงข้อมูลเชิงลึกที่มีความหมายออกมา

SocialPilot ทำให้การจัดการหลายบัญชีเป็นเรื่องง่ายด้วยการจัดตารางงานแบบกลุ่ม รายงานแบบไม่มีตราสินค้า และแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ การวิเคราะห์ขั้นสูงติดตามการมีส่วนร่วม การเข้าถึง และการแปลงบนเครือข่ายหลักทั้งหมด มอบข้อมูลเชิงลึกที่ Simplified ไม่มี

หน่วยงานต่างๆ ได้รับประโยชน์จากพอร์ทัลการจัดการลูกค้าของ SocialPilot ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างควบคุมสำหรับการอนุมัติและการรายงาน—คุณสมบัติระดับองค์กรที่ขาดหายไปจากชุดเครื่องมือของ Simplified

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot

  • จัดการหลายบัญชีบนแพลตฟอร์มโซเชียลหลัก ๆ จากแดชบอร์ดเดียว
  • วิเคราะห์ประสิทธิภาพข้ามแพลตฟอร์มด้วยรายงานการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม
  • ค้นพบเนื้อหาพร้อมเครื่องมือคัดสรรในตัว เพื่อรักษาโปรไฟล์ให้มีความเคลื่อนไหวอยู่เสมอ

ข้อจำกัดของ SocialPilot

  • เครื่องมือสร้างเนื้อหามีข้อจำกัดมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการออกแบบ
  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบความล่าช้าเป็นครั้งคราวในการเผยแพร่โดยตรงผ่าน Instagram

ราคาของ SocialPilot

  • มืออาชีพ: $30/เดือน
  • ทีมขนาดเล็ก: $50/เดือน
  • หน่วยงาน: $100/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $200/เดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot

  • G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง SocialPilot ว่าอย่างไร

รีวิวจาก Capterraกล่าวว่า,

คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดที่ฉันพบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือการจัดตารางเวลาแบบกลุ่ม การคัดสรรเนื้อหา และการวิเคราะห์โพสต์ คุณสมบัติเช่น รายงานแบบไม่มีตราสินค้า (White label reports) และการนำทางที่ง่ายและสะดวกภายในเครื่องมือเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ฉันแนะนำเครื่องมือนี้ให้กับผู้อื่น

7. GravityWrite (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI สำหรับทีมขนาดเล็ก)

GravityWrite: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านทางGravityWrite

ทีมการตลาดขนาดเล็กอาจประสบปัญหาในการตอบสนองความต้องการด้านเนื้อหาโดยไม่มีนักเขียนเฉพาะทางหรืองบประมาณเพิ่มเติม GravityWrite ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างเนื้อหาด้วยโมเดล AI ที่เฉพาะเจาะจงตามอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถสร้างร่างเนื้อหาที่ถูกต้องและเข้าใจบริบทได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คำอธิบายสินค้าและบทความบล็อก

ต่างจากแนวทางที่กว้างขวางของ Simplified, GravityWrite มอบเนื้อหาเฉพาะทางที่ต้องการการแก้ไขน้อยลง—ช่วยประหยัดเวลาสำหรับทีมที่มีความต้องการเฉพาะทาง. ระบบ AI ที่ได้รับการฝึกอบรมในแนวดิ่งของมันสามารถสร้างร่างแรกคุณภาพสูงได้, แก้ไขปัญหาที่พบบ่อยใน Simplified เกี่ยวกับการแก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AI ที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากเกินไป.

คุณสมบัติเด่นของ GravityWrite

  • สร้างเนื้อหาเฉพาะอุตสาหกรรมที่ปรับให้เหมาะกับธุรกิจและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • สร้างรูปแบบเนื้อหาหลายรูปแบบจากบรีฟหรือโครงร่างเดียว
  • นำเนื้อหาที่มีอยู่มาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเผยแพร่ผ่านหลายช่องทาง
  • เพิ่มประสิทธิภาพ SEO ด้วยการผสานคำหลักและการปรับปรุงความอ่านง่าย
  • รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้องกันในทุกเนื้อหาที่สร้างขึ้น

ข้อจำกัดของ GravityWrite

  • คุณสมบัติการร่วมมือที่จำกัดสำหรับทีมใหญ่
  • ตัวเลือกการผสานรวมน้อยกว่าแพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงมากกว่า

ราคาของ GravityWrite

  • ฟรี: จำกัดจำนวนการสร้างต่อเดือน
  • เริ่มต้น: $19/เดือน
  • ข้อดี: $79/เดือน

GravityWrite คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมี แนวโน้มที่จะใช้เครื่องมือมากกว่า 15 ตัวถึง 4 เท่าในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยจำกัดเครื่องมือไว้เพียง 9 แพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUpนำงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้วหรือยัง? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

8. โคล้ด (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและแก้ไขเนื้อหาแบบยาว)

โคลด: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านทางโคลด

เครื่องมือเขียน AIส่วนใหญ่ประสบปัญหาเรื่องความสอดคล้องในเนื้อหาที่ยาว ซึ่งต้องการการแก้ไขอย่างมาก Claude โดย Anthropic มีความโดดเด่นในการสร้างบทความบล็อก รายงาน และเนื้อหาความเป็นผู้นำทางความคิดที่มีรายละเอียดสูงด้วยความเข้าใจบริบทที่แข็งแกร่ง

ในขณะที่ Simplified มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาในรูปแบบสั้นและมีประสิทธิภาพ Claude ยังคงรักษาความสม่ำเสมอในเอกสารที่ยาวขึ้น ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ซับซ้อน และปรับตัวต่อข้อเสนอแนะที่มีความละเอียดอ่อน

โคล้ดให้บริการช่วยเหลือการเขียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงสำหรับนักการตลาดที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีสาระสำคัญ ซึ่งช่วยในการผสานคำค้นหา (keyword research) และการยึดถือตามคู่มือสไตล์ที่กำหนดไว้

คุณสมบัติเด่นของโคลด

  • แก้ไขและปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ด้วยความเข้าใจที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสไตล์และน้ำเสียง
  • วิจัยและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อความเป็นผู้นำทางความคิดและเนื้อหาทางการศึกษา
  • สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบ A/B เพื่อเปรียบเทียบวิธีการสื่อสารที่แตกต่างกัน
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำเนื้อหาอย่างละเอียดด้วยความแม่นยำและความสม่ำเสมอสูง

ข้อจำกัดของโคลด

  • ต้องการคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
  • ไม่มีฟังก์ชันการเผยแพร่หรือการจัดจำหน่ายในตัว
  • การสร้างเนื้อหาภาพที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เน้นการออกแบบ

การตั้งราคาแบบโคล้ด

  • ฟรี: การเข้าถึงขั้นพื้นฐานพร้อมข้อจำกัดการใช้งาน
  • โคล้ด โปร: $20/เดือน สำหรับขีดจำกัดการใช้งานที่สูงขึ้นและการเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญ
  • ทีม: $30/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของโคล้ด

  • G2: 4. 7/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Claude อย่างไรบ้าง?

การทบทวน G2 กล่าวว่า,

สิ่งที่ Claude มีประโยชน์มากที่สุดคือความสามารถของ AI ในการไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ฉันชอบที่คำตอบให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ อีกสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับ Claude คือคำตอบของมันมีความเกี่ยวข้องกับบริบทและน่าสนใจ ฉันยังชอบที่มันพยายามให้คำตอบที่ถูกต้องและยอมรับข้อจำกัดเมื่อมันไม่รู้บางสิ่งบางอย่าง

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เป็นเวลาหลายปีที่นักวิจัยรู้สึกงุนงง—การขยายขนาดของโมเดล AI ไม่ได้ช่วยปรับปรุงงานที่ต้องใช้เหตุผล ผลลัพธ์ยังคงเท่าเดิมแม้จะใช้โมเดลที่ใหญ่ขึ้นก็ตาม ความก้าวหน้าเกิดขึ้นได้อย่างไร? คำสั่งแบบ"โซ่ความคิด"การขอให้ AI "คิดทีละขั้นตอน" หรือแสดงตัวอย่างช่วยปลดล็อกความสามารถในการใช้เหตุผลที่ซ่อนอยู่ เผยให้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของมัน

9. Adobe Express (เหมาะที่สุดสำหรับเทมเพลตระดับมืออาชีพและความสม่ำเสมอของแบรนด์)

Adobe Express: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านAdobe Express

Adobe Express ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างเครื่องมือออกแบบพื้นฐานกับซอฟต์แวร์ระดับมืออาชีพ มอบความสามารถในการออกแบบคุณภาพสูงให้กับนักการตลาดโดยไม่ต้องเผชิญกับความซับซ้อนของชุดโปรแกรม Adobe แบบเต็มรูปแบบ

มันผสานเครื่องมือที่ใช้งานง่ายเข้ากับสินทรัพย์สต็อกของ Adobe และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้แน่ใจว่าแบรนด์มีความสม่ำเสมอ ไม่เหมือนกับ Simplified, Adobe Express เชื่อมต่อโดยตรงกับ Photoshop, Illustrator และ Creative Cloud ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพการออกแบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Adobe Express

  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือสร้างภาพด้วย AI พร้อม Firefly สำหรับการสร้างเนื้อหาที่ปลอดภัยเชิงพาณิชย์โดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์
  • สร้างสื่อแบรนด์ที่สอดคล้องกันด้วยชุดเครื่องมือแบรนด์ที่เก็บองค์ประกอบภาพไว้
  • ปรับขนาดการออกแบบโดยอัตโนมัติสำหรับแพลตฟอร์มและรูปแบบที่แตกต่างกัน
  • ใช้การดำเนินการด่วนสำหรับการลบพื้นหลัง, การสร้างแอนิเมชัน, และการแก้ไขได้ในไม่กี่วินาที

ข้อจำกัดของ Adobe Express

  • คุณสมบัติขั้นสูงบางประการต้องอาศัยความคุ้นเคยกับหลักการออกแบบ
  • คุณสมบัติสำหรับองค์กรอาจต้องมีการสมัครสมาชิก Adobe ที่ครอบคลุมมากขึ้น

ราคาของ Adobe Express

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานและเทมเพลตจำกัดสำหรับบุคคลทั่วไป
  • ทีม: $4.99/เดือนต่อผู้ใช้สำหรับปีแรก, $7.99/เดือนต่อผู้ใช้ตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Adobe Express

  • G2: 4. 5/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1100+ รีวิว)

👀คุณรู้หรือไม่? 92% ของนักการตลาดเชื่อว่าAI และระบบอัตโนมัติช่วยปรับปรุงการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับบุคคลและประสิทธิภาพของแคมเปญ

10. Piktochart (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างอินโฟกราฟิกและเรื่องราวเชิงภาพ)

Piktochart: ทางเลือกที่ง่ายขึ้น
ผ่านPiktochart

ทีมมักประสบปัญหาในการนำเสนอเนื้อหาที่มีข้อมูลมากมายอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อติดอยู่ในสเปรดชีตหรือข้อความ Piktochart ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่าย เปลี่ยนข้อมูลที่ซับซ้อนให้กลายเป็นอินโฟกราฟิก รายงาน และการนำเสนอที่น่าสนใจ—ไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ

ตัวแก้ไขของมันประกอบด้วยแผนภูมิแบบโต้ตอบ, ตัวสร้างแผนที่, และวิดเจ็ตเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อการเล่าเรื่องด้วยข้อมูล ต่างจากเครื่องมือออกแบบทั่วไปของ Simplified, Piktochart ทำให้ข้อมูลที่ซับซ้อนชัดเจนและน่าสนใจทางสายตา ด้วยเทมเพลตที่ออกแบบมาเฉพาะและคุณสมบัติการแสดงผลขั้นสูง, มันทำให้เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และมีผลกระทบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Piktochart

  • ใช้ส่วนประกอบแบบโต้ตอบเพื่อดึงดูดผู้ชมให้มีส่วนร่วมกับข้อมูลของคุณ
  • เข้าถึงเทมเพลตเฉพาะอุตสาหกรรมสำหรับความต้องการด้านการแสดงผลข้อมูลที่หลากหลาย
  • รักษาความสอดคล้องทางสายตาด้วยองค์ประกอบของแบรนด์และชุดสีที่บันทึกไว้
  • ส่งออกในรูปแบบต่าง ๆ สำหรับการนำเสนอ, เว็บไซต์, และเอกสารพิมพ์

ข้อจำกัดของ Piktochart

  • การปรับแต่งขั้นสูงอาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้น
  • คุณสมบัติการแสดงข้อมูลบางอย่างต้องการแผนระดับสูงกว่า

ราคาของ Piktochart

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมลายน้ำ Piktochart
  • ข้อดี: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Piktochart

  • G2: 4. 4/5 (160+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (190+ รีวิว)

จากง่ายสู่เหนือระดับ: ClickUp คือพลังขับเคลื่อนการตลาดของคุณ

ทางเลือกที่ง่ายและเหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางการตลาดของคุณได้โดยทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นระบบอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของทีม เครื่องมือแต่ละตัวที่เราได้สำรวจมีจุดเด่นเฉพาะตัว

ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดของคุณขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะ ขนาดทีม และลำดับความสำคัญของกระบวนการทำงานของคุณ สำหรับทีมการตลาดส่วนใหญ่ที่กำลังมองหาโซลูชันที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ClickUp นำเสนอแพ็คเกจที่ครบถ้วนที่สุด โดยรวมการสร้างเนื้อหา การจัดการโครงการ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันอื่นๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานด้านการตลาดของคุณหรือไม่?

ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้และค้นพบวิธีที่มันสามารถยกระดับกระบวนการสร้างเนื้อหาและการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ