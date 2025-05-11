ClickUp vs. Calendly: แอปวางแผนไหนดีกว่ากัน?

ประสิทธิภาพการทำงานมักได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่คุณอาจไม่ทันสังเกต ตั้งแต่การเดินทางที่ยาวนานไปจนถึงการประชุมที่สามารถส่งอีเมลได้ คุณกำลังสูญเสียชั่วโมงการทำงานที่มีประสิทธิภาพไป!
👀 คุณรู้หรือไม่? ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียว ความเสียสมาธิและการถูกรบกวนในที่ทำงานทำให้สูญเสียเงินถึง 588 พันล้านดอลลาร์ต่อปี
โชคดีที่มีเครื่องมือวางแผนที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถช่วยกู้คืนเวลาที่สูญเสียไปได้ แอปพลิเคชันทรงพลังเช่นClickUpและ Calendly ได้กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ต้องการจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่พวกมันมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันอย่างพื้นฐาน
แต่ตัวเลือกไหนที่เหมาะกับคุณ? คุณควรใช้การจัดการโครงการแบบครบวงจรของ ClickUp หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการจัดตารางการประชุมของ Calendly? ในบทความนี้เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ ClickUp กับ Calendly เราจะแยกแยะคุณสมบัติหลัก ประโยชน์ และความแตกต่างเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าแอปปฏิทินใดจะช่วยให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้อีกครั้ง
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสูญเสียเวลาในการมีสมาธิถึง 23 นาทีหลังจากถูกขัดจังหวะในที่ทำงาน
ClickUp เทียบกับ Calendly ในมุมมองภาพรวม
|คุณสมบัติ
|คลิกอัพ
|Calendly
|กรณีการใช้งานหลัก
|แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ประกอบด้วยระบบจัดการงานด้วย AI, การจัดตารางเวลาอัจฉริยะ, แชท, การทำงานร่วมกัน และการติดตามเป้าหมาย
|แพลตฟอร์มการจัดตารางเวลาที่ง่ายต่อการใช้งานเพื่อระบบอัตโนมัติสำหรับการประชุม
|การจัดการงาน
|การสร้างงานที่ครอบคลุม, การมอบหมาย, การติดตาม, และการจัดระเบียบผ่านมุมมองหลายแบบ
|ไม่มีให้บริการ
|การจัดตาราง
|รวม ClickUp Calendar สำหรับการสร้าง จัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
|เครื่องมือการกำหนดเวลาขั้นสูง, ประเภทกิจกรรมที่สามารถปรับแต่งได้, และการอัตโนมัติการประชุม
|การสร้างเอกสาร
|เอกสาร ClickUpในตัวสำหรับวิกิ, SOP และการแบ่งปันความรู้
|ไม่มีให้บริการ
|การติดตามเวลา
|ความสามารถในการติดตามเวลาแบบบูรณาการสำหรับงานและโครงการ
|ไม่มีให้บริการ
|การทำงานเป็นทีม
|แชทแบบเรียลไทม์, กระดานไวท์บอร์ด, ความคิดเห็น และการผสานการทำงาน เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
|การจัดตารางเวลาทีม (แบบหมุนเวียน, แบบรวมกลุ่ม) และการผสานปฏิทินเพื่อการประสานงานการประชุม
|ระบบอัตโนมัติ
|ระบบอัตโนมัติที่กำหนดเองสำหรับงานและกระบวนการทำงานที่ทำซ้ำ
|การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การติดตามผล และการซิงค์ปฏิทิน
|การผสานรวม
|การผสานรวมกับบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง รวมถึง Slack, Google Drive และ Zapier
|ผสานการทำงานกับระบบ CRM, Stripe, PayPal, เครื่องมือการตลาด และแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพ
|การวิเคราะห์
|แดชบอร์ดสำหรับติดตามประสิทธิภาพของทีม, ปริมาณงาน, และความคืบหน้าของโครงการ
|การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อประสิทธิภาพการทำงานและการจัดตารางเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
|คุณสมบัติของ AI
|เครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการจัดการงาน การสร้างเนื้อหา และคำแนะนำโครงการ
|ไม่มีให้บริการ
|แอปพลิเคชันมือถือ
|ใช่ แอปพลิเคชันมือถือที่สามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบสำหรับการจัดการงานและโครงการ
|ใช่ แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการจัดตารางและจัดการประชุม
|ไวท์บอร์ด
|เครื่องมือวางแผนภาพแบบร่วมมือสำหรับการระดมความคิดและการสร้างสรรค์ไอเดีย
|ไม่มีให้บริการ
ClickUp คืออะไร?
ClickUp คือแอป ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่สามารถทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม และสนับสนุนการวางแผนที่ดีขึ้น
จากอีเมลและงานที่ต้องทำไปจนถึงรายการตรวจสอบ, สปรินต์, และเอกสารโครงการ, ClickUp รวมเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดไว้ในที่เดียว, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือได้ถึง 30%.
แต่ ClickUp ไม่ได้เพียงแค่รวบรวมเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ด้วยกันเท่านั้น แต่ยังสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับทีมของคุณอีกด้วย คุณสามารถมอบหมายงาน กำหนดการประชุม ติดตามความคืบหน้าด้วยมุมมองและแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ และพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความคิดเห็นและการกล่าวถึง (@mentions)
ด้วยปฏิทิน ClickUp ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ คุณสามารถกำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงานของคุณ—ผสานการวางแผนและการดำเนินการเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องสลับแท็บ
ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องสลับแท็บ ✅
📮ClickUp Insight:เกือบ 42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การร่วมมือและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งการร่วมมือ ใช้แอปที่ครอบคลุมทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp ซึ่งสามารถเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ภายในไม่กี่วินาที!
ClickUp ยังเป็นแอปปฏิทินการจัดการโครงการที่ทรงพลังอีกด้วย มันช่วยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน สร้างการพึ่งพาของงาน และจัดการเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะวางแผนวัน สัปดาห์ หรือเดือน ClickUp ก็มีมุมมองที่เหมาะสมสำหรับคุณ—เลือกจากมุมมองปฏิทิน มุมมองไทม์ไลน์ หรือแผนภูมิแกนต์ เพื่อดูภาพรวมงานของคุณได้อย่างชัดเจน คุณยังสามารถตั้งงานประจำเพื่อวางแผนกิจกรรมที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
สิ่งที่ทำให้ ClickUp โดดเด่นอย่างแท้จริงคือความยืดหยุ่นและการเข้าถึงได้ ในฐานะแพลตฟอร์มบนคลาวด์ มันถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ไม่ว่าจะทำงานแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส
สิ่งที่Marianela Fernandez ที่ปรึกษาด้านการบำบัดน้ำจาก Eco Supplier Panamá เน้นย้ำ:
โดยการผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การแจ้งเตือน, ปฏิทิน, อีเมล, และระบบการทำงานในกระบวนการดำเนินโครงการ, ClickUp ช่วยให้ผู้ทำงานหยุดการมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และหันมาให้ความสำคัญกับงานที่สร้างคุณค่าแทน
👀 คุณรู้หรือไม่?มากกว่าครึ่งหนึ่งของวันทำงานโดยเฉลี่ยถูกใช้ไปกับกิจกรรมที่แทบไม่สร้างคุณค่าเลย—ไม่ว่าจะเป็นอีเมลที่ไม่จำเป็น งานซ้ำซ้อน หรือการถูกรบกวน นั่นหมายถึงชั่วโมงแห่งประสิทธิภาพที่สูญเสียไปทุกวัน!
คุณสมบัติของ ClickUp
ClickUp มีคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการโครงการ งาน และกระบวนการทำงานง่ายขึ้น ฉลาดขึ้น และสามารถทำได้ในขนาดใหญ่
ตัวอย่างเช่นWalk the Room(WtR) ต้องการวิธีปรับปรุงการวางแผนการผลิตเมื่อธุรกิจเติบโตขึ้น โดยการใช้ ClickUp พวกเขาสามารถเชื่อมต่อทีม ปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และทำให้การจัดการงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่เริ่มต้นด้วย 28 ที่นั่ง ได้เติบโตเป็น ผู้ใช้ที่ใช้งานมากกว่า 70 คน ในเวลาเพียง 20 เดือน การเติบโตนี้แสดงให้เห็นว่า ClickUp ได้ขยายตัวไปพร้อมกับ WtR กลายเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จ
ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายซึ่งออกแบบมาเพื่อการปรับแต่งและการทำงานร่วมกัน ClickUp สามารถช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและเชื่อมต่อกันอยู่เสมอ
มาดูคุณสมบัติเด่นบางประการที่สามารถทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้:
คุณสมบัติ #1: วางแผน, กำหนดเวลา, และอยู่ข้างหน้าด้วย ClickUp Calendar
ClickUp Calendar คือศูนย์บัญชาการของคุณสำหรับการจัดระเบียบงาน กิจกรรม และการประชุมทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังวางแผนสัปดาห์ของคุณ ทบทวนข้อมูลกิจกรรม วางแผนแคมเปญ หรือประสานงานกับทีมข้ามสายงาน ปฏิทิน ClickUpมอบการมองเห็นและการควบคุมเวลาของคุณได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถสลับมุมมองระหว่างรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือนเพื่อดูงาน กำหนดเวลา และกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงได้อย่างรวดเร็ว งานสามารถถูกกำหนดสีตามโครงการหรือความสำคัญเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานได้ดียิ่งขึ้น
แต่ ClickUp ไม่ได้หยุดอยู่แค่การวางแผนงานเท่านั้น ด้วย ฟังก์ชันการจัดตารางงานในตัว คุณสามารถสร้างกิจกรรมในปฏิทิน เชิญผู้เข้าร่วม และเข้าร่วมการประชุมได้โดยตรงจากพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ บอกลาการสลับแท็บ—การโทร งาน และโครงการของคุณจะซิงค์กันในที่สุด ใช้ AI ในตัวของปฏิทิน ClickUp เพื่อแนะนำช่วงเวลาและจัดลำดับความสำคัญใหม่ตามวันที่กำหนด
นอกจากนี้ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Google Calendar และ Outlook ได้ ทำให้ตารางเวลาของคุณได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ คุณสามารถจัดตารางกิจกรรมหรือการประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำได้ แนบเอกสารการประชุม และติดตามขั้นตอนต่อไปได้ ทั้งหมดนี้เชื่อมโยงกับโครงการและงานของคุณ
✅ การเลื่อนกำหนดเวลาด้วยการลากและวาง✅ การกรองแบบกำหนดเองตามผู้รับผิดชอบ, ความสำคัญ, หรือแท็ก✅ การซิงค์ปฏิทินสองทางและลิงก์เข้าร่วมสำหรับการโทร✅ การสร้างกิจกรรมในตัวภายในมุมมองงาน
ต้องการเร่งการวางแผนรายสัปดาห์หรือรายเดือนของคุณหรือไม่?ใช้เทมเพลต ClickUp Calendar Plannerเพื่อจัดระเบียบวันของคุณด้วยแท็กที่กำหนดเอง, ตัวกรอง, และมุมมองที่สร้างไว้ล่วงหน้า
ด้วยปฏิทิน ClickUp ใหม่ คุณไม่ได้แค่เห็นภาพงานที่ต้องทำเท่านั้น แต่ยังบริหารจัดการงานเหล่านั้นอย่างจริงจังอีกด้วย
คุณสมบัติ #2: ประสานงานการประชุมทีมด้วย ClickUp
คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้วางแผน? การจัดการประชุมอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติการประชุมของClickUpช่วยลดความยุ่งยากในการจัดตารางและจัดการประชุม
แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปปฏิทินกับแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ คุณสามารถกำหนดเวลา ติดตามและจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพได้โดยตรงภายใน ClickUp
การผสานปฏิทินจะซิงค์เวลาการประชุมกับงานและโครงการต่างๆ พร้อมกับการกำหนดวาระการประชุมภายใน ClickUp ซึ่งช่วยให้การประชุมมีจุดมุ่งหมายและเกิดประสิทธิผล
หลังจากนั้น คุณสามารถเพิ่มรายการที่ต้องดำเนินการ การตัดสินใจ และบันทึกต่างๆ ลงในงานประชุมได้โดยตรง เพื่อให้การติดตามผลเป็นระเบียบ การผสานการทำงานที่ราบรื่นนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน เปลี่ยนการประชุมให้กลายเป็นขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน แทนที่จะเป็นเพียงกิจกรรมในปฏิทินเท่านั้น
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสาน Calendly กับ ClickUpเพื่อใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศการทำงานที่สมบูรณ์แบบในขณะที่กำหนดเวลาการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติที่ 3: วางแผนปฏิทินของคุณด้วยเทมเพลต
ด้วยเทมเพลต ClickUp Calendar Planner คุณสามารถวางแผนวัน สัปดาห์ และเดือนของคุณได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่จากศูนย์
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตปฏิทินวางแผน ClickUp คือความหลากหลายในการใช้งาน คุณสามารถสลับมุมมองได้หลากหลายรูปแบบ—ไม่ว่าคุณจะต้องการดูรายละเอียดงานและกิจกรรมแบบรายเดือน รายสัปดาห์ หรือรายวัน เทมเพลตนี้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้
แม่แบบแผนงานรายวันนี้มีแท็กและตัวกรองที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดระเบียบงานตามหมวดหมู่ ทำให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ดียิ่งขึ้น
คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายรายละเอียด ไฟล์แนบ งานย่อย และรายการตรวจสอบให้กับงานต่างๆ ในมุมมองปฏิทินได้ ซึ่งช่วยให้การจัดการทั้งการกำหนดตารางงานในระดับสูงและการวางแผนโครงการอย่างละเอียดเป็นไปอย่างง่ายดายในที่เดียว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้เทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUpเพื่อป้องกันความขัดแย้งในการจัดตารางเวลาและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้จัดสรรเวลาเพียงพอสำหรับงานที่เหมาะสม
คุณสมบัติที่ 4: จดบันทึก, สรุป, และทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อวันที่ดีขึ้น
หากแอปวางแผนของคุณสามารถช่วยแบ่งเบาภาระงานบางส่วนให้คุณได้ล่ะ?ClickUp Brainสามารถทำได้! มันได้ผสานรวมคุณสมบัติ AI ของ ไว้เพื่อนำพลังแห่งการอัตโนมัติและคำแนะนำที่ชาญฉลาดมาสู่กระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นคือClickUp AI Notetaker ซึ่งบันทึก, ถอดเสียง และสรุปการประชุมของคุณโดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องรีบจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำ AI Notetaker จะจับภาพการตัดสินใจ ขั้นตอนต่อไป และประเด็นสำคัญในการสนทนา ทำให้การประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและติดตามได้ง่ายขึ้น
เมื่อจับคู่กับบริบทของงาน AI Notetaker จะช่วยให้ทุกการประชุมสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกกับพื้นที่ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากสรุปการประชุม เปลี่ยนบทสนทนาให้กลายเป็นการดำเนินงานได้ทันที
ClickUp Brain ยังช่วยคุณ:
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ
- สร้างสรุปสำหรับรายการงานที่ยาว
- เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการทำงานของโครงการ
- วิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลและจัดทำรายงานความก้าวหน้า
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดเวลา ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
ราคาของ ClickUp
Calendly คืออะไร?
Calendly เป็นซอฟต์แวร์จัดตารางนัดหมายชั้นนำที่ช่วยให้การประสานงานประชุมเป็นเรื่องง่าย
หน้าที่หลักของมันคือการกำจัดอีเมลไปมาที่มักเกิดขึ้นในการหาเวลาประชุมที่เหมาะสม มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าความพร้อมใช้งานของตน แบ่งปันลิงก์ และให้ผู้อื่นจองนัดหมายได้โดยตรงในปฏิทินที่ซิงค์ไว้
มันเชื่อมต่อกับปฏิทินส่วนตัวและปฏิทินทางธุรกิจ (Google, Outlook, Office 365, iCloud) เพื่อแสดงเวลาว่างแบบเรียลไทม์และป้องกันการจองซ้ำซ้อน ความง่ายในการใช้งานของมันเหมาะกับบุคคลทั่วไป ในขณะที่คุณสมบัติของมันสามารถปรับขนาดได้ดีสำหรับทีมและองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการการจัดตารางนัดหมายภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ
🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ:ผู้นำธุรกิจใช้เวลาถึง 72% ต่อสัปดาห์ไปกับการประชุม แม้ว่าการประชุมบางอย่างมีจำเป็น แต่หลายครั้งสามารถลดหรือแทนที่เพื่อเพิ่มเวลาให้กับงานที่มีผลกระทบมากขึ้น
คุณสมบัติของ Calendly
Calendly โดดเด่นเพราะใช้งานง่ายและผสานเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณได้เป็นอย่างดี มาดูคุณสมบัติหลักของมันกัน:
คุณสมบัติ #1: การผสานปฏิทินที่ง่ายขึ้น
Calendly เชื่อมต่อกับเครื่องมือปฏิทินยอดนิยม เช่น Google Calendar, Outlook และ Office 365
เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะติดตามตารางเวลาของคุณโดยอัตโนมัติและอัปเดตสถานะความพร้อมใช้งานของคุณแบบเรียลไทม์ คุณสามารถหลีกเลี่ยงการจองซ้อนหรือความขัดแย้งในการจัดตารางได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติ #2: ความพร้อมใช้งานที่ปรับแต่งได้สำหรับการจองการประชุมที่ยืดหยุ่น
คุณมีอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่เกี่ยวกับเวลาที่คุณพร้อมสำหรับการประชุม. Calendly ให้คุณสามารถทำได้:
- กำหนดเวลาทำงานที่ชัดเจน
- เพิ่มเวลาสำรองก่อนและหลังการประชุม
- ปรับเวลาให้ตรงกับเขตเวลาหรือสถานที่ประชุม
นี่ช่วยให้คุณจองการประชุมได้เฉพาะเวลาที่สะดวกสำหรับคุณเท่านั้น ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและลดความเครียดได้
คุณสมบัติ #3: การผสานรวมการประชุมทางวิดีโอสำหรับการประชุมออนไลน์
Calendly สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom, Microsoft Teams และ Google Meet
เมื่อมีผู้กำหนดการประชุม แพลตฟอร์มจะเพิ่มลิงก์การประชุมทางวิดีโอลงในกิจกรรมโดยอัตโนมัติ คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าด้วยตนเอง—ทุกอย่างจัดการให้เรียบร้อยแล้ว ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม
👀 คุณรู้หรือไม่?เทมเพลตปฏิทินรายเดือนของ ClickUpมีส่วนสำหรับกำหนดวันครบกำหนดของงาน, หลักสำคัญ, และเป้าหมายส่วนตัว ให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมของเดือนของคุณ
คุณสมบัติที่ 4: ประเภทเหตุการณ์ที่กำหนดเองและการแชร์ลิงก์เพื่อควบคุมได้มากขึ้น
Calendly ช่วยให้คุณสร้างประเภทการประชุมแบบกำหนดเองได้ตามความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น:
- การประชุมแบบตัวต่อตัว
- การประชุมกลุ่ม
- เวบิเนียร์ หรือเวิร์กช็อป
คุณสามารถกำหนดระยะเวลา สถานที่ และข้อกำหนดการประชุมของผู้เข้าร่วมได้ คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มหรือคำถามให้ผู้เข้าร่วมกรอกเมื่อทำการจองการประชุม เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมล่วงหน้าได้อย่างสมบูรณ์
คุณสามารถสร้างลิงก์ Calendly ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อแชร์กับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือใครก็ตามที่ต้องการนัดหมายเวลาว่างกับคุณได้
ราคาของ Calendly
- ฟรี
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $15,000 ต่อปี
ClickUp เทียบกับ Calendly: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้งสองเครื่องมือยอดเยี่ยมในขอบเขตของตน. นี่คือวิธีที่พวกมันเปรียบเทียบกันในคุณสมบัติหลัก:
1. การจัดการงานและโครงการ
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม โดยมีเครื่องมือต่างๆ เช่น รายการงาน แผนภูมิแกนต์ ไทม์ไลน์ ปฏิทิน และกระดานคัมบัง ผู้ใช้สามารถสร้างงานย่อย เพิ่มการเชื่อมโยงงาน และกำหนดสถานะที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการทำงานอัตโนมัติได้
คุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, การจัดการปริมาณงาน, และการติดตามเป้าหมายทำให้เป็นโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการโครงการทุกขนาด
เทมเพลตปฏิทินรายเดือน ฟิลด์ที่กำหนดเอง และเครื่องมือรายงานของ ClickUp ช่วยให้การจัดระเบียบงานและการติดตามความคืบหน้าเป็นเรื่องง่าย
Calendly, อย่างไรก็ตาม, ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการจัดการงานหรือโครงการ. จุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียวของมันคือการจัดตารางการประชุม, ดังนั้นมันจึงไม่มีคุณสมบัติการสร้างงาน, การมอบหมายงาน, หรือการติดตามความคืบหน้า.
🏆 ผู้ชนะ: ฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp ไร้คู่แข่งในการจัดการงานและโครงการ ซึ่ง Calendly ไม่รองรับ
2. การจัดตารางเวลาและการผสานปฏิทิน
ClickUp มีมุมมองปฏิทินที่แข็งแกร่งสำหรับการวางแผนและปฏิทิน ClickUp เต็มรูปแบบสำหรับการจัดตารางและจัดการกิจกรรม ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น การเชิญผู้เข้าร่วม ลิงก์เข้าร่วม การซิงค์ปฏิทิน และการจัดตารางงานในตัวงาน ClickUp จึงมอบประสบการณ์ที่ผสานรวมสำหรับการจัดการเวลาได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่า Calendly ยังคงเป็นผู้นำในด้านความพร้อมใช้งานขั้นสูงและระบบอัตโนมัติในการจัดตาราง แต่ ClickUp ก็กำลังลดช่องว่างอย่างรวดเร็วด้วยการฝังระบบจัดตารางงานไว้ในชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ครอบคลุมมากขึ้น
Calendly, ในทางกลับกัน, ถูกออกแบบมาเพื่อการจัดตารางเวลาโดยเฉพาะ. มันจะทำการซิงค์โดยอัตโนมัติกับปฏิทินที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น Google Calendar, Outlook, และ Apple Calendar, เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการทับซ้อนหรือการจองซ้ำ.
คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่น ระยะเวลาบัฟเฟอร์, การตรวจจับเขตเวลา, และประเภทเหตุการณ์ที่สามารถปรับแต่งได้ ทำให้ Calendly เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติและการติดตามผลช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานงานการประชุมให้ง่ายขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: Calendly ยังคงเป็นผู้นำในด้านการประสานงานและการจัดตารางการประชุมภายนอก แต่ ClickUp กำลังก้าวหน้าด้วยปฏิทินในตัวและการผสานการทำงานที่ครบถ้วน
3. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน
การทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งในจุดแข็งหลักของ ClickUp ทุกฟีเจอร์บนแพลตฟอร์ม ตั้งแต่แชท ความคิดเห็น กระดานไวท์บอร์ด ไปจนถึงเอกสาร ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารกับทีมของคุณ
ความสามารถในการรวมการสื่อสารของทีมไว้ในงานหรือโครงการช่วยให้ลดจำนวนเครื่องมือที่ต้องใช้ลงได้ นอกจากนี้ ทีมยังสามารถแบ่งปันการอัปเดตโครงการผ่านแดชบอร์ดและรายงานได้
อย่างไรก็ตาม Calendly มีเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่จำกัด
มันรองรับคุณสมบัติการจัดตารางเวลาทีม เช่น การมอบหมายงานแบบหมุนเวียน และการจัดตารางเวลาแบบรวม ซึ่งช่วยประสานความพร้อมของทีม อย่างไรก็ตาม มันไม่มีคุณสมบัติเช่น การสื่อสารระดับงาน หรือการแก้ไขเอกสารร่วมกัน
🏆 ผู้ชนะ: คุณสมบัติการร่วมมือที่ครอบคลุมทุกด้านของ ClickUp ทำให้เป็นเครื่องมือที่ดีกว่าสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการร่วมกัน
4. ระบบอัตโนมัติ
ClickUp มอบระบบอัตโนมัติขั้นสูงสำหรับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ เช่น การย้ายงานระหว่างสถานะ การส่งการแจ้งเตือน หรือการมอบหมายงานตามทริกเกอร์ เช่น วันที่ครบกำหนด ระบบอัตโนมัติเหล่านี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของโครงการได้
เนื่องจาก Calendly มุ่งเน้นเฉพาะด้านการจัดตารางเวลา ระบบการทำงานอัตโนมัติของมันจึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านนี้โดยเฉพาะ มันมีฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนการประชุมอัตโนมัติ อีเมลติดตามผล และเวิร์กโฟลว์สำหรับการจัดตารางเวลาที่ต้องได้รับการอนุมัติ ระบบการทำงานอัตโนมัติเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาโดยการลดการสื่อสารไปมา
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน ClickUp โดดเด่นในด้านการทำงานอัตโนมัติของงานและโครงการ ในขณะที่ Calendly โดดเด่นในด้านการทำงานอัตโนมัติที่เฉพาะเจาะจงกับการจัดตารางเวลา
5. การติดตามเวลา
ClickUp มีระบบติดตามเวลาในตัว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถบันทึกชั่วโมงการทำงานได้โดยตรงภายในงานนั้น ๆ คุณสมบัตินี้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ต้องการติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้หรือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ClickUp ยังรองรับการเชื่อมต่อกับเครื่องมือติดตามเวลาของบุคคลที่สาม เช่น Toggl และ Harvest เพื่อความยืดหยุ่นเพิ่มเติม
ในทางตรงกันข้าม Calendly ไม่มีฟีเจอร์การติดตามเวลา มันถูกออกแบบมาเพื่อการจัดตารางเวลาโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่ามันไม่มีเครื่องมือสำหรับติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานหรือโครงการต่างๆ
🏆 ผู้ชนะ: เครื่องมือติดตามเวลาของ ClickUp เป็นตัวเลือกที่เหนือกว่าสำหรับการติดตามประสิทธิภาพการทำงานและการเรียกเก็บเงิน
6. การผสานรวม
ClickUp สามารถเชื่อมต่อกับแอปมากกว่า 1,000 แอป รวมถึง Slack, Zoom, Google Drive, Microsoft Teams และแม้แต่ Calendly!
API ของมันยังอนุญาตให้นักพัฒนาสร้างการผสานรวมแบบกำหนดเองได้ ไม่ว่าคุณต้องการจัดการการสื่อสาร, การแชร์ไฟล์, หรือการอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, ClickUp มีความเข้ากันได้อย่างกว้างขวาง
ในขณะที่การผสานรวมของ Calendlyเพียงพอสำหรับการกำหนดเวลาของกระบวนการทำงาน แต่จำนวนและความหลากหลายของการผสานรวมโดยรวมนั้นจำกัดมากกว่า ClickUp
🏆 ผู้ชนะ: ClickUp สำหรับการเชื่อมต่อที่หลากหลายกว่าที่รองรับเวิร์กโฟลว์ต่างๆ.
7. ส่วนติดต่อผู้ใช้
อินเทอร์เฟซของ ClickUp ช่วยให้คุณจัดการเว็บไซต์ของคุณได้อย่างเหมาะสม—ไม่ว่าจะเป็นไทม์ไลน์ของโครงการ การทำงานร่วมกันของทีม หรือกิจกรรมในปฏิทิน—ทุกอย่างจะถูกรวมไว้อย่างราบรื่นในที่เดียว แม้ว่าความหลากหลายนี้จะถือเป็นจุดแข็ง แต่ก็อาจทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกรู้สึกว่า UI ดูซับซ้อนเกินไป จึงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่พร้อมจะลงทุนเวลาในการเรียนรู้แพลตฟอร์มนี้
อินเทอร์เฟซของ Calendly มีความสะอาดและใช้งานง่าย ทำให้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น การตั้งค่าเหตุการณ์ การกำหนดเวลาว่าง และการแชร์ลิงก์การนัดหมายเป็นกระบวนการที่เข้าใจง่ายและต้องการการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย
🏆 ผู้ชนะ: Calendly สำหรับ ความเรียบง่าย. ส่วนติดต่อผู้ใช้ทำให้ผู้ใช้เริ่มต้นได้ง่ายและรวดเร็ว.
8. ความสะดวกในการใช้งาน
เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ClickUp จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่า อย่างไรก็ตาม บทเรียนที่ครอบคลุมเทมเพลตตารางเวลา และแหล่งข้อมูลสนับสนุนทำให้การเริ่มต้นใช้งานเป็นเรื่องที่จัดการได้สำหรับผู้ใช้ที่มีแรงจูงใจ
Calendly ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ช่วยให้แม้แต่ผู้ใช้ครั้งแรกก็สามารถตั้งค่ากิจกรรมและแชร์ลิงก์สำหรับนัดหมายได้ภายในไม่กี่นาที ความเรียบง่ายของมันทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก
🏆 ผู้ชนะ: Calendly, ด้วยความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันการทำงานที่ตรงไปตรงมา ทำให้เหมาะสำหรับการนำไปใช้อย่างรวดเร็ว
ClickUp เทียบกับ Calendly บน Reddit
เมื่อผู้ใช้ Reddit พูดคุยเกี่ยวกับ ClickUp กับ Calendly การสนทนามักจะเน้นไปที่ปัญหาเฉพาะที่แต่ละเครื่องมือสามารถแก้ไขได้ และว่ามันเหมาะสมกับกระบวนการทำงานประจำวันมากน้อยเพียงใด
สำหรับผู้ที่ต้องการ โซลูชันการจัดการโครงการ, ClickUp มักจะเป็นที่นิยม.
ผู้ใช้ Reddit ที่ใช้ ClickUpชื่นชมตัวเลือกการปรับแต่งของมัน โดยกล่าวว่ามันเหมาะสำหรับทีมที่ต้องจัดการกับงานหลายอย่างและกำหนดเวลาที่ต่างกัน ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบความยืดหยุ่นของมัน—ให้มุมมองเช่นแผนภูมิ Gantt, กระดาน Kanban, และเส้นเวลา—พร้อมกับคุณสมบัติที่มีมาในตัวเช่นการติดตามเวลาและการรายงาน
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com, และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ ClickUp ดีที่สุดที่เคยเลือกมา! เราไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน และเมื่อใช้เวอร์ชันใหม่ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือที่มีมากมาย Clickup ได้เกินความคาดหวังของฉันอย่างแน่นอน
ฉันได้รับมุมมองใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของเราอย่างแน่นอนหลังจากเรียนรู้การใช้ Clickup อย่างมีประสิทธิภาพ
เราใช้ Clickup มาอย่างน้อย 4 ปีแล้ว และตามตรง มันคือหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดที่เราเคยใช้มา เราเคยลองใช้ Asana, Monday.com, และ Trello ก่อนที่จะตัดสินใจใช้ ClickUp ดีที่สุดที่เคยเลือกมา! เราไม่เคยมีปัญหาใหญ่ ๆ และบริการลูกค้าช่วยเหลือดีมาก ฉันเป็นสมาชิกแบบชำระเงิน และเมื่อใช้เวอร์ชันใหม่ มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆ โดยรวมแล้ว สำหรับราคาและเครื่องมือที่มีมากมาย Clickup ได้เกินความคาดหวังของฉันอย่างแน่นอน
ข้อร้องเรียนที่พบบ่อยบน Reddit ยังคงเป็นเรื่องชุดฟีเจอร์ที่มากมายของ ClickUp ซึ่งอาจทำให้รู้สึกท่วมท้น โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้คนเดียวหรือทีมขนาดเล็กที่อาจไม่จำเป็นต้องใช้ความสามารถทั้งหมดของมัน
ในขณะเดียวกัน Calendly เป็นคำแนะนำที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการ ทำให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่าย
ผู้ใช้ Reddit ที่ได้ลองใช้ Calendlyมักชื่นชมความง่ายในการใช้งานและฟังก์ชันที่ช่วยประหยัดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประสานงานประชุมข้ามเขตเวลาที่แตกต่างกัน
มันถูกอธิบายว่า "ตั้งแล้วลืมไปเลย" หลายคนชื่นชอบที่มันช่วยลดความยุ่งยากในการค้นหาความพร้อมใช้งานไปมา
ฉันใช้ Calendly มันช่วยประหยัดเวลาในการนัดหมายประชุมได้มากจริงๆ เหมือนกับที่คนส่วนใหญ่ทำ ฉันแค่เพิ่มข้อความพร้อมลิงก์ไว้ในลายเซ็นอีเมล (เช่น "นัดหมายการประชุมกับฉัน") ใช้งานได้ดีมาก!
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ Reddit บางคนได้ชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดของมัน โดยระบุว่า Calendly ไม่สามารถทำได้มากกว่าการจัดตารางเวลา—มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับงานหรือกระบวนการทำงาน
🧠เกร็ดความรู้:แม่แบบแผนงานประจำสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็นแต่ละวันและจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละงานได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งสัปดาห์
เครื่องมือวางแผนตัวไหนครองความเป็นเลิศ?
การเรียกทั้ง ClickUp และ Calendly ว่าเป็น "แอปวางแผน" ชี้ให้เห็นถึงวิธีการที่แตกต่างกันในการวางแผน Calendly มีความโดดเด่นในการวางแผน การประชุม และทำให้กระบวนการจัดตารางเวลาเป็นอัตโนมัติ ClickUpโดดเด่นในฐานะทางเลือกของ Calendlyในการวางแผน งาน—งาน, โครงการ, เป้าหมาย, และกำหนดเวลา—ในขณะที่ให้เครื่องมือในการจัดการเวลาและการประชุม รอบๆ งานนั้น
สำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมเพื่อจัดการงานและโครงการ, ทำงานร่วมกัน, ติดตามเป้าหมาย, และจัดการการวางแผนและการจัดตารางภายใน, ClickUp คือผู้ชนะที่ชัดเจน. ความหลากหลายและความสามารถในการทำงานร่วมกันของฟีเจอร์ที่รวมไว้ในตัวให้คุณค่าโดยรวมที่มากกว่าอย่างมาก และกำจัดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายตัวแยกกัน.
หากความต้องการของคุณเพียงแค่ต้องการให้ระบบจองนัดหมายภายนอกโดยอัตโนมัติและแชร์เวลาว่างของคุณได้อย่างง่ายดาย Calendly ยังคงเป็นโซลูชันที่ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในระดับเดียวกัน มันทำงานเพียงอย่างเดียวได้อย่างยอดเยี่ยม
อย่างไรก็ตาม สำหรับการวางแผนงานแบบองค์รวม การดำเนินโครงการ และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ClickUp มอบความลึกซึ้งและความยืดหยุ่นที่ Calendly ไม่ได้มีโดยออกแบบ มันช่วยให้คุณจัดการได้ไม่เพียงแค่ตารางเวลาของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระบวนการทำงานทั้งหมดของคุณด้วย