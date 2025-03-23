20+ แม่แบบโน้ตสุดเก๋ฟรีเพื่อจัดระเบียบชีวิตของคุณอย่างมีสไตล์

สมมติว่าคุณเปิด Notion พร้อมที่จะวางแผนสัปดาห์ของคุณ แต่แทนที่จะรู้สึกเป็นระเบียบ คุณกลับจ้องมองไปที่หน้ากระดาษเปล่าๆ ที่ดูจืดชืด เทมเพลต Notion ที่สวยงามสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่น่าสนใจนั้นให้กลายเป็นสวรรค์แห่งประสิทธิภาพการทำงานได้—โดยไม่ต้องเสียสละรูปลักษณ์
ไม่ว่าคุณจะติดตามนิสัย, จัดการตารางเรียน, หรือติดตามการเงิน, เทมเพลต Notion ที่มีสไตล์เหมาะสมสามารถทำให้พื้นที่ทำงานของคุณสวยงามน่ามองไม่แพ้การใช้งาน
เทมเพลตฟรีเหล่านี้ ตั้งแต่แพลนเนอร์แบบมินิมอลไปจนถึงบอร์ดอารมณ์และแดชบอร์ดสร้างสรรค์ ช่วยเพิ่มโครงสร้างและสไตล์ให้กับกระบวนการทำงานของคุณ
ทำไมต้องเลือกสิ่งพื้นฐานในเมื่อคุณสามารถมีทั้งประสิทธิภาพและความสวยงามได้? มาสำรวจเทมเพลต Notion สวยฟรีที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพและดูดีในเวลาเดียวกัน
แนวคิดด้านความงามคืออะไรและทำไมต้องใช้?
เทมเพลต Aesthetic Notion คือรูปแบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าสำหรับพื้นที่ทำงานใน Notion ซึ่งผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานเข้ากับดีไซน์ที่สวยงามน่าดึงดูด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงาน โครงการ และระบบบริหารจัดการส่วนตัวได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมคงความทันสมัยและมีสไตล์
เทมเพลตเหล่านี้ประกอบด้วยแผนงาน, ตัวติดตาม, ฐานข้อมูล, และแดชบอร์ด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญ, หรือผู้สร้างสรรค์, พวกเขามอบการจัดระเบียบที่มีโครงสร้างพร้อมหน้าตาที่น่าพอใจ
เหตุผลสำคัญในการใช้เทมเพลต Notion สวยงาม:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น: การออกแบบที่สะอาดตาและดึงดูดใจ พร้อมสีและแบบอักษรที่สอดคล้องกัน ช่วยให้การนำทางในหน้า Notion ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น
- เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์: การจัดสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดทางสายตาสามารถจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ ได้ โดยเฉพาะสำหรับโครงการที่ต้องการความคิดสร้างสรรค์
- การนำเสนออย่างมืออาชีพ: แบ่งปันพื้นที่ทำงานของคุณกับผู้อื่นใช่ไหม? เทมเพลตที่ดูเรียบร้อยและสวยงามจะสร้างความประทับใจอย่างยิ่ง
- การแสดงออกส่วนบุคคล: แม่แบบที่สวยงามช่วยให้คุณปรับแต่งพื้นที่ทำงานให้เข้ากับสไตล์ของคุณ ทำให้รู้สึกเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- การจัดระเบียบและการมุ่งเน้น: แม่แบบที่ชัดเจนและออกแบบมาอย่างดีช่วยให้คุณจัดระเบียบและมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
อะไรทำให้เทมเพลต Notion ดูสวยงาม?
เทมเพลตแนวคิดเชิงสุนทรียะมีความสวยงามและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ควรมีการจัดโครงสร้างเพื่อความมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการตั้งค่าโดยไม่มีความรกที่ไม่จำเป็น
นี่คือคุณสมบัติหลักที่แม่แบบ Notion สวยงามควรมี:
- การจัดระเบียบเนื้อหาด้วยโครงสร้างที่เป็นระบบ: ใช้กริด, คอลัมน์, และส่วนที่ชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้และง่ายต่อการสแกน
- การปรับแต่งการออกแบบ: ปรับสี, แบบอักษร, และไอคอนเพื่อสร้างพื้นที่ทำงานที่รู้สึกเป็นส่วนตัวและสร้างแรงบันดาลใจ
- การอัตโนมัติของงานด้วยฐานข้อมูลและสูตรที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: ตั้งค่าระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, ตัวติดตามความคืบหน้า, และการคำนวณเพื่อลดการทำงานด้วยตนเอง
- ภาพที่ดีขึ้นโดยไม่รก: เพิ่มไอคอน, รูปภาพปก, และสีสันที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้เทมเพลตดูสวยงามและใช้งานได้ดี
- การเข้าถึงที่ง่ายด้วยลำดับชั้นที่ชัดเจน: ใช้หน้าย่อย, ตัวสลับ, และหน้าเชื่อมโยงเพื่อรักษาการไหลของงานให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการนำทาง
- หลายฟังก์ชันในเทมเพลตเดียว: ผสานเครื่องมือติดตามนิสัย, แผนการเงิน, และเครื่องมือจัดการโครงการ Notionเพื่อทำให้งานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
- การใช้งานที่ราบรื่นบนทุกอุปกรณ์: ปรับให้เหมาะสมทั้งสำหรับเดสก์ท็อปและมือถือ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ทำงานของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
🧠 เกร็ดความรู้: กลุ่มย่อย r/Notion บน Reddit มีสมาชิกเพิ่มขึ้นถึง 4 ล้านคนแล้ว Notion มีฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่และใช้งานอย่างคึกคัก หมายความว่าคุณจะพบเทมเพลตใหม่ๆ เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการสนับสนุนจากชุมชนอยู่เสมอ เพื่อยกระดับการทำงานของคุณ
20+ แม่แบบแนวคิดสุดเก๋ฟรีสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
เทมเพลต Notion สวยงามส่วนใหญ่ไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์เท่านั้น—แต่ยังช่วยจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานของคุณ พร้อมทำให้พื้นที่ทำงานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น ด้านล่างนี้คือเทมเพลต Notion สวยงามฟรีที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลาย
1. สมุดวางแผนการเรียนเชิงสุนทรียะสำหรับนักเรียน
กำลังประสบปัญหาในการติดตามงานที่ได้รับ กำหนดส่ง และบันทึกต่าง ๆ อยู่หรือไม่? สมุดวางแผนสำหรับนักเรียนสุดเก๋จาก Notion นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการชีวิตการเรียนของคุณ พร้อมเติมสไตล์ให้ดูมีเอกลักษณ์
ธีมสมุดบันทึกสีชมพูอ่อนให้ความรู้สึกเรียบหรูและมินิมอล ในขณะที่เทมเพลตแดชบอร์ด Notion ที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณจัดการงานเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบงานที่ได้รับมอบหมาย ตารางเรียน และบันทึกความสวยงามไว้ในแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างเดียว
- ติดตามกำหนดเวลาและวันครบกำหนดได้อย่างง่ายดายด้วยระบบติดตามงานในตัว
- ใช้เทมเพลต Canva ที่รวมมาเพื่อออกแบบหน้าเพิ่มเติมที่เสริมการเรียนรู้ของคุณ
เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่จัดการงานที่ได้รับมอบหมาย ตารางเรียน และกำหนดเวลาทางวิชาการ
2. แพลนเนอร์ชีวิต (สไตล์มินิมอล)
เทมเพลต Notion ที่เรียบง่ายแต่สวยงามนี้เป็นทางออกที่เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการระบบวางแผนส่วนตัวและมืออาชีพแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เทมเพลตวางแผนชีวิตนี้จะช่วยให้ทุกอย่าง—งาน การเงิน สุขภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน—อยู่ในพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันอย่างลงตัว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนวัน สัปดาห์ และเดือนของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยมุมมองปฏิทินที่จัดโครงสร้างไว้ล่วงหน้า
- ติดตามการเงิน, ตั้งเป้าหมายทางการเงิน, และตรวจสอบค่าใช้จ่ายด้วยตัววางแผนงบประมาณในตัว
- ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอด้วยตัวติดตามนิสัย, กิจวัตรการดูแลผิว, และรายการตรวจสอบเช้า/เย็น
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลทั่วไปที่ต้องการแนวทางที่เป็นระบบสำหรับการวางแผนส่วนบุคคลและการวางแผนทางอาชีพ
3. สมุดวางแผนส่วนตัวสไตล์เบจ (มินิมอล)
หากคุณชื่นชอบการออกแบบที่สะอาดตาและเรียบง่าย เทมเพลตโทนสีเบจจาก Notion นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคุณ ด้วยการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายกับฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ตั้งแต่การเงินไปจนถึงสุขภาพ ในแดชบอร์ดเดียวที่ออกแบบมาอย่างลงตัว
ส่วนที่ดีที่สุด? ฟีเจอร์แทรกภาพถ่ายช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทำให้การวางแผนรู้สึกมีความตั้งใจมากขึ้น
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบตารางเวลาของคุณด้วยแพลนเนอร์รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนที่ช่วยให้งานเป็นระเบียบ
- ติดตามเป้าหมายการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมวางแผนการออกกำลังกาย, ตัวนับก้าว, และบันทึกการออกกำลังกาย
- จัดการการเงินส่วนบุคคลโดยใช้ปฏิทินงบประมาณ, ตัวติดตามค่าใช้จ่าย, และตัวติดตามการออม
เหมาะสำหรับ: คนที่ชอบความเรียบง่าย ต้องการสมุดวางแผนที่สะอาดตา ปราศจากสิ่งรบกวน สำหรับการพัฒนาตนเองและการจัดระเบียบ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:กำหนดรหัสสีเฉพาะให้กับแต่ละหมวดหมู่—เช่น สีน้ำเงินสำหรับงาน สีส้มสำหรับไอเดีย และสีเขียวสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ใช้รูปแบบเดียวกันนี้ในทุกแพลตฟอร์ม (Notion, สมุดวางแผน, สติ๊กเกอร์โน้ต) เพื่อสร้างการเชื่อมโยงความจำทางสายตาที่ช่วยให้เรียกข้อมูลได้เร็วขึ้น
4. แผนการรับประทานอาหารเพื่อความสวยงาม
การวางแผนมื้ออาหารไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อเลย เทมเพลตมื้ออาหารใน Notion ที่สวยงามนี้ช่วยให้การจัดระเบียบสูตรอาหาร รายการของใช้ในครัว และแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์เป็นเรื่องง่ายและดูน่าดึงดูด
ไม่ว่าคุณจะเตรียมอาหารล่วงหน้าหรือแค่พยายามกินให้สุขภาพดีขึ้น เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนมื้ออาหารด้วยระบบลากและวางแบบโต้ตอบ สำหรับมุมมองรายสัปดาห์และรายเดือน
- ติดตามรายการของชำและสินค้าในตู้กับข้าวด้วยตัวติดตามการช้อปปิ้งแบบเรียลไทม์
- ลดขยะอาหารโดยการจัดหมวดหมู่ส่วนผสมและวางแผนมื้ออาหารล่วงหน้า
เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้าน, ผู้เตรียมอาหารล่วงหน้า, และทุกคนที่ติดตามนิสัยการกินและรายการซื้อของ
5. แพลนเนอร์รายวันและรายสัปดาห์เพื่อความสวยงาม
ปฏิทินรายวันและรายสัปดาห์โดย Notion นี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดการงานอย่างมีระบบโดยไม่รกรุงรัง รวมรายการสิ่งที่ต้องทำ ตารางประจำวัน และพื้นที่สำหรับตั้งเป้าหมายไว้ในเทมเพลตเดียวที่ใช้งานง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการบาลานซ์งาน, โรงเรียน, หรือโปรเจ็กต์ส่วนตัว,แอปแพลนเนอร์สไตล์นี้ช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- แยกงานออกเป็นตารางเวลาประจำวันโดยละเอียดพร้อมฟีเจอร์จัดสรรช่วงเวลา
- กำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายโดยมีหมวดหมู่เฉพาะสำหรับงานหลักและกำหนดเวลา
- ติดตามความคืบหน้าโดยใช้กำหนดการรายสัปดาห์ที่ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน
- ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและปราศจากสิ่งรบกวน
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่มีงานยุ่งและนักเรียนที่ต้องการจัดการงานประจำวันและรายสัปดาห์อย่างมีประสิทธิภาพ
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แอปวางแผนความงามยอดนิยมเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของคุณ
6. แดชบอร์ดนักเรียนสไตล์เรียบง่ายสีน้ำตาล
สำหรับนักเรียนที่กำลังมองหาสมุดวางแผนการเรียนที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก เทมเพลต Notion สไตล์สีน้ำตาลนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมคงความมีสไตล์ไว้ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและออกแบบด้วยส่วนต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าสำหรับงานวิชาการ งานส่วนตัว และการเงิน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบการเรียนและการบ้านด้วยสมุดวางแผนการเรียนโดยเฉพาะ
- จัดการการเงินส่วนตัวและที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนด้วยงบประมาณและตัวติดตามค่าใช้จ่าย
- เก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียวด้วยแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ครอบคลุมเรื่องโรงเรียน ชีวิต และการทำงาน
เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ต้องการจัดการการเรียน การเงิน และการจัดระเบียบส่วนตัวในแดชบอร์ดเดียว
7. แดชบอร์ดการเงินส่วนบุคคลแบบง่าย (สวยงาม)
การติดตามค่าใช้จ่ายและการออมไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเครียด เครื่องมือติดตามการเงิน Notion ที่สวยงามนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการวางแผนงบประมาณ การติดตามค่าใช้จ่าย และการตั้งเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย—ทั้งหมดในแดชบอร์ดที่สะอาดและเรียบง่าย
ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินเพื่อสิ่งใหญ่หรือการจัดการค่าใช้จ่ายให้อยู่ในเกณฑ์ดี เทมเพลต Notion ฟรีนี้ช่วยให้การวางแผนการเงินเป็นเรื่องง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายด้วยระบบงบประมาณที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- อยู่เหนือบิลของคุณด้วยระบบติดตามบิลอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงค่าปรับจากการชำระล่าช้า
- ตั้งเป้าหมายการออมรายเดือนและรายปี และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย
- ใช้ความท้าทายการออมในตัวเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางการเงินที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่คำนึงถึงงบประมาณและต้องการติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออมในรูปแบบที่สวยงาม
🔍 คุณรู้หรือไม่? ผู้ใช้ Notion Power ทั่วไปใช้เวลาหกถึงแปดชั่วโมงต่อวันภายในแอปเทมเพลตที่สวยงามสามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้หลายชั่วโมงด้วยการจัดระเบียบที่ง่ายดาย การลงทุนในเทมเพลต Notion ที่เหมาะสมหมายถึงการใช้เวลาน้อยลงในการตั้งค่าและใช้เวลาในการทำงานมากขึ้น
8. เครื่องติดตามหนังสือและรายการอ่านเพื่อความสวยงาม
สำหรับคนรักหนังสือและนักอ่านตัวยง เทมเพลต Notion นี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบรายชื่อหนังสือที่อ่านได้อย่างสวยงามสะดุดตา แทนที่จะต้องคอยสลับไปมาระหว่างหลายรายการหรือลืมว่าต้องการอ่านเล่มไหนบ้าง ตัวติดตามหนังสือสุดเก๋นี้จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในแดชบอร์ดเดียวที่ใช้งานง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดเรียงหนังสือตามประเภท, ผู้แต่ง, และสถานะการอ่านเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
- เพิ่มรีวิวและบันทึกเพื่อจดจำประเด็นสำคัญจากแต่ละเล่ม
- สร้างชั้นหนังสือดิจิทัลส่วนตัวพร้อมภาพปกสำหรับแต่ละเล่ม
เหมาะสำหรับ: คนรักหนังสือที่ต้องการติดตามความก้าวหน้าในการอ่านและจัดระเบียบห้องสมุดของตนเอง
9. เครื่องติดตามโรงเรียนธีมไซเบอร์พังค์สุดเท่และสวยงาม
หากคุณรู้สึกเบื่อกับตารางเรียนแบบดั้งเดิม ตัวติดตามการเรียนในธีมไซเบอร์พังก์นี้จะผสมผสานสไตล์และฟังก์ชันการใช้งานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ออกแบบมาสำหรับนักเรียนโดยเฉพาะ เทมเพลตสุดล้ำยุคนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานที่ได้รับ กำหนดส่ง และเป้าหมายส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบที่โต้ตอบได้และดึงดูดสายตา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนตารางเรียน, งานที่ได้รับมอบหมาย, และการสอบในสมุดวางแผนที่มีโครงสร้าง
- ใช้ตัวติดตามนิสัยและโหมดโฟกัสเพื่อพัฒนาการเรียนที่ดีขึ้น
- ติดตามอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กับเป้าหมายทางวิชาการเพื่อสร้างสมดุลในชีวิต
- ปรับแต่งวิดเจ็ต Notion ให้สวยงามสำหรับดนตรี การติดตามเวลา และโครงการส่วนตัว
เหมาะสำหรับ: นักเรียนที่ชื่นชอบแดชบอร์ดที่มีลักษณะล้ำยุคและดึงดูดสายตา สำหรับการจัดการงานและการจัดตารางเวลา
10. แอปติดตามนิสัยที่อบอุ่นและสวยงาม
การสร้างนิสัยไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไปด้วยตัวติดตามนิสัย Notion ที่อบอุ่นและสวยงาม มันผสมผสานประสิทธิภาพการทำงานเข้ากับการออกแบบที่อบอุ่นและได้รับแรงบันดาลใจจากฤดูใบไม้ร่วง ทำให้ง่าย (และสนุกสนาน) ที่จะรักษาความสม่ำเสมอในกิจวัตรประจำวันของคุณ
คุณสมบัติสถิติที่ติดตั้งไว้ในตัวช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าอย่างชัดเจน ทำให้การติดตามนิสัยกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพอใจทางสายตา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ปรับแต่งหมวดหมู่พฤติกรรมเพื่อติดตามกิจวัตรยามเช้า การออกกำลังกาย การอ่าน และอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดสถิติแบบโต้ตอบ
- ใช้โทนสีส้มเข้ม สีแดงอิฐ และสีน้ำตาลที่ดูอบอุ่นและเรียบง่ายเพื่อสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการสร้างและรักษาพฤติกรรมประจำวันในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและดึงดูดสายตา
11. แผ่นวางแผนชีวิตสุดน่ารักสไตล์สวยงาม (2025)
เทมเพลต Notion ธีมสีชมพูแบบครบวงจรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแดชบอร์ดที่มีโครงสร้างและดึงดูดสายตาเพื่อจัดการงานส่วนตัว การเงิน สุขภาพ และประสิทธิภาพการทำงาน—ทั้งหมดในที่เดียว
ออกแบบด้วยสุนทรียภาพที่นุ่มนวลและการนำทางที่ง่ายดาย สมุดวางแผนนี้ทำให้การจัดระเบียบในแต่ละวันเป็นเรื่องง่าย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนตารางเวลาของคุณโดยใช้ผู้ช่วยวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเพื่อการจัดการเวลาที่ดีขึ้น
- จัดระเบียบกิจวัตรการดูแลตนเองด้วยตัวติดตามนิสัย แผนการดูแลผิว และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ
- ใช้บอร์ดวิชั่นและแผ่นงานแผนที่เป้าหมายเพื่อการดึงดูดแรงบันดาลใจและแรงจูงใจ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่ต้องการสมุดวางแผนแบบครบวงจรที่สวยงามสำหรับเป้าหมายส่วนตัว การเงิน และสุขภาพ
12. สมุดวางแผนธุรกิจขนาดเล็กและติดตามค่าใช้จ่ายสุดเก๋
ผู้วางแผนธุรกิจ Notion สวยงามนี้เป็นระบบครบวงจรสำหรับฟรีแลนซ์, โค้ช, และนักธุรกิจ. มันช่วยจัดการลูกค้า, ติดตามการเงิน, และวางแผนกลยุทธ์การตลาดในขณะที่รักษาลุคที่ดูดีและเป็นมิตรกับแบรนด์.
นอกจากนี้ ตัวล็อกที่สามารถพับเก็บได้ช่วยให้หน้าจอสะอาดตา พร้อมทั้งให้การเข้าถึงการดำเนินการทางธุรกิจที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบลูกค้า คำรับรอง และคำแนะนำใน CRM ที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ
- วางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยปฏิทินเนื้อหาและตัวติดตามแคมเปญ
- พัฒนาแนวทางการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเอกลักษณ์ที่ชัดเจนด้วยการวางแผนวิสัยทัศน์ การวางแผนพันธกิจ และการวิเคราะห์คู่แข่ง
เหมาะสำหรับ: ฟรีแลนซ์, ผู้ประกอบการ, และเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่บริหารลูกค้า, การเงิน, และการตลาด.
13. แดชบอร์ดสุขภาพและความฟิตทางสุนทรียะ
แดชบอร์ดสุขภาพ Notion ที่สวยงามนี้ช่วยให้คุณรักษาความสม่ำเสมอในการออกกำลังกายของคุณได้ มันมีพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายแบบรวมศูนย์ การติดตามเป้าหมาย และการบันทึกความก้าวหน้า เทมเพลตนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณหากคุณกำลังฝึกซ้อมเพื่อวิ่งมาราธอนหรือติดตามการเคลื่อนไหวประจำวัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างและติดตามโปรแกรมออกกำลังกายแบบกำหนดเองสำหรับการฝึกน้ำหนัก, การวิ่ง, หรือการออกกำลังกายที่บ้าน
- ติดตามความก้าวหน้าด้วยตัวนับก้าว, บันทึกการวิ่ง และบันทึกการออกกำลังกาย
- จัดระเบียบแผนการออกกำลังกายด้วยตารางรายสัปดาห์/รายเดือนเพื่อความสม่ำเสมอที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายที่ต้องการติดตามการออกกำลังกาย เป้าหมายด้านสุขภาพ และความก้าวหน้าในแดชบอร์ดที่สวยงาม
14. แพลนเนอร์ดิจิทัล (ปฏิทินสไตล์สวย)
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้แพลนเนอร์ดิจิทัลที่มีโครงสร้างชัดเจน แพลนเนอร์ดิจิทัล Notion นี้รวมเครื่องมือวางแผนรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือนเข้ากับระบบตั้งเป้าหมายและติดตามสุขภาพ การจัดวางที่ใช้งานง่ายและไม่รบกวนสมาธิ ทำให้เป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะสมาธิสั้น (ADHD) อย่างสมบูรณ์แบบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนกิจวัตรประจำวันด้วยรายการตรวจสอบตอนเช้า, ตัวติดตามนิสัย, และส่วนของการยืนยัน
- ติดตามเป้าหมายของคุณด้วยบอร์ดวิสัยทัศน์รายเดือน ปฏิทิน และตัวจัดการนัดหมาย
- ปรับปรุงสมาธิด้วยรูปแบบ Notion ที่สะอาดและเรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่กำลังมองหาทางเลือกดิจิทัลแทนสมุดวางแผนแบบกระดาษ พร้อมระบบติดตามประสิทธิภาพการทำงานในตัว
15. สมุดวางแผนชีวิตสาวสะอาดสไตล์มินิมอล
หากคุณต้องการวางแผนเป้าหมายของคุณ, จินตนาการถึงชีวิตในฝันของคุณ, และอยู่ในเส้นทางที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานของคุณ, แผนการชีวิตแบบสาวสะอาดนี้เหมาะสำหรับคุณ.
ออกแบบมาสำหรับนักเรียน, นักธุรกิจ, และผู้ที่ชื่นชอบการใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบและมีเป้าหมาย, เทมเพลต Notion นี้จะช่วยคุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้จริง พร้อมทั้งรักษาความสวยงามทางสายตาไว้ตลอดเวลา
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบเป้าหมายระยะยาวและระยะสั้นด้วยบอร์ดวิสัยทัศน์ การสะท้อนเป้าหมาย และบันทึกการดึงดูด
- วางแผนสัปดาห์และเดือนของคุณด้วยการแบ่งโครงสร้างอย่างเป็นระบบสำหรับงาน กิจกรรม และเป้าหมายสำคัญ
- รักษาแรงจูงใจให้สูงด้วยคำแนะนำในการตั้งเป้าหมาย คำคมสร้างแรงบันดาลใจ และส่วนรายการสิ่งที่อยากทำก่อนตาย
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่มีเป้าหมายชัดเจนและต้องการแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาตนเองและการบรรลุเป้าหมาย
16. แม่แบบงบประมาณแนวคิดความงาม & ตัวติดตามการสมัครสมาชิก
คุณเบื่อกับการสูญเสียการติดตามค่าใช้จ่ายและการสมัครสมาชิกที่เกิดซ้ำหรือไม่? เทมเพลตงบประมาณ Notion ที่สวยงามนี้ทำให้การจัดการการเงินเป็นเรื่องง่ายและปราศจากความเครียด ออกแบบมาเพื่อกำหนดวงเงินการใช้จ่ายรายเดือน บันทึกธุรกรรม และติดตามการสมัครสมาชิกต่างๆ เพื่อให้คุณทราบเสมอว่าเงินของคุณไปอยู่ที่ไหน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- กำหนดวงเงินใช้จ่ายรายเดือนและจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความตระหนักทางการเงิน
- บันทึกการซื้อได้อย่างง่ายดายด้วยตัวติดตามค่าใช้จ่ายในตัวและการวิเคราะห์การใช้จ่าย
- ติดตามการชำระเงินที่เกิดขึ้นซ้ำด้วยตัวติดตามการสมัครสมาชิกที่ป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ต้องการ
เหมาะสำหรับ: บุคคลที่จัดการการสมัครสมาชิก งบประมาณรายเดือน และเป้าหมายการออมอย่างมีประสิทธิภาพ
17. เครื่องติดตามการดูแลผิวเพื่อความงาม
การดูแลผิวอย่างเป็นระบบนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น—และตัวติดตามการดูแลผิวเพื่อความงามนี้จะช่วยให้คุณไม่พลาดขั้นตอนใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามกิจวัตรเช้าและเย็น การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของผิว เทมเพลต Notion นี้คือสิ่งที่ผู้หลงใหลในความงามต้องมี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ติดตามการใช้งานผลิตภัณฑ์และบันทึกปฏิกิริยาของผิวต่อส่วนผสมต่างๆ
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการรักษาตามปกติ, การทำหน้า, และการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่
- จัดระเบียบเป้าหมายการดูแลผิวด้วยบันทึกก่อนและหลัง รีวิวผลิตภัณฑ์ และบันทึกส่วนตัว
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รักความงามและดูแลผิวพรรณที่ต้องการติดตามผลิตภัณฑ์ รูทีน และพัฒนาการของการดูแลผิว
18. แพลนเนอร์ชีวิตพืชพรรณเพื่อความสวยงาม
Aesthetic Life Planner โดย Notion ผสมผสานฟังก์ชันการใช้งานและสไตล์เข้าด้วยกันเพื่อให้คนรักต้นไม้สามารถจัดระเบียบและติดตามงานประจำวันได้ สมุดวางแผนแบบครบวงจรนี้ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดระเบียบทุกอย่างในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นบ้าน กิจวัตรสุขภาพ หรือพฤติกรรมประจำวัน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ติดตามกิจวัตรตอนเช้าและตอนเย็น การวางแผนมื้ออาหาร และการออกกำลังกายเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่เป็นระบบ
- จัดระเบียบการดูแลต้นไม้ด้วยตัวติดตามต้นไม้โดยเฉพาะสำหรับตารางการรดน้ำและบันทึกสุขภาพของต้นไม้
- วางแผนและติดตามกิจกรรมรายวันและรายสัปดาห์
เหมาะสำหรับ: ผู้ที่รักการปลูกต้นไม้หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดตามตารางการรดน้ำ ดูแลต้นไม้ และจัดระเบียบบ้าน
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: กำหนดสีเฉพาะให้กับแต่ละหมวดหมู่—เช่น สีน้ำเงินสำหรับงาน สีส้มสำหรับไอเดีย และสีเขียวสำหรับงานที่เสร็จสิ้นแล้ว วิธีนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมโยงทางสายตาที่ช่วยเพิ่มความจำและทำให้การเรียกคืนข้อมูลรวดเร็วยิ่งขึ้น สมองของเราประมวลผลสีได้เร็วกว่าข้อความถึง 60,000 เท่า ระบบการจัดระเบียบด้วยสีที่เรียบง่ายสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหาข้อมูลและช่วยให้คุณจดจำรายละเอียดได้ดีขึ้น
19. แผนการเดินทาง | ปารีสสไตล์ความงาม
กำลังวางแผนเดินทางไปปารีสหรือที่อื่น ๆ ทั่วโลกอยู่หรือเปล่า? แพลนเนอร์การเดินทางสไตล์ปารีสจาก Notion นี้จะช่วยให้คุณวางแผนเส้นทาง กำหนดงบประมาณ และบันทึกความทรงจำในการเดินทางได้อย่างง่ายดาย ด้วยหมวดหมู่สำหรับการวางแผนทริป การท่องเที่ยวชมสถานที่ และการจัดการงบประมาณ ช่วยให้คุณจัดระเบียบทุกอย่างได้อย่างไร้กังวล
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนการเดินทางของคุณด้วยตารางเวลาแบบวันต่อวันสำหรับการท่องเที่ยว, อาหาร, และกิจกรรม
- ติดตามค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยเครื่องมือติดตามการเงินที่ใช้งานง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินตัว
- จัดระเบียบรายละเอียดการเดินทาง รวมถึงข้อมูลเที่ยวบิน การจองโรงแรม และรายการตรวจสอบการแพ็กกระเป๋า
เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ต้องการจัดระเบียบแผนการเดินทาง งบประมาณ และรายละเอียดต่าง ๆ ในรูปแบบที่หรูหรา
✨ เคล็ดลับเพิ่มเติม: รวมเวลาพักไว้ในแผนการเดินทางของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงการรีบเร่งระหว่างกิจกรรมใช้แผนการเดินทางดิจิทัลแบบแชร์(Google Docs, Notion หรือ ClickUp) เพื่อให้เพื่อนร่วมเดินทางสามารถเข้าถึงแผนที่อัปเดตได้แบบเรียลไทม์
20. แอพติดตามภาพยนตร์/หนังเพื่อความสุนทรีย์
สำหรับคนรักภาพยนตร์ที่ชอบติดตามทุกเรื่องที่ดู เครื่องมือติดตามภาพยนตร์ใน Notion ที่มีดีไซน์สวยงามนี้จะช่วยให้คุณให้คะแนน รีวิว และจัดระเบียบภาพยนตร์เรื่องโปรดของคุณในคลังดิจิทัลส่วนตัวได้อย่างง่ายดาย เครื่องมือติดตามที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยให้คุณไม่พลาดภาพยนตร์เรื่องเยี่ยมเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตาม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- บันทึกและให้คะแนนภาพยนตร์ด้วยระบบติดตามภาพยนตร์ที่ปรับแต่งได้
- จัดหมวดหมู่ภาพยนตร์ตามประเภท ปีที่ออกฉาย หรือรายการโปรดส่วนตัว
- ติดตามสิ่งที่คุณได้ชมและสร้างรายการที่ต้องดูสำหรับการเปิดตัวใหม่
- เขียนบันทึกส่วนตัวและรีวิวเพื่อจดจำรายละเอียดสำคัญและช่วงเวลาที่ชื่นชอบ
เหมาะสำหรับ: คนรักภาพยนตร์ที่ต้องการติดตามรายการที่ดูแล้ว คะแนน และรีวิวภาพยนตร์ในแดชบอร์ดที่มีสไตล์
🤓 เคล็ดลับง่ายๆ:ใช้เมทริกซ์ไอเซนฮาวเวอร์เพื่อแยกงานที่เร่งด่วนและสำคัญ มอบหมายงานที่มีความสำคัญต่ำ และกำจัดสิ่งที่ทำให้เสียเวลา อัปเดตทุกสัปดาห์เพื่อให้การโฟกัสของคุณสอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่เปลี่ยนแปลง
21. แม่แบบการรีเซ็ตประจำปี
เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความชัดเจนและเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยเทมเพลตการรีเซ็ตประจำปี. เทมเพลต Notion ที่มีโครงสร้างนี้ช่วยให้คุณสะท้อนถึงปีที่ผ่านมา, จัดระเบียบพื้นที่ทางกายภาพและดิจิทัลของคุณ, และตั้งเป้าหมายอย่างมีเจตนาสำหรับปีข้างหน้า.
ด้วยคำแนะนำในการเขียนบันทึกประจำวัน กระดานวิสัยทัศน์ และระบบติดตามนิสัย คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณให้สอดคล้องกันในทุกด้าน ทั้งส่วนตัว การเงิน และอาชีพ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ทำความสะอาดบ้าน พื้นที่ดิจิทัล และจิตใจของคุณ เพื่อเริ่มต้นใหม่
- ทบทวนเป้าหมาย ประสบการณ์ และความสำเร็จที่ผ่านมา เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกสำหรับปีใหม่
- กำหนดธีมของคุณ, บอร์ดวิสัยทัศน์, และเป้าหมาย SMART สำหรับปีที่มีโครงสร้างและเจตนา
- สร้างนิสัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ ติดตามการเติบโตส่วนบุคคล และรักษาความมุ่งมั่นของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด
เหมาะสำหรับ: ทุกคนที่ต้องการทบทวนปีที่ผ่านมา ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และจัดระเบียบเป้าหมาย นิสัย และวิสัยทัศน์สำหรับการเริ่มต้นใหม่ในปีใหม่
ข้อจำกัดของโนชั่น
แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ ผู้ใช้มักเผชิญกับข้อจำกัดในทางปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือทำงานร่วมกับทีม
มาดูข้อจำกัดบางประการของมันกัน:
- ประสิทธิภาพช้าเมื่อใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่: เมื่อจัดการกับรายการหลายพันรายการ Notion อาจทำงานช้าลง ทำให้การนำทางและการอัปเดตเป็นไปอย่างล่าช้า
- ไม่มีโหมดออฟไลน์: ต่างจากคู่แข่งรายอื่น Notion ต้องการการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อซิงค์และเข้าถึงเนื้อหา ทำให้การใช้งานในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อต่ำมีข้อจำกัด
- คุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: ต่างจากแอปอย่าง Airtable หรือClickUp Notion ไม่รองรับการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงหากไม่มีการผสานกับบริการของบุคคลที่สาม
- การควบคุมสิทธิ์พื้นฐาน: การตั้งค่าการแชร์มีเพียงสิทธิ์เข้าถึงเต็มรูปแบบหรือดูเท่านั้น ทำให้ยากต่อการปรับแต่งสิทธิ์การเข้าถึงสำหรับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน
- งานที่ทำซ้ำได้จำกัด: แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างเทมเพลตได้ แต่ Notion ไม่รองรับงานที่ทำซ้ำได้โดยตรงเหมือนกับซอฟต์แวร์จัดการงานอื่น ๆ
- ไม่มีการควบคุมเวอร์ชันแบบละเอียด: Notion ขาดการติดตามประวัติโดยละเอียด ทำให้ยากต่อการย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าของหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเลือกการส่งออกมีข้อจำกัด: สามารถส่งออกเป็น PDF หรือ markdown ได้ แต่การจัดรูปแบบมักเสียหาย ทำให้ยากต่อการย้ายเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มอื่นได้อย่างราบรื่น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบรายการตรวจสอบน่ารักฟรีเพื่อความเป็นระเบียบ
แม่แบบแนวคิดทางเลือก
แม้ว่า Notion จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบและการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคล แต่ก็ไม่ใช่ตัวเลือกเดียว หากคุณกำลังมองหาการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างมากขึ้น การทำงานอัตโนมัติ และการทำงานร่วมกันในทีม ClickUp เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Notion
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่รวมการจัดการงาน, การติดตามเป้าหมาย, และการอัตโนมัติของกระบวนการทำงานไว้ในระบบที่ยืดหยุ่นและใช้งานง่าย.
เมื่อพูดถึงฟังก์ชันการทำงานของ ClickUp รวมถึงเทมเพลตต่างๆ นี่คือสิ่งที่โจดี้ ซาลิส ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่ง United Way Suncoastกล่าวไว้:
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
ฉันไม่สามารถพูดสิ่งดีๆ เกี่ยวกับมันได้มากพอ ระหว่างระบบอัตโนมัติ, เทมเพลต, และการติดตามและมุมมองที่หลากหลาย ไม่มีทางที่จะผิดพลาดกับ ClickUp ได้เลย
นอกจากนี้ ทีมที่ใช้เทมเพลต ClickUpสามารถส่งมอบบริการได้เร็วขึ้น 64%ด้วยเพลย์บุ๊กสำหรับการส่งมอบงานให้ลูกค้า ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ในการจัดระเบียบและดำเนินการทำงาน
มาดูทางเลือกของ ClickUp สำหรับเทมเพลต Notion ที่สวยงามที่เราเพิ่งเห็นกัน:
1. แม่แบบวางแผนการเดินทาง ClickUp
การวางแผนการเดินทางไม่ควรรู้สึกเหมือนเป็นงานที่สอง.แม่แบบ ClickUp Trip Plannerจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เที่ยวบิน โรงแรม กิจกรรม และการติดตามงบประมาณ ในแดชบอร์ดผู้จัดการชีวิตที่มีโครงสร้างไว้อย่างครบครัน.
ไม่มีบันทึกที่กระจัดกระจายหรือการค้นหาในนาทีสุดท้ายอีกต่อไป แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อมุ่งเน้นไปที่การสำรวจ ไม่ใช่การวางแผน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- รวมรายละเอียดเที่ยวบิน ที่พัก และการเช่ารถไว้ในที่เดียวเพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
- ติดตามค่าใช้จ่ายและควบคุมงบประมาณด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแต่ละหมวดหมู่
- สร้างแผนการเดินทางแบบโต้ตอบด้วยการจัดตารางเวลาแบบลากและวาง
- มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางให้กับเพื่อนร่วมทางและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่วางแผนการเดินทางอย่างละเอียด, จัดการการจอง, และติดตามค่าใช้จ่าย
2. แม่แบบการปิดการขายอสังหาริมทรัพย์ ClickUp
การปิดดีลอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับกำหนดเวลาที่นับไม่ถ้วน เอกสารจำนวนมาก และความพยายามในการประสานงาน แทนที่จะต้องจัดการกับสเปรดชีตและอีเมลมากมายให้ใช้เทมเพลตการปิดดีลอสังหาริมทรัพย์ของ ClickUpเพื่อติดตามสัญญา กำหนดเวลา และเอกสารสำคัญต่างๆ ไว้ในที่เดียว
ติดตามทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยไม่พลาดรายละเอียดใด ๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบเอกสารสำคัญ เช่น สัญญา ข้อตกลงเงินกู้ และโฉนดที่ดิน
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะที่กำหนดเองซึ่งสะท้อนแต่ละขั้นตอนของกระบวนการปิดการขาย
- มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีงานใดตกหล่น
- ใช้มุมมองไทม์ไลน์และปฏิทินเพื่อให้เส้นตายมองเห็นได้ชัดเจนและจัดการได้ง่าย
เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการกระบวนการปิดการขาย, การติดตามเอกสาร, และกำหนดเวลาที่สำคัญ
3. แม่แบบบันทึกประจำวันของ ClickUp
การมีโครงสร้างในแต่ละวันจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและความเครียดที่ลดลง.เทมเพลตบันทึกประจำวันของ ClickUpมอบรูปแบบที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการบันทึกงาน, การจัดลำดับความสำคัญ, และการทบทวนความคืบหน้าในเวลาจริง.
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการงานหรือเป้าหมายส่วนตัว เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณมีสมาธิและรับผิดชอบต่อเป้าหมายของคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- วางแผนวันของคุณด้วยรายการงาน, บล็อกเวลา, และระดับความสำคัญ
- ติดตามความสำเร็จประจำวัน ความท้าทาย และจุดที่ควรปรับปรุง
- ใช้เครื่องมือติดตามที่มีอยู่ในระบบเพื่อติดตามนิสัยและความคืบหน้าในการทำงาน
- จัดระเบียบปริมาณงานของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองให้ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการติดตามกิจกรรมประจำวัน, ความสำคัญ, และความก้าวหน้าในลักษณะที่มีโครงสร้าง
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์วิกิภายในองค์กรที่ดีที่สุด
4. แม่แบบเรซูเม่ทั่วไปของ ClickUp
การหางานนั้นเครียดอยู่แล้ว—อย่าให้การจัดรูปแบบเรซูเม่ทำให้คุณช้าลงแม่แบบเรซูเม่ทั่วไปของ ClickUpมอบรูปแบบเรซูเม่ที่มืออาชีพและปรับแต่งได้ให้คุณ มันช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การแสดงทักษะและประสบการณ์ของคุณแทนที่จะเสียเวลาหลายชั่วโมงไปกับการออกแบบ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- สร้างประวัติย่อที่สะอาดและเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีทักษะการออกแบบ
- ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ เพื่อเน้นประสบการณ์ การศึกษา และทักษะสำคัญ
- ตรวจสอบความสอดคล้องด้วยฟิลด์ที่แก้ไขได้ง่ายและการจัดรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ส่งออกและแชร์ประวัติย่อของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาการจัดรูปแบบ
เหมาะสำหรับ: ผู้หางานที่ต้องการสร้างเรซูเม่ที่ดูเป็นมืออาชีพและโดดเด่น เพื่อแสดงทักษะและประสบการณ์ของตน
5. แม่แบบ ClickUp Virtual White Elephant
นำความสนุกของวันหยุดมาสู่โลกออนไลน์?เทมเพลต ClickUp Virtual White Elephantช่วยให้การจัดการเป็นไปอย่างราบรื่นและน่าดึงดูด
เทมเพลตนี้จัดระเบียบทุกอย่างไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่รายชื่อผู้เข้าร่วมและไอเดียของขวัญ ไปจนถึงกฎกติกาการแลกเปลี่ยน—เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับความสนุกได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายละเอียดต่าง ๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอย่างเป็นระบบพร้อมระบุหมายเลขประจำตัว
- ติดตามไอเดียของขวัญ, การแลกเปลี่ยน, และเจ้าของสุดท้ายแบบเรียลไทม์
- กำหนดกฎเกณฑ์การแลกเปลี่ยนที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- ใช้กระดานอัจฉริยะแบบโต้ตอบเพื่อทำให้ประสบการณ์น่าสนใจและมองเห็นได้
เหมาะสำหรับ: ทีม, เพื่อน, และกลุ่มที่ทำงานทางไกลที่ต้องการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญออนไลน์ที่สนุกสนานและเป็นระเบียบ
6. แม่แบบรายการตรวจสอบประจำสัปดาห์ของ ClickUp
กำลังจัดการงาน, งานบ้าน, และเป้าหมายส่วนตัวอยู่หรือไม่?แบบฟอร์มรายการตรวจสอบรายสัปดาห์ของ ClickUpช่วยให้ทุกอย่างอยู่ในระเบียบเพื่อให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่รู้สึกเครียด
ออกแบบมาสำหรับบุคคลและทีม, เทมเพลตนี้ทำให้การติดตามความคืบหน้า, การตั้งลำดับความสำคัญ, และการตรวจสอบงานที่เสร็จสิ้นง่าย.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่เพื่อความชัดเจนและโฟกัสที่ดีขึ้น
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดวันครบกำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งสำคัญ
- ใช้มุมมองที่กำหนดเอง เช่น ปฏิทิน,รายการที่ต้องทำ, และตัวติดตามความคืบหน้า
- ทำให้การอัปเดตงานเป็นอัตโนมัติและทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่จัดการงานประจำสัปดาห์ กำหนดลำดับความสำคัญ และทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลา
7. แม่แบบเป้าหมายประจำปีของ ClickUp
การมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายระยะยาวจะง่ายขึ้นเมื่อคุณมีแผนที่ชัดเจน.แม่แบบเป้าหมายรายปีของ ClickUpช่วยให้เป้าหมายของคุณมีโครงสร้าง ทำให้การติดตามความคืบหน้า การตั้งเป้าหมายสำคัญ และการปรับแผนตามความต้องการเป็นเรื่องง่าย.
ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายส่วนตัวหรือเป้าหมายของทีม การมีเป้าหมายจะช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตลอดทั้งปี
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- กำหนดวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดผลได้ และแยกย่อยออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้
- กำหนดเส้นตายและเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามอัตราการบรรลุเป้าหมายด้วยแดชบอร์ดแบบภาพ
- ร่วมมือกับทีม, เพิ่มความคิดเห็น, และปรับเส้นเวลาได้อย่างง่ายดาย
เหมาะสำหรับ: มืออาชีพและองค์กรที่ต้องการติดตามเป้าหมายระยะยาว กำหนดจุดสำคัญ และวัดความก้าวหน้า
8. แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUp
แม่แบบรายการตรวจสอบวันหยุดของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่ลืมสิ่งใด ตั้งแต่การแพ็คของจำเป็น การยืนยันการจอง ไปจนถึงแผนการเดินทาง ไม่ว่าจะวางแผนการพักผ่อนคนเดียวหรือวันหยุดกับครอบครัว แม่แบบนี้ช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างรวดเร็ว
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- จัดทำรายการและจัดหมวดหมู่ภารกิจการเดินทางที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
- ติดตามรายการบรรจุของ เอกสาร และการจองการเดินทางในที่เดียว
- มอบหมายงานให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมเดินทางเพื่อทริปที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงภาพกำหนดการเดินทางและความคืบหน้าของรายการตรวจสอบ
เหมาะสำหรับ: นักเดินทางที่ต้องการวางแผนวันหยุดอย่างราบรื่นไร้กังวล ด้วยรายการจัดกระเป๋าและสิ่งที่ต้องทำอย่างละเอียด
9. แม่แบบตารางการจัดการเวลา ClickUp
คุณกำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับตารางที่แน่นขนัดอยู่หรือไม่?แบบแผนการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบ, บรรลุเป้าหมาย, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผน รวมถึงการจัดการโครงการ เป้าหมายส่วนตัว และการจัดสมดุลความรับผิดชอบหลายด้าน
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- กำหนดลำดับความสำคัญประจำวันและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองและมุมมองปฏิทินเพื่อวางแผนตารางเวลาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสำหรับ: มืออาชีพที่มีตารางงานแน่น ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรเวลาประจำวัน จัดลำดับความสำคัญของงาน และบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิผล
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบแพลนเนอร์รายวันฟรีใน Word, Excel และ ClickUp
10. แม่แบบแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUp
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ SMART ของ ClickUpช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่วัดผลได้และสมจริง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรตกหล่น ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและมีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายส่วนตัว โครงการทีม หรือโครงการระดับองค์กร
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนเพื่อการดำเนินงานที่ดีขึ้น
- มอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนทราบถึงบทบาทของตน
- ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการอัปเดตสถานะและกำหนดเวลา
- ปรับลำดับความสำคัญตามผลลัพธ์และรักษาแรงผลักดันให้แข็งแกร่ง
เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่มีเป้าหมายชัดเจนในการวางแผนการกระทำที่สามารถวัดผลได้เพื่อความสำเร็จ
11. แม่แบบแผนงานง่าย ๆ ของ ClickUp
เทมเพลตแผนงานการทำงานแบบง่ายของ ClickUpมอบแผนงานที่ชัดเจนเพื่อกำหนดงาน มอบหมายบทบาท และติดตามกำหนดเวลาโดยไม่มีความซับซ้อนที่ไม่จำเป็น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมหรือบุคคลที่กำลังมองหาวิธีการจัดการงานที่มีโครงสร้างแต่ยืดหยุ่น
ด้วยเทมเพลตแผนงานที่เรียบง่าย คุณสามารถ:
- แบ่งโครงการออกเป็นระยะ ๆ และติดตามจุดสำคัญ
- มอบหมายสมาชิกในทีมให้ทำงานเฉพาะเพื่อความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ
- ใช้ไทม์ไลน์แบบภาพและการติดตามสถานะเพื่อให้อยู่ในกำหนดเวลา
- ปรับกระบวนการทำงานได้อย่างง่ายดายเมื่อลำดับความสำคัญเปลี่ยนแปลง
เหมาะสำหรับ: ทีมและบุคคลที่วางแผนและดำเนินโครงการที่มีกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
12. แม่แบบสูตร ClickUp
แม่แบบสูตรอาหาร ClickUpจัดระเบียบเมนูโปรดของคุณ รวมถึงส่วนผสม วิธีการทำ และเวลาในการปรุงอาหาร ช่วยให้พ่อครัวแม่ครัวมือใหม่ เชฟมืออาชีพ และผู้ที่ชื่นชอบการเตรียมอาหารล่วงหน้า สามารถสร้าง จัดหมวดหมู่ และแบ่งปันสูตรอาหารได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน
- บันทึกสูตรอาหารโดยละเอียดพร้อมรายการส่วนผสมและคำแนะนำ
- วางแผนมื้ออาหารและรายการซื้อของประจำสัปดาห์ล่วงหน้า
- ติดตามเวลาการทำอาหาร ขั้นตอนการเตรียม และบันทึกเกี่ยวกับอาหาร
- แบ่งปันสูตรอาหารโปรดกับเพื่อน ครอบครัว หรือลูกค้า
เหมาะสำหรับ: พ่อครัวแม่ครัวที่บ้านและเชฟที่ต้องการจัดระเบียบสูตรอาหาร แผนมื้ออาหาร และรายการของใช้ในครัวในเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
เริ่มต้นยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp วันนี้
พื้นที่ทำงานไม่จำเป็นต้องน่าเบื่อ—เทมเพลต Notion ผสมผสานฟังก์ชันการทำงานและการออกแบบที่สวยงามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน ติดตามนิสัย จัดการเงิน หรือจัดระเบียบความคิด เทมเพลตที่เหมาะสมจะเปลี่ยนการตั้งค่า Notion ของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางที่สร้างแรงบันดาลใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณต้องการการปรับแต่ง, ระบบอัตโนมัติ, และคุณสมบัติการร่วมมือที่มากขึ้น, ClickUp คือทางเลือกที่ทรงพลัง. ด้วยเทมเพลตพร้อมใช้สำหรับการจัดการโครงการ, การตั้งเป้าหมาย, และการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน, ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อจำกัด.
ทำไมต้องยอมรับพื้นที่ทำงานที่แค่พอใช้?สมัครใช้ ClickUpเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและจัดระเบียบแบบมืออาชีพ!