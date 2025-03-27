10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุด เพื่อการสนับสนุนลูกค้าที่ราบรื่น

ด้วยผู้ซื้อถึง 86% ที่ยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยม ความเสี่ยงจึงสูงมาก
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่นเพื่อรักษาความเกี่ยวข้อง
เราได้ทำงานหนักแทนคุณแล้ว—นี่คือรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) 10 อันดับแรกที่ใช้ในการดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า ซอฟต์แวร์ศูนย์ติดต่อเหล่านี้ช่วยให้ศูนย์บริการลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขยายทีมสนับสนุนลูกค้าได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะกำลังสำรวจตัวเลือกแบบชำระเงินที่ครอบคลุมหรือระบบ CRM ฟรี เครื่องมือเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งานของพวกเขา!
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- Zendesk Talk: โซลูชันCRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุด
- RingCentral Contact Center: ระบบสื่อสารครบวงจรที่ดีที่สุด
- Freshdesk Contact Center: เหมาะที่สุดสำหรับตั๋วสนับสนุน
- Aircall: แพลตฟอร์มการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ดีที่สุด
- Five9: ผู้ให้บริการศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์และศูนย์ติดต่อที่ดีที่สุดในรูปแบบบริการ (CCaaS)
- Dialpad: แพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์
- คอนโวโซ: โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าขาออกที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพ
- Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าบนระบบคลาวด์
- HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM หลักฟรี
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์?
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์ติดต่อที่เหมาะสมนั้นสำคัญกว่าที่เคย ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ การประเมินความต้องการของคุณอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งจำเป็น
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกCRM ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจบริการของคุณ:
- คุณสมบัติการจัดการการโทร: มองหาการกำหนดเส้นทางสาย การจัดการคิว ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) และคลิกเพื่อโทร เพื่อลดเวลารอของลูกค้า
- ความสะดวกในการใช้งาน:เลือก CRMที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและรวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อลดการสลับระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่
- ตัวเลือกบริการตนเอง: เครื่องมือสนับสนุน เช่น ฐานความรู้และคำถามที่พบบ่อยแบบโต้ตอบ เพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาเล็กน้อยได้ด้วยตนเอง ลดปริมาณการติดต่อทางโทรศัพท์
- เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ผสานรวมคุณสมบัติการจัดการกำลังคนเพื่อติดตามความพร้อมของตัวแทน ประสิทธิภาพการทำงาน และการปฏิบัติตามตารางเวลา
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของฐานลูกค้า ช่องทางการให้บริการ และขนาดทีม
- การผสานระบบ CRM: เชื่อมโยงข้อมูลลูกค้าข้ามแผนกต่าง ๆ ขจัดอุปสรรคสำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดการกระบวนการที่ซับซ้อน
- การวิเคราะห์และรายงาน: มองหาตัวชี้วัดเช่นปริมาณการโทร, ระยะเวลาการรอคอย, และคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อติดตามประสิทธิภาพและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
- การปฏิบัติตาม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า CRM ปฏิบัติตามข้อบังคับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เช่น GDPR หรือ HIPAA สำหรับการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
สุดท้ายนี้ พิจารณาชื่อเสียงของผู้ให้บริการและคุณภาพการบริการโดยรวม คุณสมบัติของ AI ตัวเลือกการอัตโนมัติ การสนับสนุนลูกค้า และราคากระบวนการ CRMที่ครบถ้วนสามารถเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของศูนย์ติดต่อของคุณและปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมสำหรับทั้งตัวแทนและลูกค้า
🧠 หมายเหตุ: เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าต้องรับสายเฉลี่ย 50-100 สายต่อวัน จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พวกเขาจะต้องเข้าถึงข้อมูลลูกค้าผ่านเครื่องมือ CRM ได้อย่างรวดเร็ว
อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp ใช้ ClickUp
10 ซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด
คุณรู้หรือไม่? ลูกค้าที่มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดกับแบรนด์จะใช้จ่ายมากกว่าถึง 140% ต่อปีเมื่อเทียบกับลูกค้าที่มีประสบการณ์ไม่ดีหรือปานกลาง นั่นคือเหตุผลที่การเลือกซอฟต์แวร์ศูนย์บริการลูกค้าที่มีฟังก์ชัน CRM เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
นี่คือตัวเลือกยอดนิยมของเรา!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ศูนย์บริการลูกค้าที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ)
เมื่อคุณวางแผนที่จะขยายศูนย์บริการลูกค้าของคุณ มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจน: ประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับการมีเครื่องมือที่เหมาะสม. เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ CRM ที่ทรงพลังซึ่งช่วยจัดการการติดต่อสื่อสารได้อย่างราบรื่น.
ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, รวม CRM, พื้นที่ทำงานของทีม, การดำเนินงานบริการลูกค้า และคุณสมบัติของโต๊ะทำงาน. ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมสนับสนุนสามารถจัดระเบียบและตอบสนองได้ดี.
มาดูกันว่าClickUp CRMทำงานอย่างไร
ระบบCRM ใน ClickUpรวบรวมตั๋วของลูกค้า, การติดต่อสื่อสาร, และข้อมูลไว้ในที่เดียว ทำให้กระบวนการให้การสนับสนุนเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ. นี่คือเครื่องมือทางธุรกิจที่ช่วยให้ทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการอยู่ในปลายนิ้วของพวกเขา.
คุณสามารถดูบัญชี, ท่อการขาย, และตั๋วในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายการ, กระดาน, และตาราง ผู้จัดการสามารถมองเห็นทั้งภาพรวมในระดับสูงและรายละเอียดที่ละเอียดของตั๋วที่กำลังดำเนินการอยู่
แดชบอร์ด ClickUpช่วยให้คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของตั๋วงานได้โดยติดตามความเร่งด่วน, ระยะเวลาการรอคอย, ความพึงพอใจของลูกค้า, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของตัวแทน ทุกข้อมูลนี้สามารถมองเห็นได้บนแดชบอร์ดเดียวโดยไม่ต้องมีการอัปเดตด้วยตนเอง
ตั้งค่าแดชบอร์ดของคุณ, ใส่เป้าหมายของคุณ, และคุณพร้อมแล้ว.
ด้วยClickUp Automations คุณสามารถทำให้งานที่ทำซ้ำๆ ง่ายขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถมอบหมายงานโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หรือส่งอีเมลตอบกลับโดยอัตโนมัติเมื่อมีลูกค้าส่งรายงานข้อผิดพลาดเข้ามา
ClickUpมีตัวเลือกการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000รายการกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zendesk, Intercom และ SupportBee การเชื่อมต่อเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติและย้ายข้อมูลระหว่าง CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในระบบเทคโนโลยีของคุณได้
ClickUp Brain, ระบบ AI ที่ถูกสร้างไว้ในแพลตฟอร์ม, ช่วยให้ทีมศูนย์บริการลูกค้าของคุณจัดการกับการติดต่อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมนี้ ตัวแทนของคุณสามารถสร้างคำตอบสำหรับตั๋วสนับสนุน อีเมลลูกค้า และคำถามจากแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ผู้จัดการความรู้ AI ดึงคำตอบจากฐานข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขคำถามที่พบบ่อยของลูกค้า ในขณะเดียวกัน ผู้เขียน AI ช่วยเจ้าหน้าที่ในการสร้างอีเมลและเนื้อหาด้วยน้ำเสียงและสไตล์ที่เหมาะสม
ต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วใช่ไหม? ใช้เทมเพลตซอฟต์แวร์ CRM ศูนย์บริการลูกค้าของ ClickUp เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่นแม่แบบ CRM ของ ClickUpประกอบด้วยทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อติดตามลูกค้าเป้าหมาย บัญชี ข้อตกลง และผู้ติดต่อ
โดยการใช้เทมเพลต CRM คุณสามารถทำได้เช่นกัน:
- จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียวเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมที่สำคัญกว่า
- ติดตามตัวชี้วัดการให้บริการลูกค้าที่สำคัญเพื่อระบุพื้นที่สำหรับการเติบโต
- ให้ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ด้วย ClickUp ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ปรับแต่งพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณด้วยมุมมองข้อมูลที่ยืดหยุ่น
- ผสานอีเมลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน
- เข้าถึง ClickUp ได้ทุกที่ทุกเวลาบนทุกอุปกรณ์
- ใช้แม่แบบ CRM สำหรับกระบวนการขายที่เป็นระบบและผลลัพธ์ที่ชัดเจน
- สร้างการคาดการณ์ยอดขายโดยใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อทำนายแนวโน้ม
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
"ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ"
"ทีมของเราพอใจมากกับ ClickUp เพราะในแพลตฟอร์มนี้พวกเขาสามารถหาทุกสิ่งที่ต้องการเพื่อทำงานให้เสร็จได้ และมันง่ายมากที่จะใช้เมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ"
อ่านเพิ่มเติม:วิธีที่ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ ClickUp ใช้ ClickUp
2. Zendesk Talk (โซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุด)
Zendesk Talkเป็นโซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม Zendesk Support ช่วยให้ทีมสามารถจัดการการโทรควบคู่ไปกับช่องทางการสนับสนุนอื่นๆ ได้ ในการเริ่มต้น ให้ยืนยันความพร้อมใช้งานของหมายเลข ปฏิบัติตามแนวทางข้อบังคับต่างๆ ทำความเข้าใจค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และเตรียมเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ของคุณให้พร้อมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เมื่อคุณเปิดใช้งาน Talk และกำหนดค่าการตั้งค่าแล้ว ทีมของคุณสามารถเริ่มโทรออกและรับสายได้ทันที Zendesk Talk ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้การสนับสนุนแบบรวมศูนย์ผ่านหลายช่องทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Talk
- ผสานรวมช่องทางการสื่อสารด้วยเสียง อีเมล และข้อความเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- อัตโนมัติการโอนสาย, การตอบกลับ, และการถอดเสียงด้วยเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์
- ปรับแต่งการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยโปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม
- รวบรวมข้อมูลลูกค้าและจัดเส้นทางสายโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR)
- ติดตามการดำเนินการโทรและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Zendesk Talk
- ต้องพึ่งพาส่วนเสริมเพิ่มเติมเพื่อเข้าถึงฟีเจอร์บางอย่าง
- ค่าใช้จ่ายอาจเป็นความท้าทายสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาของ Zendesk Talk
- ทีมสนับสนุน: $25/เดือน ต่อตัวแทน
- ทีมสวีท: $69/เดือน ต่อตัวแทน
- ชุดมืออาชีพ: $149/เดือน ต่อตัวแทน
- Suite Enterprise: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Zendesk Talk
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 6,900 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (4,000+ รีวิว)
3. RingCentral Contact Center (ระบบสื่อสารครบวงจรที่ดีที่สุด)
RingCentral Contact Centerรวมการโทรผ่านวิดีโอ การส่งข้อความ และบริการโทรศัพท์สำหรับศูนย์บริการลูกค้าขาเข้าไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน สามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack และ Microsoft Teams ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับศูนย์บริการลูกค้า
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามประสิทธิภาพของศูนย์บริการลูกค้าและคุณภาพการให้บริการ, กิจกรรมของผู้ใช้, และการมีส่วนร่วม. ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยให้ทีมสามารถระบุปัญหาและปรับปรุงกระบวนการได้.
สำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์, RingCentral ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญเช่นการกระจายสายอัตโนมัติ, ระบบตอบกลับเสียงอัตโนมัติ (IVR), และการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของศูนย์ติดต่อ RingCentral
- สร้างบันทึกการประชุมและคำบรรยายสำหรับสรุปหลังการประชุมอย่างละเอียด
- เข้าถึงการประชุมบนเดสก์ท็อป, เบราว์เซอร์มือถือ, หรือแอป
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วยกระดานไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบและบันทึกที่แชร์ร่วมกัน
- ใช้การควบคุมของโฮสต์, ห้องรอ, และการเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางเพื่อการประชุมที่ปลอดภัย
ข้อจำกัดของศูนย์ติดต่อ RingCentral
- กระบวนการตั้งค่าแอปพลิเคชันโทรศัพท์ที่ใช้เวลานาน
- ความเร็วในการผสานรวมที่ช้าลงเมื่อซิงค์กับ Salesforce
ราคาของศูนย์ติดต่อลูกค้า RingCentral
- RingCX: $69/เดือน ต่อผู้ใช้หนึ่งคน
- RingCentral Contact Center Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของศูนย์ติดต่อ RingCentral
- G2: 4. 0/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: พนักงานคอลเซ็นเตอร์อาจใช้เวลาเฉลี่ยมากกว่า 6 นาทีต่อสายลูกค้าหนึ่งสาย ซึ่งรวมถึงเวลาที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลลูกค้าด้วย ด้วยระบบ CRM ที่ผสานรวมกัน เวลาดังกล่าวสามารถลดลงอย่างมาก ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาเร็วขึ้นและลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น!
4. Freshdesk Contact Center (เหมาะที่สุดสำหรับตั๋วสนับสนุน)
ช่วยให้ศูนย์บริการลูกค้าสามารถมอบบริการที่ราบรื่นและปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้Freshdesk Contact Center ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนลูกค้า และการจัดการตั๋วด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ฐานความรู้ของมันช่วยให้ทีมสามารถจัดเก็บ, เข้าถึง, และแบ่งปันข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การแก้ไขปัญหาของลูกค้าเป็นเรื่องง่าย
บทความถูกจัดกลุ่มไว้ในโฟลเดอร์เพื่อให้การจัดระเบียบเป็นไปอย่างง่ายดายและสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว. ความสามารถในการมองเห็นโฟลเดอร์สามารถปรับแต่งได้สำหรับแพลตฟอร์มเช่นเว็บวิดเจ็ตหรือแอปพลิเคชันมือถือ เพื่อให้ผู้ใช้ที่เหมาะสมได้เห็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง.
นอกจากนี้ คำอธิบายเมตาสำหรับโฟลเดอร์ภายนอกยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา ทำให้เนื้อหาสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของศูนย์ติดต่อ Freshdesk
- สร้างฐานความรู้หลายภาษาเพื่อให้บริการกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
- ส่งออกบทความโซลูชันจำนวนมากและอัปเดตโดยใช้ Freshdesk API
- เชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านอีเมล โทรศัพท์ แชทสด และโซเชียลมีเดียจากแพลตฟอร์มเดียว
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและตอบคำถามที่พบบ่อยด้วยเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งไว้
ข้อจำกัดของศูนย์ติดต่อ Freshdesk
- ปรับปรุงการวิเคราะห์อย่างจำกัด ทำให้ยากต่อการติดตามผลตอบรับของโซลูชัน
- จัดการประสิทธิภาพที่ช้าลงเมื่อจัดการกับตั๋วหลายใบหรือการแก้ไขเอกสารขนาดใหญ่
ราคาของศูนย์ติดต่อ Freshdesk
- ฟรี
- การเติบโต: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กรธุรกิจ: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
Freshdesk Contact Center คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5 (140+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Freshdesk อย่างไร
"มันง่ายและสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือใด ๆ ก็ตาม มันถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ และแทบไม่มีเวลาหยุดให้บริการเลย คุณภาพของการโทรนั้นยอดเยี่ยมมาก"
"มันง่ายและสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถใช้ได้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือใด ๆ ก็ตาม มันถูกกว่าผู้ให้บริการรายอื่น ๆ และแทบไม่มีเวลาหยุดให้บริการเลย คุณภาพของการโทรนั้นยอดเยี่ยม"
อ่านเพิ่มเติม:วิธีปรับปรุงมารยาทในการบริการลูกค้าของคุณ
5. Aircall (แพลตฟอร์มการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับลูกค้าที่ดีที่สุด)
Aircallเป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ระบบนี้นำเสนอแพลตฟอร์มการสื่อสารที่แข็งแกร่งและเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมบริการลูกค้า ทีมขาย และทีมไอทีที่ต้องการระบบ CRM ที่เชื่อถือได้และใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือช่วยเหลือและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ได้รับความนิยม และรองรับการโทรทั้งขาเข้าและขาออก
แพลตฟอร์มนี้มีความน่าสนใจสำหรับศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เนื่องจากมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและคุณสมบัติการจัดการการโทรขั้นสูง แม้ว่าจะมีการวิจารณ์เกี่ยวกับราคา แต่ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งและฟังก์ชันการทำงานของมันมักจะมีความสำคัญมากกว่าข้อกังวลเหล่านี้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Aircall
- จัดการประชุมทางโทรศัพท์สดกับผู้เข้าร่วมได้สูงสุดห้าคน
- เส้นทางจะโทรไปยังตัวแทนหรือทีมเฉพาะโดยตรงเพื่อการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วขึ้น
- ส่งและรับ SMS และ MMS เพื่อรองรับลูกค้าที่ชอบการสื่อสารทางข้อความ
- เสนอระบบคิวรอสายและตัวเลือกการโทรกลับเพื่อลดเวลารอและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า
- สลับระหว่างการโทรแบบคู่ขนานหรือจัดการการโทรหลายสายพร้อมกัน
ข้อจำกัดของ Aircall
- ปัญหาคุณภาพการโทรเป็นครั้งคราว เช่น การหลุดสายและความหน่วง โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันบนมือถือ
- การขัดจังหวะจากแจ้งเตือนแบบป๊อปอัประหว่างการโทร
ราคาของ Aircall
- สิ่งจำเป็น: $40/ใบอนุญาต
- มืออาชีพ: $70/ไลเซนส์
- สั่งทำพิเศษ: กรุณาสอบถามราคา
- Aircall Add-on: $9/ไลเซนส์
- Aircall Analytics + Add-on: $15/ไลเซนส์
คะแนนและรีวิวของ Aircall
- G2: 4. 3/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (400+ รีวิว)
6. Five9 (ผู้ให้บริการศูนย์บริการการโทรและการติดต่อที่ดีที่สุดในรูปแบบบริการ (CCaaS))
มอบประสบการณ์ลูกค้าที่เหนือชั้นด้วยFive9 แพลตฟอร์ม CCaaS บนคลาวด์ที่รองรับการสื่อสารแบบหลายช่องทางทั้งเสียง, SMS, อีเมล, แชท, และการสื่อสารทางโซเชียล
Five9 นำเสนอเครื่องมือการจัดการการมีส่วนร่วมของพนักงานขั้นสูง (WEM) สำหรับการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ และการจัดตารางเวลาที่แม่นยำ คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI รวมถึงตัวแทนเสมือน การถอดความแบบเรียลไทม์ และการสรุปการสนทนา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเร่งการแก้ไขปัญหา
คุณสมบัติเด่นของ Five9
- จัดการเสียง, SMS, อีเมล, แชท, และการสื่อสารทางสังคมในแพลตฟอร์มเดียว
- ใช้ประโยชน์จากการบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของพนักงาน (WEM) สำหรับการคาดการณ์ การจัดตารางเวลา และการติดตามผลแบบเรียลไทม์
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรบุคลากรด้วยการบริหารจัดการระหว่างวันและการจับคู่ภารกิจตามทักษะ
- ใช้คุณสมบัติของ AI เช่น ตัวแทนเสมือนจริง การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ และการสรุปการโทร
ข้อจำกัดของ Five9
- ความล่าช้าในการโหลดเป็นครั้งคราวและปัญหาการค้าง
- ปัญหาการหลุดสาย, ข้อผิดพลาดในการเข้าสู่ระบบ, และการตัดการเชื่อมต่อโดยไม่คาดคิด
ราคาของ Five9
- ดิจิทัล: $119/เดือน (สัญญา 36 เดือน พร้อมการชำระเงินรายเดือนที่ง่าย)
- คอร์: $119/เดือน (สัญญา 36 เดือน พร้อมผ่อนชำระรายเดือนง่าย)
- พรีเมียม, ออปติมัม & อัลติเมท: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Five9
- G2: 4. 0/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (465+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Five9 ว่าอย่างไร
"โดยรวมแล้ว ฉันชอบใช้ Five9 มาก มันมีประสิทธิภาพในส่วนใหญ่ และการนำทางก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว บางครั้งอาจมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ แต่ฉันยังแนะนำซอฟต์แวร์นี้ให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อ"
"โดยรวมแล้ว ฉันชอบใช้ Five9 มาก มันมีประสิทธิภาพในส่วนใหญ่ และการนำทางก็ค่อนข้างง่ายเมื่อคุณคุ้นเคยกับระบบแล้ว บางครั้งอาจมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบ แต่ฉันยังคงแนะนำซอฟต์แวร์นี้ให้กับผู้ที่สนใจจะซื้อ"
7. Dialpad (แพลตฟอร์มการสื่อสารลูกค้าที่ดีที่สุดด้วย AI)
สร้างขึ้นสำหรับศูนย์บริการลูกค้าสมัยใหม่Dialpadเป็นซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการลูกค้าที่แข็งแกร่ง ผสมผสานความสามารถของ AI ขั้นสูงเข้ากับแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย การสนับสนุน และการทำงานร่วมกันของทีม
คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การถอดเสียงแบบเรียลไทม์ การสอนสด และการจดบันทึกอัตโนมัติ ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dialpad
- สร้างการถอดเสียงด้วย AI แบบเรียลไทม์สำหรับบันทึกการโทรและการติดตามผลทันที
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบ CRM และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น
- สร้างคู่มือปฏิบัติการเฉพาะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของทีมและปรับปรุงผลลัพธ์ของการโทร
ข้อจำกัดของ Dialpad
- ข้อผิดพลาดในการถอดความเป็นครั้งคราวกับคำศัพท์ที่ซับซ้อน
- คุณภาพเสียงอาจขึ้นอยู่กับเสถียรภาพของเครือข่าย
ราคาของ Dialpad
- สิ่งจำเป็น: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ขั้นสูง: $135/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $170/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Dialpad
- G2: 4. 4/5 (4,400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (530+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRM ที่ดีที่สุดและกรณีการใช้งาน
8. Convoso (โซลูชันศูนย์บริการลูกค้าขาออกที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มยอดขายและประสิทธิภาพ)
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างและเปลี่ยนโอกาสทางการขายให้เป็นลูกค้า ลองใช้Convoso แพลตฟอร์มศูนย์ติดต่อลูกค้าบนระบบคลาวด์นี้มาพร้อมกับเครื่องมือต่างๆ เช่น ระบบโทรออกแบบคาดการณ์, โทรออกอัตโนมัติ, โทรออกพร้อมฟังเสียง, ส่งข้อความสองทาง, ส่งอีเมลขาออก, ฝากข้อความเสียง และระบบตอบรับอัตโนมัติแบบไดนามิก เพื่อเข้าถึงและสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านหลากหลายช่องทาง
ระบบโทรออกอัตโนมัติของมันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการพร้อมให้บริการของตัวแทนเพื่อปริมาณการโทรสูงสุด ขณะที่ระบบ IVR แบบไดนามิกช่วยอัตโนมัติการโต้ตอบกับลูกค้า ผสมผสานการตอบกลับอัตโนมัติกับการสนับสนุนจากมนุษย์เพื่อให้ประสบการณ์ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Convoso
- ตรวจสอบให้กระบวนการโอนสาย การโทรออกด้วยตนเอง และการรอสายกลับเป็นไปอย่างราบรื่น
- รับแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับการรายงานที่ละเอียดและเฉพาะบุคคล
- เพิ่มอัตราการติดต่อและประสิทธิภาพด้วยระบบโทรออกอัตโนมัติแบบคาดการณ์
- เปิดใช้งานการส่งข้อความสองทาง การส่งอีเมลขาออก และการฝากข้อความเสียง เพื่อขยายการเข้าถึงให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของ Convoso
- การอัปเดตอาจทำให้เกิดปัญหาขัดข้องซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
- การกำหนดค่าที่ซับซ้อนอาจถูกจำกัดหรือไม่สามารถทำได้
ราคาของ Convoso
- ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Convoso
- G2: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Convoso ว่าอย่างไร
"ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมัน convoso ง่ายต่อการนำทางและใช้งานสะดวก ฉันยังชอบที่มันแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามได้ตลอดเวลา"
"ฉันชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมัน convoso ง่ายต่อการนำทางและใช้งานสะดวก ฉันยังชอบที่มันแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันติดตามได้ตลอดเวลา"
9. Bitrix24 (ดีที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าบนคลาวด์)
กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรอยู่หรือไม่?Bitrix24ผสานรวมระบบ CRM และเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจเข้ากับฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ด้วยเครื่องมือที่ปรับแต่งได้มากกว่า 35 รายการ ครอบคลุมการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การขาย และการบริหารโครงการ ช่วยลดความจำเป็นในการใช้ระบบหลายตัว
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การโยกย้ายข้อมูลง่ายขึ้น, สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันที่มีอยู่ได้, และมาพร้อมกับ CoPilot, ผู้ช่วย AI ฟรีที่ช่วยทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- จัดตั้งสำนักงานเสมือนจริงเพื่อการร่วมมือทางไกลอย่างไร้รอยต่อ
- ใช้ประโยชน์จากระบบ CRM ที่แข็งแกร่งพร้อมระบบอัตโนมัติทางการตลาดและการสนับสนุนลูกค้า
- ใช้โทรศัพท์และแชทสดเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างเว็บไซต์และร้านค้าออนไลน์ด้วยเครื่องมือสร้างที่ใช้งานง่ายพร้อมเทมเพลตสำเร็จรูป
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Zoom, Dropbox และ QuickBooks เพื่อการทำงานที่เชื่อมต่อกัน
- ทำให้งานประจำเป็นอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย CoPilot
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- อินเทอร์เฟซที่รกและไม่เป็นธรรมชาติทำให้ผู้ใช้ใหม่ใช้งานได้ยาก
- เครื่องมือรายงานที่ซับซ้อนทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจยุ่งยาก
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดในแอปมือถือลดความสะดวกในการใช้งาน
ราคา Bitrix24
- พื้นฐาน: $23. 20/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $58. 18/เดือน ต่อ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $116. 48/เดือน ต่อ 100 ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $233. 07/เดือน ต่อ 250 ผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (540+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 920 รายการ)
10. HubSpot CRM (ดีที่สุดสำหรับฟังก์ชัน CRM แกนกลางฟรี)
HubSpotให้บริการแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีเครื่องมือสำหรับ CRM, การขาย, การตลาดอัตโนมัติ, และการบริการลูกค้า. ชุด CRM ของมันช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยคุณสมบัติเช่นข้อมูลลูกค้าที่จัดระเบียบ, การติดตามการสื่อสาร, และการร่วมมือในทีมที่ดีขึ้น.
HubSpot CRM นำเสนอการติดตามการขาย การจัดการการสนับสนุนลูกค้า และกระบวนการทำงานอัตโนมัติในระบบที่ใช้งานง่าย ด้วยการผสานรวมการโต้ตอบจากหลากหลายช่องทาง ทำให้สามารถให้การสนับสนุนที่ตรงเวลาและเฉพาะบุคคลได้ แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้จะแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องและได้รับข้อมูลอย่างทันท่วงที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- จัดการการขายและการตลาดด้วยเครื่องมือสร้างโอกาสทางธุรกิจแบบบูรณาการ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้าด้วยระบบตั๋ว, แชทสด และเครื่องมือรับความคิดเห็น
- ติดตามการโต้ตอบ, ยอดขาย, และแคมเปญด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูง
- อัตโนมัติการทำงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการและประหยัดเวลา
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับส่วนเสริมทางการตลาดอาจเป็นอุปสรรคสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- ขาดความน่าสนใจทางสายตาใน UI ซึ่งส่งผลต่อความมีส่วนร่วมของผู้ใช้
- การครอบคลุมและฟังก์ชันการทำงานของ API ที่จำกัดสำหรับการผสานรวม
ราคาของระบบ CRM HubSpot
- ฟรี
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: 20 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าสำหรับมืออาชีพ: $1,170/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้
- แพลตฟอร์มลูกค้าองค์กร: $4,300/เดือน ต่อ 7 ผู้ใช้
HubSpot CRM ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 12,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (4,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง HubSpot อย่างไร
"เราได้นำ HubSpot มาใช้ในบริษัทของเราประมาณ 6 เดือนที่แล้ว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมขาย การตลาด และบริการของเราที่มีจุดเดียวในการรวมข้อมูลไว้ด้วยกัน ก่อนหน้านี้ ติดต่อทั้งหมดของเราถูกกระจายอยู่ใน Gmail เว็บไซต์ของเรา สเปรดชีตต่างๆ และโน้ตโพสต์อิท... ใช่แล้ว เราต้องการมันจริงๆ"
"เราได้ติดตั้ง HubSpot ที่บริษัทของเราเมื่อประมาณ 6 เดือนที่แล้ว มันยอดเยี่ยมมากสำหรับทีมขาย การตลาด และบริการของเราที่มีจุดเดียวในการรวมข้อมูลทั้งหมด ก่อนหน้านี้ ติดต่อทั้งหมดของเราถูกกระจายอยู่ใน Gmail, เว็บไซต์ของเรา, สเปรดชีตต่างๆ และโน้ตโพสต์อิท... ใช่แล้ว เราต้องการมันจริงๆ"
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เริ่มต้นด้วยพื้นฐานเมื่อตั้งค่า CRM ให้เน้นที่ฟีเจอร์หลักที่สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและค่อยๆ ใช้งานทีละขั้นตอน จัดการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ทีมของคุณยอมรับและใช้ระบบได้อย่างเต็มศักยภาพ
เริ่มต้นใช้งานซอฟต์แวร์ CRM สำหรับศูนย์บริการทางโทรศัพท์
ในศูนย์บริการลูกค้า การมีสมาธิอย่างต่อเนื่องในการจัดการงานลูกค้าเป็นเรื่องที่หาได้ยาก ระบบ CRM แบบดั้งเดิมมักต้องใช้ขั้นตอนที่กินเวลามากในการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
ด้วยการผสานระบบคอลเซ็นเตอร์และ CRM อย่างถูกต้อง ทุกอย่างตั้งแต่การสอบถามของลูกค้าไปจนถึงการร่วมมือของทีมอยู่ในที่เดียว ทำให้การค้นหาข้อมูลที่สำคัญง่ายขึ้น และหลีกเลี่ยงการทำซ้ำงาน
ClickUp's CRM มอบเครื่องมือและระบบเชื่อมต่อที่ทรงพลังเพื่อช่วยคุณตั้งค่ากระบวนการที่มีประสิทธิภาพ. นี่คือแพลตฟอร์มเดียวที่คุณต้องการสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่ภารกิจประจำวันไปจนถึงการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าที่ซับซ้อน.
สมัครบัญชีฟรีวันนี้และเริ่มจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าของคุณ!