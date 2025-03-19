10 อันดับทางเลือก AI ของ Flowise สำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน LLM แบบกำหนดเอง

การสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ควรเป็นเรื่องง่าย มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายได้ ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างเวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง แชทบอท หรือแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่รองรับการทำงานอัตโนมัติ การปรับแต่ง และการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
Flowise AI ช่วยให้คุณปรับแต่งตัวแทน AI, อัตโนมัติงาน, และพัฒนาผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยใช้แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)
อย่างไรก็ตาม Flowise AI ก็มีข้อเสียเช่นกัน—ความยืดหยุ่นที่จำกัด การตั้งค่าที่ยุ่งยาก และราคาที่สูงอาจทำให้ผู้ใช้บางคนต้องคิดทบทวนอีกครั้ง
ข่าวดีก็คือมีทางเลือกที่ดีกว่าด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด, ตัวแก้ไขแบบลากและวาง, ผู้ช่วยขายที่ขับเคลื่อนด้วย AI, และตัวแทนเฉพาะด้าน
คู่มือนี้จะสำรวจ Flowise AI เหตุผลที่คุณควรพิจารณาทางเลือกอื่น และ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Flowise AI ที่จะช่วยให้คุณสร้าง ฝึกฝน และขยายเครื่องมือ AI ได้อย่างง่ายดาย
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือรายการทางเลือกของ Flowise AI ที่มีคุณสมบัติทรงพลังสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน:
- ClickUp: เครื่องมือจัดการโครงการและทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วยปัญญาประดิษฐ์
- LLMStack: เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับขนาดได้ดีที่สุด
- MagicFlow: เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพ
- Dify: เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุด
- LangChain: เครื่องมือพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยและตัวแทน AI
- IBM Watson Assistant: เครื่องมือพัฒนาตัวแทนเสมือนอัจฉริยะที่ดีที่สุด
- Rasa: ผู้พัฒนาโซลูชัน AI สนทนาแบบกำหนดเองที่ดีที่สุด
- Streamlit: เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดการแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบที่ดีที่สุด
- Lyzr: เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์
- Gradio: เครื่องมือสร้างการสาธิต AI ที่ใช้งานง่ายที่สุด
Flowise AI คืออะไร?
Flowise AI เป็นแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างตัวแทน AI ออกแบบเวิร์กโฟลว์ AI และสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยการเขียนโค้ดเพียงเล็กน้อย
อินเทอร์เฟซแบบลากและวางและความสามารถในการสร้างโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้สามารถสร้างแชทบอท ผู้ช่วยเสมือน และเครื่องมืออัตโนมัติอัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังรองรับการดำเนินการของโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง อนุญาตให้จัดเก็บข้อมูลเวกเตอร์ได้ไม่จำกัด และผสานรวมกับช่องทางโซเชียลมีเดีย
ทำไมถึงควรเลือกทางเลือกอื่นของ Flowise AI?
Flowise AI เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเสมอไป นี่คือเหตุผลที่คุณอาจต้องการทางเลือกอื่น:
- เส้นโค้งการเรียนรู้ที่ชัน: แม้ว่าจะมีคุณสมบัติไม่ต้องเขียนโค้ด แต่ Flowise AI ยังต้องการความรู้ทางเทคนิคเพื่อปรับแต่งเครื่องมือ AI และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานอย่างเต็มที่
- กรอบการทำงานของตัวแทน AI ที่ไม่ยืดหยุ่น: ขาดการสนับสนุนสำหรับตัวแทนที่รองรับอนาคตและเน้นโค้ดเป็นหลัก รวมถึงการผสานรวม API อย่างราบรื่น
- การปรับแต่งที่จำกัด: มีความยืดหยุ่นน้อยเมื่อต้องปรับแต่งผู้ช่วย AI, ตัวแปรอินพุตแบบไดนามิก และรูปแบบการควบคุมที่หลากหลาย
- ข้อจำกัดในการโฮสต์: Flowise AI มีโซลูชันการโฮสต์แบบเฉพาะทางที่จำกัดสำหรับผู้ให้บริการระยะไกล ซึ่งจำกัดตัวเลือกการปรับใช้บนคลาวด์
- ความสามารถในการติดตามที่อ่อนแอ: ไม่มีการให้ระบบติดตามที่แข็งแกร่งหรือการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพื่อติดตามประสิทธิภาพของตัวแทน
- การโต้ตอบกับ AI ที่จำกัด: Flowise AI ขาดความสามารถในการจดจำเสียงพูดภาษาธรรมชาติ ช่องทางการติดต่อกับมนุษย์ และความสามารถในการเป็นผู้ช่วยเสียง AI
10 ทางเลือก Flowise AI ที่น่าสนใจ
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกสำหรับ Flowise AI:
|ชื่อเครื่องมือ
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|กรณีการใช้งานหลัก
|คลิกอัพ
|ทุกประเภทธุรกิจ
|การจัดการงาน, การทำงานอัตโนมัติ, การสื่อสารในทีม
|LLMStack
|นักพัฒนา, ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
|การสร้างและปรับใช้ตัวแทนปัญญาประดิษฐ์
|เมจิกโฟลว์
|เอเจนซี่สร้างสรรค์, ทีม v
|การสร้างภาพ, การสร้างกระบวนการทำงาน, การวิเคราะห์ภาพ
|Dify
|นักพัฒนา, ทีม AI
|การสร้างและนำไปใช้แอปพลิเคชัน AI
|แลงเชน
|นักพัฒนา, ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI
|สร้างแชทบอท ผู้ช่วยเสมือน
|IBM Watson Assistant
|ธุรกิจทุกขนาด
|การสร้างแชทบอทและผู้ช่วยเสียง
|รส
|นักพัฒนา, ทีม AI
|สร้างแชทบอทและอินเทอร์เฟซเสียงตามความต้องการ
|สตีมลิต
|นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, นักวิเคราะห์
|การสร้างภาพข้อมูลและแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบ
|ไลเซอร์
|องค์กรธุรกิจ
|การสร้างตัวแทนปัญญาประดิษฐ์, การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ
|กราดิโอ
|นักพัฒนา, นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
|การสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับโมเดลปัญญาประดิษฐ์
10 เครื่องมือทางเลือก AI ของ Flowise ที่ดีที่สุดที่ควรสำรวจ
นี่คือ 10 ทางเลือกของ Flowise AI ที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ดีกว่า และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ราบรื่น:
1. ClickUp (เครื่องมือการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดด้วย AI)
ClickUp คือแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ด้วยพื้นที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามารถจัดการงานที่ซับซ้อน ทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น และช่วยให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ—ทั้งหมดในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารทีม, ฝึกอบรมตัวแทน AI, หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน, ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการในที่เดียว
อะไรทำให้ ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Flowise AI? ระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI การผสานรวมที่ราบรื่น และอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมในทุกระดับ
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับแพลตฟอร์ม AIที่เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ
คิดถึงเวลาที่ใช้ไปกับการอัปเดตสถานะงานหรือสรุปอีเมลยาว ๆ ด้วยตนเอง ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถอัปโหลดข้อมูล สร้างรายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และรับข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติได้ทันที
📮 ClickUp Insights: เราเพิ่งค้นพบว่าประมาณ 33% ของพนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานส่งข้อความหา 1 ถึง 3 คนทุกวันเพื่อขอข้อมูลบริบทที่พวกเขาต้องการ แต่จะเป็นอย่างไรหากคุณมีข้อมูลทั้งหมดบันทึกไว้และพร้อมใช้งานได้ทันที?
ด้วยClickUp BrainAI Knowledge Manager อยู่เคียงข้างคุณ การสลับบริบทจะกลายเป็นเรื่องในอดีต เพียงถามคำถามจากพื้นที่ทำงานของคุณ และ ClickUp Brain จะดึงข้อมูลจากพื้นที่ทำงานของคุณและ/หรือแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่ออยู่!
ต้องการร่างข้อเสนอโครงการอย่างรวดเร็วหรือสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างหรือไม่? คุณสมบัติการสร้างเนื้อหาด้วย AI นี้จะช่วยคุณเขียน ปรับปรุง และจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านอินเตอร์เฟซภาษาธรรมชาติที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
หากทีมของคุณประสบปัญหาในการจัดการหลายโปรเจกต์พร้อมกัน ClickUp Brain จะช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้น—ตั้งแต่การมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ไปจนถึงการคาดการณ์ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้า
ClickUp ยังรองรับ Google Cloud ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะตอบคำถามที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกี่ยวกับงานหรือทำให้การประชุมประจำวันเป็นอัตโนมัติ การโต้ตอบกับ AI ของมันจะทำให้แน่ใจได้ว่าไม่มีสิ่งสำคัญใดที่พลาดไป
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แยกงานโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่เล็กกว่าและจัดการได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญตามความเร่งด่วนโดยใช้ClickUp Tasks
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเกี่ยวกับงานและแบ่งปันไฟล์และเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยใช้ClickUp Chat
- ClickUp'sAI Notetakerช่วยให้การบันทึกการสนทนาและการดำเนินการจากการประชุมเป็นเรื่องง่าย เครื่องมือที่ใช้ AI นี้สามารถถอดเสียงการประชุมได้แบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีรายละเอียดสำคัญหลุดรอดไป
- ทำให้งานที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติ ช่วยให้คุณมีเวลาว่างมากขึ้นสำหรับงานที่สำคัญกว่า โดยใช้ClickUp Automations
- รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพของโครงการโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUp
- รวมศูนย์ข้อมูลโครงการทั้งหมด รวมถึงเอกสาร การสนทนา และงานต่างๆ ไว้ในที่เดียว
- วิเคราะห์ข้อมูล สร้างเนื้อหา และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แอปมือถือของ ClickUp อาจไม่มีคุณสมบัติขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเวอร์ชันเดสก์ท็อปเท่านั้น
- ClickUp มีชุดความสามารถที่หลากหลายและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในช่วงแรก
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/เดือน ต่อสมาชิก
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 10,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
นี่คือสิ่งที่ไมเคิล โฮลต์ ซีอีโอ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ของเอจเทค ได้กล่าวถึงคลิกอัพ:
ระบบอัตโนมัติภายใน ClickUp เป็นองค์ประกอบที่มีประโยชน์มาก ฉันรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งกับความสามารถในการมอบหมายงานโดยอัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะ เริ่มต้นการดำเนินการ ฯลฯ ผ่านเครื่องมือระบบอัตโนมัติ
2. LLMStack (เครื่องมือสร้างแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ปรับขนาดได้ดีที่สุด)
LLMStack ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างตัวแทน AI ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรับประกันการดำเนินงานที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด ความสามารถในการตรวจสอบที่แข็งแกร่งช่วยให้ทีมสามารถติดตามการสนทนาของ AIและดำเนินการกับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะจัดการข่าวสารทางการเงิน พัฒนาผู้ช่วยเสมือน หรือผสาน AI สำหรับโซเชียลมีเดีย LLMStack รับประกันตัวแทนที่พร้อมรับมืออนาคตด้วยการสนับสนุนแบบโฮสต์และระยะไกล
คุณสมบัติเด่นของ LLMStack
- สร้างโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยการเชื่อมต่อโมเดล AI หลายตัวเข้าด้วยกัน
- ปรับแต่งตัวแทนปัญญาประดิษฐ์อัตโนมัติสำหรับงานเฉพาะ
- ติดตามประสิทธิภาพของตัวแทน AI ด้วยเครื่องมือการตรวจสอบ
ข้อจำกัดของ LLMStack
- สร้างโค้ดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แต่ไม่ถูกต้องในเชิงการทำงาน ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
- การต่อสู้กับอัลกอริทึมที่ซับซ้อนหรือความรู้เฉพาะทางสูง
ราคา LLMStack
- ฟรี
คะแนนและรีวิว LLMStack
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลการฝึกอบรมของคุณมีความหลากหลายและเป็นตัวแทนที่ดีเพื่อลดอคติ 🛠️ ตรวจสอบและปรับอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาความเป็นธรรม
- พัฒนาเอกสารที่ชัดเจนและใช้โมเดล AI ที่สามารถอธิบายได้เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเข้าใจในหมู่ผู้ใช้ 📜
- เริ่มต้นด้วยโครงการนำร่องและค่อยๆ ขยายขนาด โดยใช้ประโยชน์จากบริการ AI บนคลาวด์เพื่อจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ☁️
- ลงทุนในข้อมูลคุณภาพสูงที่เกี่ยวข้อง และนำมาใช้การจัดการข้อมูลที่มั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปัญญาประดิษฐ์ 📊
- กำหนดแนวทางจริยธรรมและรับรองการปฏิบัติตามเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ⚖️
3. MagicFlow (เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างภาพ)
ต้องการทดลองใช้ภาพจาก Gen-AI หรือไม่? ลองใช้ MagicFlow. นี่คือเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างภาพและการประเมินผล ให้คุณสามารถปรับขนาดและทดสอบโมเดลและระบบการทำงานได้อย่างง่ายดาย
MagicFlow ยังช่วยในการสร้างกราฟิกสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และสร้างภาพจำนวนมากโดยใช้ GUI ที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังวิเคราะห์ภาพนับพันภาพด้วยการแสดงภาพขั้นสูงและอนุญาตให้คุณทำงานร่วมกันโดยการให้คะแนนและอภิปรายภาพเหล่านั้นกับทีมของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ MagicFlow
- สร้างกระบวนการทำงานของ AI ด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพที่ใช้งานง่าย
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- สร้างและวิเคราะห์ข้อมูลหรือภาพจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ MagicFlow
- มุ่งเน้นหลักที่กระบวนการสร้างภาพ จำกัดการใช้งานให้เฉพาะงาน AI อื่นๆ
- ผู้ใช้บางรายพบข้อบกพร่องหรือปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานและนำไปสู่การสูญหายหรือความผิดพลาดของข้อมูล
ราคาของ MagicFlow
- ฟรี
- งานอดิเรก: 20 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MagicFlow
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
💡 เคล็ดลับพิเศษ: กำลังมองหาเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสร้างและฝึกฝนเครือข่ายประสาทเทียมอยู่หรือไม่?ลองดูซอฟต์แวร์เครือข่ายประสาทเทียมที่ดีที่สุดเหล่านี้เพื่อค้นพบแพลตฟอร์มชั้นนำสำหรับการพัฒนาโมเดล AI!
4. Dify (เครื่องมือพัฒนาแอปพลิเคชัน AI สร้างสรรค์ที่ดีที่สุด)
Dify เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่ช่วยให้การสร้างและใช้งานแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์เป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถตั้งค่าส่วนสำคัญของแอป เช่น คำสั่งและบริบท โดยใช้ไฟล์ YAML ที่เรียบง่าย
นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณจัดระเบียบคำสั่งและจัดการชุดข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ทำให้คุณสามารถสร้างและผสานรวมแอปพลิเคชัน AI ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มเครื่องมือที่กำหนดเองหรือเครื่องมือที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อเสริมความสามารถของตัวแทน AI ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dify
- พัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเครื่องมือการประสานงานแบบภาพสำหรับประเภทต่างๆ
- ใช้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเพื่อติดตามและปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวแทน
- ปรับแต่งตัวแทน AI เพื่อทำงานที่ซับซ้อน
ข้อจำกัดของ Dify
- การกำหนดค่า YAML ที่ซับซ้อนทำให้ยากต่อการเข้าใจว่าส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน AI มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร
- อินเตอร์เฟซทางสายตาอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้นด้วยข้อมูล จนทำให้เสียสมาธิ
ราคา Dify
- แซนด์บ็อกซ์: ทดลองใช้ฟรี 200 เท่าของ GPT
- มืออาชีพ: $59/เดือน
- ทีม: $159/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Dify
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ลองดูว่าผู้ใช้ G2คนนี้มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับ Dify:
Dify. ai เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยพลังของเครื่องมือ AI ฉันได้สร้างเวิร์กโฟลว์ตัวสร้างข้อความที่ใช้ AI สำหรับการสร้างหัวข้อโฆษณาสำหรับแคมเปญ Google Ad ของลูกค้าของเรา
Dify. ai เป็นเครื่องมือโอเพนซอร์สที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยพลังของเครื่องมือ AI ฉันได้สร้างเวิร์กโฟลว์ตัวสร้างข้อความที่ใช้ AI สำหรับการสร้างหัวข้อโฆษณาสำหรับแคมเปญโฆษณา Google ของลูกค้าของเรา
5. LangChain (เครื่องมือพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยและตัวแทน AI)
LangChain ช่วยให้คุณผสานรวมโมเดลภาษาขนาดใหญ่เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณได้อย่างราบรื่น และสร้าง AI ที่เข้าใจบริบท เช่น แชทบอทและผู้ช่วยเสมือนที่ตอบสนองต่อข้อมูลนำเข้าของผู้ใช้อย่างเป็นธรรมชาติ
กรอบการทำงานของมันรองรับการสร้างเสริมด้วยการค้นหา ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถพัฒนาตัวแทนบริการลูกค้าที่ใช้ AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LangChain
- เพิ่มประสิทธิภาพการสนทนาของ AI ด้วยการสร้างเสริมจากการค้นหา
- ปรับใช้เวิร์กโฟลว์ AI บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของคุณเอง
- ขยายขนาดตัวแทน AI อย่างมีประสิทธิภาพข้ามแพลตฟอร์มต่างๆ
ข้อจำกัดของ LangChain
- ขาดฟังก์ชันการลากและวางสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้พัฒนา
- การตั้งค่าการสร้างเสริมด้วยการดึงข้อมูลอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้บางราย
ราคาของ LangChain
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ LangChain
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ดูว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงคิดว่า LangChain เป็นเฟรมเวิร์กที่ดีที่สุดสำหรับการสร้าง RAG:
Langchain เป็นเฟรมเวิร์กที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน RAG รองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทุกประเภท ทั้งแบบโอเพ่นซอร์ส เช่น llama, mistral และโมเดลแบบปิด เช่น OpenAI และ Anthropic โดยใช้ Access token ของพวกเขา
Langchain เป็นเฟรมเวิร์กที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน RAG รองรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ทุกประเภท ทั้งแบบโอเพนซอร์ส เช่น llama, mistral และโมเดลแบบปิด เช่น OpenAI และ Anthropic โดยใช้ Access token ของพวกเขา
6. IBM Watson Assistant (เครื่องมือพัฒนาตัวแทนเสมือนอัจฉริยะที่ดีที่สุด)
IBM Watson Assistant นำเสนอตัวแทนเสมือนจริงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งมอบการตอบสนองที่รวดเร็ว สม่ำเสมอ และแม่นยำผ่านช่องทางต่างๆ คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างแชทบอทอัจฉริยะและผู้ช่วยเสียงอัตโนมัติ เพื่อให้บริการตนเองแบบอัตโนมัติแก่ลูกค้าของคุณ
ด้วยความสามารถด้าน NLP คุณสามารถติดตั้งแชทบอทบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการสอบถามข้อมูลทั่วไป ลดเวลารอคอย และเพิ่มความพึงพอใจ
คุณสมบัติเด่นของ IBM Watson Assistant
- นำการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาใช้เพื่อทำความเข้าใจคำถามของลูกค้าอย่างถูกต้อง
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือทางธุรกิจที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน
- ปรับใช้ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงเว็บ มือถือ และแพลตฟอร์มเสียง
ข้อจำกัดของ IBM Watson Assistant
- การตั้งค่าเริ่มต้นอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางเทคนิค
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าควรปรับปรุงการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ IBM Watson Assistant
- เส้นทาง: ฟรี
- Lite: ฟรี
- เพิ่มเติม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- องค์กรที่มีการแยกข้อมูล: ราคาตามตกลง
คะแนนและความคิดเห็นเกี่ยวกับ IBM Watson Assistant
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
มาดูกันว่าทำไมผู้ใช้ G2คนนี้ถึงชอบใช้ IBM Watson Assistant:
เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแชทบอทอัจฉริยะ ใช้งานง่ายและสามารถจัดการบทสนทนาที่ซับซ้อนได้
เครื่องมือ AI ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างแชทบอทอัจฉริยะ ใช้งานง่ายและสามารถจัดการบทสนทนาที่ซับซ้อนได้
- ความสับสน: วัดความมั่นใจของโมเดลในการทำนายคำถัดไป—ยิ่งต่ำยิ่งดี 🔢
- คะแนน BLEU: ตรวจสอบว่าข้อความที่สร้างโดยโมเดลสอดคล้องกับข้อความอ้างอิงได้ดีเพียงใด 🎯
- คะแนน F1: สมดุลระหว่างความแม่นยำและการเรียกคืนข้อมูล ซึ่งมีความสำคัญสำหรับงานจำแนกประเภท ⚖️
- METEOR: รู้จักคำที่มีความหมายเหมือนกันและคำที่อธิบายความหมายในลักษณะที่คล้ายมนุษย์เพื่อการให้คะแนน 🌟
- BERTScore: ประเมินความคล้ายคลึงของความหมายโดยใช้การฝังตัวแบบลึกจากการเรียนรู้เชิงลึก 🤖
เชี่ยวชาญเมตริกเหล่านี้และอื่น ๆ เพื่อ LLM ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น! 🧠
7. ราสะ (นักพัฒนาโซลูชัน AI สนทนาแบบกำหนดเองที่ดีที่สุด)
Rasa เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับการสร้างตัวแทน AI ที่มีการสนทนาขั้นสูงซึ่งปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ มันช่วยให้ผู้พัฒนาและทีมธุรกิจสามารถสร้างอินเทอร์เฟซการสนทนาผ่านข้อความและเสียงที่เข้าใจและประมวลผลภาษาของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถพัฒนาบอทบริการลูกค้าที่สามารถจัดการกับคำถามบนเว็บไซต์ของคุณได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของผู้ใช้
รสชาติที่ดีที่สุด
- ออกแบบการไหลของบทสนทนาได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ใช้งานง่ายของ Rasa Studio
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ช่วยของคุณ
- ใช้ประโยชน์จากการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนได้อย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของรส
- การปรับใช้ Rasa ในระบบผลิตอาจมีความซับซ้อนและอาจต้องการทักษะ DevOps
- ผู้ใช้บางรายพบว่าเอกสารประกอบขาดตัวอย่างรายละเอียดสำหรับกรณีการใช้งานขั้นสูง
ราคารส
- รุ่นสำหรับนักพัฒนา ฟรี
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะ
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เรตติ้งและรีวิวรสชาติ
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
นี่คือเหตุผลที่ผู้ใช้ G2คนนี้คิดว่า Rasa ยอดเยี่ยม:
Rasa เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
Rasa เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องที่ต้องการประสิทธิภาพสูงสุด
8. Streamlit (เครื่องมือสร้างแดชบอร์ดการแสดงข้อมูลเชิงโต้ตอบที่ดีที่สุด)
Streamlit เป็นไลบรารี Python แบบโอเพนซอร์สที่ช่วยให้คุณสามารถแปลงสคริปต์ข้อมูลให้เป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบโต้ตอบได้อย่างง่ายดาย สำหรับวิศวกรด้านแมชชีนเลิร์นนิง Streamlit ช่วยให้สามารถสร้างและแชร์แอปพลิเคชันข้อมูลแบบกำหนดเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโมเดล ML ของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณตีความผลลัพธ์และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Streamlit
- สร้างเว็บแอปแบบโต้ตอบโดยใช้เพียง Python เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องใช้ HTML หรือ JavaScript
- ดำเนินการอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทันทีในระหว่างการวิเคราะห์
- ใช้การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับไลบรารีวิทยาศาสตร์ข้อมูลยอดนิยม เช่น Pandas และ Matplotlib
ข้อจำกัดของ Streamlit
- ทำงานในลักษณะแบบเธรดเดียว ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบางประเภท
- ไม่รองรับการซ้อนมุมมอง ซึ่งอาจจำกัดการออกแบบเค้าโครงของแอปพลิเคชัน
ราคาของ Streamlit
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวใน Streamlit
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
9. Lyzr (เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแอปพลิเคชัน AI เชิงสร้างสรรค์)
เฟรมเวิร์กตัวแทนที่แข็งแกร่งของ Lyzr ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้การสร้างแอปพลิเคชัน AI แบบสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้น มันนำเสนอตัวแทนที่ผสานรวมอย่างสมบูรณ์พร้อมด้วยกระบวนการ Retrieval-Augmented Generation (RAG) ที่สร้างไว้ล่วงหน้า ทำให้คุณสามารถสร้างและเปิดตัวแอปพลิเคชันได้ภายในไม่กี่นาที
ด้วย Lyzr คุณสามารถพัฒนาแชทบอท เครื่องมือค้นหาความรู้ ระบบวิเคราะห์ข้อมูล และระบบอัตโนมัติสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบหลายเอเจนต์ได้อย่างง่ายดาย
คุณสมบัติเด่นของ Lyzr
- สร้างและเปิดตัวตัวแทน AI อย่างรวดเร็วโดยใช้ RAG pipelines ที่สร้างไว้ล่วงหน้า
- พัฒนาแอปพลิเคชัน AI ที่ซับซ้อนด้วยการเขียนโค้ดน้อยที่สุด เพิ่มการเข้าถึง
- ผสานรวมเอเจนต์ AI เข้ากับระบบที่มีอยู่โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างกว้างขวาง
ข้อจำกัดของ Lyzr
- เอกสารรายละเอียดและรีวิวจากผู้ใช้มีน้อย อาจเป็นอุปสรรคต่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- มุ่งเน้นไปที่องค์กรเป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดการนำไปใช้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือนักพัฒนาอิสระ
ราคาของ Lyzr
- ฟรี
- เริ่มต้น: $19/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- องค์กร: $999/เดือน
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Lyzr
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
10. Gradio (เครื่องมือสร้างตัวอย่าง AI ที่ใช้งานง่ายที่สุด)
Gradio คือทางลัดสู่การสร้างอินเทอร์เฟซเว็บที่ทันสมัยและใช้งานง่ายสำหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องของคุณ—โดยไม่ต้องเขียนโค้ดยาวเหยียด ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพัฒนาหรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Gradio ช่วยให้คุณแสดงตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของคุณได้อย่างโต้ตอบ
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเว็บเดโมสำหรับโมเดลการจำแนกประเภทของภาพ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดภาพและรับการคาดการณ์ได้แบบเรียลไทม์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายนี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและการแบ่งปันโครงการ AI ของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Gradient
- พัฒนาตัวอย่างการสาธิตแบบโต้ตอบสำหรับแบบจำลอง AI ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้โค้ดน้อยที่สุด
- ฝังการสาธิตแบบโต้ตอบลงในเว็บไซต์หรือบล็อกเพื่อเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้น
- แชร์โมเดลของคุณกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างง่ายดายเพื่อการพัฒนาแบบร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Gradient
- ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Python โดยจำกัดการใช้งานกับภาษาโปรแกรมอื่น
- ไม่เหมาะสำหรับการPLOYระบบเอไอขนาดใหญ่โดยไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม
ราคาของ Gradient
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Gradient
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
การกล่าวถึงเป็นพิเศษ
นอกเหนือจากทางเลือกของ Flowise AI ที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีอีกไม่กี่ตัวเลือกที่ควรพิจารณา:
- InteraxAI: สร้างแชทบอทและประสบการณ์การสนทนาด้วยปัญญาประดิษฐ์
- LangFlow: ออกแบบเวิร์กโฟลว์ LLM อย่างเป็นภาพโดยเน้นที่ LangChain
- ความรวดเร็ว: จัดการ ทดสอบ และปรับใช้ข้อความเริ่มต้นสำหรับโมเดลภาษาขนาดใหญ่
- FabricHQ: สร้างและปรับใช้เอเจนต์ AI อย่างรวดเร็วโดยเน้นที่ AI เชิงสนทนา
- Stack AI: สร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยอินเทอร์เฟซแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานการจัดการโครงการของคุณด้วย ClickUp!
การช่วยเหลือจาก AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการโดยการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานด้วยมือ และช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันได้แบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถส่งมอบผลงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น
ทางเลือก 10 Flowise AI ที่เราได้กล่าวถึงนั้นมอบระบบอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และการผสานรวมที่ไร้รอยต่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตัดสินใจ
อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการโซลูชันครบวงจรเพื่อทำงานอัตโนมัติและทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ลองใช้ ClickUp—ที่ซึ่ง AI ผสานกับประสิทธิภาพ!
ด้วยระบบอัตโนมัติของงานด้วย AI, การสร้างเนื้อหาอัจฉริยะ, และการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น, ClickUp ช่วยให้คุณอยู่เหนือกำหนดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมให้สูงสุด
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการทำงาน, และขยายขนาดได้อย่างง่ายดาย!