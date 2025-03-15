Trello vs. Monday: เครื่องมือใดที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด?

"โครงการต่างๆ เช่นเดียวกับเวลาและกระแสน้ำ ไม่รอใคร"
"โครงการต่างๆ เช่นเดียวกับเวลาและกระแสน้ำ ไม่รอใคร"
คุณรู้ดีว่ามันจริงแค่ไหนหากคุณเคยบริหารโครงการหลายโครงการพร้อมกัน กำหนดเวลาไม่เคยหยุดรอ งานกองพะเนิน และการทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันอาจรู้สึกเหมือนกับการโยนของหลายอย่างในอากาศที่ไม่รู้จบ เมื่อการสื่อสารสะดุดหรือสิ่งต่างๆ เริ่มไม่เป็นระเบียบ โครงการก็จะเริ่มล่มสลาย
เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้น คุณจำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ พูดง่ายๆ คือ เครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณไม่ต้องคอยตามอัปเดตหรือแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา นั่นคือจุดที่ Trello และ Monday.com เข้ามาช่วย
ทั้งสองเครื่องมือช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือ, และเพิ่มประสิทธิภาพ—แต่พวกมันทำสิ่งนี้แตกต่างกัน. ในโพสต์นี้, เราจะวิเคราะห์การใช้งาน, คุณสมบัติ, และราคาของทั้งสองเครื่องมือเพื่อช่วยคุณตัดสินใจว่าเครื่องมือใดเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด.
โอ้ แล้วถ้าคุณกำลังสงสัยว่ามีตัวเลือกที่ให้สิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองโลก (และมากกว่านั้น) อยู่หรือไม่ รอจนถึงตอนท้ายนะ 😉
Trello คืออะไร?
Trello ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Atlassian ในปี 2017 เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลัง ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบโครงการและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย สร้างขึ้นบนระบบแบบ Kanban กระดานของ Trello มอบวิธีการที่ยืดหยุ่นในการวางแผน จัดการงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกเหนือจากระบบบอร์ดที่ใช้งานง่ายแล้ว Trello ยังมีฟีเจอร์หลากหลาย เช่น ระบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ การเพิ่มประสิทธิภาพ และเทมเพลตสำเร็จรูป เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมและทำให้การบริหารโครงการง่ายขึ้นไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม
คุณสมบัติของ Trello
มาสำรวจคุณสมบัติหลักและความสามารถของ Trello อย่างละเอียดกัน
คุณสมบัติ #1: กระดานคัมบัง
Trello เปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงด้วยกระดาน Kanban ที่มีโครงสร้างเรียบง่าย ภายในคุณจะพบกับกระดาน, รายการ, และบัตรเพื่อทำให้การจัดการงานเป็นภาพได้อย่างง่ายดาย
กระดาน Trello คือฐานหลักของโครงการของคุณ ให้คุณมองเห็นภาพรวมของทุกอย่างได้ในที่เดียว ภายในแต่ละกระดาน รายการ (List) จะช่วยจัดโครงสร้างงานออกเป็นขั้นตอนต่าง ๆ เช่น ต้องทำ, กำลังดำเนินการ, และเสร็จสิ้น การตั้งค่านี้ช่วยให้ติดตามความคืบหน้าและดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พลาดสิ่งที่ต้องทำ
การ์ดคือจุดที่การดำเนินการจริงเกิดขึ้น แต่ละการ์ดแทนงาน แนวคิด หรือชิ้นงานหนึ่งชิ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบาย วันที่ครบกำหนด ไฟล์แนบ รายการตรวจสอบ และแม้แต่การอัตโนมัติได้
เพิ่มเติมในรายการคือ ปกการ์ด ซึ่งมีภาพที่ดึงดูดสายตาหรือสีสันสดใสเพื่อการจัดหมวดหมู่ที่รวดเร็ว
คุณสมบัติ #2: มุมมองแผนที่
Trello มีมุมมองหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณ ในบรรดาเหล่านี้ มุมมองแผนที่ โดดเด่นในฐานะตัวเปลี่ยนเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง
มันช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมโยงบัตรกับตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงได้, บูรณาการกับ Google Maps, และอนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มที่อยู่หรือพิกัดที่เฉพาะเจาะจงไปยังบัตรของตนได้.
คุณสามารถเพิ่มสถานที่ได้โดยการพิมพ์ชื่อสถานที่ด้วยตนเองหรือค้นหาที่อยู่ผ่าน Google Maps วิธีนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมแบบพบหน้าและจัดการงานระหว่างสำนักงานหรือสถานที่ต่าง ๆ
คุณสมบัติที่ 3: ระบบอัตโนมัติ
บัตเลอร์, เครื่องมืออัตโนมัติในตัวของเทรลโล, ช่วยให้คุณสามารถทำให้ภารกิจที่ทำซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภารกิจที่สำคัญกว่าได้. เพื่อไม่ให้เสียเวลา:
- ตั้งค่ากฎที่ทำงานโดยอัตโนมัติตามเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การย้ายการ์ดไปยังรายการ "เสร็จสิ้น" โดยอัตโนมัติเมื่อรายการตรวจสอบทั้งหมดถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น
- สร้างปุ่มที่ปรับแต่งได้เองเพื่อกระตุ้นการกระทำหลายอย่างบนบัตรของคุณหรือทั้งบอร์ดด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
- บัตเลอร์สามารถเชื่อมต่อ Trello กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ โดยส่งอีเมลหรือกระตุ้นการกระทำในซอฟต์แวร์อื่น ๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์เฉพาะใน Trello
ราคาของ Trello
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- พรีเมียม: $10 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
🔍คุณรู้หรือไม่? แผนภูมิแกนต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารโครงการเพื่อแสดงตารางเวลา ถูกพัฒนาโดยเฮนรี แกนต์ ในช่วงทศวรรษ 1910 เป็นเรื่องน่าทึ่งที่สิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันมากมายถูกคิดค้นขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อน!
Monday.com คืออะไร?
Monday.com,ทางเลือกหลักของ Trello, เป็นซอฟต์แวร์การจัดการงานที่ยืดหยุ่นซึ่งมีจุดเด่นที่การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์, การทำงานอัตโนมัติ, และการผสานรวมได้อย่างหลากหลาย
เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ช่วยให้ทีมต่างๆ วางแผนโครงการ จัดการเวิร์กโฟลว์ และพัฒนาแอปพลิเคชันตามความต้องการ เปิดตัวครั้งแรกในชื่อ Dapulse ในปี 2012 และเปลี่ยนชื่อเป็น Monday.com ในปี 2017
ด้วยเครื่องมือนี้ คุณสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ผ่านบอร์ด, ไทม์ไลน์, และแผนภูมิแกนต์ ทำให้การติดตามเป้าหมายและกำหนดเวลาเป็นเรื่องง่าย
Monday.com มีคุณสมบัติ
เจาะลึกการเปรียบเทียบระหว่าง Trello กับ Monday มากขึ้น มาดูคุณสมบัติเด่นของ Monday.com กัน 👇
คุณสมบัติ #1 สร้างและเชื่อมต่อบอร์ด
Monday.com มีวิธีหลากหลายในการจัดระเบียบและแสดงภาพงานของคุณ โดยมี บอร์ด เป็นศูนย์กลาง พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่นเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดโครงสร้างงาน โครงการ และกระบวนการทำงานด้วย ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ระดับความสำคัญ กำหนดเวลา เจ้าของงาน และประมาณการงบประมาณ
สิ่งที่ทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกคือมุมมองที่หลากหลาย คุณสามารถสลับระหว่างตาราง, แคนบาน, แผนงานกานท์, ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อรับมุมมองที่ดีที่สุดในการทำงานของคุณ
นอกจากนี้ ฟีเจอร์ ค้นหาบอร์ด ยังช่วยให้คุณค้นหางาน การอัปเดต หรือสมาชิกทีมได้อย่างรวดเร็วในทุกบอร์ดของคุณ ฟีเจอร์ เชื่อมต่อบอร์ด ช่วยให้คุณเชื่อมโยงบอร์ดหลายบอร์ดเข้าด้วยกัน โดยคอลัมน์กระจกจะซิงค์การอัปเดตแบบเรียลไทม์ระหว่างบอร์ดเหล่านั้น
คุณสมบัติ #2: แบบฟอร์มการทำงานและเอกสารการทำงาน
WorkForms คือเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มในตัวของ Monday.com ที่ช่วยให้คุณรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะต้องการเก็บข้อมูลความคิดเห็นจากลูกค้า ประมวลผลใบสมัครงาน หรือจัดการคำขอภายในองค์กร คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์และกำหนดคำถามที่จำเป็นได้อย่างง่ายดายด้วย WorkForms
คำตอบจะถูกแปลงเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างบนบอร์ดของคุณโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเสียเวลาคัดกรองอีเมลหรือสเปรดชีตจำนวนมากอีกต่อไป
เช่นเดียวกัน, มันยังมอบ WorkDocs ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน ที่ทีมของคุณสามารถคิดค้น, วางแผน, และบันทึกความคิดได้ในเวลาจริง ต่างจากเอกสารทั่วไป, WorkDocs เชื่อมต่อโดยตรงกับบอร์ดของคุณ, ทำให้คุณสามารถฝังข้อมูลสด, แท็กเพื่อนร่วมทีม, และเปลี่ยนบันทึกให้เป็นรายการที่ต้องทำได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
คุณสมบัติที่ 3: ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติ
Monday.com กำลังนำ AI เข้าสู่หัวใจของการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติในตัว ข้อมูลเชิงลึกที่ชาญฉลาด และผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ที่แกนกลางคือ ผู้ช่วย AI ซึ่งจัดการทุกอย่างตั้งแต่การสร้างเนื้อหาไปจนถึงการอัตโนมัติของงานประจำ จากนั้นมี กระบวนการทำงาน AI ซึ่งทำให้กระบวนการที่ซับซ้อนเป็นอัตโนมัติ เช่น การแจ้งเตือนข้อความที่เร่งด่วนหรือการส่งงานตามความรู้สึก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติให้ลึกยิ่งขึ้น AI Blocks ช่วยให้คุณดึงข้อมูลสำคัญ ปรับปรุงข้อความ และเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้โดยไม่ต้องออกแรง นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกหลายอย่างใน AI และการทำงานอัตโนมัติ เช่น:
- พนักงานดิจิทัล AI
- ตัววิเคราะห์โครงการ
- ที่ปรึกษาการขาย
- ตัวแทนบริการ AI
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $9/ที่นั่ง/เดือน
- มาตรฐาน: 12 ดอลลาร์/ที่นั่ง/เดือน
- ข้อดี: $19/ที่นั่ง/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
Trello กับ Monday: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ตอนนี้มาดูกันว่า Trello เปรียบเทียบกับ Monday.com อย่างไรในการเปรียบเทียบฟีเจอร์แบบตัวต่อตัว
|คุณสมบัติ
|Trello
|วันจันทร์
|ความง่ายในการใช้งาน
|อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายตามแนวทางมินิมอล
|ต้องใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยเนื่องจากมีฟีเจอร์ขั้นสูง
|การจัดการงาน
|เน้นที่กระดาน รายการ และบัตร; ขาดคุณสมบัติเช่น ไทม์ไลน์ การพึ่งพาของงาน การติดตามเวลา หรือขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน
|นำเสนอตัวเลือกการจัดการงานที่ซับซ้อน รวมถึงคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้, ความสัมพันธ์ระหว่างงาน, การติดตามเวลา, และการติดตามสถานะ
|ความร่วมมือ
|อนุญาตให้สมาชิกในทีมแท็กบุคคล แสดงความคิดเห็นบนการ์ด และแนบไฟล์ได้ แต่ไม่มีฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์
|มีคุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน การกล่าวถึง หรือการอัปเดต
|ระบบอัตโนมัติ
|เสนอความสามารถในการทำงานอัตโนมัติผ่าน Butler
|มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวกระตุ้นและการดำเนินการต่างๆ ได้ทั่วทั้งส่วนต่างๆ ของแพลตฟอร์ม
|การผสานรวม
|การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ผ่าน Power-ups
|มีการผสานการทำงานที่หลากหลาย รวมถึงกับ Slack, Google Drive, Microsoft Teams, Zoom และ Zapier
|การรายงานและการวิเคราะห์
|เครื่องมือรายงานพื้นฐานผ่าน Power-Ups
|แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ รายงานแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ข้อมูล
|แม่แบบ
|เทมเพลตสำเร็จรูปที่เรียบง่าย
|เทมเพลตที่ปรับแต่งได้เฉพาะสำหรับแต่ละอุตสาหกรรม
|ปัญญาประดิษฐ์
|ช่วยในการเขียนคำอธิบายงานและแก้ไขการสะกดคำและไวยากรณ์
|ช่วยในการดึงข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความรู้สึก การเขียน และการปรับสำนวนอีเมล
มาเจาะลึกลงไปอีกนิดและดูรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่เหมาะสม ⬇️
คุณสมบัติ #1: การจัดการงาน
Trello ทำให้การจัดการงานเป็นเรื่องง่ายด้วยบอร์ด, รายการ, และบัตร. แต่ละบัตรคืองาน และคุณสามารถลากมันระหว่างรายการได้อย่างง่ายดายเมื่อการทำงานก้าวหน้าไป.
แม้ว่าจะมีความโดดเด่นทางภาพอย่างมาก แต่ก็ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น การเชื่อมโยงงาน การกำหนดเวลา และกระบวนการทำงานของโครงการที่ซับซ้อน หากคุณต้องการสิ่งเหล่านี้ คุณจะต้องพึ่งพา Power-Ups จากบุคคลที่สามเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
ในทางตรงกันข้าม Monday.com ให้ตัวเลือกการจัดการงานที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงคอลัมน์ที่ปรับแต่งได้, การพึ่งพา, การติดตามเวลา, และการติดตามสถานะ
สิ่งนี้ช่วยให้สามารถมีขั้นตอนการทำงานที่ละเอียดขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างงาน และงานย่อย ทำให้เหมาะสมกับทุกประเภทของโครงการ
🏆ผู้ชนะ:
Monday.com ชนะในที่นี้อย่างชัดเจน เนื่องจากความสามารถในการมอบชุดฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ซึ่งต้องการการติดตามรายละเอียดอย่างละเอียด
คุณสมบัติ #2: ระบบอัตโนมัติ
ระบบอัตโนมัติของ Trello ที่ขับเคลื่อนโดย Butler ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่ากฎ, ตัวกระตุ้น, และการกระทำตามกำหนดเวลาได้—เหมาะสำหรับการจัดการงานที่ทำซ้ำ ๆ เช่น การย้ายบัตร และการส่งการแจ้งเตือน
ในขณะเดียวกัน ระบบอัตโนมัติของ Monday.com ยังมีเทมเพลตสำเร็จรูปและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อช่วยให้การมอบหมายงาน การอัปเดตสถานะ และการผสานรวมระบบต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
🏆ผู้ชนะ:
เสมอกัน! ทั้ง Trello และ Monday.com ล้วนมุ่งเน้นลึก พร้อมมอบระบบอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ!
คุณสมบัติที่ 3: ปัญญาประดิษฐ์
Trello ได้ยกระดับการให้บริการของตนด้วยการผสานรวม Atlassian Intelligence (AI) ซึ่งมอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การสรุปงาน การจัดการวันครบกำหนด และการสร้างงานย่อย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบงานได้ดีขึ้น นี่เป็นการเพิ่มเติมที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการระบบอัตโนมัติเล็กน้อยโดยไม่ทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อน
Monday.com อย่างไรก็ตาม ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นด้วย AI ของมัน. คุณสมบัติ AI Blocks ของมันมอบระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง ดูแลการสกัดข้อมูล การจัดหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความรู้สึก และการสรุปงาน.
🏆 ผู้ชนะ:
Monday.com ครองตำแหน่งสูงสุดที่นี่ด้วยชุดเครื่องมือ AI ที่ครอบคลุมกว่า ทำให้การทำงานอัตโนมัติมีประสิทธิภาพมากขึ้นและถูกฝังอยู่ในระบบมากกว่าที่จะเป็นเพียงส่วนเสริม
Trello กับ Monday บน Reddit
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับ Trello กับ Monday เมื่อคุณค้นหา Trello กับ Monday บน Reddit ผู้ใช้หลายคนเห็นด้วยว่า Trello เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมขนาดเล็กและการจัดการงานส่วนบุคคล
ผู้ใช้คนหนึ่งเขียนว่า,
Trello เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณติดตามโครงการในรูปแบบ Kanban เท่านั้น ซึ่งค่อนข้างเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพมาก หากคุณต้องการสิ่งที่เรียบง่าย ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และไม่ต้องดูแลรักษามากนัก Trello คือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ
ผู้ใช้ Reddit อีกคนหนึ่งรู้สึก
Trello เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับการจัดการงานและโครงการขนาดเล็กสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
เมื่อพูดถึง Monday.com กับ Trelloผู้ใช้ Redditคนเดิมได้กล่าวว่า Monday.com เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าหากคุณกำลังมองหาฟีเจอร์การจัดการโครงการขั้นสูง
เขากล่าวว่า
ใช่ พวกเขามีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันบางประการ แต่พวกเขามีความแตกต่างกันมาก Monday เป็นระบบ CRM ที่ช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการได้ลึกซึ้งกว่า Trello และหนึ่งในประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของ Monday คือห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่พวกเขามีไว้สำหรับการขาย, ทรัพยากรบุคคล, การรับเข้าทำงาน, การตลาด, การรายงานข้อมูล, เป็นต้น
อีกสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวันจันทร์คือคุณสามารถทำสิ่งเดียวกันได้กับ Trello (สร้างบอร์ดคัมบังเพื่อดูงานของคุณด้วยบัตรและรายการในสายงาน)
Trello มีประโยชน์สำหรับการติดตามเป้าหมายและงานภายในองค์กร แต่เราใช้ Monday สำหรับการติดตามโครงการโดยละเอียดในงานของลูกค้า
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Trello และ Monday
Trello และ Monday.com เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการติดตามโครงการ อย่างไรก็ตาม ทั้งสองมีข้อจำกัดเมื่อพูดถึงการจัดการงานอย่างครอบคลุม
นั่นคือจุดที่คุณต้องการการก้าวผ่าน; สิ่งที่เชื่อมช่องว่างที่เครื่องมือสร้างขึ้นทั้งสองด้าน
ClickUp, แอปสำหรับทุกงาน ที่ทำให้การจัดการโครงการง่ายขึ้นด้วยการรวมทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการไว้ในที่เดียว แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ มันจะจัดระเบียบและซิงค์งาน การสื่อสาร การทำงานอัตโนมัติ และ AI ให้เป็นระบบ
ClickUp's One Up #1: การจัดการโครงการและงาน
สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับClickUp สำหรับการจัดการโครงการคือความยืดหยุ่นของมัน ไม่ว่าคุณจะกำลังทำงานในโครงการใหญ่ที่มีหลายส่วนเคลื่อนไหวหรือเพียงแค่จัดการงานประจำวันไม่กี่อย่าง มันสามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้
นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากโซลูชันการจัดการโครงการนี้ 👇
- เลือกจากมุมมอง ClickUpกว่า 15 แบบ เช่น รายการ, กระดาน, แผนกางเขน, และปฏิทิน เพื่อแสดงภาพโครงการของคุณในรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
- จัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ เพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเอง ตั้งกำหนดเวลา และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วยClickUp Tasks
- ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้, ติดตามความก้าวหน้า, และปรับให้สอดคล้องกับความพยายามของทีมกับเป้าหมายของบริษัทด้วยClickUp Goals
- มองเห็นข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณในที่เดียวด้วยClickUp Dashboardsและเข้าถึงวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการเพื่อติดตามเป้าหมาย, หลักชัย, กำหนดเวลา, ความสามารถของทีม, ปริมาณงาน และอื่นๆ
- ติดตามเวลาบนอุปกรณ์ใด ๆ ที่มีระบบติดตามเวลาในตัวด้วยClickUp Time Trackerและเชื่อมต่อโดยตรงกับงานของคุณ
ด้วยคุณสมบัติขั้นสูงเหล่านี้ ClickUp มอบแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการและช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน
ClickUp's One Up #2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ClickUp เป็นมากกว่าการจัดการงาน มันถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
ClickUp Docsช่วยให้คุณสร้าง, แชร์, และร่วมมือกับเอกสารกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์. มันเหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้ทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการให้คำแนะนำกลายเป็นเรื่องง่าย.
สรุปสั้น ๆ:
- ทำงานบนเอกสารเดียวกันกับเพื่อนร่วมทีมของคุณพร้อมกัน โดยการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏทันที ทำให้ไม่ต้องรอการอัปเดตหรือสับสนเรื่องเวอร์ชัน ✅
- แสดงความคิดเห็นในส่วนที่ต้องการ, แท็กเพื่อนร่วมทีมด้วยการใส่ @mentions, และสนทนาภายในเอกสารเพื่อถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ ✅
- ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตพร้อมใช้งานสำหรับแผนโครงการ, บันทึกการประชุม, SOPs, ฐานความรู้ และอื่น ๆ (ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่) ✅
- เชื่อมต่อเอกสารกับ งาน, โครงการ, หรือ กระบวนการทำงาน ได้โดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญจะถูกเชื่อมโยงกับงานที่สามารถดำเนินการได้ในที่เดียว ✅
ใช้ชีทช่วยจำ ClickUp Docs นี้ที่สร้างขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ:
- การสนับสนุนโดย AI: /ai
- แบนเนอร์รหัสสี: /banner
- หัวข้อสำหรับโครงสร้าง: /h1, /h2, /h3
- การจัดรูปแบบข้อความ: /ตัวหนา, /ตัวเอียง, /เส้นใต้, /ขีดฆ่า, /โค้ด
- ไฮไลต์ข้อความ: /highlight
- ปุ่มที่คลิกได้: /button
- ตารางสำหรับข้อมูลที่มีโครงสร้าง: /table
- ตัวแบ่งเพื่อแยกส่วน: /divider
- สารบัญ (ปักหมุด): /tableofcontents
- บุ๊กมาร์กสำหรับการกระโดดอย่างรวดเร็ว: /bookmark
- ฝังรูปภาพหรือไฟล์: /attachment
- บล็อกโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์: /codeblock
- หัวข้อย่อยและรายการตรวจสอบ: /รายการหัวข้อย่อย, /รายการตัวเลข, /รายการตรวจสอบ
- ข้อความที่เน้นด้วยคำพูด: /quote
เมื่อจัดการโครงการ สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการกระโดดไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มเพียงเพื่อสื่อสาร การหยุดกลางงานเพื่อตรวจสอบข้อความในเครื่องมือหนึ่ง อัปเดตเอกสารในอีกเครื่องมือหนึ่ง และติดตามความคืบหน้าในที่อื่น ๆ ทำให้ทุกอย่างช้าลง
📮ClickUp Insight: 83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับทีมของคุณ! ด้วย ClickUp Chat อยู่เคียงข้างคุณ คุณไม่จำเป็นต้องสลับแอปเพื่ออัปเดตทีมของคุณ ส่งข้อความถึงทีมของคุณโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม และไม่ต้องสูญเสียบริบทใดๆ
ClickUp Chat เครื่องมือส่งข้อความแบบเรียลไทม์ภายใน ClickUp ที่ช่วยให้คุณสื่อสารกับทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะแชทแบบตัวต่อตัวหรือในกลุ่มก็ตาม มันช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์เป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
โดยสรุป:
- ส่งข้อความถึงทีมของคุณได้ทันที หารือเกี่ยวกับงาน การอัปเดต หรือคำถามใด ๆ ที่คุณมีได้ทันที
- สร้างกลุ่มแชทสำหรับทีมหรือโปรเจกต์ หรือส่งข้อความถึงใครบางคนโดยตรงเพื่อการสนทนาที่มุ่งเน้นมากขึ้น
- ใช้สัญลักษณ์อีโมจิ เช่น 👍 หรือ 🔥 เพื่อแสดงความชื่นชม, ✅ เพื่อยืนยันงาน, 👀 เพื่อแสดงว่าคุณกำลังตรวจสอบบางอย่าง, และ 🎉 เพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะ
- กล่าวถึงงานโดยตรงในแชทเพื่อให้ทุกคนทราบว่าคุณกำลังพูดคุยเรื่องอะไรและสามารถเข้าถึงงานนั้นได้อย่างง่ายดาย
- แชร์ไฟล์, รูปภาพ, หรือลิงก์ได้โดยตรงในแชทเพื่อให้การร่วมมือราบรื่นขึ้น
- ค้นหาการสนทนาที่ผ่านมา การตัดสินใจ หรือไฟล์ที่แชร์ได้อย่างรวดเร็วด้วยClickUp Connected Search
ClickUp's One Up #3: ระบบอัตโนมัติ
ใช้ClickUp Automationsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, จัดการงานโครงการ, จัดการการส่งมอบงานโครงการ, และอื่น ๆ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วยความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp:
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติ ด้วยเทมเพลตการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้า 100+ แบบ ตั้งค่าเพียงครั้งเดียว แล้วปล่อยให้ ClickUp Automations จัดการทุกอย่างที่เหลือ ตั้งแต่การมอบหมายงานตามความพร้อม การอัปเดตสถานะและลำดับความสำคัญ ไปจนถึงการย้ายรายการ
- ติดตามทุกการทำงานอัตโนมัติในที่เดียว บันทึกการตรวจสอบติดตามทุกการกระทำ แสดงชื่อการทำงานอัตโนมัติ สถานะ เวลาการดำเนินการ และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดและปรับตั้งค่าได้ทันที
และหากคุณรู้สึกว่าการสร้างระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นนั้นใช้เวลามากเกินไป เพียงแค่ขอความช่วยเหลือจากClickUp Brain
- ค้นหาทุกอย่างได้ภายในไม่กี่วินาที ถาม Brain เกี่ยวกับเอกสาร วิกิ งาน และกระบวนการทำงานได้ทุกเรื่อง แล้วให้ระบบดึงข้อมูลที่คุณต้องการได้อย่างแม่นยำและตรงเวลา
- เขียนให้ดีขึ้น เร็วขึ้น ไม่ว่าคุณจะกำลังร่าง แก้ไข หรือสรุป Brain เข้าใจบริบทการทำงานของคุณและช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน กระชับได้อย่างง่ายดาย
สุดท้ายนี้ ให้ผสานการทำงานของ ClickUp Automations เข้ากับระบบเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่ เช่น HubSpot, GitHub และ Twilio เพื่อทำให้งานต่างๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติได้จากที่เดียว
ตัวอย่างเช่น ผสานการทำงานของ ClickUp Automations กับ Gmail เพื่อส่งการอัปเดตทางอีเมลโดยอัตโนมัติและให้พันธมิตรและผู้ให้บริการทราบความคืบหน้าอยู่เสมอ
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจกต์ให้กับทีมของเรา การสร้างงาน และการวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนล่วงหน้าและย้ายกระบวนการทำงานของทีมไปยัง ClickUp มากขึ้น
เราเคยใช้เวลาเพิ่มเติมในการทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรด้วยตนเอง เช่น การส่งมอบโปรเจกต์ให้ทีม สร้างงาน และวางลิงก์ ตอนนี้เราใช้เวลาเหล่านั้นไปกับการวางแผนล่วงหน้าและย้ายกระบวนการทำงานของทีมไปยัง ClickUp มากขึ้น
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตด้วย ClickUp
ตามที่การเปรียบเทียบระหว่าง Trello กับ Monday.com นี้แสดงให้เห็น ทั้ง Trello และ Monday เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการจัดระเบียบงานและการทำงานร่วมกับทีม อย่างไรก็ตาม แต่ละตัวมีข้อจำกัดของตัวเองเมื่อพูดถึงการจัดการงานอย่างครอบคลุม
ความเรียบง่ายของ Trello เหมาะสำหรับการจัดการโครงการพื้นฐาน และความสามารถในการปรับใช้ของ Monday สามารถรองรับกระบวนการทำงานที่หลากหลายได้ อย่างไรก็ตาม ClickUp โดดเด่นกว่าสำหรับทีมที่กำลังมองหาโซลูชันแบบครบวงจรที่รวมการจัดการงาน การจัดทำเอกสาร การทำงานร่วมกัน และการทำงานอัตโนมัติเข้าด้วยกัน
ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp Docs และ ClickUp Chat สำหรับการร่วมมือที่ราบรื่น และความสามารถในการทำงานอัตโนมัติด้วย AI ที่ทรงพลัง ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาสลับไปมา!
ลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้และสัมผัสว่าทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและจัดการงานของคุณ