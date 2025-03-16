บล็อก ClickUp

10 ทางเลือก AI ที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหา AI ที่ดูเป็นมนุษย์มากขึ้น

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
16 มีนาคม 2568

"ขออภัย บทความบล็อกที่เขียนโดย AI ของคุณถูกทำเครื่องหมายไว้"

หลังจากใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างสรรค์เนื้อหา ข้อความนี้อาจรู้สึกเหมือนถูกต่อยเข้าที่ท้อง เพียงเพื่อจะถูกปฏิเสธโดยตัวตรวจจับ AI

ในขณะที่เครื่องมืออย่าง Grubby AI ได้เป็นทางออกที่ได้รับความนิยมสำหรับปัญหานี้มานานแล้ว แต่ความสามารถที่จำกัดในการทำงานเขียนที่ซับซ้อนมักทำให้ผู้ใช้ต้องค้นหาทางเลือกที่ดีกว่า

แต่อย่าเพิ่งหมดหวังกับการเขียนด้วย AI! ปัจจุบันตลาดมีทางเลือกมากมายสำหรับ Grubby AI ที่ทรงพลัง ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างเนื้อหาที่ฟังดูเป็นธรรมชาติและมีลักษณะคล้ายมนุษย์

คู่มือนี้จะสำรวจเครื่องมือ 10 อันดับแรกที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า Grubby AI พร้อมคุณสมบัติ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในโลกจริง เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการด้านเนื้อหาของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

กำลังมองหาเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการทำให้เนื้อหา AI เป็นมนุษย์มากขึ้นอยู่หรือไม่? นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของทางเลือกยอดนิยมที่เราได้สำรวจ:

  • ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • Jasper AI: เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาขององค์กรมีความเป็นมนุษย์
  • QuillBot: เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ
  • ทำให้ AI เป็นมนุษย์: เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความอย่างครอบคลุม
  • Hemingway Editor: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงความอ่านง่าย
  • ZeroGPT: ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการตรวจจับ AI
  • สตูดิโอเสียงแบรนด์ AI ของ StoryChief: เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์
  • Perplexity AI: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้นการวิจัย
  • Copyleaks: เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา
  • สปินบอท: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาอย่างรวดเร็ว

บทนำสู่ Grubby AI และกรณีการใช้งาน

Grubby AI เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการทำให้เนื้อหาที่สร้างโดย AI ดูเหมือนมนุษย์มากขึ้นและตรวจจับได้ยากขึ้น เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมในการปรับโครงสร้างประโยค ปรับปรุงคำศัพท์ และเรียบเรียงเนื้อหาใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของ AI—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาข้อความเดิมและปรับปรุงความอ่านง่าย

โดยพื้นฐานแล้ว Grubby AI ทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแปลงข้อความที่ดีพอสมควรสำหรับผู้ใช้ เช่น:

  • ผู้สร้างเนื้อหา:แก้ไขเนื้อหาที่สร้างโดย AIเช่น บทความ, โพสต์บล็อก, และข้อความทางการตลาด ให้ฟังดูเป็นธรรมชาติและน่าสนใจ
  • นักเรียน: ปรับปรุงการเขียนเชิงวิชาการด้วยความช่วยเหลือจาก AI พร้อมรักษาความเป็นมนุษย์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด: ปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI สำหรับการสื่อสารแบรนด์และแคมเปญ
  • ผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์: ทำให้โพสต์และคำตอบอัตโนมัติมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ชม
  • ทีมอีคอมเมิร์ซ: เปลี่ยนแปลงคำอธิบายสินค้าที่เขียนโดย AI ให้กลายเป็นรายการสินค้าที่น่าสนใจและน่าเชื่อถือ
  • ทีมบริการลูกค้า: ปรับปรุงอีเมลตอบกลับอัตโนมัติให้มีโทนที่เป็นส่วนตัวและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
  • บล็อกเกอร์และนักเขียน: เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาที่ช่วยด้วย AI เช่น บล็อกโพสต์และบทความ ให้มีความอ่านง่ายและลื่นไหล
  • นักวิจัยและนักวิชาการ: ปรับปรุงเอกสารวิชาการ, บทสรุปการวิจัย, และรายงานที่สร้างโดย AI

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:83% ของนักการตลาดกล่าวว่าการใช้ AI ช่วยให้พวกเขาผลิตเนื้อหาได้มากกว่าเมื่อไม่ได้ใช้

ทำไมควรพิจารณาทางเลือกอื่นแทน Grubby AI?

Grubby AI เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการแปลงเนื้อหาพื้นฐาน แต่มีข้อจำกัดในการตอบสนองความต้องการของการสร้างเนื้อหาสมัยใหม่ นี่คือข้อจำกัดหลักที่ผลักดันให้ผู้ใช้หันไปหาทางเลือกที่ก้าวหน้ากว่า

  • ความสามารถในการผสานรวมที่จำกัด: ขาดการผสานรวมกระบวนการทำงานอย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมที่ต้องจัดการเนื้อหาหลายชิ้น ❌
  • ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์: ไม่สามารถนำเสนอฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวอร์ชัน, เครื่องมือการทำงานร่วมกัน, การผสานรวมกับระบบจัดการเนื้อหา, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการทำงานอัตโนมัติ ❌
  • ข้อกำหนดเฉพาะอุตสาหกรรม: ไม่ครอบคลุมความต้องการเฉพาะของแต่ละภาคส่วน เช่น การตรวจสอบการคัดลอกผลงานสำหรับสถาบันการศึกษา การรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์สำหรับการตลาด และการรองรับการขยายตัวสำหรับองค์กรธุรกิจ ❌
  • ความกังวลด้านความคุ้มค่า: ต้องใช้เครื่องมือหลายอย่างเพื่อเติมเต็มช่องว่าง ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น ในขณะที่ทางเลือกสมัยใหม่ให้โซลูชันที่ครอบคลุมและมีคุณค่ามากกว่า แม้ว่าจะมีราคาเริ่มต้นที่สูงกว่าก็ตาม ❌
  • ความท้าทายในการตรวจจับ AI ขั้นสูง: ล้มเหลวในการวิเคราะห์ความสอดคล้อง, บริบท, และความหมายเชิงลึกได้เทียบเท่ากับระบบตรวจจับสมัยใหม่ ❌

ข้อจำกัดเหล่านี้ผลักดันให้มีการนำเครื่องมือขั้นสูงมาใช้เพื่อแก้ไขช่องว่างเหล่านี้และนำเสนอคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้สำหรับความต้องการในการสร้างเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงไป

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ที่ไม่สะอาด

คุณพร้อมที่จะสำรวจตัวเลือกที่จะช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เป็นธรรมชาติและตรวจจับไม่ได้หรือไม่? เราได้ทดสอบและวิเคราะห์ทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อช่วยให้คุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาด้วย AI และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน)

คุณเหนื่อยกับการจัดการเครื่องมือหลายอย่างสำหรับการสร้างเนื้อหา, การทำให้ AI เป็นมนุษย์, และการทำงานร่วมกันในทีมหรือไม่?ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, ผสานฟังก์ชันที่จำเป็นเหล่านี้ไว้อย่างราบรื่น.

ต่างจาก Grubby AI ที่มุ่งเน้นเฉพาะการเปลี่ยนแปลงข้อความ ClickUp ผสานความสามารถในการสร้างเนื้อหาที่ทรงพลังเข้ากับฟีเจอร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่แข็งแกร่ง ทำให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานAI ในการตลาดเนื้อหา

ClickUp Brain

ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาใหม่หรือปรับปรุงเนื้อหาที่มีอยู่ด้วย ClickUp AI หรือ ClickUp Brain

ClickUp Brainไม่เพียงแต่ทำให้ข้อความดูเป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังเข้าใจบริบทและรักษาการไหลของภาษาธรรมชาติไว้ได้ มันเรียนรู้จากสไตล์การเขียนและเสียงของแบรนด์ที่คุณชื่นชอบ ทำให้โทนเสียงคงที่ในทุกชิ้นงาน

ClickUp Brain
สร้างบทความบล็อกที่สมบูรณ์จากคำแนะนำเฉพาะด้วย ClickUp Brain

สามารถสร้างรูปแบบต่างๆ ของเนื้อหาของคุณได้ขณะที่ยังคงรักษาข้อความต้นฉบับไว้ ช่วยให้คุณสามารถสร้างเวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันหลายแบบซึ่งผ่านการตรวจสอบของเครื่องมือตรวจจับ AI ได้

คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docsเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทีมทำงานร่วมกันในการสร้างเนื้อหา โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกลางที่ทีมสามารถเขียน แก้ไข และปรับปรุงเนื้อหาพร้อมความช่วยเหลือจาก AI แบบเรียลไทม์

ตัวเลือกการจัดรูปแบบอัจฉริยะและการควบคุมเวอร์ชันของแพลตฟอร์มช่วยให้เอกสารทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน ด้วยคุณสมบัติเช่นการแก้ไขพร้อมกันและการแนะนำเนื้อหาอัตโนมัติ ClickUp Docs ทำให้สมาชิกในทีมหลายคนสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างบล็อกด้วย ClickUp Brain และ ClickUp Docs จากนั้นทำงานร่วมกับสมาชิกทีมคนอื่นๆ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์

การผสานรวมอย่างราบรื่นระหว่าง Brain และ Docs สร้างระบบการทำงานของเนื้อหาที่ทรงพลัง การสร้างเนื้อหาเริ่มต้นด้วยร่างที่สร้างโดย AI หรือเนื้อหาที่เขียนโดยมนุษย์ใน Docs ตามด้วยการแก้ไขร่วมกันที่สมาชิกในทีมสามารถปรับปรุงเนื้อหาได้พร้อมกัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติสำหรับการอนุมัติเนื้อหาด้วยขั้นตอนที่ปรับแต่งได้
  • สร้างแม่แบบเนื้อหาที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้พร้อมคู่มือสไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • กำหนดตารางและจัดการการเผยแพร่เนื้อหาบนหลายแพลตฟอร์ม
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของเนื้อหาและการวิเคราะห์ประสิทธิผลของทีม

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ช่วงการเรียนรู้เบื้องต้นเนื่องจากชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • คุณสมบัติ AI ขั้นสูงบางอย่างต้องมีการสมัครสมาชิกเพิ่มเติม

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ClickUp ได้เพิ่มประสิทธิภาพของทีมเราในการรวมทุกงานไว้ในแผนภูมิการทำงาน ซึ่งทำให้เราสามารถรักษาความเป็นระเบียบได้ตามที่ต้องการ และทำให้การติดตาม, การอัปเดต, และการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นมาก.

ClickUp ได้เพิ่มประสิทธิภาพของทีมเราในการรวมทุกงานไว้ในแผนภูมิการทำงาน ซึ่งทำให้เราสามารถรักษาความเป็นระเบียบได้ตามที่ต้องการ และทำให้การติดตาม, การอัปเดต, และการจัดทำเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นมาก.

2. Jasper AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำให้เนื้อหาขององค์กรมีความเป็นมนุษย์)

Jasper AI
ผ่านทางJasper AI

การปรับขนาดเนื้อหาจาก 10 ชิ้นเป็น 1,000 ชิ้นโดยไม่สูญเสียความเป็นมนุษย์นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย—แต่นั่นคือจุดที่ Jasper AI เข้ามาช่วย

🌎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง:ด้วยนักการตลาด B2B ถึง 45% ที่ประสบปัญหาในการขยายการผลิตเนื้อหาในขณะที่ยังคงรักษาคุณภาพ เครื่องมือแบบดั้งเดิมจึงไม่สามารถตอบโจทย์ได้

ต่างจากการแปลงข้อความพื้นฐานของ Grubby AI, Jasper มอบโซลูชันระดับองค์กรที่รักษาเสียงของแบรนด์ให้คงที่และผลิตเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์และน่าเชื่อถือ

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูงและการฝึกฝนในรูปแบบการเขียนของมนุษย์ Jasper สร้างเนื้อหาที่เข้าถึงใจผู้อ่านและสามารถผ่านการตรวจสอบจากเครื่องมือตรวจจับ AI ได้—นิยามใหม่ของการสร้างเนื้อหาสำหรับองค์กรในระดับอุตสาหกรรม

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jasper AI

  • ปรับแต่งน้ำเสียงและรูปแบบการเขียนสำหรับเนื้อหาหลายชิ้นพร้อมกัน
  • สร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับ SEO พร้อมการวิเคราะห์ความอ่านง่ายในตัว
  • ขยายการผลิตเนื้อหาในขณะที่รักษาเสียงของแบรนด์ให้สอดคล้อง
  • ผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มเนื้อหาหลักและเครื่องมือการตลาด

ข้อจำกัดของ Jasper AI

  • ราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับทางเลือกที่เรียบง่ายกว่า
  • ต้องใช้เวลาเริ่มต้นในการตั้งค่าแม่แบบ

ราคา Jasper AI

  • ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Jasper AI

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200+)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Jasper AI อย่างไรบ้าง?

แจสเปอร์เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งช่วยเราสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ของลูกค้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. เนื้อหามักมีความถูกต้องและต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อยและการตรวจสอบ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าบริการรายเดือนที่ค่อนข้างสูง คุณต้องมีงานมากขึ้นเพื่อคืนทุนการลงทุนของคุณ. ในแง่ของประสิทธิภาพ มันค่อนข้างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ.

แจสเปอร์เป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือซึ่งช่วยเราสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์สำหรับเว็บไซต์ของลูกค้าได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที. เนื้อหามักมีความถูกต้องและต้องการการแก้ไขเพียงเล็กน้อยและการตรวจสอบ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากค่าบริการรายเดือนที่ค่อนข้างสูง คุณต้องมีงานมากขึ้นเพื่อคืนทุนการลงทุนของคุณ. ในแง่ของประสิทธิภาพ มันค่อนข้างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ.

3. QuillBot (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ)

Quillbot (เหมาะที่สุดสำหรับการเขียนเชิงวิชาการและวิชาชีพ)
ผ่านทางQuillBot

เมื่อชื่อเสียงทางวิชาการของคุณอยู่ในความเสี่ยง เครื่องมือปรับแต่งเนื้อหาให้ดูเป็นมนุษย์ด้วย AI พื้นฐานอย่าง Grubby AI ไม่เพียงพอ นั่นคือเหตุผลที่ QuillBot กลายเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ โดยนำเสนอวิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ในขณะที่ Grubby AI ให้บริการการปรับเปลี่ยนข้อความพื้นฐาน เทคโนโลยีการเรียบเรียงคำใหม่ขั้นสูงของ QuillBot ใช้โหมดการเขียนถึงเจ็ดแบบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งโทนและสไตล์ของเนื้อหาได้อย่างละเอียด

ความหลากหลายนี้ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนและนักวิชาชีพที่ต้องมั่นใจว่างานของตนมีความเป็นต้นฉบับและมีความถูกต้องทางวิชาการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ QuillBot

  • ใช้การถอดความขั้นสูงด้วยอัลกอริทึมที่เข้าใจบริบท
  • สลับระหว่างโหมดการเขียนหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของเนื้อหาที่แตกต่างกัน
  • ตรวจสอบไวยากรณ์และคัดลอกผลงานซ้ำซ้อนพร้อมกัน
  • รักษาความถูกต้องของการอ้างอิงขณะเขียนเนื้อหาทางวิชาการใหม่

ข้อจำกัดของ QuillBot

  • เวอร์ชันฟรีมีการจำกัดจำนวนคำ
  • คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างมีให้เฉพาะในแผนพรีเมียมเท่านั้น

ราคาของ QuillBot

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
  • พรีเมียม: $9.95/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ QuillBot

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

4. ทำให้ AI เป็นมนุษย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อความอย่างครอบคลุม)

ทำให้ AI เป็นมนุษย์ (เหมาะที่สุดสำหรับการแปลงข้อความอย่างครอบคลุม)
ผ่านทางHumanize AI

ลองนึกภาพการใช้เวลาหลายชั่วโมงปรับแต่งเนื้อหาที่สร้างโดย AI อย่างละเอียด เพียงเพื่อให้ถูกระบุว่าเป็นการสร้างขึ้นโดยเครื่องจักร—ความหงุดหงิดที่พบได้บ่อยกับเครื่องมือพื้นฐานอย่าง Grubby AI

เข้าสู่ Humanize AI—แพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาด้วยอัลกอริทึมที่ตระหนักถึงบริบท Humanize AI ใช้ประโยชน์จากโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องขั้นสูงที่ฝึกฝนบนรูปแบบการเขียนที่หลากหลายเพื่อรักษาข้อความของคุณในขณะที่รับประกันการไหลของภาษาที่เป็นธรรมชาติ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการปรับโทนสำหรับผู้ชมที่หลากหลาย มันโดดเด่นในการรักษาความสอดคล้องกันในเนื้อหาที่ยาวขึ้น กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับเครื่องมือการทำให้เนื้อหาเป็นมนุษย์

ทำให้ AI มีความเป็นมนุษย์มากขึ้น

  • เปลี่ยนเนื้อหาด้วยความเข้าใจเชิงบริบทและการรักษาความสมบูรณ์
  • ปรับสไตล์การเขียนตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย
  • ประยุกต์ใช้รูปแบบภาษาธรรมชาติจากฐานข้อมูลการเขียนที่ครอบคลุม
  • สร้างรูปแบบที่หลากหลายเหมือนมนุษย์ของเนื้อหาเดียวกัน

ทำให้ข้อจำกัดของ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น

  • ข้อจำกัดปริมาณเนื้อหาต่อเดือนสำหรับแผนระดับล่าง
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องใช้การสมัครสมาชิกแบบพรีเมียม

ทำให้การกำหนดราคา AI เป็นมิตรกับมนุษย์

  • ไลท์: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $79/เดือน ต่อผู้ใช้

ทำให้การให้คะแนนและรีวิวของ AI เป็นมนุษย์มากขึ้น

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

ผู้ใช้จริงพูดถึง Humanize AI อย่างไรบ้าง?

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งนี้ – มันสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับ AI ได้ทุกประเภท, สิ่งที่สองคือมันไม่เปลี่ยนความหมายของเนื้อหา, สิ่งที่สามคือมันใช้งานง่ายมาก, ฉันพบว่ามันมีประโยชน์มาก, มันทำงานได้รวดเร็ว

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับสิ่งนี้ – มันสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับ AI ได้ทุกประเภท, สิ่งที่สองคือมันไม่เปลี่ยนความหมายของเนื้อหา, สิ่งที่สามคือมันใช้งานง่ายมาก, ฉันพบว่ามีประโยชน์มาก, มันทำงานได้รวดเร็ว

5. เฮมิงเวย์ เอดิเตอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการอ่าน)

Hemingway Editor (ดีที่สุดสำหรับการปรับปรุงการอ่าน): Grubby AI ทางเลือก
ผ่านทางHemingway Editor

ในขณะที่เครื่องมือทำให้ AI ดูเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเพียงการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ แล้วการปรับปรุงเนื้อหาของคุณล่ะ? นี่คือเหตุผลที่คุณควรลองใช้ Hemingway Editor

มันโดดเด่นเหนือกว่า AI ที่หยาบและเครื่องมือที่คล้ายกัน โดยเน้นความชัดเจนและความสามารถในการอ่านได้มากกว่าการหลีกเลี่ยงการตรวจจับเพียงอย่างเดียว

Hemingway Editor ช่วยเปลี่ยนเนื้อหาที่ซับซ้อนซึ่งสร้างโดย AI ให้เป็นข้อความที่ชัดเจน กระชับ และไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งตรงใจผู้อ่าน ระบบให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับโครงสร้างประโยค การเลือกใช้คำ และระดับความอ่านง่าย เพื่อให้เนื้อหาของคุณสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แอป Hemingwayได้รับการตั้งชื่อตาม Ernest Hemingway ผู้มีชื่อเสียงจากสไตล์การเขียนที่กระชับและตรงไปตรงมา แอปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้นักเขียนเลียนแบบความชัดเจนของ Hemingway โดยการระบุประโยคที่ยาวและซับซ้อน รวมถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

คุณสมบัติเด่นของ Hemingway Editor

  • เน้นประโยคที่ซับซ้อนและแนะนำทางเลือกที่ง่ายกว่า
  • ระบุประโยคถูกกระทำและแนะนำโครงสร้างประโยคที่เป็นการกระทำ
  • คำนวณคะแนนความสามารถในการอ่านแบบเรียลไทม์
  • แนะนำการปรับปรุงคำศัพท์เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น

ข้อจำกัดของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • เน้นที่ความอ่านง่ายมากกว่าการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างครอบคลุม
  • คุณสมบัติการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ AI แบบจำกัด

ราคาของโปรแกรมแก้ไขเฮมิงเวย์

  • แผน 5K รายบุคคล: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนรายบุคคล 10K: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • แผนทีม 10K: $30/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Hemingway Editor

  • G2: 4. 4/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Hemingway Editor ว่าอย่างไรบ้าง?

ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้แอป Hemingway สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับงานเขียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ คุณจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการเขียนผ่านแอปพลิเคชันนี้

ฉันขอแนะนำอย่างยิ่งให้ใช้แอป Hemingway สำหรับผู้ที่ต้องการยกระดับงานเขียนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเขียนมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ คุณจะพบทุกสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการเขียนผ่านแอปพลิเคชันนี้

6. ZeroGPT (ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการตรวจจับ AI)

ZeroGPT (ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการตรวจจับ AI): ทางเลือกแทน Grubby AI
ผ่านทางZeroGPT

อัลกอริทึมการตรวจจับ AI กำลังฉลาดขึ้นทุกวัน ในขณะที่ทำให้เครื่องมือพื้นฐานในการทำให้เป็นมนุษย์มีประสิทธิภาพน้อยลง นี่คือจุดที่ ZeroGPT เข้ามาช่วย

ต่างจากแนวทางทั่วไปของ Grubby AI, ZeroGPT มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้เนื้อหาผ่านการตรวจจับ AI ด้วยความแม่นยำสูง อัลกอริทึมขั้นสูงของมันปรับโครงสร้างข้อความที่สร้างโดย AI เพื่อให้อ่านเหมือนการเขียนของมนุษย์ที่แท้จริง ในขณะที่ยังคงรักษาข้อความและเจตนาเดิมไว้

ZeroGPT มอบผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และมีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องมือที่กว้างขวางกว่า โดยมุ่งเน้นเฉพาะการป้องกันการตรวจจับ AI เท่านั้น ซึ่งเป็นการกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับการแปลงเนื้อหาอย่างไร้รอยต่อ

👀 คุณทราบหรือไม่? ZeroGPT อ้างว่ามีความแม่นยำสูงถึง 98%ในการตรวจจับข้อความที่สร้างโดย AI ด้วยการวิเคราะห์บทความและข้อความมากกว่า 10 ล้านชิ้นโดยใช้เทคโนโลยี DeepAnalyse™

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ZeroGPT

  • ทดสอบเนื้อหาด้วยระบบตรวจจับ AI หลายระบบพร้อมกัน
  • ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการทำให้ส่วนที่ถูกทำเครื่องหมายมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น
  • สร้างวลีทางเลือกที่รักษาความลื่นไหลตามธรรมชาติ
  • ติดตามคะแนนความถูกต้องของเนื้อหาในแต่ละการแก้ไข

ข้อจำกัดของ ZeroGPT

  • คุณสมบัติที่จำกัดนอกเหนือจากการป้องกันการตรวจจับ AI
  • เวลาการประมวลผลนานขึ้นสำหรับเนื้อหาที่ยาวขึ้น

ราคาของ ZeroGPT

  • ข้อดี: $9.99/เดือน
  • บวก: $19.99/เดือน
  • สูงสุด: $26.99/เดือน

คะแนนและรีวิว ZeroGPT

  • G2: 4. 0/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

📮ClickUp Insight: ทีมที่มีประสิทธิภาพต่ำมีแนวโน้มที่จะจัดการกับเครื่องมือมากกว่า 15 ชิ้นถึงสี่เท่า ในขณะที่ทีมที่มีประสิทธิภาพสูงยังคงรักษาประสิทธิภาพโดยการจำกัดเครื่องมือของพวกเขาไว้ที่เก้าแพลตฟอร์มหรือน้อยกว่า แต่การใช้แพลตฟอร์มเดียวล่ะ?

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpรวบรวมงาน โครงการ เอกสาร วิกิ การแชท และการโทรของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ พร้อมทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้นหรือไม่? ClickUp ทำงานได้กับทุกทีม ทำให้งานมองเห็นได้ชัดเจน และช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญ ในขณะที่ AI จัดการส่วนที่เหลือ

7. StoryChief's AI Brand Voice Studio (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับแบรนด์)

สตูดิโอเสียงแบรนด์ AI ของ StoryChief: ทางเลือก AI ที่ไม่เหมือนใคร
ผ่านทางStoryChief.io

เสียงของแบรนด์คุณคือตัวตนของคุณในโลกดิจิทัล—คุณสามารถปล่อยให้มันเลือนหายไปในระหว่างกระบวนการทำให้เป็นมนุษย์ด้วย AI ได้หรือไม่?

สตูดิโอเสียงแบรนด์ AI ของ StoryChief จัดการกับปัญหานี้โดยตรง โดยแก้ไขช่องว่างสำคัญที่เครื่องมืออย่าง Grubby AI ทิ้งไว้

การผสานการหลีกเลี่ยงการตรวจจับ AI กับการรักษาเสียงของแบรนด์ StoryChief ช่วยให้เนื้อหาของคุณยังคงความแท้จริงและสอดคล้องกับตัวตนของคุณ วิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของมันใช้การฝึกฝนเสียงของแบรนด์และเทมเพลตคำสั่งเพื่อสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI

สตูดิโอเสียงแบรนด์ AI ของ StoryChief เหมาะสำหรับทีมการตลาดและเอเจนซี่ที่จัดการเสียงแบรนด์หลายเสียง

คุณสมบัติเด่นของ StoryChief's AI Brand Voice Studio

  • สร้างและรักษาโปรไฟล์เสียงแบรนด์เพื่อให้เนื้อหาสอดคล้องกัน
  • ใช้รูปแบบภาษาเฉพาะแบรนด์ในทุกเนื้อหา
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมในขณะที่รักษาความสอดคล้องของเสียง
  • ติดตามความสอดคล้องของเสียงแบรนด์แบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดของสตูดิโอเสียงแบรนด์ AI ของ StoryChief

  • ต้องใช้เวลาในการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการฝึกอบรมเสียงแบรนด์
  • ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดต้องการการสมัครสมาชิกพรีเมียม

ราคาของ StoryChief's AI Brand Voice Studio

  • ส่วนหนึ่งของการสมัครสมาชิก StoryChief

คะแนนและรีวิวของ StoryChief's AI Brand Voice Studio

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

8. Perplexity AI (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เน้นการวิจัย)

Perplexity AI: ทางเลือก AI สำหรับ Grubby
ผ่านทางPerplexity AI

เคยสงสัยไหมว่าจะสร้างเนื้อหาที่สร้างโดย AI ให้ทั้งถูกต้องและน่าสนใจได้อย่างไร?

Perplexity AI ผสานการแปลงเนื้อหาเข้ากับความสามารถในการวิจัยขั้นสูง วิธีการที่เป็นนวัตกรรมนี้ช่วยให้มั่นใจว่าเนื้อหาของคุณไม่เพียงแต่มีความเป็นมนุษย์เท่านั้น แต่ยังถูกต้องตามข้อเท็จจริงและผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดี

ความสามารถของแพลตฟอร์มในการผสานข้อมูลแบบเรียลไทม์พร้อมกับการรักษาสไตล์การเขียนที่เป็นธรรมชาติ ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษสำหรับนักเขียนหรือทีมที่ต้องผสานข้อมูลปัจจุบันเข้ากับการเขียนที่น่าสนใจและมีลักษณะเหมือนมนุษย์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Perplexity AI

  • สร้างเนื้อหาที่มีหลักฐานการวิจัยรองรับพร้อมการอ้างอิงอัตโนมัติ
  • สร้างเนื้อหาที่มีบริบทสมบูรณ์โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • เปลี่ยนข้อมูลทางเทคนิคให้กลายเป็นเนื้อหาที่อ่านง่ายและเหมือนมนุษย์
  • ตรวจสอบข้อเท็จจริงในขณะที่รักษาความลื่นไหลของภาษาธรรมชาติ

ข้อจำกัดของ Perplexity AI

  • คุณลักษณะการวิจัยต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • แพงกว่าเครื่องมือพื้นฐานสำหรับการทำให้เป็นมนุษย์

ราคาของ Perplexity AI

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐาน
  • ข้อดี: $20/เดือน
  • องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและความคิดเห็นของ Perplexity AI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. Copyleaks (ดีที่สุดสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา)

Copyleaks: ทางเลือก AI ที่ไม่น่าไว้วางใจ
ผ่านทางCopyleaks

ในขณะที่ Grubby AI มุ่งเน้นเฉพาะการแปลงข้อความเท่านั้น Copyleaks ใช้แนวทางสองทางโดยการรวมการป้องกันการตรวจจับ AI เข้ากับการตรวจสอบการลอกเลียนแบบขั้นสูง

อัลกอริทึมขั้นสูงของเครื่องมือนี้สามารถวิเคราะห์เนื้อหาในหลายมิติ ช่วยให้คุณสร้างข้อความที่ผ่านการตรวจจับ AI และรักษาความถูกต้องทางวิชาการและวิชาชีพ คุณสมบัตินี้ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและผู้สร้างเนื้อหาในระดับมืออาชีพ

คุณสมบัติเด่นของ Copyleaks

  • สแกนเนื้อหาด้วยตัวตรวจจับ AI และฐานข้อมูลการลอกเลียนแบบ
  • จัดทำรายงานความถูกต้องโดยละเอียดพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่เฉพาะเจาะจง
  • รองรับหลายภาษาและรูปแบบการเขียน
  • ติดตามคะแนนความเป็นต้นฉบับของเนื้อหาตามช่วงเวลา

ข้อจำกัดของ Copyleaks

  • เวลาการประมวลผลนานขึ้นสำหรับการสแกนอย่างละเอียด
  • คุณสมบัติพรีเมียมมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ราคาของ Copyleaks

  • AI + การตรวจจับการลอกเลียนแบบ: $16.99/เดือน
  • เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงาน: $10.99/เดือน
  • ตัวตรวจจับ AI: $9.99/เดือน
  • องค์กรและระบบ LMS: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Copyleaks

  • G2: 4. 5/5 (รีวิว 20+ รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Copyleaks อย่างไรบ้าง?

ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรายงานที่ชัดเจนของ Copyleaks มันง่ายต่อการนำทางและเข้าใจผลลัพธ์ ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ความเร็วในการประมวลผลเอกสารของเครื่องมือยังน่าประทับใจ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ฉันชื่นชมอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการรายงานที่ชัดเจนของ Copyleaks มันง่ายต่อการนำทางและเข้าใจผลลัพธ์ ทำให้ผู้ใช้ทุกระดับทางเทคนิคสามารถเข้าถึงได้ นอกจากนี้ ความเร็วในการประมวลผลเอกสารของเครื่องมือยังน่าประทับใจ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

10. Spinbot (เหมาะสำหรับการปรับแต่งเนื้อหาอย่างรวดเร็ว)

สปินบอท: ทางเลือก AI ที่ไม่สะอาด
ผ่านทางSpinbot

คิดถึงการปรับคำของเนื้อหาเหมือนการเปลี่ยนชุดอย่างรวดเร็ว—รวดเร็ว, มีประสิทธิภาพ, และเป็นธรรมชาติ. นั่นคือสิ่งที่ Spinbot ทำได้ดีที่สุด, นำเสนอทางเลือกที่ง่ายขึ้น, และมีระบบระเบียบมากขึ้นแทนกระบวนการที่ซับซ้อนของ Grubby AI.

ออกแบบมาสำหรับบทความสั้น ๆ Spinbot มุ่งเน้นการปรับคำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรักษาความอ่านง่าย ทำให้เหมาะสำหรับโพสต์บนโซเชียลมีเดีย บทความสั้น ๆ หรือคำอธิบายสินค้า

ด้วยการให้ความสำคัญกับความรวดเร็วและความเรียบง่าย Spinbot มอบข้อความที่ไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งผ่านการตรวจจับของเครื่องมือ AI ขั้นพื้นฐานได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Spinbot

  • เปลี่ยนเนื้อหาทันทีด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว
  • รักษาความหนาแน่นของคำหลักในขณะที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างประโยค
  • สร้างเวอร์ชันที่ไม่ซ้ำกันหลายเวอร์ชันของเนื้อหาเดียวกัน
  • ประมวลผลเนื้อหาจำนวนมากในโหมดแบทช์

ข้อจำกัดของสปินบอท

  • ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัด
  • เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาที่มีความยาวสั้น

ราคาของสปินบอท

  • ฟรี: ฟีเจอร์พื้นฐานพร้อมข้อจำกัด
  • พรีเมียม: $10/เดือน
  • ธุรกิจ: $25/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Spinbot

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ AI ที่ไม่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ

การค้นหาทางเลือกที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของเนื้อหาและข้อกำหนดของกระบวนการทำงานของคุณ กุญแจสำคัญคือการเลือกเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาที่เหมือนมนุษย์และผสานเข้ากับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่น

พิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณเนื้อหา ขนาดทีม และกรณีการใช้งานเฉพาะ เมื่อตัดสินใจเลือกเครื่องมือ AI

ในขณะที่แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมที่สุดด้วยฟีเจอร์ AI และการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

