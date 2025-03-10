บล็อก ClickUp

10+ เคล็ดลับการใช้ Obsidian ที่ต้องรู้สำหรับการจดบันทึกที่รวดเร็วขึ้น

10 มีนาคม 2568

Obsidian เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการจัดระเบียบความคิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเชี่ยวชาญในการจดบันทึก แต่ความลับในการใช้ศักยภาพสูงสุดของมันคือ: คีย์ลัด!

เครื่องมือที่น่าทึ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ความคิดของคุณแทนที่จะต้องเสียเวลาค้นหาเมนูและปุ่มนับร้อย

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่เริ่มต้นการเดินทางกับ Obsidian หรือผู้ใช้ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการยกระดับความสามารถ การรู้ทางลัดที่ถูกต้องจะช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณอย่างมาก 💡

ดังนั้น เราได้รวบรวมลิสต์ของทางลัดที่จำเป็นซึ่งจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณใน Obsidian อย่างสิ้นเชิง เป็นโบนัส ให้คุณอยู่จนถึงตอนท้ายเพื่อชมซอฟต์แวร์ทางเลือกที่อาจทำให้กระบวนการจดบันทึกของคุณรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น 🚀

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาพบว่าการใช้คีย์ลัดสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 8 วันต่อปี ลองนึกดูสิว่าคุณจะทำอะไรได้บ้างกับเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้น!

อะไรคือทางลัดของโอปอล?

คีย์ลัดของแป้นพิมพ์ Obsidian เปรียบเสมือนกุญแจลับที่ช่วยให้การทำงานใน แอป จดบันทึกเป็น ไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นยิ่งขึ้น แทนที่จะต้องคลิกผ่านเมนูหรือใช้เมาส์ในการทำงานต่างๆ คีย์ลัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณทำงานได้โดยตรงจากแป้นพิมพ์

คิดถึงพวกมันเหมือนเป็นเทคนิคง่าย ๆ สำหรับการจดบันทึกของคุณ ต้องการเปิดบันทึกทันทีหรือไม่? กด Ctrl + O (หรือ Cmd + O บน Mac) และเริ่มพิมพ์ชื่อบันทึกของคุณ—มันจะปรากฏขึ้นก่อนที่คุณจะรู้ตัว

ต้องการจัดรูปแบบข้อความของคุณหรือไม่? เพียงแค่แตะ Ctrl + B ข้อความจะกลายเป็นตัวหนา ในขณะที่ Ctrl + I จะเพิ่มสัมผัสแบบเอียงอย่างมีสไตล์

สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังคิดอย่างลึกซึ้งและไม่อยากหยุดจังหวะของตัวเอง แทนที่จะต้องหยุดเพื่อค้นหาตัวเลือกต่าง ๆ คุณสามารถย้าย จัดรูปแบบ และแก้ไขบันทึกของคุณได้อย่างแม่นยำ โดยไม่ต้องยกนิ้วออกจากแป้นพิมพ์เลยคล้ายกับเทมเพลตของ Obsidian สิ่งเหล่านี้ช่วยประหยัดทั้งเวลาและพลังงาน

สิ่งที่ทำให้พวกมันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกคือความยืดหยุ่นของพวกมัน. Obsidian ให้คุณสามารถปรับแต่งทางลัดเหล่านี้ให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณได้, คุณจึงสามารถควบคุมได้ตลอดเวลา.

ประโยชน์ของการใช้ทางลัดใน Obsidian

การใช้คีย์ลัดใน Obsidian ช่วยประหยัดเวลาและเปลี่ยนแปลงวิธีการจดบันทึกและจัดระเบียบของคุณอย่างสิ้นเชิง ต่อไปนี้คือประโยชน์หลักของการเชี่ยวชาญการใช้คีย์ลัดใน Obsidian:

  • ⏱️ ความเร็วและประสิทธิภาพ: คีย์ลัดของแป้นพิมพ์ Obsidian ช่วยให้คุณสามารถทำงานได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเมื่อเทียบกับการนำทางผ่านเมนู ซึ่งช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้นและปราศจากสิ่งรบกวน
  • 🧠 จดจ่ออยู่กับงาน: เมื่อคุณกำลังทำงานที่ต้องใช้สมาธิอย่างลึกซึ้ง การถูกรบกวนอาจทำให้เสียสมาธิได้ ทางลัดช่วยให้คุณอยู่ในสภาวะไหลลื่นโดยลดความจำเป็นในการหยุดสมาธิ ลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาด
  • 💡 เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ด้วยทางลัดของ Obsidian งานที่ทำซ้ำๆ จะกลายเป็นเรื่องง่าย หมายความว่าคุณใช้ความพยายามน้อยลงกับเรื่องเทคนิค และทุ่มเทพลังงานมากขึ้นกับการจัดระเบียบความคิดของคุณ
  • 💻 ลดความเมื่อยล้าทางร่างกาย: ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์การจดบันทึกแบบใดการสลับไปมาระหว่างเมาส์และคีย์บอร์ดอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เหนื่อยล้าได้ การใช้คีย์ลัดช่วยลดความจำเป็นในการขยับมือมากเกินไป ทำให้การทำงานของคุณเป็นไปตามหลักสรีรศาสตร์มากขึ้นและลดความเมื่อยล้า
  • 🔧 การปรับแต่ง: Obsidian ไม่ได้มีแค่ทางลัดที่ติดตั้งมาให้เท่านั้น แต่ยังให้คุณปรับแต่งได้ตามต้องการอีกด้วย! ปรับแต่งทางลัดของ Obsidian ให้เข้ากับวิธีการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ และคุณจะมีเครื่องมือที่เหมาะกับความต้องการของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ

🔍 คุณรู้หรือไม่? โอสซิเดียนให้คุณสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางลัดเกือบทุกตัวให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

วิธีใช้ทางลัดใน Obsidian?

การใช้ทางลัดใน Obsidian นั้นง่ายและช่วยเร่งความเร็วในการทำงานของคุณได้อย่างมาก นี่คือวิธีเริ่มต้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงสุด:

1. ทำความคุ้นเคยกับทางลัดเริ่มต้น

Obsidian มาพร้อมกับชุดของทางลัดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าสำหรับการกระทำที่พบบ่อย ตัวอย่างเช่น กด Ctrl + O เพื่อเปิดไฟล์, Ctrl + N เพื่อสร้างโน้ตใหม่, และ Ctrl + Shift + B เพื่อสลับการแสดงแถบด้านข้าง

ค้นหาคีย์ลัดที่มีอยู่แล้วโดยคลิกที่ 'การตั้งค่า' จากนั้นเลือก 'คีย์ลัด' ทางลัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณนำทาง แก้ไข และจัดการบันทึกของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เมาส์

2. เข้าถึงพาเลทคำสั่ง

ทางลัด obsidian: ชุดคำสั่ง
ผ่านหินออบซิเดียน

พาเลทคำสั่ง (Ctrl + P หรือ Cmd + P) เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังใน Obsidian มันช่วยให้คุณค้นหาการกระทำหรือคำสั่งใด ๆ ใน Obsidian และการดำเนินการนั้นง่ายเพียงแค่พิมพ์ชื่อของมัน ใช้สิ่งนี้เพื่อค้นพบคุณสมบัติใหม่และปลั๊กอินหรือเปลี่ยนการตั้งค่า

3. ปรับแต่งทางลัดของคุณ

ปรับแต่งทางลัด
ผ่านทางฟอรั่ม Obsidian

หากทางลัดเริ่มต้นไม่เหมาะกับวิธีการทำงานของคุณ คุณสามารถปรับแต่งได้!

  • เปิด การตั้งค่า > ปุ่มลัด
  • ค้นหาการกระทำที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และคลิกที่ทางลัดเพื่อแก้ไขมัน กำหนดการกดปุ่มใหม่ที่คุณรู้สึกว่าเหมาะสมกับคุณมากขึ้น

สิ่งนี้ทำให้ Obsidian สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณได้อย่างยอดเยี่ยม

🧠 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ: คีย์ลัดแรกสุดถูกสร้างขึ้นในทศวรรษ1970 ที่บริษัท Xerox ซึ่งรวมถึงฟังก์ชันการตัด คัดลอก และวาง

10+ ทางลัด Obsidian เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

นี่คือชีทสรุปที่รวบรวมคีย์ลัด Obsidian ที่ดีที่สุดกว่า 10 อันดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ:

แป้นพิมพ์ลัดสำหรับการแก้ไข

คำอธิบายทางลัดของ Windowsคีย์ลัดสำหรับ Mac
คัดลอกข้อความCtrl + Cคำสั่ง + C
ตัดข้อความCtrl + Xคำสั่ง + X
การวางข้อความCtrl + Vคำสั่ง + V
การวางข้อความโดยไม่ใช้การจัดรูปแบบCtrl + Shift + Vคำสั่ง + Shift + V
ยกเลิกการกระทำล่าสุดของคุณCtrl + Zคำสั่ง + Z
ทำใหม่Ctrl + Shift + Zคำสั่ง + Shift + Z
ลบคำก่อนหน้าCtrl + Backspaceตัวเลือก + ปุ่ม Backspace
ลบคำถัดไปCtrl + ลบตัวเลือก + ลบ
ลบบรรทัดปัจจุบันCtrl + Shift + Kคำสั่ง + Shift + K
เลือกข้อความทั้งหมดCtrl + Aคำสั่ง + A
ทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาCtrl + Bคำสั่ง + B
การเขียนตัวเอียงCtrl + Iคำสั่ง + I
กลับไปยังบันทึกก่อนหน้าAlt + ลูกศรซ้ายAlt + ลูกศรซ้าย
กลับไปยังบันทึกก่อนหน้าCtrl + Alt + ลูกศรขวาคำสั่ง + Alt + ลูกศรขวา

บันทึกทางลัด

คำอธิบายทางลัดของ Windows คีย์ลัดสำหรับ Mac
สร้างบันทึกใหม่Ctrl + Nคำสั่ง + N
บันทึกโน้ตปัจจุบันCtrl + Sคำสั่ง + S
สร้างบันทึกใหม่ในบานหน้าต่างใหม่Ctrl + Shift + Nคำสั่ง + Shift + N
เปิดสวิตช์ด่วนCtrl + Oคำสั่ง + O
เพื่อสลับโหมดแก้ไข/ดูตัวอย่างCtrl + Eคำสั่ง + E
ค้นหาภายในบันทึกCtrl + Fคำสั่ง + F
ค้นหาในบันทึกทั้งหมดCtrl + Shift + Fคำสั่ง + Shift + F

ทางลัดขั้นสูง

คำอธิบายทางลัดของ Windows คีย์ลัดสำหรับ Mac
เพื่อเปิดพาเลทคำสั่ง (เข้าถึงคำสั่งและปลั๊กอิน)Ctrl + Gคำสั่ง + G
สลับแถบด้านข้างCtrl + Pคำสั่ง + พิมพ์
สลับแถบด้านข้างCtrl + Shift + Bคำสั่ง + Shift + B
สลับรายการในรายการตรวจสอบCtrl + Enterคำสั่ง + Enter

ข้อจำกัดในการใช้หินออบซิเดียน

แม้ว่า Obsidian จะเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดบันทึกและการจัดการความรู้ส่วนบุคคล แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้าง ต่อไปนี้คือความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบเมื่อใช้ Obsidian:

  • ไม่มีการซิงค์คลาวด์แบบเนทีฟ: Obsidian อาศัยระบบไฟล์ของคุณในการจัดเก็บโน้ต ซึ่งหมายความว่าไม่มีระบบซิงค์คลาวด์ในตัว ❌
  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: สำหรับผู้เริ่มต้น การใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ ของ Obsidian เช่น markdown, plugins และการปรับแต่ง อาจรู้สึกท่วมท้น ❌
  • ประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่จำกัด: แม้ว่าแอปมือถือจะมีฟังก์ชันพื้นฐาน แต่ยังไม่เทียบเท่าประสบการณ์การใช้งานบนเดสก์ท็อป ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ปลั๊กอินและการจัดการขนาดใหญ่จะยากต่อการจัดการบนหน้าจอขนาดเล็ก ❌
  • การขาดการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: Obsidian ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นเครื่องมือส่วนบุคคลและไม่รองรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ หากคุณกำลังทำงานกับเอกสารที่ใช้ร่วมกันกับทีม คุณจะต้องค้นหาเครื่องมืออื่น ❌
  • คุณสมบัติการจัดการงานที่จำกัด: แม้ว่า Obsidian จะรองรับรายการงาน แต่ไม่ได้เป็นเครื่องมือจัดการงานที่สมบูรณ์แบบ การจัดตารางเวลาขั้นสูง การแจ้งเตือน และการติดตามโครงการจำเป็นต้องใช้ปลั๊กอินภายนอกหรือการผสานรวมกับแอปอื่นๆ ❌
  • เทมเพลตในตัวที่มีน้อย: แม้ว่า Obsidian จะรองรับเทมเพลต แต่ไม่ได้มีคลังเทมเพลตสำเร็จรูปมากมายให้ใช้งาน ผู้ใช้จำเป็นต้องสร้างหรือค้นหาเทมเพลตด้วยตนเอง ซึ่งอาจใช้เวลามาก ❌

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Obsidian

ตามที่ได้สัญญาไว้ ถึงเวลาที่จะค้นพบแอปที่เอาชนะข้อจำกัดของ Obsidian ได้พร้อมให้คุณเลือกวิธีการบันทึกโน้ตได้หลากหลายและมอบคุณสมบัติการร่วมมือที่ล้ำสมัย

พบกับClickUp— แอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่ผสานการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน การสร้างเอกสาร และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ

การจัดการความรู้ ClickUp

ทางลัด obsidian: การจัดการความรู้ ClickUp
สร้างวิกิและรับคำตอบด้วย AI ผ่านการจัดการความรู้ด้วย ClickUp

การจัดการความรู้ของ ClickUpมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมความรู้ไว้ที่ศูนย์กลาง สร้างวิกิ รับคำตอบด้วย AI และแบ่งปันทรัพยากรได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังสามารถนำเข้าความรู้เข้าสู่ ClickUp ได้อย่างปลอดภัย และทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อสร้างเอกสารที่เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มมากกว่า 1,000 แพลตฟอร์ม ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อแอปโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายและซิงค์งานทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังมีคลังแม่แบบขนาดใหญ่ รวมถึงแม่แบบสำหรับการจดบันทึกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและแม่แบบสำหรับเครื่องมือต่างๆ เช่น Obsidian

ลองดูคุณสมบัติของ ClickUp ที่ทำให้มันเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Obsidian:

ClickUp Docs

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์และคำสั่งผ่านเครื่องหมายทับ (slash commands) เพื่อทำให้การจดบันทึกรวดเร็วและสนุกยิ่งขึ้นด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docsมีคุณสมบัติที่ช่วยเร่งและปรับปรุงกระบวนการเขียนของคุณ สร้างคู่มือผู้ใช้, SOPs, และฐานความรู้ และเชื่อมโยงกับโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ใช้ หน้าซ้อนกัน ได้สูงสุดห้าชั้น เพื่อสร้างเอกสารที่ครอบคลุมและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ปรับแต่งเอกสารของคุณโดยการฝังบุ๊กมาร์ก, ภาพหน้าจอ, และไฟล์ PDF ไว้เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง. เพิ่มปกแบบกำหนดเอง, รูปภาพ, อีโมจิ, และโครงสร้างเนื้อหาเพื่อให้เอกสารของคุณง่ายต่อการระบุและค้นหา.ใช้คำสั่ง Slashเพื่อเข้าถึงทางลัดอย่างรวดเร็วและจัดรูปแบบบันทึกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ.

นอกจากนี้ คุณสามารถแชร์เอกสารเป็นลิงก์ส่วนตัวหรือสาธารณะได้. เลือกจากระดับสิทธิ์การเข้าถึงสี่ระดับ: ดู, แสดงความคิดเห็น, แก้ไข, และเต็มรูปแบบ. ใช้คุณสมบัติการแก้ไขแบบร่วมมือเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในบันทึกที่สำคัญ.

คลิกอัพโน้ตแพด

ทางลัด obsidian: ClickUp Notepad
บันทึกทุกความคิดของคุณอย่างรวดเร็วด้วย ClickUp Notepad

ClickUp Notepadเป็นสมุดบันทึกออนไลน์ฟรีที่เหมาะสำหรับการบันทึกความคิดอย่างรวดเร็ว สร้างรายการตรวจสอบ และจัดระเบียบงาน เพิ่มการจัดรูปแบบให้กับบันทึกของคุณด้วยรายการ หัวข้อ ขนาดตัวอักษร ประเภท และสี

แปลงรายการของคุณให้เป็นงานที่สามารถติดตามได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีมได้โดยตรงจาก Notepad นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงบันทึกของคุณได้จากทุกอุปกรณ์ผ่านส่วนขยาย Chrome และแอปพลิเคชันมือถือของ ClickUp

ฟังความคิดเห็นของNora Kaminski จาก Heartland School Solutions เกี่ยวกับ ClickUp:

ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บโน้ตทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้

ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะสามารถเก็บโน้ตทั้งหมดไว้ในที่เดียวได้

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

การจดบันทึกจะทรงพลังขึ้นถึง 10 เท่าด้วยClickUp's AI Notetaker— เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความยุ่งเหยิงหลังการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก
ลองใช้ ClickUp AI Notetaker
เตรียมบันทึกอย่างละเอียดภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI Notetaker

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • รับรองว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันได้อย่างง่ายดายกับทุกคน—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องหรือไม่ก็ตาม
  • บันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
  • เชื่อมโยงทุกการสนทนาไปยังงานที่เกี่ยวข้องและจัดเก็บไฟล์พร้อมบริบทที่ครบถ้วน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม

การปรับแต่ง ClickUp และแผนผังความคิด

ทางลัดสำหรับ obsidian: การปรับแต่ง ClickUp และแผนผังความคิด
สร้างแผนผังความคิดเพื่อแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนด้วย ClickUp Mindmaps

ClickUp มอบการปรับแต่งขั้นสูงเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์การจดบันทึกที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการให้คุณเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ PDF และ GIF เพื่อเพิ่มบริบทให้กับบันทึกของคุณ หากคุณต้องการมองเห็นภาพรวมของบันทึก ใช้ClickUp Mindmaps ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณวาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างแนวคิด แยกย่อยบันทึกที่ซับซ้อน และจัดระเบียบได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น

ใช้ClickUp Connected Searchเพื่อค้นหาบันทึกของคุณภายในระบบนิเวศของ ClickUp. คุณสมบัติที่ทรงพลังนี้ยังค้นหาทั้งพื้นที่ทำงานของคุณและแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่ออยู่.

📮 ClickUp Insight: จากการศึกษาระบุว่า 67% ของผู้ใช้ใช้ AI เป็นหลักสำหรับงานเช่น การสร้างเนื้อหา (37%) และการวิจัย (30%) และ 33% ของผู้ใช้ต้องการให้ AI ช่วยในกรณีการใช้งานขั้นสูงเช่น การพัฒนาทักษะ ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp นำเสนอความช่วยเหลือที่ชาญฉลาดในทุกมุมของพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย AI ที่ตระหนักถึงบริบท จากบันทึกไปจนถึงการสร้างเนื้อหาและการสรุป ClickUp มีทุกอย่างครบจบในที่เดียว

คลิกอัพ เบรน

ClickUp Brain
เขียนและแก้ไขเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp Brain

กำลังมองหาการใช้ AI สำหรับการจดบันทึกอยู่หรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกลไปกว่าClickUp Brain 🧠

สมองเป็นผู้ช่วยเขียนที่สมบูรณ์แบบที่เขียน แก้ไข และตรวจทานเนื้อหาของคุณในโทนที่ต้องการ ClickUp Brain ทำทุกอย่างตั้งแต่การสร้างอีเมลไปจนถึงการแปลเนื้อหาและสรุปมัน!

คุณหมดไอเดียใหม่ ๆ แล้วหรือยัง? ลองระดมความคิดกับ ClickUp Brain เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ กำลังเตรียมตัวสำหรับการประชุมสำคัญอยู่หรือเปล่า? ให้ Brain ช่วยคิดสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและฝึกจัดการกับแต่ละกรณีเหล่านั้น

💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การจดบันทึกด้วยมืออาจใช้เวลานานและทำให้ข้อมูลของคุณไม่เป็นระเบียบ เพิ่มประสิทธิภาพการจดบันทึกของคุณด้วยเทคโนโลยี AIเช่น การจดจำเสียงพูด การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และการเรียนรู้ของเครื่อง!

คีย์ลัด ClickUp

ทางลัดออบซิเดียน: ทางลัด ClickUp
ใช้ปุ่มลัด ClickUp เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนของคุณ

หนึ่งในวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้ ClickUp คือการใช้ทางลัดและปุ่มลัดมากมายที่มีให้สำหรับการนำทางนี่คือทางลัดของ ClickUpสำหรับการใช้งานใน Docs:

คำอธิบายทางลัดของ Windowsคีย์ลัดสำหรับ Mac
สร้างความคิดเห็นจากข้อความที่เลือกCtrl + Shift + MCommand + Shift + M
สร้างงานจากข้อความที่เลือกCtrl + Alt + Tคำสั่ง + ออปชั่น + T
จัดข้อความให้ชิดซ้ายหรือขวาCtrl + Shift + Rคำสั่ง + Shift + R
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางCtrl + Shift + Eคำสั่ง + Shift + E
สร้างรายการแบบมีเครื่องหมายCtrl + Shift + 9Command + Shift + 9
สร้างรายการที่มีหมายเลขCtrl + Shift + 7คำสั่ง + Shift + 7
สร้างรายการตรวจสอบCtrl + Shift + 8คำสั่ง + Shift + 8
เพื่อเน้นข้อความที่เลือกCtrl + Shift + Hคำสั่ง + Shift + H
เพื่อทำสำเนาบล็อกข้อความCtrl + Dคำสั่ง + D
เพื่อย้ายหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบล็อกเนื้อหาAlt + ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงตัวเลือก + ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง
ใช้โค้ดแบบอินไลน์Ctrl + Shift + Cคำสั่ง + Shift + C
เพื่อเพิ่มอีโมจิ:nameOfEmoji:nameOfEmoji

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ClickUp

Obsidian เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดการความรู้ส่วนบุคคล ด้วยทางลัดที่หลากหลาย การจดบันทึกแบบมาร์กดาวน์ที่สามารถปรับแต่งได้ และความสามารถในการปรับแต่งตามความต้องการ ผู้ใช้สามารถสร้าง จัดระเบียบ และเชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แต่หากคุณต้องการเครื่องมือที่ก้าวไปไกลกว่าการทำงานแบบรายบุคคล เพื่อรวมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการงาน และระบบการทำงานแบบบูรณาการ ClickUp คือคำตอบของคุณ มันช่วยปรับปรุงระบบการทำงานของคุณให้ราบรื่นทั้งหมด

ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงเทมเพลตในตัวและการติดตามงานขั้นสูง ClickUp มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ราบรื่นสำหรับบุคคลและทีม

พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณไปอีกขั้นหรือไม่?ลงทะเบียนฟรีวันนี้!