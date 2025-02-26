วิธีสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs

เคยพยายามอธิบายประวัติครอบครัวของคุณ แล้วต้องสับสนกับคำศัพท์อย่าง 'ลูกพี่ลูกน้องลำดับที่สองห่างกันสองรุ่น' หรือ 'ป้าทวดอะไรสักอย่าง' ไหม?
ไม่ว่าคุณจะกำลังช่วยให้ลูกๆ ของคุณเชื่อมโยงกับรากเหง้าของพวกเขาหรือพยายามค้นหาเชื้อสายของตัวเอง ต้นไม้ครอบครัวเป็นวิธีที่มองเห็นได้ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่างๆ
มาเรียนรู้วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs เพื่อทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ชัดเจนขึ้นได้อย่างง่ายดาย Google Docs มีเครื่องมือสำหรับเพิ่มข้อความและภาพถ่ายเพื่อสร้างเวอร์ชันดิจิทัลของแผนผังครอบครัวของคุณ
คุณสามารถลองใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวที่สามารถแก้ไขได้และแชร์กับครอบครัวขยาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ได้—เรื่องราวของคุณทวดที่ขึ้นฝั่งที่เกาะเอลลิสในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การผจญภัยของคุณป้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟใต้ดิน และอื่นๆ
เราจะสำรวจClickUp ด้วยซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าGoogle Docsที่นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดระเบียบและปรับแต่งแผนผังครอบครัวของคุณ
⏰สรุป 60 วินาที
- Google Docs ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวดิจิทัล โดยใช้ข้อความ, รูปภาพ, รูปร่าง, และเส้นเพื่อแทนสมาชิกในครอบครัวและสายสัมพันธ์ของพวกเขา การนำเสนอในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น
- ขั้นตอนการสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs: ลงชื่อเข้าใช้: เข้าสู่ Google Docs ด้วยบัญชีของคุณและสร้างเอกสารใหม่ สร้างโครงสร้าง: ใช้เมนูแทรกเพื่อเปิดเครื่องมือวาดภาพ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรูปร่างสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนและเชื่อมต่อกันด้วยเส้น เพิ่มรายละเอียด: คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อป้อนชื่อและตำแหน่งหรือใช้กล่องข้อความเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยการเพิ่มรูปภาพจาก Google Photos หรืออุปกรณ์ของคุณ เสร็จสิ้นและบันทึก: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกแผนภาพลงในเอกสารของคุณและดาวน์โหลดเพื่อแชร์แบบออฟไลน์
- Google Docs อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่รูปร่างพื้นฐานและกล่องข้อความเท่านั้น ขาดตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการจัดวางรายละเอียดและการแยกสาขาของครอบครัว
- ในฐานะทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าพร้อมตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายClickUpนำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวอย่างละเอียด ซึ่งมีความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันที่เหนือกว่า Google Docs
- ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp เพื่อแสดงโครงสร้างแบบต้นไม้และเพิ่มข้อมูลรายละเอียด
- เทมเพลตแผนผังครอบครัวสำเร็จรูปฟรีของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น จัดระเบียบและมองเห็นสายตระกูลของครอบครัวได้อย่างสะดวก
- สมาชิกในครอบครัวหลายคนสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกัน คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับการค้นคว้าและปรับปรุงประวัติครอบครัวได้ โดยผสานการจัดการงานไว้ภายในแผนผังครอบครัว
- ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างแผนผังครอบครัวในรูปแบบเรื่องราว บันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และรายละเอียดส่วนตัวที่มากกว่าการวางแผนผังแบบภาพ
วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs
เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คุณสามารถสร้างแผนผังครอบครัวที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนเรื่องราวของคุณ สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชี Google เพื่อเริ่มต้น
ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Google Docs และสร้างเอกสารใหม่
ไปที่ Google Docs และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ. จากนั้น สร้างเอกสาร Google Docs ใหม่เปล่า.
ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้างแผนผังครอบครัวพื้นฐาน
ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง Insert คลิก Drawing > New เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป Drawing
สร้างภาพวาดโดยเพิ่มรูปร่างตามจำนวนคนในกลุ่มครอบครัวของคุณ คลิกที่ไอคอนรูปร่าง > ตัวเลือกรูปร่าง และเลือกรูปร่างเพื่อแทนสมาชิกแต่ละคน รูปร่างนี้จะใช้เก็บรายละเอียดของพวกเขา เช่น ชื่อ
ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปทรงสำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ หรือคุณสามารถคัดลอกและวางรูปทรงที่มีอยู่ได้เช่นกัน
จากนั้น คลิกไอคอนเส้นเพื่อวาดเส้นเชื่อมต่อแต่ละรูปทรง
ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลแผนผังครอบครัวให้ครบถ้วน
ดับเบิลคลิกที่รูปทรงเพื่อเพิ่มชื่อและตำแหน่งของสมาชิกในครอบครัว ตำแหน่งของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับบุคคลแรก ซึ่งเป็นมุมมองที่สร้างแผนผังครอบครัวนี้ขึ้นมา
หรือคุณสามารถคลิกที่ไอคอนกล่องข้อความและพิมพ์ชื่อและตำแหน่งในกล่องได้เช่นกัน จัดวางกล่องข้อความไว้ที่กลางของรูปร่าง
เพื่อปรับแต่งแผนผังครอบครัวให้มีความเป็นส่วนตัว คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้โดยคลิกที่ปุ่มรูปภาพ คุณสามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Photos หรือระบบของคุณ
คลิกบันทึกและปิดในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้สร้างต้นไม้เสร็จแล้ว การกระทำนี้จะเพิ่มแผนภาพลงในเอกสารของคุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากต้องการสำรองข้อมูลหรือแชร์แผนผังครอบครัวของคุณแบบออฟไลน์ ให้บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คลิก ไฟล์ > ดาวน์โหลด และเลือกฟอร์แมตที่คุณต้องการ
ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs แล้ว มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคุณสำหรับงานนี้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกฎบัตรทีม? พร้อมเทมเพลตกฎบัตรทีมฟรี
ข้อจำกัดของ Google Docs ในการสร้างแผนผังครอบครัว
Google Docs มีข้อจำกัดบางประการที่อาจขัดขวางการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายชั่วอายุคน:
- การปรับแต่งภาพที่จำกัด: Google Docs มีรูปทรงพื้นฐานและกล่องข้อความสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัว แต่ขาดตัวเลือกการปรับแต่งภาพขั้นสูง เช่น รูปทรงขั้นสูง ตัวเลือกข้อความ และการจัดวางรายละเอียดที่สามารถช่วยคุณในการแบ่งแยกฝ่ายของครอบครัว รุ่นต่างๆ ภูมิศาสตร์ที่สมาชิกในครอบครัวของคุณเคยอาศัยอยู่ เป็นต้น
- การจัดวางและจัดแนวด้วยตนเอง: การจัดระเบียบและจัดตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวด้วยตนเองใน Google Docs อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ เนื่องจากไม่มีการจัดเรียงอัตโนมัติสำหรับแผนผังลำดับชั้น การจัดแนวองค์ประกอบพื้นฐานในทิศทางใดทิศทางหนึ่งยังคงเป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก Docs เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเป็นหลัก
- ไม่มีเทมเพลตแผนผังครอบครัวสำเร็จรูป: Google Docs ไม่มีเทมเพลตแผนผังครอบครัวเฉพาะทาง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนผังครอบครัวขนาดใหญ่
- ความสามารถในการขยายที่จำกัด: เมื่อแผนผังครอบครัวของคุณขยายใหญ่ขึ้น การจัดการหลายรุ่นและสมาชิกในครอบครัวหลายสิบคนใน Google Docs อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก การขาดตัวเลือกในการปรับขนาดเพื่อแสดงครอบครัวขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการรักษาการออกแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ
- ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Docs จะอนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นพื้นฐานได้ แต่การทำงานร่วมกันหลายคนในเอกสารเดียวกันอาจเกิดความวุ่นวายได้ โดยเฉพาะเมื่อทีมที่อยู่ห่างไกลกันกำลังทำงานกับรูปร่างและกล่องข้อความ
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานที่ดีที่สุด
หาก Google Docs ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณ แล้วอะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่า? จำได้ไหมว่าเราแนะนำ ClickUp ให้คุณรู้จักตั้งแต่ตอนต้น? ถึงเวลาที่จะสำรวจมันอย่างละเอียดแล้ว!
การสร้างแผนผังครอบครัวใน ClickUp
แผนผังครอบครัวดิจิทัลช่วยให้คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่กว้างขวางข้ามรุ่นได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยได้สร้างแผนผังครอบครัวดิจิทัลที่ครอบคลุมบุคคลมากถึง 13ล้านคนภายในครอบครัวเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการค้นพบประวัติศาสตร์ครอบครัวที่ลึกซึ้งและความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ
แม้ว่า Google Docs จะมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผังครอบครัวได้ แต่ไม่ได้มีความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันทางภาพที่จำเป็นสำหรับแผนผังที่ซับซ้อนมากขึ้น
ในทางตรงกันข้ามClickUpมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามน่าดึงดูด การเพิ่มข้อมูลสมาชิกในครอบครัวอย่างละเอียด และการจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไร
ใช้เครื่องมือการร่วมมือทางภาพเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวแบบร่วมมือ
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานรวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง
จุดแข็งของ ClickUp อยู่ที่ความหลากหลายและฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย
ด้วยการใช้ ClickUp ทั้งครอบครัวของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนผังครอบครัวของคุณได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส ในขณะที่ Whiteboards และ Mind Maps ช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างของต้นไม้และเพิ่มรายละเอียด ClickUp Docs ช่วยให้คุณเก็บเรื่องราวเบื้องหลังและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครอบครัวของคุณและทำให้ประวัติศาสตร์ที่แบ่งปันกันน่าสนใจยิ่งขึ้น
ด้วยการรองรับไฟล์แนบมัลติมีเดีย คุณสามารถผสานภาพถ่ายและรูปภาพอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น มอบหมายหน้าที่เฉพาะให้กับสมาชิกในครอบครัวขณะทำงานร่วมกันสร้างแผนผังครอบครัว และจัดระเบียบข้อมูลครอบครัวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของ Google Docs อย่างมาก
มาดูกันว่าทำอย่างไร:
ClickUp Whiteboards
มาเริ่มกันที่ClickUp Whiteboards กันเถอะ นี่คือวิธีที่ง่ายและยืดหยุ่นในการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณทางออนไลน์
เปิด ClickUp Whiteboards และสร้างบอร์ดใหม่สำหรับแผนผังครอบครัวของคุณ ใช้รูปร่างสำหรับสมาชิกในครอบครัวและเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ อัปโหลดรูปภาพและใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะรุ่นหรือสาขาของครอบครัว
คุณสามารถใช้โน้ตติดและช่องข้อความเพื่อสร้างแผนภูมิรายละเอียดที่มีวันเกิด การแต่งงาน และข้อมูลครอบครัวอื่น ๆ ได้ แชร์ไวท์บอร์ดได้ในคลิกเดียวกับญาติ ๆ เพื่อแก้ไขและร่วมสร้างข้อมูล
กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้คุณแนบประวัติบรรพบุรุษได้โดยการฝังเอกสาร Docs หากคุณต้องการสร้างงานใน ClickUpสำหรับการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้โดยตรงจากแผนผังครอบครัวของคุณ
ใช้ประโยชน์จากกระดานไวท์บอร์ดให้เต็มที่ด้วยคำแนะนำเริ่มต้นที่รวดเร็วในวิดีโอนี้!
อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด
ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้
หากข้างต้นฟังดูเหมือนต้องใช้ความพยายามมาก (ซึ่งการสร้างแผนผังครอบครัวนั้นแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้น!) ให้ใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและลดการปรับแต่งด้วยตนเอง
เทมเพลตแผนผังครอบครัวแบบง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและมองเห็นสายตระกูลของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามสมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างชัดเจน สิ่งที่คุณจะได้รับจากเทมเพลตนี้ ได้แก่:
- โหนดครอบครัวที่ปรับแต่งได้: แม่แบบแผนผังครอบครัวนี้ช่วยให้คุณเพิ่มและปรับแต่งโหนดสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย ใส่รายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อ วันเกิด เหตุการณ์สำคัญ และกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละสาขาเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสายตระกูลและรุ่นต่างๆ
- ความง่ายในการลากและวาง: คุณสมบัติการลากและวางของเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถย้ายโหนดและตัวเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดเรียงสมาชิกในครอบครัวใหม่ คุณสมบัตินี้ทำให้การปรับเลย์เอาต์รวดเร็วเมื่อต้นไม้ของคุณเติบโตขึ้น ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองที่ยุ่งยาก
- ไฟล์แนบ: เสริมสร้างแผนผังครอบครัวของคุณด้วยการแนบรูปภาพ, ใบรับรอง, และเอกสารสำคัญต่างๆ ไปยังโหนดของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนโดยตรง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังที่มีปฏิสัมพันธ์และสื่อหลากหลายที่เก็บรักษาประวัติครอบครัวไว้ได้
- การสร้างแผนผังครอบครัวแบบร่วมมือ: ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในครอบครัวหลายคนสามารถอัปเดตแผนผังได้พร้อมกัน เพิ่มรายละเอียด อัปโหลดรูปภาพ และแก้ไขข้อมูลร่วมกัน ทำให้การค้นคว้าประวัติครอบครัวเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
- การจัดการงานสำหรับลำดับวงศ์ตระกูล: เทมเพลต ClickUp ผสานการจัดการงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้สมาชิกในครอบครัว เช่น การอัปเดตข้อมูลหรือการมีส่วนร่วมในการวิจัย กำหนดเส้นตายและความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าภายในแผนผังตระกูลได้โดยตรง
- ตัวเลือกการส่งออกและแชร์: ส่งออกแผนผังครอบครัวที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ PDF หรือแชร์ผ่านลิงก์ ทำให้การแบ่งปันกับญาติหรือการพิมพ์สำหรับงานครอบครัวเป็นเรื่องง่าย
แผนผังความคิด ClickUp
หากคุณต้องการแผนผังครอบครัวที่มีความเรียบร้อยมากขึ้น คล้ายแผนผังงาน และสามารถพับเก็บได้ClickUp Mind Mapsจะให้โซลูชันที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ
ยุบหรือขยายส่วนต่าง ๆ ของแผนผังได้อย่างง่ายดาย จัดการแผนผังครอบครัวขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นพร้อมรักษาภาพรวมที่ชัดเจน ตัวเลือกนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังไม่อยากเพิ่มรูปภาพของสมาชิกในครอบครัว แต่ต้องการบันทึกสายตระกูลของคุณอย่างชัดเจนและเป็นระบบ
ในขณะที่ไวท์บอร์ดให้ประสบการณ์แบบอิสระและลากและวางได้, แผนภูมิความคิดจะปฏิบัติตามลำดับชั้นที่มีโครงสร้างพร้อมกิ่งก้านที่จัดเรียงโดยอัตโนมัติ
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวในรูปแบบเรื่องราว พวกเขาช่วยให้คุณบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และรายละเอียดส่วนตัวที่อยู่เบื้องหลังแผนผังครอบครัวของคุณ แทนที่จะเพียงแค่แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบภาพเท่านั้น
แทนที่จะเพียงแค่ระบุชื่อและวันที่ คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารให้เหมือนกับหนังสือประวัติครอบครัว โดยผสมผสานข้อมูลสายตระกูลเข้ากับการเล่าเรื่อง
1. โครงสร้างรุ่นที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
- ใช้ หัวข้อ H1, H2 และ H3 เพื่อจัดโครงสร้างรุ่นต่างๆ
- ตัวอย่าง: มรดกของครอบครัวสมิธ (H1) รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีลูกสามคน: เฮนรี่, อลิซ, และโธมัส
2. การเล่าเรื่องที่เข้มข้นและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
- แทนที่จะเพียงแค่ระบุชื่อ ให้รวม เรื่องราวส่วนตัว ประเพณี และเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
- ตัวอย่าง: "เฮนรี สมิธ บุตรชายคนโต เป็นที่รู้จักจากนิสัยที่ชอบผจญภัย. เมื่ออายุเพียง 16 ปี เขาออกจากบ้านไปทำงานบนรถไฟ และส่งจดหมายกลับมาหาแม่ของเขาเกี่ยวกับการเดินทางของเขาทั่วประเทศ."
3. ฝังรูปภาพและเอกสาร
- อัปโหลด ภาพถ่ายครอบครัว จดหมาย หรือเอกสารที่สแกนแล้ว โดยตรงไปยังเอกสาร
- ตัวอย่าง: ส่วนที่มีชื่อว่า "จดหมายจากอดีต" อาจประกอบด้วยบันทึกที่เขียนด้วยลายมือจากบรรพบุรุษ
4. องค์ประกอบแบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกัน
- ใช้ @mentions เพื่อแท็กสมาชิกในครอบครัวและขอรายละเอียดที่ขาดหายไป
- เปิดใช้งาน ความคิดเห็น เพื่อให้ญาติสามารถเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขได้
5. กำหนดเวลาหรือตารางสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว
- ฝังตารางที่มี ชื่อ, วันเกิดและวันเสียชีวิต, และเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่าง:
|ชื่อ
|เกิด
|เสียชีวิต
|ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
|จอห์น สมิธ
|หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบ
|พ.ศ. 2463
|ช่างตีเหล็ก, อพยพมาจากอังกฤษ
|แมรี่ สมิธ
|พ.ศ. 2408
|พ.ศ. 2473
|ดำเนินกิจการร้านเบเกอรี่ของครอบครัว
หากคุณต้องการโครงสร้างที่มองเห็นภาพและอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิดอาจเหมาะสมกว่า แต่ถ้าคุณต้องการประวัติครอบครัวที่สมบูรณ์และละเอียด Docs คือทางเลือกที่ดีที่สุด!
อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่ดีที่สุด
🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทุกคนบนโลกตอนนี้สามารถสืบเชื้อสายย้อนกลับไปถึงบรรพบุรุษหญิงร่วมเพียงคนเดียว นักวิทยาศาสตร์เรียกเธอว่า "อีฟไมโทคอนเดรีย" เธออาศัยอยู่เมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้ว ดังนั้น หากคุณวาดแผนผังครอบครัวทางสายแม่—แม่ของคุณ แม่ของแม่ของคุณ และต่อไปเรื่อยๆ—คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนบนโลก
รักษาประวัติศาสตร์ ประเพณี และเรื่องเล่า—สร้างแผนผังครอบครัวของคุณใน ClickUp
การสร้างแผนผังครอบครัวของคุณเองเป็นวิธีที่น่าสนใจในการมองเห็นประวัติครอบครัวของคุณและเข้าใจความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือของ Google Docs คุณสามารถสร้างแผนผังครอบครัวที่เรียบง่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปรับแต่ง แก้ไข และแชร์ได้อย่างง่ายดาย
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Google Docs จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการในด้านการแสดงผลทางภาพ การขยายขนาด และการทำงานร่วมกัน การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นแม่แบบที่ปรับแต่งได้ กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย เอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อช่วยให้การสร้างแผนผังครอบครัวเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกประวัติครอบครัวของคุณอย่างละเอียดหรือกำลังร่วมมือกับญาติ ClickUp มีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวที่ครอบคลุมและดึงดูดสายตา ซึ่งคงอยู่ได้นาน
เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!