บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
26 กุมภาพันธ์ 2568

เคยพยายามอธิบายประวัติครอบครัวของคุณ แล้วต้องสับสนกับคำศัพท์อย่าง 'ลูกพี่ลูกน้องลำดับที่สองห่างกันสองรุ่น' หรือ 'ป้าทวดอะไรสักอย่าง' ไหม?

ไม่ว่าคุณจะกำลังช่วยให้ลูกๆ ของคุณเชื่อมโยงกับรากเหง้าของพวกเขาหรือพยายามค้นหาเชื้อสายของตัวเอง ต้นไม้ครอบครัวเป็นวิธีที่มองเห็นได้ในการทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่างๆ

มาเรียนรู้วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs เพื่อทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้ชัดเจนขึ้นได้อย่างง่ายดาย Google Docs มีเครื่องมือสำหรับเพิ่มข้อความและภาพถ่ายเพื่อสร้างเวอร์ชันดิจิทัลของแผนผังครอบครัวของคุณ

คุณสามารถลองใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวฟรีเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวที่สามารถแก้ไขได้และแชร์กับครอบครัวขยาย เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ได้—เรื่องราวของคุณทวดที่ขึ้นฝั่งที่เกาะเอลลิสในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การผจญภัยของคุณป้าที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟใต้ดิน และอื่นๆ

เราจะสำรวจClickUp ด้วยซึ่งเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าGoogle Docsที่นำเสนอคุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดระเบียบและปรับแต่งแผนผังครอบครัวของคุณ

⏰สรุป 60 วินาที

  • Google Docs ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวดิจิทัล โดยใช้ข้อความ, รูปภาพ, รูปร่าง, และเส้นเพื่อแทนสมาชิกในครอบครัวและสายสัมพันธ์ของพวกเขา การนำเสนอในรูปแบบภาพนี้ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น
  • ขั้นตอนการสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs: ลงชื่อเข้าใช้: เข้าสู่ Google Docs ด้วยบัญชีของคุณและสร้างเอกสารใหม่ สร้างโครงสร้าง: ใช้เมนูแทรกเพื่อเปิดเครื่องมือวาดภาพ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรูปร่างสำหรับสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนและเชื่อมต่อกันด้วยเส้น เพิ่มรายละเอียด: คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อป้อนชื่อและตำแหน่งหรือใช้กล่องข้อความเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยการเพิ่มรูปภาพจาก Google Photos หรืออุปกรณ์ของคุณ เสร็จสิ้นและบันทึก: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกแผนภาพลงในเอกสารของคุณและดาวน์โหลดเพื่อแชร์แบบออฟไลน์
  • ลงชื่อเข้าใช้: เข้าถึง Google Docs ด้วยบัญชีของคุณและสร้างเอกสารใหม่
  • สร้างโครงสร้าง: ใช้เมนูแทรกเพื่อเปิดเครื่องมือวาดภาพ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรูปทรงสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวและเชื่อมต่อกันด้วยเส้น
  • เพิ่มรายละเอียด: คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อป้อนชื่อและหัวข้อ หรือใช้กล่องข้อความเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยเพิ่มรูปภาพจาก Google Photos หรืออุปกรณ์ของคุณ
  • สรุปและบันทึก: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกแผนผังลงในเอกสารของคุณและดาวน์โหลดเพื่อแชร์แบบออฟไลน์
  • Google Docs อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณ แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่รูปร่างพื้นฐานและกล่องข้อความเท่านั้น ขาดตัวเลือกขั้นสูงสำหรับการจัดวางรายละเอียดและการแยกสาขาของครอบครัว
  • ในฐานะทางเลือกที่ชาญฉลาดกว่าพร้อมตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลายClickUpนำเสนอฟีเจอร์ที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวอย่างละเอียด ซึ่งมีความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันที่เหนือกว่า Google Docs
  • ใช้ไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดใน ClickUp เพื่อแสดงโครงสร้างแบบต้นไม้และเพิ่มข้อมูลรายละเอียด
  • เทมเพลตแผนผังครอบครัวสำเร็จรูปฟรีของ ClickUp ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้น จัดระเบียบและมองเห็นสายตระกูลของครอบครัวได้อย่างสะดวก
  • สมาชิกในครอบครัวหลายคนสามารถมีส่วนร่วมพร้อมกันได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การทำงานร่วมกัน คุณยังสามารถมอบหมายงานสำหรับการค้นคว้าและปรับปรุงประวัติครอบครัวได้ โดยผสานการจัดการงานไว้ภายในแผนผังครอบครัว
  • ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างแผนผังครอบครัวในรูปแบบเรื่องราว บันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และรายละเอียดส่วนตัวที่มากกว่าการวางแผนผังแบบภาพ
  • ลงชื่อเข้าใช้: เข้าถึง Google Docs ด้วยบัญชีของคุณและสร้างเอกสารใหม่
  • สร้างโครงสร้าง: ใช้เมนูแทรกเพื่อเปิดเครื่องมือวาดภาพ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มรูปทรงสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวและเชื่อมต่อกันด้วยเส้น
  • เพิ่มรายละเอียด: คลิกสองครั้งที่รูปร่างเพื่อป้อนชื่อและหัวข้อ หรือใช้กล่องข้อความเพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น เพิ่มความเป็นส่วนตัวโดยเพิ่มรูปภาพจาก Google Photos หรืออุปกรณ์ของคุณ
  • สรุปและบันทึก: เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว ให้บันทึกแผนผังลงในเอกสารของคุณและดาวน์โหลดเพื่อแชร์แบบออฟไลน์

วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs

เพียงไม่กี่ขั้นตอนง่ายๆ คุณสามารถสร้างแผนผังครอบครัวที่ปรับแต่งได้เฉพาะตัวซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะเหมือนเรื่องราวของคุณ สิ่งที่คุณต้องมีคือบัญชี Google เพื่อเริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 1: ลงชื่อเข้าใช้ Google Docs และสร้างเอกสารใหม่

ไปที่ Google Docs และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ. จากนั้น สร้างเอกสาร Google Docs ใหม่เปล่า.

ลงชื่อเข้าใช้
ผ่านทางGoogle Docs

ขั้นตอนที่ 2: สร้างโครงสร้างแผนผังครอบครัวพื้นฐาน

ไปที่เมนูแบบเลื่อนลง Insert คลิก Drawing > New เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป Drawing

สร้างโครงสร้างแผนผังครอบครัวขั้นพื้นฐาน

สร้างภาพวาดโดยเพิ่มรูปร่างตามจำนวนคนในกลุ่มครอบครัวของคุณ คลิกที่ไอคอนรูปร่าง > ตัวเลือกรูปร่าง และเลือกรูปร่างเพื่อแทนสมาชิกแต่ละคน รูปร่างนี้จะใช้เก็บรายละเอียดของพวกเขา เช่น ชื่อ

การเพิ่มรูปทรง: วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs

ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเพิ่มรูปทรงสำหรับสมาชิกคนอื่น ๆ หรือคุณสามารถคัดลอกและวางรูปทรงที่มีอยู่ได้เช่นกัน

จากนั้น คลิกไอคอนเส้นเพื่อวาดเส้นเชื่อมต่อแต่ละรูปทรง

ขั้นตอนที่ 3. กรอกข้อมูลแผนผังครอบครัวให้ครบถ้วน

ดับเบิลคลิกที่รูปทรงเพื่อเพิ่มชื่อและตำแหน่งของสมาชิกในครอบครัว ตำแหน่งของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์กับบุคคลแรก ซึ่งเป็นมุมมองที่สร้างแผนผังครอบครัวนี้ขึ้นมา

หรือคุณสามารถคลิกที่ไอคอนกล่องข้อความและพิมพ์ชื่อและตำแหน่งในกล่องได้เช่นกัน จัดวางกล่องข้อความไว้ที่กลางของรูปร่าง

เพิ่มไอคอนกล่องข้อความ

เพื่อปรับแต่งแผนผังครอบครัวให้มีความเป็นส่วนตัว คุณสามารถเพิ่มรูปภาพของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้โดยคลิกที่ปุ่มรูปภาพ คุณสามารถเลือกอัปโหลดรูปภาพจากแหล่งต่าง ๆ เช่น Google Photos หรือระบบของคุณ

คลิกบันทึกและปิดในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นหลังจากที่คุณได้สร้างต้นไม้เสร็จแล้ว การกระทำนี้จะเพิ่มแผนภาพลงในเอกสารของคุณ

กรอกและบันทึกต้นไม้: วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากต้องการสำรองข้อมูลหรือแชร์แผนผังครอบครัวของคุณแบบออฟไลน์ ให้บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คลิก ไฟล์ > ดาวน์โหลด และเลือกฟอร์แมตที่คุณต้องการ

ตอนนี้ที่คุณรู้วิธีสร้างแผนผังครอบครัวใน Google Docs แล้ว มาทำความเข้าใจกันว่าทำไมมันอาจไม่ใช่ตัวเลือกแรกของคุณสำหรับงานนี้

อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกฎบัตรทีม? พร้อมเทมเพลตกฎบัตรทีมฟรี

ข้อจำกัดของ Google Docs ในการสร้างแผนผังครอบครัว

Google Docs มีข้อจำกัดบางประการที่อาจขัดขวางการสร้างแผนผังที่ซับซ้อนซึ่งครอบคลุมหลายชั่วอายุคน:

  • การปรับแต่งภาพที่จำกัด: Google Docs มีรูปทรงพื้นฐานและกล่องข้อความสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัว แต่ขาดตัวเลือกการปรับแต่งภาพขั้นสูง เช่น รูปทรงขั้นสูง ตัวเลือกข้อความ และการจัดวางรายละเอียดที่สามารถช่วยคุณในการแบ่งแยกฝ่ายของครอบครัว รุ่นต่างๆ ภูมิศาสตร์ที่สมาชิกในครอบครัวของคุณเคยอาศัยอยู่ เป็นต้น
  • การจัดวางและจัดแนวด้วยตนเอง: การจัดระเบียบและจัดตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวด้วยตนเองใน Google Docs อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อ เนื่องจากไม่มีการจัดเรียงอัตโนมัติสำหรับแผนผังลำดับชั้น การจัดแนวองค์ประกอบพื้นฐานในทิศทางใดทิศทางหนึ่งยังคงเป็นความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก Docs เป็นโปรแกรมแก้ไขข้อความเป็นหลัก
  • ไม่มีเทมเพลตแผนผังครอบครัวสำเร็จรูป: Google Docs ไม่มีเทมเพลตแผนผังครอบครัวเฉพาะทาง ซึ่งหมายความว่าคุณต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้ง ซึ่งอาจทำให้กระบวนการช้าลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแผนผังครอบครัวขนาดใหญ่
  • ความสามารถในการขยายที่จำกัด: เมื่อแผนผังครอบครัวของคุณขยายใหญ่ขึ้น การจัดการหลายรุ่นและสมาชิกในครอบครัวหลายสิบคนใน Google Docs อาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยาก การขาดตัวเลือกในการปรับขนาดเพื่อแสดงครอบครัวขนาดใหญ่ทำให้ยากต่อการรักษาการออกแบบที่สะอาดและเป็นระเบียบ
  • ข้อจำกัดในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่า Google Docs จะอนุญาตให้ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ขั้นพื้นฐานได้ แต่การทำงานร่วมกันหลายคนในเอกสารเดียวกันอาจเกิดความวุ่นวายได้ โดยเฉพาะเมื่อทีมที่อยู่ห่างไกลกันกำลังทำงานกับรูปร่างและกล่องข้อความ

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์สร้างแผนผังงานที่ดีที่สุด

หาก Google Docs ไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณ แล้วอะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่า? จำได้ไหมว่าเราแนะนำ ClickUp ให้คุณรู้จักตั้งแต่ตอนต้น? ถึงเวลาที่จะสำรวจมันอย่างละเอียดแล้ว!

🧠เกร็ดความรู้: แผนผังเครือญาติที่ยาวที่สุดในโลกคือของขงจื๊อ นักปรัชญาชาวจีน มีสมาชิกประมาณ2 ล้านคน!

การสร้างแผนผังครอบครัวใน ClickUp

แผนผังครอบครัวดิจิทัลช่วยให้คุณสามารถแสดงความสัมพันธ์ที่กว้างขวางข้ามรุ่นได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น นักวิจัยได้สร้างแผนผังครอบครัวดิจิทัลที่ครอบคลุมบุคคลมากถึง 13ล้านคนภายในครอบครัวเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการค้นพบประวัติศาสตร์ครอบครัวที่ลึกซึ้งและความเชื่อมโยงกับบรรพบุรุษ

แม้ว่า Google Docs จะมีฟีเจอร์พื้นฐานที่ช่วยให้คุณสร้างแผนผังครอบครัวได้ แต่ไม่ได้มีความยืดหยุ่นและการทำงานร่วมกันทางภาพที่จำเป็นสำหรับแผนผังที่ซับซ้อนมากขึ้น

ในทางตรงกันข้ามClickUpมอบคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยสนับสนุนการสร้างเลย์เอาต์ที่สวยงามน่าดึงดูด การเพิ่มข้อมูลสมาชิกในครอบครัวอย่างละเอียด และการจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กว้างขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาดูกันว่าเราจะใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้ได้อย่างไร

ใช้เครื่องมือการร่วมมือทางภาพเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวแบบร่วมมือ

ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงาน ClickUp ผสานรวมโปรเจกต์ ความรู้ และการแชทของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ขับเคลื่อนด้วย AI อันทรงพลัง

จุดแข็งของ ClickUp อยู่ที่ความหลากหลายและฟังก์ชันการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่าย

ด้วยการใช้ ClickUp ทั้งครอบครัวของคุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนผังครอบครัวของคุณได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส ในขณะที่ Whiteboards และ Mind Maps ช่วยให้คุณมองเห็นโครงสร้างของต้นไม้และเพิ่มรายละเอียด ClickUp Docs ช่วยให้คุณเก็บเรื่องราวเบื้องหลังและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมครอบครัวของคุณและทำให้ประวัติศาสตร์ที่แบ่งปันกันน่าสนใจยิ่งขึ้น

ด้วยการรองรับไฟล์แนบมัลติมีเดีย คุณสามารถผสานภาพถ่ายและรูปภาพอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น มอบหมายหน้าที่เฉพาะให้กับสมาชิกในครอบครัวขณะทำงานร่วมกันสร้างแผนผังครอบครัว และจัดระเบียบข้อมูลครอบครัวของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเหนือกว่าความสามารถของ Google Docs อย่างมาก

มาดูกันว่าทำอย่างไร:

ClickUp Whiteboards

มาเริ่มกันที่ClickUp Whiteboards กันเถอะ นี่คือวิธีที่ง่ายและยืดหยุ่นในการสร้างแผนผังครอบครัวของคุณทางออนไลน์

ClickUp Whiteboards: วิธีสร้างแผนผังครอบครัวบน Google Docs
ใช้เครื่องมือภาพขั้นสูงของ ClickUp Whiteboards เพื่อสร้างแผนผังครอบครัวที่มีรายละเอียดครบถ้วน

เปิด ClickUp Whiteboards และสร้างบอร์ดใหม่สำหรับแผนผังครอบครัวของคุณ ใช้รูปร่างสำหรับสมาชิกในครอบครัวและเส้นเพื่อแสดงความสัมพันธ์ อัปโหลดรูปภาพและใช้รหัสสีเพื่อแยกแยะรุ่นหรือสาขาของครอบครัว

คุณสามารถใช้โน้ตติดและช่องข้อความเพื่อสร้างแผนภูมิรายละเอียดที่มีวันเกิด การแต่งงาน และข้อมูลครอบครัวอื่น ๆ ได้ แชร์ไวท์บอร์ดได้ในคลิกเดียวกับญาติ ๆ เพื่อแก้ไขและร่วมสร้างข้อมูล

กระดานไวท์บอร์ดยังช่วยให้คุณแนบประวัติบรรพบุรุษได้โดยการฝังเอกสาร Docs หากคุณต้องการสร้างงานใน ClickUpสำหรับการวิจัยลำดับวงศ์ตระกูลเพิ่มเติม คุณสามารถทำได้โดยตรงจากแผนผังครอบครัวของคุณ

ใช้ประโยชน์จากกระดานไวท์บอร์ดให้เต็มที่ด้วยคำแนะนำเริ่มต้นที่รวดเร็วในวิดีโอนี้!

อ่านเพิ่มเติม:โปรแกรมซอฟต์แวร์ไวท์บอร์ดที่ดีที่สุด

ใช้ประโยชน์จากเทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้

หากข้างต้นฟังดูเหมือนต้องใช้ความพยายามมาก (ซึ่งการสร้างแผนผังครอบครัวนั้นแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้น!) ให้ใช้แม่แบบแผนผังครอบครัวของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นและลดการปรับแต่งด้วยตนเอง

แม่แบบแผนผังครอบครัว ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แก้ไขและปรับแต่งแผนผังครอบครัวของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังครอบครัว ClickUp

เทมเพลตแผนผังครอบครัวแบบง่ายนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและมองเห็นสายตระกูลของครอบครัวได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งติดตามสมาชิกและความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างชัดเจน สิ่งที่คุณจะได้รับจากเทมเพลตนี้ ได้แก่:

  • โหนดครอบครัวที่ปรับแต่งได้: แม่แบบแผนผังครอบครัวนี้ช่วยให้คุณเพิ่มและปรับแต่งโหนดสำหรับสมาชิกแต่ละคนในครอบครัวได้อย่างง่ายดาย ใส่รายละเอียดสำคัญ เช่น ชื่อ วันเกิด เหตุการณ์สำคัญ และกำหนดรหัสสีให้กับแต่ละสาขาเพื่อแยกความแตกต่างระหว่างสายตระกูลและรุ่นต่างๆ
  • ความง่ายในการลากและวาง: คุณสมบัติการลากและวางของเทมเพลตช่วยให้คุณสามารถย้ายโหนดและตัวเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดเรียงสมาชิกในครอบครัวใหม่ คุณสมบัตินี้ทำให้การปรับเลย์เอาต์รวดเร็วเมื่อต้นไม้ของคุณเติบโตขึ้น ไม่จำเป็นต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองที่ยุ่งยาก
  • ไฟล์แนบ: เสริมสร้างแผนผังครอบครัวของคุณด้วยการแนบรูปภาพ, ใบรับรอง, และเอกสารสำคัญต่างๆ ไปยังโหนดของสมาชิกครอบครัวแต่ละคนโดยตรง คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างแผนผังที่มีปฏิสัมพันธ์และสื่อหลากหลายที่เก็บรักษาประวัติครอบครัวไว้ได้
  • การสร้างแผนผังครอบครัวแบบร่วมมือ: ด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกในครอบครัวหลายคนสามารถอัปเดตแผนผังได้พร้อมกัน เพิ่มรายละเอียด อัปโหลดรูปภาพ และแก้ไขข้อมูลร่วมกัน ทำให้การค้นคว้าประวัติครอบครัวเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม
  • การจัดการงานสำหรับลำดับวงศ์ตระกูล: เทมเพลต ClickUp ผสานการจัดการงานเข้าด้วยกัน ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้สมาชิกในครอบครัว เช่น การอัปเดตข้อมูลหรือการมีส่วนร่วมในการวิจัย กำหนดเส้นตายและความสำคัญ และติดตามความคืบหน้าภายในแผนผังตระกูลได้โดยตรง
  • ตัวเลือกการส่งออกและแชร์: ส่งออกแผนผังครอบครัวที่เสร็จสมบูรณ์ของคุณได้อย่างง่ายดายในรูปแบบ PDF หรือแชร์ผ่านลิงก์ ทำให้การแบ่งปันกับญาติหรือการพิมพ์สำหรับงานครอบครัวเป็นเรื่องง่าย

แผนผังความคิด ClickUp

หากคุณต้องการแผนผังครอบครัวที่มีความเรียบร้อยมากขึ้น คล้ายแผนผังงาน และสามารถพับเก็บได้ClickUp Mind Mapsจะให้โซลูชันที่มีโครงสร้างอย่างเป็นระบบ

แผนผังความคิด ClickUp
มองเห็นการจัดวางที่ซับซ้อนในรูปแบบผังความคิดที่ชัดเจนด้วย ClickUp Mind Maps

ยุบหรือขยายส่วนต่าง ๆ ของแผนผังได้อย่างง่ายดาย จัดการแผนผังครอบครัวขนาดใหญ่ได้ดีขึ้นพร้อมรักษาภาพรวมที่ชัดเจน ตัวเลือกนี้เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณยังไม่อยากเพิ่มรูปภาพของสมาชิกในครอบครัว แต่ต้องการบันทึกสายตระกูลของคุณอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

ในขณะที่ไวท์บอร์ดให้ประสบการณ์แบบอิสระและลากและวางได้, แผนภูมิความคิดจะปฏิบัติตามลำดับชั้นที่มีโครงสร้างพร้อมกิ่งก้านที่จัดเรียงโดยอัตโนมัติ

อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างแผนผังความคิดที่ดีที่สุด

คลิกอัพ ด็อกส์

ClickUp Docsมอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างแผนผังครอบครัวในรูปแบบเรื่องราว พวกเขาช่วยให้คุณบันทึกเรื่องราว ประวัติศาสตร์ และรายละเอียดส่วนตัวที่อยู่เบื้องหลังแผนผังครอบครัวของคุณ แทนที่จะเพียงแค่แสดงความสัมพันธ์ในรูปแบบภาพเท่านั้น

ClickUp-Docs
แก้ไข ปรับแต่ง และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายบน ClickUp Docs

แทนที่จะเพียงแค่ระบุชื่อและวันที่ คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารให้เหมือนกับหนังสือประวัติครอบครัว โดยผสมผสานข้อมูลสายตระกูลเข้ากับการเล่าเรื่อง

1. โครงสร้างรุ่นที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ

  • ใช้ หัวข้อ H1, H2 และ H3 เพื่อจัดโครงสร้างรุ่นต่างๆ
  • ตัวอย่าง: มรดกของครอบครัวสมิธ (H1) รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีลูกสามคน: เฮนรี่, อลิซ, และโธมัส
  • มรดกของครอบครัวสมิธ (H1) รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีลูกสามคน: เฮนรี่, อลิซ และโธมัส
  • รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) เกิดในปี 1850 จอห์นเป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีบุตรสามคน ได้แก่ เฮนรี่ อลิซ และโทมัส
  • จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษไปยังสหรัฐอเมริกา
  • แต่งงานกับแมรีในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี, อลิซ, และโทมัส
  • มรดกของครอบครัวสมิธ (H1) รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีลูกสามคน: เฮนรี่, อลิซ และโธมัส
  • รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) เกิดในปี 1850 จอห์นเป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี่, อลิซ และโธมัส
  • จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษไปยังสหรัฐอเมริกา
  • แต่งงานกับแมรีในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี, อลิซ, และโทมัส
  • รุ่นแรก: จอห์น & แมรี่ สมิธ (H2) เกิดในปี 1850 จอห์นเป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษมายังสหรัฐอเมริกา แต่งงานกับแมรี่ในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี่, อลิซ และโธมัส
  • จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษไปยังสหรัฐอเมริกา
  • แต่งงานกับแมรีในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี, อลิซ, และโทมัส
  • จอห์นเกิดในปี 1850 เป็นช่างตีเหล็กที่ย้ายจากอังกฤษไปยังสหรัฐอเมริกา
  • แต่งงานกับแมรีในปี 1875 และมีบุตรสามคน: เฮนรี, อลิซ, และโทมัส

2. การเล่าเรื่องที่เข้มข้นและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

  • แทนที่จะเพียงแค่ระบุชื่อ ให้รวม เรื่องราวส่วนตัว ประเพณี และเหตุการณ์สำคัญในชีวิต
  • ตัวอย่าง: "เฮนรี สมิธ บุตรชายคนโต เป็นที่รู้จักจากนิสัยที่ชอบผจญภัย. เมื่ออายุเพียง 16 ปี เขาออกจากบ้านไปทำงานบนรถไฟ และส่งจดหมายกลับมาหาแม่ของเขาเกี่ยวกับการเดินทางของเขาทั่วประเทศ."

3. ฝังรูปภาพและเอกสาร

  • อัปโหลด ภาพถ่ายครอบครัว จดหมาย หรือเอกสารที่สแกนแล้ว โดยตรงไปยังเอกสาร
  • ตัวอย่าง: ส่วนที่มีชื่อว่า "จดหมายจากอดีต" อาจประกอบด้วยบันทึกที่เขียนด้วยลายมือจากบรรพบุรุษ

4. องค์ประกอบแบบโต้ตอบและการทำงานร่วมกัน

  • ใช้ @mentions เพื่อแท็กสมาชิกในครอบครัวและขอรายละเอียดที่ขาดหายไป
  • เปิดใช้งาน ความคิดเห็น เพื่อให้ญาติสามารถเพิ่มข้อมูลหรือแก้ไขได้

5. กำหนดเวลาหรือตารางสำหรับการอ้างอิงอย่างรวดเร็ว

  • ฝังตารางที่มี ชื่อ, วันเกิดและวันเสียชีวิต, และเหตุการณ์สำคัญ เพื่อให้เห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง:

ชื่อเกิดเสียชีวิตข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
จอห์น สมิธหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบพ.ศ. 2463ช่างตีเหล็ก, อพยพมาจากอังกฤษ
แมรี่ สมิธพ.ศ. 2408พ.ศ. 2473ดำเนินกิจการร้านเบเกอรี่ของครอบครัว

หากคุณต้องการโครงสร้างที่มองเห็นภาพและอ้างอิงได้อย่างรวดเร็ว กระดานไวท์บอร์ดหรือแผนผังความคิดอาจเหมาะสมกว่า แต่ถ้าคุณต้องการประวัติครอบครัวที่สมบูรณ์และละเอียด Docs คือทางเลือกที่ดีที่สุด!

อ่านเพิ่มเติม:ซอฟต์แวร์แผนผังองค์กรที่ดีที่สุด

🧠ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ทุกคนบนโลกตอนนี้สามารถสืบเชื้อสายย้อนกลับไปถึงบรรพบุรุษหญิงร่วมเพียงคนเดียว นักวิทยาศาสตร์เรียกเธอว่า "อีฟไมโทคอนเดรีย" เธออาศัยอยู่เมื่อประมาณ 200,000 ปีที่แล้ว ดังนั้น หากคุณวาดแผนผังครอบครัวทางสายแม่—แม่ของคุณ แม่ของแม่ของคุณ และต่อไปเรื่อยๆ—คุณจะมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกคนบนโลก

รักษาประวัติศาสตร์ ประเพณี และเรื่องเล่า—สร้างแผนผังครอบครัวของคุณใน ClickUp

การสร้างแผนผังครอบครัวของคุณเองเป็นวิธีที่น่าสนใจในการมองเห็นประวัติครอบครัวของคุณและเข้าใจความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างรุ่นต่างๆ ด้วยความช่วยเหลือของ Google Docs คุณสามารถสร้างแผนผังครอบครัวที่เรียบง่ายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งปรับแต่ง แก้ไข และแชร์ได้อย่างง่ายดาย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Google Docs จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการในด้านการแสดงผลทางภาพ การขยายขนาด และการทำงานร่วมกัน การเปลี่ยนมาใช้ ClickUp จะช่วยให้คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ขั้นสูง เช่นแม่แบบที่ปรับแต่งได้ กระดานไวท์บอร์ดและแผนผังความคิดที่ใช้งานง่าย เอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน เพื่อช่วยให้การสร้างแผนผังครอบครัวเป็นเรื่องง่ายขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกประวัติครอบครัวของคุณอย่างละเอียดหรือกำลังร่วมมือกับญาติ ClickUp มีเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อสร้างแผนผังครอบครัวที่ครอบคลุมและดึงดูดสายตา ซึ่งคงอยู่ได้นาน

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้!