10 อันดับทางเลือกและคู่แข่งของ Threads สำหรับปี 2025

เมื่อเมตาเปิดตัว Threads พวกเขาวางตำแหน่งตัวเองเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ X (เดิมชื่อ Twitter) โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้ใช้ที่กำลังมองหาวิธีใหม่ในการเชื่อมต่อ สร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Instagram, Threads เน้นการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการเชื่อมต่อที่ใกล้ชิดมากขึ้น แต่ในที่สุดก็ไม่ใช่สำหรับทุกคน
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ก้าวขึ้นมาเพื่อผู้ที่ต้องการไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาหรือความสนใจเฉพาะกลุ่มมากขึ้น Reddit มีการสนทนาที่เจาะจงเป้าหมาย ในขณะที่ Discord ช่วยสร้างชุมชน ทางเลือกเหล่านี้อาจเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากกว่า
มาสำรวจทางเลือกและคู่แข่งของ Threads ที่ดีที่สุดสำหรับผู้สร้าง, ผู้เชี่ยวชาญ, และผู้ที่ต้องการเชื่อมต่ออย่างมีจุดมุ่งหมาย
👀คุณรู้หรือไม่? เพียงห้าวันหลังจากเปิดตัวThreads มีผู้ใช้มากกว่า 100 ล้านคน— เป็นช่วงเวลาที่ทำลายสถิติและทำให้เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เติบโตเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ตัวเลือกแทน Threads ที่จะจุดประกายการสนทนาดิจิทัลของคุณ:
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมมืออาชีพ
- Discord: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่ปรับแต่งได้
- Reddit: เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเฉพาะกลุ่ม
- Bluesky: เหมาะที่สุดสำหรับเครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์
- X (เดิมชื่อ Twitter): เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาและการอัปเดตในระดับโลก
- Mastodon: เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบกระจายศูนย์
- กลุ่ม Facebook: เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนส่วนตัว
- Mattermost: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมระดับองค์กร
- วงกลม: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่มีแบรนด์
- TikTok: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างกระแสไวรัลเชิงสร้างสรรค์
- เครื่องมือเสริม:ClickUp. แม้ว่า ClickUp จะไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย แต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นทางเลือกแทน Threads สำหรับทีมและชุมชนที่ต้องการการสนทนาที่มีโครงสร้างและแบบเรียลไทม์
- ด้วยฟีเจอร์แชทในตัว ความคิดเห็นแบบมีลำดับ การสนทนาตามงาน และเอกสารสำหรับอัปเดตแบบยาว ClickUp ช่วยให้การสื่อสารเป็นระเบียบและนำไปปฏิบัติได้จริง—แตกต่างจากธรรมชาติที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วของ Threads
- นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือการตลาดบนโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย โดยสามารถสร้างปฏิทินเนื้อหา ใช้เทมเพลตสำหรับจัดการเวิร์กโฟลว์เนื้อหา และทำงานร่วมกันในการจัดการการตลาดกับทีมของคุณ
คุณควรค้นหาอะไรในทางเลือกของเส้นด้าย?
หลายแพลตฟอร์มมีเป้าหมายในการสร้างชุมชนและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายทางออนไลน์ แต่ไม่ใช่สถานการณ์ที่ใช้แบบเดียวได้กับทุกกรณี คุณไม่สามารถคาดหวังการมีส่วนร่วมแบบเดียวกันในทุกที่
ดังนั้น เมื่อคุณกำลังมองหาทางเลือกอื่นแทน Instagram Threads นี่คือสิ่งที่คุณต้องคำนึงถึง:
- ส่วนติดต่อผู้ใช้: ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สะอาดและใช้งานง่ายสามารถทำให้ประสบการณ์ของคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้ มองหาแพลตฟอร์มที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการนำทาง
- คุณสมบัติของชุมชน: แพลตฟอร์มรองรับการสร้างชุมชนที่มุ่งเป้าหมายเฉพาะหรือส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีความหมายตามความสนใจร่วมกันหรือไม่?
- ตัวเลือกการแชร์เนื้อหา: ไม่ว่าคุณจะชอบแชร์รูปภาพ วิดีโอ หรืออัปเดตสถานะสั้น ๆ อย่าลืมตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มนั้นมีความสามารถที่ช่วยให้คุณสามารถทำได้
- ไทม์ไลน์ตามลำดับเวลา: หากคุณคิดถึงวันเวลาของการอัปเดตแบบเรียลไทม์ที่ไม่มีการแทรกแซงจากอัลกอริทึม ให้ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์นี้
- นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูล: พิจารณาว่าแพลตฟอร์มจัดการข้อมูลของคุณอย่างไร และให้สิทธิ์คุณในการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือไม่
- การผสานรวมกับแพลตฟอร์มอื่น: บางแพลตฟอร์มทำงานได้ดีขึ้นเมื่อเชื่อมต่อกับแอปที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น Instagram หรือ Facebook
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณมากที่สุด หากคุณต้องการการอัปเดตแบบเรียลไทม์ X (เดิมชื่อ Twitter) อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ หากคุณต้องการพื้นที่เฉพาะสำหรับการทำงานร่วมกันในทีม ลองใช้เครื่องมือสื่อสารสำหรับองค์กรอย่าง ClickUp Chat
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อย่างสำหรับ Threads
นี่คือ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Threads พร้อมคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันและจุดขายเฉพาะตัว สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
1. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมมืออาชีพ)
Slackได้กลายเป็นคำที่ใช้แทนการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มันสามารถทำได้ทุกอย่างตั้งแต่การร่วมมือในทีมไปจนถึงการสร้างชุมชนปิดที่เป็นเหมือนลานเมือง แพลตฟอร์มนี้เป็นแอปแชทที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการสื่อสารในกลุ่มผ่านการส่งข้อความ แต่ยังสามารถเป็นคลังเก็บไฟล์ทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย—แม้ว่าอาจจะหายากสักหน่อยก็ตาม!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- สร้างช่องทางแยกสำหรับหัวข้อต่าง ๆ เพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบและติดตามได้ง่าย
- ผสานการทำงานกับ Google Drive, Trello และเครื่องมือการทำงานร่วมกันมากกว่า 2,600 รายการ
- เพลิดเพลินกับการส่งข้อความเสียงและวิดีโอเพื่อการสื่อสารที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Slack
- แผนฟรีอนุญาตให้เชื่อมต่อได้เพียง 10 ระบบเท่านั้น
- แผนสำหรับองค์กรอาจมีราคาสูงสำหรับองค์กรขนาดใหญ่
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $8.75/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: 15 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (33,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: ประมาณ41% ของผู้เชี่ยวชาญชอบใช้การส่งข้อความทันทีสำหรับการสื่อสารในทีม แม้ว่าจะให้การแลกเปลี่ยนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่ข้อความมักจะกระจายไปทั่วหลายช่องทาง กระทู้ หรือข้อความโดยตรง ทำให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลในภายหลัง
ด้วยโซลูชันแบบบูรณาการอย่าง ClickUp Chat กระทู้แชทของคุณจะถูกเชื่อมโยงกับโครงการและงานเฉพาะ ทำให้การสนทนาของคุณอยู่ในบริบทและพร้อมใช้งานได้ทันที
ต่างจากเครื่องมือแชทแบบดั้งเดิมที่มักกลายเป็นสิ่งรบกวน ClickUp ช่วยให้การสนทนาเป็นรูปธรรมและนำไปปฏิบัติได้จริง ลดการสลับบริบทและช่วยให้ทีมทำงานคืบหน้าแทนที่จะแค่พูดคุยกัน
2. Discord (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่ปรับแต่งได้)
แม้ว่าจะมีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 2015 แล้ว แต่Discordเพิ่งจะได้รับความนิยมในวงกว้างในปี 2020 เท่านั้น อันเป็นผลมาจากกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นและนักเรียนนักศึกษาที่เล่นเกมร่วมกัน
ด้วยระบบเสียง, ข้อความ, และวิดีโอแชท, นี่คือที่ที่คุณสามารถเชื่อมต่อ, แบ่งปัน, และร่วมมือกันได้. ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานแคมเปญเกมกับเพื่อน ๆ หรือจัดตั้งชมรมหนังสือ, Discord ก็สามารถเพิ่มสีสันให้กับแชทกลุ่มของคุณได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Discord
- สร้างและเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ตามความสนใจของคุณ
- ใช้เครื่องมือการดูแลชุมชนที่แข็งแกร่งพร้อมระดับการเข้าถึงและการปรับแต่งสิทธิ์ที่แตกต่างกัน
- ผสานระบบบอทเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การเล่นเพลง, การควบคุมการสนทนา, และการให้ข้อมูล
- ลองใช้แฮ็ก Discordเช่น การเปิดใช้งาน Push-to-Talk เพื่อลดเสียงรบกวนในพื้นหลังและทำให้การสนทนาในช่องเสียงเป็นไปอย่างราบรื่น
ข้อจำกัดของ Discord
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนในตอนแรก
- ข้อความโดยตรงไม่ถูกจำกัดอยู่แค่เซิร์ฟเวอร์เฉพาะ ซึ่งอาจทำให้การสื่อสารระหว่างเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวไม่ชัดเจน
ราคา Discord
- ฟรีตลอดไป
- ไนโตร เบสิค: $2.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไนโตร: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวใน Discord
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (450+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Discord อย่างไรบ้าง?
นี่เป็นแอปที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างและเชื่อมต่อกับชุมชน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานไปพร้อมกัน คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามของคุณมีอยู่อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นการแชทหรือช่องเสียงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในการใช้งานจากการอัปเดตบ่อยครั้งอาจต้องใช้เวลาปรับตัวบ้าง แต่ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญยังคงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
🧠เกร็ดความรู้: Discord ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับนักเล่นเกม อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมันก็ได้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างชุมชนเฉพาะกลุ่มและการเชื่อมต่อกันด้วยข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์
อ่านเพิ่มเติม: Slack vs. Discord: แอปแชทไหนดีกว่ากัน?
4. Reddit (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาเฉพาะกลุ่ม)
Redditคือดินแดนไร้กฎหมายของอินเทอร์เน็ต ที่ซึ่งทุกงานอดิเรก คำถาม และความคิดเห็นที่ไม่เป็นที่นิยมต่างก็มีพื้นที่ของตัวเอง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ใครๆ จะเรียกที่นี่ว่าหน้าแรกของอินเทอร์เน็ต!
คุณสามารถทำสิ่งที่ดีได้เกือบทุกอย่าง—ตั้งแต่การคุยกันอย่างลึกซึ้งกับผู้คนแปลกหน้าที่มีความสนใจเหมือนกัน ไปจนถึงการเลื่อนดูและหัวเราะออกมาดัง ๆ กับมีมเฉพาะกลุ่ม เครือข่ายชุมชนขนาดใหญ่ (ที่เรียกว่าซับเรดดิต) นี้ทุ่มเทให้กับหัวข้อที่หลากหลาย ตั้งแต่ดาราศาสตร์ไปจนถึงเครื่องดูดฝุ่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Reddit
- ค้นหาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและการสนทนาที่ดีที่สุดได้ด้วยระบบโหวตขึ้นหรือโหวตลง
- เข้าร่วมเซสชันถาม-ตอบสดกับผู้เชี่ยวชาญ, คนดัง, และบุคคลที่น่าสนใจอื่น ๆ
- ให้รางวัลแก่ผู้ใช้รายอื่นสำหรับการมีส่วนร่วมที่มีคุณค่า เพื่อกระตุ้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์เชิงบวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Reddit
- คุณภาพของการควบคุมอาจแตกต่างกันอย่างมากระหว่างซับเรดดิตต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่สม่ำเสมอ
- หน้าแรกได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอัลกอริทึมของ Reddit ซึ่งบางครั้งอาจจำกัดการเข้าถึงมุมมองที่หลากหลาย
ราคาของ Reddit
- ฟรีตลอดไป
- Reddit Premium: $5.99/เดือน
เรตติ้งและรีวิวจาก Reddit
- G2: 4. 2/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Reddit อย่างไรบ้าง?
Reddit เป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ยอดเยี่ยมซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าร่วมชุมชน โพสต์เนื้อหา และมีส่วนร่วมในการสนทนากับผู้ใช้อื่น ๆ… ถือเป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทั่วไปและธุรกิจ โพสต์บน Reddit อาจเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ใช้ใหม่ เนื่องจากบางโพสต์อาจถูกลบอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมีบอทและบัญชีสแปมจำนวนมากบน Reddit ที่มักก่อกวนผู้ใช้อื่นอยู่บ่อยครั้ง
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
4. Bluesky (ดีที่สุดสำหรับเครือข่ายสังคมแบบกระจายศูนย์)
Blueskyสามารถถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่แข็งแกร่งที่สุดของ Twitter ได้ ด้วยแนวทางที่ไม่รวมศูนย์ในการสร้างชุมชน ทำให้สามารถควบคุมเนื้อหา ฟีด และตัวตนออนไลน์ของคุณได้มากกว่า Twitter อย่างชัดเจน
Bluesky กำลังสร้างแนวคิดใหม่ให้กับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย โดยมุ่งเน้นที่การควบคุมของผู้ใช้และการพัฒนาแบบเปิด
คุณสมบัติเด่นของ Bluesky
- สร้างบนโปรโตคอล AT เพื่อความโปร่งใสและการทำงานร่วมกันได้ระหว่างแอปพลิเคชันทางสังคม
- เชื่อมโยงบัญชีกับโดเมนที่กำหนดเองเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำใครและตรวจสอบได้
- เลือกสิ่งที่คุณต้องการและสร้างฟีดของคุณเอง—ไม่มีอัลกอริทึมมาสร้างความประหลาดใจให้คุณที่นี่
- กำหนดกฎการควบคุมเนื้อหาของคุณเองผ่านระบบติดป้ายกำกับแบบเปิด
ข้อจำกัดของบลูสกาย
- Bluesky มีฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่า ซึ่งนำไปสู่การมีกลุ่มการเชื่อมต่อที่จำกัด
- เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างใหม่ อาจประสบปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว เช่น การหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือเวลาในการโหลดที่ช้า
การกำหนดราคาแบบบลูสกาย
- ฟรีตลอดไป
บลูสกายเรตติ้งส์และรีวิว
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
👀คุณรู้หรือไม่? Bluesky ถูกสร้างขึ้นโดย Jack Dorsey (ใช่แล้ว ผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter!) มันเริ่มต้นขึ้นในปี 2019 ในฐานะโครงการวิจัยภายใน Twitter เพื่อสำรวจทางเลือกในการกระจายอำนาจสำหรับสื่อสังคมออนไลน์
5. X (เดิมชื่อ Twitter) (เหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาและการอัปเดตระดับโลก)
X(เดิมชื่อ Twitter) คือที่ที่โลกมาโต้เถียง หัวเราะ และบางครั้งก็เรียนรู้ใน 280 ตัวอักษรหรือน้อยกว่านั้น อาจเริ่มต้นเป็นเว็บไซต์ไมโครบล็อก แต่ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เหตุการณ์ต่างๆ ของโลกได้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ ซึ่งได้กำหนดบทบาทของมันในการสนทนาทั่วโลก
จากหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมไปจนถึงการถกเถียงที่เผ็ดร้อน X เป็นตัวกำหนดวิธีที่ผู้คนสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันในโลกดิจิทัลสมัยใหม่
คุณสมบัติที่ดีที่สุด 10 อย่าง
- ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั่วโลกและหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ติดตามไทม์ไลน์ตามลำดับเวลาเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวจากบัญชีที่คุณติดตาม
- สร้างคอนเทนต์ไวรัลและสร้างชุมชนที่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
- ใช้คุณสมบัติวิดีโอและเสียงสดเพื่อการสนทนาด้วยเสียงแบบเรียลไทม์ทันที
ข้อจำกัดของ X
- ข้อจำกัด 280 ตัวอักษรอาจทำให้การสื่อสารความคิดที่ซับซ้อนเป็นเรื่องยาก
- ไทม์ไลน์ได้รับอิทธิพลจากอัลกอริทึม ซึ่งบางครั้งอาจให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมมากกว่าความเกี่ยวข้อง
การตั้งราคาแบบ X
- ฟรีตลอดไป
- ระดับพื้นฐาน: $3/เดือน
- ระดับพรีเมียม: 8 ดอลลาร์/เดือน
- ระดับพรีเมียม+: $22/เดือน
การจัดเรตติ้งและรีวิว X
- G2: 4. 3/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (1,700+ รีวิว)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง X อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบความสามารถในการระบุผู้มีอิทธิพล, ตรวจสอบแบรนด์, เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง, รวมถึงติดตามแฮชแท็ก, สื่อสารกับหลายคนได้อย่างง่ายดาย, รวดเร็ว และแม่นยำ, การตอบสนองและการมีส่วนร่วมระหว่างบุคคลและสถานที่อย่างรวดเร็ว ข้อเสียคือมันมีโฆษณาเยอะมาก และยังช่วยในการเผยแพร่ข่าวปลอมอีกด้วย...
👀คุณรู้หรือไม่? 48% ของผู้ใช้ Xกล่าวว่าพวกเขาใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อรับข่าวสารและอัปเดตต่างๆ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์เดียวกันก็ใช้เพื่อความบันเทิงเช่นกัน พูดถึงความหลากหลาย!
6. Mastodon (เหมาะที่สุดสำหรับความเป็นส่วนตัวแบบกระจายศูนย์)
Mastodonเป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมแบบโอเพนซอร์สและกระจายศูนย์ที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมของผู้ใช้ ความเป็นส่วนตัว และประสบการณ์ที่ปราศจากโฆษณา
เมื่อมีบุคคลมากขึ้นที่แสวงหาทางเลือกแทนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์แบบดั้งเดิม แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mastodon ในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและการแบ่งปันเนื้อหาจึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Mastodon
- เลือกเซิร์ฟเวอร์อิสระ (อินสแตนซ์) ที่ดำเนินการด้วยชุมชน กฎ และวัฒนธรรมของตนเอง ขึ้นอยู่กับความสนใจและค่านิยมของคุณ
- ดูโพสต์ตามลำดับเวลาจากบัญชีที่คุณติดตาม โดยไม่มีการแทรกแซงจากอัลกอริทึม
- เพลิดเพลินกับประสบการณ์การใช้งานที่สะอาดขึ้นโดยไม่มีโฆษณาที่รบกวน
- ใช้ฟีเจอร์ 'federation' เพื่อโต้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ และสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันซึ่งเรียกว่า 'fediverse'
ข้อจำกัดของมาสตอดอน
- ผู้ใช้อาจเผชิญกับเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงชัน
- การค้นหาผู้คนและเนื้อหาใหม่ ๆ อาจมีความท้าทายมากกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีอัลกอริทึมการค้นหาที่ทรงพลัง
ราคาของ Mastodon
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Mastodon
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. กลุ่ม Facebook (เหมาะที่สุดสำหรับชุมชนส่วนตัว)
คุณใช้เวลาหลายชั่วโมงในการปรับแต่งโพสต์ของคุณให้สมบูรณ์แบบ แต่จะมีใครเห็นมันหรือไม่? การเลื่อนฟีดFacebookอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังสามารถฝังเนื้อหาของคุณได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ชมของคุณพลาดได้ง่าย
กลุ่มเป็นพื้นที่เฉพาะที่มอบโอกาสให้คุณได้เชื่อมต่อกับผู้ที่มีความสนใจคล้ายกัน และสร้างชุมชนที่อบอุ่นและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมที่ใส่ใจในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสาร
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของกลุ่ม Facebook
- สร้างกลุ่มส่วนตัวเพื่อการเข้าถึงเฉพาะสมาชิกฟรี
- จัดระเบียบและส่งเสริมกิจกรรมภายในกลุ่ม พร้อมทั้งส่งการแจ้งเตือนโดยกล่าวถึงทุกคน
- ถ่ายทอดสดในกลุ่มของคุณเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและแชร์รูปภาพ เอกสาร และวิดีโอได้อย่างง่ายดายภายในกลุ่ม
- เข้าถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของ Facebook เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น
ข้อจำกัดของกลุ่ม Facebook
- การขายตรงหรือการนำเสนอเนื้อหาพรีเมียมมักไม่สามารถทำได้ในกรณีที่มีตัวเลือกการสร้างรายได้จำกัด
- การควบคุมที่จำกัดต่อประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมภายในกลุ่ม เนื่องจากอินเทอร์เฟซและคุณสมบัติที่เป็นมาตรฐานเป็นส่วนใหญ่
ราคาของกลุ่ม Facebook
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน Meta Verified สำหรับผู้สร้างและผู้ประกอบการ: $14.99/เดือน
- เมตา เวอร์ified บิสสิเนส พลัส: 44.99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน
คะแนนและรีวิวของกลุ่ม Facebook
- G2: 4. 3/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงกลุ่ม Facebook อย่างไรบ้าง?
กลุ่ม Facebook เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าร่วมชุมชนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่บน Facebook ซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดคล้ายกันและมีความสนใจที่เหมือนกัน กลุ่ม Facebook ใช้งานง่ายมาก และให้ฉันได้รับการแจ้งเตือนเป็นประจำเกี่ยวกับกิจกรรมจากกลุ่มที่ฉันเข้าร่วม ทำให้ฉันสามารถติดตามโพสต์ได้ทันท่วงที
8. Mattermost (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมระดับองค์กร)
Mattermostเป็นทางเลือกของ Slackที่ไม่มีอะไรเกินความจำเป็น — ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และเน้นที่การทำให้งานสำเร็จ
Mattermost เป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สที่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการฟีเจอร์การทำงานร่วมกันขั้นสูงและฟังก์ชันการทำงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีระบบส่งข้อความที่ปลอดภัย การแชร์ไฟล์ รองรับ Markdown และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจและนักพัฒนา!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mattermost
- รวมการส่งข้อความทางธุรกิจ, การแชร์ไฟล์, และการทำงานอัตโนมัติไว้ในที่เดียว
- เข้าร่วมการประชุมทางเสียง/วิดีโอกับทีมของคุณ
- สร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างด้วยเพลย์บุ๊กและการผสานรวม
- ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การเข้ารหัสข้อมูลแบบปลายทางถึงปลายทางและการควบคุมข้อมูล
ข้อจำกัดของ Mattermost
- ต้องการทรัพยากร IT ที่ทุ่มเทสำหรับการโฮสต์ด้วยตนเอง
- เวอร์ชันฟรีมีข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติ, ที่เก็บข้อมูล, และจำนวนผู้ใช้
ราคาของ Mattermost
- ฟรีตลอดไป
- มืออาชีพ: $10/เดือนต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวของ Mattermost
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
9. วงกลม (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนที่มีแบรนด์)
ลองนึกภาพว่าหากแชทกลุ่มและเครื่องมือจัดการงานของคุณมีลูก นั่นก็คือCircle
นี่คือจุดนัดพบออนไลน์สำหรับผู้สร้างสรรค์ ชุมชน และทีมที่เบื่อกับความวุ่นวายจากแจ้งเตือนไม่สิ้นสุดและกระทู้ที่หายไป ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดกับทีมหรือถกเถียงว่าสับปะรดควรอยู่บนพิซซ่าหรือไม่ Circle จะช่วยให้การสนทนาของคุณมีสมาธิและตรงประเด็นอยู่เสมอ
วงกลมคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- รวมการสนทนา, กิจกรรม, และหลักสูตรไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เข้าถึงการถ่ายทอดสด, การแชทกลุ่ม, และการหารือที่จัดเตรียมไว้เพื่อสร้างความมีส่วนร่วม
- ตั้งค่าสมาชิกแบบชำระเงิน, กลุ่มตามกลุ่มเป้าหมาย, และมาสเตอร์คลาสพิเศษ
- ปรับแต่งแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของวงกลม
- การขาดแผนฟรีอาจทำให้ยากต่อการประเมินว่าแพลตฟอร์มนี้เหมาะกับคุณหรือไม่
การกำหนดราคาแบบวงกลม
- มืออาชีพ: 89 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: 199 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: $360/เดือน
- แอปพลิเคชันแบรนด์ Plus: ราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวแบบวงกลม
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 35 รายการ)
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Circle อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่สามารถเพิ่มคอร์สเรียน เนื้อหาแบบบล็อกโพสต์ รวมถึงวิดีโอและไฟล์ PDF ได้ นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของชุมชนได้อย่างง่ายดายอีกด้วย แพลตฟอร์มนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาและโพสต์คำถาม ซึ่งยอดเยี่ยมมาก!
10. TikTok (เหมาะที่สุดสำหรับการแพร่กระจายแบบไวรัลที่สร้างสรรค์)
TikTokคือที่ที่วิดีโอ 10 วินาทีสามารถเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นกระแสไวรัลหรือทำให้คุณตั้งคำถามกับการตัดสินใจในชีวิตของตัวเองตอนตี 2 พร้อมคำถามว่า "ทำไมฉันถึงกำลังดูคนทำเค้กรูปจระเข้อยู่?"
ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ TikTok ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราบริโภคและแบ่งปันเนื้อหา
ในขณะที่การถกเถียงเกี่ยวกับการห้ามใช้ในสหรัฐอเมริกาเกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ มันกลับเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เป็นความคิดสร้างสรรค์ผู้สร้างเนื้อหาหลากหลายประเภทมีส่วนร่วมด้วยเทรนด์การเต้น ชุมชนเฉพาะกลุ่ม และเคล็ดลับชีวิตที่น่าสงสัย เพื่อสร้างส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความบันเทิงและความคิดสร้างสรรค์
และใช่ แม้แต่คุณยายของคุณก็อาจจะกลายเป็นกระแสได้—ยินดีต้อนรับสู่ความวุ่นวาย!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TikTok
- ใช้เครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างวิดีโอที่น่าสนใจพร้อมฟิลเตอร์, เอฟเฟ็กต์, และเพลง
- สำรวจหน้า For You (FYP) ที่ปรับแต่งเฉพาะคุณเพื่อค้นพบเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งตรงกับความสนใจของคุณ
- เข้าร่วมชุมชนที่ขับเคลื่อนด้วยเทรนด์ซึ่งเติบโตจากการเป็นไวรัล สร้างความรู้สึกของการแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
- สร้างเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Duets และ Stitches
ข้อจำกัดของ TikTok
- การอิ่มตัวของเนื้อหาอาจกลายเป็นความท้าทายสำหรับผู้สร้างเนื้อหาใหม่ ๆ ในการโดดเด่น
- ความสำเร็จขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับอัลกอริทึมของ TikTok เป็นอย่างมาก
ราคา TikTok
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิว TikTok
- G2: ไม่มีรีวิว
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ
ClickUpอาจไม่ใช่ชื่อแรกที่คุณนึกถึงสำหรับการเชื่อมต่อทางสังคม แต่คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของมันทำให้มันเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในฐานะทางเลือกของ Threads
ออกแบบมาให้เป็นแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำงาน มาพร้อมฟีเจอร์แชท เอกสาร และไวท์บอร์ดในตัว ช่วยให้ทีมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทีมทำงาน ทีมเล่น D&D หรือกลุ่มอื่นๆ สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว
ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คุณสามารถทำได้มากกว่าการคุยกับชุมชนของคุณ
ทำงานเป็นทีมการตลาดเดียวกัน
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการการตลาด ClickUpมีความน่าสนใจเป็นพิเศษสำหรับทีมโซเชียลมีเดียและการตลาด โดยนำเสนอเครื่องมือที่มากกว่าการสื่อสารแบบธรรมดา
ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไอเดียคอนเทนต์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ไปจนถึงการจัดการงานและการติดตามความคืบหน้า ทุกสิ่งที่ทีมการตลาดโซเชียลมีเดียของคุณต้องการมีอยู่ที่นี่แล้ว
อัญมณีล้ำค่าที่สุดของมัน?ClickUp Chat! คุณจะได้รับฟังก์ชันการสื่อสารทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหาช่องทางที่ 'เหมาะสม' การสนทนาจะถูกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติไปยัง Space, List และ Task ที่ถูกต้องภายใน ClickUp ทำให้บริบทพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โบนัส: หากคุณมีข้อความที่ต้องการแปลงเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ คุณสามารถทำได้ในคลิกเดียวจากภายในแชท!
นอกจากนี้ การผสานรวม AI พื้นเมืองของ ClickUp ที่ชื่อว่าClickUp Brain เข้ากับ Chat ยังช่วยให้คุณ:
- สรุปบทสนทนายาวเพื่อให้คุณสามารถติดตามประเด็นสำคัญได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเลื่อนดูข้อความมากมาย
- แนะนำคำตอบเพื่อเร่งการตอบกลับและทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้การอัปเดตสถานะเป็นอัตโนมัติโดยการสรุปความคืบหน้าล่าสุดของโครงการภายในแชท
- ปรับปรุงความชัดเจนโดยการเขียนข้อความใหม่หรือปรับปรุงข้อความเพื่อให้การสื่อสารดีขึ้น
- แปลข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อขจัดอุปสรรคทางภาษาในทีมระดับโลก
ชมวิดีโอนี้เพื่อเข้าใจทุกสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อภารกิจและการแชทของคุณมาบรรจบกัน!
แต่แล้วในสถานการณ์ที่คำพูดไม่เพียงพอจะทำอย่างไร? จินตนาการและร่วมมือกันในความคิดของคุณผ่านClickUp Whiteboards. สร้างสรรค์, วางแผน, และวางแผนกลยุทธ์สำหรับแคมเปญสื่อสังคมออนไลน์ของคุณร่วมกันพร้อมข้อมูลภาพจากทีมในเวลาจริง.
แล้วถ้าคุณต้องการเอกสารรายละเอียดสำหรับแผนของคุณล่ะ?ClickUp Docsพร้อมช่วยคุณแล้ว เพิ่มเข้าไปในโครงการของคุณเพื่อสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกันแบบเรียลไทม์ พร้อมควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อปกป้องข้อมูลสำคัญ
ปัญหาหลักที่ ClickUp ช่วยเราแก้ไขได้ที่นี่คือการวางแผนการตลาดและสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อไม่นานมานี้เราเคยวางแผนใน Excel และเก็บเนื้อหาไว้ในโฟลเดอร์ ทำให้เริ่มยุ่งเหยิงอย่างรวดเร็ว ด้วย ClickUp ฉันสามารถวางแผนและทำการตลาด (ข้อความ, วิดีโอ และรูปภาพ) ได้ในที่เดียว ง่ายมาก!
ปรับแต่งและทำให้พื้นที่ทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติ
ต่างจาก Threads, ClickUp มอบชุดเครื่องมือขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบของคุณ คุณสมบัติการจัดการงานช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้และติดตามได้ มอบหมายความรับผิดชอบ กำหนดเส้นตาย และปรับเปลี่ยนเส้นทางได้อย่างง่ายดายตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
ClickUp Automationsยังช่วยประหยัดเวลาให้คุณหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์ด้วยการกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ตั้งค่าทริกเกอร์ที่กำหนดเองโดยใช้คำสั่ง if-then และดูสถานะของคุณอัปเดตโดยอัตโนมัติ สมาชิกในทีมได้รับการแจ้งเตือนโดยทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และงานต่างๆ เคลื่อนผ่านเวิร์กโฟลว์ได้อย่างราบรื่น ตั้งแต่การมอบหมายงานโดยอัตโนมัติไปจนถึงการจัดลำดับความสำคัญของคำขอเร่งด่วน ClickUp Automations ช่วยให้โครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นในขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ
สร้างฐานสื่อสังคมออนไลน์ของคุณเอง
การสร้างชุมชนไม่ได้เป็นเพียงแค่การสื่อสารเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ที่มั่นคงอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม การติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียทั้งหมดนั้นเป็นงานที่ยุ่งยากมากการใช้เทมเพลตเนื้อหาสำหรับโซเชียลมีเดียจะช่วยคุณได้หรือไม่? แน่นอน!
เทมเพลตโซเชียลมีเดียของ ClickUpช่วยให้การเริ่มต้นใช้งานโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้น (และรวดเร็วยิ่งขึ้น!) ด้วยการรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ที่เดียว ตั้งแต่การระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา การสร้าง การจัดตารางเวลา ไปจนถึงการวิเคราะห์
ต้องการอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นหรือไม่?เทมเพลต ClickUp Social Media Advancedประกอบด้วยสถานะที่กำหนดเองมากกว่า 15 แบบ และมุมมองที่กำหนดเอง 5 แบบ รวมถึงมุมมองรายการ, มุมมองบอร์ดสไตล์ Kanban และอื่น ๆ สำหรับการจัดการอย่างครอบคลุม
ต้องการเทมเพลตเฉพาะสำหรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนหรือไม่?เทมเพลตการจัดการชุมชนของ ClickUpช่วยให้คุณวางแผน วางกลยุทธ์ ติดตาม และวัดความสำเร็จ เพื่อให้มั่นใจว่าชุมชนของคุณยังคงมีความกระตือรือร้นและเชื่อมโยงกันอยู่เสมอ
เปลี่ยนมาใช้ ClickUp เพื่อ:
- ทำงานกับชุดเครื่องมือการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่ครบถ้วน รวมถึงการจัดการงานและกิจกรรม การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการ และการติดตามโครงการ
- ใช้การผสานรวม เช่นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล Instagramเพื่อการไหลของข้อมูลที่ปลอดภัยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือ
- เข้าถึงชุมชน ClickUp Globalที่ให้การสนับสนุนจากเพื่อน ClickUppers เพื่อเชื่อมต่อ เรียนรู้ และแบ่งปันไอเดีย
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มการมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียและการทำงานร่วมกัน มันช่วยให้การดำเนินงานบนโซเชียลมีเดียของคุณราบรื่นและปราศจากปัญหา!
อ่านเพิ่มเติม: แม่แบบปฏิทินโซเชียลมีเดียฟรี
ร้อยด้ายผ่านเข็มแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ไม่ว่าคุณจะมองหาความร่วมมือระดับมืออาชีพ การสนทนาเฉพาะกลุ่ม หรือการเผยแพร่เนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ ClickUp คือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียที่ดีที่สุด
โซเชียลมีเดียไม่เคยหลับใหล ด้วยฟีเจอร์ที่ครอบคลุมอย่างการร่วมมือที่ง่ายดาย การจัดการงาน และระบบการทำงานอัตโนมัติ ClickUp ก็ไม่เคยหยุดเช่นกัน นอกจากนี้ยังรวบรวมไอเดีย WIP ของคุณ เนื้อหาที่พร้อมเผยแพร่ ตัวชี้วัดสำคัญ และการอัปเดตที่สำคัญไว้ในที่เดียว
ดังนั้น คุณสามารถสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ ติดตามความคืบหน้า และบรรลุเป้าหมายบนโซเชียลมีเดียของคุณได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าจากเครื่องมือ ฟังดูดีไหม?สมัครบัญชี ClickUp ฟรีตอนนี้เลย!