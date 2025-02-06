12 เครื่องมือ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมขายของคุณกำลังถูกท่วมด้วยลูกค้าเป้าหมายจำนวนมาก ไฟล์สเปรดชีตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และไม่มีใครจำได้ว่าครั้งสุดท้ายที่คำถามของลูกค้าไม่หลุดรอดสายตาไปคือเมื่อไหร่ ฟังดูคุ้นไหม?
นี่คือความวุ่นวายที่หลายธุรกิจต้องเผชิญเมื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่มีเครื่องมือที่เหมาะสม 😵💫
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์เข้ามาช่วยจัดการกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราวกับซูเปอร์ฮีโร่ที่เข้ามาช่วยเหลือทันที ซอฟต์แวร์นี้จะทำให้ข้อมูลลูกค้า การจัดการรายชื่อผู้ติดต่อ และข้อมูลเชิงลึกด้านการขายทั้งหมดของคุณสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่สำนักงานหรือในห้องรับรองที่สนามบิน
คู่มือนี้จะสำรวจสิ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์ CRM ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การขายของคุณ 🚀
⏰ สรุป 60 วินาที
ระบบ CRM ที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการบริหารจัดการลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ระบบ CRM ที่ยอดเยี่ยมจะจัดระเบียบข้อมูลของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต และทำให้คุณไม่พลาดโอกาสสำคัญ นี่คือภาพรวมของระบบ CRM บนเว็บที่ดีที่สุด:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับโครงการแบบครบวงจรและโซลูชัน CRM ✅
- Salesforce Sales Cloud: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติด้านการขายด้วย AI ✅
- Zoho CRM: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ปรับขนาดได้และเต็มไปด้วยฟีเจอร์ ✅
- HubSpot CRM: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้บริการ CRM ที่ใช้งานง่าย ✅
- Pipedrive: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM การขายที่เน้นดีล พร้อมการจัดการขั้นตอนงานขายที่ใช้งานง่าย ✅
- Freshsales: เหมาะที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติด้านการขายที่ไร้รอยต่อ ✅
- Microsoft Dynamics 365: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM และ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง ✅
- Insightly CRM: โซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการขยายธุรกิจ ✅
- คล่องแคล่ว: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น ✅
- Zendesk Sell: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ง่าย ๆ พร้อมการมองเห็นลูกค้าแบบรวมศูนย์ ✅
- SugarCRM: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูง ✅
- Apptivo CRM: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ปรับแต่งได้และประหยัดงบประมาณ ✅
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ CRM บนระบบคลาวด์?
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ แต่กฎแบบเหมารวมที่ใช้ได้กับทุกองค์กรนั้นใช้ไม่ได้ผลสำหรับซอฟต์แวร์เหล่านี้ แล้วคุณจะเลือกซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมได้อย่างไร?
นี่คือสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อประเมินระบบ CRM บนคลาวด์:
- การเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า ข้อมูลการขาย และรายงานต่างๆ จากอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกที่ทุกเวลา
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ปรับปรุงการทำงานซ้ำๆ เช่น การติดตามผล การป้อนข้อมูล และการติดตามข้อตกลง ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มเวลาให้กับทีมของคุณสำหรับกิจกรรมที่มีมูลค่าสูง
- การมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย: ติดตามดีลในทุกขั้นตอนของวงจรการขายด้วยแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย เพื่อเพิ่มโอกาสสูงสุด
- รายงานที่ปรับแต่งได้: ปรับแต่งการวิเคราะห์ให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ช่วยให้คุณวัดประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
- การผสานรวมกับเครื่องมือที่มีอยู่: เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอีเมล ซอฟต์แวร์การตลาด และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นสำหรับทีมของคุณ
- การจัดการการติดต่อขั้นสูง: จัดเก็บและจัดการการติดต่อกับลูกค้าทั้งหมดในที่เดียวเพื่อสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีขึ้น
🔍 คุณทราบหรือไม่? เมื่อเลือกโซลูชัน CRM ควรพิจารณาเครื่องมือที่มีฟีเจอร์ขับเคลื่อนด้วย AI ธุรกิจที่ใช้ซอฟต์แวร์ CRM ที่รองรับ AI เชิงสร้างสรรค์มีโอกาสเกินเป้าหมายยอดขายสูงกว่าถึง 83%
12 ระบบ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดที่คุณต้องรู้จัก
การค้นหาซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดอาจรู้สึกท่วมท้นแต่คุ้มค่า ซอฟต์แวร์ CRM บนคลาวด์ที่มั่นคงช่วยให้การจัดการผู้ติดต่อและการติดตามการขายง่ายขึ้น ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และช่วยให้ทีมสามารถบรรลุเป้าหมายได้
มาดู 12 โซลูชัน CRM บนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับโครงการแบบครบวงจรและโซลูชัน CRM)
โซลูชัน CRM ของ ClickUpได้กำหนดนิยามใหม่ของการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยการผสานเครื่องมือจัดการกระบวนการขายที่มีประสิทธิภาพเข้ากับแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถขยายได้สำหรับการทำงาน
ด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นมากกว่า 10 แบบ เช่น กระดานคัมบังและมุมมองรายการ ธุรกิจสามารถติดตามการขายได้อย่างราบรื่น จัดการบัญชี และดูแลการมีส่วนร่วมของลูกค้าแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดประสิทธิภาพของมันให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เกี่ยวกับมูลค่าตลอดอายุของลูกค้าและขนาดของดีล ช่วยให้ทีมสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานได้
แพลตฟอร์มนี้ผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, HubSpot, Gmail และอื่น ๆ อีกมากมาย ช่วยรวมศูนย์การสื่อสารกับลูกค้าไว้ในที่เดียว และขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน
นอกจากนี้ ระบบอัตโนมัติของมันยังช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้น โดยทำการอัปเดตสถานะโดยอัตโนมัติ มอบหมายงาน และจัดลำดับความสำคัญของทีมให้เหมาะสมที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
เทมเพลต CRM ของ ClickUpมอบโซลูชันแบบศูนย์กลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการลูกค้า ช่วยติดตามกระบวนการขาย จัดระเบียบรายละเอียดผู้ติดต่อ และทำงานอัตโนมัติสำหรับกระบวนการที่ทำซ้ำๆ ช่วยประหยัดเวลาให้กับทีม
สถานะ, ฟิลด์, และมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นมูลค่าตลอดอายุลูกค้า ขนาดดีล และประสิทธิภาพของทีมด้วยวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 แบบ
- ปรับกระบวนการขายให้เหมาะสมด้วยขั้นตอน การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และฟิลด์การติดตามรายละเอียด
- ประหยัดเวลาด้วยการสร้างงานอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงสถานะ และการแจ้งเตือน
- ใช้มุมมองมากกว่า 10 แบบเพื่อจัดการบัญชี, ท่อการขาย, และงานได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับทีมหรือลูกค้าในเอกสารที่แชร์กันแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อยเนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: เพิ่มในราคา $7/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ผู้ใช้คนหนึ่งเน้นว่า
ฉันใช้ ClickUp สำหรับโครงการธุรกิจของฉัน เช่น โครงการกับลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ CRM ด้วย ฉันชอบ ClickUp มาก และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่มีฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ทำให้มันดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ
ฉันใช้ ClickUp สำหรับโครงการธุรกิจของฉัน เช่น โครงการกับลูกค้าและงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระบบ CRM ด้วย ฉันชอบ ClickUp มาก และการอัปเดตอย่างต่อเนื่องที่มีฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงต่างๆ ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:ClickUp Brainช่วยให้ทีมขายทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยคำตอบทันที การอัปเดตอัตโนมัติ และการติดตามผลที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce ได้อย่างราบรื่นเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นที่การเพิ่มอัตราการพึงพอใจของลูกค้า
2. Salesforce Sales Cloud (เหมาะที่สุดสำหรับการขายอัตโนมัติด้วย AI)
Salesforce Sales Cloud เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการขายและขยายการเติบโตของรายได้
ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น Einstein Analytics ช่วยแนะนำผู้ขายผ่านแต่ละขั้นตอนของการเจรจาและให้การคาดการณ์แบบเรียลไทม์พร้อมการจัดการกระบวนการขาย
คุณสมบัติเช่นระบบอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน, เครื่องมือเสนอราคา, และการติดตามกิจกรรมให้แหล่งข้อมูลกลางที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Salesforce Sales Cloud
- สร้างการคาดการณ์แบบเรียลไทม์และแม่นยำด้วยข้อมูลเชิงลึกจาก AI ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะ
- ติดตามข้อตกลงและระบุจุดติดขัดด้วยเครื่องมือการจัดการท่อที่เข้าใจง่าย
- อัตโนมัติกระบวนการต่าง ๆ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเครื่องมือสร้างขั้นตอนการทำงานแบบลากและวาง
- บันทึกอีเมล กิจกรรม และการมีส่วนร่วมโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาภาพรวม CRM ที่สอดคล้องกัน
ข้อจำกัดของ Salesforce Sales Cloud
- การนำทาง UI อาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
- เครื่องมือแบบ Low-code อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจขั้นสูงได้อย่างสมบูรณ์หากไม่มีการเขียนโค้ดแบบกำหนดเอง
ราคา Salesforce Sales Cloud
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- โปรสูท: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $165/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $330/เดือน ต่อผู้ใช้
- ยอดขาย Einstein 1: $500/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Salesforce Sales Cloud
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 18,000 รายการ)
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 23,000 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? โดยเฉลี่ยแล้ว โซลูชัน CRM ช่วยประหยัดเวลาให้พนักงานได้5-10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้วยการอัตโนมัติงานที่น่าเบื่อ เช่น การติดตามงานและการป้อนข้อมูล ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถทำอะไรได้บ้างกับเวลาที่เพิ่มขึ้นนี้!
3. Zoho CRM (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM ที่ปรับขนาดได้และเต็มไปด้วยคุณสมบัติ)
Zoho CRM เป็นโซลูชันที่คุ้มค่าและเต็มไปด้วยคุณสมบัติ เหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาด มีเครื่องมือหลากหลาย รวมถึงการพยากรณ์ยอดขาย การช่วยเหลือด้วย AI ผ่าน Zia การสื่อสารหลายช่องทาง และการทำงานอัตโนมัติขั้นสูง
มันช่วยปรับปรุงการร่วมมือและการจัดการข้อมูลผ่านการผสานรวมอย่างราบรื่นในระบบนิเวศของ Zoho และเครื่องมือของบุคคลที่สาม
คุณสมบัติ Blueprint ของมันโดดเด่นในด้านการอัตโนมัติของกระบวนการ ช่วยให้ทีมสามารถเก็บข้อมูลและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho CRM
- ใช้เครื่องมือ AI ของ Zia เพื่อรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ จัดการงาน และโต้ตอบกับลูกค้าผ่าน AI แบบสนทนา
- สื่อสารกับลูกค้าผ่านช่องทางอีเมล, โซเชียลมีเดีย, และโทรศัพท์จากแพลตฟอร์มกลางเพียงแห่งเดียว
- ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำให้กระบวนการที่เป็นกิจวัตรเป็นอัตโนมัติ เช่น การมอบหมายลูกค้าเป้าหมาย การติดตามผล และการอัปเดตข้อมูล
ข้อจำกัดของ Zoho CRM
- การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบางรายการมีจำนวนจำกัด
ราคาของ Zoho CRM
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $23/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: 52 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
Zoho CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 1/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,700+)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 6,800 รายการ)
เมื่อพูดถึงกรณีการใช้งานโดยรวมของ Zoho CRMผู้ใช้บน G2กล่าวว่า,
Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา นอกจากนี้ โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลยังมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจ
Zoho CRM โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ให้เหมาะสมตามความต้องการ การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ในระบบนิเวศของ Zoho ช่วยให้การจัดการข้อมูลเป็นศูนย์กลางและทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำวันของเรา นอกจากนี้ โมดูลวิเคราะห์ข้อมูลยังมีความครบถ้วนและเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเห็นวิธีที่ธุรกิจชั้นนำใช้ประโยชน์จากเครื่องมือ CRM อย่างเต็มที่หรือไม่? สำรวจตัวอย่างและกรณีศึกษา CRM ในชีวิตจริงเพื่อค้นพบวิธีใหม่ๆในการให้การสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้
4. HubSpot CRM (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ให้บริการ CRM ที่ใช้งานง่าย)
HubSpot CRM โดดเด่นด้วยความเรียบง่ายและฟีเจอร์ขั้นสูงที่ให้ใช้ฟรี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่กำลังเติบโต
มันมอบเครื่องมือเช่นการติดตามระบบแบบเรียลไทม์, การเขียนอีเมลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์, ตัวจัดตารางการประชุม, และซอฟต์แวร์แชทสด, ทั้งหมดนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
HubSpot's Smart CRM รวมข้อมูลจากฝ่ายขาย การตลาด และการบริการลูกค้าเข้าด้วยกัน ให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ HubSpot CRM
- ติดตามและจัดการกระบวนการขายของคุณด้วยแดชบอร์ด CRMแบบเรียลไทม์
- ใช้เครื่องมืออีเมลที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและติดตามผลในเวลาที่เหมาะสม
- ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายด้วยซอฟต์แวร์แชทสดเพื่อการสื่อสารทันที
- เข้าถึงรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการขาย ประสิทธิภาพการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีม
ข้อจำกัดของระบบ CRM HubSpot
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่าง เช่น กระบวนการทำงานอัตโนมัติ มีให้บริการเฉพาะในแพ็กเกจแบบชำระเงินเท่านั้น
- รายงานเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กำหนดเองอาจต้องมีการปรับแต่งเพิ่มเติมและการเรียนรู้เพิ่มเติม
ราคาของ HubSpot CRM
- ศูนย์กลางการขายสำหรับผู้เริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $16/เดือน ต่อที่นั่ง
- Sales Hub Professional: $890/เดือน (รวม 3 ที่นั่ง)
- Sales Hub Enterprise: $3,600/เดือน (รวมห้าที่นั่ง)
คะแนนและรีวิวของ Hubspot
- G2: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การเลือกซอฟต์แวร์ CRM สำหรับองค์กรที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพขององค์กรคุณอย่างสิ้นเชิง รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเครื่องมือ CRM ที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
5. Pipedrive (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM การขายที่เน้นดีลพร้อมการจัดการท่อการขายที่ใช้งานง่าย)
Pipedrive ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบ ติดตาม และปิดการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ แดชบอร์ดแบบ Kanban ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการขาย ปรับแต่งขั้นตอนของการขาย และทำการติดตามผลอัตโนมัติ
ด้วยข้อมูลเชิงลึกด้านการขายแบบเรียลไทม์ ข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วย AI และฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ Pipedrive ช่วยให้พนักงานขายมุ่งเน้นไปที่โอกาสที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
นอกจากนี้ยังรองรับการดูแลลูกค้าเป้าหมายอัตโนมัติ การติดตามอีเมล และการเชื่อมต่อกับแอปยอดนิยม
คุณสมบัติเด่นของ Pipedrive
- สร้างภาพรวมของกระบวนการขายและปรับแต่งขั้นตอนการทำข้อตกลงด้วยแดชบอร์ดสไตล์คัมบัง
- อัตโนมัติการดูแลลูกค้าเป้าหมายและการติดตามผลด้วยข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติเพื่อฟังก์ชัน CRM ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- เข้าถึงรายงานการขายแบบเรียลไทม์และตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
ข้อจำกัดของ Pipedrive
- ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับ CRM ที่มีราคาสูงกว่า
- เครื่องมือรายงาน แม้จะมีประโยชน์ อาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
ราคาของ Pipedrive
- จำเป็น: $14/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- พลังงาน: $69/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Pipedrive
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (2,900+ รีวิว)
ผู้ใช้คนหนึ่งสรุปได้อย่างเหมาะสมว่า
ระบบ CRM ที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงระดับที่ใหญ่กว่ามาก
ระบบ CRM ที่ทรงพลัง เหมาะสำหรับการขยายธุรกิจ ตั้งแต่สตาร์ทอัพและธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงระดับที่ใหญ่กว่ามาก
🔍 คุณรู้หรือไม่?ธุรกิจส่วนใหญ่พบว่ายอดขายเพิ่มขึ้นถึง 29%หลังจากนำระบบ CRM มาใช้
6. Freshsales (เหมาะที่สุดสำหรับซอฟต์แวร์ CRM ที่ขับเคลื่อนด้วย AI พร้อมระบบอัตโนมัติในการขายที่ราบรื่น)
Freshsales ผสานฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ทีมขายสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและปิดการขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Freddy AI มอบข้อมูลเชิงลึกขั้นสูง เช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับดีล คะแนนความตั้งใจ และระบบเขียนอีเมลอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ทีมมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง
มุมมองแบบคัมบังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย บัญชี และดีลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพ เครื่องมือสื่อสารในตัว เช่น แชทสด อีเมล และโทรศัพท์ ช่วยให้การโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Freshsales
- จัดระเบียบและติดตามดีลด้วยมุมมองแบบคัมบังสำหรับบัญชี ติดต่อ และกระบวนการขาย
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ เช่น การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย, ลำดับอีเมล, และการมอบหมายกิจกรรม โดยใช้ Freddy AI
- รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง พร้อมคำแนะนำในการทำข้อตกลง การให้คะแนนเจตนา และการคาดการณ์จาก Freddy AI
ข้อจำกัดของ Freshsales
- การตั้งค่าการกำหนดค่าจำนวนมากอาจทำให้การตั้งค่าดูซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Freshsales อาจมีความท้าทายเนื่องจากความไม่สอดคล้องกันของโครงสร้างข้อมูลระหว่างสภาพแวดล้อมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมออนไลน์
ราคาของ Freshsales
- ฟรี
- การเติบโต: $11/เดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $47/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $71/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Freshsales
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
📚 อ่านเพิ่มเติม: การสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับลูกค้ามากที่สุดเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาลูกค้าและเติบโต สำรวจเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อทำให้ธุรกิจของคุณมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญมากขึ้น
7. Microsoft Dynamics 365 (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชัน CRM และ ERP ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ขั้นสูง)
Microsoft Dynamics 365 ผสานเครื่องมือ AI อันทรงพลังเข้ากับแพลตฟอร์ม CRM และ ERP แบบบูรณาการ เพื่อมอบการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ
จากเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับการขายไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง Dynamics 365 เชื่อมต่อทีม กระบวนการ และข้อมูลเพื่อการโต้ตอบกับลูกค้าอย่างไร้รอยต่อ ด้วย Microsoft Copilot ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของ AI ที่เข้าใจบริบทสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของลีด สรุปโอกาสทางธุรกิจ และอัตโนมัติการทำงานของกระบวนการ
คุณสมบัติของ Microsoft Dynamics 365
- ใช้ Copilot ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกในภาษาธรรมชาติ ร่างอีเมล และเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม
- อัตโนมัติการจัดการลูกค้าเป้าหมายและโอกาสเพื่อทำให้กระบวนการขายของคุณราบรื่น
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365, Power Platform และ Teams เพื่อรวมศูนย์การร่วมมือ
ข้อจำกัดของ Microsoft Dynamics 365
- การแยกฟังก์ชันหลัก (การขาย, การบริการ, การตลาด) อาจทำให้การนำไปใช้ซับซ้อนขึ้นสำหรับบางองค์กร
ราคาของ Microsoft Dynamics 365
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย: $65/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรขาย: $105/เดือน ต่อผู้ใช้
- ค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการขาย: $150/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft Relationship Sales: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
คะแนนและรีวิว Microsoft Dynamics 365
- G2: 3. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,500 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้ Microsoft 365 กล่าวบน G2 ว่า
ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนใน Microsoft 365 ฉันสามารถจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Outlook ช่วยให้ฉันจัดการตารางเวลา รายชื่อผู้ติดต่อ และอีเมลทั้งหมดของฉัน มีส่วนเสริมมากมายใน Microsoft Store ที่ช่วยให้ฉันปรับแต่ง Outlook ให้เป็น CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว และแน่นอนว่า Word, Note และ Excel ช่วยฉันจัดการธุรกิจด้วยแบบฟอร์ม จดหมาย แผนภูมิ รายการตรวจสอบ และทุกสิ่งที่ฉันต้องการในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยชุดผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนใน Microsoft 365 ฉันสามารถจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของฉันได้อย่างมีประสิทธิภาพ Outlook ช่วยให้ฉันจัดการตารางเวลา รายชื่อผู้ติดต่อ และอีเมลทั้งหมดของฉัน มีส่วนเสริมมากมายใน Microsoft Store ที่ช่วยให้ฉันปรับแต่ง Outlook ให้เป็น CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุด ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว และแน่นอนว่า Word, Note และ Excel ช่วยฉันจัดการธุรกิจด้วยแบบฟอร์ม จดหมาย แผนภูมิ รายการตรวจสอบ และทุกสิ่งที่ฉันต้องการในการดำเนินธุรกิจ
🔍 คุณรู้หรือไม่? 71% ของธุรกิจขนาดเล็กพึ่งพาโซลูชัน CRM บนคลาวด์เพื่อปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้าและติดตามกระบวนการขาย
8. Insightly CRM (โซลูชันที่ปรับแต่งได้สำหรับการขยายธุรกิจ)
Insightly CRM นำเสนอแพลตฟอร์มอเนกประสงค์เพื่อรวมข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว, ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ, และส่งเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น.
ทีมสามารถจัดการลูกค้าเป้าหมาย, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, สร้างแคมเปญการตลาดที่ปรับแต่งตามบุคคล, และติดตามโครงการได้จากอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
เครื่องมือขั้นสูงของมัน เช่น การจัดการความรู้ การติดตาม SLA และการแบ่งกลุ่มในระดับองค์กร ทำให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่กำลังเติบโตในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Insightly
- จัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมายด้วยฐานข้อมูลกลางเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อกำจัดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มเวลาสำหรับงานเชิงกลยุทธ์
- สร้างรายงานขั้นสูงและเข้าถึงแดชบอร์ดที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ดำเนินการแคมเปญการตลาดที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลด้วยการทดสอบ A/B และเทมเพลตอีเมลที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Insightly
- แผนระดับล่างจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์สำคัญ เช่น การจัดการผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีให้เฉพาะในแผนระดับสูงสุดเท่านั้น
- อินเทอร์เฟซที่มีธีมสีส้มขาดตัวเลือกในการปรับแต่ง ทำให้ความยืดหยุ่นในการสร้างแบรนด์มีจำกัด
การกำหนดราคาของ Insightly
- เพิ่มเติม: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวของ Insightly
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 900+)
- Capterra: 4. 0/5. 0 (650+ รีวิว)
9. Nimble (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น)
Nimble เป็นระบบ CRM ที่เน้นความสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายได้อย่างง่ายดาย สามารถผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับ Microsoft 365, Google Workspace และแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆ
Nimble ยังรวบรวมข้อมูลติดต่อ ติดตามประวัติการสื่อสาร และทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมและเพิ่มข้อมูลติดต่อให้สมบูรณ์ในขณะที่ทำให้การติดต่อส่วนบุคคลเป็นอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Nimble
- รวมข้อมูลลูกค้าให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยบันทึกการติดต่อที่ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมเสริมข้อมูลเชิงลึกจากโซเชียลและธุรกิจ
- ระบบอัตโนมัติสำหรับลำดับอีเมลและการส่งข้อความกลุ่มเพื่อการติดต่อส่วนบุคคลในวงกว้าง
- จัดการขั้นตอนการทำงานด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้สำหรับการติดตามลูกค้าและการจัดการดีล
- สร้างลูกค้าเป้าหมายโดยตรงจากเว็บไซต์ของคุณโดยใช้แบบฟอร์มเว็บที่มีอยู่ในตัว
ข้อจำกัดของความคล่องแคล่ว
- การผสานรวมกับโซลูชัน CRM อื่น ๆ เช่น Salesforce หรือ Microsoft Dynamics มีข้อจำกัด ทำให้การถ่ายโอนข้อมูลเป็นเรื่องยาก
- อีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องอาจเชื่อมโยงไปยังผู้ติดต่อหรือกระบวนการทำงานที่ไม่ถูกต้องได้เป็นครั้งคราวเมื่อมีการใช้ที่อยู่อีเมลร่วมกันในหลายดีล
การตั้งราคาที่คล่องตัว
- แผนทีม: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนธุรกิจ: $26/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวที่รวดเร็ว
- G2: 4. 5/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
เมื่อพูดถึงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของ Nimbleผู้ใช้บน G2กล่าวว่า,
Nimble CRM ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Nimble คือความสามารถในการผสานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของเราเข้ากับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายได้อย่างไร้รอยต่อ เราเคยประสบปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ แต่ Nimble ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทำให้ง่ายต่อการติดตามการติดต่อ จัดการลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้รวดเร็วกว่าที่เคย ส่วนติดต่อผู้ใช้มีความเป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างเหลือเชื่อ ทำให้แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเข้ามาใช้งานได้ทันทีด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
Nimble CRM ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมเราอย่างสิ้นเชิง สิ่งที่ฉันชื่นชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Nimble คือความสามารถในการผสานข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของเราเข้ากับแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายได้อย่างไร้รอยต่อ เราเคยประสบปัญหาข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในเครื่องมือต่างๆ แต่ Nimble ได้รวบรวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ทำให้ติดตามการติดต่อ จัดการลูกค้าเป้าหมาย และปิดการขายได้รวดเร็วกว่าที่เคย ส่วนติดต่อผู้ใช้ใช้งานง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้แม้แต่สมาชิกในทีมที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีด้วยการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อย
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ซอฟต์แวร์ CRM จะดีได้ก็ต่อเมื่อคุณมีกลยุทธ์ที่ดีเท่านั้น สำรวจ10 กลยุทธ์ CRM ที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับทีมให้สอดคล้องและขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้า
10. Zendesk Sell (เหมาะที่สุดสำหรับCRM ที่เรียบง่ายพร้อมการมองเห็นลูกค้าแบบรวมศูนย์)
Zendesk Sell ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมขายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ช่วยให้ทีมสามารถดูเส้นทางการเดินทางของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยรวมข้อมูลเชิงลึกด้านการขายและการบริการเข้าด้วยกัน
คุณสมบัติเช่นการตั้งค่างานอัตโนมัติ, การติดตามอีเมล, และระบบท่อที่สามารถปรับแต่งได้ทำให้การจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมายและการปิดการขายง่ายขึ้น. ด้วยการวิเคราะห์ขั้นสูงและการทำนาย, ทีมสามารถตัดสินใจตามข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk Sell
- ปรับแต่งและติดตามเส้นทางการขายเพื่อให้เห็นภาพรวมของดีลและลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- อัตโนมัติงานประจำเช่นการติดตามผล, การมอบหมายงาน, และการจัดตารางกิจกรรม
- รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือรายงานขั้นสูง การวิเคราะห์ และการพยากรณ์
- จัดการข้อมูลด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และตัวกรองเพื่อปรับแต่งซอฟต์แวร์ CRM ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ
ข้อจำกัดของ Zendesk Sell
- ข้อบกพร่องในฟีเจอร์หลัก เช่น การค้นหาไม่ดึงข้อมูลจากฟิลด์ที่กำหนดเอง และฟังก์ชันการรวมข้อมูลสำหรับลูกค้าเป้าหมาย ติดต่อ และดีลไม่ทำงาน
- ปัญหาการอนุญาตที่ผู้ใช้ที่ถูกจำกัดสามารถแก้ไขงานของผู้อื่นได้ ซึ่งทำให้เกิดความสับสน
ราคา Zendesk Sell
- ทีม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเติบโต: $55/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: $115/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 169 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Zendesk Sell
- G2: 4. 2/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5. 0 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แม้ว่าจะมีการถกเถียงกันมากเกี่ยวกับใครเป็นผู้คิดค้นซอฟต์แวร์ CRM แต่Robert และ Kate Kestnbaum ผู้ที่เริ่มต้น ACT (Automated Contact Tracking) มักจะได้รับเครดิตว่าเป็นผู้คิดค้น!
11. SugarCRM (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ที่ปรับแต่งได้พร้อมระบบอัตโนมัติขั้นสูง)
SugarCRM ให้บริการซอฟต์แวร์ CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถควบคุมข้อมูลลูกค้าและกระบวนการขายได้อย่างเต็มที่
ผู้ใช้สามารถสร้างโปรไฟล์ลูกค้าแบบ 360 องศาได้ โดยรวบรวมกิจกรรม ประวัติ และข้อมูลเชิงลึกไว้ในมุมมองเดียวเพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น
เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของมันช่วยจัดลำดับความสำคัญของลีด ทำนายรายได้ และให้คำแนะนำแก่ตัวแทนขายด้วยข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ ทีมสามารถออกแบบกระบวนการทำงานตามความต้องการของตัวเอง ทำให้เป็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำเช่นการจัดการกรณีและการติดตามทางอีเมล และใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกเพื่อประเมินการโต้ตอบกับลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SugarCRM
- รวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมมุมมองลูกค้าแบบ 360 องศา เพื่อความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ
- ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการขายแบบมีแนวทาง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโอกาสอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้เครื่องมือการคาดการณ์ขั้นสูงเพื่อทำนายแนวโน้มรายได้และยอดขายเพื่อการวางแผนที่ดีขึ้นอย่างถูกต้อง
ข้อจำกัดของ SugarCRM
- ไม่มีตัวเลือกที่ชัดเจนในการกู้คืนข้อมูลที่ถูกลบในรุ่นคลาวด์มาตรฐาน
- การปรับแต่งระบบหลังบ้านต้องมีความคุ้นเคยกับการเขียนโปรแกรม และตัวอย่างที่สร้างไว้สำหรับฟิลด์ที่คำนวณได้มีจำกัด
ราคาของ SugarCRM
- สิ่งจำเป็น: 19 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
- มาตรฐาน: 59/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: 85 บาทต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
- พรีเมียร์: 135/เดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำ 10 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิว SugarCRM
- G2: 3. 9/5. 0 (รีวิวมากกว่า 1,000+)
- Capterra: 3. 8/5. 0 (รีวิวมากกว่า 400 รายการ)
ผู้ใช้คนหนึ่งกำลังพูดถึง SugarCRMว่า
เครื่องมือ CRM ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ไม่เพียงแต่สำหรับงานขายและการจัดจำหน่ายเท่านั้น SugarCRM ช่วยให้การจัดการกระบวนการขายและการจัดจำหน่ายของคุณเป็นไปอย่างดีเยี่ยม แต่ยังรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ เช่น กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ เนื่องจากความยืดหยุ่นสูงและความสามารถในการปรับแต่งได้ ที่นี่ ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งได้มากมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในระบบ
เครื่องมือ CRM ที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่นไม่เพียงแต่สำหรับการขายและการจัดจำหน่ายเท่านั้น SugarCRM ช่วยให้การจัดการกระบวนการขายและการจัดจำหน่ายของคุณเป็นไปอย่างดีเยี่ยม แต่ยังรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ เช่น กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ได้ด้วย เนื่องจากความยืดหยุ่นสูงและความสามารถในการปรับแต่งได้ ที่นี่ ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเปลี่ยนแปลงและปรับแต่งได้มากมาย โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ให้คำปรึกษาด้านไอทีสำหรับการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งในระบบ
⚡ เคล็ดลับพิเศษ : จัดการกระบวนการขายของคุณเหมือนโครงการ? เรียนรู้กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเพื่อทำให้กระบวนการเป็นระบบและให้ทีมขายของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง.เรียนรู้วิธีการ.
12. Apptivo CRM (เหมาะที่สุดสำหรับระบบ CRM ที่ปรับแต่งได้และประหยัดงบประมาณ)
Apptivo CRM นำเสนอโซลูชันที่มีราคาไม่แพงและปรับแต่งได้สูง ทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจทุกขนาด รองรับการอัตโนมัติขั้นสูงในด้านการขาย การตลาด และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พร้อมด้วยเครื่องมือการจัดการลูกค้าเป้าหมาย การจัดลำดับอีเมล และการอัตโนมัติกระบวนการทำงาน
ความสามารถในการปรับขนาดของแพลตฟอร์ม ตั้งแต่ทีมขายขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรระดับองค์กรขนาดใหญ่ ได้รับการเสริมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ CPQ (Configure, Price, and Quote) การจัดการหลาย-pipeline และการปรับแต่งแบรนด์ตามความต้องการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Apptivo CRM
- จัดการและติดตามหลายเส้นทางการขายพร้อมกันเพื่อปิดการขายได้เร็วขึ้น
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพและกำจัดงานที่ทำซ้ำด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ
- ใช้เทมเพลตอีเมล, ลำดับการส่ง, และการซิงค์อีเมลสองทางเพื่อติดตามการเปิด, การคลิก, และการติดตามผล
- สร้างใบเสนอราคาที่แม่นยำและจัดการราคาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือ CPQ
ข้อจำกัดของ Apptivo CRM
- ความสามารถในการรายงานขั้นสูงที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าเป็นครั้งคราวในแอปมือถือ
ราคา Apptivo CRM
- ไลท์: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 30 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Apptivo CRM คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของคุณด้วย ClickUp
การเลือกธุรกิจบริการ CRMไม่ใช่แค่เรื่องของคุณสมบัติและราคาเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานของทีมคุณด้วย พิจารณาว่า CRM นั้นใช้งานง่ายเพียงใดสำหรับทีมของคุณในการนำไปใช้ การสนับสนุนลูกค้า และความสามารถในการขยายระบบ
เมื่อพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ ClickUp โดดเด่นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและ CRM แบบครบวงจร มอบความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้และอินเทอร์เฟซที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสูง
ความสามารถในการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อและเครื่องมืออัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ พร้อมทั้งขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อเสริมสร้างการเติบโต
อย่ารอช้า—สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนวิธีการจัดการการขายและความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ!