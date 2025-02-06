11 อันดับแอปมือถือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการทำงานร่วมกันของทีม

เคยรู้สึกไหมว่าการสื่อสารในทีมของคุณเหมือนเกมโทรศัพท์ที่สับสนวุ่นวาย ข้อความถูกบิดเบือนและงานสำคัญหลุดลอยไป? เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์แบบนี้!
ไม่ว่าจะต้องจัดการงานระยะไกลหรือบริหารทีมทั่วโลก แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน (และรักษาสุขภาพจิตไปด้วย)
เราได้รวบรวมแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุด 11 อันดับ เพื่อยกระดับการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
คิดถึงจำนวนหัวข้ออีเมลที่น้อยลง การอัปเดตที่รวดเร็วขึ้น และอาจจะมีข้อความ "ด่วน" ในตอนกลางคืนน้อยลงด้วย แอปเหล่านี้จะทำให้คุณสงสัยว่าคุณเคยทำงานโดยไม่มีพวกมันได้อย่างไร
ทั้งหมดนี้คือการค้นหาเครื่องมือสื่อสารภายในที่สมบูรณ์แบบ มาเริ่มสื่อสารกันเถอะ!
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของ 11 แอปพลิเคชันการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุดที่เราจะสำรวจในบล็อกนี้:
- ClickUp: แอปครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกัน
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีและการผสานการทำงานสำหรับการสื่อสารทีมที่มีความคล่องตัว
- Workvivo: เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมอย่างราบรื่นกับเครื่องมือ Microsoft Office และการประชุมทางวิดีโอ
- Trello: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพด้วยกระดาน Kanban
- Chanty: เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแอปสื่อสารครบวงจรในราคาประหยัด
- Connecteam: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
- RingCentral: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่งและการสื่อสารบนระบบคลาวด์
- Staffbase: เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทและจดหมายข่าวภายใน
- monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
- ผู้ส่งสารของหน่วย: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในทีมที่ต้องการอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย
คุณควรมองหาอะไรในแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร?
การเลือกแอปการสื่อสารภายในที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ แต่ด้วยตัวเลือกมากมายในตลาด คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าแอปใดเหมาะสมที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ?
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเมื่อประเมินตัวเลือกของคุณ:
- คุณสมบัติการสื่อสารแบบเรียลไทม์: มองหาการส่งข้อความทันที, การโทรผ่านวิดีโอ, และการแชทกลุ่มที่ทำให้การสื่อสารราบรื่น เครื่องมือที่รองรับการส่งข้อความเสียงและการแชร์หน้าจอมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน
- การผสานรวมการจัดการงานและโครงการ: ค้นหาแอปที่ผสานรวมการจัดการงานและกระดานคัมบัง ช่วยให้ทีมสามารถซิงค์เป้าหมายและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- อินเทอร์เฟซที่ตรงไปตรงมา: เลือกแอปที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้สำหรับทุกคน อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายช่วยลดเวลาในการเรียนรู้การใช้งาน และทำให้แอปกลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แทนที่จะเป็นอุปสรรค
- ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: มองหาแอปสำหรับการสื่อสารในทีมที่มีการเข้ารหัสขั้นสูง การเข้าสู่ระบบที่ปลอดภัย เช่น Azure Active Directory และการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้: ใช้แอปพลิเคชันที่ให้บริการการแชร์ไฟล์, การแชร์หน้าจอ, รายการสิ่งที่ต้องทำ, หรือเครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ ที่คุณอาจต้องการสำหรับพนักงานทางไกลหรือพนักงานหน้างานของคุณ
แล้วคุณจะหาคุณสมบัติทั้งหมดนี้ได้ที่ไหน?
11 แอปพลิเคชันมือถือสำหรับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่สุด
นี่คือรายการแอปพลิเคชันการสื่อสารภายในที่ครอบคลุมซึ่งจะตอบสนองความต้องการของทีมคุณ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว:
1. ClickUp (แอปที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบครบวงจร)
ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น แต่ยังเป็นแอปส่งข้อความครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Chatคือซูเปอร์สตาร์ด้านการสื่อสารในทีมของคุณที่มีอยู่ในตัว ไม่เหมือนกับเครื่องมือแชทจากบุคคลที่สาม มันเก็บการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้โดยตรงกับงาน
ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องค้นหาอีเมลอีกต่อไปหรือสลับแพลตฟอร์มเพื่อหาข้อมูลสำคัญ
ด้วย Chat คุณสามารถหารือเกี่ยวกับการอัปเดตโครงการ, คิดค้นไอเดีย, หรือแบ่งปันการอัปเดตอย่างรวดเร็ว, ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยการเชื่อมโยงข้อความไปยังงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ปักหมุดข้อความสำคัญเพื่อการอ้างอิงที่ง่ายและรักษาการสนทนาให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในที่เดียว
ต้องการบันทึกประเด็นการสนทนาเหล่านั้นไว้ที่ไหนสักแห่งหรือไม่?ClickUp Docsช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันเอกสาร ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข และ แชร์เอกสารได้โดยตรงภายใน ClickUp พร้อมเชื่อมโยงกับงานหรือโปรเจกต์ต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง
การแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถมีส่วนร่วมได้พร้อมกัน และความสามารถในการฝังงานลงในเอกสารช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ
ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อเสนอหรือการวางแผนโครงการ ClickUp Docs ช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น พร้อมประวัติเวอร์ชันที่ช่วยให้ทุกอย่างโปร่งใส
สำหรับช่วงเวลาที่คำพูดไม่สามารถอธิบายได้ClickUp Clipsจะเข้ามาช่วยคุณ ฟีเจอร์บันทึกหน้าจอตัวนี้ให้คุณ บันทึกหน้าจอของคุณ, อธิบายกระบวนการ, หรือให้คำแนะนำงานในรูปแบบภาพได้
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแชร์ข้อมูลอัปเดต อธิบายขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อน หรือแนะนำสมาชิกใหม่ในทีม โดยไม่ต้องใช้เวลานานกับอีเมลหรือการประชุม เพียงบันทึก แชร์ และปล่อยให้ภาพของคุณเล่าเรื่องแทนคุณ
ClickUp Collaboration Detectionช่วยให้ทีมของคุณทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ คุณสมบัตินี้จะแจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อมีผู้อื่นกำลังแก้ไขงานหรือเอกสารเดียวกัน ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่ขัดแย้งกันและปรับปรุงการประสานงาน
ไม่ว่าจะเป็นแผนโครงการหรือเอกสารที่ใช้ร่วมกัน คุณจะทราบเสมอว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและความโปร่งใส
ความยืดหยุ่นเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ และฟีเจอร์ Custom Views ของ ClickUpก็ตอบโจทย์นี้ได้อย่างตรงจุด คุณสามารถเลือกแสดงงานในรูปแบบรายการ บอร์ด ปฏิทิน ไทม์ไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อให้มองเห็นงานได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมกับทีมของคุณมากที่สุด
บอร์ดนำเสนอการทำงานแบบ Kanban ในขณะที่มุมมอง Gantt ช่วยติดตามการพึ่งพาและกำหนดเวลา ความสามารถในการสลับระหว่างมุมมองต่างๆ ช่วยให้ทุกคนในทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน ไม่ว่าพวกเขาจะมีสไตล์การทำงานแบบใดก็ตาม
หมดยุคของอีเมลยาวเหยียดที่กระจัดกระจายไม่ต่อเนื่องแล้ว ฟีเจอร์@MentionsและAssign Commentsของ ClickUp ช่วยให้คุณแท็กสมาชิกในทีมได้โดยตรงภายในงาน มอบหมายความรับผิดชอบ หรือดึงความสนใจไปยังการอัปเดตต่างๆ ได้อย่างสะดวก
ใช้ความคิดเห็นแบบมีหัวข้อเพื่อให้การสนทนาเป็นระเบียบและสามารถดำเนินการได้ โดยทำให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ทำอะไรโดยไม่เกิดความสับสน
ไม่ว่าทีมของคุณจะต้องการสนทนา วางแผน หรือระดมความคิด ClickUp ก็รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดการงานที่ทำซ้ำได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์งานประจำของ ClickUp ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีมประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน หรือการวางแผนประจำปี คุณสามารถตั้งเวลาทำงานอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงในการพลาดกำหนดส่งงาน
- กำหนด, ติดตาม, และแสดงภาพ เป้าหมายของทีมและบุคคลได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มผ่านClickUp Goals. แยกเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อย, เชื่อมโยงกับงาน, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 1,000 รายการ รวมถึง Slack, Zoom, Google Drive และ Microsoft Teamsผ่านการผสานการทำงานของ ClickUp การผสานการทำงานเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถนำแอปโปรดของคุณเข้ามาในแพลตฟอร์มได้ ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือหลายตัว
- มองเห็นและจัดการความสัมพันธ์ของงาน ด้วยฟีเจอร์Task Dependencies ของ ClickUp คุณสามารถระบุงานว่าเป็น "งานที่ขัดขวาง" "รอการดำเนินการ" หรือ "เชื่อมโยง" เพื่อให้ทุกคนทราบถึงสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จก่อนดำเนินการไปยังขั้นตอนถัดไป
- วัดเวลาที่ใช้ไปกับงาน ได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มด้วยฟีเจอร์การติดตามเวลาใน ClickUp ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินได้หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฟีเจอร์นี้จะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาที่ถูกจัดสรรไป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ClickUp มีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน ดังนั้นฟีเจอร์ที่หลากหลายของมันอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้นได้บ้าง ซึ่งต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทำความคุ้นเคย
- แอปพลิเคชันมือถือ แม้จะสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้ว แต่ยังไม่มีการเพิ่มคุณสมบัติบางอย่างที่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,900 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
🧠 คุณรู้หรือไม่: ClickUp เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นซอฟต์แวร์อันดับ 1 ใน 18 หมวดหมู่ในรายงานG2 ฤดูหนาว 2024! สองใน 18 หมวดหมู่ที่ ClickUp ครองอันดับสูงสุดคือ การทำงานร่วมกันในโครงการและการจัดการเวิร์กโฟลว์
2. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบทันทีและการสื่อสารในทีม)
Slack เป็นแอปการสื่อสารภายในองค์กรชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการผสานรวมที่หลากหลาย เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการทำงานร่วมกันของพนักงาน
แอป Slack บนมือถือมีการนำทางที่ใช้งานง่าย โดยมีแถบแท็บที่ให้การเข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นคุณสามารถติดตามข้อความ ตอบกลับการกล่าวถึงโดยตรง และจัดการงานต่างๆ ผ่านมือถือของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- จัดระเบียบการสนทนาให้เป็นพื้นที่เฉพาะสำหรับโครงการและทีมต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการสื่อสารของทีมเป็นไปอย่างมีโครงสร้าง
- อำนวยความสะดวกในการสนทนาแบบส่วนตัวตัวต่อตัวระหว่างสมาชิกในทีม
- เข้าร่วมการสนทนาเสียงหรือวิดีโอแบบเบา ๆ ผ่าน Huddles และแชร์ข้อความวิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าโดยใช้ Clips
- แชร์เอกสาร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ได้โดยตรงภายในบทสนทนา
ข้อจำกัดของ Slack
- ความหลากหลายของช่องทางและข้อความอาจนำไปสู่การแจ้งเตือนที่มากเกินไป
- การเข้ารหัสแบบปลายทางถึงปลายทางไม่สามารถใช้งานได้เสมอไป ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูล
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ฟรี
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- กริดองค์กร: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,700+)
- Capterra: 4. 7/5 (23,500+ รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีปิดช่องว่างในการสื่อสารในที่ทำงานของคุณ
3. Workvivo (เหมาะที่สุดสำหรับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมองค์กร)
ผสานเครื่องมือแบบดั้งเดิมเข้ากับฟีเจอร์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่าน Workvivo
ด้วยแอปมือถือ Workvivo คุณสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่าน ฟีดกิจกรรมที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ, แชร์โพสต์พร้อมรูปภาพและวิดีโอ และยกย่องความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานผ่านการส่งข้อความชื่นชม
มันถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้พนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับงานและพันธกิจขององค์กรมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Workvivo
- โพสต์อัปเดต, แชร์ข่าวสาร, และมีส่วนร่วมในการหารือบนศูนย์กลาง
- ผสานรวมฟังก์ชันการทำงานของอินทราเน็ตแบบดั้งเดิมเข้ากับฟีเจอร์ทางสังคม ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารและแอปพลิเคชันได้
- สร้างกลุ่มตามความสนใจหรือโครงการ เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- วัดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ความรู้สึก และพฤติกรรม
ข้อจำกัดของ Workvivo
- โครงสร้างราคาอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้บางราย
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาในการผสานรวมกับแอปของบุคคลที่สาม ซึ่งอาจทำให้กระบวนการทำงานติดขัด
ราคาของ Workvivo
- แผนธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
- แผนสำหรับองค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Workvivo
- G2: 4. 8/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (120+ รีวิว)
4. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการผสานรวมกับเครื่องมือ Microsoft Office และการประชุมทางวิดีโอ)
Microsoft Teams เป็นแอปพลิเคชันสื่อสารภายในองค์กรบนมือถือที่ผสานการทำงานกับชุดโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างราบรื่น มอบแพลตฟอร์มเดียวสำหรับการสื่อสารภายในทีม การทำงานร่วมกัน และการประชุมทางวิดีโอพร้อมฟีเจอร์ที่ยอดเยี่ยมมากมาย
แอป Microsoft Teams บนมือถือช่วยให้ผู้ใช้สามารถ เข้าร่วมการประชุมได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว, แชร์เนื้อหาได้โดยตรงจากมือถือของพวกเขา, และทำงานร่วมกันโดยใช้แอปสำนักงานอื่นๆ แบบเรียลไทม์
แอปยังรองรับการแจ้งเตือนแบบพุช แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงข้อความสำคัญทันที
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- สร้างและแชร์เอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้อย่างง่ายดายภายใน Microsoft Office
- จัดระเบียบการสนทนาตามช่องทางและทีม
- จัดการประชุมและวิดีโอคอลคุณภาพสูง พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแชร์หน้าจอและการบันทึกการประชุม
- เข้าร่วมการสนทนาส่วนตัวหรือกลุ่มผ่านแอปส่งข้อความธุรกิจนี้ พร้อมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การกล่าวถึงและบทสนทนาแบบเป็นหัวข้อ
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- ทีมอาจต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานบนระบบที่มีอายุการใช้งานนาน
- ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจใช้เวลาสำหรับผู้ใช้ใหม่ในการทำความเข้าใจอย่างเต็มที่
ราคาของ Microsoft Teams
- ฟรี
- Microsoft Teams Essentials: $4.00/เดือนต่อผู้ใช้ (สมัครสมาชิกแบบรายปี)
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00/เดือน ต่อผู้ใช้ (สมัครสมาชิกแบบรายปี)
- Microsoft 365 Personal: 6.99 ดอลลาร์/เดือน
- Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน (แบบสมัครสมาชิกรายปี)
หมายเหตุ: Microsoft Teams มีให้ใช้งานเป็นส่วนหนึ่งของชุด Microsoft 365 ราคาที่แสดงเป็นราคาสำหรับชุด Microsoft 365
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Teams
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 15,600 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (9,700+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หลีกเลี่ยงการรับการแจ้งเตือนมากเกินไปโดยการปรับแต่งการแจ้งเตือนให้รับเฉพาะการอัปเดตที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ตั้งค่า Slack หรือ Microsoft Teams ให้แจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีการกล่าวถึงโดยตรงหรือมีการอัปเดตที่สำคัญในช่องเท่านั้น
5. Trello (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานแบบภาพด้วยกระดาน Kanban)
คุณกำลังมองหาแอปสื่อสารภายในที่ใช้งานง่ายและโดดเด่นในการจัดการงานด้านภาพและการบริหารทีมอยู่หรือไม่? Trello คือทางเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยกระดาน Kanban ที่เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก
มันช่วยให้ทีมสามารถ จัดระเบียบโครงการและงานต่าง ๆ ได้อย่างเป็นภาพส่งเสริมการสื่อสารแบบร่วมมือกัน
แอปมือถือ Trello ช่วยให้คุณสร้างการ์ดใหม่ ตั้งวันครบกำหนด และแนบไฟล์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ แอปนี้รองรับการซิงโครไนซ์แบบเรียลไทม์ ทำให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสะท้อนทันทีในทุกอุปกรณ์และสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello
- สร้างบอร์ดที่มีรายการและบัตรซึ่งแสดงถึงงานต่าง ๆ พร้อมทำให้กระบวนการทำงานชัดเจน
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดด้วยระบบอัตโนมัติ Butler
ข้อจำกัดของ Trello
- พึ่งพา Power-Ups อย่างมากเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งอาจกลายเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การพึ่งพา ซึ่งจำเป็นสำหรับโครงการที่ซับซ้อน
ราคาของ Trello
- ฟรี
- มาตรฐาน: $6/ผู้ใช้ต่อเดือน
- พรีเมียม: $12.50/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $17.50/ผู้ใช้ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Trello
- G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (23,300+ รีวิว)
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ใช้ความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท
นี่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่เสียไปอย่างมากกับการเลื่อนดู, ค้นหา, และถอดรหัสการสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชท 😱 หากเพียงแต่คุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว แต่คุณมีอยู่แล้ว: ลองใช้ClickUp!
6. Chanty (เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการแอปสื่อสารครบวงจรในราคาประหยัด)
Chanty เป็นแอปสื่อสารภายในที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการโซลูชันครบวงจรในราคาประหยัดสำหรับการทำงานร่วมกันของทีม
แอปพลิเคชันมือถือของ Chanty, พร้อมให้บริการบน iOS และ Android, ช่วยให้สมาชิกทีมสามารถติดต่อสื่อสารและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในขณะเดินทาง
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของแอปช่วยให้คุณสามารถนำทางระหว่างแชทและงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก ส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานที่ราบรื่นตามกลยุทธ์การสื่อสารของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Chanty
- สื่อสารแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณผ่านแชทสาธารณะและแชทส่วนตัว
- โทรคุยเสียงและวิดีโอคุณภาพสูงพร้อมแชร์หน้าจอ
- สร้างงานจากข้อความและติดตามความคืบหน้าโดยใช้กระดานคัมบัง
ข้อจำกัดของเพลงชานตี้
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งานวิดีโอคอล
ราคาของ Chanty
- ฟรี
- ธุรกิจ: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของเพลงชานตี
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 15 แม่แบบแผนการสื่อสารโครงการฟรี: Excel, Word และ ClickUp
7. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงานและพนักงานแนวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ)
หากคุณทำงานร่วมกับทีมแนวหน้าหรือบุคลากรภาคสนามเป็นประจำ Connecteam ถือเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ แอปพลิเคชันนี้รวมการสื่อสารไว้ในที่เดียว พร้อมชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างการสื่อสารภายในทีม
แอปมือถือ Connecteam ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นและทำงานต่างๆ เช่น การลงเวลาทำงาน, การเข้าถึงตารางงาน, และการสื่อสารกับสมาชิกในทีมโดยตรงจากสมาร์ทโฟนของพวกเขา
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ให้พนักงานแนวหน้าทุกคนของคุณทำงานประสานกันได้อย่างทันท่วงทีด้วยการสื่อสารแบบเรียลไทม์ผ่านแชท การอัปเดต และการแจ้งเตือน
- สร้างและแชร์ตารางเวลาและทำให้การกรอกเวลาทำงานเป็นอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วกับพนักงานทุกคนของคุณ
- มอบหมายและติดตามงานให้กับพนักงาน เพื่อให้เห็นความรับผิดชอบและปิดช่องว่างในการสื่อสาร
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- การผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ราคาของ Connecteam
- แผนธุรกิจขนาดเล็ก: ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุด 10 คน
- การดำเนินงานขั้นพื้นฐาน: $35/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก ($0. 6/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
- การดำเนินงานขั้นสูง: $59/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก ($1.8/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการ: $119/เดือน สำหรับผู้ใช้ 30 คนแรก ($3.6/เดือน สำหรับผู้ใช้เพิ่มเติมแต่ละคน)
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1,700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 340 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? สำหรับพนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน ฟีเจอร์ geofencing ของ Connecteam ช่วยให้การลงเวลาทำงานแม่นยำยิ่งขึ้น โดยอนุญาตให้พนักงานเช็คอินได้เฉพาะเมื่ออยู่ในสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น
8. RingCentral (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่งและการสื่อสารบนคลาวด์)
RingCentral เป็นแอปการสื่อสารที่เชื่อถือได้ซึ่งเชื่อมต่อทีมของคุณผ่านการประชุมทางวิดีโอที่แข็งแกร่งและเครื่องมือบนคลาวด์ เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้
แอปพลิเคชันมือถือนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่เดินทางตลอดเวลา มอบการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมต่อกันให้กับคุณและทีมของคุณ ผู้ใช้แอปสามารถเข้าร่วมการประชุมทางวิดีโอ ส่งและรับข้อความ และจัดการการโทรโดยตรงจากมือถือของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ RingCentral
- ทำการโทรวิดีโอความละเอียดสูงที่รองรับผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 500 คน
- ใช้ระบบโทรศัพท์สาขาส่วนตัว (PBX) บนคลาวด์สำหรับการโทรไม่จำกัดในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
- ทำงานร่วมกับระบบเชื่อมต่อมากกว่า 300 ระบบกับแอปพลิเคชันยอดนิยม
ข้อจำกัดของ RingCentral
- คุณสมบัติที่ครอบคลุมอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัว
- ผู้ใช้บางรายรายงานปัญหาเกี่ยวกับการตอบสนองของฝ่ายสนับสนุน
ราคาของ RingCentral
- คอร์: $30/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- ขั้นสูง: $35/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
- อัลตร้า: $45/เดือน ต่อผู้ใช้ (สูงสุด 100 ผู้ใช้)
คะแนนและรีวิวของ RingCentral
- G2: 4. 1/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
9. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทและจดหมายข่าวภายใน)
ส่งการอัปเดตทั่วทั้งบริษัทและจดหมายข่าวภายใน และทำให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับข้อมูลและมีการมีส่วนร่วมผ่าน Staffbase
แอปมือถือ Staffbase ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข่าวสารของบริษัท, การอัปเดต, และทรัพยากรได้ทันที แม้ว่าจะทำงานจากระยะไกลก็ตาม
พนักงานสามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญผ่านแอปพลิเคชันมือถือและเข้าร่วมในฟีเจอร์เชิงโต้ตอบ เช่น แบบสำรวจและกลไกการให้ข้อเสนอแนะ
คุณสมบัติเด่นของ Staffbase
- ส่งข่าวสารและข้อมูลสำคัญตรงไปยังอุปกรณ์มือถือของพนักงาน
- สร้างจดหมายข่าวอัตโนมัติและดึงดูดสายตาพร้อมข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียด
- ใช้ศูนย์กลางแบบรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารของทีมและการเข้าถึงทรัพยากรของบริษัท
ข้อจำกัดของ Staffbase
- การสร้างการแยกแยะระหว่างหน้า landing และหน้าข่าวอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- ออกแบบมาสำหรับบริษัทระดับองค์กร ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
ราคาของ Staffbase
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของพนักงาน
- G2: 4. 6/5 (220+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
10. monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์)
monday.com เป็นแพลตฟอร์มที่มีความคล่องตัว นำเสนอเครื่องมือการจัดการโครงการและการปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ตามความต้องการ เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ แสดงภาพงาน หรือทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล
ด้วยแอปมือถือ monday.com คุณสามารถสร้างและแก้ไขบอร์ด มอบหมายงาน ตั้งเหตุการณ์สำคัญ และติดตามความคืบหน้าของทีมแบบเรียลไทม์ได้
แอปนี้รองรับมุมมองทั้งหมดที่เวอร์ชันเดสก์ท็อปมี รวมถึงมุมมองคัมบังและปฏิทิน เพื่อให้คุณสามารถมองเห็นขั้นตอนการทำงานได้ตามความต้องการของคุณ
monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- ออกแบบกระบวนการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของโครงการของทีมข้ามสายงานของคุณ
- ใช้มุมมองเช่นกระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์,และปฏิทินเพื่อการร่วมมือทางสายตา
- ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองโดยการทำกระบวนการที่ซ้ำซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ
monday.com ข้อจำกัด
- คุณสมบัติที่จำกัดบนเวอร์ชันมือถือเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
- ต้องชำระเงินสำหรับจำนวนผู้ใช้ที่กำหนด ซึ่งอาจไม่คุ้มค่าสำหรับทีมขนาดเล็ก
monday.com ราคา
- ฟรี
- พื้นฐาน: $12/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- มาตรฐาน: $14/เดือน ต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- ข้อดี: $24/เดือนต่อที่นั่ง (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (12,600+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (5,300+ รีวิว)
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาด้วยการสร้างแม่แบบงานสำหรับขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำบ่อย เช่น การต้อนรับพนักงานใหม่หรือการวางแผนงานประจำสัปดาห์ แอปส่วนใหญ่ให้คุณคัดลอกงานพร้อมงานย่อยและกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้
11. ทรูป เมสเซนเจอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัยในทีมที่ต้องการอินเตอร์เฟซที่ตรงไปตรงมา)
การรั่วไหลของการหารือภายในบริษัทและข้อความ (ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลโดยบังเอิญหรือเจตนา) คือฝันร้ายที่สุดของผู้จัดการและผู้บริหารทุกคน แต่การป้องกันดีกว่าการรักษา และ Troop Messenger พร้อมช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์เช่นนี้กลายเป็นความจริง
นี่คือแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการสื่อสารภายในที่ปลอดภัย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
คุณสามารถใช้มันได้สำหรับการแชทแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม, แชร์ไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ, และโทรเสียงและวิดีโอได้โดยตรงจากอุปกรณ์มือถือของคุณ.
แอปพลิเคชันมือถือ Troop Messenger ยังรองรับคุณสมบัติเช่น การแชร์หน้าจอและการติดตามตำแหน่ง ในรูปแบบมือถือ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีมคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Troop Messenger
- ใช้ฟีเจอร์การเผาทำลายที่ให้การตั้งเวลาทำลายตัวเองสำหรับข้อความลับ
- ส่งข้อความหรือไฟล์แนบไปยังผู้ใช้หลายคนหรือกลุ่มพร้อมกันด้วยฟีเจอร์ forkoutเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- แชร์หน้าจอระหว่างการโทรผ่านวิดีโอเพื่อการนำเสนอและการอภิปรายที่มีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของทูปร์ เมสเซนเจอร์
- มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการภายนอกน้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- อินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันมือถือมีความเป็นมิตรกับผู้ใช้ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเว็บ
ราคาของ Troop Messenger
- พรีเมียม: $2.50/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $5/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $9/เดือน ต่อผู้ใช้ (กำลังจะเปิดตัวเร็วๆ นี้)
คะแนนและรีวิวของ Troop Messenger
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 เป้าหมายการสื่อสารที่ชาญฉลาดสำหรับทีม พร้อมตัวอย่าง
เชื่อมต่อกับทีมของคุณด้วย ClickUp
จำเกมโทรศัพท์ที่เปรียบเปรยไว้ตั้งแต่แรกได้ไหม? เช่นเดียวกัน การสื่อสารที่ผิดพลาดสามารถทำให้ทีมอ่อนแอได้
เครื่องมือแต่ละตัวที่เราได้กล่าวถึงข้างต้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เหมาะกับการทำงานและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน แต่ถ้าคุณกำลังมองหาแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการงาน, กระบวนการทำงานของโครงการ, AI, และการทำงานอัตโนมัติพร้อมกับการสื่อสารในทีม ClickUp คือเครื่องมือที่คุณควรเลือกใช้ มันมีความหลากหลาย, ใช้งานง่าย, และออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของทีมคุณ
สร้างเครือข่ายทีมที่ชาญฉลาดและเชื่อมต่อกันมากขึ้น—สมัครบัญชี ClickUp ฟรีของคุณวันนี้