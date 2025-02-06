12 โปรแกรมจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ตามรายงานของ Gartnerพบว่าเกือบ 50% ของผู้ทำงานดิจิทัลต้องเผชิญกับปัญหาการเสียเวลาทุกวันกับระบบไฟล์ที่ไม่เป็นระเบียบ แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นล่ะ?
นำเสนอผู้จัดการไฟล์สมัยใหม่: เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ ทำให้การนำทางผ่านไฟล์ของคุณรวดเร็วและชาญฉลาดยิ่งขึ้น
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับบรีฟของลูกค้า, จัดการคลังสื่อ, หรือประสานงานโครงการทีม,ซอฟต์แวร์จัดระเบียบไฟล์เหล่านี้พร้อมช่วยคุณให้รอดพ้นจากปัญหา (และรักษาสติของคุณไว้)
จากการค้นหาด้วย AI ไปจนถึงระบบอัตโนมัติ รายการนี้เน้นผู้จัดการไฟล์ชั้นนำที่จะช่วยให้คุณจัดระเบียบในที่ทำงานและรักษาประสิทธิภาพการทำงาน
⏰ สรุป 60 วินาที
ไม่ว่าคุณจะมีไฟล์มากแค่ไหนหรือระบบของคุณจะซับซ้อนเพียงใด โปรแกรมจัดการไฟล์เหล่านี้ก็มีทางออกให้เสมอ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์
- Total Commander: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ระดับสูงที่ต้องการการจัดการไฟล์ขั้นสูง
- Directory Opus: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการไฟล์ที่ปรับแต่งได้
- xplorer²: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- Q-Dir: เหมาะที่สุดสำหรับการดูไฟล์หลายหน้าต่าง
- Double Commander: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ข้ามแพลตฟอร์ม
- X-plore: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บนมือถือในระบบ Android
- FreeCommander: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บน Windows แบบพกพา
- Explorer++: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบเบา
- ไฟล์: เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ Windows ที่ทันสมัย
- Dolphin File Manager: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Linux ที่ต้องการความหลากหลาย
- Windows File Manager: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดการไฟล์แบบคลาสสิก
คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมจัดการไฟล์?
การเลือกตัวจัดการไฟล์ที่เหมาะสมสามารถส่งผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของคุณ ตัวจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดจะรวมการออกแบบที่ใช้งานง่ายเข้ากับคุณสมบัติที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้การจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่ายและช่วยคุณในการจัดระเบียบดิจิทัล
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณา:
- ความสามารถในการค้นหา: มองหาเครื่องมือที่สามารถค้นหาไฟล์ได้อย่างรวดเร็วผ่านตัวกรองการค้นหาขั้นสูง รวมถึงการค้นหาตามเนื้อหาและการกรองข้อมูลเมตา
- ความยืดหยุ่นของอินเทอร์เฟซ: ปรับแต่งมุมมองของคุณด้วยหลายแผง, แท็บ, และการแสดงข้อมูลไฟล์อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างมาก
- การดำเนินการไฟล์: เลือกผู้จัดการการค้นหาที่รองรับการทำงานแบบกลุ่ม, เครื่องมือการเปลี่ยนชื่อขั้นสูง, และคุณสมบัติการเปรียบเทียบไฟล์ที่เหนือกว่าฟังก์ชันการคัดลอกและย้ายไฟล์พื้นฐาน
- การผสานระบบคลาวด์: ใช้เครื่องมือที่สามารถผสานระบบกับบริการคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากระบบไฟล์สมัยใหม่มักครอบคลุมหลายแพลตฟอร์ม
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีการเข้ารหัสไฟล์, การลบอย่างปลอดภัย, และการจัดการสิทธิ์เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน
- การรองรับรูปแบบไฟล์: มองหาการรองรับรูปแบบไฟล์อย่างครอบคลุม รวมถึงความสามารถในการแสดงตัวอย่างสำหรับเอกสารและสื่อหลากหลายประเภท
การมุ่งเน้นที่คุณสมบัติที่จำเป็นเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถเลือกตัวจัดการไฟล์ที่ตรงกับความต้องการในปัจจุบันของคุณและสามารถขยายตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นได้ มาสำรวจตัวจัดการไฟล์ที่ดีที่สุดซึ่งมีความโดดเด่นในด้านที่สำคัญเหล่านี้กันเถอะ
อ่านเพิ่มเติม:วิธีจัดระเบียบคู่มือผู้ใช้และใบรับประกัน
12 โปรแกรมจัดการไฟล์ที่ดีที่สุด
โปรแกรมจัดการไฟล์จำเป็นต้องทำมากกว่าการย้ายไฟล์ทั้งหมดของคุณไปมา. โซลูชันที่ดีที่สุดผสานความสามารถในการจัดระเบียบที่ทรงพลังกับอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่นวัตกรรมซึ่งปรับให้เหมาะกับสไตล์การทำงานของคุณ.
โปรแกรมจัดการไฟล์ชั้นนำเหล่านี้เป็นตัวอย่างของนวัตกรรมล้ำสมัยในการจัดระเบียบข้อมูลดิจิทัล
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันไฟล์)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
มันเปลี่ยนแปลงระบบไฟล์แบบดั้งเดิมผ่านการจัดระเบียบอย่างชาญฉลาดและคุณสมบัติการร่วมมือ. คิดถึงมันเหมือนกับสำนักงานดิจิทัลของคุณที่ไฟล์, งาน, และการร่วมมือของทีมมาบรรจบกันอย่างราบรื่น.
ที่ศูนย์กลางของระบบการจัดการเอกสารของClickUp คือClickUp Docs ที่นี่ ทีมงานสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารแบบเรียลไทม์ สร้างลำดับชั้นเอกสารแบบซ้อนเพื่อจัดระเบียบฐานความรู้ และฝังไฟล์จาก Google Drive หรือ Dropbox ได้
ความสามารถในการสร้างแม่แบบเอกสารช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังร่าง SOP หรือสร้างวิกิของบริษัท
คู่มือลำดับชั้นของ ClickUpให้โครงสร้างการจัดระเบียบที่มีเหตุผลซึ่งเสริมคุณสมบัติการร่วมมือเอกสารนี้. Workspaces เป็นที่เก็บองค์กรทั้งหมดของคุณ ในขณะที่ Spaces แบ่งองค์กรออกเป็นแผนกหรือทีม.
ภายในแต่ละพื้นที่ โฟลเดอร์จะจัดกลุ่มโครงการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน รายการจะจัดระเบียบรายการที่คล้ายกัน และงานจะแบ่งย่อยผลลัพธ์เฉพาะให้ชัดเจน
การก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบไฟล์ของตนได้อย่างเป็นธรรมชาติในขณะที่ยังคงมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันได้
การค้นหาไฟล์กลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพื้นที่ทำงานของคุณขยายตัว และนี่คือจุดที่ClickUp Connected Searchโดดเด่น
ลืมการคลิกและค้นหาผ่านโฟลเดอร์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปได้เลย—ไม่ว่าไฟล์จะอยู่ในความคิดเห็นของงาน, แนบมากับเอกสาร, หรือเก็บไว้ในบริการคลาวด์ที่เชื่อมต่อ, Connected Search จะค้นหาให้คุณทันที
ยิ่งไปกว่านั้น มันเรียนรู้จากรูปแบบการค้นหาของคุณเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
ClickUp Brainช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาข้อมูลด้วยการให้คำตอบแบบเรียลไทม์จากข้อมูลในเวิร์กสเปซของคุณ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือทีมของคุณ
มันช่วยให้คุณเข้าใจและสกัดข้อมูลเชิงลึกจากไฟล์ได้มากกว่าการค้นหาเพียงอย่างเดียว คุณสามารถสรุปเนื้อหาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลจากแอปที่เชื่อมต่อ หรือรับคำตอบอย่างรวดเร็วจากเครื่องมือต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในพื้นที่ทำงานของคุณ
การผสานการทำงานแบบเนทีฟของ ClickUpกับ Google Drive, Dropbox และ Microsoft Office ช่วยให้เครื่องมือที่คุณใช้อยู่ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นภายในระบบที่ได้รับการปรับปรุงนี้
เจมม่า คูเอนซี, ผู้อำนวยการศิลป์ที่ Kredo Inc. , ชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายที่น่าทึ่งของระบบเชื่อมต่อของ ClickUp:
เราใช้การผสานกับ Toggl สำหรับการติดตามเวลา. เราใช้การผสานกับ Sharepoint สำหรับการแบ่งปันไฟล์. การผสานที่มีอยู่นั้นมากมาย และช่วยให้เราสามารถจัดการทุกการผลิตผ่านอินเตอร์เฟซเดียวได้.
เราใช้การผสานกับ Toggl สำหรับการติดตามเวลา. เราใช้การผสานกับ Sharepoint สำหรับการแชร์ไฟล์. การผสานที่มีอยู่นั้นมากมาย และช่วยให้เราสามารถจัดการทุกการผลิตผ่านอินเตอร์เฟซเดียวได้.
อะไรอีก?ClickUp Automationsช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์อัตโนมัติและประหยัดเวลาเพื่อมุ่งเน้นไปที่งานที่ขับเคลื่อนผลลัพธ์—ไม่ต้องมีทักษะการเขียนโค้ด ตั้งค่าการอนุมัติไฟล์อัตโนมัติ ปรับแต่งการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดต และสร้างแม่แบบงานที่จัดระเบียบไฟล์แนบโดยอัตโนมัติด้วยลำดับ if-then ที่ง่าย
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUpการจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว!
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- แปลงเอกสารเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการ
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนโดยการตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่กำหนดเองในระดับเอกสาร, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเอกสารด้วยประวัติเวอร์ชันที่ครอบคลุมและการเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกัน
- สร้างสถานะเอกสารที่กำหนดเองเพื่อแสดงความคืบหน้าของเนื้อหา (ร่าง, รออนุมัติ, อนุมัติแล้ว)
- สร้าง embed ที่สมบูรณ์เพื่อรวมวิดีโอ, โค้ด, และเนื้อหาแอปภายนอกไว้ในเอกสาร
- ส่งออกเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ (PDF, Word, HTML) พร้อมรักษาการจัดรูปแบบ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- โครงสร้างพื้นที่ทำงานที่ซับซ้อนต้องการการตั้งค่าเริ่มต้นที่รอบคอบ
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันขึ้นสำหรับความสามารถในการทำงานอัตโนมัติของเอกสารขั้นสูง
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (9,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (4,300+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม:ทำไมการควบคุมเวอร์ชันเอกสารจึงมีความสำคัญ?
2. ทูตอล คอมมานเดอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ที่มีความต้องการสูงซึ่งต้องการการจัดการไฟล์ขั้นสูง)
Total Commanderโดดเด่นด้วยวิธีการเฉพาะตัวในการจัดการไฟล์จำนวนมากและการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง
ไม่เหมือนกับโปรแกรมจัดการไฟล์ทั่วไป มันมีตัวจัดการคิวระดับทหารที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ระดับสูงสามารถจัดการการถ่ายโอนไฟล์ขนาดใหญ่หลายรายการโดยไม่ทำให้ระบบทำงานหนักเกินไป
ความสามารถ FTP ที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง 10 การเชื่อมต่อ และกู้คืนการถ่ายโอนที่ถูกขัดจังหวะได้โดยอัตโนมัติ ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดการเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล
เครื่องมือเปลี่ยนชื่อหลายไฟล์แปลงงานจัดระเบียบไฟล์ที่น่าเบื่อให้กลายเป็นงานที่ง่ายตามกฎเกณฑ์
วิธีการจัดการไฟล์ขนาดใหญ่ของมันโดดเด่น: การตรวจสอบอัตโนมัติ, การตรวจสอบความสมบูรณ์, และการดำเนินการแบบคิวทำให้ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการถ่ายโอนไฟล์ด้วยตนเอง
ความสามารถเหล่านี้สามารถแปลงเป็นชั่วโมงการทำงานที่ฟื้นคืนได้โดยตรงสำหรับทีมที่ต้องจัดการไฟล์ขนาดใหญ่จำนวนมากในแต่ละวัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Total Commander
- นำทางโครงสร้างไฟล์ที่ซับซ้อนโดยใช้ส่วนติดต่อแบบสองหน้าต่างพร้อมการเรียกดูแบบแท็บ
- กำหนดค่าการทำงานของไฟล์พื้นหลังด้วยขีดจำกัดความเร็วในการถ่ายโอนที่ปรับแต่งได้
- ค้นหาข้อความภายในไฟล์ PDFและไฟล์เก็บถาวร
- ดึงไฟล์เฉพาะจากหลายไฟล์บีบอัดพร้อมกัน
- เปรียบเทียบเนื้อหาไฟล์ระหว่างไดเรกทอรีเพื่อระบุไฟล์ที่ซ้ำกันและความแตกต่าง
ข้อจำกัดของ Total Commander
- กระบวนการชำระเงินต้องใช้เวลาสองสามวันสำหรับการส่งมอบกุญแจ
- โมเดลแชร์แวร์ที่มีการทดลองใช้ 30 วันเป็นข้อบังคับ
ราคาของ Total Commander
- ใบอนุญาตสำหรับนักเรียน/นักศึกษา: €31.50 (~$34 USD)
- ใบอนุญาตมาตรฐาน: €42 (~$46 USD)
(หมายเหตุ: ราคา USD เป็นราคาโดยประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน)
คะแนนและรีวิวของ Total Commander
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Total Commander อย่างไรบ้าง?
ดังนั้นมันจึงแทนที่ Windows Explorer ของฉันและปรับปรุงมันในหลายๆ ด้าน เช่น: มันแสดงภาพขนาดย่อได้มากขึ้น (ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิก ดังนั้นมันจึงมีประโยชน์สำหรับฉันที่จะเห็นภาพขนาดย่อของไฟล์ต่างๆ เช่น PSD, EPS, PDF ฯลฯ) พร้อมด้วยส่วนเสริมหากจำเป็น มันได้รวมคุณสมบัติ FTP เข้าไว้ด้วย สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบที่มากมายเกินจินตนาการ ฟังก์ชันการค้นหาของมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผมใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยมาก เวลาอยู่ในไดเรกทอรี ให้พิมพ์ตัวอักษรหนึ่งหรือสองตัวจากชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา แล้วมันจะซ่อนไฟล์ทั้งหมดที่ไม่ตรงกับตัวอักษรที่พิมพ์ไว้……นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว
ดังนั้นมันจึงแทนที่ Windows Explorer ของฉันและปรับปรุงมันในหลายๆ ด้าน เช่น: มันแสดงภาพขนาดย่อได้มากขึ้น (ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิก ดังนั้นมันจึงมีประโยชน์สำหรับฉันที่จะเห็นภาพขนาดย่อของไฟล์ต่างๆ เช่น PSD, EPS, PDF ฯลฯ) พร้อมด้วยส่วนเสริมหากจำเป็น มันได้รวมคุณสมบัติ FTP เข้าไว้ด้วย สามารถปรับแต่งได้ในรูปแบบที่มากมายเกินจินตนาการ ฟังก์ชันการค้นหาของมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ผมใช้ฟังก์ชันนี้บ่อยมาก เวลาอยู่ในไดเรกทอรี ให้พิมพ์ตัวอักษรหนึ่งหรือสองตัวของชื่อไฟล์ที่ต้องการค้นหา แล้วมันจะซ่อนไฟล์ทั้งหมดที่ไม่ตรงกับตัวอักษรที่พิมพ์ไว้……นี่เป็นซอฟต์แวร์ที่ผมใช้บ่อยที่สุดตั้งแต่สมัยเรียนเมื่อ 10-15 ปีที่แล้ว
🧠 เกร็ดความรู้: NASA ได้ใช้ระบบการจัดการไฟล์ที่ปรับแต่งเฉพาะสำหรับการจัดระเบียบข้อมูลที่มีความสำคัญต่อภารกิจในโครงการสำรวจอวกาศ
3. Directory Opus (ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการจัดการไฟล์ที่ปรับแต่งได้)
หากคุณกำลังมองหาโปรแกรมจัดการไฟล์ระดับพรีเมียม ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วDirectory Opus คือคำตอบ มันได้ปรับเปลี่ยนการจัดการไฟล์ของ Windows ใหม่ทั้งหมด
เครื่องจักรทรงพลังนี้ผสานการทำงานประสิทธิภาพสูงเข้ากับการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการควบคุมประสบการณ์การจัดการไฟล์ของตนอย่างสมบูรณ์
ระบบสคริปต์ภาพอัตโนมัติทำงานซ้ำๆ โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด ในขณะที่โฟลเดอร์อัจฉริยะจัดระเบียบไฟล์โดยอัตโนมัติตามกฎและเกณฑ์ที่กำหนดเองได้
เครื่องมือประมวลผลภาพในตัวจัดการการแปลงไฟล์แบบกลุ่มได้อย่างราบรื่น ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคอลเลกชันสื่อขนาดใหญ่
หน่วยความจำเฉพาะโฟลเดอร์ของซอฟต์แวร์จะเก็บมุมมองและการจัดเรียงที่ผู้ใช้กำหนดไว้ ช่วยให้การนำทางผ่านโครงสร้างโครงการที่ซับซ้อนเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Directory Opus
- สร้างแถบเครื่องมือที่กำหนดเองด้วยการลากและวางคำสั่ง
- ออกแบบกระบวนการจัดการไฟล์ที่ครอบคลุมด้วยโหมดแทนที่ Explorer
- ตั้งค่าตัวกรองไฟล์ตามเงื่อนไขโดยอิงจากข้อมูลเมตาและคุณสมบัติของไฟล์
- ประมวลผลการทำงานของไฟล์หลายรายการพร้อมกันผ่านสถาปัตยกรรมแบบมัลติเธรด
- ปรับแต่งโหมดการดูจากรายการง่าย ๆ ไปจนถึงรูปแบบหลายหน้าต่างที่ละเอียด
ข้อจำกัดของ Directory Opus
- การตั้งราคาพรีเมียมอาจไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป
- รองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น
ราคาของ Directory Opus
- เดี่ยว: 89 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 58 ดอลลาร์สหรัฐ)
- คู่: 129 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 84 ดอลลาร์สหรัฐ)
- ห้า: 249 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 162 ดอลลาร์สหรัฐ)
หมายเหตุ: ราคา USD เป็นราคาโดยประมาณและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน.
การจัดอันดับและรีวิวของ Directory Opus
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Directory Opus อย่างไรบ้าง?
ฉันไม่เคยจัดการกับไฟล์จำนวนมากขนาดนั้นมาก่อน แต่ตอนนี้มีไฟล์ PDF หลายไฟล์ที่ต้องเปลี่ยนชื่อทุกเดือน ด้วย Directory Opus ฉันสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับเป็น "แมนนวล" แล้วเริ่มการเปลี่ยนชื่อจากด้านบนโดยไม่ต้องให้ไฟล์กระโดดไปมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ และมันมีหน้าต่างตัวอย่างเพื่อให้ฉันไม่ต้องเปิดไฟล์แต่ละไฟล์ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้ป้ายกำกับของคุณเอง (หากคุณใช้ NTFS) ดังนั้นคุณอาจสามารถทำเครื่องหมายโฟลเดอร์ว่าเสร็จสิ้นได้ และมันมีปุ่มลัดเพื่อใส่ไฟล์ที่เลือกทั้งหมดลงในโฟลเดอร์ที่มีวันที่อย่างรวดเร็ว มันรองรับการบีบอัดไฟล์ RAR ด้วย
ฉันไม่เคยจัดการกับไฟล์จำนวนมากขนาดนั้นมาก่อน แต่ตอนนี้มีไฟล์ PDF หลายไฟล์ที่ต้องเปลี่ยนชื่อทุกเดือน ด้วย Directory Opus ฉันสามารถตั้งค่าการเรียงลำดับเป็น "แบบแมนนวล" แล้วเริ่มการเปลี่ยนชื่อจากด้านบนโดยไม่ต้องให้ไฟล์กระโดดไปมาเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อ และยังมีหน้าต่างตัวอย่างเพื่อให้ไม่ต้องเปิดไฟล์แต่ละไฟล์ นอกจากนี้ยังรองรับการใช้ป้ายกำกับของคุณเอง (หากคุณใช้ NTFS) ดังนั้นคุณสามารถทำเครื่องหมายโฟลเดอร์ว่าเสร็จสิ้นได้ และยังมีปุ่มลัดเพื่อย้ายไฟล์ที่เลือกทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ที่มีวันที่อย่างรวดเร็ว รองรับการบีบอัดไฟล์ RAR ด้วย
👀 คุณรู้หรือไม่? Directory Opus สามารถสร้างโฟลเดอร์เสมือนที่จัดกลุ่มไฟล์ตามข้อมูลเมตาแทนที่จะเป็นตำแหน่งที่ตั้ง ทำให้คุณมีวิธีใหม่ในการจัดระเบียบข้อมูลที่สำคัญที่สุดของคุณ
4. xplorer² (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ)
xplorer²ออกแบบมาเพื่อรองรับมืออาชีพที่ต้องการพลังมากกว่าที่โปรแกรมสำรวจไฟล์มาตรฐานมีให้ อินเทอร์เฟซแบบสองบานหน้าต่างและฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงของมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาและมืออาชีพด้านไอที
ในฐานะผู้จัดการไฟล์ขั้นสูง xplorer² ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการจัดการไฟล์แบบดั้งเดิมกับประสบการณ์การใช้งานที่ทันสมัย
สิ่งที่ทำให้ xplorer² แตกต่างคือ การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างคุณสมบัติที่สร้างสรรค์และระบบไฟล์ที่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเด่น "Sticky Selecting" ช่วยป้องกันการยกเลิกการเลือกไฟล์โดยไม่ตั้งใจในระหว่างการดำเนินการกับไฟล์จำนวนมาก ขณะที่ระบบค้นหาไฟล์ซ้ำในตัวช่วยรักษาการจัดระเบียบของดิสก์
คุณสมบัติเด่นของ xplorer²
- ดูและจัดการไฟล์ข้ามไดเรกทอรีพร้อมกัน ช่วยให้เปรียบเทียบและถ่ายโอนไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว
- สลับระหว่างอินเทอร์เฟซริบบอนสมัยใหม่และเมนูแบบคลาสสิกเพื่อประสบการณ์การจัดการไฟล์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณ
- ใช้การเข้ารหัสสีเพื่อจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างชัดเจน ทำให้การนำทางและการจัดระเบียบเนื้อหาดิจิทัลง่ายขึ้น
- สำรวจโครงสร้างไดเรกทอรีอย่างรวดเร็วโดยใช้คอลัมน์มิลเลอร์และการเรียกดูแบบแท็บเพื่อการจัดการไฟล์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ xplorer²
- การจัดวางหน้าต่างแนวนอนอาจไม่เหมาะกับทุกขั้นตอนการทำงาน
- การตั้งค่าเริ่มต้นต้องมีการปรับแต่ง
xplorer² ราคา
- ข้อดี: $29. 95
- สูงสุด: $49. 95
xplorer² คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
5. Q-Dir (เหมาะที่สุดสำหรับการดูหลายหน้าต่าง)
ใช้แนวทางที่แตกต่างในการจัดการไฟล์ด้วยหน้าต่างดูพร้อมกันสูงสุดสี่หน้าต่างในQ-Dir (Quad Directory Explorer)
ทางเลือกฟรีและน้ำหนักเบาสำหรับ Windows File Explorer นี้ให้มุมมองที่ครอบคลุมของหลายโฟลเดอร์พร้อมกัน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ทำงานข้ามไดเรกทอรีต่างๆ บ่อยๆ
สิ่งที่ทำให้ Q-Dir โดดเด่นคือระบบ Quadro-view ที่มีประสิทธิภาพและพกพาได้ โปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งและสามารถทำงานได้จากทุกที่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ต้องย้ายระหว่างระบบต่างๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Q-Dir
- สร้างบุ๊กมาร์กโฟลเดอร์แบบทันทีเพื่อการเข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว
- ใช้ฟิลเตอร์สีกับไฟล์และโฟลเดอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดระเบียบและระบุไฟล์
- แสดงข้อมูลขนาดโฟลเดอร์อย่างครบถ้วนทันที ช่วยให้จัดการพื้นที่ดิสก์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บุ๊กมาร์กโฟลเดอร์ที่เข้าถึงบ่อยเพื่อการเข้าถึงไดเรกทอรีอย่างรวดเร็ว
- ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างหน้าต่างได้อย่างราบรื่นด้วยฟังก์ชันลากและวางที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ Q-Dir
- องค์ประกอบอินเทอร์เฟซขนาดเล็กบนหน้าจอความละเอียดสูง
- ความสามารถในการถ่ายโอนไฟล์ที่จำกัดสำหรับการดำเนินงานขนาดใหญ่
ราคาของ Q-Dir
- ฟรี
คะแนนและรีวิว Q-Dir
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Q-Dir อย่างไรบ้าง?
ฉันเคยใช้โปรแกรมจัดการไฟล์มาหลายตัวแล้ว แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้ตัวนี้เสมอจนถึงทุกวันนี้ มันทำได้มากกว่าที่ฉันต้องการเสียอีก แต่ก็ยังทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างไม่มีปัญหา ปัญหาเดียวที่ฉันแก้ไม่ตกก็คือ ฉันใช้โหมดหน้าต่างคู่เป็นหลัก แต่หน้าต่างด้านขวาไม่จำการจัดเรียงไฟล์ไว้เลย ฉันมักจะจัดเรียงตามตัวอักษร a-z ลองทำดูสักพักแล้วดูว่าเป็นแค่ฉันคนเดียวหรือว่าเป็นปัญหาจริงๆ ฉันได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและกดปุ่มจัดเรียงทุกวัน มันยังคงเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม!
ฉันเคยใช้โปรแกรมจัดการไฟล์มาหลายแบบแล้ว แต่สุดท้ายก็กลับมาใช้โปรแกรมนี้เสมอจนถึงทุกวันนี้ มันทำได้มากกว่าที่ฉันต้องการเสียอีก แต่ก็ยังทำในสิ่งที่ฉันต้องการได้อย่างไม่มีปัญหา ปัญหาเดียวที่ฉันแก้ไม่ตกก็คือ ฉันใช้โหมดหน้าต่างคู่เป็นหลัก แต่หน้าต่างด้านขวาไม่จำการจัดเรียงไฟล์ที่ฉันตั้งค่าไว้เลย ฉันมักจะจัดเรียงตามตัวอักษร a-z ลองทำดูสักพักแล้วดูว่าเป็นแค่ฉันคนเดียวหรือว่าเป็นปัญหาจริงๆ ฉันได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวและกดปุ่มจัดเรียงทุกวัน มันยังคงเป็นผู้จัดการที่ยอดเยี่ยม!
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: สำหรับโปรแกรมจัดการไฟล์ที่รองรับการใช้งานแบบสองหน้าต่าง ให้กำหนดหน้าต่างหนึ่งสำหรับไดเรกทอรีที่เข้าถึงบ่อย และอีกหน้าต่างสำหรับงานที่กำลังทำอยู่ วิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการนำทางและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
6. Double Commander (ดีที่สุดสำหรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม)
Double Commanderเป็นโซลูชันโอเพนซอร์สที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Total Commander ซึ่งนำเสนอความสามารถในการจัดการไฟล์ขั้นสูงสำหรับ Windows, Linux และ macOS
โปรแกรมจัดการไฟล์แบบสองหน้าต่างนี้ผสานการทำงานที่ทรงพลังผ่านบรรทัดคำสั่งเข้ากับอินเทอร์เฟซกราฟิกที่ใช้งานง่าย ทำให้การจัดการไฟล์ที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ใช้ทุกระดับทักษะ
สิ่งที่ทำให้ Double Commander โดดเด่นคือการมุ่งเน้นที่การใช้งานได้จริง แต่ละรายการในเมนูมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน โดยให้การเข้าถึงโดยตรงต่อการดำเนินการขั้นสูง เช่น การสร้างลิงก์สัญลักษณ์ การเปลี่ยนชื่อจำนวนมาก และการเปรียบเทียบไฟล์—ซึ่งโดยปกติแล้วเป็นงานที่สงวนไว้สำหรับบรรทัดคำสั่ง
คุณสมบัติเด่นของ Double Commander
- สร้างและจัดการลิงก์สัญลักษณ์ (symlinks) และลิงก์ถาวร (hard links) ระหว่างระบบไฟล์หลายระบบ
- สกัดและจัดการรูปแบบไฟล์เก็บถาวรที่ครอบคลุมด้วยการดำเนินการเพียงคลิกเดียว
- เชื่อมต่อและถ่ายโอนไฟล์อย่างปลอดภัยโดยใช้โปรโตคอล FTP, SFTP และ SSH
- ดำเนินการไฟล์ในพื้นหลังโดยไม่ขัดจังหวะงานหลักของกระบวนการทำงาน
- ค้นหาข้อความเต็มรูปแบบข้ามไดเรกทอรีและประเภทไฟล์หลายประเภทได้ทันที
- แก้ไขไฟล์ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความที่มีคุณสมบัติเน้นไวยากรณ์ในตัวเพื่อการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ข้อจำกัดของ Double Commander
- ปัญหาประสิทธิภาพบน macOS
- พฤติกรรมการเลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ
ราคาของ Double Commander
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Double Commander
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
ผู้ใช้จริงพูดถึง Double Commander อย่างไรบ้าง?
ฉันลองใช้ Double Commander เป็นเวลา 1 นาที และลบ OneCommander ทันทีเป็นผล และย้ายมาใช้แทน FOSS ยอดเยี่ยมมาก
ฉันลองใช้ Double Commander เป็นเวลา 1 นาที และลบ OneCommander ทันทีและย้ายไปใช้แทน FOSS นั้นยอดเยี่ยมมาก
7. X-plore (ดีที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บนมือถือในระบบ Android)
การนำทางผ่านไดเรกทอรีไฟล์ขนาดใหญ่บนโทรศัพท์อาจเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งX-ploreเปลี่ยนแปลงการจัดการไฟล์บนมือถือด้วยอินเทอร์เฟซแบบสองหน้าต่างที่ครอบคลุม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับผู้ใช้ Android
โปรแกรมจัดการไฟล์บนมือถือที่เต็มไปด้วยคุณสมบัติมากมายนี้ พัฒนาโดย Lonely Cat Games นำความสามารถในการจัดการไฟล์ระดับเดสก์ท็อปมาสู่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
สิ่งที่ทำให้ X-plore แตกต่างคือความสามารถในการทำงานที่หลากหลายควบคู่ไปกับการเข้าถึงระดับรูท
อินเทอร์เฟซมุมมองต้นไม้แบบสองบานช่วยให้การนำทางเป็นไปอย่างง่ายดาย ในขณะที่การรองรับบริการคลาวด์, USB OTG และรูปแบบไฟล์ต่างๆ สร้างโซลูชันการจัดการไฟล์บนมือถือที่สมบูรณ์แบบ
คุณสมบัติเด่นของ X-plore
- โปรแกรมดูภาพในตัวสำหรับภาพ, เสียง, และไฟล์ PDF ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายและการเข้าถึง
- การผสานการทำงานของระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์กับ Google Drive และ OneDrive ช่วยให้การจัดการไฟล์เป็นไปอย่างราบรื่น
- การรองรับ USB OTG ช่วยให้เข้าถึงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกได้อย่างง่ายดายขณะเดินทาง
- คุณสมบัติแผนที่ดิสก์แสดงการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการเข้าถึงระดับรูทช่วยให้สามารถสำรวจและแก้ไขไฟล์ระบบได้
- การสนับสนุนการถ่ายโอนไฟล์ผ่าน SSH ช่วยให้การถ่ายโอนไฟล์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (คุณสมบัติพรีเมียม)
ข้อจำกัดของ X-plore
- คุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างต้องชำระเงิน
- อินเทอร์เฟซอาจดูซับซ้อนบนหน้าจอขนาดเล็ก
ราคา X-plore
- ฟรี
- คุณสมบัติพรีเมียมพร้อมให้บริการผ่านการบริจาค ผ่าน Google Play Store
คะแนนและรีวิว X-plore
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
8. FreeCommander (ดีที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์ Windows แบบพกพา)
FreeCommanderเป็นทางเลือกที่ยืดหยุ่นสำหรับ Windows Explorer โดยเน้นที่ความสะดวกในการพกพาและคุณสมบัติการจัดการไฟล์ที่ใช้งานได้จริง
แอปจัดการไฟล์น้ำหนักเบาและพกพาสะดวกนี้ ผสานฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นของ Windows เข้ากับคุณสมบัติขั้นสูงที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญด้านไอที
FreeCommander มอบความสามารถในการพกพาอย่างแท้จริง—โปรแกรมทั้งหมดสามารถทำงานได้โดยตรงจาก USB หรือแผ่น CD—ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสามารถในการจัดการไฟล์ที่สม่ำเสมอในเครื่อง Windows ที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติเด่นของ FreeCommander
- ดูตัวอย่างไฟล์ประเภทซับซ้อนได้ทันทีด้วยโปรแกรมดูไฟล์หลายรูปแบบที่ครอบคลุม
- ก้าวข้ามขีดจำกัดความยาวเส้นทางแบบดั้งเดิมที่ 255 อักขระได้อย่างง่ายดาย
- ใช้การกรองด้วย regex ที่ทรงพลังเพื่อทำการค้นหาไฟล์ขั้นสูงและแม่นยำ
- จัดระเบียบไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยอินเทอร์เฟซแบบดูสองหน้าต่างพร้อมโครงสร้างแบบต้นไม้ที่ยืดหยุ่น
- เข้าถึงโฟลเดอร์ระบบที่ซ่อนอยู่และอินเทอร์เฟซแผงควบคุมของ Windows ได้โดยตรง
- เชื่อมต่อและจัดการไฟล์ได้อย่างง่ายดายระหว่างแพลตฟอร์มอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายประเภท
- ซิงค์โฟลเดอร์อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างตำแหน่งจัดเก็บข้อมูลในเครื่องและเครือข่ายที่แตกต่างกัน
- กู้คืนไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจด้วยกลไกการกู้คืนที่ซับซ้อนและผสานรวม
ข้อจำกัดของ FreeCommander
- รองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น
- ตัวเลือกการผสานระบบคลาวด์ที่จำกัด
ราคาของ FreeCommander
- ฟรี (เวอร์ชัน 32 บิต)
- ดาวน์โหลดครั้งเดียว: $10 (เวอร์ชัน 64 บิต)
- การเข้าถึงหนึ่งปี: $20 (เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต)
- การเข้าถึงสองปี: $28 (เวอร์ชัน 32 บิต และ 64 บิต)
การให้คะแนนและรีวิวของ FreeCommander
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
9. Explorer++ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบเบา)
หากคุณเป็นผู้ใช้ Windows ที่กำลังมองหาทางเลือกที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสำหรับระบบการจัดการไฟล์เริ่มต้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วExplorer++ คือคำตอบของคุณ
ทางเลือกโอเพนซอร์สนี้มอบความสามารถในการจัดการไฟล์ที่จำเป็นและเน้นที่ความเร็วและความเรียบง่าย พร้อมเพิ่มคุณสมบัติที่มีคุณค่าซึ่งเกินกว่าฟังก์ชันพื้นฐานของ Microsoft Explorer
อินเทอร์เฟซแบบแท็บและการประมวลผลเบื้องหลังช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้ในขณะดำเนินการไฟล์อย่างหนัก ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการโปรแกรมจัดการไฟล์ที่มีน้ำหนักเบาแต่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Explorer++
- นำระบบบุ๊กมาร์กมาใช้เพื่อเข้าถึงไดเรกทอรีที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- ดำเนินการขั้นสูงกับไฟล์เพื่อเปิดใช้งานการรวมและการแยกไฟล์สำหรับการจัดการที่หลากหลาย
- เรียกใช้ตัวจัดการไฟล์โดยตรงจากไดรฟ์ USB หรือสื่ออื่น ๆ โดยใช้ตัวเลือกการกำหนดค่าแบบพกพา
- ปรับแต่งการตั้งค่าผู้ใช้ด้วยตัวเลือกการจัดเก็บในรีจิสทรีหรือไฟล์คอนฟิกเพื่อความสะดวก
ข้อจำกัดของ Explorer++
- การตรวจสอบโฟลเดอร์ระบบไฟล์จริงเท่านั้น
- รองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม Windows เท่านั้น
ราคา Explorer++
- ฟรี
คะแนนและรีวิวของ Explorer++
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. ไฟล์ (เหมาะที่สุดสำหรับประสบการณ์ Windows สมัยใหม่)
Filesออกแบบใหม่ระบบการจัดการไฟล์ของ Windows ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. ตัวจัดการไฟล์จากผู้ผลิตภายนอกนี้ผสานความสวยงามที่ทันสมัยกับฟังก์ชันการทำงานที่แข็งแกร่ง มอบประสบการณ์ใหม่ในการโต้ตอบกับไฟล์และโฟลเดอร์ของคุณ.
สิ่งที่ทำให้ Files โดดเด่นคือการมุ่งเน้นปรัชญาการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับ Windows เป็นอันดับแรก พร้อมเพิ่มฟีเจอร์ที่ขาดหายไปจากตัวจัดการไฟล์ดั้งเดิมของ Windows การผสานรวมกับระบบคลาวด์ การใช้งานแบบแท็บ และการแสดงตัวอย่างไฟล์อย่างละเอียด ช่วยสร้างประสบการณ์การจัดการไฟล์ที่ทันสมัยและรู้สึกเป็นธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ Windows
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของไฟล์
- ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เฟซที่สะอาดและทันสมัย พร้อมเลย์เอาต์ที่ปรับแต่งได้ เพื่อเพิ่มประสบการณ์การใช้งานและการปรับแต่งให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละราย
- เข้าถึงการสนับสนุนการดูตัวอย่างในตัวสำหรับเอกสาร สื่อ และโค้ด เพื่อการดูอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเปิดไฟล์
- ผสานบริการคลาวด์ เช่น OneDrive, Google Drive และ iCloud เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไฟล์ข้ามแพลตฟอร์ม
- นำระบบแท็กแบบกำหนดเองพร้อมรหัสสีมาใช้เพื่อช่วยจัดระเบียบไฟล์ให้ง่ายต่อการค้นหาและระบุ
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุน Markdown และการเน้นไวยากรณ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับนักพัฒนาและนักเขียน
ข้อจำกัดของไฟล์
- ปัญหาการปฏิบัติงานเป็นครั้งคราว
- ความท้าทายในการซิงโครไนซ์กับบริการคลาวด์
ราคาไฟล์
- ฟรี
ไฟล์ให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
11. Dolphin File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ใช้ Linux)
ตัวจัดการไฟล์เริ่มต้นของชุมชนซอฟต์แวร์ฟรีที่ได้รับความนิยม KDE,Dolphinผสมผสานประสิทธิภาพที่เบาบางกับตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย
โปรแกรมจัดการไฟล์อเนกประสงค์นี้สามารถนำทางและจัดการไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท พร้อมทั้งรักษาความยืดหยุ่นในการโต้ตอบกับเนื้อหาของผู้ใช้
สิ่งที่ทำให้ Dolphin โดดเด่นคือความยืดหยุ่นที่ผสมผสานกับคุณสมบัติที่เน้นประสิทธิภาพ ความสมดุลระหว่างความเรียบง่ายและฟังก์ชันการทำงานที่ทรงพลังทำให้มันเหมาะสำหรับผู้ใช้ Linux ที่ต้องการตัวจัดการไฟล์ขั้นสูงที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับความต้องการของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของโลมา
- ใช้โหมดมุมมองหลายแบบ (ตาราง, รายละเอียด, และมุมมองต้นไม้) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำทางและการจัดระเบียบไฟล์
- เปิดใช้งานการดูแบบแยกหน้าจอและการใช้งานแท็บเพื่อเข้าถึงหลายไดเรกทอรีพร้อมกัน
- เข้าถึงเมนูคลิกขวาที่ครอบคลุมพร้อมการดำเนินการที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการไฟล์อย่างรวดเร็ว
- ใช้ฟังก์ชันลากและวางระหว่างมุมมองเพื่อทำให้การย้ายหรือคัดลอกไฟล์เป็นเรื่องง่าย
- ใช้ตัวเลือกการบีบอัดไฟล์และการแชร์ไฟล์ที่ง่ายเพื่อปรับปรุงการร่วมมือและการจัดการไฟล์
- ปรับแต่งการกำหนดค่าอินเทอร์เฟซที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณให้ตรงตามความต้องการของคุณ
- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท (ฮาร์ดไดรฟ์, USB, การ์ด SD) เพื่อความยืดหยุ่นในการจัดการไฟล์
ข้อจำกัดของปลาโลมา
- รองรับเฉพาะแพลตฟอร์ม Linux/KDE เท่านั้น
- บางคุณสมบัติต้องการการพึ่งพา KDE
การตั้งราคาแบบโลมา
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของดอลฟิน
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
12. Windows File Manager (เหมาะที่สุดสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการจัดการไฟล์แบบคลาสสิก)
Windows File Managerคือความทรงจำจากอดีตที่กลับมาอีกครั้ง Microsoft ได้ฟื้นฟูมันจากต้นกำเนิดใน Windows 3.x และทำให้มันเป็นโครงการโอเพนซอร์สบน GitHub
เครื่องมือคลาสสิกนี้เหมาะสำหรับแฟน ๆ คอมพิวเตอร์ย้อนยุคและผู้ที่ชื่นชอบความเรียบง่ายของการจัดการไฟล์แบบดั้งเดิม
ด้วยอินเทอร์เฟซแบบสองบานที่เป็นเอกลักษณ์และฟังก์ชันการใช้งานที่เรียบง่าย Windows File Manager จึงเป็นทางเลือกที่ใช้งานได้จริงและชวนให้นึกถึงอดีตสำหรับโปรแกรมสำรวจไฟล์สมัยใหม่
Windows File Manager ได้รับการออกแบบครั้งแรกในช่วงต้นทศวรรษ 1990 และได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้งานกับระบบ Windows รุ่นปัจจุบัน
แม้ว่าจะไม่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเหมือนเครื่องมือในปัจจุบัน แต่ตัวจัดการไฟล์พื้นฐานนี้ให้ประสิทธิภาพที่มั่นคงสำหรับการดำเนินการไฟล์พื้นฐาน และโดดเด่นในฐานะหน้าต่างที่เปิดให้เห็นยุคแรกของการใช้คอมพิวเตอร์ Windows
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Windows File Manager
- นำทางและจัดการไฟล์ในสองหน้าต่าง ทำให้ง่ายต่อการดำเนินการเช่นการคัดลอกและย้ายไฟล์ระหว่างไดเรกทอรี
- ดาวน์โหลดและใช้งานแอปพลิเคชันน้ำหนักเบาและโอเพนซอร์สได้อย่างง่ายดายโดยไม่ทำให้ทรัพยากรระบบทำงานหนัก
- คัดลอก, ย้าย, เปลี่ยนชื่อ, และลบไฟล์อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย เหมือนในยุคต้นปี 1990
ข้อจำกัดของ Windows File Manager
- ขาดฟังก์ชันการทำงานที่ซับซ้อน เช่น การเปิดแท็บหลายหน้า การค้นหาขั้นสูง หรือการเชื่อมต่อกับคลาวด์ ซึ่งพบได้ในโปรแกรมจัดการไฟล์สมัยใหม่
- การออกแบบแบบเรโทรอาจรู้สึกไม่คุ้นเคยหรือล้าสมัยสำหรับผู้ใช้ที่คุ้นเคยกับโปรแกรมสำรวจไฟล์สมัยใหม่
- มุ่งเน้นกลุ่มผู้ที่มีความสนใจเป็นพิเศษมากกว่ามืออาชีพที่ต้องการขั้นตอนการทำงานขั้นสูง
ราคาของ Windows File Manager
- ฟรี
การให้คะแนนและรีวิวของ Windows File Manager
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: จับคู่โปรแกรมจัดการไฟล์ เช่น Windows File Manager สำหรับการใช้งานเบากับ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการขั้นสูง เพื่อครอบคลุมทุกความต้องการของคุณ
เลือกเส้นทางของคุณเพื่อจัดระเบียบไฟล์ของคุณให้ดีขึ้น
ผู้จัดการไฟล์ที่เหมาะสมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการจัดระเบียบดิจิทัลของคุณได้อย่างมาก เมื่อเลือกเครื่องมือจัดการไฟล์ที่เหมาะสม ควรพิจารณาความต้องการของกระบวนการทำงาน ขนาดของทีม ระบบนิเวศดิจิทัล และความท้าทายเฉพาะด้านในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สำรวจโซลูชันต่าง ๆ ทดสอบอินเทอร์เฟซที่หลากหลาย และเปรียบเทียบคุณสมบัติเพื่อค้นหาวิธีการจัดการไฟล์ที่สมบูรณ์แบบ
เทคโนโลยีการจัดการไฟล์ที่มีประสิทธิภาพควรเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ ไม่ใช่เพิ่มความซับซ้อน โซลูชันการจัดระเบียบดิจิทัลที่เหมาะสมควรเสริมความสามารถที่มีอยู่เดิม ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายหลักได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
คำแนะนำของเรา? ClickUp คือศูนย์กลางการจัดการไฟล์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดสำหรับมืออาชีพที่ต้องการโซลูชันพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ครอบคลุม แพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งของมันเปลี่ยนการจัดการไฟล์แบบดั้งเดิมให้เป็นระบบอัจฉริยะที่ปรับตัวได้
สมัครใช้ ClickUpเพื่อเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการไฟล์ของคุณและค้นพบว่าการจัดระเบียบพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณสามารถทำได้ดีเพียงใด