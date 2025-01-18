บล็อก ClickUp
11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Lark สำหรับปี 2025

18 มกราคม 2568

หากคุณมาถึงที่นี่ อาจเป็นเพราะคุณกำลังมองหาเครื่องมือบริหารโครงการควบคู่กับแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มผลผลิต และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แน่นอน Lark มีความสามารถในการทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้น—แต่ว่ามันตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของทีมคุณจริง ๆ หรือไม่? บางทีคุณอาจต้องการฟีเจอร์ที่ดีกว่า การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้น หรืออะไรบางอย่างที่ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้มากขึ้น

เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริง แต่ต้องใช้เวลาค้นหาสักหน่อย

เราได้ทำการค้นคว้าอย่างหนักและรวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lark ไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ รายการเครื่องมือจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ที่คัดสรรมาอย่างดีนี้จะช่วยให้คุณพบโซลูชันที่เหมาะสม

⏰สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lark:

  1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
  2. Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง
  3. Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีมในระบบนิเวศของ Microsoft
  4. Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมที่มีความเคลื่อนไหวและการสื่อสารในที่ทำงานที่เป็นระบบ
  5. Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์
  6. Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการทีมแบบร่วมมือ
  7. โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์
  8. Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ขั้นสูงและการจัดการงาน
  9. อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและความสำเร็จของโครงการ
  10. Coda: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  11. Flock: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประสานงานงาน

คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Lark?

เมื่อสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Lark คุณจำเป็นต้องมองหาโซลูชันที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า Lark ดังนั้นนี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:

  • การจัดการโครงการ: มองหาโซลูชันที่มีฟีเจอร์ เช่น กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
  • ความร่วมมือ: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์
  • ความสามารถในการขยายตัว: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้ตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก
  • การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้
  • การสนับสนุนลูกค้า: เลือกแพลตฟอร์มที่มีทีมสนับสนุนที่รวดเร็ว ตอบสนองดี และเชื่อถือได้

ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Lark

Lark เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานและการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการผสานการทำงานขั้นสูง การปรับแต่งที่มากขึ้น หรือคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีขึ้น นี่คือทางเลือกของ Lark ที่คุณอาจต้องการพิจารณา

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกัน)

ClickUp Chat: ทางเลือกของ Lark
ClickUp คือ 'แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน' ที่รวมการจัดการงานและการสื่อสารในการทำงานไว้ในที่เดียว

ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานในโครงการขนาดเล็กหรือองค์กรที่บริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม

นี่คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่มอบความยืดหยุ่นและเครื่องมือให้คุณจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, ปรับปรุงการสื่อสารในทีม, สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, จัดการงาน, ติดตามความคืบหน้า, และใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น

เลือกจาก 100+ระบบอัตโนมัติ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองเพื่อจัดการงานประจำ อัตโนมัติการอัปเดตงานและการส่งอีเมล หรือแม้แต่เรียกใช้สรุป AI สำหรับโครงการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่จำเป็น

ClickUp 3.0 รายการจัดการการทำงานอัตโนมัติ
ทำให้งานซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

สื่อสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat เพียงใส่ @mention เพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมการสนทนา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยพลัง AI ที่เหนือชั้น ระบบจะแนะนำคำตอบสำหรับคำถามโดยอัตโนมัติ สรุปหัวข้อการสนทนา และ สร้างงานใหม่จากข้อความโดยอัตโนมัติ

ClickUp Chat: ทางเลือกของ Lark
แชร์การอัปเดตกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์โดยใช้ ClickUp Chat

คุณสามารถสร้างรายการดำเนินการสำหรับตัวคุณเองหรือสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากความคิดเห็นโดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ความคิดเห็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะแสดงในรายการงานของผู้รับมอบหมายเป็นการแจ้งเตือนติดตาม และสามารถแก้ไขได้เมื่อรายการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • เอกสารรวมศูนย์: สร้างบทความช่วยเหลือ, SOP, วิกิของบริษัท ฯลฯ ที่มีรูปแบบเรียบร้อยด้วยClickUp Docs— โซลูชันการจัดการเอกสารที่สะดวก ง่ายดาย เชิญสมาชิกในทีมแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ สร้างแหล่งความรู้ และเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
  • การจัดการงาน: แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มคำอธิบายงาน ระดับความสำคัญ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรายงานและแดชบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, มองเห็นปัญหาคอขวด, และปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยClickUp Dashboards เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่น่าสนใจทางสายตา ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ
  • ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ: ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AI ของClickUpClickUp Brain. อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อเช่นการอัปเดตโครงการและงาน, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, เป็นต้น. ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณได้ในไม่กี่วินาที และใช้ Brain เป็นผู้ช่วยการเขียนส่วนตัวของคุณ. สร้างข้อความอีเมลที่น่าสนใจ, สรุปบันทึกการประชุม, สร้างแบบ템เพลต, และอื่น ๆ อีกมากมาย.

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นและจัดการงานของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp

2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเสมือนจริง)

แดชบอร์ด Zoom
ผ่านทางZoom

Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ธุรกิจทั่วโลกใช้สำหรับการทำงานร่วมกันเสมือนจริง การทำงานระยะไกล และการประชุม มันช่วยให้ทีมแบบผสมผสานทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์หน้าจอ และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามหลายระบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom

  • การประชุมทางวิดีโอ: จัดการประชุมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเสียงและวิดีโอความคมชัดสูง ฟังก์ชันลดเสียงรบกวน และฉากหลังเสมือนจริง
  • ผู้ช่วย AI: รับสรุปการประชุมและถอดความจากการบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ผู้ช่วย AI ยังสามารถระบุประเด็นสำคัญในการสนทนาและแปลงเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการติดตามผล
  • ห้องประชุม: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์และพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลสามารถเข้าร่วมประชุมและมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์ผ่าน Zoom Rooms

ข้อจำกัดของ Zoom

  • การตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าล่าช้าบ่อยครั้ง
  • การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินไม่ค่อยตรงไปตรงมา และผู้ใช้หลายคนรายงานว่าต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่พวกเขาไม่ได้ใช้

ราคาของ Zoom

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zoom

  • G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)

3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีมในระบบนิเวศของ Microsoft)

แดชบอร์ด Microsoft Teams: ทางเลือกของ Lark
ผ่านทางMicrosoft Teams

Microsoft Teams ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแชร์ไฟล์ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการประชุมผ่านวิดีโอ

นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กร พร้อมการเข้ารหัสแบบครบวงจรและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้ง Teams ยังช่วยให้คุณสร้างบอทที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams

  • การโทรแบบวิดีโอและเสียง: เริ่มการโทรกลุ่ม, ข้อความเสียง, และการโอนสายไปยังสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงจากแอป Microsoft Teams
  • แชทแบบเรียลไทม์: แบ่งปันการอัปเดตแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม เพิ่มสีสันให้ข้อความด้วยอีโมจิและการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ และแชร์ไฟล์ผ่านแอปส่งข้อความธุรกิจTeams
  • การสนทนาคล้ายโทรศัพท์: รับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท์บ้านของคุณด้วย Teams Phone—บริการโทรศัพท์บนคลาวด์

ข้อจำกัดของ Microsoft Teams

  • แอป Teams สามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft เท่านั้น
  • เกิดปัญหาทางเทคนิคบ่อยครั้ง ทำให้แอปค้างระหว่างการประชุม

ราคาของ Microsoft Teams

  • สิ่งจำเป็น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้

รีวิว Microsoft Teams

  • G2: 4. 5/5 (15,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)

📮ClickUp Insights: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพา อีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม

อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปสำหรับงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับการทำงานของคุณแล้ว!

4. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่มีความเคลื่อนไหวและการสื่อสารในที่ทำงานที่เป็นระเบียบ)

แดชบอร์ด Slack
ผ่านทางSlack

Slack, แอปแชททีมที่ได้รับความนิยม, ให้บริการพื้นที่ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจของบุคคลที่สามหลายตัวเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

มันช่วยให้คุณสามารถสร้าง ช่องสำหรับการหารือตามหัวข้อ และมีคุณสมบัติสำหรับการประชุมทีมแบบสั้น, วิดีโอ, และการโทรเสียง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • ความร่วมมือภายนอก: หารือ, แบ่งปัน, และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารผ่านอีเมล
  • ความช่วยเหลือจาก AI: รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกช่องทางด้วยการสรุปหัวข้อสนทนาของ Slack AI
  • การวางแผนงาน: สร้างและจัดการโครงการโดยใช้ SlackLists—เครื่องมือจัดการงาน กำหนดงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มกำหนดส่ง และเปลี่ยนการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ

ข้อจำกัดของ Slack

  • ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการนำทางไปยังข้อความเก่า แม้จะใช้ฟังก์ชันการค้นหา
  • การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะในช่องทางที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)

5. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์)

แดชบอร์ด Google Workspace: ทางเลือกของ Lark
ผ่านทางGoogle Workspace

หากคุณกำลังมองหาชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่ครอบคลุม Google Workspace อาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันประกอบด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการ สื่อสาร, การจัดทำเอกสาร, การจัดการไฟล์, และการจัดเก็บข้อมูล

ธุรกิจสามารถปรับแต่ง Google Workspace ได้ตามความต้องการขององค์กร รวมถึงโดเมนอีเมล, การอนุญาต, และการตั้งค่าความปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • เอกสารการทำงานร่วมกัน: ใช้ Google Docs เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและแบ่งปันเอกสารแบบเรียลไทม์ เชิญสมาชิกทีมหลายคนเพื่อแก้ไข, ให้คำแนะนำ, และตรวจสอบข้อมูลพร้อมกัน
  • การจัดการไฟล์: จัดการไฟล์ทั้งหมดของคุณบนคลาวด์ด้วย Google Drive จำกัดการเข้าถึงและสิทธิ์ตามต้องการ ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง และมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหาย
  • ปฏิทินและการจัดตาราง: ตั้งค่าเวลาว่างของคุณใน Google Calendar และใช้การแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับกำหนดเส้นตายหรือการประชุมที่สำคัญ

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • มีข้อจำกัดหากคุณต้องการสร้างโดเมนรองหรือชื่อโดเมนแทน
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องอาจทำให้ทีมต่างๆ ทำงานแบบออฟไลน์ได้ยาก เนื่องจาก Google Workspace เป็นระบบที่ใช้คลาวด์ทั้งหมด

ราคาของ Google Workspace

  • ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)

6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการทีมแบบร่วมมือ)

หน้าปัด Monday.com
ผ่านทางMonday.com

Monday.com ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นงานทั้งหมดที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามโครงการของคุณ ระดมความคิด และทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา

Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด

  • การรายงาน: รับภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญสำหรับคุณ
  • การอัตโนมัติของงาน: ใช้ Monday AI เพื่ออัตโนมัติคำขอ, มอบหมายงานให้สมาชิกทีม, และมอบหมายระดับความรู้สึกให้กับข้อมูลที่เป็นข้อความ
  • กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: สร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ

ข้อจำกัดของ Monday.com

  • แพลตฟอร์มขาดคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด ทำให้ยากที่จะได้ภาพรวมอย่างละเอียดของตัวชี้วัดที่สำคัญ
  • การตั้งค่าเครื่องมือค่อนข้างซับซ้อนและใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

Monday.com ราคา

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

Monday.com คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)

7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์)

แดชบอร์ด Notion: ทางเลือกสำหรับ Lark
ผ่านทางNotion

Notion ช่วยให้ทีมสามารถสร้างระบบที่ซับซ้อนสำหรับการจัดการโครงการ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้ในที่เดียว

คุณสามารถสร้าง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่บน Notion เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกระบวนการขาย วางแผนโพสต์บล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อ: แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกที่เหมาะสมในทีมของคุณ พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด คำอธิบายงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ดูหมุดหมายสำคัญต่างๆ บนไทม์ไลน์ จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ตาราง และแสดงภาพความคืบหน้าด้วยแผนภูมิ
  • ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ: ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณ วิเคราะห์ไฟล์ PDF และพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ได้กับ Notion AI
  • ผู้สร้างเว็บไซต์: เลือกจากเทมเพลตกว่า 10,000 แบบเพื่อสร้างเว็บไซต์ในทุกหัวข้อด้วย 'ไซต์'—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด

ข้อจำกัดของ Notion

  • เมื่อความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น การจัดระเบียบบันทึกและเอกสารอาจส่งผลให้พื้นที่ทำงานรกอย่างมาก
  • การแบ่งปันบันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายและอาจทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนขึ้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้พึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นอย่างมาก

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • Notion AI: สามารถเพิ่มได้ในทุกแผนการใช้งาน ราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นอย่างมาก อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะสร้างระบบการทำงานเอกสารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพและข้อผิดพลาด

8. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ขั้นสูงและการจัดการงาน)

แดชบอร์ด Bitrix24
ผ่านทางBitrix24

แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจ Bitrix24 นำเสนอฟังก์ชัน CRM พร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน การสร้างเว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรบุคคลและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน

ด้วย โซลูชันบนระบบคลาวด์และแบบติดตั้งภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการจัดการการดำเนินงานประจำวันทั้งหมดในที่เดียว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24

  • การจัดการกระบวนการขาย: จัดการลูกค้าเป้าหมาย, รายชื่อติดต่อ, ข้อมูลลูกค้า, ข้อตกลง, และกระบวนการขายใน Bitrix24 CRM
  • ผู้สร้างเว็บไซต์: สร้างหน้า landing page ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเอง และโฮสต์เว็บไซต์ของคุณบนระบบ CMS ฟรี
  • การบริหารจัดการพนักงาน: ปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเก็บบันทึกข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน โครงสร้างบริษัท ประสิทธิภาพการทำงาน และนโยบายต่างๆ

ข้อจำกัดของ Bitrix24

  • เครื่องมือนี้มีระบบเชื่อมต่อแบบจำกัดกับระบบองค์กรของบุคคลที่สาม
  • การจัดการดีลและช่องทางการขายนั้นค่อนข้างซับซ้อนเมื่อเทียบกับระบบ CRM อื่น ๆ

ราคา Bitrix24

  • ฟรีตลอดไป
  • พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
  • องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน

คะแนนและรีวิว Bitrix24

  • G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

9. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและการบริหารโครงการ)

แดชบอร์ด Asana: ทางเลือกของ Lark
ผ่านทางAsana

Asana เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้สำหรับการจัดการแคมเปญ การวางแผนองค์กร การจัดการเป้าหมาย การปฐมนิเทศ ฯลฯ

คุณสมบัติเช่น กฎ, แม่แบบ, แบบฟอร์มการรับคำขอ, และการอัปเดตแบบกลุ่ม ทำให้การจัดการงานใน Asana ง่ายและราบรื่น

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • การมองเห็นงาน: เพิ่มงานและงานย่อยสำหรับโครงการหลายขั้นตอน, กำหนดจุดสำคัญสำหรับจุดตรวจสอบที่สำคัญ, และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพ
  • การจัดการทรัพยากร: ใช้การวางแผนกำลังการผลิตและคุณสมบัติของปริมาณงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • Asana AI: ขอความช่วยเหลือในการคัดกรองคำขอที่เข้ามาและมอบหมายเป็นงาน ทำการร่างสำเนา จัดลำดับความสำคัญของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรด้วย AI ที่ชาญฉลาด

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามีความยากลำบากในการได้รับความช่วยเหลือที่ทันท่วงที ไม่ว่าจะผ่านทางแชทหรือแม้แต่ระบบช่วยเหลือออนไลน์ของพวกเขา
  • สถานะของงานในโครงการมักต้องอัปเดตด้วยตนเอง และจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเมื่อมีงานและงานย่อยจำนวนมาก

ราคาของ Asana

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างแม่แบบรายการงานสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น รายงานประจำสัปดาห์หรือโครงการปฐมนิเทศ จากนั้นคัดลอกแม่แบบเหล่านี้ทุกครั้งเพื่อให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

10. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน)

แผงควบคุม Coda
ผ่านทางCoda.io

แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ของ Coda รวมเอกสาร, สเปรดชีต, และแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว

มันช่วยให้คุณสามารถ จดบันทึก สร้างตาราง และบันทึกข้อมูล โดยใช้เอกสารแบบโต้ตอบและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถใช้ Coda เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานดิจิทัลและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Coda

  • เอกสารเชิงโต้ตอบ: บันทึกข้อมูลสำคัญบนเอกสารที่มีรูปแบบคล้ายกับโปรแกรมประมวลผลคำที่คุ้นเคย แต่มาพร้อมกับตารางแบบโต้ตอบ, ข้อความแทรก, เนื้อหาที่สามารถยุบ-ขยายได้, และการจัดวางแบบหลายคอลัมน์
  • ตารางที่เชื่อมโยงกัน: จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลด้วยความช่วยเหลือของสเปรดชีต และใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ
  • ผู้ช่วยงาน: สร้างตาราง, สร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, และได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้ Coda AI

ข้อจำกัดของโคดา

  • โคด้าอาจทำงานได้ค่อนข้างช้าเมื่อใช้กับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
  • การสร้างเอกสารต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้าง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคพบว่าเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาโคด้า

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของโคด้า

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

11. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประสานงานงาน)

แผงควบคุม Flock: ทางเลือกของ Lark
ผ่านทางFlock

Flock มีคุณสมบัติเช่น การส่งข้อความทันที, การโทรเสียงและวิดีโอ, การแชท, การจัดการงาน, และช่องทางสำหรับการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีม. ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทีมที่ชอบ เครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ไม่มีความซับซ้อนของเครื่องมือระดับองค์กร เช่น Slack หรือ Microsoft.

คุณสมบัติเด่นของ Flock

  • การประชุมทางวิดีโอ: เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่านเสียงหรือวิดีโอได้ทุกเมื่อและแชร์หน้าจอของคุณเพื่อเพิ่มบริบทในการสนทนา
  • การติดตามงาน: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันได้โดยตรงภายในแอปสำหรับคุณและทีมของคุณ และใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
  • ค้นหา: ค้นหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ ลิงก์ รูปภาพ หรือข้อความเฉพาะ ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ผสานรวมไว้

ข้อจำกัดของฝูง

  • ฟังก์ชันการค้นหาไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการย้อนกลับไปยังข้อความเก่าของคุณ
  • บางครั้งการแจ้งเตือนอาจล่าช้าหรือหายไปทั้งหมด ทำให้ข้อความสำคัญถูกพลาด

การกำหนดราคาแบบกลุ่ม

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา

คะแนนและรีวิวของฝูงชน

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

ClickUp: ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น

Lark เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และการติดตามงาน แม้ว่าจะสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Lark หากคุณต้องการสิ่งที่ล้ำหน้ากว่า

ClickUp นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เสริมด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของมันรวมถึงการจัดการงานขั้นสูงโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระดานคัมบัง, รายการ, และมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการข้อมูล

เพิ่มโซลูชันที่ผสานรวมของ ClickUp สำหรับเอกสาร, การสื่อสารทีม, และการจัดการเวลาเข้าไปในส่วนผสม และคุณก็จะได้ผู้ชนะแล้ว 🏆

ด้วย ClickUp คุณมีโซลูชันที่ครบครันและปรับขนาดได้สำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณสมัครใช้ ClickUp ฟรี