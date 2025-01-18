11 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Lark สำหรับปี 2025

หากคุณมาถึงที่นี่ อาจเป็นเพราะคุณกำลังมองหาเครื่องมือบริหารโครงการควบคู่กับแพลตฟอร์มสำหรับการทำงานร่วมกัน ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพิ่มผลผลิต และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แน่นอน Lark มีความสามารถในการทำให้การดำเนินงานทางธุรกิจง่ายขึ้น—แต่ว่ามันตอบโจทย์ทุกความต้องการเฉพาะของทีมคุณจริง ๆ หรือไม่? บางทีคุณอาจต้องการฟีเจอร์ที่ดีกว่า การเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งขึ้น หรืออะไรบางอย่างที่ใช้งานง่ายและปรับขนาดได้มากขึ้น
เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบมีอยู่จริง แต่ต้องใช้เวลาค้นหาสักหน่อย
เราได้ทำการค้นคว้าอย่างหนักและรวบรวม 11 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lark ไว้ให้คุณแล้ว ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ รายการเครื่องมือจัดการโครงการและเวิร์กโฟลว์ที่คัดสรรมาอย่างดีนี้จะช่วยให้คุณพบโซลูชันที่เหมาะสม
⏰สรุป 60 วินาที
นี่คือสรุปทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Lark:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันอย่างครอบคลุม
- Zoom: เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริง
- Microsoft Teams: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีมในระบบนิเวศของ Microsoft
- Slack: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารในทีมที่มีความเคลื่อนไหวและการสื่อสารในที่ทำงานที่เป็นระบบ
- Google Workspace: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์
- Monday.com: เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการทีมแบบร่วมมือ
- โนชั่น: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์
- Bitrix24: เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ขั้นสูงและการจัดการงาน
- อาสนะ: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและความสำเร็จของโครงการ
- Coda: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
- Flock: เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประสานงานงาน
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกแทน Lark?
เมื่อสำรวจทางเลือกอื่น ๆ นอกเหนือจาก Lark คุณจำเป็นต้องมองหาโซลูชันที่มีคุณสมบัติและฟังก์ชันการทำงานที่เทียบเท่าหรือดีกว่า Lark ดังนั้นนี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ:
- การจัดการโครงการ: มองหาโซลูชันที่มีฟีเจอร์ เช่น กระดานคัมบัง, แผนภูมิแกนต์, การติดตามเวลา และเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ความร่วมมือ: ค้นหาเครื่องมือที่สามารถเสริมสร้างการทำงานร่วมกันของทีมผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์
- ความสามารถในการขยายตัว: เลือกแพลตฟอร์มที่สามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้ตามการเติบโตของธุรกิจคุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกโซลูชันที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยไม่ต้องเรียนรู้มาก
- การผสานรวม: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่คุณใช้ในกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้
- การสนับสนุนลูกค้า: เลือกแพลตฟอร์มที่มีทีมสนับสนุนที่รวดเร็ว ตอบสนองดี และเชื่อถือได้
ทางเลือกที่ดีที่สุด 11 อย่างสำหรับ Lark
Lark เป็นเครื่องมือที่มั่นคงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงานและการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการผสานการทำงานขั้นสูง การปรับแต่งที่มากขึ้น หรือคุณสมบัติการร่วมมือที่ดีขึ้น นี่คือทางเลือกของ Lark ที่คุณอาจต้องการพิจารณา
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการโครงการอย่างครอบคลุมและการทำงานร่วมกัน)
ไม่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาที่ทำงานในโครงการขนาดเล็กหรือองค์กรที่บริหารจัดการโครงการที่ซับซ้อนและขนาดใหญ่เครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUpก็เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
นี่คือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่มอบความยืดหยุ่นและเครื่องมือให้คุณจัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ, ปรับปรุงการสื่อสารในทีม, สร้างกระบวนการทำงานที่สามารถปรับแต่งได้, จัดการงาน, ติดตามความคืบหน้า, และใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่ชาญฉลาด เพื่อให้คุณทำงานเสร็จได้เร็วขึ้น
เลือกจาก 100+ระบบอัตโนมัติ ClickUpที่สร้างไว้ล่วงหน้า หรือสร้างเวิร์กโฟลว์ของคุณเองเพื่อจัดการงานประจำ อัตโนมัติการอัปเดตงานและการส่งอีเมล หรือแม้แต่เรียกใช้สรุป AI สำหรับโครงการต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่จำเป็น
สื่อสารกับสมาชิกในทีมแบบเรียลไทม์ด้วยClickUp Chat เพียงใส่ @mention เพื่อเรียกเพื่อนร่วมทีมเข้าร่วมการสนทนา เพิ่มประสิทธิภาพด้วยพลัง AI ที่เหนือชั้น ระบบจะแนะนำคำตอบสำหรับคำถามโดยอัตโนมัติ สรุปหัวข้อการสนทนา และ สร้างงานใหม่จากข้อความโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถสร้างรายการดำเนินการสำหรับตัวคุณเองหรือสมาชิกในทีมได้โดยตรงจากความคิดเห็นโดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมายใน ClickUp ความคิดเห็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจะแสดงในรายการงานของผู้รับมอบหมายเป็นการแจ้งเตือนติดตาม และสามารถแก้ไขได้เมื่อรายการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์แล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เอกสารรวมศูนย์: สร้างบทความช่วยเหลือ, SOP, วิกิของบริษัท ฯลฯ ที่มีรูปแบบเรียบร้อยด้วยClickUp Docs— โซลูชันการจัดการเอกสารที่สะดวก ง่ายดาย เชิญสมาชิกในทีมแก้ไขเอกสารแบบเรียลไทม์ สร้างแหล่งความรู้ และเชื่อมโยงเอกสารกับงานต่างๆ เพื่อการอ้างอิงที่ง่ายขึ้น
- การจัดการงาน: แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมโดยใช้ClickUp Tasks เพิ่มคำอธิบายงาน ระดับความสำคัญ ฟิลด์ที่กำหนดเอง และวันที่ครบกำหนด เพื่อให้สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรายงานและแดชบอร์ด: ติดตามความคืบหน้าของโครงการ, มองเห็นปัญหาคอขวด, และปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยClickUp Dashboards เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนภูมิและกราฟที่น่าสนใจทางสายตา ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจ
- ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ: ทำงานได้เร็วขึ้นด้วย AI ของClickUp—ClickUp Brain. อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อเช่นการอัปเดตโครงการและงาน, การเปลี่ยนแปลงสถานะ, เป็นต้น. ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณได้ในไม่กี่วินาที และใช้ Brain เป็นผู้ช่วยการเขียนส่วนตัวของคุณ. สร้างข้อความอีเมลที่น่าสนใจ, สรุปบันทึกการประชุม, สร้างแบบ템เพลต, และอื่น ๆ อีกมากมาย.
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์ที่หลากหลาย จึงอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ทำให้การวางแผนโครงการง่ายขึ้นและจัดการงานของคุณโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการของ ClickUp
2. Zoom (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกันเสมือนจริง)
Zoom เป็นแพลตฟอร์มการประชุมทางวิดีโอที่ธุรกิจทั่วโลกใช้สำหรับการทำงานร่วมกันเสมือนจริง การทำงานระยะไกล และการประชุม มันช่วยให้ทีมแบบผสมผสานทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นผ่านการแชทแบบเรียลไทม์ การแชร์หน้าจอ และการเชื่อมต่อกับระบบของบุคคลที่สามหลายระบบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom
- การประชุมทางวิดีโอ: จัดการประชุมกับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ด้วยเสียงและวิดีโอความคมชัดสูง ฟังก์ชันลดเสียงรบกวน และฉากหลังเสมือนจริง
- ผู้ช่วย AI: รับสรุปการประชุมและถอดความจากการบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติ ผู้ช่วย AI ยังสามารถระบุประเด็นสำคัญในการสนทนาและแปลงเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้สำหรับการติดตามผล
- ห้องประชุม: เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแบบออนไซต์และพนักงานที่ทำงานจากระยะไกลสามารถเข้าร่วมประชุมและมีปฏิสัมพันธ์กันแบบเรียลไทม์ผ่าน Zoom Rooms
ข้อจำกัดของ Zoom
- การตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้าล่าช้าบ่อยครั้ง
- การชำระเงินและการเรียกเก็บเงินไม่ค่อยตรงไปตรงมา และผู้ใช้หลายคนรายงานว่าต้องจ่ายเงินสำหรับฟีเจอร์ที่พวกเขาไม่ได้ใช้
ราคาของ Zoom
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $15.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (14,000+ รีวิว)
3. Microsoft Teams (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในทีมในระบบนิเวศของ Microsoft)
Microsoft Teams ช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแชร์ไฟล์ การสื่อสารแบบเรียลไทม์ และการประชุมผ่านวิดีโอ
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับความปลอดภัยระดับองค์กร พร้อมการเข้ารหัสแบบครบวงจรและคุณสมบัติการปฏิบัติตามข้อกำหนด อีกทั้ง Teams ยังช่วยให้คุณสร้างบอทที่กำหนดเองเพื่อทำงานอัตโนมัติในงานประจำ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Teams
- การโทรแบบวิดีโอและเสียง: เริ่มการโทรกลุ่ม, ข้อความเสียง, และการโอนสายไปยังสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรงจากแอป Microsoft Teams
- แชทแบบเรียลไทม์: แบ่งปันการอัปเดตแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่ม เพิ่มสีสันให้ข้อความด้วยอีโมจิและการแก้ไขข้อความแบบสมบูรณ์ และแชร์ไฟล์ผ่านแอปส่งข้อความธุรกิจTeams
- การสนทนาคล้ายโทรศัพท์: รับคุณสมบัติทั้งหมดของโทรศัพท์บ้านของคุณด้วย Teams Phone—บริการโทรศัพท์บนคลาวด์
ข้อจำกัดของ Microsoft Teams
- แอป Teams สามารถใช้งานได้เฉพาะธุรกิจที่ได้ลงทุนในระบบนิเวศของ Microsoft เท่านั้น
- เกิดปัญหาทางเทคนิคบ่อยครั้ง ทำให้แอปค้างระหว่างการประชุม
ราคาของ Microsoft Teams
- สิ่งจำเป็น: $4/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $12.50/เดือน ต่อผู้ใช้
รีวิว Microsoft Teams
- G2: 4. 5/5 (15,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (9,000+ รีวิว)
📮ClickUp Insights: 83% ของพนักงานสายงานความรู้พึ่งพา อีเมลและการแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม
อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปสำหรับงานแบบครบวงจรอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะถูกรวมไว้ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังให้กับการทำงานของคุณแล้ว!
4. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารทีมที่มีความเคลื่อนไหวและการสื่อสารในที่ทำงานที่เป็นระเบียบ)
Slack, แอปแชททีมที่ได้รับความนิยม, ให้บริการพื้นที่ที่ปลอดภัยและรวมศูนย์สำหรับการสื่อสารโดยตรงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก และผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันธุรกิจของบุคคลที่สามหลายตัวเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
มันช่วยให้คุณสามารถสร้าง ช่องสำหรับการหารือตามหัวข้อ และมีคุณสมบัติสำหรับการประชุมทีมแบบสั้น, วิดีโอ, และการโทรเสียง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack
- ความร่วมมือภายนอก: หารือ, แบ่งปัน, และร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกโดยไม่ต้องพึ่งพาการสื่อสารผ่านอีเมล
- ความช่วยเหลือจาก AI: รับภาพรวมอย่างรวดเร็วของการสนทนาที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกช่องทางด้วยการสรุปหัวข้อสนทนาของ Slack AI
- การวางแผนงาน: สร้างและจัดการโครงการโดยใช้ SlackLists—เครื่องมือจัดการงาน กำหนดงานให้กับสมาชิกในทีม เพิ่มกำหนดส่ง และเปลี่ยนการสนทนาที่สำคัญให้กลายเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Slack
- ผู้ใช้รายงานว่าพบปัญหาในการนำทางไปยังข้อความเก่า แม้จะใช้ฟังก์ชันการค้นหา
- การแจ้งเตือนอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นได้ในบางครั้ง โดยเฉพาะในช่องทางที่มีการใช้งานอย่างหนาแน่น
การตั้งราคาต่ำเกินไป
- ข้อดี: $8.75 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ+: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Enterprise Grid: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Slack
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 33,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20,000 รายการ)
5. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์แบบรวมศูนย์และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์)
หากคุณกำลังมองหาชุดเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนคลาวด์ที่ครอบคลุม Google Workspace อาจเป็นตัวเลือกที่ดี มันประกอบด้วยเครื่องมือที่แข็งแกร่งสำหรับการ สื่อสาร, การจัดทำเอกสาร, การจัดการไฟล์, และการจัดเก็บข้อมูล
ธุรกิจสามารถปรับแต่ง Google Workspace ได้ตามความต้องการขององค์กร รวมถึงโดเมนอีเมล, การอนุญาต, และการตั้งค่าความปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เอกสารการทำงานร่วมกัน: ใช้ Google Docs เป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและแบ่งปันเอกสารแบบเรียลไทม์ เชิญสมาชิกทีมหลายคนเพื่อแก้ไข, ให้คำแนะนำ, และตรวจสอบข้อมูลพร้อมกัน
- การจัดการไฟล์: จัดการไฟล์ทั้งหมดของคุณบนคลาวด์ด้วย Google Drive จำกัดการเข้าถึงและสิทธิ์ตามต้องการ ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง และมั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหาย
- ปฏิทินและการจัดตาราง: ตั้งค่าเวลาว่างของคุณใน Google Calendar และใช้การแจ้งเตือนและเตือนความจำสำหรับกำหนดเส้นตายหรือการประชุมที่สำคัญ
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- มีข้อจำกัดหากคุณต้องการสร้างโดเมนรองหรือชื่อโดเมนแทน
- การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ขัดข้องอาจทำให้ทีมต่างๆ ทำงานแบบออฟไลน์ได้ยาก เนื่องจาก Google Workspace เป็นระบบที่ใช้คลาวด์ทั้งหมด
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $21.60 ต่อเดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนรีวิวและความคิดเห็นเกี่ยวกับ Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)
6. Monday.com (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการทีมแบบร่วมมือ)
Monday.com ช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นงานทั้งหมดที่ต้องทำได้อย่างชัดเจน คุณสามารถสร้างบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามโครงการของคุณ ระดมความคิด และทำงานที่น่าเบื่อให้เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา
Monday.com ฟีเจอร์ที่ดีที่สุด
- การรายงาน: รับภาพรวมระดับสูงของตัวชี้วัดโครงการที่สำคัญสำหรับคุณ
- การอัตโนมัติของงาน: ใช้ Monday AI เพื่ออัตโนมัติคำขอ, มอบหมายงานให้สมาชิกทีม, และมอบหมายระดับความรู้สึกให้กับข้อมูลที่เป็นข้อความ
- กระบวนการทำงานที่กำหนดเอง: สร้างกระบวนการทำงานแบบไม่ต้องเขียนโค้ดเพื่อประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ
ข้อจำกัดของ Monday.com
- แพลตฟอร์มขาดคุณสมบัติการรายงานอย่างละเอียด ทำให้ยากที่จะได้ภาพรวมอย่างละเอียดของตัวชี้วัดที่สำคัญ
- การตั้งค่าเครื่องมือค่อนข้างซับซ้อนและใช้งานได้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
Monday.com ราคา
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
Monday.com คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 12,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (5,000+ รีวิว)
7. Notion (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันเชิงสร้างสรรค์)
Notion ช่วยให้ทีมสามารถสร้างระบบที่ซับซ้อนสำหรับการจัดการโครงการ, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญไว้ในที่เดียว
คุณสามารถสร้าง ฐานข้อมูลขนาดใหญ่บน Notion เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการกระบวนการขาย วางแผนโพสต์บล็อก และอื่นๆ อีกมากมาย แพลตฟอร์มนี้ยังมีเทมเพลตหลากหลายรูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- พื้นที่ทำงานที่เชื่อมต่อ: แบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้และมอบหมายให้กับสมาชิกที่เหมาะสมในทีมของคุณ พร้อมกำหนดวันที่ครบกำหนด คำอธิบายงาน และความสัมพันธ์ระหว่างงาน ดูหมุดหมายสำคัญต่างๆ บนไทม์ไลน์ จัดระเบียบข้อมูลโดยใช้ตาราง และแสดงภาพความคืบหน้าด้วยแผนภูมิ
- ผู้ช่วย AI แบบบูรณาการ: ตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของคุณ วิเคราะห์ไฟล์ PDF และพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อใดก็ได้กับ Notion AI
- ผู้สร้างเว็บไซต์: เลือกจากเทมเพลตกว่า 10,000 แบบเพื่อสร้างเว็บไซต์ในทุกหัวข้อด้วย 'ไซต์'—ไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
ข้อจำกัดของ Notion
- เมื่อความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น การจัดระเบียบบันทึกและเอกสารอาจส่งผลให้พื้นที่ทำงานรกอย่างมาก
- การแบ่งปันบันทึกกับผู้ที่ไม่ใช่ผู้ใช้สามารถเป็นเรื่องท้าทายและอาจทำให้กระบวนการทำงานซับซ้อนขึ้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้พึ่งพาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นอย่างมาก
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- บวก: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $18/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- Notion AI: สามารถเพิ่มได้ในทุกแผนการใช้งาน ราคา $10 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: หากทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเป็นอย่างมาก อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะสร้างระบบการทำงานเอกสารแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อลดความไม่มีประสิทธิภาพและข้อผิดพลาด
8. Bitrix24 (เหมาะที่สุดสำหรับ CRM ขั้นสูงและการจัดการงาน)
แพลตฟอร์มการจัดการธุรกิจ Bitrix24 นำเสนอฟังก์ชัน CRM พร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน การสร้างเว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรบุคคลและการทำงานอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน
ด้วย โซลูชันบนระบบคลาวด์และแบบติดตั้งภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการจัดการการดำเนินงานประจำวันทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24
- การจัดการกระบวนการขาย: จัดการลูกค้าเป้าหมาย, รายชื่อติดต่อ, ข้อมูลลูกค้า, ข้อตกลง, และกระบวนการขายใน Bitrix24 CRM
- ผู้สร้างเว็บไซต์: สร้างหน้า landing page ได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด รวบรวมข้อมูลลูกค้าด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเอง และโฮสต์เว็บไซต์ของคุณบนระบบ CMS ฟรี
- การบริหารจัดการพนักงาน: ปรับปรุงการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเก็บบันทึกข้อมูลโปรไฟล์พนักงาน โครงสร้างบริษัท ประสิทธิภาพการทำงาน และนโยบายต่างๆ
ข้อจำกัดของ Bitrix24
- เครื่องมือนี้มีระบบเชื่อมต่อแบบจำกัดกับระบบองค์กรของบุคคลที่สาม
- การจัดการดีลและช่องทางการขายนั้นค่อนข้างซับซ้อนเมื่อเทียบกับระบบ CRM อื่น ๆ
ราคา Bitrix24
- ฟรีตลอดไป
- พื้นฐาน: $49/เดือน สำหรับ 5 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $99/เดือน สำหรับ 50 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $199/เดือน สำหรับผู้ใช้ 100 คน
- องค์กรธุรกิจ: $399/เดือน สำหรับผู้ใช้ 250 คน
คะแนนและรีวิว Bitrix24
- G2: 4. 1/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
9. อาสนะ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบงานและการบริหารโครงการ)
Asana เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งสามารถใช้สำหรับการจัดการแคมเปญ การวางแผนองค์กร การจัดการเป้าหมาย การปฐมนิเทศ ฯลฯ
คุณสมบัติเช่น กฎ, แม่แบบ, แบบฟอร์มการรับคำขอ, และการอัปเดตแบบกลุ่ม ทำให้การจัดการงานใน Asana ง่ายและราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของอาสนะ
- การมองเห็นงาน: เพิ่มงานและงานย่อยสำหรับโครงการหลายขั้นตอน, กำหนดจุดสำคัญสำหรับจุดตรวจสอบที่สำคัญ, และปรับปรุงกระบวนการอนุมัติให้มีประสิทธิภาพ
- การจัดการทรัพยากร: ใช้การวางแผนกำลังการผลิตและคุณสมบัติของปริมาณงานเพื่อให้แน่ใจว่าทีมของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- Asana AI: ขอความช่วยเหลือในการคัดกรองคำขอที่เข้ามาและมอบหมายเป็นงาน ทำการร่างสำเนา จัดลำดับความสำคัญของงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรด้วย AI ที่ชาญฉลาด
ข้อจำกัดของอาสนะ
- ผู้ใช้บางรายกล่าวว่ามีความยากลำบากในการได้รับความช่วยเหลือที่ทันท่วงที ไม่ว่าจะผ่านทางแชทหรือแม้แต่ระบบช่วยเหลือออนไลน์ของพวกเขา
- สถานะของงานในโครงการมักต้องอัปเดตด้วยตนเอง และจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเมื่อมีงานและงานย่อยจำนวนมาก
ราคาของ Asana
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของอาสนะ
- G2: 4. 4/5 (10,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: สร้างแม่แบบรายการงานสำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น รายงานประจำสัปดาห์หรือโครงการปฐมนิเทศ จากนั้นคัดลอกแม่แบบเหล่านี้ทุกครั้งเพื่อให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ
10. Coda (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในเอกสารและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน)
แพลตฟอร์มอเนกประสงค์ของ Coda รวมเอกสาร, สเปรดชีต, และแอปพลิเคชันไว้ในที่เดียว
มันช่วยให้คุณสามารถ จดบันทึก สร้างตาราง และบันทึกข้อมูล โดยใช้เอกสารแบบโต้ตอบและองค์ประกอบที่ปรับแต่งได้ ทีมงานสามารถใช้ Coda เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ทำงานดิจิทัลและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้งานประจำวันง่ายขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Coda
- เอกสารเชิงโต้ตอบ: บันทึกข้อมูลสำคัญบนเอกสารที่มีรูปแบบคล้ายกับโปรแกรมประมวลผลคำที่คุ้นเคย แต่มาพร้อมกับตารางแบบโต้ตอบ, ข้อความแทรก, เนื้อหาที่สามารถยุบ-ขยายได้, และการจัดวางแบบหลายคอลัมน์
- ตารางที่เชื่อมโยงกัน: จัดระเบียบข้อมูลอย่างมีเหตุผลด้วยความช่วยเหลือของสเปรดชีต และใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ
- ผู้ช่วยงาน: สร้างตาราง, สร้างเนื้อหาอัตโนมัติ, และได้รับข้อมูลเชิงลึกทันทีเกี่ยวกับการทำงานโดยใช้ Coda AI
ข้อจำกัดของโคดา
- โคด้าอาจทำงานได้ค่อนข้างช้าเมื่อใช้กับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่และซับซ้อน
- การสร้างเอกสารต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ดบ้าง ซึ่งทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคพบว่าเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาโคด้า
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของโคด้า
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
11. Flock (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์และการประสานงานงาน)
Flock มีคุณสมบัติเช่น การส่งข้อความทันที, การโทรเสียงและวิดีโอ, การแชท, การจัดการงาน, และช่องทางสำหรับการร่วมมือที่มีประสิทธิภาพกับสมาชิกในทีม. ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทีมที่ชอบ เครื่องมือเพิ่มผลผลิตที่ไม่มีความซับซ้อนของเครื่องมือระดับองค์กร เช่น Slack หรือ Microsoft.
คุณสมบัติเด่นของ Flock
- การประชุมทางวิดีโอ: เชื่อมต่อกับเพื่อนร่วมงานผ่านเสียงหรือวิดีโอได้ทุกเมื่อและแชร์หน้าจอของคุณเพื่อเพิ่มบริบทในการสนทนา
- การติดตามงาน: สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำร่วมกันได้โดยตรงภายในแอปสำหรับคุณและทีมของคุณ และใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดงานสำคัญ
- ค้นหา: ค้นหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับคุณ ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ ลิงก์ รูปภาพ หรือข้อความเฉพาะ ด้วยฟังก์ชันการค้นหาที่ผสานรวมไว้
ข้อจำกัดของฝูง
- ฟังก์ชันการค้นหาไม่ค่อยมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการย้อนกลับไปยังข้อความเก่าของคุณ
- บางครั้งการแจ้งเตือนอาจล่าช้าหรือหายไปทั้งหมด ทำให้ข้อความสำคัญถูกพลาด
การกำหนดราคาแบบกลุ่ม
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
คะแนนและรีวิวของฝูงชน
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 200+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
ClickUp: ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการจัดการโครงการที่ดีขึ้น
Lark เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือจัดการโครงการที่ช่วยให้การทำงานร่วมกัน การจัดทำเอกสาร และการติดตามงาน แม้ว่าจะสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ คุณอาจต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นของ Lark หากคุณต้องการสิ่งที่ล้ำหน้ากว่า
ClickUp นำเสนอพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่เสริมด้วย AI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมของมันรวมถึงการจัดการงานขั้นสูงโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง, กระดานคัมบัง, รายการ, และมุมมองที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการข้อมูล
เพิ่มโซลูชันที่ผสานรวมของ ClickUp สำหรับเอกสาร, การสื่อสารทีม, และการจัดการเวลาเข้าไปในส่วนผสม และคุณก็จะได้ผู้ชนะแล้ว 🏆
ด้วย ClickUp คุณมีโซลูชันที่ครบครันและปรับขนาดได้สำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณสมัครใช้ ClickUp ฟรี