คำแนะนำสำหรับ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตัดสินใจในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล งานของคุณไม่ได้แค่เต็มมือ—แต่มันล้นออกมาเลยทีเดียว ในขณะหนึ่ง คุณกำลังเร่งหาคนเข้าทำงานในนาทีสุดท้าย ทันใดนั้น คุณก็ต้องต้อนรับสมาชิกใหม่ในทีม จัดการเรื่องความผูกพันของพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเงินเดือนถูกจ่ายตรงเวลาทุกครั้ง
แม้ว่าเราจะไม่สามารถย่อรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณให้หมดไปในชั่วข้ามคืนได้ แต่เราสามารถทำให้มันฉลาดขึ้นได้ โพสต์นี้คือชีทโกงของคุณที่มีคำสั่ง ChatGPT กว่า 50 รายการสำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งออกแบบมาเพื่อแบ่งเบาภาระของคุณ
ความเป็นไปได้ในการสร้างคำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลนั้นไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยมัน งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การสร้างคำอธิบายงานและ SOPs การปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน (ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้สึก) จะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก
หากคุณต้องการทำให้ชีวิตของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น โปรดอ่านต่อ
การทำความเข้าใจ ChatGPT และคุณสมบัติของมัน
คิดถึง ChatGPT เป็นเพื่อนร่วมงานที่พร้อมช่วยเหลือเสมอ (และไม่เคยต้องการพักดื่มกาแฟ) สร้างโดย OpenAI ได้รับการฝึกฝนจากแหล่งความรู้ที่กว้างขวาง ทำให้เป็นมืออาชีพในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน
ต้องการความช่วยเหลือในการตอบคำถาม, ทำให้แนวคิดง่ายขึ้น, ร่างนโยบาย, หรือเขียนอีเมล? เครื่องมือ AI นี้ช่วยคุณได้
นี่คือวิธีการทำงานของ ChatGPT: มันจะประมวลผลข้อมูลที่คุณป้อน แล้วสร้างคำตอบที่ตรงประเด็น คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ได้โดยการให้คำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงและสนทนาต่อเนื่อง
ยิ่งข้อมูลนำเข้าของคุณแม่นยำมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
กรณีการใช้งานของ ChatGPTมีความหลากหลายไม่แพ้มีดพับสวิส ตั้งแต่การจัดการเอกสารที่ไม่มีที่สิ้นสุดไปจนถึงการจัดการการจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการอัปเดตนโยบาย ChatGPT พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณเสมอ
มาทำความเข้าใจอย่างรวดเร็วว่า:
- การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ช่วยให้คุณสร้างเอกสารที่ชัดเจน เป็นมืออาชีพ และปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เช่น คำอธิบายงาน จดหมายเสนองาน และแบบสำรวจ พร้อมการตอบสนองที่เหมือนมนุษย์ด้วยคำแนะนำ ChatGPT ที่มีเนื้อหาที่มีความหมายและละเอียด
- การวิเคราะห์ข้อมูล: ช่วยในการแปลความหมายข้อมูลทั้งที่มีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง ทำให้ง่ายต่อการติดตามความพึงพอใจของพนักงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs), และอื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
- การระดมความคิด: สร้างแนวคิดใหม่ๆ สำหรับการประกาศรับสมัครงาน, นโยบาย, การฝึกอบรม, การรักษาพนักงาน, และแม้กระทั่งคำถามเมื่อทำการสัมภาษณ์ลาออก
🌻 ตัวอย่างที่ชัดเจน: ลอรีอัล ซึ่งมีพนักงานมากกว่า 80,000 คน และผู้สมัครงานถึง 5 ล้านคนต่อปี ได้ปรับปรุงกระบวนการสรรหาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้คำแนะนำเฉพาะเพื่อปรับแต่ง AI ของตน บริษัทได้ออกแบบคำถามหลักสามข้อที่อิงตามสมรรถนะสำคัญ เช่น "เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่คุณล้มเหลว—คุณได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้น?" เพื่อประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครได้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นที่ศักยภาพมากกว่าเกณฑ์แบบดั้งเดิม พวกเขาเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ส่งผลให้มีอัตราการได้รับข้อเสนอเข้าทำงานหลังการสัมภาษณ์สูงถึง 82%
คำสั่งสำหรับ ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ต้องการให้ ChatGPT จัดการอีเมลสรรหาบุคลากร แผนการปฐมนิเทศ หรือร่างนโยบายได้อย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่?
ทุกอย่างเริ่มต้นจากการตั้งคำถามหรือคำกระตุ้นที่เหมาะสม คุณจำเป็นต้องเชี่ยวชาญศิลปะแห่งการออกแบบคำถามหรือคำกระตุ้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามความต้องการและมีความเกี่ยวข้อง ดังนั้นนี่คือคลังคำถามหรือคำกระตุ้นที่จะช่วยให้คุณจัดการกับงานด้านทรัพยากรบุคคลทุกประเภทและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ
คำแนะนำสำหรับการสรรหาและการจ้างงาน
1. สร้างไทม์ไลน์การสรรหาบุคลากรสำหรับตำแหน่ง (ตำแหน่งงาน) รวมถึงกำหนดเป้าหมายสำคัญสำหรับการประกาศรับสมัคร การคัดกรอง การสัมภาษณ์ และการส่งจดหมายเสนอข้อเสนองาน
2. สร้างรายละเอียดงานที่ชัดเจนสำหรับ (ตำแหน่ง) ใน (อุตสาหกรรม)
3. ระบุแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในการโปรโมต (บทบาท) ใน (อุตสาหกรรม) โดยมุ่งเป้าไปที่ผู้สมัครจาก (ประเทศ) ที่มีประสบการณ์มากกว่า (ปี) ในบทบาทที่คล้ายคลึงกัน
4. พัฒนาแคมเปญสำหรับ LinkedIn, เว็บไซต์หางาน และ Instagram เพื่อโปรโมต (ตำแหน่งงาน) ที่ (บริษัท)
5. ออกแบบกระบวนการสัมภาษณ์ที่ไม่มีอคติซึ่งจะนำทางเราให้ดำเนินการสัมภาษณ์ออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ (ตำแหน่ง) และ (อุตสาหกรรม)
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้บัตรคะแนนแบบง่ายเพื่อประเมินผู้สมัครทุกคนในทักษะเดียวกัน วิธีนี้จะช่วยให้การประเมินเป็นธรรมและตรงประเด็น
6. สร้างรายการคำถามคัดกรองเบื้องต้น 10-15 ข้อ เพื่อประเมินทักษะและความเหมาะสมของผู้สมัครสำหรับ (ตำแหน่งงาน) เมื่อสมัครงาน
7. สร้างรายการคำถามสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมเพื่อประเมินศักยภาพความเป็นผู้นำของผู้สมัครที่สมัครตำแหน่ง (ตำแหน่ง)
8. สร้างการประเมินที่ครอบคลุมเพื่อประเมิน (ทักษะ) สำหรับ (บทบาท) รวมถึงงานต่างๆ เช่น (เช่น ตัวอย่างการเขียน, ความท้าทายในการเขียนโค้ด)
9. สร้างเทมเพลตอีเมลมืออาชีพเพื่อเชิญผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าร่วมรอบสุดท้าย
10. ร่างจดหมายเสนอจ้างงานสำหรับผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือก โดยรวมถึง:
- วันที่เข้าร่วม
- ระยะเวลาสัญญา
- ค่าตอบแทน
- ประโยชน์
- ระยะเวลาทดลองงาน
- เวลาทำงาน
- หน้าที่ความรับผิดชอบ
11. คุณทำอย่างไรให้พนักงานสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร?
12. ตรวจสอบประวัติย่อของผู้สมัครสำหรับ (ตำแหน่ง) และระบุความสำเร็จ จุดแข็ง และช่องว่าง
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ สร้างรายการคำถาม 10 อันดับแรกที่ผู้สมัครอาจถามเกี่ยวกับบริษัทของเราในระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งแรก
✅ สร้างโปรแกรมการแนะนำพนักงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการแนะนำที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากพนักงานปัจจุบัน
✅ พัฒนาแบบฟอร์มตรวจสอบเพื่อประเมินผู้สรรหาอิสระหรือบริษัทสรรหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ (อุตสาหกรรม/กลุ่มเฉพาะ)
คำแนะนำสำหรับ ChatGPT ในการต้อนรับพนักงานใหม่
13. สร้างรายการตรวจสอบสำหรับ 'วันแรก' ซึ่งรวมถึงงานต่างๆ เช่น การจัดเตรียมสถานีทำงาน การเข้าสู่ระบบ และพบปะกับบุคคลสำคัญ
14. พัฒนาแบบฟอร์มตรวจสอบสำหรับการรับพนักงานระยะไกลใหม่ ให้แน่ใจว่าพวกเขามีการเข้าถึงระบบทั้งหมด ช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจน และการแนะนำตัวเสมือนจริงกับทีมของพวกเขา
15. สร้างอีเมลต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับ (ชื่อและตำแหน่ง) ที่จะทำให้พวกเขารู้สึกตื่นเต้นกับวันแรกและแนะนำพวกเขาให้รู้จักกับทีม
16. สร้างโปรแกรมการปฐมนิเทศที่น่าสนใจสำหรับพนักงานใหม่เป็นระยะเวลา 30-60-90 วัน ซึ่งประกอบด้วย:
- เป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละเดือน
- เป้าหมายประจำสัปดาห์
- ทักษะและความรู้ที่พัฒนาได้
- การเช็คอินและการประชุมให้ความคิดเห็น
- การทบทวนสิ้นไตรมาส
17. จัดทำคู่มือที่อ่านง่ายซึ่งประกอบด้วยนโยบายของบริษัท, โอกาสในการพัฒนาอาชีพ, สวัสดิการ, และข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงาน
18. แนะนำโปรแกรมฝึกอบรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้วย (ชุดทักษะ) ที่จำเป็น พยายามรวม:
- งบประมาณการฝึกอบรม
- ระยะเวลาของโปรแกรมฝึกอบรม
- กิจกรรมการพัฒนาพนักงาน
- ทักษะที่เตรียมไว้เพื่อฝึกอบรมพวกเขา
- แพ็กเกจสวัสดิการ
19. สร้างชุดอีเมลอัตโนมัติเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฐมนิเทศ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม นโยบายของบริษัท และคำถามที่พบบ่อย
20. เขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอแนะนำตัวที่แนะนำสมาชิกทีมหลักและให้ภาพรวมของบริษัท
21. เขียนสคริปต์สั้น ๆ ที่เป็นมิตรสำหรับซีอีโอหรือผู้จัดการเพื่อต้อนรับพนักงานใหม่ผ่านวิดีโอ
22. สร้างแบบสำรวจที่รวดเร็วและเรียบง่ายเพื่อรวบรวมความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาจากพนักงานใหม่เกี่ยวกับประสบการณ์การปฐมนิเทศของพวกเขา
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ ออกแบบกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สนุกสนานเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่ทำความรู้จักกันในช่วงสัปดาห์แรก
✅ สร้างภาพรวมที่เรียบง่ายและอ่านง่ายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการดูแลสุขภาพ วันหยุดที่ได้รับค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
✅ แนะนำวิธีการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม วัฒนธรรม และกระบวนการทำงาน
ข้อความกระตุ้นสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน
23. ระบุกิจกรรมการมีส่วนร่วมของพนักงานเพื่อส่งเสริมการสร้างทีมและการทำงานร่วมกัน
24. สร้างแบบสำรวจที่ครอบคลุมเพื่อวัดความพึงพอใจในงานของพนักงาน
💡คำแนะนำเพิ่มเติม: โปรดชี้แจงว่าแบบสำรวจควรใช้คำถามปลายเปิดหรือปลายปิด
25. พัฒนาโปรแกรมจูงใจเพื่อมอบรางวัลให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมของ (ทีม)
26. เสนอแนวคิดริเริ่มด้านความหลากหลายและการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: ความท้าทายที่แรงงานปัจจุบันเผชิญและพื้นที่ที่ต้องการการปรับปรุง
27. วิธีสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว
28. ระบุช่องว่างในนโยบายสถานที่ทำงานปัจจุบันของเราและเสนอแนะการปรับปรุง
💡สิ่งที่ควรระบุ: แนบนโยบายของที่ทำงานปัจจุบันของคุณ หากไม่มี กรุณาระบุประเด็นสำคัญไว้
29. สร้างโปรแกรมการยกย่องที่โปร่งใสเพื่อส่งเสริมพนักงานที่สมควรได้รับ
30. สร้างปฏิทินประจำปีที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและงานที่สร้างความมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละเดือน
31. หลังจากไตรมาสที่ยากลำบาก มาแสดงความรักต่อ (แผนก/ทีม) กันเถอะ! ขอแนะนำโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ ความคิดริเริ่มในการลดความเครียด หรือสวัสดิการเพื่อช่วยให้พวกเขาได้เติมพลัง
32. แบ่งปันวิธีสนุกๆ ในการปรับความก้าวหน้าในอาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละพนักงาน
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ มีวิธีสร้างสรรค์ที่ไม่ใช้เงินในการยกย่องความสำเร็จของพนักงานที่ทำงานทางไกลอย่างไรบ้าง?
✅ กลยุทธ์ใดที่ได้ผลดีที่สุดในการกระตุ้นให้พนักงานที่ขาดแรงจูงใจกลับมาทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง?
✅ ปัจจัยสำคัญอะไรบ้างที่ช่วยเสริมสร้างความภักดีของพนักงาน? จัดอันดับให้หน่อย!
ข้อความกระตุ้น ChatGPT สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะ
33. สร้างคู่มือขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง พร้อมแผนการบริหารผลการปฏิบัติงาน
34. สร้างแบบฟอร์มการประเมินตนเองสำหรับพนักงานใน (แผนก/ทีม) เพื่อกรอกก่อนการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงาน
35. ร่างโครงสร้างสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ให้ความรู้สึกเหมือนการสนทนาที่มีความหมาย—เฉลิมฉลองความสำเร็จ, พูดคุยเกี่ยวกับการเติบโต, และตั้งเป้าหมายในอนาคตสำหรับ (ทีม/แผนก)
36. เราควรใช้ KPI อะไรในการวัดความสำเร็จใน (ทีม/แผนก/กระบวนการสรรหา)?
37. เสนอโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใน (แผนก/ทีม) ตามผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและช่องว่างทักษะ (เพิ่มข้อมูล)
38. สร้างแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานที่สามารถกรอกข้อมูลเพื่อให้ความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์แก่พนักงานหรือเพื่อการพัฒนาผู้นำ
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: โทนสำหรับการให้ข้อเสนอแนะและประเด็นที่ควรเน้น เช่น ประสิทธิภาพการทำงาน ความสำเร็จสำคัญ และจุดที่ควรปรับปรุง
39. แนะนำเครื่องมือและกรอบการทำงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
40. เสนอวิธีการทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการสนทนาแบบสองทาง
41. วิธีให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดอ่อนแก่พนักงานโดยไม่ทำให้พวกเขาหมดกำลังใจ?
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ สร้างคำถามประเมินตนเองที่กระตุ้นความคิดซึ่งส่งเสริมให้พนักงานได้ไตร่ตรองทั้งการพัฒนาตนเองและการเติบโตในสายอาชีพ
✅ มีวิธีที่ไม่ธรรมดาอะไรบ้างที่สามารถช่วยพนักงานเตรียมตัวสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน เช่น การเขียนบันทึกแบบมีแนวทางหรือการฝึกซ้อมบทบาทสมมติ?
✅ แนะนำโมดูลการฝึกอบรมขนาดเล็กหรือแหล่งเรียนรู้แบบรวดเร็วที่สามารถเสริมข้อมูลจากข้อเสนอแนะที่แบ่งปันระหว่างการประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำสั่งสำหรับ ChatGPT ในการสร้างนโยบายและเอกสาร
42. พัฒนากลยุทธ์/นโยบายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและแข่งขันได้ เพื่อจ้างและรักษาพนักงานที่มีความสามารถพิเศษ
43. พัฒนานโยบายสำหรับบริษัทจัดหางานและผู้สรรหาบุคคลเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจ้างงานของพวกเขา
44. สร้างนโยบายการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับพนักงานที่ทำงานทางไกล
45. พัฒนาแบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) สำหรับพนักงานใน (อุตสาหกรรม) เพื่อรักษาความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลลับของบริษัท
46. สร้างนโยบายที่ชัดเจนและเป็นกลางสำหรับการจัดการความขัดแย้งในที่ทำงาน ความขัดแย้งทั่วไปที่เราพบเจอคือ—(เพิ่มความขัดแย้ง)
47. จัดทำนโยบายการลาที่ครอบคลุมสำหรับองค์กรของเราตามข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา
48. นโยบายใดบ้างที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของเรา
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวันลาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ วันลาที่ได้รับค่าจ้าง วันลาที่ไม่ได้รับค่าจ้าง วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันลาป่วย
49. พัฒนานโยบายสำหรับทีมทรัพยากรบุคคลในการจัดการและเข้าถึงบันทึกข้อมูลพนักงาน โดยให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน
50. เขียนจรรยาบรรณที่ละเอียดสำหรับ (ประเภทขององค์กร) โดยเน้นที่ด้านต่างๆ เช่น ความเป็นมืออาชีพ ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ เขียนนโยบายการล่วงละเมิดในที่ทำงานที่ระบุพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ ขั้นตอนการรายงาน และผลที่ตามมา
✅ ระบุนโยบายทั้งหมดที่เราควรสร้างสำหรับองค์กรของเราใน (อุตสาหกรรม, ประเทศ).
✅ จัดทำเอกสารที่ชัดเจนและให้ข้อมูลครบถ้วนเกี่ยวกับรายละเอียดของโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAP) สำหรับพนักงานใน (ตำแหน่งงาน/บทบาท)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:คำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการโครงการ
คำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อการวิเคราะห์และรายงานด้านทรัพยากรบุคคล
51. พัฒนาชุดตัวชี้วัดเพื่อวัดความสำเร็จของกระบวนการปฐมนิเทศ
52. ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อระบุช่องว่างทักษะในบุคลากรของเราและปรับโปรแกรมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกัน
53. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สามารถแข่งขันได้
54. สร้างแบบประเมินเพื่อวัดประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมและการพัฒนา
55. กำหนดอัตราการลาออกของพนักงานและเสนอแนวทางในการลดอัตราการลาออก
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: ข้อมูลป้อนเข้าเกี่ยวกับพนักงานและระยะเวลาการทำงานกับองค์กร พร้อมคำแนะนำให้ระบุสาเหตุของการลาออกที่สูงขึ้น
56. ช่วยฉันคำนวณต้นทุนต่อการจ้างงานสำหรับ (ตำแหน่งเฉพาะ) ในองค์กรของเรา
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: ข้อมูลการสรรหาบุคลากร รวมถึงค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ต้นทุนตำแหน่งงานที่ว่าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในช่วงทดลองงาน
57. วิเคราะห์ข้อมูลกำลังคนเพื่อช่วยในการวางแผนการจ้างงานเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคต
💡ข้อมูลเชิงลึกที่ควรรวม: ข้อมูลกำลังคนที่มีอยู่ รวมถึงตำแหน่งงาน จำนวนตำแหน่งที่ว่าง และช่องว่างด้านทักษะ
คำแนะนำเพิ่มเติม:
✅ ช่วยเราติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนในแคมเปญการสรรหาบุคลากรของเรา
✅ แนะนำวิธีการนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคาดการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลมาใช้เพื่อคาดการณ์ความต้องการด้านบุคลากรและแนวโน้มของกำลังคนในอนาคต
✅ สร้างรายงานทรัพยากรบุคคลที่ครอบคลุม สรุปตัวชี้วัดสำคัญ เช่น อัตราการลาออก การขาดงาน และการมีส่วนร่วมของพนักงาน
นี่คือการรวบรวมคำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลที่สำคัญซึ่งสามารถช่วยในการสรรหา การปฐมนิเทศ ความสัมพันธ์กับพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการวิเคราะห์ข้อมูล
โปรดจำไว้: ChatGPT เป็นเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสนทนา คุณต้องโต้ตอบกับมันไปมาพร้อมกับการย้ำคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นและเกี่ยวข้องกับข้อสงสัยด้านทรัพยากรบุคคลของคุณ
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น มีทางเลือกอื่นของ ChatGPTที่นำเสนอฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายกว่ามากสำหรับการจัดการงานและกระบวนการทำงานเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคล
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลด้วย ClickUp
ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงาน HR รายบุคคล แต่การบริหารกระบวนการ HR ทั้งหมดอาจกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากอย่างรวดเร็ว เมื่อเครื่องมือต่างๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ก็จะยิ่งเพิ่มความสับสนวุ่นวายมากขึ้น
คุณต้องการมากกว่าแค่ผู้ช่วย AI; คุณต้องการแพลตฟอร์มที่ เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกัน.
นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วยได้ มันคือ แอปสำหรับทุกเรื่องในการทำงาน พร้อมชุดเครื่องมือบริหารทรัพยากรบุคคลที่ครบครัน ช่วยให้การสรรหา การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังผสาน ฟีเจอร์ AI เพื่อช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น
ด้วย ClickUp คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้, ติดตามงาน, และสร้างประสบการณ์ที่ราบรื่นสำหรับพนักงานของคุณ—ตั้งแต่การสรรหาบุคลากรไปจนถึงการฝึกอบรม.
ในการแข่งขันระหว่างChatGPT กับ ClickUp, ClickUp ชนะด้วยแนวทางที่ผสานรวมเข้าไว้ด้วยกัน
สร้างงาน HR ที่ทำงานได้เองด้วย ClickUp Brain
มาเริ่มกันที่ClickUp Brainซึ่งทำได้มากกว่าแค่ สร้างเนื้อหา. การแนะนำการใช้งาน, การฝึกอบรม, การจัดการงาน? ทำให้ทุกด้านง่ายขึ้นเพียงไม่กี่คลิก.
นี่คือวิธี:
อัตโนมัติกระบวนการทำงานการรับเข้าทำงาน: ไม่ต้องตั้งค่างานแต่ละอย่างสำหรับพนักงานใหม่ด้วยตนเองอีกต่อไป สร้างกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้สำหรับพนักงานทุกคน ตั้งแต่การต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ทีมไปจนถึงการติดตามความคืบหน้าในช่วงสัปดาห์แรก ๆ
📌คำแนะนำในการทดลอง: สร้างกระบวนการทำงานเบื้องต้นสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่ รวมถึงการแชร์เอกสาร งานฝึกอบรมเบื้องต้น และการแนะนำทีม
การจัดการการฝึกอบรมที่ง่ายดาย: ตารางการฝึกอบรม, การแจ้งเตือน, และการสร้างเนื้อหาอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้ ระบบ AI ของเราช่วยให้คุณสามารถทำให้การฝึกอบรมเป็นระบบ, ส่งการแจ้งเตือน, และสร้างเอกสารการฝึกอบรมตามความต้องการของคุณได้
📌คำแนะนำในการลองทำ: สร้างแผนการฝึกอบรม 2 สัปดาห์สำหรับพนักงานสนับสนุนลูกค้าใหม่ รวมถึงงานประจำวัน ทรัพยากร และคำเตือนต่างๆ
เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ต้องการงานการปฐมนิเทศหรือเอกสารการฝึกอบรมเฉพาะหรือไม่? แทนที่จะสร้างใหม่ทั้งหมด เพียงแจ้ง ClickUp Brain แล้วมันจะสร้างสิ่งที่คุณต้องการได้ทันที
📌คำแนะนำในการลองทำ: สร้างแม่แบบสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งควรมีหัวข้อเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และเป้าหมายที่สามารถดำเนินการได้
ติดตามและวัดผลความก้าวหน้า: AI ของเราไม่ได้หยุดแค่การตั้งภารกิจเท่านั้น—แต่ยังติดตามความคืบหน้าให้ด้วย! ตรวจสอบความคืบหน้าของการปฐมนิเทศและการฝึกอบรมได้โดยไม่ต้องเปิดหลายแอป ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการติดตามกำหนดเวลา
📌คำแนะนำในการทดลอง: ติดตามความคืบหน้าของงานการปฐมนิเทศของพนักงานใหม่ของฉัน และให้สรุปกิจกรรมที่เสร็จสิ้นและค้างอยู่รายสัปดาห์
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณไม่ต้องใช้เวลาทั้งวันไปกับการประสานงาน ติดตาม และส่งการแจ้งเตือน ClickUp AI จะดูแลงานซ้ำๆ ให้คุณเอง เพื่อให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด: ทีมงานของคุณ
ทำให้งาน HR ซ้ำๆ เป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
เราทุกคนทราบดีว่างานด้านทรัพยากรบุคคลนั้นกินเวลามากเพียงใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องจัดการกับงานซ้ำๆ เดิมๆ ทุกวัน โชคดีที่ClickUp Automationsพร้อมช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นมาก
นี่คือวิธีการทำงาน:
- ไม่ต้องติดตามงานด้วยตนเองอีกต่อไป: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้วยระบบแจ้งเตือนสำหรับการสัมภาษณ์ กำหนดส่งงาน และการติดตามผล—หมดปัญหาการลืม!
- การอนุมัติที่รวดเร็วขึ้น: ขอลาพักร้อนหรืออัปเดตนโยบาย? อัตโนมัติการอนุมัติและข้ามการติดต่อกลับไปกลับมา
- การจัดการเอกสารอย่างง่ายดาย: จัดระเบียบเอกสารของพนักงานโดยอัตโนมัติ สร้างการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังบุคคลที่เหมาะสมเมื่อมีเอกสารใหม่เข้ามา
- มอบหมายงานอย่างไร้ความยุ่งยาก: มอบหมายและติดตามงานโดยไม่ต้องยกนิ้วขึ้นมาเลย ปล่อยให้ ClickUp ตัดสินใจว่าใครควรได้รับงานอะไร และเมื่อไหร่
หากคุณไม่พบสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงจากระบบอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้าของเราที่มีมากกว่า 100 แบบ ไม่ต้องกังวล—คุณสามารถสร้างของคุณเองได้!
เครื่องมือสร้างระบบอัตโนมัติด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างระบบอัตโนมัติได้ทันทีด้วยทริกเกอร์และการดำเนินการ เพียงบอก AI ถึงสิ่งที่คุณต้องการและดูมันทำงาน! นอกจากนี้ คุณยังสามารถแก้ไขทุกอย่างก่อนเผยแพร่เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกต้องตามต้องการ
ทดสอบมัน 👉 สร้างระบบอัตโนมัติที่ส่งข้อความต้อนรับสำหรับพนักงานใหม่ มอบหมายงานสัปดาห์แรก และตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผลรายสัปดาห์ ปรับแต่งเวลาในการส่งอีเมลต้อนรับทันทีหลังจากที่พวกเขาถูกเพิ่มเข้าสู่ระบบ และให้ส่งการแจ้งเตือนงานทุกวันจันทร์
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น เราได้รวบรวมเทมเพลตคำถาม ChatGPT สำหรับงานทรัพยากรบุคคลพร้อมคำถามที่นำไปใช้ได้จริงมากกว่า 140 ข้อ
นี่คือวิธีที่จะช่วย:
- จัดกลุ่มเพื่อความสะดวก: หยุดเสียเวลาค้นหาตัวเลือกที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตั้งแต่การเขียนคู่มือพนักงานไปจนถึงการสร้างแผนพัฒนาอาชีพ ทุกงานมีกลุ่มเฉพาะของตัวเอง
- ไอเดียพร้อมใช้: ไม่ต้องเสียเวลาคิดไอเดียใหม่ แต่ละหัวข้อถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณได้รับแนวทางที่สามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องคาดเดา
- ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ: ไม่มีผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนอีกต่อไป คำสั่งเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อมอบคำตอบที่ชัดเจนและสมบูรณ์แบบทุกครั้ง
อยากรู้ไหมว่ามันดีกว่าการใช้ ChatGPT เพียงอย่างเดียวอย่างไร?
แม้ว่า ChatGPT จะยอดเยี่ยมในการสร้างคำตอบ แต่คุณยังคงต้องคิดคำถามหรือคำสั่งเองตั้งแต่ต้นและจัดระเบียบด้วยตัวเอง ด้วยเทมเพลตนี้ ทุกอย่างถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณเรียบร้อยแล้ว—ไม่ต้องเดา ไม่ต้องเสียเวลาไปกลับ เพียงผลลัพธ์ที่ตรงกับธุรกิจของคุณทันที
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบคำสั่ง AI ฟรีสำหรับ ChatGPT
🎙️ ฟังจากลูกค้าของเรา: ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยไมอามีได้นำ ClickUpมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลและกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งส่งผลให้:
- การจัดการที่ดีขึ้น: กระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำไปสู่การบริหารจัดการบริการด้านอาชีพที่ดีขึ้น
- พิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จ: จัดตั้งแนวทางที่มีโครงสร้างเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา
"เรากำลังมุ่งหน้าสู่การเป็นศูนย์อาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกา นี่คือพันธกิจของเรา ClickUp เป็นสิ่งจำเป็นในการทำให้เรามีพิมพ์เขียวสู่ความสำเร็จ"ไมเคิล เทิร์นเนอร์, ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนอาชีพ มหาวิทยาลัยไมอามี
การแก้ไขปัญหาและข้อพิจารณาทางจริยธรรม
ตอนนี้ เราได้มอบคำแนะนำมากมายให้คุณเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านทรัพยากรบุคคลให้แข็งแกร่งพอที่จะนำคำว่า 'มนุษย์' กลับคืนสู่ 'ทรัพยากรบุคคล' อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจถึงข้อจำกัดบางประการของ ChatGPTและข้อพิจารณาด้านจริยธรรมที่เราไม่สามารถมองข้ามได้:
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อใช้ AI ในงานทรัพยากรบุคคล
เมื่อใช้ ChatGPT สำหรับงานด้านทรัพยากรบุคคลนี่คือเคล็ดลับการใช้ ChatGPTที่จะช่วยคุณ: หลีกเลี่ยงการใส่ข้อมูลพนักงานที่ละเอียดอ่อนในคำถามของคุณ
แม้ว่า ChatGPT จะไม่เก็บข้อมูล แต่การหลีกเลี่ยงการแชร์ข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ที่อยู่ หรือข้อมูลติดต่อ ก็เป็นสิ่งที่ควรทำเสมอ
💡ตัวอย่าง: หากคุณกำลังร่างเอกสารการปฐมนิเทศ ให้ใช้ตัวแทนชื่อแทนชื่อจริงและบันทึกเอกสารสุดท้ายในเครื่องมือที่สอดคล้องกับ GDPR เช่น ClickUp อย่างปลอดภัย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
การรับประกันความเป็นธรรมและการลดอคติด้วย ChatGPT
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะมีความเป็นกลางได้เท่ากับข้อมูลที่มันเรียนรู้เท่านั้น ซึ่งหมายความว่าอคติที่ไม่ได้ตั้งใจอาจแฝงเข้ามาได้
💡ตัวอย่าง: สมมติว่าคุณใช้ ChatGPT เพื่อคัดกรองผู้สมัคร หากไม่ได้ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้ อาจทำให้ระบบให้ความสำคัญกับประวัติย่อบางฉบับมากกว่าฉบับอื่น ๆ เนื่องจากอคติในข้อมูลที่ผ่านมา ดังนั้น ควรตรวจสอบและปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้เสมอ เพื่อให้กระบวนการเป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับทุกคน
การพึ่งพา AI มากเกินไป
AI ในงานทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยงานที่ต้องทำซ้ำๆ ได้มากมาย แต่ก็มาพร้อมกับปัญหาทางจริยธรรมของตัวเองเช่นกัน เมื่อต้องพึ่งพา AI ในเรื่องต่างๆ เช่น การจ้างงานหรือการเลื่อนตำแหน่ง อย่าลืมว่า AI เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต ซึ่งบางครั้งอาจมีอคติแฝงอยู่
💡ตัวอย่าง: ChatGPT อาจแนะนำข้อกำหนดงานหรือคำถามสัมภาษณ์ที่อิงจากข้อมูลที่ล้าสมัยหรือมีอคติ แม้ว่า AI จะยอดเยี่ยมในการทำให้กระบวนการต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น แต่ก็ไม่ควรใช้แทนสัญชาตญาณหรือการตัดสินใจของคุณ
เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเสมอ—แม้ว่า AI จะรวดเร็ว แต่สัญชาตญาณของมนุษย์นั้นไม่มีอะไรมาทดแทนได้
➡️ อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบ ChatGPT ฟรีเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ลดภาระงาน HR ของคุณลงครึ่งหนึ่งด้วย ClickUp
ด้วยไลบรารีคำสั่ง ChatGPT นี้ คุณพร้อมแล้วที่จะทำให้กระบวนการ HR ของคุณง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการถามตอบซ้ำๆ เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องอีกต่อไป
แม้ว่า รายการคำแนะนำนี้จะครอบคลุมมากแล้ว คุณยังคงต้องการการตั้งค่าเช่น ClickUp เพื่อจัดระเบียบคำตอบของ ChatGPT สำหรับการสรรหา การฝึกอบรม การปฐมนิเทศ และนโยบายของบริษัทเข้าด้วยกัน เครื่องมือที่สามารถทำงานอัตโนมัติในการมอบหมายงาน การอนุมัติ เอกสาร กระบวนการทำงาน—โดยสรุปคือทุกสิ่งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณในแต่ละวัน
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่มันสามารถลดภาระงานด้านทรัพยากรบุคคลของคุณได้หรือไม่?ลงทะเบียนฟรีวันนี้!