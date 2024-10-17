7 เทมเพลต ChatGPT ฟรีสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ราบรื่น

เส้นตายกำลังใกล้เข้ามา และคุณกำลังจ้องมองเอกสารเปล่าๆ ไม่สามารถคิดไอเดียอะไรได้เลย คุณเปิด ChatGPT พิมพ์คำสั่งบางอย่างลงไป และหวังว่ามันจะแก้ปัญหาของคุณได้อย่างมหัศจรรย์
แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น. อย่างไรก็ตาม เหมือนกับเครื่องมือ AI ทั่วไป มันก็ดีเพียงเท่าคำแนะนำที่คุณให้. นี่คือจุดที่เทมเพลตของ ChatGPT สามารถช่วยคุณและอัลกอริทึมได้.
แม่แบบช่วยให้คุณมีคำแนะนำที่มีโครงสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพของเครื่องมือให้สูงสุด ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างอีเมลง่ายๆ หรือจัดระเบียบโครงการขนาดใหญ่ ความยุ่งยากในการสร้างคำแนะนำจากศูนย์กลายเป็นเรื่องในอดีตไปแล้ว!
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปดู 7 แม่แบบคำสั่ง ChatGPT ฟรี ที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปอย่างสิ้นเชิง. มาเริ่มกันเลย! 💪
เทมเพลต ChatGPT คืออะไร?
เทมเพลต ChatGPT คือข้อความเริ่มต้นที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้คุณสามารถโต้ตอบกับ ChatGPT ของ OpenAI ได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เทมเพลตเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวทางในการสร้างคำตอบหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและตรงเป้าหมายจากเครื่องมือนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีเทมเพลตหลายแบบที่เหมาะกับความต้องการที่แตกต่างกัน ตัวอย่างการใช้งานบางส่วน ได้แก่การสร้างเนื้อหา การระดมความคิด การแก้ไข การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ และอื่นๆ อีกมากมาย นี่คือความต้องการบางประการที่เทมเพลตเหล่านี้สามารถตอบสนองได้:
- การสร้างเนื้อหา: เพื่อช่วยเขียนบทความ โพสต์บนโซเชียลมีเดีย อีเมล ฯลฯ
- กลยุทธ์สำหรับแคมเปญการตลาด: เพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับแนวคิดแคมเปญ รวมถึงธีม กลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การสื่อสาร อีกทั้งติดตามตัวชี้วัดของแคมเปญเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
- การสรรหาและการจ้างงาน: เพื่อสร้างคำอธิบายตำแหน่งงาน คำถามสัมภาษณ์ทั่วไป และรายการตรวจสอบการปฐมนิเทศ
- การจัดการโครงการ: เพื่อสร้างกฎบัตรโครงการและกำหนดเวลา และจัดสรรทรัพยากร
- การปรับแต่ง SEO: เพื่อเขียนชื่อเรื่องและคำอธิบายเมตาที่อุดมไปด้วยคำค้นหา
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต ChatGPT ดี?
ประสิทธิภาพของ ChatGPT เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ใช้ในการใช้งานมันChatGPT ทำงานอย่างไร? คุณต้องให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ สิ่งที่ทำให้เทมเพลต ChatGPT ที่ดีแตกต่างคือ ความเป็นประโยชน์ ความยืดหยุ่น และความง่ายในการใช้งาน มาดูองค์ประกอบของเทมเพลตที่ดีกัน: 👇
- ความชัดเจน: ควรมีคำแนะนำหรือคำกระตุ้นที่ชัดเจนซึ่งระบุผลลัพธ์ที่ต้องการโดยปราศจากความคลุมเครือ
- ความเฉพาะเจาะจง: ควรเน้นไปที่งานหรือประเภทของเนื้อหาเฉพาะ เพื่อให้แน่ใจว่าคำตอบมีความเกี่ยวข้องและตรงประเด็น
- ความกระชับ: ควรสั้นและตรงประเด็น โดยให้คำแนะนำใหม่ที่มีรายละเอียดเพียงพอแก่คุณ
- ความยืดหยุ่น: ควรปรับแต่งได้ เพื่อให้คุณสำรวจแนวคิดหรือมุมมองต่าง ๆ ภายในโครงสร้างของมัน
- ความเกี่ยวข้อง: ควรสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เนื้อหาตรงกับความสนใจและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
7 แม่แบบ ChatGPT ฟรี
ไม่ว่าคุณจะกำลังสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด จัดระเบียบโครงการ หรือระดมความคิดสำหรับไอเดียการเขียนสร้างสรรค์ใหม่ๆ เรามีเทมเพลตที่เหมาะกับคุณ
นี่คือรายการของเทมเพลตคำสั่ง AIฟรี 7 แบบสำหรับ ChatGPT ที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้อย่างมืออาชีพ
1. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการตลาด
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อการตลาดนำเสนอ คำสั่งมากกว่า 600 รายการที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดของคุณ ด้วยชุดคำสั่งนี้ คุณจะได้รับไอเดียสร้างสรรค์และกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับทุกด้าน ตั้งแต่การตลาดเนื้อหาไปจนถึงแคมเปญอีเมลนอกจากนี้ยังช่วยให้คุณใช้ ChatGPT สำหรับโซเชียลมีเดียได้อีกด้วย
คำแนะนำมีความยืดหยุ่น คุณสามารถหาคำแนะนำที่เหมาะกับปัญหาการตลาดที่คุณกำลังเผชิญอยู่ได้ คุณสามารถใช้คำแนะนำเหล่านี้ได้โดยตรงในClickUpเพื่อให้คุณมีระเบียบและรักษาแคมเปญของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
💡 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'โปรดระบุข้อกังวลหรือข้อโต้แย้งที่เยาวชนอาจมีเกี่ยวกับแฟชั่นที่ยั่งยืน และให้ความมั่นใจแก่พวกเขา'
✨ เหมาะสำหรับ: นักการตลาดเนื้อหา, ผู้จัดการโซเชียลมีเดีย, และหัวหน้าฝ่ายการตลาด
🧠 คุณรู้หรือไม่? การพัฒนาซอฟต์แวร์ การตลาด และการบริการลูกค้าเป็นสามสาขาที่มีการนำ AI มาใช้และลงทุนมากที่สุด
2. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เทมเพลตข้อความสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุมสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลที่ต้องการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ด้วยข้อความกว่า 140 ข้อที่ครอบคลุมหัวข้อสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล ช่วยให้คุณคิดไอเดียและกลยุทธ์ที่เหมาะกับความต้องการขององค์กรของคุณ
คุณยังสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายสำหรับ งานต่าง ๆ เช่น การเขียนคำอธิบายงานหรือการวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งช่วยให้คุณมีวิธีที่เหมาะสมในการปรับแต่งคำแนะนำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเป้าหมายของบริษัทของคุณ
เทมเพลตนี้ยังผสานการทำงานกับClickUp Brain ทำให้ง่ายต่อการคิดค้นและร่างเนื้อหาผ่าน AI ได้โดยตรง ด้วยการรวบรวมทุกสิ่งไว้ในที่เดียว คุณสามารถจัดการงาน HR ของคุณและสร้างเอกสารได้ด้วยความมีประสิทธิภาพและความร่วมมือที่ดีขึ้น
💡 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'สร้างรายละเอียดงานสำหรับตำแหน่งบรรณาธิการวิดีโอที่สามารถดึงดูดผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสม'
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล, หัวหน้าฝ่ายบุคคลและวัฒนธรรม, บุคลากรด้านการเรียนรู้และพัฒนา
🧠 คุณรู้หรือไม่? 38% ของผู้นำด้านทรัพยากรบุคคลได้สำรวจหรือนำโซลูชัน AI มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการภายในองค์กรของพวกเขา
3. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับวิศวกรรม
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับวิศวกรรมของ ClickUpมอบวิธีการที่มีโครงสร้างสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ในการจัดการกับความท้าทายด้านการเขียนโปรแกรม เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับคำสั่งงานวิศวกรรม ช่วยปรับปรุงการแก้ปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
ด้วย 200+ คำแนะนำที่ครอบคลุมหัวข้อทางวิศวกรรมหลากหลาย คุณสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆ สำหรับโครงการเขียนโค้ด ติดตามเทรนด์ล่าสุด และระดมความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
💡 ตัวอย่างคำสั่ง: 'ฉันต้องการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับรถยนต์จากภาพโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง' หรือ 'ฉันต้องการให้คุณเขียนโค้ดสำหรับแอปพลิเคชันนี้เพื่อให้มันทำงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น'
✨ เหมาะสำหรับ: วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนา Front-end และ Back-end, หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
4. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการเงิน
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการเงินของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้การจัดการทางการเงินง่ายขึ้น ด้วยคำสั่งที่ปรับแต่งมากกว่า 150 รายการ คุณสามารถแยกแยะแนวคิดทางการเงินที่ซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่าย
ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้นกับหัวข้อและต้องการใช้ ChatGPT เพื่อการวิจัยหรือกำลังมองหาการสร้างแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาว คุณจะพบคำแนะนำที่นำทางคุณทีละขั้นตอน
💡 ตัวอย่างคำถาม: 'ฉันต้องการความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจพื้นฐานของการลงทุนระยะแรก เช่น หุ้น พันธบัตร และกองทุนรวม และวิธีการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินระยะยาว'
✨ เหมาะสำหรับ: คนรุ่นมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่น Z ที่ต้องการสร้างแผนการเงินส่วนบุคคลและเข้าใจเงินของตนเองอย่างถ่องแท้
5. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการเขียน
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT เพื่อการเขียนคือผู้ช่วยและเพื่อนคู่คิดในการเขียนของคุณ พร้อมคำสั่งมากกว่า 200 รายการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือนักเขียนทุกระดับประสบการณ์ ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรงกับสไตล์และความชอบในหัวข้อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันสร้างไอเดียสร้างสรรค์สำหรับทุกสิ่ง—ตั้งแต่บทความไปจนถึงบล็อกโพสต์และงานเขียนเชิงโน้มน้าวใจ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณพัฒนาสไตล์การเขียนและปรับแต่งแต่ละโจทย์เพื่อปรับรายละเอียดให้เหมาะสม เช่น ประเภทเอกสารหรือกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เนื้อหาตรงจุดและน่าสนใจ การผสานการทำงานกับ ClickUp ทำให้สะดวกในการนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณ
💡 ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'ฉันต้องการเขียนบล็อกที่น่าสนใจและมีความยาวเหมาะสมเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ โปรดทำให้บล็อกโดดเด่นกว่าคู่แข่ง' หรือ 'ฉันกำลังมองหาเทคนิคในการเขียนคำอธิบายสินค้าที่ชัดเจนและกระชับ เพื่อสื่อสารคุณสมบัติให้กับกลุ่มเป้าหมาย GenZ'
✨ เหมาะสำหรับ: นักเขียนเนื้อหา, ผู้จัดการฝ่ายการตลาด, ผู้จัดการแบรนด์
🌟อ่านเพิ่มเติม:7 แม่แบบเขียนเนื้อหาฟรีสำหรับการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วขึ้น
6. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการจัดการโครงการ
เทมเพลตคำสั่ง ChatGPT สำหรับการจัดการโครงการของ ClickUpนำเสนอชุดคำสั่งที่น่าทึ่งกว่า 190 รายการ เพื่อช่วยให้การจัดการโครงการของคุณราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น มันช่วยให้คุณสร้างไอเดีย สร้างงาน และกำหนดไทม์ไลน์ ทั้งหมดนี้เฉพาะเจาะจงตามความต้องการของโครงการของคุณ
การผสานรวมกับ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม ซึ่งทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกัน ช่วยเพิ่มความเร็วและการจัดการที่ราบรื่น อีกหนึ่งคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้เทมเพลตนี้แตกต่างคือการผสานรวมกับClickUp Custom Views
ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นไทม์ไลน์และความคืบหน้าของงานได้อย่างชัดเจน ทำให้ทุกคนในทีมของคุณเข้าใจตรงกัน
โดยรวมแล้ว เทมเพลตนี้มอบการผสมผสานที่ทรงพลังระหว่างคำแนะนำที่ปรับแต่งได้ การผสานรวม AI อย่างราบรื่น และตัวเลือกการแสดงผลที่ยืดหยุ่น ทำให้เป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
💡ตัวอย่างข้อความกระตุ้น: 'ฉันต้องการสร้างแผนโครงการสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้เป็นระเบียบและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง' หรือ 'ฉันกำลังมองหาวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการจะสำเร็จลุล่วงและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่'
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการโครงการ, หัวหน้าแผนก, และบุคคลที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
🌟อ่านเพิ่มเติม: 15 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT
7. คำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์
เทมเพลตคำสั่งสำหรับ ClickUp ChatGPT สำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์นำเสนอคำสั่งที่ตรงเป้าหมายกว่า 130 รายการ ครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการระดมความคิดไปจนถึงการพัฒนา стратегี เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น และสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นที่รักของทุกคน
จุดขายที่โดดเด่นของเทมเพลตนี้คือเน้นที่ความคิดเห็นของลูกค้า คุณจะพบคำแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อระบุจุดที่ลูกค้าประสบปัญหาและพัฒนาคุณสมบัติที่แก้ปัญหาได้จริง การเน้นการออกแบบที่มุ่งเน้นผู้ใช้ช่วยให้คุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของคุณจะชื่นชอบในการใช้งาน
💡ตัวอย่างคำแนะนำ: 'ฉันต้องการพัฒนาแผนงานสำหรับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลผิว; รวมถึงจุดสำคัญและจุดรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า' คำแนะนำนี้จะช่วยนำทางคุณผ่านไทม์ไลน์, คุณสมบัติ, และความต้องการของลูกค้าในครั้งเดียว
✨ เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, ผู้จัดการฝ่ายออกแบบ, หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์, ผู้ก่อตั้ง
ปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของ ChatGPT ด้วย ClickUp
ด้วยเทมเพลต ChatGPT ฟรีทั้งเจ็ดนี้ที่อยู่ในมือของคุณ คุณกำลังก้าวไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างดีเยี่ยม มันจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาในงานที่ทำซ้ำๆ สร้างไอเดียใหม่ๆ และจัดระเบียบเนื้อหาโดยไม่รู้สึกหนักใจ
เมื่อคุณจับคู่เทมเพลตเหล่านี้กับ ClickUp คุณจะได้คู่หูที่สมบูรณ์แบบสำหรับประสิทธิภาพสูง คุณจะเชื่อมต่อทีมของคุณบนแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร และรักษาโครงการของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และส่วนที่ดีที่สุดคือ? พวกมันฟรี!
แล้วทำไมต้องรอ? เปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณตอนนี้เลย