บล็อก ClickUp

8 โปรแกรมจัดระเบียบไฟล์ด้วย AI ที่ดีที่สุดสำหรับ Windows และ Mac ในปี 2025

Preethi Anchan
Preethi AnchanSenior Content Editor
8 มิถุนายน 2568

การจัดการไฟล์อาจทำให้รู้สึกหนักใจ และโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ยุ่งเหยิงก็ไม่ได้ช่วยอะไร โชคดีที่มีวิธีที่ฉลาดกว่า

ลองใช้โปรแกรมจัดระเบียบไฟล์ด้วย AI—ผู้ช่วยดิจิทัลของคุณสำหรับชีวิตที่ปราศจากความยุ่งเหยิง

เครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์, จัดเรียง, และจัดหมวดหมู่ไฟล์ของคุณตามเนื้อหาหรือประเภท, ช่วยให้คุณค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในเวลาเพียงไม่กี่วินาที.

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือตัวเลือกของเราสำหรับโปรแกรมจัดระเบียบไฟล์ด้วย AI ที่ดีที่สุด:

  1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดระเบียบเอกสารและการทำงานร่วมกัน)
  2. Google ไดรฟ์ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บนคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ)
  3. ไมโครซอฟต์ วันไดร์ฟ (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์พร้อมระบบการทำงานร่วมกันในตัว)
  4. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์และการสำรองข้อมูลที่ตรงไปตรงมา)
  5. Trello พร้อม Butler AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยระบบอัตโนมัติ)
  6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกพร้อมการจัดระเบียบขั้นสูง)
  7. M-Files (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์โดยใช้ข้อมูลเมตา)
  8. Zoho WorkDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแชร์ไฟล์ที่ยืดหยุ่น)

คุณควรค้นหาอะไรในโปรแกรมจัดระเบียบไฟล์ด้วย AI?

การเลือกตัวจัดระเบียบไฟล์ AI ที่เหมาะสมคือช่วงเวลาสำคัญที่จะกำหนดประสบการณ์ของคุณ มันต้องมีความมีประสิทธิภาพ ฉลาด และที่สำคัญที่สุดคือทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น—ไม่ใช่ทำให้ซับซ้อนมากขึ้น

ดังนั้น คุณควรให้ความสำคัญกับคุณสมบัติใดบ้าง? นี่คือรายการตรวจสอบของคุณ:

  • การวิเคราะห์เนื้อหาขั้นสูง: วิเคราะห์ข้อความ เมตาดาต้า และรูปภาพเพื่อจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างชาญฉลาดโดยใช้คำสำคัญ หัวข้อ หรือชื่อโครงการ
  • การสร้างโฟลเดอร์แบบไดนามิก: สร้างโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของไฟล์ที่เข้ามา ลดความจำเป็นในการสร้างด้วยตนเอง
  • การติดแท็กที่ปรับแต่งได้: อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มแท็กส่วนตัวเพื่อการค้นหาที่ดีขึ้นและการจัดระเบียบที่ตรงตามความต้องการ
  • อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ใช้งานง่าย: มอบการออกแบบที่ใช้งานง่ายพร้อมฟังก์ชันลากและวางเพื่อการจัดระเบียบไฟล์ที่ไร้ความยุ่งยาก
  • ความสามารถในการเรียนรู้: ปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้ ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ไฟล์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดระเบียบเป็นไปอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
  • ตัวเลือกการตรวจสอบและปรับแต่ง: ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบและปรับแต่งคำแนะนำของ AI เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดวางไฟล์ถูกต้อง
  • การผสานรวมกับระบบที่มีอยู่: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับแพลตฟอร์มคลาวด์ เช่น Google Drive และ OneDrive รองรับกระบวนการทำงานที่มีอยู่

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์บน Mac

วิธีที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

ทีมบรรณาธิการของเราปฏิบัติตามกระบวนการที่โปร่งใส มีพื้นฐานจากการวิจัย และไม่ลำเอียงต่อผู้ขาย เพื่อให้คุณสามารถไว้วางใจได้ว่าคำแนะนำของเราอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์

นี่คือรายละเอียดโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราตรวจสอบซอฟต์แวร์ที่ ClickUp

เครื่องมือจัดระเบียบไฟล์ด้วย AI ที่ดีที่สุด 8 อันดับ

แน่นอนว่าคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับมินิมอลลิสม์—ศิลปะของการใช้ชีวิตกับสิ่งของน้อยลงและรักมัน

แล้ว "มินิมอลดิจิทัล" ล่ะ? มันสำคัญไม่แพ้กันเมื่อมีคนมากกว่า80% รายงานว่ามีความเครียดและความวิตกกังวลที่เชื่อมโยงกับความรก

การลดทอนดิจิทัลสร้างพื้นที่ให้กับสิ่งที่มีความหมายต่อคุณอย่างแท้จริง—กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ, ความสามารถในการโฟกัสที่ดีขึ้น, และการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลที่มีความหมาย. ดังนั้น หากคุณพร้อมที่จะละทิ้งความวุ่นวาย นี่คือรายการที่ได้รับการทดสอบแล้วของ 8 โปรแกรมจัดระเบียบไฟล์ AI ที่ดีที่สุด:

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและจัดระเบียบไฟล์โครงการและค้นหาข้อมูลข้ามแอปที่เชื่อมต่อ)

การค้นหาที่เชื่อมต่อกับ Clickup
เริ่มต้นใช้งาน ClickUp ฟรี
ค้นหา เข้าถึงข้อมูล และทำมากกว่าเดิมด้วย ClickUp's Enterprise AI Search

ClickUpคือ แอปสำหรับทุกงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น

ClickUp's AI-powered file organizer anddocument collaboration softwareช่วยให้คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารได้ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว นั่นไม่ใช่แค่การประหยัดเวลา—แต่เป็นการปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงาน .โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพิจารณาว่า60% ของเวลาของเราถูกใช้ไปกับการค้นหาข้อมูลทุกวัน

ClickUp Docs: การทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย

ด้วยClickUp Docs คุณสามารถ:

  • ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับเพื่อนร่วมทีมโดยใช้ความคิดเห็นแบบอินไลน์
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าเมื่อจำเป็น
  • เชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำทางที่ราบรื่นภายในเอกสารโครงการ

ลำดับชั้นที่มีความหมาย

อ่านเพิ่มเติม:แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการตั้งค่าลำดับชั้นของคุณใน ClickUp

โครงสร้างลำดับชั้นโครงการของ ClickUpช่วยให้คุณจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พลาดภาพรวมที่สำคัญ

ลำดับชั้นคือโครงสร้างองค์กรหลักใน ClickUp และคุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ สำหรับทีมส่วนใหญ่ เราแนะนำให้ทีมหรือแผนกมีSpace ของตนเอง ภายใน Space ของทีม ทุกโครงการควรอยู่ในโฟลเดอร์ และแต่ละโครงการควรแสดงเป็นรายการ งานทั้งหมดที่จำเป็นในการทำโครงการแต่ละโครงการให้เสร็จจะอยู่ในรายการของโครงการนั้นๆ

ในขณะที่การจัดระเบียบพื้นฐานนี้สามารถแยกแยะโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนและให้ผู้จัดการโครงการสามารถมองเห็นภาพรวมของทุกโครงการได้ แต่ลำดับชั้นของทีมคุณอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของทีม

การจัดการไฟล์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วย ClickUp AI

ClickUp Brain, ระบบ AI สำหรับการทำงานที่สมบูรณ์และเข้าใจบริบทมากที่สุดในโลก เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณอย่างสิ้นเชิง:

  • การค้นหาด้วย AI สำหรับองค์กร: คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณค้นหาเอกสารได้ทันที แม้จากแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่ออย่าง Google Drive หรือ Dropbox กำลังมองหาการนำเสนอของสัปดาห์ที่แล้วอยู่ใช่ไหม? ง่ายมาก
  • การจัดหมวดหมู่ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ไฟล์จะถูกจัดเรียงโดยอัตโนมัติตามประเภท, เนื้อหา, หรือคำค้นหา ช่วยประหยัดเวลาหลายชั่วโมงจากการจัดเรียงด้วยตนเอง
  • การตรวจสอบเอกสารที่ปรับปรุงแล้ว: สรุปที่สร้างโดย AI จะเน้นประเด็นสำคัญ ช่วยให้คุณและทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการนำการค้นหาแบบสากลที่ทรงพลังมาไว้บนเดสก์ท็อปของคุณหรือไม่? ไม่ต้องมองหาที่ไหนไกล!ClickUp Brain MAX คือคำตอบ!

มันคือชั้นของ AI ที่เชื่อมต่อทุกมุมของพื้นที่ทำงานดิจิทัลของคุณ มันถูกออกแบบมาเพื่อกำจัดการกระจายตัวของ AI และทำให้คุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 4 เท่าโดยการรวมการทำงานของคุณให้เป็นหนึ่งเดียว มันช่วยให้คุณสามารถค้นหาได้ทั่วทั้ง ClickUp, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ (Google Drive, OneDrive, Dropbox), GitHub, SharePoint, เว็บ, และอื่น ๆ — จากอินเตอร์เฟซ AI บนเดสก์ท็อปเพียงหนึ่งเดียวที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา

เพียงพิมพ์ (หรือพูด) คำถามของคุณลงใน Brain MAX ด้วยฟีเจอร์ Talk to Text ใช้ตัวกรองหรือคำจำกัดความคำสำคัญในคำขอของคุณ เช่น "ค้นหาสเปรดชีตงบประมาณล่าสุดใน Google Drive จากสัปดาห์ที่แล้ว" หรือ "ค้นหาเอกสารใน ClickUp ของฉันเพื่ออัปเดตสถานะของโครงการ Alpha"—แล้วปล่อยให้ Brain MAX จัดการส่วนที่เหลือ

การค้นหาและถามด้วย AI สำหรับองค์กร: ClickUp Brain MAX
ด้วย ClickUp Brain MAX คุณจะได้รับประสบการณ์การค้นหาที่ชาญฉลาดและรวมศูนย์ในที่เดียว ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ClickUp, ไดรฟ์คลาวด์, GitHub และเว็บ—ทั้งหมดจากอินเทอร์เฟซ AI บนเดสก์ท็อปเดียว

ระบบอัตโนมัติมาช่วยแล้ว

ด้วยระบบอัตโนมัติของ ClickUp กว่า 100 แบบ แพลตฟอร์มนี้ช่วยขจัดงานที่ซ้ำซากและสิ้นเปลือง:

  • งานจะถูกมอบหมายโดยอัตโนมัติเมื่อมีการอัปโหลดไฟล์
  • การอัปเดตสถานะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่องานดำเนินไป
  • การแจ้งเตือนช่วยให้ไม่พลาดกำหนดเวลา

รองรับการผสานรวม

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณยังสามารถเชื่อมต่อ ClickUp กับ Google Drive, Dropbox และ OneDrive ได้อยู่ เพื่อให้การจัดระเบียบราบรื่นข้ามแพลตฟอร์ม

🎖️ ขับเคลื่อนความสำเร็จ

ด้วยการนำระบบอัตโนมัติของ ClickUp มาใช้LuLu Pressสามารถประหยัดเวลาได้เฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อวันต่อพนักงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขึ้น 12%

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ClickUp Docs สำหรับการทำงานร่วมกัน: สร้าง, แชร์, และเชื่อมโยงเอกสารพร้อมความคิดเห็นในตัวและติดตามเวอร์ชัน
  • ลำดับชั้นที่เป็นระบบ: ใช้ Workspaces, Folders และ Lists เพื่อจัดระเบียบไฟล์ให้เป็นระบบ
  • การค้นหาขั้นสูง: ค้นหาไฟล์ได้ทันที แม้แต่ข้าม Google Drive และ Dropbox
  • การจัดการไฟล์ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: จัดเรียงไฟล์โดยอัตโนมัติและรับสรุปที่สร้างโดย AI
  • ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้นด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติที่สร้างไว้ล่วงหน้ากว่า 100 แบบ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ Google Drive, Dropbox และ OneDrive ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการสำรวจคุณสมบัติต่างๆ
  • ข้อจำกัดของแอปพลิเคชันมือถือ: ไม่ลื่นไหลหรือมีฟีเจอร์ครบครันเท่ากับเวอร์ชันเดสก์ท็อป

ราคาของ ClickUp

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5. 0 (‎9,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5. 0 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการทำงานร่วมกันที่เป็นระบบ

💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานใช่ไหม? ลองดูคู่มือการจัดระเบียบดิจิทัลของเราเพื่อรับคำแนะนำในการสร้างพื้นที่ทำงานที่เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

📮 ClickUp Insight: การทำงานไม่ควรเป็นเกมทายปัญหา—แต่บ่อยครั้งมันกลับเป็นเช่นนั้น การสำรวจการจัดการความรู้ของเราพบว่าพนักงานมักเสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสารภายใน (31%) ฐานความรู้ของบริษัท (26%) หรือแม้แต่บันทึกส่วนตัวและภาพหน้าจอ (17%) เพียงเพื่อหาสิ่งที่พวกเขาต้องการ

ด้วยClickUp's Enterprise AI Search ทุกไฟล์ เอกสาร และการสนทนาสามารถเข้าถึงได้ทันทีจากหน้าแรกของคุณ—เพื่อให้คุณค้นหาคำตอบได้ในไม่กี่วินาที ไม่ใช่หลายนาที

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ทีมสามารถกู้คืนเวลาได้มากกว่า 5 ชั่วโมงทุกสัปดาห์โดยใช้ ClickUp—นั่นคือมากกว่า 250 ชั่วโมงต่อปีต่อคน—ด้วยการกำจัดกระบวนการจัดการความรู้ที่ล้าสมัย ลองจินตนาการดูว่าทีมของคุณจะสามารถสร้างอะไรได้บ้างหากมีเวลาเพิ่มอีกหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละไตรมาส!

2. Google Drive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการไฟล์บนคลาวด์อย่างไร้รอยต่อ)

Google ไดรฟ์: ผู้จัดระเบียบไฟล์ด้วย AI
ผ่านทาง Google Drive

Google Drive เป็นชื่อที่คุ้นเคยในครัวเรือนสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ ด้วยการผสมผสานระหว่างความเรียบง่ายและประสิทธิภาพที่ทรงพลัง ทำให้กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ผู้คนเลือกใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก

Google Drive ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบไฟล์ผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การค้นหาอัจฉริยะ ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุและค้นคืนเอกสารตามคำค้นหาของผู้ใช้ การผสานรวมกับ Google Docs และ Sheets ช่วยให้สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และจัดหมวดหมู่ไฟล์โดยอัตโนมัติ

คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์และจัดระเบียบไฟล์ ทำให้ผู้ใช้สามารถจัดการพื้นที่ทำงานดิจิทัลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความคิดเห็นของผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบ ฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของGoogle Driveที่ช่วยให้สามารถแชร์ไฟล์กับใครก็ได้ที่มีบัญชี Gmail ได้อย่างง่ายดาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Drive

  • การจัดระเบียบโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย: สร้างโครงสร้างที่เรียบง่ายด้วยโฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย เช่น โฟลเดอร์เอกสารและโฟลเดอร์ดาวน์โหลด เพื่อให้ง่ายต่อการนำทางและเข้าถึงไฟล์ได้อย่างรวดเร็ว
  • การทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ: ทำงานแบบเรียลไทม์ด้วยไฟล์และโฟลเดอร์ที่แชร์ร่วมกัน ช่วยให้ผู้ใช้หลายคนสามารถแก้ไขและแสดงความคิดเห็นได้พร้อมกัน
  • การค้นหาขั้นสูง: ค้นหาไฟล์ตามชื่อ ประเภท หรือแม้แต่เนื้อหาโดยใช้ความสามารถในการค้นหาอันทรงพลังของ Google
  • โฟลเดอร์จัดระเบียบด้วยการกำหนดรหัสสี: สร้างระบบโฟลเดอร์ที่เป็นเอกลักษณ์โดยการปรับแต่งสีเพื่อแยกแยะโครงการและประเภทไฟล์ได้อย่างชัดเจน
  • การผสานรวมกับ Google Workspace: ซิงค์กับ Google Docs, Sheets, Slides และบริการอื่นๆ ของ Google ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Google Drive

  • การพึ่งพาอินเทอร์เน็ต: สามารถแก้ไขแบบออฟไลน์ได้ แต่การซิงค์ข้อมูลอัปเดตจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • ขีดจำกัดการจัดเก็บ: บัญชีฟรีมีขีดจำกัดที่ 15 GB และขีดจำกัดการอัปโหลดรายวันที่ 750 GB อาจไม่เพียงพอสำหรับโปรเจ็กต์ขนาดใหญ่
  • ข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: นโยบายของ Google อนุญาตให้มีการสแกนข้อมูลในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจไม่เป็นที่พอใจสำหรับผู้ใช้ที่จัดการข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

ราคาของ Google Drive

  • ฟรี: พื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB
  • พื้นฐาน: $1.99/เดือน สำหรับ 100 GB
  • มาตรฐาน: $12/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 2 TB
  • บิสิเนส พลัส: $18/เดือน ต่อผู้ใช้ สำหรับ 5 TB

คะแนนรีวิวและรีวิวของ Google Drive

  • Capterra: 4. 8/5 (27,000+ รีวิว)
  • G2: 4. 6/5 (42,500+) (สำหรับ Google Workspace ซึ่งรวมถึง Google Drive)

เหมาะสำหรับ: บุคคลและทีมที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เรียบง่าย

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบ Google Drive

3. Microsoft OneDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์พร้อมฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในตัว)

ไมโครซอฟต์ วันไดรฟ์: ผู้จัดระเบียบไฟล์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง OneDrive

Microsoft OneDrive เป็นตัวเอกของระบบนิเวศของ Microsoft ที่นำเสนอการผสานรวมกับชุดโปรแกรม Office ได้อย่างง่ายดาย

Microsoft OneDrive ใช้ระบบอัลกอริทึม AI ในการติดแท็กและจัดหมวดหมู่ไฟล์โดยอัตโนมัติตามเนื้อหา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาเอกสารได้อย่างรวดเร็วผ่านความสามารถในการค้นหาที่ชาญฉลาด

คุณสมบัติการจัดการรูปภาพและเอกสารของมันใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับการจัดเรียงอัตโนมัติ ขณะที่การผสานรวมกับ Microsoft 365 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการให้คำแนะนำที่ชาญฉลาดสำหรับการร่วมมือและการจัดระเบียบ

ความคิดเห็นของผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบ Microsoft OneDriveเพราะสามารถผสานการทำงานกับ Microsoft 365 ได้อย่างราบรื่น รักษาความปลอดภัยของไฟล์ได้ดี และช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นทีมง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft OneDrive

  • การจัดการไฟล์แบบบูรณาการ: ซิงค์ไฟล์ได้อย่างง่ายดายระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และเข้าถึงผ่านชุดโปรแกรม Office เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
  • ประวัติเวอร์ชัน: คืนค่าเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์เพื่อกู้คืนการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างง่ายดาย
  • ถังขยะสำหรับไฟล์ที่ถูกลบ: ค้นหาไฟล์ที่ถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจภายใน 93 วัน (หรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ)
  • มุมมองการค้นพบ: ค้นหาไฟล์ได้อย่างง่ายดายตามกิจกรรมล่าสุดหรือเนื้อหาที่แชร์ซึ่งปรับให้เหมาะสมกับสิทธิ์การเข้าถึงของคุณ
  • การแชร์ไฟล์อย่างปลอดภัย: แชร์ไฟล์พร้อมสิทธิ์การเข้าถึงเฉพาะและวันหมดอายุ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Microsoft OneDrive

  • ข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว: แม้ว่าจะมีการเข้ารหัส แต่ Microsoft ยังคงเก็บรักษาคีย์ถอดรหัสไว้ ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่สมบูรณ์
  • ข้อจำกัดในการซิงค์: ความยาวของเส้นทางไฟล์และข้อจำกัดด้านอักขระอาจสร้างปัญหาให้กับผู้ใช้ที่มีโครงสร้างโฟลเดอร์ที่ซับซ้อน
  • เข้าใจผิดว่าเป็นสำรองข้อมูล: OneDrive ซิงค์ไฟล์แต่ไม่ใช่โซลูชันสำรองข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งอาจมีความเสี่ยงสำหรับข้อมูลสำคัญ

ราคาของ Microsoft OneDrive

  • Microsoft 365 Family: $9.99/เดือน หรือ $99.99/ปี สำหรับผู้ใช้สูงสุด 6 คน พร้อมพื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB ต่อผู้ใช้
  • Microsoft 365 Personal: $6. 99/เดือน หรือ $69. 99/ปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 1 TB
  • Microsoft 365 Basic: $1. 99/เดือน หรือ $19. 99/ปี สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB
  • OneDrive for Business (แผน 1): $5/ผู้ใช้/เดือน สำหรับ 1 TB ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Microsoft OneDrive

  • G2: 4. 5/5 (9,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานอย่างลึกซึ้งในระบบนิเวศของ Microsoft

อ่านเพิ่มเติม: วิธีจัดระเบียบคู่มือผู้ใช้และใบรับประกัน

4. Dropbox (เหมาะที่สุดสำหรับการแชร์ไฟล์และสำรองข้อมูลที่ตรงไปตรงมา)

Dropbox: ผู้จัดระเบียบไฟล์ด้วย AI
ผ่านทาง Dropbox

Dropbox เป็นบริการที่ได้รับความนิยมในโลกของการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มาตั้งแต่ปี 2007 โดยนำเสนอวิธีการที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการแชร์และจัดการไฟล์ใหม่หรือลบไฟล์

Dropbox ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เพื่อปรับปรุงการจัดระเบียบไฟล์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยฟีเจอร์อย่าง Smart Sync ซึ่งจัดการพื้นที่จัดเก็บในเครื่องและไฟล์บนคลาวด์อย่างชาญฉลาด ช่วยให้เข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ทำให้อุปกรณ์รก

ฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังของมันใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อจดจำและแนะนำไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่เครื่องมือDropbox Paperผสานรวม AI เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานร่วมกันและจัดระเบียบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการทำงานที่ราบรื่น

ความคิดเห็นของผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบ Dropboxในด้านความน่าเชื่อถือที่มีมายาวนาน การแชร์ไฟล์ที่ราบรื่น และการเข้าถึงได้บนหลายแพลตฟอร์ม ทำให้เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการและกู้คืนไฟล์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dropbox

  • การใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึง Dropbox ได้บน Windows, Mac, iOS, Android หรือแม้แต่ Linux โดยไม่พลาดทุกจังหวะ
  • การสำรองไฟล์อัตโนมัติ: เพลิดเพลินกับการสำรองไฟล์อย่างต่อเนื่องและราบรื่นไปยังคลาวด์เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ
  • การเข้าถึงแบบออฟไลน์: ผู้ใช้ที่ชำระเงินสามารถเข้าถึงไฟล์ของตนแบบออฟไลน์ได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
  • การรองรับลายเซ็นดิจิทัล: ลงนามเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยตรงภายใน Dropbox (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • การทำงานร่วมกับ Dropbox Paper: ทำงานกับเอกสารแบบเรียลไทม์พร้อมการควบคุมเวอร์ชันและฟีเจอร์การแก้ไข

ข้อจำกัดของ Dropbox

  • พื้นที่จัดเก็บฟรีจำกัด: ให้บริการพื้นที่จัดเก็บฟรีเพียง 2 GB ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: ขาดการเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล (zero-knowledge encryption) ทำให้ผู้ใช้บางรายรู้สึกไม่สบายใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
  • ความสามารถในการค้นหา ที่น่าผิดหวัง: ไม่มีการค้นหาตามข้อมูลเมตา ทำให้ยากต่อการค้นหาไฟล์ในคลังข้อมูลขนาดใหญ่
  • ราคาแพงสำหรับทีม: ราคาสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้หลายคน

ราคาของ Dropbox

  • บวก: $9.99/เดือน สำหรับ 2 TB (1 ผู้ใช้)
  • สิ่งจำเป็น: $16. 58/เดือน สำหรับ 3 TB (1 ผู้ใช้)
  • ธุรกิจ: $15/ผู้ใช้/เดือน เริ่มต้นที่ 9 TB (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)
  • บิสิเนส พลัส: $24/ผู้ใช้/เดือน เริ่มต้นที่ 15 TB (ขั้นต่ำ 3 ผู้ใช้)

คะแนนและรีวิวของ Dropbox

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 28,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (21,000+ รีวิว)

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ต้องการการแชร์ไฟล์ที่ง่ายดายและการสำรองข้อมูลที่ปลอดภัย

อ่านเพิ่มเติม: วิธีเป็นคนที่จัดระเบียบมากขึ้นในที่ทำงาน? เคล็ดลับและเทคนิคที่ใช้งานได้จริง

5. Trello พร้อม Butler AI (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยระบบอัตโนมัติ)

Trello พร้อม Butler AI: ผู้จัดการไฟล์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง Trello

Trello เป็นเครื่องมือจัดการงานแบบภาพที่ได้สร้างตำแหน่งเฉพาะตัวในด้านการจัดระเบียบโครงการ

เพิ่ม Butler AI แล้วคุณจะได้รับเครื่องจักรอัตโนมัติที่ทรงพลังซึ่งกำจัดงานที่ทำซ้ำๆ ออกไป ทำให้คุณและทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด—งานที่แท้จริง

ความคิดเห็นของผู้ใช้:ผู้คนชื่นชอบ Trelloเพราะใช้งานง่าย สามารถสร้างขั้นตอนการทำงานแบบกำหนดเองได้ และทำให้การจัดการงานและการทำงานร่วมกันในทีมเป็นเรื่องง่าย ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากทีมช่วยเหลือที่เป็นประโยชน์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • การจัดระเบียบงานด้วยภาพ: จัดการงานด้วยบอร์ด รายการ และบัตรที่สามารถลากและวางได้อย่างง่ายดาย
  • ระบบอัตโนมัติด้วย AIของบัตเลอร์: อัตโนมัติการกระทำต่างๆ เช่น การย้ายการ์ด, การมอบหมายงาน, และการกำหนดวันครบกำหนด โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
  • มุมมองที่กำหนดเอง: สลับระหว่างปฏิทิน, ไทม์ไลน์, แดชบอร์ด และอื่นๆ เพื่อดูโครงการของคุณในหลากหลายรูปแบบ
  • การผสานการทำงานแบบ Power-Up: เชื่อมต่อกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Google Drive และ Jira เพื่อรวมศูนย์เวิร์กโฟลว์ของคุณ
  • การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดาย: มอบหมายงาน, แชร์บอร์ด, และสื่อสารอย่างราบรื่น—ทั้งหมดในเวลาจริง

ข้อจำกัดของ Trello

  • การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน: ฟีเจอร์การรายงานมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ
  • กระดานที่รกสำหรับโครงการขนาดใหญ่: เมื่องานเพิ่มขึ้น กระดานอาจกลายเป็นเรื่องยากที่จะจัดการ
  • คุณสมบัติขั้นสูงต้องมีการอัปเกรด: ความสามารถพิเศษหลายอย่าง เช่น แผนภูมิแกนต์ จำเป็นต้องใช้การเพิ่มพลังหรือแผนระดับที่สูงขึ้น

ราคาของ Trello

  • ฟรี: $0/เดือน
  • มาตรฐาน: $5/ผู้ใช้/เดือน
  • พรีเมียม: $10/ผู้ใช้/เดือน
  • องค์กรธุรกิจ: $17.50/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่กำลังทำงานอัตโนมัติในกระบวนการจัดการโครงการ

อ่านเพิ่มเติม: 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Box สำหรับการจัดการเนื้อหาองค์กร

6. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกพร้อมการจัดระเบียบขั้นสูง)

Evernote: ผู้จัดระเบียบไฟล์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทางEvernote

Evernote โดดเด่นในฐานะแอปจดบันทึกที่มีความซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบ รายละเอียดครบถ้วน และการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก

คุณสมบัติที่ทรงพลังและการออกแบบที่ใช้งานง่ายทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งส่วนตัวและมืออาชีพ ผู้ใช้สามารถใช้ฟังก์ชัน AI พื้นฐานเพื่อเขียน แก้ไข และแบ่งปันบันทึกของพวกเขา

ความคิดเห็นของผู้ใช้:ผู้ใช้ชื่นชอบความสามารถของ Evernoteในการรวบรวมและจัดระเบียบบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ง่ายต่อการติดตามเหตุการณ์ จัดการโครงการ และทำให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นด้วยสมุดบันทึกและแท็กที่มีโครงสร้างที่ดี

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ความสามารถในการค้นหาขั้นสูง: ใช้การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อค้นหาข้อความภายในรูปภาพ, ไฟล์ PDF, และเอกสารที่สแกน
  • การจัดเรียงโน้ตบุ๊กและแท็ก: จัดระเบียบโน้ตด้วยระบบที่ยืดหยุ่นของโน้ตบุ๊ก, กอง, และแท็กที่ปรับให้เข้ากับการทำงานของคุณ
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: แผนชำระเงินอนุญาตให้ปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อประสบการณ์หน้าจอหลักที่เป็นส่วนตัว
  • การซิงค์ข้ามแพลตฟอร์ม: เข้าถึงบันทึกบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ตั้งแต่เดสก์ท็อปไปจนถึงแอปมือถือ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการอัปเดต
  • การสแกนเอกสารและการแปลงเป็นดิจิทัล: แปลงเอกสารทางกายภาพให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถค้นหาได้โดยตรงในแอป

ข้อจำกัดของ Evernote

  • ราคาสูงสำหรับคุณสมบัติพรีเมียม: ฟังก์ชันขั้นสูงถูกจำกัดไว้เฉพาะในแผนการชำระเงิน ซึ่งมีราคาแพงกว่าคู่แข่ง
  • ข้อจำกัดในการซิงค์อุปกรณ์ในแผนฟรี: ผู้ใช้ฟรีสามารถซิงค์ได้เพียงสองอุปกรณ์เท่านั้น
  • การอัปเดตอินเทอร์เฟซแบ่งความคิดเห็น: การออกแบบใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ทำให้ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานไม่พอใจ

ราคาของ Evernote

  • ฟรี: $0/เดือน – ซิงค์สองอุปกรณ์, อัปโหลด 60MB, ฟีเจอร์จำกัด
  • ส่วนบุคคล: $10. 83/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • มืออาชีพ: $14. 17/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ทีม: $20. 83/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,200 รายการ)

✨ เหมาะสำหรับ: ผู้ใช้ที่ใส่ใจในรายละเอียดและต้องการความสามารถในการจดบันทึกขั้นสูง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ: การจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์: กลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการทำงานของคุณ

7. M-Files (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดระเบียบไฟล์ที่ขับเคลื่อนด้วยเมตาดาต้า)

M-Files: ตัวจัดระเบียบไฟล์ด้วยปัญญาประดิษฐ์
ผ่านทาง M-Files

M-Files เป็นตัวอย่างของสิ่งที่คุณจะได้รับหากคุณรวมระบบจัดการเอกสารเข้ากับพลังของ AI มันจะนำไฟล์ดิจิทัลที่ยุ่งเหยิงของคุณมาติดแท็กด้วยเมตาดาต้า และจัดระเบียบให้เป็นประสบการณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายและไม่รก

ไม่ว่าคุณจะจมอยู่กับโฟลเดอร์มากมายหรือยังคงตามหา "เวอร์ชันล่าสุด" ของเอกสาร M-Files พร้อมช่วยคุณเสมอ

ความคิดเห็นของผู้ใช้:M-Files ชนะใจผู้ใช้ด้วยการทำให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น, ปรับปรุงการร่วมมือของทีมในภารกิจต่าง ๆ, และรับประกันความปลอดภัยของเอกสารด้วยคุณสมบัติการอนุญาตที่สามารถปรับแต่งได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ M-Files

  • การจัดระเบียบไฟล์ด้วยข้อมูลเมตา: ลืมโฟลเดอร์ไปได้เลย—M-Files แท็กเอกสารด้วยข้อมูลเมตา เช่น ชื่อลูกค้า วันที่ และสถานะ เพื่อให้คุณสามารถค้นหาทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วด้วยการค้นหาเพียงครั้งเดียว
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้วงจรชีวิตของเอกสารเป็นอัตโนมัติด้วยเครื่องมือที่มอบหมายงาน แจ้งเตือนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรติดขัดอยู่ในสถานะค้างคา
  • การควบคุมเวอร์ชัน: เก็บรักษาเวอร์ชันที่สมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวของเอกสารทุกฉบับ ป้องกันการซ้ำซ้อนและป้องกันความสับสนระหว่างเวอร์ชัน
  • การรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR): ค้นหาข้อความเฉพาะได้แม้ในเอกสารที่สแกนไว้ ทำให้คลังข้อมูลของคุณค้นหาได้ง่ายเหมือน Google
  • การผสานการทำงานที่ง่ายดาย: เชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft Teams, Salesforce และ DocuSign เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ M-Files

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับการติดแท็กเมตาดาต้า: ผู้ที่ยึดถือแนวทางดั้งเดิมอาจพบความยากลำบากในการปรับตัวกับระบบที่ให้ความสำคัญกับเมตาดาต้าเป็นอันดับแรก
  • ปัญหาความเร็ว: ไฟล์ขนาดใหญ่หรือปริมาณการใช้งานที่สูงอาจทำให้แพลตฟอร์มทำงานช้าลงเป็นครั้งคราว
  • การกำหนดราคาตามความต้องการ: การกำหนดราคาไม่โปร่งใส ซึ่งอาจสร้างความยุ่งยากหากคุณกำลังวางแผนงบประมาณ

ราคาของ M-Files

  • ราคาพิเศษตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิว M-Files

  • G2: 4. 3/5 (140+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (190+ รีวิว)

เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่จัดการเวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วยเมตาดาต้าและมีเอกสารจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติม: การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเอกสาร: แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเสริมสร้างองค์กร

8. Zoho WorkDrive (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการแชร์ไฟล์ที่ยืดหยุ่น)

Zoho WorkDrive: ผู้จัดระเบียบไฟล์ด้วย AI
ผ่านทาง Zoho WorkDrive

ไม่ว่าคุณจะกำลังบริหารสตาร์ทอัพที่มีพนักงานสามคนหรือจัดการองค์กรขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคน Zoho WorkDrive ถูกออกแบบมาเพื่อสถานที่ทำงานยุคใหม่

ด้วยคุณสมบัติที่เน้นการทำงานเป็นทีม เช่น โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน การควบคุมการเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ และชุดโปรแกรมสำนักงานในตัว ทำให้มั่นใจได้ว่าทีมของคุณมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินโครงการให้ราบรื่น

นอกจากนี้ ยังสามารถซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยให้คุณทำงานได้ทุกที่—ใช่แล้ว แม้แต่จากร้านกาแฟโปรดของคุณ

ความคิดเห็นของผู้ใช้:Zoho WorkDrive เป็นที่ชื่นชอบของผู้ใช้เนื่องจากดีไซน์ที่ใช้งานง่าย การปกป้องข้อมูลที่แข็งแกร่ง และเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Zoho WorkDrive

  • โฟลเดอร์ทีม: แบ่งปันไฟล์ได้อย่างง่ายดายระหว่างทีมต่างๆ ด้วยสิทธิ์การเข้าถึงตามบทบาท การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และส่วน "ยังไม่ได้อ่าน" เพื่อติดตามกิจกรรมใหม่ๆ
  • ชุดโปรแกรมสำนักงานและแอปพลิเคชันในตัว: สร้างงานนำเสนอที่สวยงาม, ตารางคำนวณ, หรือสัญญาโดยใช้ Writer, Sheet, และ Show—ตรงจากพื้นที่ทำงาน WorkDrive ของคุณ
  • การแชร์ภายนอกอย่างปลอดภัย: ปกป้องลิงก์ที่แชร์ด้วยรหัสผ่าน วันหมดอายุ และขีดจำกัดการดาวน์โหลด นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการดูและการดาวน์โหลดเพื่อเพิ่มการควบคุม
  • อำนาจการจัดการที่ได้รับมอบหมาย: ผู้ดูแลทีมสามารถแบ่งเบาภาระงานโดยการมอบหมายบทบาทผู้ดูแลระบบ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่ให้ภาระตกอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
  • แอปเดสก์ท็อป TrueSync: ซิงค์ไฟล์ระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง ทำงานแบบออฟไลน์ และเลือกซิงค์เฉพาะไฟล์ที่ต้องการเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด

ข้อจำกัดของ Zoho WorkDrive

  • ไม่มีการเข้ารหัสแบบไม่เปิดเผยข้อมูล: ข้อมูลของคุณไม่ได้รับการเข้ารหัสอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าฟีเจอร์ BYOK ที่กำลังจะมาถึงจะสัญญาว่าจะมีความปลอดภัยที่ดีขึ้น
  • อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนเกินไป: หน้าต่างผู้ใช้ที่เต็มไปด้วยฟีเจอร์อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกสับสนราวกับอยู่ในเขาวงกต
  • การซิงค์ขั้นสูงแบบจำกัด: ยังไม่มีการซิงค์ในระดับบล็อกหรือตัวเลือกการซิงค์แบบเลือก—แต่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา
  • ฟีเจอร์ที่ซ่อนอยู่: เครื่องมือสำคัญ เช่น "ถังขยะ" และ "รายการที่แชร์" ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายบนแดชบอร์ด
  • ข้อจำกัดในการอัปโหลดไฟล์: แผนการจำกัดการอัปโหลดไฟล์ โดยไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาดสูงสุด 250 GB ในแผนธุรกิจ

ราคาของ Zoho WorkDrive

  • เริ่มต้น: $2. 50/ผู้ใช้/เดือน
  • ทีม: $4. 50/ผู้ใช้/เดือน
  • ธุรกิจ: $9/ผู้ใช้/เดือน

Zoho WorkDrive คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (232 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (59 รีวิว)

✨ เหมาะสำหรับ: ทีมที่ทำงานร่วมกันและต้องการเครื่องมือแชร์ไฟล์ที่ยืดหยุ่น

อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์แชร์ไฟล์ที่ดีที่สุดสำหรับเอกสารออนไลน์

หยุดค้นหา—ไฟล์ของคุณได้พบบ้านแล้วกับ ClickUp

"การจัดระเบียบไม่ใช่เรื่องของการสมบูรณ์แบบ แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพ การลดความเครียดและความวุ่นวาย ประหยัดเวลาและเงิน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณโดยรวม" กล่าวโดยผู้เขียน Christina Scalise

ด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการไฟล์ด้วยระบบ AI และการจัดลำดับโครงการที่เข้าใจง่าย ClickUp ช่วยให้ไฟล์ของคุณเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ ทำให้คุณใช้เวลาค้นหาไฟล์น้อยลง และใช้เวลาทำงานมากขึ้น

พร้อมที่จะบอกลาการสะสมข้อมูลดิจิทัลหรือไม่—ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้และปกป้องไฟล์ของคุณ