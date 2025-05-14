ซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม White Label SaaS อันดับ 12 ที่ดีที่สุด

เบื่อกับการทำงานด้านเทคโนโลยีที่เหนื่อยล้า? ต้องการนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์โดยไม่ต้องวุ่นวายกับการเขียนโค้ด? ซอฟต์แวร์แบบ White-label SaaS คือคำตอบของคุณ!
ลองนึกภาพการเปิดตัวซอฟต์แวร์ที่มีแบรนด์ของคุณเองโดยไม่ต้องปวดหัวกับการพัฒนา นั่นคือพลังของ แพลตฟอร์ม SaaS แบบไวท์เลเบล แพลตฟอร์มเหล่านี้ช่วยให้คุณเปลี่ยนแบรนด์และขายต่อซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยประหยัดเวลา เงิน และคืนนอนไม่หลับนับไม่ถ้วน
ทุกคนกำลังกระโดดขึ้นรถไฟขบวน SaaS แบบไวท์เลเบล ตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดทางอีเมลไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลมีเดียและการจัดการโครงการ รวมถึงผู้สร้างเว็บไซต์
เราได้คัดสรรรายชื่อแพลตฟอร์ม SaaS แบบไวท์เลเบลที่ดีที่สุด 12 อันดับแรกเพื่อช่วยให้คุณค้นหาแพลตฟอร์มที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ มาเริ่มกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
🔮 ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล (White-label SaaS) หมายถึงผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์หรือบริการที่พัฒนาและเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทหนึ่ง แต่ถูกนำไปเปลี่ยนแบรนด์และจำหน่ายต่อโดยบริษัทอื่นภายใต้ชื่อแบรนด์ของตนเอง
🔮 ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล (White-label SaaS) มอบประโยชน์มากมาย เช่น ลดเวลาและต้นทุนในการพัฒนา, ความสามารถในการขยายตัว, การเข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น, และการมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของธุรกิจ
🔮 นี่คือสรุปเครื่องมือ SaaS แบบไวท์เลเบลยอดนิยม 12 อันดับแรกสำหรับคุณ:
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมการติดแบรนด์แบบขาว-label
- ActiveCampaign: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
- AgencyAnalytics: เหมาะที่สุดสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ต้องการรายงานและการวิเคราะห์ที่ราบรื่น
- Simvoly: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์และช่องทางการขายที่สามารถปรับแต่งได้
- SocialPilot: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ
- Weblium: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์แบบไวท์เลเบลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย
- Akkio: เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แบบไวท์เลเบลที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- คลิงค์: เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่างลูกค้าและการแบ่งปันเอกสาร
- PandaHR: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพด้วยบริการปรับแต่งแบบไม่มีแบรนด์
- Mautic: เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบโอเพ่นซอร์สพร้อมความสามารถในการปรับแต่งแบรนด์
- Invoice Ninja: เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้
- Landingi: เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างหน้าแลนดิ้งแบบไวท์เลเบลที่มีฟีเจอร์ปรับแต่งได้
ซอฟต์แวร์ White Label SaaS คืออะไร?
ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล (White-label SaaS) คือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่พัฒนาโดยบริษัทหนึ่งและนำมาปรับแบรนด์ใหม่โดยบริษัทอื่นเพื่อจำหน่ายเป็นของตนเอง เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ภายใต้แบรนด์ของตนเองโดยไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างหนัก
เครื่องมือเหล่านี้โดยทั่วไป อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแบรนด์ เช่น โลโก้ที่กำหนดเอง สี และโดเมน ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาเอกลักษณ์เฉพาะของตนในขณะที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว
โดยการเลือกใช้โซลูชัน SaaS แบบไวท์เลเบล ธุรกิจสามารถแก้ไขปัญหาสำคัญ เช่น การลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด ลดต้นทุนการพัฒนา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยโซลูชันที่พร้อมใช้งานในตลาดและสามารถปรับแต่งได้
ประโยชน์หลักของแพลตฟอร์ม SaaS แบบ White Label
ประโยชน์บางประการของซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล ได้แก่:
- ลดต้นทุนการพัฒนา: ประหยัดทรัพยากรโดยการใช้โซลูชันสำเร็จรูปแบบไวท์เลเบลแทนการสร้างซอฟต์แวร์ใหม่ตั้งแต่ต้น
- เวลาสู่ตลาดที่รวดเร็วขึ้น: เปิดตัวผลิตภัณฑ์ SaaS แบบไวท์เลเบลได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ปรับแต่งแบรนด์ได้: ปรับแต่งด้วยโลโก้, โดเมนที่กำหนดเอง, และธีมที่ไม่เหมือนใครเพื่อสะท้อนตัวตนของแบรนด์คุณ
- การเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง: มอบเครื่องมือล้ำสมัย เช่น ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การตลาดผ่านอีเมล และฟีเจอร์การทำงานร่วมกัน
- โซลูชันที่ปรับขนาดได้: รองรับความต้องการทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานหรือขีดความสามารถ
- มุ่งเน้นที่ความสามารถหลัก: มอบหมายการจัดการเทคโนโลยีให้กับผู้ให้บริการในขณะที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าและบริการของคุณ
- ศักยภาพในการเพิ่มรายได้: แนะนำบริการแบบไวท์เลเบลใหม่หรือขยายบริการปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้
ประโยชน์เหล่านี้ช่วยให้บริษัทการตลาดดิจิทัล ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS และผู้ประกอบการสามารถสร้างตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งได้ด้วยความเสี่ยงในการดำเนินงานที่น้อยที่สุด
การทำงานของระบบซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล
ซอฟต์แวร์แบบไวท์เลเบล (White-label SaaS) มอบโอกาสให้ธุรกิจเข้าถึงโซลูชันซอฟต์แวร์ที่พัฒนาอย่างสมบูรณ์ ซึ่งสามารถนำไปปรับแบรนด์ใหม่และนำเสนอเป็นของตนเองได้ ผู้ให้บริการจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด คุณจึงสามารถปรับแต่งให้เข้ากับอัตลักษณ์ของแบรนด์คุณได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่โลโก้ไปจนถึงธีมต่าง ๆ ทำให้ซอฟต์แวร์นั้นดูเป็นของคุณเองอย่างแท้จริง
ตัวอย่างเช่น บริษัทการตลาดดิจิทัลอาจใช้ประโยชน์จากเครื่องมือจัดการโซเชียลมีเดียแบบไวท์เลเบล แทนที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เอง พวกเขาจะปรับแต่งแบรนด์ใหม่ นำเสนอให้กับลูกค้า และจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียของลูกค้าภายใต้โลโก้ของบริษัท
สิ่งนี้ช่วยให้หน่วยงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลยุทธ์และเนื้อหา ในขณะที่ผู้ให้บริการจัดการซอฟต์แวร์
White-label SaaS ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็ว มอบโซลูชันคุณภาพสูง และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด.
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ White Label SaaS?
เมื่อค้นหาซอฟต์แวร์ SaaS แบบไวท์เลเบลที่สมบูรณ์แบบ ให้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติหลักบางประการที่จะตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณและทำให้การขยายตัวและการเปลี่ยนแบรนด์เป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าของคุณ
นี่คือสิ่งที่คุณควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก:
- การปรับแต่ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณปรับแต่งซอฟต์แวร์ได้อย่างเต็มที่—โลโก้, สี, และรูปแบบ—เพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นของคุณเอง มองหาอินเตอร์เฟซแบบลากและวางเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ได้อย่างง่ายดาย
- ความสามารถในการขยายตัว: โซลูชันแบบไวท์เลเบลควรเติบโตไปพร้อมกับคุณ เลือกแพลตฟอร์มที่รองรับผู้ใช้และฟีเจอร์เพิ่มเติมได้เมื่อฐานลูกค้าของคุณขยายตัว
- ความปลอดภัย: ด้วยข้อมูลลูกค้าที่มีความอ่อนไหวอยู่ในความเสี่ยง ความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ เลือกใช้โซลูชันที่มีการเข้ารหัสระดับสูงสุดและคุณสมบัติการยืนยันตัวตนที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ CRM, การตลาด, และแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ
- การสนับสนุนลูกค้า: มองหาทีมสนับสนุนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังใช้งานบัญชีไวท์เลเบลหลายบัญชี
โดยการมุ่งเน้นที่ปัจจัยเหล่านี้ คุณสามารถเลือกแพลตฟอร์ม SaaS แบบไวท์เลเบลที่สนับสนุนธุรกิจและลูกค้าของคุณได้
12 แพลตฟอร์มไวท์เลเบลที่ดีที่สุดที่ควรใช้
นี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณควรพิจารณาสำหรับธุรกิจของคุณ:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้พร้อมแบรนด์ขาว)
ClickUpได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสำหรับธุรกิจทุกขนาด ด้วยชุดคุณสมบัติที่แข็งแกร่งและตัวเลือกการปรับแต่งที่ไม่มีใครเทียบได้
เครื่องมืออเนกประสงค์นี้เป็นแอปที่ครบครันสำหรับงานอย่างแท้จริง และนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการงาน การทำงานร่วมกันในเอกสาร การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
การจัดการโครงการด้วย ClickUp
การจัดการโครงการของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในโครงการ SaaS แบบไวท์เลเบล ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบโซลูชันที่มีแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่สามารถปรับแต่งได้ของมันช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการทางการตลาดและกระบวนการทำงานของคุณได้ ทำให้ประสบการณ์ของลูกค้ามีความราบรื่น
ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานเฉพาะสำหรับแต่ละโครงการ มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม ติดตามความคืบหน้า และจัดการกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คลิกอัพ ไวท์เลเบลลิ่ง
ความสามารถในการทำแบรนด์ขาวของ ClickUpช่วยให้พื้นที่ทำงานขององค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่มีแบรนด์อย่างสมบูรณ์สำหรับทีมภายในและลูกค้าภายนอกได้
คุณสมบัตินี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งองค์ประกอบแบรนด์หลัก เช่น โลโก้พื้นที่ทำงาน สี และ URL ได้
ไม่ว่าจะเป็นการโฮสต์แดชบอร์ดสำหรับลูกค้าหรือโครงการภายใน การทำไวท์เลเบลลิ่งจะสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณอย่างสมบูรณ์แบบ มอบรูปลักษณ์ที่ดูเป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้
ClickUp นำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้สำหรับธุรกิจทุกขนาด เมื่อทีมของคุณและความซับซ้อนของโครงการเพิ่มขึ้น ClickUp สามารถปรับตัวได้อย่างง่ายดายเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถปรับขนาดได้อย่างราบรื่น ทำให้องค์กรของคุณสามารถรองรับผู้ใช้และปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน
ClickUp Security
นอกจากนี้ ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งที่ ClickUp ให้ความสำคัญสูงสุด ด้วยClickUp Security ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจะถูกเข้ารหัสทั้งขณะจัดเก็บและขณะส่งผ่าน ช่วยปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แพลตฟอร์มนี้ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อบังคับของอุตสาหกรรมเพื่อรับรองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น GDPR และ SOC 2 Type II
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยClickUp Tasks ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น งานย่อย การเชื่อมโยงงาน และกำหนดวันครบกำหนด ช่วยให้คุณสามารถแบ่งโครงการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย
- ใช้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันในเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพในแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดเก็บและแบ่งปันไฟล์ด้วยClickUp Docs
- ติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่าง ๆ อย่างแม่นยำด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัวของ ClickUp ข้อมูลนี้สามารถนำไปใช้สร้างรายงานเวลาโดยละเอียด เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการจัดสรรทรัพยากร
- สร้างภาพข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญและความคืบหน้าของโครงการด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp ด้วยการเลือกวิดเจ็ตและแผนภูมิที่เกี่ยวข้อง ทีมงานสามารถติดตามการเสร็จสิ้นงาน เวลาที่ใช้ และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ได้แบบเรียลไทม์
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลากหลายประเภท รวมถึง Google Calendar, Slack, Zoom และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วย ClickUp Integrations
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลายและสามารถปรับแต่งได้ ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าการเริ่มต้นใช้งานและการตั้งค่าอาจใช้เวลาเล็กน้อย
ราคาของ ClickUp
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
ClickUp ช่วยให้เราสามารถทำโครงการให้เสร็จและส่งมอบได้ตรงเวลาด้วยความแม่นยำสูง. เราตอนนี้มีระเบียบมากขึ้นและพร้อมที่จะเพิ่มโครงการเพิ่มเติมลงในตารางเวลาของเราได้ เนื่องจากกระบวนการบริหารโครงการตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่น.
2. ActiveCampaign (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า)
ActiveCampaign ยกระดับธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมของลูกค้าผ่านกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล. มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับระบบการทำงานที่มีอยู่ ทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเอเจนซีและผู้ประกอบการที่ต้องการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้และมีแบรนด์เป็นของตัวเอง.
ความยืดหยุ่นของระบบช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วต่อแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างแข็งแกร่ง ActiveCampaign ช่วยให้การสื่อสารที่สอดคล้องกับแบรนด์และสม่ำเสมอในทุกจุดสัมผัสเป็นเรื่องง่าย ธุรกิจจึงสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ActiveCampaign
- อัตโนมัติกระบวนการทำงานด้วยทริกเกอร์, การกระทำ, และเงื่อนไขเพื่ออำนวยความสะดวกในการตลาดและทำให้การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเป็นไปอย่างทันเวลา
- ออกแบบอีเมลที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์ด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวางและเทมเพลต พร้อมตัวเลือกการปรับแต่งส่วนบุคคลและเนื้อหาแบบไดนามิก
- สร้างเส้นทางการเดินทางของลูกค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการโดยใช้การติดตามพฤติกรรมอย่างละเอียดและข้อมูลการมีส่วนร่วม
- ซิงค์ ActiveCampaign กับระบบ CRM เพื่อจัดการลูกค้าเป้าหมาย ติดตามการติดต่อ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายอย่างมีประสิทธิผล
ข้อจำกัดของ ActiveCampaign
- คุณสมบัติที่มากมายอาจทำให้ผู้เริ่มต้นหรือธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคจำกัดรู้สึกสับสน
- ผู้ใช้มักรายงานปัญหาในการเชี่ยวชาญเครื่องมืออัตโนมัติขั้นสูงหรือเครื่องมือแบ่งกลุ่ม
ราคาของ ActiveCampaign
- เริ่มต้น: เริ่มต้นที่ $15/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
- เพิ่มเติม: เริ่มต้นที่ $49/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $79/เดือน สำหรับผู้ติดต่อสูงสุด 1,000 ราย
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $145
คะแนนและรีวิวของ ActiveCampaign
- G2: 4. 5/5 (13,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,400 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม: 10 ตัวอย่างชุดแบรนด์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างของคุณ
3. AgencyAnalytics (เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลที่ต้องการรายงานและการวิเคราะห์ที่ราบรื่น)
ออกแบบมาสำหรับเอเจนซี่การตลาดดิจิทัลโดยเฉพาะ AgencyAnalytics เป็นเครื่องมือรายงานที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำและเรียลไทม์ให้กับลูกค้า
มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการตลาดหลากหลายรูปแบบ มอบการเข้าถึงข้อมูลแคมเปญที่สำคัญได้อย่างรวมศูนย์ ไม่ว่าคุณจะติดตามตัวชี้วัด SEO ประสิทธิภาพของ PPC หรือการมีส่วนร่วมบนโซเชียลมีเดีย AgencyAnalytics ช่วยให้การนำเสนอข้อมูลเป็นเรื่องง่ายด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย ทีมงานจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ได้มากขึ้นและลดภาระงานรายงานด้วยตนเอง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AgencyAnalytics
- สร้างรายงานมืออาชีพพร้อมการปรับแต่งแบรนด์ของคุณเองเพื่อความเรียบร้อยและสัมผัสแบบเอเจนซี่
- เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มมากกว่า 60 แพลตฟอร์ม รวมถึง Google Analytics, Facebook Ads, และ Mailchimp เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว
- กำหนดเวลาการรายงานซ้ำเพื่อประหยัดเวลาและให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับการอัปเดตอย่างทันเวลา
ข้อจำกัดของ AgencyAnalytics
- ความสามารถในการจัดการข้อมูลขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่เน้นการวิเคราะห์
- ความสามารถในการปรับแต่งรายงานอย่างจำกัด โดยเฉพาะในส่วนต่างๆ เช่น การออกแบบหน้าปก
ราคาของ AgencyAnalytics
- เปิดตัว: $79/เดือน
- เติบโต: $239/เดือน
- ดำเนินการ: $479/เดือน
AgencyAnalytics ระดับคะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. Simvoly (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่ปรับแต่งได้และช่องทางการขาย)
Simvoly มอบพลังให้กับธุรกิจและเอเจนซี่ในการนำเสนอแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์และช่องทางการขายที่ปรับแต่งแบรนด์ได้อย่างสมบูรณ์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายช่วยให้ทุกคน—ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงนักพัฒนาที่มีประสบการณ์—สามารถสร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองทุกอุปกรณ์และช่องทางการขายที่มีประสิทธิภาพได้ด้วยต้นทุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ต่ำที่สุด
แพลตฟอร์มนี้ยังอนุญาตให้ธุรกิจสามารถขายต่อโซลูชันเหล่านี้ภายใต้แบรนด์ของตนเองได้ พร้อมด้วยโดเมนที่กำหนดเองและตัวเลือกการสร้างแบรนด์ ทำให้เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาด SaaS แบบไวท์เลเบล
คุณสมบัติเด่นของ Simvoly
- สร้าง ทดสอบ และปรับแต่งช่องทางขายด้วยฟีเจอร์การขายเพิ่มและขายลด
- ขายสินค้าดิจิทัลและสินค้าทางกายภาพโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม
- สร้างเว็บไซต์และช่องทางด้วยองค์ประกอบและเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
ข้อจำกัดของ Simvoly
- การรองรับแอปของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งรายใหญ่
- ฟอรัมและแหล่งข้อมูลสนับสนุนที่มีน้อยกว่า
ราคาของ Simvoly
- ส่วนตัว: $18/เดือน
- ธุรกิจ: $36/เดือน
- การเติบโต: $69/เดือน
- ข้อดี: $179/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Simvoly
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (70+ รีวิว)
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างคู่มือสไตล์สำหรับแบรนด์ของคุณ?
5. SocialPilot (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียหลายบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ)
หากคุณเป็นเอเจนซี่ดิจิทัล นักการตลาด หรือธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการรวมศูนย์ความพยายามด้านโซเชียลมีเดียไว้ภายใต้หลังคาเดียวกัน คุณสามารถลองใช้ SocialPilot ได้ ออกแบบมาเพื่อจัดการกับความท้าทายในการดูแลบัญชีลูกค้าหลายราย ทำให้การประสานงานแคมเปญง่ายขึ้น และช่วยเสริมสร้างแบรนด์ของคุณในทุกแพลตฟอร์ม
ด้วยโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้ SocialPilot ช่วยให้ทีมสามารถจัดการโครงการที่ซับซ้อนได้โดยไม่ลดความเร็วหรือคุณภาพ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับเอเจนซีที่กำลังเติบโต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SocialPilot
- มอบประสบการณ์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลด้วยการสร้างแบรนด์แดชบอร์ดของลูกค้าด้วยโลโก้และดีไซน์ของคุณ
- ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้เพื่อวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- มอบหมายบทบาท, ติดตามงาน, และรักษาประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
ข้อจำกัดของ SocialPilot
- การวิเคราะห์ขั้นสูงขาดความลึกเมื่อเทียบกับเครื่องมือที่มีราคาสูงกว่า
- อินเทอร์เฟซรู้สึกค่อนข้างล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ SocialPilot
- จำเป็น: $30/เดือน
- มาตรฐาน: $50/เดือน
- พรีเมียม: $100/เดือน
- สูงสุด: $200/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวของ SocialPilot
- G2: 4. 5/5 (800+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Weblium (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างเว็บไซต์แบบไวท์เลเบลอย่างรวดเร็วและง่ายดาย)
Weblium เป็นผู้สร้างเว็บไซต์ที่ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อสร้างเว็บไซต์มืออาชีพที่มีแบรนด์ของคุณเอง (white-label) ด้วยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ต่ำที่สุด มันมีอินเตอร์เฟซที่รวดเร็วและใช้งานง่ายเพื่อทำให้กระบวนการสร้างเว็บไซต์ง่ายขึ้น
ด้วยเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ Weblium ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างแบรนด์ส่วนตัวของตนเองได้พร้อมกับการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้ เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการโซลูชันการออกแบบเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถขยายได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Weblium
- ให้บริการลูกค้าด้วยเว็บไซต์ที่สวยงามและมีแบรนด์ของคุณเอง โดยไม่แสดงชื่อของ Weblium
- ทำให้การสร้างเว็บไซต์และการตัดสินใจด้านการออกแบบง่ายขึ้นและอัตโนมัติตามความชอบของผู้ใช้
- สร้างที่อยู่เว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
- สร้างเว็บไซต์ที่ตอบสนองได้โดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Weblium
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่ง SEO ขั้นสูงเมื่อเทียบกับเครื่องมือ SEO ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ
- ห้องสมุดแม่แบบ แม้จะดูทันสมัย แต่อาจไม่ครอบคลุมเพียงพอสำหรับธุรกิจเฉพาะกลุ่ม
ราคาของ Weblium
- แผนฟรี
- โปรแพลน: $15/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Weblium
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
7. Akkio (เหมาะที่สุดสำหรับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์แบบไวท์เลเบลที่ขับเคลื่อนด้วย AI)
แพลตฟอร์ม AI ที่ใช้งานง่าย Akkio ช่วยให้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เป็นเรื่องง่ายสำหรับธุรกิจโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
เหมาะสำหรับเอเจนซี่การตลาด, ผู้ให้บริการ SaaS, และเจ้าของธุรกิจ, Akkio ผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับชุดข้อมูลต่าง ๆ เพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้. ความสามารถในการให้บริการภายใต้แบรนด์ของคุณ (White-label) ช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ภายใต้แบรนด์ของคุณได้.
คุณสมบัติเด่นของ Akkio
- สร้างและปรับใช้โมเดล AI โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรม ด้วยแพลตฟอร์มแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Salesforce, HubSpot และ Google Sheets
- ใช้ AI ในการคาดการณ์แนวโน้ม พฤติกรรมของลูกค้า และผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ข้อจำกัดของ Akkio
- คุณสมบัติที่จำกัดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม
- อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการการปรับแต่งข้อมูลอย่างลึกซึ้ง
ราคาของ Akkio
- ดู: ฟรี
- พื้นฐาน: $49 ต่อเดือน
- มืออาชีพ: $99 ต่อเดือน
- สร้างบนแพ็กเกจ: $999/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Akkio
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
8. Clinked (เหมาะที่สุดสำหรับการร่วมมือกับลูกค้าอย่างปลอดภัยและการแบ่งปันเอกสาร)
Clinked เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัยและโซลูชันแบบไวท์เลเบล สามารถเป็นประโยชน์ต่อเอเจนซี่ บริษัทกฎหมาย และผู้ให้บริการทางการเงินที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและการสร้างแบรนด์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
Clinked ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างพอร์ทัลที่ปรับแต่งได้พร้อมแบรนด์ที่กำหนดเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดการเอกสารในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clinked
- แชร์ จัดเก็บ และจัดการไฟล์อย่างปลอดภัยด้วยการเข้ารหัส
- อำนวยความสะดวกในการสนทนา การแชทกลุ่ม และการมอบหมายงานโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ใช้แอปมือถือของ Clinked สำหรับการสื่อสารและการอัปเดตขณะเดินทาง
ข้อจำกัดที่เชื่อมโยงกัน
- ตัวเลือกการปรับแต่งอินเทอร์เฟซที่จำกัดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- การผสานการทำงานขั้นสูงกับเครื่องมือของบุคคลที่สามมีค่อนข้างน้อย
การตั้งราคาแบบคลิงค์
- ไลท์: 119 ดอลลาร์/เดือน
- มาตรฐาน: $299/เดือน
- พรีเมียม: $599/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
เสียงแก้วกระทบกันและคะแนนรีวิว
- G2: 4. 8/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
9. PandaHR (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงกระบวนการ HR ให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบปรับแต่งแบบไม่มีแบรนด์)
PandaHR เป็นแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจทุกขนาด
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แบบ SaaS และบริษัทจัดหางาน PandaHR มีบริการไวท์เลเบลที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับแบรนด์แพลตฟอร์มและนำเสนอโซลูชันด้านทรัพยากรบุคคลภายใต้ชื่อของตนเองได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ PandaHR
- ติดตามการเข้าร่วมงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และการออกจากงานได้อย่างง่ายดาย
- ทำให้การโพสต์งาน การคัดกรองผู้สมัคร และการสื่อสารง่ายขึ้น
- ติดตาม PTO การขาดงาน และบันทึกเวลาด้วยระบบติดตามแบบบูรณาการ
ข้อจำกัดของ PandaHR
- คุณสมบัติการรายงานเป็นพื้นฐาน และอาจต้องใช้การทำงานด้วยตนเองสำหรับการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
- ฐานความรู้ที่เล็กลงสำหรับการฝึกอบรมผู้ใช้และการแก้ไขปัญหา
ราคาของ PandaHR
- จ่ายตามการใช้งาน: $1.03 ต่อพนักงานต่อเดือน
คะแนนและรีวิว PandaHR
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ดู
10. Mautic (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สพร้อมความสามารถในการปรับแต่งแบรนด์)
ในฐานะแพลตฟอร์มการตลาดอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่แข็งแกร่ง Mautic เหมาะสำหรับธุรกิจและเอเจนซี่ที่ต้องการโซลูชันที่สามารถปรับขนาดและปรับแต่งได้ ความสามารถในการทำแบรนด์ขาวช่วยให้บริษัทสามารถให้บริการการตลาดอัตโนมัติที่ปรับแต่งได้ภายใต้แบรนด์ของตนเอง
ด้วย Mautic ผู้ใช้สามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับแต่งได้เอง, อัตโนมัติแคมเปญอีเมล, และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการตลาด, พร้อมประโยชน์จากการควบคุมอย่างสมบูรณ์เหนือแบรนด์และการPLOYMENT.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mautic
- รีแบรนด์ด้วยโลโก้ สี และโดเมนที่กำหนดเองเพื่อนำเสนอโซลูชันที่มีแบรนด์ของคุณ
- ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มลูกค้าสำหรับแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- ทำการทดสอบ A/B บนแคมเปญของคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามข้อมูลแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Mautic
- ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคสำหรับการติดตั้งเริ่มต้นและการบำรุงรักษา
- การสนับสนุนมีจำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่เป็นกรรมสิทธิ์ เว้นแต่จะเป็นของบุคคลที่สาม
ราคาของ Mautic
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Mautic
- G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
11. Invoice Ninja (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้ที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้)
หากคุณเป็นธุรกิจหรือฟรีแลนซ์ที่ต้องการซอฟต์แวร์ออกใบแจ้งหนี้ที่หลากหลายและใช้งานง่าย Invoice Ninja จะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ซอฟต์แวร์นี้มีเทมเพลตใบแจ้งหนี้ที่ปรับแต่งได้ การประมวลผลการชำระเงินแบบครบวงจร และขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายสำหรับการติดตามเวลา การจัดการโครงการ และค่าใช้จ่าย
แพลตฟอร์มหลายฟังก์ชันของ Invoice Ninja ช่วยให้การออกใบแจ้งหนี้สำหรับธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย สามารถติดตามการชำระเงินและปรับปรุงกระแสเงินสดได้อย่างสะดวก
คุณสมบัติเด่นของ Invoice Ninja
- สร้างใบแจ้งหนี้ในสกุลเงินมากกว่า 100 สกุล เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางธุรกิจระหว่างประเทศ
- ใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนหลายตัวเลือกการชำระเงิน รวมถึง PayPal, ACH และบัตรเครดิต
- ได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับแอปมากกว่า 40 แอป รวมถึง Zapier และเครื่องมือบัญชี
ข้อจำกัดของ Invoice Ninja
- คุณสมบัติการรายงานที่จำกัดในแผนระดับล่าง
- ข้อบกพร่องหรือปัญหาเล็กน้อยที่ผู้ใช้บางรายพบ
ราคาของ Invoice Ninja
- ฟรีตลอดไป
- นินจา โปร: $12/เดือน
- องค์กรธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $16/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Invoice Ninja
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (150+ รีวิว)
12. Landingi (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างหน้า landing แบบ white-label พร้อมคุณสมบัติการปรับแต่ง)
ไม่ว่าคุณจะสร้างหน้าเพจสำหรับการสร้างลูกค้าเป้าหมายหรือช่องทางการตลาด Landingi ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการออกแบบ, แบรนด์, และฟังก์ชันการทำงานได้อย่างสมบูรณ์. นี่คือแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการสร้างหน้าเพจ landing.
ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ง่ายดายและตัวเลือกเทมเพลตที่หลากหลาย ธุรกิจสามารถสร้างหน้าแลนดิ้งเพจที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งสะท้อนถึงแบรนด์ของลูกค้าได้โดยไม่ต้องพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Landingi
- ออกแบบและปรับแต่งหน้าแลนดิ้งเพจได้โดยไม่ต้องมีความรู้ด้านการเขียนโค้ด
- ทำการทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหน้าแลนดิ้งเพจเพื่อเพิ่มอัตราการแปลง
- เชื่อมต่อกับระบบ CRM, เครื่องมือการตลาดทางอีเมล และแอปพลิเคชันอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ข้อจำกัดในการลงจอด
- ตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูงที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นสำหรับผู้ใช้ที่มีประสบการณ์
- การผสานรวมบางอย่างสามารถใช้ได้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
ราคาของ Landingi
- ฟรี
- ไลท์: $29/เดือน
- มืออาชีพ: $69/เดือน
- ไม่จำกัด: $990/เดือน
คะแนนและรีวิว Landingi
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
เลือกโซลูชัน White Label SaaS ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
แพลตฟอร์ม SaaS แบบไวท์เลเบลเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวงการสำหรับธุรกิจที่ต้องการยกระดับการให้บริการพร้อมคงเอกลักษณ์ของแบรนด์ไว้อย่างชัดเจน
ในบรรดาเหล่านี้ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันที่หลากหลายและปรับแต่งได้
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง, คุณสมบัติการร่วมมือที่ราบรื่น, และความสามารถที่ช่วยเพิ่มผลผลิต, ClickUp ช่วยให้ธุรกิจสามารถส่งมอบโซลูชันแบบไม่มีแบรนด์ที่ทั้งมีประสิทธิภาพและมีอิทธิพลได้
การใช้ ClickUp หมายถึงการข้ามกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ยาวนาน พร้อมเพลิดเพลินกับประโยชน์ของเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นสูงและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และใช้ประโยชน์จากศักยภาพเต็มรูปแบบของโซลูชันแบบไวท์เลเบลที่จะยกระดับแบรนด์ของคุณไปสู่อีกระดับ!