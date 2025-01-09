เครื่องมือสร้างพันธกิจ AI ชั้นนำ

คำขวัญที่ดีขององค์กรคือสิ่งที่แทนเป้าหมายและคุณค่าขององค์กร และกระตุ้นให้พนักงานทำงานเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม การสร้างคำขวัญภารกิจเพื่อสื่อสารวัตถุประสงค์และคุณค่าของบริษัทคุณอาจกลายเป็นภารกิจที่ท้าทายได้ เครื่องมือสร้างคำขวัญภารกิจด้วยระบบ AI อาจช่วยคุณได้
มันช่วยให้คุณพัฒนาหลายรูปแบบได้อย่างรวดเร็วเพื่อช่วยคุณเอาชนะภาวะติดขัดในการเขียนและสร้างคำประกาศพันธกิจที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นตัวแทนของคุณและองค์กรของคุณอย่างแท้จริง!
มาสำรวจเครื่องมือสร้างพันธกิจ AI ที่ดีที่สุด 11 อันดับแรก แต่ละเครื่องมือได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารเป้าหมายและคุณค่าอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นี่คือการรวบรวมเครื่องมือสร้างพันธกิจที่ดีที่สุดที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในตลาดปัจจุบัน:
- Anyword: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งข้อความพันธกิจให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำประกาศพันธกิจที่ปรับแต่งได้
- Copy. ai: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างข้อความพันธกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์
- Jasper: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำประกาศพันธกิจด้วยตัวเลือกสไตล์ที่หลากหลาย
- ChatGPT: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำชี้แจงภารกิจอย่างละเอียด
- Ramp: เหมาะที่สุดสำหรับคำประกาศเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางการเงิน
- LivePlan: เหมาะที่สุดสำหรับคำประกาศเจตนารมณ์และแผนธุรกิจที่ครอบคลุม
- HubSpot AI Content Writer: เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวเลือกข้อความพันธกิจที่พร้อมใช้งานทางธุรกิจหลายแบบ
- Writesonic: เหมาะที่สุดสำหรับคำชี้แจงพันธกิจที่ใช้งานง่ายพร้อมหลากหลายโทนเสียง
- Upmetrics: เหมาะที่สุดสำหรับคำประกาศเจตนารมณ์ที่ผสานรวมกับเครื่องมือวางแผนธุรกิจครบวงจร
- ง่ายสุดๆ. AI: เครื่องมือสร้างคำขวัญภารกิจที่ดีที่สุดในรูปแบบที่ง่ายและใช้งานง่าย
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือสร้างคำขวัญ
เมื่อเลือกเครื่องมือสร้างพันธกิจ สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญหลายประการเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมของแบรนด์ของคุณ นี่คือคุณสมบัติที่ควรพิจารณาเพื่อให้คุณสามารถสร้างพันธกิจที่แข็งแกร่งได้:
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือสร้างข้อความพันธกิจ AI ที่ให้คุณป้อนค่านิยม วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทคุณ เพื่อแสดงตัวตนของแบรนด์คุณ
- ความสะดวกในการใช้งาน: มองหาอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจได้ทันที ซึ่งช่วยให้กระบวนการรวดเร็วและง่ายดายโดยไม่ลดทอนคุณภาพ
- เทมเพลตที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนด้านภาษา: เลือกเครื่องมือที่มีเทมเพลตที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือภารกิจเฉพาะ หากบริษัทของคุณดำเนินงานในระดับโลก ควรเลือกเครื่องมือที่รองรับหลายภาษา
- ราคาและตัวเลือกฟรี: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าใช้จ่ายของเครื่องมือสอดคล้องกับงบประมาณและเป้าหมายขององค์กรของคุณ
- การผสานรวมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ: เลือกเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มธุรกิจอื่น ๆ ได้
11 เครื่องมือสร้างพันธกิจที่ดีที่สุด
เครื่องมือสร้างพันธกิจที่ยอดเยี่ยมทำหน้าที่เป็น กระดานวิสัยทัศน์ สำหรับสมาชิกในทีมของคุณ ช่วยให้ทุกคนในบริษัททำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน
รู้สึกติดขัดกับการกำหนดทิศทางของบริษัทของคุณหรือไม่? นี่คือ 11 เครื่องมือที่คัดสรรมาเพื่อช่วยคุณสร้างคำขวัญที่มีประสิทธิภาพ!
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำประกาศพันธกิจที่ปรับแต่งได้)
ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรที่ผสานการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และเครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
ClickUp Brain
แม้ว่ามันไม่มีเครื่องมือสร้างคำประกาศพันธกิจโดยเฉพาะ แต่ก็มีผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่เรียกว่าClickUp Brain เครือข่ายประสาทเทียมอันทรงพลังนี้เชื่อมต่องาน เอกสาร และทีมทั้งหมดของคุณ ทำให้คุณสามารถสร้างคำประกาศพันธกิจที่รวบรวมความคิดเห็นของทุกคนได้
คุณสามารถใช้มันเพื่อสร้างร่างแรกที่ไร้ที่ติตามคำแนะนำของคุณและระดมความคิดกับทีมของคุณเกี่ยวกับตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยผู้ช่วยเขียนและตรวจสอบการสะกดในตัว คุณสามารถปรับแต่งคำชี้แจงภารกิจให้เข้ากับแนวทางและโทนเสียงของแบรนด์ของคุณได้ เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามเป้าหมาย!
เป้าหมาย ClickUp
ด้วยการใช้ ClickUp Goals คุณสามารถรวมงานต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อช่วยให้ทีมของคุณทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกันและติดตามความคืบหน้าเมื่อแต่ละงานเสร็จสมบูรณ์ วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนมีประสิทธิภาพในขณะที่ทำงานปรับแต่งพันธกิจของบริษัทคุณ
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsช่วยให้คุณทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมของคุณ มอบหมายความคิดเห็น และแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อออกแบบคำประกาศพันธกิจที่สร้างพลัง
ด้วยคุณสมบัตินี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสมาชิกในทีมของคุณ ซึ่งช่วยให้คุณมองเห็นสถานะของโครงการได้อย่างโปร่งใสและมั่นใจได้ว่าพันธกิจของคุณยังคงดำเนินไปตามเป้าหมาย
นี่คือเหตุผลที่ ClickUp โดดเด่นในฐานะเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับคำประกาศพันธกิจของคุณ:
ฉันคิดว่า Clickup นั้นยอดเยี่ยมมาก ทำไมน่ะเหรอ? เพราะมันง่ายมาก – ฉันสามารถวางแผนงานทั้งสัปดาห์ของ 4 คนได้เพียงแค่ไม่กี่คลิก และทุกคนรวมถึงลูกค้าของเราก็สามารถเห็นภาพรวมได้ มันมีประสิทธิภาพ มีเหตุผล และเข้าใจง่าย นอกจากนี้ ทุกคนยังสามารถออกแบบมุมมอง แดชบอร์ด ฯลฯ ของตัวเองได้ – ซึ่งทำให้มันมีความเป็นส่วนตัวสูงมาก
⚡️ศูนย์เทมเพลต: ต้องการก้าวไปอีกขั้นหรือไม่? ใช้เทมเพลตที่พร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณตั้งเป้าหมายและสร้างคำประกาศเจตนารมณ์ เทมเพลต ClickUp Vision Whiteboardช่วยให้คุณกำหนดวัตถุประสงค์และความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย
📝 อีกหนึ่งตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Project Manager—Statement of Purpose Template ซึ่งให้เครื่องมือสร้างข้อความที่ทรงพลังสำหรับการกำหนดเป้าหมายและติดตามความคืบหน้าของงานในทีมของคุณ 🎯
โดยการผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ ClickUp คุณสามารถสร้างข้อความที่สะท้อนเป้าหมายทางอาชีพของคุณ และมอบทิศทางที่ชัดเจนให้กับทีมของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ใช้ClickUp Tasksเพื่อให้ทุกกระบวนการทางธุรกิจสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เฉพาะของคุณ
- เพิ่มกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งของClickUp Sprintsเพื่อติดตามกิจกรรมและจัดเรียงตามผู้รับผิดชอบ, งานย่อย, หรือตัวกรองอื่น ๆ
- ร่วมมือกับสมาชิกทีมคนอื่น ๆ โดยใช้ ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิด ปรับปรุง และแก้ไขเนื้อหาและพันธกิจของคุณแบบเรียลไทม์
- ใช้รายการเทมเพลตที่หลากหลายของแพลตฟอร์มเพื่อสร้างคำประกาศพันธกิจที่ทรงพลังซึ่งสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องเผชิญกับช่วงการเรียนรู้เนื่องจากอินเทอร์เฟซที่มีฟีเจอร์หลากหลายของแพลตฟอร์ม
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบวิสัยทัศน์ฟรีสำหรับบริษัทของคุณ
2. Copy.ai (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างพันธกิจที่สอดคล้องกับแบรนด์)
Copy.aiเป็นแพลตฟอร์มสร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่เป็นที่รู้จักในด้านความหลากหลายและความง่ายในการใช้งาน
ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและโมเดล AI ที่ทรงพลัง แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างสื่อการตลาดที่ชัดเจนและมีผลกระทบสำหรับแบรนด์ของคุณ
Copy.ai ช่วยให้คุณสร้างคำประกาศพันธกิจที่สะท้อนเสียงและโทนของแบรนด์คุณได้อย่างชัดเจน เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Copy.ai
- กรอกข้อมูลบริษัทของคุณและเริ่มสร้างเนื้อหาภายในไม่กี่วินาที
- รับข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดเพื่อปรับโทนและสไตล์ให้เหมาะสมกับแบรนด์ของคุณอย่างแม่นยำ
- สร้างโฆษณา, อีเมล, ไอเดียบล็อก, คำอธิบายสินค้า, และอื่น ๆ นอกเหนือจากคำแถลงการณ์ภารกิจ
ข้อจำกัดของ Copy.ai
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัด ซึ่งอาจไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานอย่างกว้างขวาง
ราคาของ Copy. ai
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ขั้นสูง: $249/เดือน สำหรับ 5 ที่นั่ง
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
Copy. ai คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (50+ รีวิว)
3. แจสเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำขวัญหรือคำประกาศเจตจำนงพร้อมตัวเลือกสไตล์ที่หลากหลาย)
Jasper เป็นผู้ช่วยเขียน AI ที่มีประสิทธิภาพ ออกแบบมาเพื่อช่วยคุณสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับคำแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคุณ
ด้วยอัลกอริธึม AI ขั้นสูง (ขับเคลื่อนโดย GPT-4 ของ OpenAI) Jasper มอบการควบคุมแบรนด์อย่างครอบคลุมให้กับคุณ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างพันธกิจที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์ของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Jasper
- ใช้โมเดล GPT-4 ขั้นสูงหรือสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เข้ากับเอกลักษณ์ของแบรนด์คุณ
- ใช้แม่แบบคำประกาศพันธกิจที่ช่วยแนะนำคุณในการสร้างข้อความ
- เขียนคำประกาศเจตนารมณ์ในกว่า 25 ภาษาเพื่อตอบสนองผู้ชมทั่วโลก
ข้อจำกัดของแจสเปอร์
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่เมื่อเทียบกับเครื่องมือสร้างเนื้อหา AI อื่น ๆ
ราคาของแจสเปอร์
- ผู้สร้าง: $49/เดือน ต่อที่นั่ง
- ข้อดี: $69/เดือน ต่อที่นั่ง
- ธุรกิจ: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวจาก Jasper
- G2: 4. 7/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (1,800+ รีวิว)
4. ChatGPT (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคำชี้แจงภารกิจอย่างละเอียด)
ChatGPT ซึ่งขับเคลื่อนโดย OpenAI เป็นเครื่องมือ AI ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลายที่สุด สามารถสร้างข้อความพันธกิจที่ปรับให้เหมาะสมโดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติขั้นสูง
มันโดดเด่นด้วยรูปแบบการสนทนาที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งร่างและพิจารณาหลากหลายมุมมองผ่านอินเทอร์เฟซแชทที่ใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพหรือองค์กรขนาดใหญ่ ChatGPT มอบความยืดหยุ่นเพื่อช่วยให้คุณสร้างพันธกิจที่สมบูรณ์แบบซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้อย่างแท้จริง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ChatGPT
- ปรับปรุงคำแถลงพันธกิจโดยการมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติและโต้ตอบกัน
- ใช้สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับทีมที่มีระดับความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน
ข้อจำกัดของ ChatGPT
- ต้องการคำแนะนำที่ละเอียดเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่แม่นยำ
- ขาดความสามารถในการทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมคนอื่น ๆ
ราคาของ ChatGPT
- ChatGPT 3.5: ฟรีตลอดไป
- ChatGPT 4o Plus: $20/เดือน
- ทีม ChatGPT: $25/เดือนต่อผู้ใช้
- ChatGPT Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ChatGPT
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600+)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
🔍 คุณรู้หรือไม่? ChatGPT มีความสามารถเหมือนมนุษย์ซึ่งมักสะท้อนออกมาในเนื้อหาของมัน ประมาณ53.1% ของผู้ตอบแบบสำรวจเข้าใจผิดว่าเนื้อหาที่สร้างโดย AI เป็นของมนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีประสิทธิภาพมากในการสร้างข้อความพันธกิจของคุณ!
5. ทางลาด (เหมาะที่สุดสำหรับคำแถลงพันธกิจที่มุ่งเน้นเป้าหมายทางการเงิน)
Ramp เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการบัตรองค์กรและการใช้จ่าย ดังนั้น Ramp จะช่วยคุณได้อย่างไร? แพลตฟอร์มนี้มาพร้อมกับเครื่องมือสร้างพันธกิจองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการเงินอย่างจริงจัง
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสามารถผสานข้อมูลทางธุรกิจและทางการเงินเข้ากับกระบวนการสร้างเอกสารสรุปได้. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถปรับให้สอดคล้องกับคำแถลงการณ์ภารกิจของคุณกับเป้าหมายทางการเงินและธุรกิจของคุณได้.
คุณสมบัติเด่นของทางลาด
- สร้างพันธกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์การจัดสรรทรัพยากรขององค์กรของคุณโดยใช้การวิเคราะห์ SOAR
- ปรับแต่งข้อความที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัทและความชอบของกลุ่มเป้าหมาย
- ผสานปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดทำพันธกิจที่สนับสนุนด้วยข้อมูลการดำเนินงานและข้อมูลธุรกิจ
ข้อจำกัดของทางลาด
- ประโยชน์จำกัดสำหรับธุรกิจนอกกลุ่มการเงิน
- ต้องใช้บัญชี Ramp ยกเว้นสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้ใช้แพลตฟอร์มนี้
การกำหนดราคาทางลาด
- Ramp: ฟรีตลอดไป
- Ramp Plus: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- Ramp Enterprise: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวทางลาด
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (188 รีวิว)
➡️ อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์ในการพัฒนาแผนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน
6. LivePlan (เหมาะที่สุดสำหรับคำขวัญและแผนธุรกิจที่ครอบคลุม)
LivePlan เป็นแพลตฟอร์มธุรกิจและการเงินที่ใช้ผู้ช่วยที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างคำประกาศพันธกิจ
มันช่วยผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังมองหาโซลูชันครบวงจรในการสื่อสารวัตถุประสงค์ ค่านิยม และทิศทางขององค์กรของพวกเขา แพลตฟอร์มนี้มีคำแนะนำที่ง่ายต่อการปฏิบัติตามซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความของคุณได้ในทุกขั้นตอน
คุณสมบัติเด่นของ LivePlan
- รับแม่แบบแผนธุรกิจที่ช่วยให้การสร้างคำแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์เป็นเรื่องง่าย
- ผสานการคาดการณ์ทางการเงินเข้ากับพันธกิจของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว
- ตอบคำถามของแพลตฟอร์มเพื่อให้ได้ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจสำหรับคำขวัญทางธุรกิจที่ชัดเจน
ข้อจำกัดของ LivePlan
- ออกแบบมาเพื่อการวางแผนธุรกิจอย่างครอบคลุม อาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
- ขาดความคิดสร้างสรรค์เมื่อเทียบกับทางเลือกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในการสร้างตัวเลือกที่มีความหลากหลาย
ราคาของ LivePlan
- มาตรฐาน: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $40/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว LivePlan
- G2: 4. 1/5 (รีวิว 30+ ครั้ง)
- Capterra: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
7. HubSpot AI Content Writer (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างตัวเลือกข้อความพันธกิจที่พร้อมใช้งานทางธุรกิจหลายแบบ)
เครื่องมือเขียนเนื้อหาด้วย AI ของ HubSpot เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพสูงสำหรับคำขวัญหรือคำประกาศเจตนารมณ์ของคุณ. เครื่องมือ AI นี้ใช้ระบบนิเวศ CRM และการตลาดที่ครอบคลุมของ HubSpot เพื่อช่วยคุณเขียนเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ.
อินเทอร์เฟซของมันช่วยให้ตรวจสอบตัวเลือกข้อความแถลงการณ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ ทำให้ข้อความแถลงการณ์ของคุณถึงผู้ชมที่กว้างขวาง
คุณสมบัติเด่นของ HubSpot AI Content Writer
- ใช้ HubSpot AI Content Writer สำหรับเนื้อหาที่สอดคล้องกับค่านิยมที่มุ่งเน้นลูกค้า
- สร้างพันธกิจ ข้อเสนอคุณค่า และข้อความธุรกิจต่างๆ ที่สะท้อนถึง เป้าหมายขององค์กรของคุณ
- ปรับแต่งโทนและสไตล์ของคำประกาศพันธกิจที่สร้างขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกันในทุกประเภทของเนื้อหา
ข้อจำกัดของ HubSpot AI Content Writer
- มีข้อจำกัดในเวอร์ชันฟรี ซึ่งอาจจำกัดการเข้าถึงฟีเจอร์ขั้นสูง
ราคาของ HubSpot AI Content Writer
- Marketing Hub Starter: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- แพลตฟอร์มลูกค้าเริ่มต้น: $20/เดือน ต่อที่นั่ง
- Marketing Hub Professional: $890/เดือน
- Marketing Hub Enterprise: $3600/เดือน
คะแนนและรีวิวของนักเขียนเนื้อหา AI ของ HubSpot
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,700 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (6,000+ รีวิว)
🧠 แรงบันดาลใจสร้างสรรค์: ดึงไอเดียจากตัวอย่างพันธกิจที่ชัดเจนเพื่อเริ่มต้นการระดมสมองของคุณ!
- Google: เพื่อจัดระเบียบข้อมูลของโลกและทำให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
- เทสลา: เพื่อเร่งการเปลี่ยนแปลงของโลกสู่พลังงานที่ยั่งยืน
- ClickUp: ประหยัดเวลาให้ผู้คนด้วยการทำให้โลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. Writesonic (เหมาะที่สุดสำหรับคำแถลงภารกิจที่ใช้งานง่ายพร้อมโทนเสียงหลากหลาย)
Writesonic เป็นที่รู้จักในด้านการสร้างเนื้อหาที่สร้างสรรค์และเน้นการแปลงเป็นลูกค้า เครื่องมือเขียน AI ที่หลากหลายนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างข้อความพันธกิจและเนื้อหาประเภทต่างๆ รวมถึงข้อความการตลาดและบทความบล็อก
ด้วย Writesonic คุณสามารถต่อยอดจากผลลัพธ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างข้อความที่น่าสนใจและเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์คุณได้อย่างลงตัว จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวนการสร้างเนื้อหาและการตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Writesonic
- กรอกค่านิยมของบริษัท แนวทางของแบรนด์ และกลุ่มเป้าหมายของคุณเพื่อสร้างข้อความวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับแบรนด์ของคุณ
- สร้างเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่โพสต์บนโซเชียลมีเดียไปจนถึงแผนธุรกิจโดยละเอียดและคำประกาศเจตนารมณ์
ข้อจำกัดของ Writesonic
- คุณภาพของเนื้อหาอาจต้องปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทของคุณ
ราคา Writesonic
- ฟรีตลอดไป
- บุคคล: $20/เดือน
- มาตรฐาน: $99/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- ขั้นสูง: $399/เดือน
คะแนนและรีวิว Writesonic
- G2: 4. 7/5 (1,900+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
9. Upmetrics AI Business Plan Generator (เหมาะที่สุดสำหรับคำขวัญทางธุรกิจที่ผสานรวมกับเครื่องมือวางแผนธุรกิจอย่างครบถ้วน)
Upmetrics AI Business Plan Generator เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการสร้างแผนธุรกิจระดับมืออาชีพ รวมถึงคำแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์
แพลตฟอร์มนี้ใช้ AI ในการสร้างคำขวัญภารกิจตามเป้าหมายและคุณค่าหลักของบริษัทคุณ. มันทำให้คุณได้รับคำแนะนำและคำแนะนำที่ชัดเจนในทุกขั้นตอนของกระบวนการ.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Upmetrics AI
- เลือกจากเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- สร้างแผนธุรกิจที่ประกอบด้วยคำแถลงวิสัยทัศน์ การคาดการณ์ทางการเงิน และอื่น ๆ ทำให้เป็นแหล่งรวมเอกสารธุรกิจครบวงจร
- วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจของคุณและสร้างคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและเป้าหมายเฉพาะของคุณ
ข้อจำกัดของ Upmetrics AI
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าต้องใช้เวลาเรียนรู้เล็กน้อยในการใช้งานแพลตฟอร์ม
- เวอร์ชันฟรีของ Upmetrics ให้การเข้าถึงแบบจำกัดต่อเทมเพลตและคุณสมบัติ
ราคาของ Upmetrics AI
- เริ่มต้น: $9/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $19/เดือน ต่อผู้ใช้
- มืออาชีพ: 49 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวจาก Upmetrics AI
- G2: 4. 8/5 (25 รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (55 รีวิว)
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีติดตามเป้าหมายทั้งหมดของคุณและแบ่งปันข้อเสนอแนะหรือไม่? ตรวจสอบซอฟต์แวร์ OKR ที่ดีที่สุด 15 อันดับ(รีวิวและราคา) 📊
10. Easy-Peasy AI (เครื่องมือสร้างพันธกิจที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่ดีที่สุด)
ง่ายสุดๆ AI เป็นเครื่องมือครบวงจรที่ใช้ AI เพื่อลดความซับซ้อนในการสร้างวิดีโอ AI การสร้างภาพ AIและแผนการตลาดโดยรวม
แพลตฟอร์มนี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจที่ต้องการทำให้กระบวนการสร้างแบรนด์และการตลาดเป็นอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสร้างคำประกาศพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพและมีโครงสร้างที่ดี
คุณสมบัติเด่นของ Easy-Peasy AI
- สร้างตัวเลือกคำขวัญภารกิจหลายแบบพร้อมการปรับโทนเสียงที่ยืดหยุ่น
- ใช้ 알고ริทึมขั้นสูงและ GPT-4o mini เพื่อสร้างเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะสมกับความชัดเจน
- ผสานการสร้างเนื้อหาเข้ากับแพลตฟอร์มที่มีอยู่และแอปของบุคคลที่สาม เพื่อนำข้อความพันธกิจที่สร้างขึ้นมารวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ AI ที่ง่ายแสนง่าย
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกถูกจำกัด
- การสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลมีให้บริการเฉพาะในแผนระดับสูงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเท่านั้น
ราคา AI ง่ายนิดเดียว
- ฟรีตลอดไป
- เริ่มต้น: $16/เดือน
- ไม่จำกัด 50: $24/เดือน
- ไม่จำกัด: $32/เดือน
การให้คะแนนและรีวิวด้วย AI ง่ายแสนง่าย
- G2: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: NA
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: คำว่า 'mission' ถูกใช้ครั้งแรกโดยพระเยซูอิตในปี ค.ศ. 1598 และคำแถลงพันธกิจเริ่มเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษ 1980 ในฐานะเครื่องมือเชิงกลยุทธ์
11. Anyword (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งข้อความภารกิจให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ)
Anyword เป็นแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและการแปลงให้สูงสุด
ต้องการสร้างคำประกาศพันธกิจที่ถูกต้องด้วยสิ่งนี้หรือไม่?
เพิ่มพารามิเตอร์หลายอย่างลงในเครื่องมือนี้ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทคุณ กลุ่มเป้าหมาย และข้อมูลอื่น ๆ หลังจากตรวจสอบข้อมูลนี้แล้ว AI ขั้นสูงของ Anyword ซึ่งใช้ LLM GPT-3 ที่ซับซ้อน จะช่วยคุณสร้างคำขวัญที่น่าสนใจ!
คุณสมบัติเด่นของ Anyword
- สร้างเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลโดยใช้พลังของ AI สำหรับ SEO, โซเชียลมีเดีย, โฆษณา และแม้กระทั่งพันธกิจและวิสัยทัศน์ของคุณ
- ใช้การผสมผสานระหว่างปัญญาประดิษฐ์และการสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับกรณีการใช้งานเฉพาะของคุณ
- ผสานรวมกับเครื่องมือการตลาด เช่น Meta Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Salesforce, HubSpot และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ Anyword
- มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่เน้นการตลาดเป็นหลัก โดยมีขอบเขตจำกัดในการสร้างพันธกิจที่ชัดเจน
- แผนเริ่มต้นรองรับผู้ใช้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น และแม้แต่แผนธุรกิจก็มีข้อจำกัดสูงสุดที่สามคน
ราคาของ Anyword
- เริ่มต้น: $49/เดือน (สูงสุด 1 ผู้ใช้)
- ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: $99/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- ธุรกิจ: $499/เดือน (สูงสุด 3 ผู้ใช้)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Anyword
- G2: 4. 8/5 (1,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (390 รีวิว)
สร้างพันธกิจที่น่าดึงดูดด้วยพลังของ ClickUp Brain
คำประกาศเจตนารมณ์ที่ทรงพลังช่วยให้คุณสื่อสารคุณค่าแก่นขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความสำเร็จ
การสร้างคำขวัญที่มีแรงบันดาลใจไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่น่ากลัว—โดยเฉพาะเมื่อคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม
ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง ClickUp คุณสามารถปรับปรุงการสร้างและปรับแต่งพันธกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมของคุณ เทมเพลตที่พร้อมใช้งานของมันช่วยให้คุณสร้างวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และวิสัยทัศน์ขององค์กรของคุณ
แล้วทำไมต้องรอ? ลงทะเบียนวันนี้และดูว่าการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นความจริงนั้นง่ายเพียงใด