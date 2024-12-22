วิธีสร้างเกณฑ์การยอมรับที่มีประสิทธิภาพสำหรับทีมของคุณ

เมื่อใดที่งานถือว่าเสร็จสิ้น? เมื่องานนั้นตรงตามข้อกำหนดของมัน อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดอาจถูกทำให้ไม่ชัดเจนโดยเจตนาหรือเขียนขึ้นจากระดับสูง ในขณะที่ข้อกำหนดบอกเราว่าผลิตภัณฑ์โดยรวมควรทำอะไร แต่ไม่ได้กำหนดมาตรฐานทั้งหมดที่มันควรมี
นั่นคือหน้าที่ของเครื่องมือการจัดการโครงการที่มีความคล่องตัวอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเกณฑ์การยอมรับ ในบทความบล็อกนี้ เราจะสำรวจว่าเกณฑ์การยอมรับคืออะไร ทำไมคุณจึงต้องการมัน และวิธีการเขียนเกณฑ์การยอมรับสำหรับโครงการของคุณ
เกณฑ์การยอมรับคืออะไร?
เกณฑ์การยอมรับมีต้นกำเนิดมาจากวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นชุดของเงื่อนไขที่ฟีเจอร์ใหม่/การเพิ่มต้องผ่านเพื่อให้ถือว่าเสร็จสมบูรณ์
ในความหมายตามตัวอักษร นี่คือเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินว่าฟีเจอร์ใดจะได้รับการยอมรับจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือลูกค้า
ลักษณะของเกณฑ์การยอมรับที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การยอมรับคือจุดตรวจสอบสุดท้ายว่าผลิตภัณฑ์/ฟีเจอร์พร้อมสำหรับผู้ใช้หรือไม่ พวกมันเป็นตราประทับการอนุมัติว่าผลิตภัณฑ์/ฟีเจอร์นั้นดีพอสำหรับการผลิต
เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การยอมรับต้อง:
มุ่งเน้นผู้ใช้: ทีมงานสร้างเกณฑ์การยอมรับจากมุมมองของผู้ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
มุ่งเน้นผลลัพธ์: ต่างจากเรื่องราวของผู้ใช้ เกณฑ์การยอมรับจะกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสามารถวัดได้เช่นกัน
เฉพาะเจาะจง: เกณฑ์แต่ละข้อต้องมีความเฉพาะเจาะจงและสามารถนำไปใช้กับแง่มุมเดียวของคุณลักษณะได้
ตัวอย่างเช่น 'ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับช่องโหว่สิบอันดับแรกของ OWASP' สามารถเป็นเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากเจาะจงเฉพาะด้านความปลอดภัยเท่านั้น
กระชับ: ต้องเป็นประโยคสั้น ๆ ต้องใช้ภาษาและคำศัพท์ที่ทีมนักพัฒนาใช้และคุ้นเคย
อิสระ: เป็นสิ่งที่ดีที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์การยอมรับหนึ่งไม่ขึ้นอยู่เกณฑ์อื่น ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความซับซ้อนที่ซับซ้อน
ทดสอบได้: นี่คือแง่มุมที่สำคัญที่สุด เกณฑ์การยอมรับที่ดีต้องสามารถทดสอบได้ โดยทั่วไปแล้วควรอยู่ในรูปแบบของผลลัพธ์ที่เป็นใช่หรือไม่ใช่
ทำไมเกณฑ์การยอมรับจึงมีความสำคัญ?
ทุกทีมพัฒนาซอฟต์แวร์รู้วิธีรวบรวมความต้องการในแบบอไจล์เพื่อกำหนดสิ่งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์/ลูกค้าต้องการอย่างชัดเจน แล้วทำไมเราจึงต้องมีเอกสารเพิ่มเติมอีก คุณอาจสงสัย นี่คือเหตุผล
บริบททั่วไป
เกณฑ์การยอมรับสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์ นักพัฒนา และนักวิเคราะห์คุณภาพเกี่ยวกับแต่ละฟีเจอร์ ช่วยหลีกเลี่ยงความสับสน การตีความแบบอัตนัย และความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น
การจัดตำแหน่งผลิตภัณฑ์
เกณฑ์การยอมรับทำหน้าที่เป็นมาตรวัดที่ใช้วัดความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์/คุณลักษณะกับความต้องการ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเชื่อมโยงโค้ดกลับไปยังธุรกิจ
การทดสอบประสิทธิภาพ
เมื่อคุณมีเกณฑ์การยอมรับที่ชัดเจน ทีมคุณภาพของคุณสามารถทำให้กระบวนการทดสอบแบบอไจล์เป็นอัตโนมัติและเร่งความเร็วได้ พวกเขายังสร้างความสามารถในการทำซ้ำได้ในแต่ละสปรินต์อีกด้วย
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
เกณฑ์การยอมรับที่ดีช่วยให้การติดตาม การตรวจสอบ และการควบคุมโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น มันช่วยให้เห็นชัดเจนว่าทำไมคุณลักษณะหนึ่งจึงต้องกลับไปแก้ไขใหม่ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการโครงการสามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างเหมาะสม
การปิดท้ายในเชิงบวก
โดยแก่นแท้แล้วเกณฑ์การยอมรับจะกำหนดคำนิยามของคำว่า "เสร็จสมบูรณ์" ในโครงการแบบอไจล์ดังนั้น เมื่อเกณฑ์การยอมรับทั้งหมดได้รับการปฏิบัติตามแล้ว คุณสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างมั่นใจ โดยรู้ว่าได้ทำทุกอย่างที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว
หากสิ่งนั้นได้ทำให้คุณตัดสินใจที่จะนำเกณฑ์การยอมรับมาใช้ในโครงการของคุณแล้ว นี่คือวิธีเริ่มต้น
วิธีการเขียนเกณฑ์การยอมรับ
แม้ว่าจะดูน่าดึงดูดใจเพียงใด การเขียนเกณฑ์การยอมรับไม่ใช่หน้าที่ของคนเพียงคนเดียว เพื่อให้มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การยอมรับต้องรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เจ้าของผลิตภัณฑ์มักจะเขียนเกณฑ์การยอมรับโดยมีข้อมูลทางเทคนิคจากทีมพัฒนา
ด้านล่างนี้คือแนวทางเชิงกลยุทธ์และครอบคลุมสำหรับการเขียนเกณฑ์การยอมรับร่วมกันด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือการจัดการผลิตภัณฑ์แบบครบวงจรเช่น ClickUp
1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเกณฑ์การยอมรับ
ขั้นตอนแรกคือการสำรวจเหตุผลที่คุณกำลังเขียนเกณฑ์การยอมรับ (acceptance criteria) ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เช่น เพื่อให้นักทดสอบคุณภาพ (QAs) ใช้ในการทดสอบเท่านั้นหรือไม่ หรือถูกกำหนดโดยลูกค้า หรือเป็นข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (compliance requirements) หรือเป็นเพียงการพิสูจน์แนวคิด (proof of concept) เท่านั้นหรือไม่ ให้เข้าใจจุดประสงค์ของเกณฑ์การยอมรับอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าเกณฑ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและความต้องการนั้นจริง
ในขณะที่เกณฑ์การยอมรับที่แท้จริงจะชัดเจนและสามารถทดสอบได้ เอกสารวัตถุประสงค์จะสำรวจเหตุผลอย่างละเอียด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าหนึ่งในเกณฑ์การยอมรับคือ "เปิดใช้งานรูปแบบความคมชัดสำหรับผู้มีสายตาเลือนราง"
เอกสารวัตถุประสงค์อาจระบุว่า "คุณสมบัติสำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็นต่ำเป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำหรับแอปของเรา เนื่องจากเราให้บริการลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้จะช่วยลดภาระในการเยี่ยมบ้านของทีมงานภาคสนามของเราได้อย่างมาก"
ClickUp Docsเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและกำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ ใช้สิ่งนี้เป็นการอ่านเพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน (ตามตัวอักษร!) เกี่ยวกับความจำเป็นและความสำคัญของเกณฑ์การยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แก้ไข เพิ่มความคิดเห็น และแท็กบุคคลเพื่อขอความคิดเห็น เมื่อเสร็จสิ้น คุณยังสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากเอกสาร ClickUp ของคุณ
โบนัส: คู่มือเบื้องต้นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างมหากาพย์กับฟีเจอร์เพื่อช่วยให้คุณเขียนเรื่องราวผู้ใช้ได้ดีขึ้น
2. เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของผู้ใช้
ตอนนี้เมื่อคุณได้กำหนดบริบทเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาเริ่มเขียนกัน เริ่มต้นด้วยเรื่องราวของผู้ใช้ (user story) ตรวจสอบเส้นทางการใช้งานที่แต่ละฟีเจอร์ต้องรองรับ และเขียนเกณฑ์การยอมรับ (acceptance criteria) ที่สอดคล้องกัน
ขณะที่คุณใช้ClickUp Tasksสำหรับเรื่องราวผู้ใช้ของคุณ คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับรายละเอียดเฉพาะ เช่น บทบาทของผู้ใช้, เป้าหมาย, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, ความพึ่งพา, เป็นต้น ด้วยข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว คิดถึงว่า 'เสร็จสิ้น' ควรมีลักษณะอย่างไร
หากคุณเป็นมือใหม่โดยสิ้นเชิง นี่คือเทมเพลตที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ใช้เทมเพลต User Story ของ ClickUpเพื่อจัดการเรื่องราว แบ่งออกเป็นงานย่อย จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ พัฒนา และส่งมอบผลิตภัณฑ์ระดับโลก
3. เขียนเกณฑ์การยอมรับ
จากเรื่องราวของผู้ใช้ ให้เขียนเกณฑ์การยอมรับ วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเขียนเป็นรายการตรวจสอบ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณกำลังสร้างแบบฟอร์มที่มีช่องเดียวสำหรับการสมัครสมาชิกจดหมายข่าว รายการเกณฑ์การยอมรับของคุณอาจดูเป็นดังนี้:
- ผู้ใช้ควรสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของตนได้
- ระบบควรส่งอีเมลยืนยันไปยังที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้และได้รับการยืนยันแล้ว
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpสามารถจัดการทั้งหมดนี้ได้ภายในงานที่คุณสร้างขึ้นสำหรับเรื่องราวของผู้ใช้ ภายใต้แต่ละงาน ให้เพิ่มรายการตรวจสอบสำหรับเกณฑ์การยอมรับที่ใช้กับงานนั้น
คุณมีเกณฑ์ด้านความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพทั่วไปที่ใช้กับทุกงานหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! สร้างแม่แบบรายการตรวจสอบและนำไปใช้กับงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
4. ใช้รูปแบบ "สิ่งที่ได้รับ-เมื่อ-ผลลัพธ์"
อีกวิธีหนึ่งในการกำหนดเกณฑ์การยอมรับคือการใช้รูปแบบ Given-When-Then (GWT) กล่าวคือ รูปแบบนี้จะมีลักษณะดังนี้
- ข้อมูลที่ให้ไว้: สถานะเริ่มต้นหรือบริบทของซอฟต์แวร์
- เมื่อ: การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ผู้ใช้ดำเนินการ
- จากนั้น: ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
โดยพื้นฐานแล้ว นี่หมายถึงเมื่อมีการให้ข้อมูลตามแบบฟอร์ม (
เมื่อคุณกำลังสร้างฟีเจอร์การสมัครสมาชิกจดหมายข่าวแบบเดียวกัน
- ข้อมูลที่ให้ไว้: ผู้ใช้กำลังพยายามลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
- เมื่อ: ผู้ใช้ป้อนที่อยู่อีเมลทางการที่ถูกต้องของตน
- จากนั้น: อีเมลอัตโนมัติจะถูกส่งไปยืนยันการสมัครสมาชิกของพวกเขา
5. ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกณฑ์การยอมรับที่ดีไม่ได้ถูกเขียนขึ้นในแบบแยกส่วน โดยทั่วไปผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะนำมุมมองของผู้ใช้และความต้องการทางธุรกิจมาพิจารณา ทีมออกแบบจะมุ่งเน้นที่ประสบการณ์ของผู้ใช้ ความสามารถในการใช้งาน การเข้าถึง ฯลฯ ทีมพัฒนาจะมีส่วนร่วมในการกำหนดข้อกำหนดทางเทคนิค DevOps จะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพและการใช้ทรัพยากร
เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดนี้ คุณจำเป็นต้องเขียนเกณฑ์การยอมรับร่วมกัน ด้วย ClickUp สิ่งนี้สามารถทำได้ง่ายอย่างไม่น่าเชื่อ
สำหรับทุกงานของเรื่องราวผู้ใช้ ให้เพิ่มเกณฑ์การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นรายการตรวจสอบ, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, คำอธิบาย หรือความคิดเห็น ใช้ความคิดเห็นแบบซ้อนของ ClickUp เพื่ออภิปรายเกณฑ์การยอมรับแต่ละข้อ และ @mentionเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มอบหมายรายการที่ต้องดำเนินการและอื่นๆ
6. ให้เรียบง่ายและกระชับ
พยายามอย่าใช้คำเชื่อมในเกณฑ์การยอมรับของคุณ ห้ามใช้คำว่า 'และ' หรือ 'หรือ' ให้สั้น กระชับ และควรเป็นประโยคที่ง่าย ๆ หนึ่งประโยค ใช้คำว่า 'ควร' และ 'ต้อง' แทนคำว่า 'สามารถ,' 'อาจ,' หรือ 'อาจจะ'
7. ตรวจสอบให้สามารถทดสอบได้
เพื่อให้แน่ใจว่าเกณฑ์การยอมรับของคุณเป็นไปตามที่ต้องการ คุณจำเป็นต้องทดสอบเกณฑ์เหล่านั้น วิธีการที่คุณเขียนเกณฑ์มีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเกณฑ์การยอมรับของคุณสามารถนำไปใช้ในการเขียนกรณีทดสอบได้ ลองขยายตัวอย่างก่อนหน้านี้กัน
หากเกณฑ์การยอมรับคือ 'ผู้ใช้ควรสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของตนได้' กรณีทดสอบจะเป็น:
ขั้นตอน:
- กรุณากรอกที่อยู่อีเมล
- กด Enter
ผลลัพธ์:
- หากไม่ใช่, แสดงข้อความว่า, "กรุณาป้อนที่อยู่อีเมลอย่างเป็นทางการของคุณ"
- ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่อีเมลในฐานะที่เป็นทางการ
- หากใช่ แสดงข้อความว่า "ขอบคุณสำหรับการสมัครสมาชิกของคุณ เราได้ส่งอีเมลยืนยันให้คุณแล้ว"
8. ทบทวนและปรับปรุง
ตลอดกระบวนการพัฒนา ให้ตรวจสอบและปรับปรุงเกณฑ์การยอมรับของคุณอย่างต่อเนื่อง ด้วย ClickUp คุณยังสามารถตั้งค่ารายงานสำหรับแต่ละเกณฑ์เพื่อดูสิ่งที่ต้องการความสนใจของคุณได้
ใช้แดชบอร์ด ClickUpเพื่อสร้างวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้สำหรับเกณฑ์การยอมรับที่สำคัญสำหรับคุณ ดูว่าฟีเจอร์ใดที่ยังล่าช้าและพัฒนากลยุทธ์เพื่อแก้ไขสาเหตุที่แท้จริง
ด้วยเหตุนี้ คุณได้เรียนรู้แล้วว่าควรทำอะไร. ตอนนี้ ให้เราหันมาสนใจสิ่งที่ไม่ควรทำ.
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงขณะเขียนเกณฑ์การยอมรับ
ในพารามิเตอร์ทางเทคนิค, การทำงาน, และการดำเนินงาน คุณสามารถทำผิดพลาดได้มากมายขณะเขียนเกณฑ์การยอมรับ. นี่คือข้อผิดพลาดที่ทีมมักทำบ่อย.
ทำมันด้วยตัวเอง
เจ้าของผลิตภัณฑ์มักรู้สึกกดดันที่จะต้องเขียนเกณฑ์การยอมรับด้วยตนเอง แม้จะมีเจตนาดี แต่แนวทางนี้อาจทำให้พลาดความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของทีมพัฒนาได้
เขียนเกณฑ์การยอมรับร่วมกันเสมอ
เพิกเฉยต่อผู้ใช้
เนื่องจากเกณฑ์การยอมรับอยู่ในส่วนปลายสุดของกระบวนการพัฒนา จึงเป็นเรื่องง่ายที่จะลืมเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ นี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรง
สร้างเกณฑ์การยอมรับของคุณโดยยึดผู้ใช้ปลายทางเป็นหลักเสมอ
มุ่งเน้นที่วิธีการ
เกณฑ์การยอมรับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องมือซอฟต์แวร์ แต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เครื่องมือควรสร้างขึ้น การเขียนเกณฑ์การยอมรับที่กำหนด 'วิธีการ' ในการเขียนฟีเจอร์อาจส่งผลเสียได้
มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์และผลสำเร็จที่คาดหวังอยู่เสมอ
ทำให้คลุมเครือ
เกณฑ์การยอมรับที่คลุมเครือหรือกว้างเกินไปจะทำตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจไว้: มันเปิดโอกาสให้มีการตีความได้หลากหลาย ซึ่งหมายความว่าผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไปตามผู้ทดสอบ สถานการณ์ หรือแม้แต่สภาพแวดล้อม
กำหนดเกณฑ์การยอมรับให้ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และไม่คลุมเครือเสมอ
การเพิ่มมากเกินไป
แม้ว่าจะไม่มีมาตรวัดสำหรับจำนวนที่เหมาะสม แต่การเขียนมากเกินไปถือเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ การมีเกณฑ์การยอมรับมากเกินไปอาจบ่งชี้ว่าคุณจำเป็นต้องแยกเรื่องราวของผู้ใช้ (user story) ออกเป็นส่วนย่อยที่เล็กลงอีก ลองดูคะแนนเรื่องราวแบบอไจล์ (agile story points) บน user story เพื่อยืนยันทฤษฎีนี้
ระบุเฉพาะเกณฑ์การยอมรับที่จำเป็นอย่างแท้จริงเท่านั้น
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเขียนเกณฑ์การยอมรับ
เกณฑ์การยอมรับเป็นเครื่องมือสื่อสารความร่วมมือที่สำคัญสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ในส่วนนี้เราจะเน้นวิธีการทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
ชัดเจน
ทำให้เกณฑ์การยอมรับชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน นักพัฒนาจำเป็นต้องเข้าใจว่าเกณฑ์การยอมรับหมายถึงอะไร และนักวิเคราะห์คุณภาพจำเป็นต้องรู้ว่าจะแปลงสิ่งนั้นให้เป็นกรณีทดสอบได้อย่างไร
ใช้ภาษาที่ง่าย
เขียนเกณฑ์การยอมรับของคุณเป็นภาษาอังกฤษที่เข้าใจง่าย อย่าใช้ภาษาทางเทคนิค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าเบนประเด็นไปบอกนักพัฒนาว่าควรเขียนโค้ดอย่างไร
เก็บผลลัพธ์ให้เป็นแบบไบนารี
เกณฑ์การยอมรับจะต้องเป็นไปตามหรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์เท่านั้น ไม่มีการเป็นไปตามบางส่วนหรือเสร็จสมบูรณ์ 80% ดังนั้น ให้เขียนเกณฑ์การยอมรับเป็นข้อความที่ผ่านหรือไม่ผ่าน
ทำให้สามารถวัดได้
วิธีที่ง่ายที่สุดในการทำให้ผลลัพธ์เป็นผ่านหรือไม่ผ่านคือการทำให้สามารถวัดได้ ตัวอย่างเช่น หากเกณฑ์การยอมรับของคุณคือ "ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บน้อยกว่า 3 วินาที" ก็สามารถทดสอบและตัดสินได้ง่าย
ให้ทำสมมติฐานที่สมเหตุสมผลเท่านั้น
บ่อยครั้งที่เจ้าของผลิตภัณฑ์อาจคิดว่าบางสิ่งเป็น 'เรื่องที่ชัดเจน' เนื่องจากพวกเขาใกล้ชิดกับผู้ใช้มาก แต่อาจไม่ชัดเจนสำหรับนักพัฒนา ดังนั้น อย่าทำการสันนิษฐานเลยหากสามารถหลีกเลี่ยงได้ เมื่อจำเป็นต้องทำ ให้ทำการสันนิษฐานที่สมเหตุสมผลโดยร่วมมือกับทีม
ตัวอย่างเกณฑ์การยอมรับ
มาสำรวจตัวอย่างเกณฑ์การยอมรับในโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้าง ไม่ใช่แค่ในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่รวมถึงฟังก์ชันอื่นๆ ด้วย
ตัวอย่างที่ 1: การพัฒนาซอฟต์แวร์ (โดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการ)
งาน: ฟังก์ชันการค้นหาบนเว็บไซต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา
เกณฑ์การยอมรับ:
- ควรมีกล่องข้อความสำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาของพวกเขา
- ผลลัพธ์ควรแสดงเป็นรายการ
- ผลลัพธ์ควรเปิดในหน้าใหม่
- ผลลัพธ์ควรมีการแบ่งหน้า
ตัวอย่างที่ 2: การพัฒนาซอฟต์แวร์ (โดยใช้วิธี GTW)
งาน: ฟีเจอร์การจองนัดหมาย
เกณฑ์การยอมรับ:
- เนื่องจากลูกค้าปัจจุบันต้องการจองนัดหมาย
- พวกเขาป้อนอีเมล ID ของตนและเลือกช่วงเวลาที่ต้องการนัดหมาย
- การนัดหมายของพวกเขาควรจองและยืนยันผ่านทางอีเมล
ตัวอย่างที่ 3: การเขียนเนื้อหา (โดยใช้วิธีการตรวจสอบรายการ)
งาน: เขียนบทความบล็อกความยาว 1,000 คำเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของทอม ครูซ
เกณฑ์การยอมรับ:
- ใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
- ใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) ตามหลักอ็อกซ์ฟอร์ด
- ให้บทนำมีความยาวไม่เกิน 200 คำ
- รวมลิงก์ภายใน 3-5 ลิงก์
ตัวอย่างที่ 4: วิธีการตลาด (โดยใช้ GTW)
งาน: ดำเนินการโฆษณาตามเจตนาบน Google Search
เกณฑ์การยอมรับ:
- ผู้ใช้กำลังใช้งานอยู่บนอินเทอร์เฟซการค้นหาของ Google ใด ๆ
- เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นหาในรายการของเรา
- จากนั้นแสดง
บทบาทของเกณฑ์การยอมรับในวิธีการแบบ Agile
หากความคล่องตัวคือการแยกโมโนลิธออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้และสร้างขึ้นทีละส่วน เกณฑ์การยอมรับจะเน้นย้ำสิ่งนี้
ตัวอย่างเช่น คุณอาจแบ่งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ของคุณออกเป็นส่วนย่อย ๆ หนึ่งในนั้นคือฟีเจอร์เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า
ภายในหน้าเพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า อาจมีฟังก์ชันย่อยหลายอย่าง เช่น หากสินค้าหมดสต็อก หรือวิธีการที่ผู้ใช้สามารถปรับจำนวนสินค้าที่จะเพิ่มลงในตะกร้าได้ เกณฑ์การยอมรับที่เขียนไว้อย่างชัดเจนจะช่วยให้สามารถเจาะลึกถึงรายละเอียดปลีกย่อยเหล่านี้ได้
ภายในวิธีการแบบอไจล์ เกณฑ์การยอมรับช่วยใน:
การกำหนดผลลัพธ์: เกณฑ์การยอมรับจะบอกให้ทีมคุณภาพทราบว่าฟีเจอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วควรมีลักษณะอย่างไร
การอำนวยความสะดวกในการอภิปราย: การพัฒนาแบบ Agile ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโค้ดเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการแก้ปัญหาทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี เกณฑ์การยอมรับช่วยอำนวยความสะดวกในการอภิปรายเหล่านี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
การนำทีมข้ามสายงานมาร่วมกัน: เจ้าของผลิตภัณฑ์ นักวิเคราะห์ธุรกิจ นักออกแบบ นักพัฒนา นักทดสอบ และทีมปฏิบัติการ จะมีความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดยอิงตามเกณฑ์การยอมรับ
การเปิดใช้งานความก้าวหน้า: เมื่อเกณฑ์การยอมรับถูกปฏิบัติตามแล้ว งานจะย้ายไปยังขั้นตอนต่อไปในวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์
ส่งสินค้าที่ดีกว่าได้เร็วขึ้นด้วย ClickUp
หนึ่งในขั้นตอนสำคัญของการสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีคือการปฏิบัติตามเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเอกสาร รายงาน การประชุม การวางแผน และการสนทนาจำนวนมาก มักมีบางรายการที่ตกหล่นไปโดยไม่ตั้งใจ หลีกเลี่ยงปัญหานี้ด้วยเครื่องมือบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อย่าง ClickUp
ClickUp ไม่ใช่แค่ตัวจัดการงานเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วย ClickUp Tasks ที่ทรงพลัง คุณสามารถวางแผนและกำหนดเวลาเรื่องราวของผู้ใช้ เพิ่มเกณฑ์การยอมรับ เชื่อมโยงกับกรณีทดสอบ และย้ายเรื่องราวเหล่านั้นไปตามขั้นตอนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
จัดส่งสินค้าได้เร็วขึ้นด้วยClickUp Brainเพื่อสร้างไอเดีย วางแผนงาน สรุปการสนทนา และจัดทำเอกสาร ติดตามภาพรวมและรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Dashboards ตรวจสอบว่า ClickUp ตรงตามเกณฑ์การยอมรับของคุณสำหรับโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมหรือไม่