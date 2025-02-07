วิธีใช้ ChatGPT สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย

ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยขายที่ไม่เคยพลาดการติดตามผล มอบข้อเสนอที่เหมาะสมเสมอ และติดตามทุกโอกาสได้อย่างไร้ที่ติ 🤖✨
แม้ว่าเครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT จะไม่สามารถทดแทนพนักงานขายที่มีประสิทธิภาพสูงได้ แต่ก็สามารถให้การสนับสนุนที่เป็นประโยชน์เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในการขายของคุณ
เครื่องมือ AI ได้เปลี่ยนแปลงการค้นหาลูกค้าเป้าหมายไปอย่างสิ้นเชิง กลายเป็นส่วนสำคัญของชุดเครื่องมือการขายสมัยใหม่ พวกมันช่วยอัตโนมัติงานเอกสารและมอบข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับแต่งการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานขายเดี่ยวหรือผู้นำทีมขาย การรู้เทคนิคเล็กๆ น้อยๆของ ChatGPTสามารถช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของคุณ และปิดการขายได้เร็วขึ้น
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจวิธีการใช้ ChatGPT สำหรับการขาย, ผสานรวมมัน (รวมถึงทางเลือกที่ดีที่สุดบางตัว) เข้ากับกระบวนการขายของคุณ และบรรลุเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็ว 📈
⏰ สรุป 60 วินาที
ChatGPT ช่วยเพิ่มยอดขายโดยการทำงานอัตโนมัติในงานต่างๆ ปรับแต่งการติดต่อให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างโอกาสทางการขาย การติดตามผล การมีส่วนร่วมกับลูกค้า และการสื่อสารด้านการขาย
ประโยชน์หลัก:
- ระบบอัตโนมัติสำหรับอีเมล บันทึกการประชุม และการคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
- เขียนสคริปต์การขายงานฝีมือและตอบกลับแบบเฉพาะบุคคล
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- รองรับการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์
แม้ว่าจะทรงพลัง แต่ ChatGPT ขาดความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมและการผสานรวมกับระบบ CRM ClickUp สำหรับทีมขาย นำเสนอเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI, ระบบอัตโนมัติ และฟีเจอร์ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย
ทำความเข้าใจ ChatGPT สำหรับงานขาย
แม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่น่าทึ่ง แต่ก็ไม่สามารถทดแทนการมีปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ได้ มันไม่สามารถเจรจาหรือสร้างความสัมพันธ์ได้—คุณต่างหากที่ทำ
ChatGPT เป็นผู้ช่วยของคุณ ช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และปิดการขายได้มากขึ้น
ChatGPT ทำงานอย่างไร?
ChatGPT เป็นแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย OpenAI ได้รับการฝึกฝนจากข้อมูลข้อความจำนวนมหาศาลเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบภาษา บริบท และความสัมพันธ์ระหว่างคำต่างๆ
นี่คือวิธีการทำงานของ ChatGPT:
- เมื่อคุณป้อนคำถามหรือคำแนะนำ ChatGPT จะวิเคราะห์โครงสร้างประโยค ระบุองค์ประกอบสำคัญ และทำนายคำตอบที่เกี่ยวข้องมากที่สุด
- โมเดลประมวลผลข้อมูลนี้ผ่านหลายชั้นของเครือข่ายประสาทเทียม สร้างคำตอบที่ละเอียดและเป็นธรรมชาติในการสนทนา
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มความถูกต้องของมัน ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับงานเช่น การร่างอีเมล การตอบกลับคำขอ และการสนับสนุนการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า
ประโยชน์ของการใช้ ChatGPT สำหรับการขาย
เครื่องมือ AI อย่าง ChatGPT สำหรับงานขายสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของทีมขายได้อย่างสิ้นเชิง โดยช่วยให้พวกเขาเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นในเวลาที่น้อยลง
- เพิ่มประสิทธิภาพการขาย: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ เช่นการติดตามผลทางอีเมลหรือการนัดหมาย ช่วยให้พนักงานขายมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า
- การโทรขายที่มีประสิทธิภาพ: ร่างสคริปต์หรือประเด็นการพูดคุยที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้ตัวแทนขายสามารถเน้นประเด็นสำคัญและสื่อสารกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลการขายและแนวโน้มเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุง
- ข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่ชัดเจน: รวบรวมและวิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากลูกค้า เพื่อให้ทีมขายสามารถปรับการนำเสนอให้เหมาะสมตามข้อมูลที่ได้รับแบบเรียลไทม์
- การมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง: ปรับแต่งข้อความให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน ทำให้การสื่อสารมีความเกี่ยวข้องและสร้างผลกระทบมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม:วิธีใช้ AI ในการขาย (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
วิธีใช้ ChatGPT ในการขายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
เทคโนโลยี AI กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย นี่คือ 10 วิธีที่ChatGPT สามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับกระบวนการขาย:
1. สร้างลูกค้าเป้าหมาย
ChatGPT ช่วยทีมขายในการระบุและเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก่อนการติดต่อ ChatGPT จะวิเคราะห์อุตสาหกรรม ผู้มีอำนาจตัดสินใจ และปัญหาที่พบบ่อย
คุณสามารถกระตุ้นได้: สรุปปัญหาหลักสำหรับ [ตำแหน่งงานเฉพาะ เช่น CFO ในอุตสาหกรรมการผลิต] และแนะนำว่า [ผลิตภัณฑ์/บริการ/โซลูชัน] ของเราอาจช่วยได้อย่างไร
คำตอบ:
Take Clay, บริษัทที่ใช้ตัวแทนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อทำให้การติดต่อขายเป็นระบบอัตโนมัติ ด้วยการจำลองวิธีการวิจัยของมนุษย์ Clay สามารถเติบโตได้ถึง 10 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน— ทั้งหมดนี้เป็นเพราะ AI ที่ทำงานหนักอยู่เบื้องหลัง
2. คัดกรองลูกค้าเป้าหมาย
การคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของผู้ที่มีโอกาสสูง ChatGPT สามารถทำงานอัตโนมัติในการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมเบื้องต้น รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และจัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามความเหมาะสมและความพร้อม
นี่คือตัวอย่างบางส่วน:
คำแนะนำ: สร้างรายการคำถามเบื้องต้นที่ฉันสามารถส่งให้กับลูกค้าที่สนใจใน [ผลิตภัณฑ์/บริการ] ของเรา ครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ขนาดบริษัท งบประมาณ และกรอบเวลา
คำตอบ:
คำแนะนำ: สร้างกระบวนการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายเพื่อระบุลูกค้าที่มีศักยภาพสูง รวมถึงขั้นตอนในการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามความเหมาะสมและความสนใจ และแนะนำวิธีการดูแลลูกค้าที่ยังไม่พร้อมซื้อในทันที
คำตอบ:
3. สร้างการสื่อสารการขาย
ChatGPT ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อขายโดยการสร้างข้อความ อีเมล และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
คำแนะนำ: สร้างโพสต์บน LinkedIn เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าเป้าหมายในอุตสาหกรรมการเงิน โดยแนะนำบริการของเราและกล่าวถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายกลยุทธ์การขายของพวกเขา
คำตอบ:
4. ฝึกอบรมทีมขาย
ChatGPT ช่วยฝึกอบรมพนักงานขายโดยการจำลองการโต้ตอบกับลูกค้าในโลกจริงและจัดการกับสถานการณ์การตอบโต้ข้อโต้แย้ง
คำแนะนำ: เขียนคำแนะนำห้าข้อที่สามารถช่วยฉันฝึกอบรมทีมขายของฉันได้
คำตอบ:
5. ดำเนินการวิจัยตลาด
ด้วยความสามารถในการประมวลผลและสรุปข้อมูลขนาดใหญ่ ChatGPT ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจตลาดของตน วิเคราะห์แนวโน้ม และประเมินการแข่งขัน ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ มีข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนอยู่เสมอ
นี่คือคำแนะนำบางประการเพื่อช่วยในการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกทางการตลาดผ่าน ChatGPT:
คำแนะนำ: สรุปแนวโน้มล่าสุดในอุตสาหกรรม โดยเน้นนวัตกรรมสำคัญ ความท้าทาย และโอกาสในการเติบโตที่บริษัทควรตระหนักถึง
คำตอบ:
6. ให้การสนับสนุนลูกค้าแบบเรียลไทม์
คุณทราบหรือไม่ว่า Maven AGI บริษัทซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI เพื่อบริการลูกค้าได้พัฒนาตัวแทนสนับสนุนลูกค้าอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย OpenAI? บริษัทชั้นนำอย่าง Tripadvisor และ Rho ได้ใช้ตัวแทน AI ที่ขับเคลื่อนด้วย GPT-4 ของพวกเขาเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้ว
ด้วยการใช้ความสามารถทางภาษาขั้นสูงของ ChatGPT ธุรกิจสามารถมอบการสนับสนุนลูกค้าที่ชาญฉลาด, ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคล, และมีประสิทธิภาพได้
ตอบคำถามที่พบบ่อยอย่างรวดเร็ว, ดึงข้อมูลลูกค้าเพื่อตอบกลับอย่างเฉพาะเจาะจง, ช่วยแก้ไขปัญหา, และช่วยให้ตัวแทนขายสามารถรับช่วงการสนทนาจากแชทบอทได้อย่างราบรื่นพร้อมสรุปบริบท
หากคุณเป็นมืออาชีพด้านการขายที่ต้องการความช่วยเหลือในการสนับสนุนลูกค้า นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ ChatGPT เพื่อขอความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์:
คำแนะนำ: ตอบกลับลูกค้าที่สอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาการจัดส่งสำหรับคำสั่งซื้อล่าสุดของพวกเขาสำหรับ [ผลิตภัณฑ์] รวมถึงตัวเลือกสำหรับการติดตามการจัดส่งด้วย
คำตอบ:
7. ติดตามลูกค้า
การติดตามลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ แต่บ่อยครั้งใช้เวลานานและซ้ำซาก ChatGPT ช่วยให้การสร้างข้อความติดตามที่เป็นส่วนตัวและเป็นมืออาชีพเป็นเรื่องง่าย
ความหลากหลายและประสิทธิภาพของเทมเพลตคำสั่ง AIของ ChatGPT ทำให้มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การติดตามผลที่แท้จริงและมีผลกระทบ
คำแนะนำ: ร่างอีเมลติดตามผลเพื่อขอบคุณลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมการสาธิตผลิตภัณฑ์ของเรา เน้นย้ำคุณสมบัติหลักที่เราได้พูดคุยกัน และเสนอที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมหากมี
คำตอบ:
ผู้ใช้ Reddit ชื่อ IamAWorldChampionAMAมีเคล็ดลับที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการฝ่ายขาย:
"เมื่อต้องติดต่อกับพนักงานขายหลายคนและคุณต้องการให้อีเมลของพวกเขาเขียนในสไตล์ส่วนตัวของพวกเขา ให้ใช้คำแนะนำนี้:อีเมลต้นฉบับ: [วางเนื้อหาของอีเมลต้นฉบับที่นี่]บุคลิกของผู้ส่ง: [อธิบายบุคลิกของผู้ส่งที่นี่]วัตถุประสงค์: เขียนอีเมลใหม่ให้สะท้อนถึงน้ำเสียงและสไตล์ที่สอดคล้องกับบุคลิกของผู้ส่ง"
"เมื่อต้องติดต่อกับพนักงานขายหลายคนและคุณต้องการให้อีเมลของพวกเขาเขียนในสไตล์ส่วนตัวของพวกเขา ให้ใช้คำแนะนำนี้:อีเมลต้นฉบับ: [วางเนื้อหาของอีเมลต้นฉบับที่นี่]บุคลิกของผู้ส่ง: [อธิบายบุคลิกของผู้ส่งที่นี่]วัตถุประสงค์: เขียนอีเมลใหม่ให้สะท้อนถึงน้ำเสียงและสไตล์ที่สอดคล้องกับบุคลิกของผู้ส่ง"
8. สรุปบันทึกการประชุม
การประชุมขายมีข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งต้องบันทึกไว้เพื่อการติดตามและดำเนินการต่อไป. ChatGPT สามารถเปลี่ยนบันทึกที่ไม่เป็นระบบให้กลายเป็นสรุปที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้.
ChatGPT สามารถเปลี่ยนความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีโครงสร้าง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขายโดยไม่ละเลยรายละเอียดที่สำคัญ
สรุปเหล่านี้สามารถจับประเด็นปัญหาของลูกค้าและช่วยให้การทำงานร่วมกันของทีมราบรื่นขึ้นได้โดยการเน้นย้ำประเด็นสำคัญจากการสนทนาภายใน
คำแนะนำ: สรุปบันทึกการประชุมภายในฝ่ายขายเหล่านี้ให้เป็นข้อสรุปที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเน้นที่กลยุทธ์ใหม่ ๆ ปัญหาที่หารือ และกำหนดเวลา
คำตอบ:
ผู้ใช้ Reddit ชื่อ toastedavocadosยอมรับว่า ChatGPT มีประโยชน์สำหรับการขาย:
เริ่มต้นด้วยอีเมลส่วนบุคคล ไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นการติดตามผลและการจดบันทึก ปัจจุบันกำลังพยายามใช้สำหรับการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
เริ่มต้นด้วยอีเมลส่วนบุคคล ไม่นานก็เปลี่ยนไปเป็นการติดตามผลและการจดบันทึก ปัจจุบันกำลังพยายามใช้สำหรับการสร้างโอกาสทางการขาย
9. สำรวจโอกาสในการขายเพิ่มและขายข้าม
ChatGPT วิเคราะห์ความชอบของลูกค้าเพื่อแนะนำการขายเพิ่มหรือการขายข้ามที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ตัวแทนขายเพิ่มรายได้สูงสุด
ไม่ว่าคุณจะพยายามแนะนำผลิตภัณฑ์เสริมหรือกระตุ้นให้ลูกค้าอัปเกรด ChatGPT สามารถเปลี่ยนทุกการโต้ตอบให้กลายเป็นโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ
คำแนะนำ: สร้างข้อเสนอเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าที่ใช้แผนการสมัครสมาชิกพื้นฐานของเราในปัจจุบัน โดยเน้นย้ำถึงประโยชน์ของการอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียม
คำตอบ:
คำแนะนำ: สร้างข้อความติดตามผลที่เสนอคำแนะนำการขายข้ามกลุ่มเป้าหมายสำหรับลูกค้าที่สนใจขยายการใช้งานผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของพวกเขา.
คำตอบ:
10. วิเคราะห์ความคิดเห็นของลูกค้า
ChatGPT คัดกรองข้อมูลข้อเสนอแนะเพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำและข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อสรุปความรู้สึกของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญในด้านที่ต้องปรับปรุง และแม้แต่สร้างคำตอบที่ใส่ใจต่อข้อเสนอแนะของลูกค้า
คำแนะนำ: ระบุปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำจากข้อมูลความคิดเห็นนี้ และเสนอคำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
คำตอบ:
ข้อจำกัดของการใช้ ChatGPT สำหรับการขาย
แม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการขาย ช่วยในการทำงานหลายอย่าง แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการใช้เครื่องมืออย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่พึ่งพาจนเกินไป:
- การขาดการรับรู้บริบท: ChatGPT พึ่งพาข้อมูลที่ได้รับ หากไม่มีบริบทหรือรายละเอียดเพียงพอ การตอบสนองอาจทั่วไปหรือไม่ตรงประเด็น ซึ่งลดประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องการความละเอียดอ่อน
- การพึ่งพาคุณภาพของข้อมูล: ความถูกต้องของ ChatGPT ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูลที่ป้อนเข้าไป ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่สมบูรณ์อาจส่งผลให้เกิดการตอบสนองที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้
- ความรู้เฉพาะทางในอุตสาหกรรมที่จำกัด: แม้ว่า ChatGPT จะมีข้อมูลที่ครอบคลุม แต่อาจขาดความเชี่ยวชาญเชิงลึกในอุตสาหกรรมเฉพาะทางหรืออาจไม่เข้าใจคำศัพท์เฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขโดยมนุษย์
- การขาดการผสานรวมแบบเนทีฟ: ChatGPT ไม่ได้ผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มการขาย เช่น CRM หรือเครื่องมือจัดการลีดโดยตรง การใช้จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเองหรือผสานรวม OpenAI แบบกำหนดเอง ซึ่งเพิ่มความซับซ้อน
การใช้ ClickUp สำหรับการขาย
แม้ว่า ChatGPT จะเป็นเครื่องมือ AI ที่ทรงพลัง แต่อาจมีปัญหาในการผสานเข้ากับกระบวนการขายเฉพาะทาง สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการขายที่ต้องการโซลูชันที่เชื่อมต่อโดยตรงกับการจัดการดีลClickUp เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน ChatGPT
ClickUp สำหรับทีมขายนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม ผสมผสานฟีเจอร์ CRM ที่แข็งแกร่งเข้ากับ AI ในตัว เพื่อปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้
ClickUp Brain สำหรับฝ่ายขาย
การสร้างโอกาสทางการขายเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการขาย และการตลาดผ่านอีเมลเป็นเครื่องมือที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม การโดดเด่นในกล่องจดหมายที่เต็มไปด้วยอีเมลอาจเป็นเรื่องท้าทาย
นั่นคือจุดที่ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ที่ผสานการทำงานอย่างเต็มรูปแบบ เปลี่ยนกระบวนการขายให้ล้ำสมัย
ด้วยศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเครื่องและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ClickUp Brain ช่วยเสริมศักยภาพทีมขายให้สามารถ:
- ระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ: ใช้การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อระบุลูกค้าเป้าหมายที่มีโอกาสแปลงเป็นลูกค้าสูงที่สุด
- เข้าใจความต้องการของลูกค้า: ได้รับความเข้าใจในสิ่งที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณมากที่สุด ช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งการมีส่วนร่วม: ปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ClickUp Brain ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์โซลูชัน ClickUp for Sales Teams โดยรวมเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เข้ากับฟีเจอร์อย่างClickUp Clipsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์และเพิ่มอัตราความสำเร็จในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ด้วย ClickUp Clips และ ClickUp Brain คุณสามารถสร้างและแชร์วิดีโอสาธิตที่มีรายละเอียดพร้อมคำบรรยายที่สร้างโดย AI แบบเรียลไทม์ได้
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การอธิบายแนวคิดที่ซับซ้อนแก่ลูกค้าเป็นเรื่องง่ายขึ้น ทำให้การนำเสนอของคุณน่าสนใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ClickUp สำหรับทีมขาย
ด้วยระบบ CRM ที่ติดตั้งไว้ในตัว, แผงควบคุม, และเครื่องมือการขายอัตโนมัติ, ClickUp ทำให้ทุกขั้นตอนของกระบวนการขายง่ายขึ้น, ทำให้เป็นโซลูชันที่ขาดไม่ได้.
ใช้ClickUp Automationsเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ—ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติมากกว่า 100 แบบ ClickUp ช่วยขจัดงานที่ทำซ้ำและเพิ่มผลผลิต
คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นอัตโนมัติได้ เช่น การสร้างงานเมื่อลูกค้าเป้าหมายนัดหมายการสาธิต หรือแม้แต่เมื่อพวกเขาลงทะเบียนทดลองใช้บนเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น HubSpot
ใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับงานที่หลากหลาย เช่น การตลาดผ่านอีเมล การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมาย และการติดตามเป้าหมายการขาย ฉลองความสำเร็จด้วยการส่งอีเมลอัตโนมัติเมื่อปิดการขายได้สำเร็จ หรือติดตามลูกค้าที่ไม่มีการเคลื่อนไหว
เพื่อให้ทุกอย่างง่ายยิ่งขึ้น จัดการและติดตามลูกค้าเป้าหมายและบัญชีด้วยเทมเพลต ClickUp Sales CRM(ใช้ฟรี!) ผ่านเทมเพลตนี้ คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการโต้ตอบกับลูกค้า ระบุกลุ่มเป้าหมาย และปิดการขายด้วยกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ClickUp ยังมีระบบ CRM ในตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารที่ง่ายดาย:
- รวบรวมและจัดการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ClickUp CRM พร้อมด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองและพอร์ทัลศูนย์กลางสำหรับการติดต่อกับลูกค้า
- กำหนดลำดับความสำคัญของลีดและปรับแต่งการสื่อสารให้เหมาะสมเพื่อติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้มุมมองแบบฟอร์ม ClickUpเพื่อคัดกรองลูกค้าเป้าหมาย จัดระเบียบข้อมูลการตอบกลับ และสร้างงานโดยอัตโนมัติ เพื่อกระบวนการรับข้อมูลที่ราบรื่น
คุณสามารถใช้เทมเพลตการโทรขายของ ClickUpเพื่อเปลี่ยนลูกค้าเป้าหมายให้กลายเป็นลูกค้าได้ เขียนและยกระดับสคริปต์การขาย พร้อมทั้งติดตามข้อมูลการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการสนทนา เพื่อปรับปรุงการสนับสนุนลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ด้วยแดชบอร์ด ClickUp ทีมขายสามารถติดตามทุกอย่างได้ในที่เดียว ทำให้การจัดสรรทรัพยากร การติดตามความคืบหน้า และการควบคุมเป้าหมายเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ใช้แดชบอร์ด ClickUp ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อติดตามความคืบหน้าและรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับกระบวนการขายของคุณ ขณะเดียวกันก็จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตาม KPI และระบุจุดคอขวด
ใช้เทมเพลต ClickUp Sales Trackerเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายของบุคคลและทีม, ทำความเข้าใจความพยายามในการขาย, และปรับปรุงกระบวนการขายของคุณด้วยมุมมองที่ยืดหยุ่นในตัว
ยกระดับกระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่คุณได้รับ! ChatGPT สามารถช่วยคุณคิดค้นไอเดียการขายที่สร้างสรรค์, ร่างอีเมลที่โน้มน้าวใจ, หรือวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อค้นหาโอกาสใหม่ ๆ ได้
แต่โปรดจำไว้ว่า แม้ ChatGPT จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ก็ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ มันเหมาะที่จะใช้เป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยคุณทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนักขึ้น
และสมมติว่าคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มที่ผสาน AI เข้ากับกระบวนการขายของคุณ ในกรณีนี้ ClickUpมีเทมเพลตแผนการขาย เครื่องมือ และการผสานรวมเพิ่มเติมมากมายเพื่อนำพาทุกขั้นตอนของกระบวนการขายของคุณมาไว้ในที่ทำงานเดียว
ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้! 🚀