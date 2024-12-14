วิธีที่จะทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในที่ทำงาน

คุณเคยสงสัยไหมว่าอะไรที่ทำให้บางคนเข้าถึงง่ายและเชื่อมต่อกับผู้อื่นได้ดี? การฝึกฝนให้ตัวเองเป็นคนที่เข้าถึงง่ายในที่ทำงานช่วยสร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
ความเป็นมิตรไม่ใช่แค่ลักษณะส่วนตัว แต่เป็นทรัพย์สินทางอาชีพที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสร้างบรรยากาศในที่ทำงานที่ดีขึ้น
ในบล็อกนี้ เราจะเปิดเผยว่าทำไมการเข้าถึงได้ง่ายจึงมีความสำคัญ และคุณสามารถพัฒนาสิ่งนี้ได้อย่างไรเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุมมากขึ้น
⏱️สรุป 60 วินาที
- รักษาสมดุลของขอบเขต: รักษาความเป็นมิตรไว้ในขณะที่ยังคงเคารพเวลาของคุณ
- ยิ้มบ่อย ๆ: รอยยิ้มที่จริงใจสร้างความอบอุ่นและความไว้วางใจ
- ภาษากายที่เปิดเผย: หลีกเลี่ยงการกอดอกและรักษาการสบตา
- การฟังอย่างตั้งใจ: ให้ความสนใจ, ถามคำถาม, และยอมรับผู้อื่น
- เข้าถึงได้: ตอบกลับอย่างรวดเร็วและมีส่วนร่วมในการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ
การเข้าใจความเข้าถึงได้
การเข้าถึงง่ายคือศิลปะในการทำให้ผู้อื่นรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณ มันไม่ใช่แค่รอยยิ้มที่เป็นมิตรเท่านั้น—แต่เป็นการสร้างบรรยากาศที่ผู้คนรู้สึกมีคุณค่า ได้รับการเคารพ และได้รับการสนับสนุนให้มีส่วนร่วม
ไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัว การเป็นคนเข้าถึงง่ายจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความไว้วางใจ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสนทนาที่มีความหมายและการสื่อสารที่ดีขึ้น
ลักษณะและจิตวิทยาของคนที่เข้าถึงง่าย
ความเป็นมิตรไม่ใช่คุณสมบัติเพียงอย่างเดียว—มันคือการผสมผสานของนิสัย, ภาษากาย, และสัญญาณทางจิตวิทยาที่เชิญชวนให้เกิดการเชื่อมต่อ. นี่คือสิ่งที่ทำให้ใครบางคนเป็นมิตรอย่างแท้จริง:
- ภาษากายที่ผ่อนคลาย: ท่าทางของคุณสามารถกำหนดบรรยากาศของการสื่อสารได้ หลีกเลี่ยงภาษากายที่ปิดกั้น เช่น การกอดอกหรือการเอนตัวออกห่าง เพราะสิ่งเหล่านี้อาจสร้างกำแพงระหว่างกัน การยืนหรือนั่งอย่างสงบและเปิดกว้างจะช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกได้รับการต้อนรับและบ่งบอกถึงความพร้อมในการเปิดใจ
- การสบตาที่มีความหมาย: การสบตาไม่ใช่แค่การแสดงมารยาท—มันสื่อถึงความไว้วางใจและความสนใจอย่างแท้จริง ความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญ; การสบตาที่มากเกินไปอาจทำให้รู้สึกกดดัน ในขณะที่การสบตาที่น้อยเกินไปอาจดูเหมือนไม่สนใจ
- การแสดงออกที่แท้จริง: รอยยิ้มจริงใจหรือการพยักหน้าให้กำลังใจสะท้อนถึงความอบอุ่นและบ่งบอกว่าคุณมีส่วนร่วม สัญญาณเหล่านี้ทำให้คนที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายกลายเป็นคนที่เชื่อมต่อและรู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ด้วย
- การฟังอย่างมีส่วนร่วม: การฟังไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดเท่านั้น แต่คือการเข้าใจเจตนา การมีทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง เช่น การสรุปความ การถามคำถามที่สร้างสรรค์ และการกำจัดสิ่งรบกวน ช่วยทำให้การสนทนาลึกซึ้งขึ้นและสร้างความไว้วางใจ
- ความเห็นอกเห็นใจในการปฏิบัติ: การเป็นคนที่เข้าถึงง่ายหมายถึงการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นและตอบสนองด้วยความเอาใจใส่และความพิจารณา ความเห็นอกเห็นใจช่วยสร้างทีมที่มีแรงจูงใจโดยทำให้สมาชิกรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับการเคารพ
- น้ำเสียงเชิญชวน: วิธีที่คุณพูดมีความสำคัญพอๆ กับสิ่งที่คุณพูด น้ำเสียงที่มั่นคงและสงบสื่อถึงความรู้สึกปลอดภัย ในขณะที่น้ำเสียงที่แข็งกระด้างหรือดูแคลนมากเกินไปอาจสร้างความห่างเหิน
จากมุมมองทางจิตวิทยา ความเป็นมิตรสามารถเข้าถึงความต้องการพื้นฐานของเราที่จะรู้สึกเชื่อมโยงได้ การแสดงออกทางสีหน้าที่เป็นบวกและท่าทางที่ต้อนรับจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกปลอดภัย ความเห็นอกเห็นใจจะช่วยให้ผู้อื่นเปิดใจมากขึ้น ในขณะที่การฟังอย่างตั้งใจจะช่วยสร้างความไว้วางใจ
แม้แต่สัญญาณที่ละเอียดอ่อน เช่น การพยักหน้าหรือการเลียนแบบน้ำเสียงของใครบางคน ก็สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในวิธีที่ผู้คนรับรู้คุณ
การเป็นคนเข้าถึงง่ายไม่ได้หมายถึงการเป็นคนสมบูรณ์แบบ แต่คือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง เรื่องเล็กๆ น้อยๆ—เช่น ท่าทางขณะยืน การฟังอย่างตั้งใจ หรือรอยยิ้ม—สามารถทำให้ใครสักคนรู้สึกได้รับการรับฟังและเห็นคุณค่า ซึ่งบ่อยครั้งนั่นคือสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องการเพื่อเปิดใจ
ประโยชน์ของการเป็นคนที่เข้าถึงง่าย
การเป็นคนที่เข้าถึงได้มอบประโยชน์ที่ชัดเจนซึ่งช่วยเสริมสร้างทั้งการปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวและทางวิชาชีพ ทำให้เป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและส่งเสริมความร่วมมือ
- สร้างความไว้วางใจ: เมื่อผู้คนรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาคุณ พวกเขามีแนวโน้มที่จะแบ่งปันความคิด ความกังวล หรือข้อเสนอแนะโดยไม่ลังเล ความเปิดเผยนี้ช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจและสร้างพื้นฐานสำหรับการสื่อสารที่ซื่อสัตย์
- เสริมสร้างความสัมพันธ์: ความเข้าถึงง่ายช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสร้างสายสัมพันธ์ที่มีความหมายบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างบรรยากาศที่ผู้คนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการยอมรับ
- ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม: ทีมจะประสบความสำเร็จเมื่อทุกคนรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและเคารพ การมีท่าทีที่เข้าถึงง่ายทำให้เพื่อนร่วมงานสามารถร่วมมือกัน แบ่งปันความคิด และแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ: ผู้นำที่เข้าถึงง่ายจะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความเชื่อมั่นและความจงรักภักดีในทีม พนักงานมีแนวโน้มที่จะขอคำแนะนำ แบ่งปันความคิด และรู้สึกมีแรงจูงใจมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการยอมรับ
- จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา: เมื่อผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง นวัตกรรมก็จะเบ่งบาน การเป็นคนที่เข้าถึงง่ายจะกระตุ้นให้ผู้อื่นคิดนอกกรอบและนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ
การเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่การเป็นมิตรเท่านั้น—แต่เป็นทักษะที่สร้างความประทับใจเชิงบวกและยั่งยืน และขับเคลื่อนความสำเร็จทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวมในวิธีที่มีความหมาย
ขั้นตอนในการทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นในที่ทำงาน
การเข้าถึงได้เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ด้วยความตั้งใจและนิสัยง่ายๆ ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างบุคลิกที่เชิญชวน ทำให้เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างเชื่อมต่อกับคุณได้ง่ายขึ้น
พลังของรอยยิ้มที่แท้จริง
รอยยิ้มไม่ใช่เพียงแค่ท่าทาง—มันคือสะพานสู่การเชื่อมต่อ. ริชาร์ด แบรนสัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการนำที่เข้าถึงได้ มักใช้รอยยิ้มของเขาเพื่อสร้างความเปิดกว้างและความไว้วางใจในทีมของเขา. รอยยิ้มที่แท้จริงสื่อถึงความอบอุ่นและความบวก ทำให้ผู้คนรู้สึกผ่อนคลาย.
การเริ่มต้นการประชุมหรือการสนทนาด้วยรอยยิ้มสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและต้อนรับ ซึ่งกระตุ้นให้ผู้อื่นแบ่งปันความคิดของตนอย่างอิสระ นิสัยเล็ก ๆ แต่ทรงพลัง รอยยิ้มสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิสัมพันธ์และกำหนดบรรยากาศสำหรับการร่วมมือได้
✨ข้อเท็จจริงสนุกๆ:การศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่า แม้แต่การแกล้งยิ้มก็สามารถทำให้อารมณ์ดีขึ้นและทำให้คุณดูเป็นมิตรมากขึ้น
เข้าถึงได้
การเข้าถึงได้เริ่มต้นจากการพร้อมเสมอ เปิดประตูสำนักงานของคุณเมื่อเป็นไปได้ ตอบอีเมลหรือข้อความอย่างรวดเร็ว และแสดงให้เห็นว่าคุณพร้อมที่จะช่วยเหลือ การเข้าถึงได้ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพร้อมตลอดเวลา แต่เป็นการส่งสัญญาณว่าผู้คนสามารถเข้าหาคุณได้โดยไม่ต้องลังเล กำหนดขอบเขตที่ชัดเจนในขณะที่ทำให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานรู้สึกสามารถติดต่อได้เมื่อจำเป็น
รักษาทัศนคติเชิงบวก
ความคิดเชิงบวกมีพลังดึงดูด ผู้คนมักจะเข้าหาผู้ที่เปล่งประกายความหวังและการให้กำลังใจ แม้ในยามเผชิญความท้าทาย การรักษาความสงบและมุ่งเน้นทางออกจะเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือ แบ่งปันข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ เฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆ และใส่ใจในถ้อยคำและน้ำเสียงของคุณที่มีต่อผู้อื่น
การฟังอย่างตั้งใจ
การฟังเป็นรากฐานสำคัญของความเข้าถึงได้ เมื่อใครบางคนพูด ให้ความสนใจอย่างเต็มที่—เก็บสิ่งรบกวนไว้และมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่พวกเขากำลังพูด พยักหน้าเป็นครั้งคราวหรือถามคำถามเพื่อขอความชัดเจนเพื่อแสดงว่าคุณสนใจอย่างแท้จริง
การฟังอย่างตั้งใจทำให้ผู้อื่นรู้สึกมีคุณค่าและสร้างความไว้วางใจ
ภาษากายที่เปิดเผย
สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสื่อสารคือการได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา
สิ่งนี้เน้นย้ำถึงพลังของสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น ภาษากายที่เปิดเผย ในการสื่อถึงความเข้าถึงง่ายและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่มีความหมาย
ภาษากายของคุณสื่อความหมายได้มากมาย หลีกเลี่ยงการกอดอก หันหน้าหนี หรือสร้างกำแพงทางกายภาพ เช่น การนั่งหลังโต๊ะที่ปิดอยู่
รักษาท่าทางที่ผ่อนคลาย, ติดต่อสายตาอย่างต่อเนื่อง, และใช้ท่าทางเพื่อแสดงว่าคุณมีส่วนร่วม. การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ส่งข้อความว่าคุณเป็นคนที่สามารถเข้าถึงได้และพร้อมที่จะคุย.
ใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมความเป็นมิตร
เครื่องมือสื่อสารเช่น ClickUp สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำให้คุณสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ClickUp มีเครื่องมือหลายอย่างเพื่อเสริมสร้างการสื่อสารและส่งเสริมการเข้าถึงในทีมของคุณ
ใช้ClickUp Chatเพื่อแชร์การอัปเดตแบบเรียลไทม์, จัดการสนทนาอย่างรวดเร็ว, และตอบคำถามได้ทันที ทำให้การสื่อสารในทีมราบรื่นและตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ด้วยClickUp @mentions คุณสามารถติดต่อบุคคลเฉพาะได้โดยตรง ทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครพลาดข้อมูลหรือภารกิจที่สำคัญ
ใช้ความคิดเห็นใน ClickUpเพื่อให้ความคิดเห็นที่ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับงานหรือเอกสาร ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่นClickUp มอบหมายงานช่วยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดเส้นตาย ทำให้การทำงานของทีมเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณสมบัติเหล่านี้ร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างในการสื่อสารและสมาชิกทีมที่เข้าถึงได้ง่าย แม้ในสภาพแวดล้อมการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
การเข้าถึงง่ายในที่ทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การยิ้มหรือพร้อมเสมอเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกสบายใจและได้รับการยอมรับ ด้วยการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ คุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืน
การเอาชนะอุปสรรคในการเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่าย
นิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างอาจทำให้การเข้าหาเป็นไปได้ยาก การรับรู้ถึงอุปสรรคเหล่านี้และจัดการกับมันอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น
นิสัยที่เกิดจากความประหม่า
การกระสับกระส่าย การหลีกเลี่ยงการสบตา หรือการพูดเร็วเกินไป อาจสร้างความรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สนใจได้ นิสัยเหล่านี้มักเกิดจากความวิตกกังวลหรือขาดความมั่นใจ
💪 วิธีแก้ไข: ฝึกเทคนิคการมีสติ เช่น การหายใจลึกๆ หรือการฝึกยึดโยงกับปัจจุบัน ก่อนเริ่มสนทนา มุ่งเน้นการอยู่กับปัจจุบัน และหยุดชั่วครู่ก่อนตอบเพื่อรวบรวมความคิดและแสดงออกถึงความสงบ
การรับรู้ถึงความไม่พร้อมใช้งาน
การปรากฏตัวว่ายุ่งอยู่ตลอดเวลาหรือติดต่อได้ยากอาจทำให้ผู้อื่นไม่อยากขอความคิดเห็นหรือคำแนะนำจากคุณ
💪 วิธีแก้ไข: กำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการเช็คอินหรือการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ แจ้งให้ทราบว่าคุณพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยเปิดปฏิทินให้มองเห็นได้และเว้นช่องว่างสำหรับการพูดคุย
สิ่งกีดขวางทางกายภาพ
ประตูสำนักงานที่ปิดหรือการทำงานอยู่หลังโต๊ะทำงานขนาดใหญ่สามารถสร้างความรู้สึกห่างเหินและทำให้ไม่อยากติดต่อสื่อสาร
💪 วิธีแก้ไข: จัดระเบียบพื้นที่ทำงานของคุณให้รู้สึกเปิดโล่งมากขึ้น เปิดประตูไว้เมื่อเป็นไปได้ หรือทำงานในพื้นที่ส่วนกลางเป็นครั้งคราวเพื่อแสดงว่าคุณพร้อมที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น
การสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกัน
การขัดจังหวะผู้อื่น การไม่ตั้งใจฟังอย่างจริงจัง หรือการให้คำตอบที่ไม่ชัดเจน สามารถทำลายความไว้วางใจและความเป็นมิตรได้
💪 วิธีแก้ไข: มุ่งมั่นในการฟังอย่างตั้งใจโดยรักษาการสบตาและสรุปประเด็นสำคัญ ใช้คำถามติดตามเพื่อแสดงความสนใจอย่างจริงใจและชี้แจงความเข้าใจผิด
ท่าทีเชิงลบ
ทัศนคติที่วิจารณ์หรือมองในแง่ลบมากเกินไปอาจทำให้ผู้คนลังเลที่จะเข้าหาคุณ เพราะกลัวการถูกตัดสินหรือถูกปฏิเสธ
💪 วิธีแก้ไข: ใช้วิธีคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา ในระหว่างการสนทนาที่ยากลำบาก ให้มุ่งเน้นที่ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และเน้นความก้าวหน้าแทนปัญหา เพื่อสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร
โดยการระบุและแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้ คุณสามารถสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรซึ่งช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือ
การรักษาความเข้าถึงได้ตลอดเวลา
การรักษาความเป็นมิตรต้องอาศัยความพยายามเล็ก ๆ แต่มีความหมาย นี่คือวิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการรักษาไว้:
- การตรวจสอบเป็นประจำ: กำหนดเวลาการพูดคุยสั้น ๆ ทุกสัปดาห์กับทีมของคุณ. ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการที่บริษัทออกแบบจะจัดการคุยแบบไม่เป็นทางการ 10 นาทีเพื่อให้ทีมอยู่ในทิศทางเดียวกันและมีส่วนร่วม
- เฉลิมฉลองความสำเร็จ: ให้การยอมรับในความสำเร็จ ไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดก็ตาม การที่ผู้นำด้านการตลาดส่งอีเมล "ทำได้ดีมาก!" เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกและความไว้วางใจ
- เข้าร่วมกิจกรรมทีม: เข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมหรือช่วงพักกลางวันแบบไม่เป็นทางการ ซีอีโอที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับพนักงานเดือนละครั้งจะสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นกันเองและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- กำหนดขอบเขตให้ชัดเจน: พร้อมให้ความช่วยเหลือ แต่สื่อสารขีดจำกัดอย่างให้เกียรติ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการบล็อกเวลาโฟกัสไว้ แต่ยังคงมีเวลาสำหรับช่วงเปิดสำนักงานที่ทีมสามารถเข้ามาขอคำแนะนำได้
- รักษาความสม่ำเสมอ: ความเป็นมิตรสามารถสร้างขึ้นได้ตลอดเวลา ครูที่ทักทายนักเรียนอย่างอบอุ่นทุกเช้าจะแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ และสร้างความสบายใจ
โดยการนำนิสัยเหล่านี้มาปรับใช้ในกิจวัตรประจำวันของคุณ คุณสามารถสร้างบุคลิกที่เข้าถึงง่ายและคงอยู่ได้ตลอดกาล
เชี่ยวชาญการเข้าถึง: สร้างความไว้วางใจและส่งเสริมความสัมพันธ์
การเข้าถึงได้เป็นทักษะที่ช่วยกำหนดวิธีที่ผู้อื่นมองคุณและมีอิทธิพลต่อคุณภาพของความสัมพันธ์ของคุณ ด้วยการรักษาความเปิดกว้าง การสร้างสมดุลของขอบเขต และการมีส่วนร่วมกับผู้อื่นอย่างจริงใจ คุณสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความไว้วางใจและความร่วมมือในทีมได้
เมื่อคุณก้าวไปข้างหน้า ให้มุ่งเน้นที่การกระทำเล็ก ๆ ที่ตั้งใจไว้—ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นบทสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ การพร้อมรับฟังความคิดเห็น หรือการเฉลิมฉลองความสำเร็จ ความพยายามที่สม่ำเสมอเหล่านี้จะสร้างพื้นฐานของความไว้วางใจและทำให้คุณเป็นคนที่ผู้อื่นรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหา
