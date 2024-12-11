บล็อก ClickUp
วิธีใช้ตัวแปลโค้ดใน ChatGPT: คู่มือฉบับสมบูรณ์

11 ธันวาคม 2567

นักเขียนโค้ดและนักวิเคราะห์ข้อมูลต้องเผชิญกับความยากลำบากกับ ChatGPT ในอดีต

แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีความสามารถในการทำงานกับข้อความมากมาย เช่น การค้นคว้า การระดมความคิด การเขียน และการสรุป แต่กลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการ เช่น การสร้างสคริปต์และการวิเคราะห์ข้อมูลได้—จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้!

ด้วยการแนะนำปลั๊กอิน ความหลากหลายของ ChatGPT ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการเขียนโค้ด ด้วย ChatGPT Code Interpreter ตอนนี้คุณสามารถจัดการชุดข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้แล้ว

ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้ Code Interpreter เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและทักษะการจัดการโครงการของคุณ

ChatGPT Code Interpreter คืออะไร?

นักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ ChatGPT Code Interpreter เป็นปลั๊กอิน GPT จาก OpenAI ที่ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานหลักของแพลตฟอร์ม ChatGPT

เครื่องมือนี้ วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างโค้ดตัวอย่าง สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการจัดการโครงการของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติของงาน การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และการสร้างสคริปต์สำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม!

ในขณะที่ ChatGPT ให้คำตอบ สรุปข้อความ หรือเขียนสิ่งที่คุณต้องการให้เขียน (รวมถึงโค้ด) นักวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ AI เช่น การแยกข้อมูลหรือการถอดเสียงจากไฟล์สื่อหรือไฟล์ข้อความของคุณ 🧩

📌 โปรดทราบ: ในตอนแรก ตัวแปลโค้ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่มีให้เฉพาะสมาชิก ChatGPT Plus เท่านั้น แต่หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Data Analyst แล้ว ฟีเจอร์นี้ได้เปิดให้ใช้งานสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะยังคงเรียกฟีเจอร์นี้ว่า ตัวแปลโค้ด เนื่องจากชื่อนี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้

คุณสมบัติหลักและกรณีการใช้งานของตัวแปลโค้ดโดย ChatGPT

การใช้งาน ChatGPT Code Interpreter ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นกรณีการใช้งานหลักสี่ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:

1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล

คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกับนักวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อคุณมีปลั๊กอิน ChatGPT Code Interpreter อยู่ในมือ มันสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลของคุณและให้คำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมการนำเสนอในรูปแบบภาพและกราฟ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจชุดข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น 🧠

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักลงทุนหุ้น คุณสามารถนำชุดข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น S&P 500 ในระยะเวลาหนึ่งเดือนมาในรูปแบบไฟล์ CSV ได้ จากนั้นอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง ChatGPT Code Interpreter และขอให้ระบบค้นหาแบบแผนหรือรูปแบบต่าง ๆ ในข้อมูลของคุณ ระบบจะค้นพบรูปแบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของตลาดกับปริมาณการซื้อขาย และแสดงผลให้คุณดูทั้งในรูปแบบข้อความธรรมดาและกราฟ

2. การแก้ไขข้อบกพร่องและการทดสอบโค้ด

หากคุณเป็นนักพัฒนาที่กำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ChatGPT Code Interpreter เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถใช้มันเพื่อดีบักและทดสอบโค้ดของคุณได้

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์โค้ดของคุณและขอให้มันระบุข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจทำให้โค้ดของคุณแสดงข้อผิดพลาดได้

วงเล็บเปิดที่ลืมปิด, ตัวแปรที่เรียกใช้ผิดที่, หรือฟังก์ชันที่คุณลืมกำหนด—Code Interpreter สามารถตรวจจับและแก้ไขทั้งหมดได้ผ่านการแจ้งเตือนที่แม่นยำและช่วยให้คุณกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดียิ่งขึ้น ถึงเวลาที่จะปรับแต่งการตั้งค่าการตรวจสอบโค้ดด้วย AI ให้สมบูรณ์แบบแล้ว

3. การจัดการไฟล์

นอกเหนือจากการช่วยคุณจัดการกับความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ChatGPT Code Interpreter ยังช่วยให้คุณ แปลง, ตัด, และแก้ไขไฟล์ของคุณ ได้อีกด้วย

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพในรูปแบบหนึ่งและเขียนคำแนะนำเพื่อขอให้ปลั๊กอิน:

  • แปลงเป็นรูปแบบอื่น
  • ครอบตัดหรือปรับขนาด (พร้อมหรือโดยไม่บีบ)
  • ให้เวอร์ชันสีเทาของมัน

ไฟล์ข้อความก็เช่นเดียวกัน—คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบข้อความหนึ่ง แล้วขอให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอื่น หรือขอให้ Interpreter แก้ไขไฟล์นั้นได้เช่นกัน 📝

4. การแก้สมการคณิตศาสตร์

ChatGPT Code Interpreter สามารถแก้สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งคุณอาจพบปัญหาในการแก้ด้วยเวอร์ชันพื้นฐานของ ChatGPT ได้เช่นกัน ทุกครั้งที่คุณพบปัญหาที่ซับซ้อนในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของคุณ คุณสามารถ คลิกที่รูปภาพของมัน อัปโหลดไปยัง Code Interpreter และขอให้มันแก้สมการในรูปภาพของคุณ

ไม่เพียงแต่จะให้คำตอบที่ถูกต้องแก่คุณเท่านั้น แต่ยังจะอธิบายวิธีการได้มาซึ่งคำตอบนั้นอย่างละเอียดครบถ้วนอีกด้วย เป็นฝันร้ายสำหรับครูคณิตศาสตร์ที่สงสัยในความสามารถของนักเรียนใช่ไหมล่ะ? 😉

ฟังก์ชันนี้สามารถเป็นประโยชน์ใน การศึกษา, การเข้ารหัสลับ, การสร้างแบบจำลองข้อมูล, และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

วิธีเปิดใช้งานปลั๊กอิน ChatGPT Code Interpreter?

ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย ChatGPT Code Interpreter คุณคงสงสัยว่าจะเริ่มต้นใช้งานอย่างไรใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันง่ายมาก

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานก่อน กรุณาทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้:

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ สำรวจ GPTs

หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ChatGPT ด้วยบัญชีของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน หากคุณยังไม่มีบัญชี สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก "สำรวจ GPTs" ในแถบด้านข้าง ให้คลิกที่ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดรายการปลั๊กอินของ ChatGPT ที่พร้อมใช้งาน

สำรวจตัวเลือก GPT ใน ChatGPT: ตัวแปลโค้ด chatgpt
ผ่านทางChatGPT

ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา GPT นักวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหา Data Analyst GPT. คุณสามารถทำได้โดย เลื่อนลงและนำทางไปยังส่วน 'โดย ChatGPT' หรือค้นหาผ่านแถบค้นหา. เมื่อคุณพบแล้ว ให้คลิกที่มัน.

ปลั๊กอิน ChatGPT Data Analyst

ในหน้าต่างป๊อปอัปของนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณจะเห็นว่าความสามารถของมันรวมถึงฟังก์ชัน "การแปลโค้ดและการวิเคราะห์ข้อมูล" คลิกปุ่ม 'เริ่มแชท' เพื่อเปิดใช้งาน Data Analyst GPT แทน ChatGPT มาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่มเริ่มแชท

เริ่มต้นการสนทนากับผู้แปลโค้ด chatgpt โดยคลิกที่นี่

ขั้นตอนที่ 4: เริ่มแชทและทำงาน

ตอนนี้คุณจะอยู่ในหน้าต่างแชทใหม่ของ Data Analyst นี่คือที่ที่คุณสามารถทำงานกับตัวแปลโค้ดที่ใช้ AIของมันและอัปโหลดไฟล์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

แชทบอทแปลโค้ด (นักวิเคราะห์ข้อมูล) หน้าต่างแชท

วิธีใช้ตัวแปลรหัส?

การใช้ ChatGPT Code Interpreter นั้นค่อนข้างง่าย แนบไฟล์ที่คุณต้องการทำงานด้วย จากนั้นส่งพร้อมกับคำสั่งที่คุณต้องการ 📎

อาจเป็นไฟล์โค้ด, ไฟล์รูปภาพ, เอกสารข้อความ, ไฟล์ Excel, หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ (ยกเว้นไฟล์ที่สามารถรันได้)

ตัวแปลโค้ดจะวิเคราะห์โค้ดให้คุณ ดำเนินการตามที่คุณต้องการ และส่งคืนผลลัพธ์ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมได้หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ มาสำรวจกระบวนการนี้อย่างละเอียดกัน

ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดข้อมูลหรือไฟล์ของคุณ

ขั้นตอนแรกคือการอัปโหลดข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณต้องการให้ ChatGPT Code Interpreter วิเคราะห์:

วิธีอัปโหลดไฟล์ไปยัง ChatGPT ด้วย Code Interpreter?

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณไปยัง ChatGPT Code Interpreter ได้เช่นเดียวกับที่คุณอัปโหลดไฟล์ไปยังอีเมลหรือข้อความใน WhatsApp ให้คลิกที่ไอคอนรูปคลิปบอร์ดที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความเพื่อเพิ่มไฟล์ข้อมูลของคุณเป็นไฟล์แนบพร้อมกับคำสั่งหรือคำแนะนำของคุณ

สามารถเลือกได้หลายรายการ ดังนั้นคุณสามารถ กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ของคุณไว้ขณะเลือกไฟล์ หากคุณต้องการอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์ 📚

อัปโหลดไฟล์ไปยังตัวแปลโค้ด chatgpt จากที่นี่

ขั้นตอนที่ 2: ตีความข้อมูลของคุณ

เมื่ออัปโหลดข้อมูลของคุณเสร็จแล้ว คุณควรขอให้ ChatGPT Code Interpreter วิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของไฟล์ได้ คุณสามารถส่งคำสั่งเช่นนี้ไปพร้อมกับไฟล์ที่คุณอัปโหลด:

"แปลความหมายข้อมูลนี้"

เมื่อคุณส่งไฟล์ของคุณพร้อมคำแนะนำนี้แล้ว ตัวแปลโค้ดจะทำการวิเคราะห์ไฟล์ของคุณและแจ้งให้คุณทราบว่ามันพบอะไรในไฟล์นั้น

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการตีความของมันถูกต้องหรือไม่ หากมีสิ่งผิดพลาด คุณสามารถ ส่งคำสั่งใหม่เพื่อชี้แจงข้อผิดพลาด และมันจะปรับปรุงการตีความข้อมูลในเบื้องหลัง

แปลความหมายข้อมูลของคุณโดยใช้ตัวแปลโค้ด chatgpt

ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ

สิ่งต่อไปที่คุณต้องการทำคือทำความสะอาดข้อมูลของคุณเพื่อลบแถวที่ว่างเปล่า, ซ้ำซ้อน, หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ. เพื่อทำเช่นนี้, ให้ส่งคำสั่งต่อไปนี้ไปยัง ChatGPT Code Interpreter:

"ทำความสะอาดข้อมูลนี้และลบข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์"

เมื่อคุณส่งข้อความนี้ ตัวแปลโค้ดจะทำความสะอาดข้อมูลของคุณและสรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลของมัน มันสามารถตรวจจับประเภทข้อมูลและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ทำความสะอาดโดยที่คุณไม่ต้องให้คำแนะนำใด ๆ 🙌

ChatGPT Code Interpreter กำลังทำความสะอาดข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 4: สกัดแนวโน้มและทำการเปลี่ยนแปลง

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้จากข้อมูลของคุณ คุณสามารถเริ่มส่งคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมาได้ คุณสามารถดึงแนวโน้ม รูปแบบ ความผิดปกติ ข้อบกพร่อง และข้อมูลประเภทอื่นๆ จากข้อมูลหรือไฟล์ของคุณ คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้โดยการส่งคำสั่งแก้ไข

🌟 แม่แบบคำสั่ง ChatGPT เพื่อดึงผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณ

  • วิเคราะห์รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนี้
  • วิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลนี้
  • "ระบุค่าผิดปกติในชุดข้อมูลนี้"
  • "ระบุความผิดปกติในชุดข้อมูลนี้"
  • "โปรดแบ่งปันกับฉัน 10 บทเรียนสำคัญจากข้อมูลนี้"
  • "จัดเตรียมกราฟิกแยกสำหรับแต่ละแนวโน้ม/รูปแบบ/การเรียนรู้"
  • "ค้นหาข้อผิดพลาดในโค้ดนี้"
  • "แก้ไขไฟล์นี้เพื่อลบทุกครั้งที่ปรากฏของ [สิ่งที่คุณต้องการให้ถูกลบ]"
  • "แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดนี้"

นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น หากคุณต้องการให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านี้หรือเขียนข้อความใหม่ตามความต้องการของคุณได้

รูปแบบที่ค้นพบโดยผู้แปลโค้ด chatgpt

ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดผลลัพธ์ของคุณ

สุดท้ายนี้ ตามคำแนะนำที่คุณส่งมา ChatGPT Code Interpreter จะทำการวิเคราะห์ตามที่คุณต้องการและให้ผลลัพธ์ออกมา

หากคุณถามเกี่ยวกับแนวโน้มหรือรูปแบบ มันจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มที่ระบุไว้พร้อมด้วย กราฟและการแสดงผลแบบภาพ หากคุณถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดหรือแก้ไขไฟล์ มันจะให้ไฟล์ผลลัพธ์หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณร้องขอ

จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์และใช้ได้ตามที่คุณต้องการ 🤩

วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก ChatGPT ด้วย Code Interpreter?

การดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์จาก ChatGPT Code Interpreter ก็ง่ายเหมือนกับการดาวน์โหลดจากอีเมลหรือข้อความแชท คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดที่แนบมากับผลลัพธ์

หากไม่มีลิงก์ไปยังไฟล์ (ซึ่งมักเกิดขึ้นกับแนวโน้มและรูปแบบ) คุณสามารถ ขอให้ Code Interpreter สร้างไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนั้นได้ นี่คือคำสั่งที่ใช้:

"ใส่ข้อมูลนี้ในเอกสาร/ไฟล์ pdf ที่สามารถดาวน์โหลดได้ และแชร์ลิงก์ดาวน์โหลด"

เมื่อคุณส่งข้อความนี้แล้ว ผลลัพธ์จะถูกแชร์ให้คุณในรูปแบบไฟล์ที่คุณร้องขอ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยสำหรับตัวแปลโค้ด

จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานในการรันโค้ดก็มาพร้อมกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยบางประการ เช่น ความเป็นไปได้ในการแทรกโค้ดที่ไม่พึงประสงค์และช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ChatGPT Code Interpreter ก็ไม่แตกต่างกัน

ความสามารถในการรันโค้ด Python และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทำให้ มีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยการฉีดคำสั่ง ซึ่งอนุญาตให้ผู้โจมตีสามารถรันสคริปต์ที่เป็นอันตรายจากเว็บไซต์อื่นได้

สคริปต์เหล่านี้สามารถขอให้ปลั๊กอินดำเนินการใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ได้ ตัวอย่างเช่น สามารถขอให้ดึงเนื้อหาของไฟล์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์เฉพาะออกมาได้

Tom's Hardwareได้สำรวจช่องโหว่นี้อย่างละเอียด โดยแสดงให้เห็นว่า ChatGPT Code Interpreter สามารถถูกหลอกให้รันสคริปต์ที่เป็นอันตรายจากเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามได้อย่างไร เมื่อผมถาม Code Interpreter โดยเฉพาะว่า AI ของมันมีความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ prompt injection หรือไม่ นี่คือคำตอบที่ได้รับ:

สิ่งที่ ChatGPT Code Interpreter กล่าวถึงช่องโหว่การฉีดคำสั่งในข้อความนำเข้า

แน่นอนว่าไม่มีใครยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง! แม้แต่ AI ก็ไม่ยอมรับ 😄

ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2023 อย่างไรก็ตาม OpenAI ยังไม่ได้ให้หลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้แต่อย่างใด

นอกจากนี้ การโจมตีเหล่านี้มีความซับซ้อนในการดำเนินการ—ผู้ใช้ต้องส่งคำสั่งเพื่อขอเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าผู้คนอาจถูกหลอกให้ส่งคำสั่งดังกล่าวด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างต่ำ

ข้อจำกัดของตัวแปลรหัส

แม้ว่า Code Interpreter จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ขั้นสูงของ ChatGPT แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน โดยมีข้อจำกัดหลายประการที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ด้วยฟีเจอร์นี้ ได้แก่:

  • ข้อจำกัดขนาดไฟล์: คุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100MB
  • ข้อจำกัดด้านเวลา: มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาที่งานสามารถทำได้ หากงานใดใช้เวลานานเกิน 60 วินาที จะส่งผลให้หมดเวลา
  • ข้อจำกัดของประเภทไฟล์: แม้ว่าไฟล์ข้อความและไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ (PNG, JPEG, CSV, JSON) จะได้รับการสนับสนุน แต่ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว GIF, และไฟล์รูปแบบกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ได้รับการสนับสนุน
  • การพร้อมกัน: คำขอจะถูกดำเนินการตามลำดับ ดังนั้นกระบวนการหลายอย่างไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้

ข้อจำกัดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ChatGPT Code Interpreter ยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้

หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้และประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่ที่ต้องการเวลาในการคำนวณมากขึ้น คุณสามารถลองแบ่งไฟล์ออกเป็นไฟล์ย่อยหลายไฟล์ก่อนอัปโหลดไปยัง Code Interpreter ได้ 🙌

ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ChatGPT Code Interpreter

หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ChatGPT Code Interpreter คุณมาถูกทางแล้ว

แต่คุณสามารถยกระดับมันไปอีกขั้นได้จริงๆ หากนำ ClickUp มาใช้ร่วมกับ Code Interpreter

ClickUp คือแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่มาพร้อมฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุม การทำงานร่วมกัน และ AI ที่ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของงานได้จากที่เดียว

การผสานจุดแข็งด้านการจัดการโครงการของ ClickUp เข้ากับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและระบบอัตโนมัติของเครื่องมือ AI อย่าง Code Interpreter ช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพในระดับที่เหนือกว่า

มาสำรวจวิธีการใช้ ChatGPT Code Interpreter กับ ClickUp กัน

1. เขียนโค้ดของคุณให้เสร็จเร็วขึ้น

ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยคุณทำโครงการเขียนโค้ดให้เสร็จเร็วขึ้นโดยให้คำแนะนำโค้ดขณะที่คุณเขียนโค้ด (คล้ายกับ GitHub Copilot)

มัน ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับทุกภาษาโปรแกรมยอดนิยม ดังนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำไม่ว่าคุณจะเขียนโค้ดด้วยภาษาใดก็ตาม ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ ChatGPT สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม

ClickUp Brain
รับคำแนะนำการเขียนโค้ดโดย ClickUp Brain

แต่ความอัจฉริยะของ ClickUp สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น

การผสานการทำงานกับ Github สำหรับ ClickUpช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันได้ในตัวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ คุณสามารถ ดูกิจกรรมทั้งหมดใน Github ของคุณภายในฟีดของ ClickUp และดำเนินการกับคำขอ pull จากภายในสภาพแวดล้อมของ ClickUp ได้โดยตรง

การอัปเดตความคืบหน้าของงานใน ClickUp จาก Github ก็เช่นเดียวกัน—คุณสามารถอัปเดตสถานะงานจาก Github ได้โดยตรงโดยการระบุ ID งานหรือคำอธิบายในข้อความ commit ของคุณ เมื่อคุณเขียนโค้ดเสร็จแล้วโดยใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ใช้ ChatGPT Code Interpreter เพื่อดีบักและทดสอบโค้ดของคุณ 🧪

2. ปรับปรุงการร่วมมือของทีมให้มีประสิทธิภาพ

ในแผนกการร่วมมือของทีม,ClickUp ไม่มีคู่แข่งจาก ChatGPT.

คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมของคุณบนไฟล์โค้ดได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์โค้ดกับสมาชิกทีมภายในสภาพแวดล้อมของ ClickUp และหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในความคิดเห็นของงานหรือในClickUp Chat ซึ่งเป็นฟังก์ชันแชทที่ผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์ม

ผู้จัดการสามารถกำหนดไฟล์โค้ดที่แตกต่างกันให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนตามปริมาณงานของพวกเขาได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เพียงทำเครื่องหมายว่างานของคุณเสร็จสิ้นในClickUp Tasks ซึ่งจะอัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยรวมโดยอัตโนมัติ ✅

คลิกอัพ แชท
มอบหมายความคิดเห็นให้กับสมาชิกทีมใน ClickUp Tasks เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกัน

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณใช้ Slack สำหรับการสื่อสารคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Slack ของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการแชร์ไฟล์ได้เช่นกัน

3. จัดระเบียบโครงการการเขียนโค้ดของคุณ

สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการเขียนโค้ดทั้งหมดของคุณได้โดยใช้แดชบอร์ด ClickUp ที่กำหนดเอง

มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีม ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ความเร็วในการทำสปรินต์ และอื่นๆ บนแดชบอร์ดของคุณ และแชร์กับลูกค้าได้หากจำเป็น

สร้างแดชบอร์ดหลายตัวเพื่อติดตามโครงการหรือพารามิเตอร์ต่างๆ และดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดใดๆ ได้อย่างง่ายดายโดยการถามคำถามกับ ClickUp Brain

แดชบอร์ด ClickUp
รับภาพรวมของปริมาณงาน ความคืบหน้าของงาน จุดสำคัญ และสปรินต์ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp

เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้สูงสุดด้วย ClickUp

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย AI ได้กลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp ร่วมกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT Code Interpreter จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงาน พร้อมทั้งทำให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ

ลองใช้ ClickUp ฟรีและรวมเอาความสามารถของ AI ที่ดีที่สุดและคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว