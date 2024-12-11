นักเขียนโค้ดและนักวิเคราะห์ข้อมูลต้องเผชิญกับความยากลำบากกับ ChatGPT ในอดีต
แม้ว่าเครื่องมือนี้จะมีความสามารถในการทำงานกับข้อความมากมาย เช่น การค้นคว้า การระดมความคิด การเขียน และการสรุป แต่กลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการ เช่น การสร้างสคริปต์และการวิเคราะห์ข้อมูลได้—จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้!
ด้วยการแนะนำปลั๊กอิน ความหลากหลายของ ChatGPT ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในด้านการเขียนโค้ด ด้วย ChatGPT Code Interpreter ตอนนี้คุณสามารถจัดการชุดข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้แล้ว
ในบล็อกนี้ เราจะพาคุณไปดูวิธีการใช้ Code Interpreter เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและทักษะการจัดการโครงการของคุณ
ChatGPT Code Interpreter คืออะไร?
นักวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเดิมรู้จักกันในชื่อ ChatGPT Code Interpreter เป็นปลั๊กอิน GPT จาก OpenAI ที่ช่วยขยายฟังก์ชันการทำงานหลักของแพลตฟอร์ม ChatGPT
เครื่องมือนี้ วิเคราะห์ข้อมูล ค้นหาข้อผิดพลาดในการเขียนโค้ดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างโค้ดตัวอย่าง สำหรับเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการจัดการโครงการของคุณด้วยการทำงานอัตโนมัติของงาน การแสดงข้อมูลในรูปแบบภาพ และการสร้างสคริปต์สำหรับเครื่องมือการทำงานร่วมกันในทีม!
ในขณะที่ ChatGPT ให้คำตอบ สรุปข้อความ หรือเขียนสิ่งที่คุณต้องการให้เขียน (รวมถึงโค้ด) นักวิเคราะห์ข้อมูล ดำเนินการฟังก์ชันที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยใช้ AI เช่น การแยกข้อมูลหรือการถอดเสียงจากไฟล์สื่อหรือไฟล์ข้อความของคุณ 🧩
📌 โปรดทราบ: ในตอนแรก ตัวแปลโค้ดเป็นฟีเจอร์พรีเมียมที่มีให้เฉพาะสมาชิก ChatGPT Plus เท่านั้น แต่หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น Data Analyst แล้ว ฟีเจอร์นี้ได้เปิดให้ใช้งานสำหรับทุกคน อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้เราจะยังคงเรียกฟีเจอร์นี้ว่า ตัวแปลโค้ด เนื่องจากชื่อนี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้
คุณสมบัติหลักและกรณีการใช้งานของตัวแปลโค้ดโดย ChatGPT
การใช้งาน ChatGPT Code Interpreter ส่วนใหญ่สามารถแบ่งออกเป็นกรณีการใช้งานหลักสี่ประการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
1. การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล
คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกับนักวิเคราะห์ข้อมูลเมื่อคุณมีปลั๊กอิน ChatGPT Code Interpreter อยู่ในมือ มันสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลของคุณและให้คำอธิบายที่เข้าใจง่าย พร้อมการนำเสนอในรูปแบบภาพและกราฟ เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจชุดข้อมูลของคุณได้ดียิ่งขึ้น 🧠
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นนักลงทุนหุ้น คุณสามารถนำชุดข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลปริมาณการซื้อขายและการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้น S&P 500 ในระยะเวลาหนึ่งเดือนมาในรูปแบบไฟล์ CSV ได้ จากนั้นอัปโหลดไฟล์ดังกล่าวไปยัง ChatGPT Code Interpreter และขอให้ระบบค้นหาแบบแผนหรือรูปแบบต่าง ๆ ในข้อมูลของคุณ ระบบจะค้นพบรูปแบบทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนไหวของตลาดกับปริมาณการซื้อขาย และแสดงผลให้คุณดูทั้งในรูปแบบข้อความธรรมดาและกราฟ
2. การแก้ไขข้อบกพร่องและการทดสอบโค้ด
หากคุณเป็นนักพัฒนาที่กำลังสงสัยว่าจะใช้ AI ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างไร ChatGPT Code Interpreter เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี คุณสามารถใช้มันเพื่อดีบักและทดสอบโค้ดของคุณได้
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์โค้ดของคุณและขอให้มันระบุข้อบกพร่องทั้งหมดที่อาจทำให้โค้ดของคุณแสดงข้อผิดพลาดได้
วงเล็บเปิดที่ลืมปิด, ตัวแปรที่เรียกใช้ผิดที่, หรือฟังก์ชันที่คุณลืมกำหนด—Code Interpreter สามารถตรวจจับและแก้ไขทั้งหมดได้ผ่านการแจ้งเตือนที่แม่นยำและช่วยให้คุณกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดียิ่งขึ้น ถึงเวลาที่จะปรับแต่งการตั้งค่าการตรวจสอบโค้ดด้วย AI ให้สมบูรณ์แบบแล้ว
3. การจัดการไฟล์
นอกเหนือจากการช่วยคุณจัดการกับความท้าทายในการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้ว ChatGPT Code Interpreter ยังช่วยให้คุณ แปลง, ตัด, และแก้ไขไฟล์ของคุณ ได้อีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพในรูปแบบหนึ่งและเขียนคำแนะนำเพื่อขอให้ปลั๊กอิน:
- แปลงเป็นรูปแบบอื่น
- ครอบตัดหรือปรับขนาด (พร้อมหรือโดยไม่บีบ)
- ให้เวอร์ชันสีเทาของมัน
ไฟล์ข้อความก็เช่นเดียวกัน—คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณในรูปแบบข้อความหนึ่ง แล้วขอให้แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอื่น หรือขอให้ Interpreter แก้ไขไฟล์นั้นได้เช่นกัน 📝
4. การแก้สมการคณิตศาสตร์
ChatGPT Code Interpreter สามารถแก้สมการคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนซึ่งคุณอาจพบปัญหาในการแก้ด้วยเวอร์ชันพื้นฐานของ ChatGPT ได้เช่นกัน ทุกครั้งที่คุณพบปัญหาที่ซับซ้อนในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของคุณ คุณสามารถ คลิกที่รูปภาพของมัน อัปโหลดไปยัง Code Interpreter และขอให้มันแก้สมการในรูปภาพของคุณ
ไม่เพียงแต่จะให้คำตอบที่ถูกต้องแก่คุณเท่านั้น แต่ยังจะอธิบายวิธีการได้มาซึ่งคำตอบนั้นอย่างละเอียดครบถ้วนอีกด้วย เป็นฝันร้ายสำหรับครูคณิตศาสตร์ที่สงสัยในความสามารถของนักเรียนใช่ไหมล่ะ? 😉
ฟังก์ชันนี้สามารถเป็นประโยชน์ใน การศึกษา, การเข้ารหัสลับ, การสร้างแบบจำลองข้อมูล, และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
วิธีเปิดใช้งานปลั๊กอิน ChatGPT Code Interpreter?
ตอนนี้คุณทราบแล้วว่าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างด้วย ChatGPT Code Interpreter คุณคงสงสัยว่าจะเริ่มต้นใช้งานอย่างไรใช่ไหม? จริงๆ แล้วมันง่ายมาก
อย่างไรก็ตาม ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานก่อน กรุณาทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้:
ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ สำรวจ GPTs
หากยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ ChatGPT ด้วยบัญชีของคุณ กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน หากคุณยังไม่มีบัญชี สามารถสร้างบัญชีใหม่ได้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้ว คุณจะเห็นตัวเลือก "สำรวจ GPTs" ในแถบด้านข้าง ให้คลิกที่ตัวเลือกนี้เพื่อเปิดรายการปลั๊กอินของ ChatGPT ที่พร้อมใช้งาน
ขั้นตอนที่ 2: ค้นหา GPT นักวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนต่อไปคือการค้นหา Data Analyst GPT. คุณสามารถทำได้โดย เลื่อนลงและนำทางไปยังส่วน 'โดย ChatGPT' หรือค้นหาผ่านแถบค้นหา. เมื่อคุณพบแล้ว ให้คลิกที่มัน.
ในหน้าต่างป๊อปอัปของนักวิเคราะห์ข้อมูล คุณจะเห็นว่าความสามารถของมันรวมถึงฟังก์ชัน "การแปลโค้ดและการวิเคราะห์ข้อมูล" คลิกปุ่ม 'เริ่มแชท' เพื่อเปิดใช้งาน Data Analyst GPT แทน ChatGPT มาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3: คลิกปุ่มเริ่มแชท
ขั้นตอนที่ 4: เริ่มแชทและทำงาน
ตอนนี้คุณจะอยู่ในหน้าต่างแชทใหม่ของ Data Analyst นี่คือที่ที่คุณสามารถทำงานกับตัวแปลโค้ดที่ใช้ AIของมันและอัปโหลดไฟล์ของคุณเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
วิธีใช้ตัวแปลรหัส?
การใช้ ChatGPT Code Interpreter นั้นค่อนข้างง่าย แนบไฟล์ที่คุณต้องการทำงานด้วย จากนั้นส่งพร้อมกับคำสั่งที่คุณต้องการ 📎
อาจเป็นไฟล์โค้ด, ไฟล์รูปภาพ, เอกสารข้อความ, ไฟล์ Excel, หรือไฟล์ประเภทอื่น ๆ (ยกเว้นไฟล์ที่สามารถรันได้)
ตัวแปลโค้ดจะวิเคราะห์โค้ดให้คุณ ดำเนินการตามที่คุณต้องการ และส่งคืนผลลัพธ์ จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมได้หากคุณไม่พอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ มาสำรวจกระบวนการนี้อย่างละเอียดกัน
ขั้นตอนที่ 1: อัปโหลดข้อมูลหรือไฟล์ของคุณ
ขั้นตอนแรกคือการอัปโหลดข้อมูลหรือไฟล์ที่คุณต้องการให้ ChatGPT Code Interpreter วิเคราะห์:
วิธีอัปโหลดไฟล์ไปยัง ChatGPT ด้วย Code Interpreter?
คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ของคุณไปยัง ChatGPT Code Interpreter ได้เช่นเดียวกับที่คุณอัปโหลดไฟล์ไปยังอีเมลหรือข้อความใน WhatsApp ให้คลิกที่ไอคอนรูปคลิปบอร์ดที่อยู่ถัดจากกล่องข้อความเพื่อเพิ่มไฟล์ข้อมูลของคุณเป็นไฟล์แนบพร้อมกับคำสั่งหรือคำแนะนำของคุณ
สามารถเลือกได้หลายรายการ ดังนั้นคุณสามารถ กดปุ่ม Ctrl บนแป้นพิมพ์ของคุณไว้ขณะเลือกไฟล์ หากคุณต้องการอัปโหลดไฟล์หลายไฟล์ 📚
ขั้นตอนที่ 2: ตีความข้อมูลของคุณ
เมื่ออัปโหลดข้อมูลของคุณเสร็จแล้ว คุณควรขอให้ ChatGPT Code Interpreter วิเคราะห์ข้อมูลนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของไฟล์ได้ คุณสามารถส่งคำสั่งเช่นนี้ไปพร้อมกับไฟล์ที่คุณอัปโหลด:
"แปลความหมายข้อมูลนี้"
เมื่อคุณส่งไฟล์ของคุณพร้อมคำแนะนำนี้แล้ว ตัวแปลโค้ดจะทำการวิเคราะห์ไฟล์ของคุณและแจ้งให้คุณทราบว่ามันพบอะไรในไฟล์นั้น
คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าการตีความของมันถูกต้องหรือไม่ หากมีสิ่งผิดพลาด คุณสามารถ ส่งคำสั่งใหม่เพื่อชี้แจงข้อผิดพลาด และมันจะปรับปรุงการตีความข้อมูลในเบื้องหลัง
ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดข้อมูลของคุณ
สิ่งต่อไปที่คุณต้องการทำคือทำความสะอาดข้อมูลของคุณเพื่อลบแถวที่ว่างเปล่า, ซ้ำซ้อน, หรือปัญหาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ. เพื่อทำเช่นนี้, ให้ส่งคำสั่งต่อไปนี้ไปยัง ChatGPT Code Interpreter:
"ทำความสะอาดข้อมูลนี้และลบข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจส่งผลต่อคุณภาพของผลลัพธ์"
เมื่อคุณส่งข้อความนี้ ตัวแปลโค้ดจะทำความสะอาดข้อมูลของคุณและสรุปการเปลี่ยนแปลงและเหตุผลของมัน มันสามารถตรวจจับประเภทข้อมูลและข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ทำความสะอาดโดยที่คุณไม่ต้องให้คำแนะนำใด ๆ 🙌
ขั้นตอนที่ 4: สกัดแนวโน้มและทำการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้จากข้อมูลของคุณ คุณสามารถเริ่มส่งคำสั่งเพื่อดึงข้อมูลนั้นออกมาได้ คุณสามารถดึงแนวโน้ม รูปแบบ ความผิดปกติ ข้อบกพร่อง และข้อมูลประเภทอื่นๆ จากข้อมูลหรือไฟล์ของคุณ คุณยังสามารถทำการเปลี่ยนแปลงไฟล์ได้โดยการส่งคำสั่งแก้ไข
🌟 แม่แบบคำสั่ง ChatGPT เพื่อดึงผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนข้อมูลของคุณ
- วิเคราะห์รูปแบบที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลนี้
- วิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลนี้
- "ระบุค่าผิดปกติในชุดข้อมูลนี้"
- "ระบุความผิดปกติในชุดข้อมูลนี้"
- "โปรดแบ่งปันกับฉัน 10 บทเรียนสำคัญจากข้อมูลนี้"
- "จัดเตรียมกราฟิกแยกสำหรับแต่ละแนวโน้ม/รูปแบบ/การเรียนรู้"
- "ค้นหาข้อผิดพลาดในโค้ดนี้"
- "แก้ไขไฟล์นี้เพื่อลบทุกครั้งที่ปรากฏของ [สิ่งที่คุณต้องการให้ถูกลบ]"
- "แก้ไขข้อผิดพลาดในโค้ดนี้"
นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนเท่านั้น หากคุณต้องการให้ดำเนินการอื่นใดเพิ่มเติม คุณสามารถแก้ไขข้อความเหล่านี้หรือเขียนข้อความใหม่ตามความต้องการของคุณได้
ขั้นตอนที่ 5: ดาวน์โหลดผลลัพธ์ของคุณ
สุดท้ายนี้ ตามคำแนะนำที่คุณส่งมา ChatGPT Code Interpreter จะทำการวิเคราะห์ตามที่คุณต้องการและให้ผลลัพธ์ออกมา
หากคุณถามเกี่ยวกับแนวโน้มหรือรูปแบบ มันจะให้คำอธิบายเกี่ยวกับแนวโน้มที่ระบุไว้พร้อมด้วย กราฟและการแสดงผลแบบภาพ หากคุณถามเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องในโค้ดหรือแก้ไขไฟล์ มันจะให้ไฟล์ผลลัพธ์หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงตามที่คุณร้องขอ
จากนั้นคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์และใช้ได้ตามที่คุณต้องการ 🤩
วิธีดาวน์โหลดไฟล์จาก ChatGPT ด้วย Code Interpreter?
การดาวน์โหลดไฟล์ผลลัพธ์จาก ChatGPT Code Interpreter ก็ง่ายเหมือนกับการดาวน์โหลดจากอีเมลหรือข้อความแชท คุณสามารถดาวน์โหลดได้โดยคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดที่แนบมากับผลลัพธ์
หากไม่มีลิงก์ไปยังไฟล์ (ซึ่งมักเกิดขึ้นกับแนวโน้มและรูปแบบ) คุณสามารถ ขอให้ Code Interpreter สร้างไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลนั้นได้ นี่คือคำสั่งที่ใช้:
"ใส่ข้อมูลนี้ในเอกสาร/ไฟล์ pdf ที่สามารถดาวน์โหลดได้ และแชร์ลิงก์ดาวน์โหลด"
เมื่อคุณส่งข้อความนี้แล้ว ผลลัพธ์จะถูกแชร์ให้คุณในรูปแบบไฟล์ที่คุณร้องขอ คุณสามารถคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้
ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัยสำหรับตัวแปลโค้ด
จนถึงตอนนี้ ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันการทำงานในการรันโค้ดก็มาพร้อมกับข้อกังวลด้านความปลอดภัยบางประการ เช่น ความเป็นไปได้ในการแทรกโค้ดที่ไม่พึงประสงค์และช่องโหว่ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ChatGPT Code Interpreter ก็ไม่แตกต่างกัน
ความสามารถในการรันโค้ด Python และเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามทำให้ มีความเสี่ยงต่อการโจมตีด้วยการฉีดคำสั่ง ซึ่งอนุญาตให้ผู้โจมตีสามารถรันสคริปต์ที่เป็นอันตรายจากเว็บไซต์อื่นได้
สคริปต์เหล่านี้สามารถขอให้ปลั๊กอินดำเนินการใด ๆ บนเซิร์ฟเวอร์ได้ ตัวอย่างเช่น สามารถขอให้ดึงเนื้อหาของไฟล์ที่อยู่ภายในโฟลเดอร์เฉพาะออกมาได้
Tom's Hardwareได้สำรวจช่องโหว่นี้อย่างละเอียด โดยแสดงให้เห็นว่า ChatGPT Code Interpreter สามารถถูกหลอกให้รันสคริปต์ที่เป็นอันตรายจากเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สามได้อย่างไร เมื่อผมถาม Code Interpreter โดยเฉพาะว่า AI ของมันมีความเสี่ยงต่อการโจมตีแบบ prompt injection หรือไม่ นี่คือคำตอบที่ได้รับ:
แน่นอนว่าไม่มีใครยอมรับข้อบกพร่องของตัวเอง! แม้แต่ AI ก็ไม่ยอมรับ 😄
ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2023 อย่างไรก็ตาม OpenAI ยังไม่ได้ให้หลักฐานโดยตรงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานี้แต่อย่างใด
นอกจากนี้ การโจมตีเหล่านี้มีความซับซ้อนในการดำเนินการ—ผู้ใช้ต้องส่งคำสั่งเพื่อขอเข้าถึงเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายใด ๆ ก็ตาม แม้ว่าผู้คนอาจถูกหลอกให้ส่งคำสั่งดังกล่าวด้วยเทคนิคทางจิตวิทยา แต่โอกาสที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างต่ำ
ข้อจำกัดของตัวแปลรหัส
แม้ว่า Code Interpreter จะเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ขั้นสูงของ ChatGPT แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการเช่นกัน โดยมีข้อจำกัดหลายประการที่คุณสามารถทำได้และไม่สามารถทำได้ด้วยฟีเจอร์นี้ ได้แก่:
- ข้อจำกัดขนาดไฟล์: คุณไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100MB
- ข้อจำกัดด้านเวลา: มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาที่งานสามารถทำได้ หากงานใดใช้เวลานานเกิน 60 วินาที จะส่งผลให้หมดเวลา
- ข้อจำกัดของประเภทไฟล์: แม้ว่าไฟล์ข้อความและไฟล์ภาพที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ (PNG, JPEG, CSV, JSON) จะได้รับการสนับสนุน แต่ไฟล์วิดีโอ, ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว GIF, และไฟล์รูปแบบกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ไม่ได้รับการสนับสนุน
- การพร้อมกัน: คำขอจะถูกดำเนินการตามลำดับ ดังนั้นกระบวนการหลายอย่างไม่สามารถดำเนินการพร้อมกันได้
ข้อจำกัดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ChatGPT Code Interpreter ยังคงมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้
หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดเหล่านี้และประมวลผลไฟล์ขนาดใหญ่ที่ต้องการเวลาในการคำนวณมากขึ้น คุณสามารถลองแบ่งไฟล์ออกเป็นไฟล์ย่อยหลายไฟล์ก่อนอัปโหลดไปยัง Code Interpreter ได้ 🙌
ClickUp เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย ChatGPT Code Interpreter
หากคุณเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ChatGPT Code Interpreter คุณมาถูกทางแล้ว
แต่คุณสามารถยกระดับมันไปอีกขั้นได้จริงๆ หากนำ ClickUp มาใช้ร่วมกับ Code Interpreter
ClickUp คือแอปสำหรับทุกงานในที่เดียว ที่มาพร้อมฟีเจอร์การจัดการงานที่ครอบคลุม การทำงานร่วมกัน และ AI ที่ช่วยให้คุณจัดการทุกแง่มุมของงานได้จากที่เดียว
การผสานจุดแข็งด้านการจัดการโครงการของ ClickUp เข้ากับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงและระบบอัตโนมัติของเครื่องมือ AI อย่าง Code Interpreter ช่วยปลดล็อกประสิทธิภาพในระดับที่เหนือกว่า
มาสำรวจวิธีการใช้ ChatGPT Code Interpreter กับ ClickUp กัน
1. เขียนโค้ดของคุณให้เสร็จเร็วขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยคุณทำโครงการเขียนโค้ดให้เสร็จเร็วขึ้นโดยให้คำแนะนำโค้ดขณะที่คุณเขียนโค้ด (คล้ายกับ GitHub Copilot)
มัน ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบกับทุกภาษาโปรแกรมยอดนิยม ดังนั้นคุณจะได้รับคำแนะนำไม่ว่าคุณจะเขียนโค้ดด้วยภาษาใดก็ตาม ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ ChatGPT สำหรับนักพัฒนาโปรแกรม
แต่ความอัจฉริยะของ ClickUp สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
การผสานการทำงานกับ Github สำหรับ ClickUpช่วยให้สามารถควบคุมเวอร์ชันได้ในตัวโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ คุณสามารถ ดูกิจกรรมทั้งหมดใน Github ของคุณภายในฟีดของ ClickUp และดำเนินการกับคำขอ pull จากภายในสภาพแวดล้อมของ ClickUp ได้โดยตรง
การอัปเดตความคืบหน้าของงานใน ClickUp จาก Github ก็เช่นเดียวกัน—คุณสามารถอัปเดตสถานะงานจาก Github ได้โดยตรงโดยการระบุ ID งานหรือคำอธิบายในข้อความ commit ของคุณ เมื่อคุณเขียนโค้ดเสร็จแล้วโดยใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ ให้ใช้ ChatGPT Code Interpreter เพื่อดีบักและทดสอบโค้ดของคุณ 🧪
2. ปรับปรุงการร่วมมือของทีมให้มีประสิทธิภาพ
ในแผนกการร่วมมือของทีม,ClickUp ไม่มีคู่แข่งจาก ChatGPT.
คุณสมบัติการร่วมมือที่แข็งแกร่งของมันช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกับสมาชิกทีมของคุณบนไฟล์โค้ดได้ คุณสามารถแชร์ไฟล์โค้ดกับสมาชิกทีมภายในสภาพแวดล้อมของ ClickUp และหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในความคิดเห็นของงานหรือในClickUp Chat ซึ่งเป็นฟังก์ชันแชทที่ผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์ม
ผู้จัดการสามารถกำหนดไฟล์โค้ดที่แตกต่างกันให้กับสมาชิกในทีมแต่ละคนตามปริมาณงานของพวกเขาได้ เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว เพียงทำเครื่องหมายว่างานของคุณเสร็จสิ้นในClickUp Tasks ซึ่งจะอัปเดตความคืบหน้าของโครงการโดยรวมโดยอัตโนมัติ ✅
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: หากทีมของคุณใช้ Slack สำหรับการสื่อสารคุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ Slack ของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการแชร์ไฟล์ได้เช่นกัน
3. จัดระเบียบโครงการการเขียนโค้ดของคุณ
สุดท้ายนี้ คุณยังสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการเขียนโค้ดทั้งหมดของคุณได้โดยใช้แดชบอร์ด ClickUp ที่กำหนดเอง
มองเห็นภาพรวมของปริมาณงานในทีม ประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ความเร็วในการทำสปรินต์ และอื่นๆ บนแดชบอร์ดของคุณ และแชร์กับลูกค้าได้หากจำเป็น
สร้างแดชบอร์ดหลายตัวเพื่อติดตามโครงการหรือพารามิเตอร์ต่างๆ และดึงข้อมูลจากแดชบอร์ดใดๆ ได้อย่างง่ายดายโดยการถามคำถามกับ ClickUp Brain
เพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณให้สูงสุดด้วย ClickUp
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย AI ได้กลายเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์และการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่าง ClickUp ร่วมกับเครื่องมืออย่าง ChatGPT Code Interpreter จะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในการทำงาน พร้อมทั้งทำให้คุณนำหน้าอยู่เสมอ
ลองใช้ ClickUp ฟรีและรวมเอาความสามารถของ AI ที่ดีที่สุดและคุณสมบัติการจัดการโครงการไว้ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว