100 มีมเกี่ยวกับใบลงเวลาทำงาน: ด้านสว่างของการติดตามชั่วโมงทำงาน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
12 ธันวาคม 2567

การกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานเป็นเหมือนการทำภาษีในเวอร์ชันการทำงาน—จำเป็นแต่ก็น่าเบื่อสำหรับทุกคน และพูดตามตรง การพยายามจำให้ได้ว่าคุณทำอะไรไปตอนบ่ายสามโมงเมื่อสองวันก่อน? เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลย

แต่เฮ้ พวกเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน เราได้รวบรวมชุดของมีมเตือนเวลาทำงานที่ตลกและเข้าใจได้ เพื่อช่วยให้คุณผ่านพ้นความยากลำบากไปได้ (แต่อย่าลืมข้ามส่วนที่ 'เลื่อนดูมีม' จากเวลาทำงานของคุณนะ)

มีมบันทึกเวลาทำงานตลกที่เข้าใจได้
แหล่งที่มา

เมมส์เกี่ยวกับใบลงเวลาคืออะไร?

มีมเกี่ยวกับใบลงเวลาทำงานเป็นวิธีที่เบาสมองในการรับมือกับความเครียดจากการจัดการใบลงเวลาทำงาน โดยนำเสนอแง่มุมที่ตลกขบขันเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าในชีวิตการทำงานประจำวัน ตั้งแต่การเร่งรีบส่งใบลงเวลาทำงานในนาทีสุดท้ายไปจนถึงการตั้งคำถามว่าชั่วโมงเหล่านั้นรวมกันถูกต้องจริงหรือไม่ มีมเหล่านี้สะท้อนประสบการณ์ร่วมกันของชีวิตในออฟฟิศ

ดูมีมเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ
แหล่งที่มา

ทำไมมีมเกี่ยวกับใบลงเวลาทำงานจึงเข้าถึงใจทั้งพนักงานและผู้จัดการ

มีมเกี่ยวกับบันทึกเวลาทำงานนั้นโดนใจเพราะมันสะท้อนความลำบากในการติดตามชั่วโมงทำงานในแบบที่เราทุกคนรู้จักดีเกินไป สำหรับพนักงานแล้ว มันไม่ใช่แค่การบันทึกเวลาเท่านั้น—แต่มันคือการพยายามจำว่าคุณทำอะไรไปบ้างตลอดทั้งสัปดาห์ และมันรวมกันได้ครบ 40 ชั่วโมงหรือไม่ 👀

ในขณะเดียวกัน ใบบันทึกเวลาทำงานเป็นดาบสองคมสำหรับผู้จัดการ พวกเขาต้องการเห็นบันทึกที่ถูกต้องแม่นยำ แต่ก็รู้ดีว่าบางวันก็วัดผลได้ยากกว่าวันอื่นๆ

ทั้งพนักงานและผู้จัดการต่างก็มีความรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกัน—การติดตามเวลาทำงานของพนักงาน การรักษาความมีประสิทธิภาพ การขอให้พนักงานส่งแบบฟอร์มเวลาทำงาน และการหาเวลาหยอกล้อเล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายภาระงาน

ไม่ว่าจะเป็นการกลัวการกรอกเวลาทำงานที่ไม่มีวันจบสิ้นหรือความตื่นเต้นในการส่งมันทันเวลา คุณมั่นใจได้ว่าจะพบมีมเกี่ยวกับเวลาทำงานที่สะท้อนสถานการณ์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ!

100 ภาพมีมเกี่ยวกับใบลงเวลาทำงาน

การกรอกเวลาทำงานอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น แต่ใครบอกว่าเราไม่สามารถหาความตลกขบขันในกระบวนการนี้ได้? ด้วยระบบบันทึกเวลาทำงานอัตโนมัติ การติดตามชั่วโมงของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับผู้ที่ยังคงทำแบบเก่า ๆ อาจรู้สึกเหมือนเป็นภาระ

เมมเปรียบเทียบแบบฟอร์มบันทึกเวลาอัตโนมัติกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาแบบกรอกด้วยมือ
แหล่งที่มา

ไม่ว่าจะทางไหน นี่คือคอลเลกชันของมีมตลกเกี่ยวกับใบลงเวลาที่จับความยากลำบาก การผัดวันประกันพรุ่ง และชัยชนะเล็กๆ ที่เราประสบเมื่อติดตามเวลาของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

เริ่มกันเลยดีไหม?

คำขอลาหยุดงาน

เมื่อพูดถึงการลาพักร้อน (PTO) การรอคอยมักจะรู้สึกไม่มีที่สิ้นสุด มีมเกี่ยวกับใบลงเวลาทำงานเหล่านี้ถ่ายทอดความท้าทายของการขอลางานได้อย่างสมบูรณ์แบบ—เพราะบางครั้งมันรู้สึกเหมือนกำลังฝ่าด่านอุปสรรค

1. โดยการปิดเสียงการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็น

คุณใช้เวลาของคุณอย่างไรในระหว่าง PTO meme
แหล่งที่มา

2. วิธีที่ดีที่สุดในการขอลาหยุดงาน…

วิธีที่ดีที่สุดในการขอลาหยุดแบบมีม
แหล่งที่มา

3. นั่นแหละ เป็นข้อแก้ตัวที่สมเหตุสมผลเพียงอย่างเดียว!

การพูดถึงการเสียชีวิตของปู่ย่าตายายเพื่อขอลาหยุดงานมีม
แหล่งที่มา

4. ผู้ชายที่ฉลาดเคยกล่าวไว้ว่า…

ใช้ PTO วันนี้มีม
แหล่งที่มา

5. บางครั้ง คุณก็ต้องทำมัน

การวางแผนเวลาหยุดพักโดยมีเวลาหยุดพัก (PTO) ที่ใช้ได้ 0.4 ชั่วโมง มีม
แหล่งที่มา

6. ทุกครั้งที่ฉันหยุดงาน...

ทุกครั้งที่ฉันหยุดงานแล้วเห็นมีมเกี่ยวกับบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

7. ขอให้ทุกคนโชคดี! คุณทำได้แน่นอน

วันหยุด PTO เพิ่งเริ่มมีม
แหล่งที่มา

8. คำแนะนำที่ไม่มีวันล้าสมัย

มีมบทเรียนการจ้างงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
แหล่งที่มา

9. และมันเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไร?

การหยุดพักจากมีม
แหล่งที่มา

10. ฟังดูเหมือนเป็นปัญหาของคุณมากกว่า

มีมคำขอลาหยุดงานถูกปฏิเสธ
แหล่งที่มา

11. เฮ้ คุณทำแบบนั้นไม่ได้นะ!

ปฏิกิริยาของเจ้านายเมื่อฉันใช้มีม PTO
แหล่งที่มา

12. นั่นใจร้ายมากนะ เอาคืนมา!

เจ้านายปฏิเสธมีมคำขอลาพักร้อน
แหล่งที่มา

การบันทึกเวลาเข้าและออก

ไม่ว่าคุณจะกำลังแข่งกับเวลาเพื่อเอาชนะหรือแค่พยายามจำให้ได้ว่าต้องลงเวลาเข้างาน มีมเกี่ยวกับใบลงเวลาจะสื่อถึงชีวิตประจำวันของการลงเวลาเข้าและออกได้อย่างตรงใจ

13. ฉันทนไม่ไหวแล้ว...

การแสดงออก 5 นาทีหลังจากลงเวลาทำงานมีม
แหล่งที่มา

14. เมื่อมีเพียงฉันกับนาฬิกาของฉันที่ต้องเผชิญกับโลกทั้งใบ

คำนวณเวลาออกจากระบบแบบมีม
แหล่งที่มา

15. เมื่อความเหนื่อยล้ากลายเป็นชื่อกลางของคุณ

เหนื่อยล้าจนหมดแรงกับตารางเวลาทำงานมีม
แหล่งที่มา

16. ฉันนั่งรอให้เข็มนาทีเดินครบนาทีสุดท้ายของกะฉัน

ฉันรอคอยนาทีสุดท้ายของกะของฉัน
แหล่งที่มา

17. นี่ไม่ใช่เวลา!!

เมื่อมีคนขอติดต่อทำงานต่อ
แหล่งที่มา

18. บางทีการกินอัลมอนด์อาจช่วยได้...

ลืมลงเวลาออกมุก
แหล่งที่มา

19. ในที่สุด สองวันแห่งความสุขอย่างแท้จริง!

ฉันไม่รู้จักคุณในช่วงสุดสัปดาห์มีม
แหล่งที่มา

20. นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันเกิดมาเพื่อ...

ลืมติดตามงานมีม
แหล่งที่มา

21. วิธีเดียวที่ถูกต้องในการจัดการกับเรื่องนี้

เมื่อเพื่อนร่วมงานส่งอีเมลหาคุณในเวลาที่ไม่เหมาะสมมีม
แหล่งที่มา

22. ฉันสาบานว่ามันเกิดขึ้นหลังเวลาทำงานของฉันแล้ว!

อย่ารบกวนหลังเวลาทำงาน มีม
แหล่งที่มา

23. เอาล่ะ ชั่วโมงพักกลางวันเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังรู้สึกปกติ

วิธีคลายความเหนื่อยล้าแบบมีม
แหล่งที่มา

24. การนอนหลับคืออะไร?

มีมกะกลางคืน
แหล่งที่มา

25. ฉันหลังจากเข้างานสายทุกวัน

นั่งที่โต๊ะทำงานหลังจากล็อกอินเข้าใช้งาน
แหล่งที่มา

26. ฉันไม่ต้องการการเตือนความจำ ความจำที่ดีของฉันก็เพียงพอแล้ว

มีมเตือนการลงเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

27. ถนนที่ไม่ถูกเลือกดูเหมือนน่าสนใจสำหรับฉัน...

หลีกเลี่ยงการทำโปรเจกต์ให้เสร็จและลงเวลาออกงานแบบมีม
แหล่งที่มา

28. แผนของฉันพังอีกแล้ว (เหมือนเดิมทุกที)

การแจ้งเตือนการประชุมที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้าก่อนจะลงเวลาออกงานมีม
แหล่งที่มา

การทำงานล่วงเวลา

มีมการทำงานล่วงเวลานี้สะท้อนความตลกและความน่ากลัวของการทุ่มเทเวลาทำงานเพิ่มได้อย่างชัดเจน

29. ฉันไม่เหมาะกับที่นี่อีกต่อไปแล้ว!

เมื่อผู้จัดการของคุณขอให้ทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

30. ฉันจะทำทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องนั้น

ฉันจะทำทุกอย่าง ยกเว้นมีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

31. สมดุลระหว่างงานกับชีวิต? นั่นคืออะไร?

สมดุลระหว่างงานกับชีวิต? นั่นคืออะไร? มีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

32. ฉันทนไม่ไหวแล้ว!

อีกหนึ่งสัปดาห์ของมีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

33. มาอีกเหรอ!?

มีมการทำงานล่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์
แหล่งที่มา

34. คุณไม่ต้องการมันหรือ? คุณยังมีมันอยู่!!

ทุกคนได้รับมีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

35. กรุณาอย่าบังคับให้ฉันต้องเลือก

การทำงานล่วงเวลาเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากมีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

36. ฉันทำได้แต่ฉันไม่อยากทำ!

เมื่อที่ทำงานขอให้คุณทำงานกะพิเศษ

37. เราเคยรู้จักกันมาก่อนไหม?

เมื่อมีคนพยายามพูดหลังจากกดออกจากงานมีม
แหล่งที่มา

38. พนักงานที่รักของเราที่ทำงานหนัก มีความเชี่ยวชาญ ทุ่มเท (เพิ่มคำชมอีก 50 คำ)

มีมผู้จัดการที่ขอพนักงานอย่างสุภาพให้ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์
แหล่งที่มา

39. ทำไมมันถึงยากที่จะเข้าใจ?

ต้องการขึ้นเงินเดือนไม่ใช่ค่าล่วงเวลา
แหล่งที่มา

40. ทำไมคุณถึงถามในตอนนั้น?

หยุดทำมีมเสนอให้คนทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

41. ไม่มีอะไรนอกจากความจริง

ไม่มีใครสามารถเลิกงานตรงเวลาได้จริงๆ
แหล่งที่มา

42. เฮ้ ไม่เป็นไรนะ โอเค

เมื่อเจ้านายขอให้ทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

43. คุณไม่รู้หรือว่าบรรยากาศเป็นอย่างไร?

จะกลับมาเช็คอินมีม
แหล่งที่มา

44. โอ้ พระเจ้า!

มีมปฏิเสธการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

45. ฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้ว...

โพสต์ตลกเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มวันพิเศษ
แหล่งที่มา

46. เมื่อความจริงเข้ามาอย่างหนักหน่วง

มีมการทำงานล่วงเวลา
แหล่งที่มา

เงินเดือนและเช็คเงินเดือน

การรอวันเงินเดือนออกอาจรู้สึกเหมือนเป็นนิรันดร์ กระบวนการจ่ายเงินเดือนและมีมเกี่ยวกับเช็คเงินเดือนเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวัง ความหวัง และความกลัวที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวของเช็คเงินเดือนอันแสนหวาน

47. เป็นพนักงานที่มีความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการส่งเมมเวลา
แหล่งที่มา

48. ฉันจะโอเค แค่ไม่ใช่คืนนี้

มีมเกี่ยวกับชั่วโมงทำงานล่วงเวลาที่ไม่ปรากฏในสลิปเงินเดือนและแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

49. คุณเป็นอะไรหรือเปล่า?

ทำทุกอย่างยกเว้นกรอกเวลาในแบบฟอร์ม
แหล่งที่มา

50. นั่นแหละคือวิธีการทำงาน!

ส่งเวลาทำงานมีม
แหล่งที่มา

51. เราทุกคนรู้ว่ามันเป็นเรื่องโกหก

ความสุขในวันเงินเดือนออกมีมแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

52. ฉันปฏิเสธที่จะเชื่อคำหมิ่นประมาทนี้!

จะไม่ได้รับเงินถ้าไม่ส่งมีมบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

53. มันเป็นอย่างที่มันเป็น!

อยากได้รับเงินแต่เกลียดมีมเกี่ยวกับใบลงเวลา
แหล่งที่มา

54. สมการองค์กรใหม่

ต้องการรับเงินตรงเวลาหรือไม่? ส่งเมมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

55. เพลงประจำสัปดาห์!

ประกาศแจ้งการส่งเมมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

56. ใจเย็นๆ อย่าร้องไห้

ลืมส่งมีมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

57. เรามาถึงที่นี่อีกแล้วเหรอ!?

สัปดาห์เงินเดือนกำลังจะมาถึงอีกครั้ง มีมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

58. ช่วยด้วย! ฉันกำลังจมน้ำ

ผู้จัดการที่ทำงานล้นมือกับเอกสารเงินเดือนและเอกสารเวลาทำงานมีม
แหล่งที่มา

59. มันไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของฉัน ดังนั้นฉันขอถอนตัว

ไม่มีแรงจะส่งเมมเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

60. มันจบแล้วหรือยัง?

สัปดาห์เงินเดือนจบแล้ว รูปภาพมีมเกี่ยวกับใบลงเวลา
แหล่งที่มา

61. ฉันพยายามที่จะเพลิดเพลินกับชีวิตของฉัน...

การเตือนเงินเดือนกำลังใกล้เข้ามาอย่างเงียบๆ มีมเกี่ยวกับแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

62. ฉันจะเข้าสู่ระบบได้อย่างไร?

มีมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์เงินเดือนที่ซับซ้อน
แหล่งที่มา

63. เรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำจาก "คนนี้" ที่นี่

ลืมเรื่องมีมตารางเวลาทำงานประจำสัปดาห์เงินเดือนไปแล้ว
แหล่งที่มา

เราทุกคนต่างก็มีคนหนึ่งที่ลืมส่งเวลาทำงานและสุดท้ายก็โทษตัวเองที่ไม่ได้รับเงิน ในความเป็นจริง ทุกทีมก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำงานเกินหน้าที่ คนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง หรือคนที่ต้องได้รับการเตือนอยู่เสมอ

นี่คือจุดที่แผนภูมิการจัดแนวมีประโยชน์! แผนภูมิเหล่านี้ไม่ได้ใช้แค่สำหรับติดตามเวลาทำงานเท่านั้น แต่ยังช่วยเน้นจุดเด่นเฉพาะตัวเหล่านั้นในรูปแบบที่สนุกและมองเห็นได้ชัดเจนอีกด้วย

แผนภูมิการจัดแนวอาจเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่คาดไม่ถึงซึ่งสถานที่ทำงานของคุณต้องการ ในขณะที่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานช่วยให้เราจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพแผนภูมิการจัดแนวจะนำเสนอวิธีการจัดระเบียบบทบาท ความรับผิดชอบ หรือแม้แต่ลักษณะเฉพาะของทีมในรูปแบบที่สนุกสนานและมองเห็นได้ชัดเจน

แผนภูมิเหล่านี้ช่วยในการกำหนดบทบาทต่างๆ และจัดแนวเป้าหมายให้สอดคล้องกัน ทั้งหมดนี้ทำให้งานรู้สึกสนุกและมีปฏิสัมพันธ์

ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนผังการจัดแนว ClickUpเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้แผนผังเหล่านี้ในสภาพแวดล้อมการทำงาน มันเพิ่มความสร้างสรรค์ในการจัดระเบียบกลยุทธ์ งาน หรือเป้าหมายของโครงการ โดยให้คุณจัดเรียงรายการเป็นหมวดหมู่ที่เข้ากับบุคลิกและวิธีการเฉพาะของทีมคุณ

ใช้เทมเพลตแผนภูมิการจัดแนวของ ClickUp เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าใจตรงกันในระหว่างการประชุมทีมและการระดมความคิด
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตแผนภูมิการจัดแนว ClickUp เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเข้าใจตรงกันในระหว่างการประชุมทีมและการระดมความคิด

ด้วยแผนภูมิการจัดแนวของ ClickUp คุณสามารถทำได้มากกว่าการจัดหมวดหมู่บทบาท ใช้เพื่อระบุช่องว่างทักษะ จุดประกายการสนทนาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกัน และเพิ่มเกมมิฟิเคชันเล็กน้อยให้กับพลวัตของทีม

64. การแจ้งเตือนนั้น (ที่น่ากลัว)...

มีมแผ่นลงเวลาทำงานเตือนเงินเดือนที่น่ากลัว
แหล่งที่มา

65. เราข้ามไปส่วนที่ดีได้ไหม?

สัปดาห์เงินเดือนมาถึงอีกครั้งแล้ว มีมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

มีมเกี่ยวกับการบริหารเวลา

การจัดการเวลาอาจกลายเป็นฝันร้ายได้ โดยเฉพาะเมื่อเส้นตายเข้ามาใกล้ คอลเลกชันมีมเกี่ยวกับตารางเวลาชุดนี้ถ่ายทอดความวุ่นวายและความท้าทายของการบริหารเวลาได้อย่างสมบูรณ์แบบ

การผัดวันประกันพรุ่งคือทางเลือกที่ถูกต้องเสมอ

เลื่อนงานไปทำนาทีสุดท้ายมีมบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

67. ฉันมีสิ่งนี้ ที่ฉันแก่ขึ้น แต่ไม่เคยฉลาดขึ้น

เหตุผลที่จะทำงานให้เสร็จพรุ่งนี้มีมบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

68. คำแนะนำที่ดีที่สุด

มีมเคล็ดลับการจัดการเวลา
แหล่งที่มา

69. กลยุทธ์นี้ได้ผลดีมากสำหรับฉัน!

จัดการเวลาผ่านมีมบันทึกเวลาการทำงานที่ผัดวันประกันพรุ่ง
แหล่งที่มา

70. ฉันไม่ได้เงินค่าทำนี่นะ!

การจัดการเวลาไม่เหมาะกับฉันมีมบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

71. โอ้ ตอนนี้มันไม่มีอยู่จริงแล้ว!

เพิกเฉยต่อเมมตารางเวลาทำงานเกี่ยวกับงานเร่งด่วน
แหล่งที่มา

72. มาอีกแล้ว...

การเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการ บันทึกเวลาทำงานมีม
แหล่งที่มา

73. พยายามยัดงาน 8 ชั่วโมงให้เสร็จใน 20 นาทีสุดท้าย

พยายามยัดงาน 8 ชั่วโมงลงในตารางเวลา 20 นาทีสุดท้ายแบบมีม
แหล่งที่มา

74. มันเป็นการแข่งขันกับเวลา

งานที่ค้างอยู่เทียบกับเวลาที่เหลือในตารางเวลา
แหล่งที่มา

75. ดังนั้น คุณเห็นไหม อืมม...

ฉันชอบจัดการเวลาด้วยมีมบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

76. เรื่องราวชีวิตของฉัน

มีเวลาน้อยในการทำสิ่งต่าง ๆ มีมบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

77. ฉันแค่รู้ว่านี่จะต้องออกมาดีแน่นอน!!

ใช้เวลาทั้งหมดในการทำเมมเกี่ยวกับใบงานที่เสร็จสิ้นงานเพียงงานเดียว
แหล่งที่มา

78. แค่ลองคิดดู

อย่าตั้งเป้าหมายเป็นมีมในแบบฟอร์มบันทึกเวลา
แหล่งที่มา

💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: หากคุณกำลังประสบปัญหาในการตั้งเป้าหมาย ลองใช้ฟีเจอร์ClickUp Goalsดูสิ มันช่วยแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น คุณสามารถจัดการเป้าหมายทั้งหมดในที่เดียว สร้างเป้าหมายที่ทำได้จริง และติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp

79. เชื่อฉันเถอะ ฉันควบคุมทุกอย่างได้

เมมบันทึกเวลาทำงานสำหรับงานที่ยังค้างอยู่
แหล่งที่มา

80. ในที่สุดก็จับตัวคนร้ายได้แล้ว

มีมเกี่ยวกับการบริหารเวลาไม่ดี
แหล่งที่มา

มีมเตือนบันทึกเวลาทำงาน

ลืมกรอกเวลาในแบบฟอร์มใช่ไหม? คุณไม่ได้เป็นคนเดียวหรอกนะ นี่คือมีมเตือนความจำเกี่ยวกับแบบฟอร์มเวลาเพื่อให้คุณรู้ว่าแบบฟอร์มเวลาเป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ตลอดกาล

81. ท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ...

ส่งเมมเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

นี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันบอกคุณ!

โปรดส่งเวลาทำงานตามกำหนด
แหล่งที่มา

83. กรุณาทำทันที

กรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานของคุณ
แหล่งที่มา

84. มันคงไม่ยากขนาดนั้นใช่ไหม?

ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่จะส่งมีมเกี่ยวกับใบลงเวลา
แหล่งที่มา

85. ช่างเป็นอัจฉริยะอะไรเช่นนี้!

ส่งเวลาทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเตือน
แหล่งที่มา

86. จงเป็นเหมือนบิล

กรอกแบบฟอร์มเวลาทำงานประจำวัน
แหล่งที่มา

87. ฉันทำงานดึกเพราะต้องกรอกแบบฟอร์มเวลาทำงาน!

ไม่มีเวลาทำมีมตารางเวลาให้เสร็จ
แหล่งที่มา

88. เดี๋ยวนะ คุณหมายความว่าอะไร?

ส่งเวลาทำงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีม
แหล่งที่มา

เราทุกคนเคยเป็นแบบนี้กันทั้งนั้น เลื่อนการกรอกเวลาทำงานไปเรื่อยๆ จนถึงนาทีสุดท้าย หวังว่ามันอาจจะกรอกตัวเองได้ แต่เมื่อคุณตระหนักว่านี่เป็นพิธีกรรมประจำสัปดาห์ที่ไม่มีวันจบสิ้น ก็ถึงเวลาที่จะทำให้มันง่ายขึ้น

นั่นคือจุดที่แม่แบบบันทึกเวลาทำงานมีประโยชน์! แทนที่จะต้องพยายามจำทุกสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณทำ แม่แบบที่ดีจะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและประหยัดเวลาของคุณ

89. ใช่ เราจะทำได้วันนี้เลย ทันที!

รอให้ทุกคนส่งเวลาทำงานแบบมีม
แหล่งที่มา

90. เวลาหยุดที่ล่วงเลยเกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

มีมเรื่องเวลาหยุดงานที่เลื่อนออกไปจนเกินเอื้อม
แหล่งที่มา

91. คำเตือนเบา ๆ ที่เราไม่รู้ตัวว่าต้องการ

การเตือนอย่างสุภาพให้ส่งใบลงเวลาทำงานแบบมีม
แหล่งที่มา

92. แล้วฉันก็ไปทำให้ทุกอย่างพังด้วยการพูดอะไรโง่ๆ อย่างเช่น...

สำนักงาน
แหล่งที่มา

93. ใช่ ฉันกำลังพูดกับคุณ!

คุณเซ็นชื่อหรือยัง
แหล่งที่มา

94. นั่นเป็นการตัดสินใจที่ง่ายเกินไป

ทำเวลาในเมมเสร็จ
แหล่งที่มา

95. วิ่ง วิ่ง วิ่ง

มีมเตือนบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

96. เชื่อฉันเถอะ ฉันทำได้... แค่รอแล้วดู!

ส่งเวลาทำงานโดยไม่มีการเตือนสติมีมตลก
แหล่งที่มา

97. ถ้าสิ่งนี้เป็นเรื่องจริงล่ะ?

มีม คีอานู รีฟส์
แหล่งที่มา

98. ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นฮีโร่จะสวมผ้าคลุม

มีมสร้างความมั่นใจ
แหล่งที่มา

99. นี่คือที่ปลอดภัยของเรา!

มีมกลุ่มเตือนการบันทึกเวลาทำงาน
แหล่งที่มา

100. จริงนะ สาบานได้เลย สาบานด้วยเกียรติลูกเสือ

เป็นงานที่ซื่อสัตย์
แหล่งที่มา

แชร์มีมเกี่ยวกับเวลาทำงานที่ออฟฟิศ

การกรอกเวลาทำงานในแบบฟอร์มไม่ใช่สิ่งที่ใครหลายคนอยากทำเป็นอันดับแรกในรายการ 'งานที่น่าตื่นเต้นที่สุด' ของพวกเขา ด้วยการแบ่งปันมีมเกี่ยวกับเวลาทำงานในแบบฟอร์มกับทีมของคุณ คุณสามารถเพิ่มอารมณ์ขันให้กับงานนี้และทำให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้น มาดูประโยชน์ของการแบ่งปันมีมเกี่ยวกับเวลาทำงานในแบบฟอร์มกับทีมของคุณกัน

ประโยชน์ของการแชร์มีมเกี่ยวกับเวลาทำงาน

มีมเกี่ยวกับเวลาทำงานไม่ได้มีไว้แค่ให้ขำเท่านั้น—แต่ยังช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและลดความจำเจของงานประจำได้ด้วย วิธีมีดังนี้:

  • เสริมสร้างจิตวิญญาณของทีม: การหัวเราะร่วมกันเกี่ยวกับความปวดหัวจากเอกสารบันทึกเวลาสามารถทำให้ทีมรวมตัวกันได้เหมือนไม่มีอะไรทำได้. มันคือช่วงเวลาเล็ก ๆ ของความขบขันที่สร้างความเชื่อมโยง ช่วยให้ทุกคนรู้สึกสอดคล้องกันมากขึ้น
  • ทำลายความจำเจ: การส่งมีมตลกๆ เกี่ยวกับความตื่นตระหนกในนาทีสุดท้ายของการกรอกเวลาทำงาน หรือความพยายามไม่รู้จบที่จะจำได้ว่าคุณทำอะไรเมื่อวันอังคารที่แล้ว สามารถทำให้บรรยากาศสดชื่นขึ้นได้
  • เน้นจุดด้อย: การโพสต์มีมในกลุ่มแชทเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในแบบฟอร์มบันทึกเวลา เช่น แบบฟอร์มบันทึกเวลาไม่สมบูรณ์หรือส่งแบบฟอร์มล่าช้า เป็นวิธีที่ไม่เป็นทางการในการชี้ให้เห็นปัญหาในกระบวนการติดตามเวลา และกระตุ้นให้สมาชิกในทีมปฏิบัติตามมาตรฐาน

วิธีแชร์มีมเกี่ยวกับตารางเวลาทำงาน

การแชร์มีมเกี่ยวกับเวลาทำงานในClickUp Chatเป็นวิธีที่สนุกมากในการสร้างเสียงหัวเราะให้กับวันทำงาน

คุณสามารถสร้างช่องทางมีมแยกต่างหากได้ โดยตั้งชื่อว่า 'มีมเวลาทำงาน' หรือ 'เสียงหัวเราะประจำสัปดาห์' ภายในแต่ละรายการ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ ซึ่งจะช่วยรักษาขอบเขตที่ชัดเจนระหว่างการสนทนาที่เกี่ยวข้องกับงานและช่วงเวลาที่ผ่อนคลาย ทำให้ผู้คนไม่เสียสมาธิหรือพลาดมีมที่ตรงเวลาของคุณ

สร้างช่องทางแชทใน ClickUp
สร้างช่องทางแชท ClickUp เฉพาะเพื่อรักษาการสื่อสารของทีมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกด้วยกันไหม? ทำให้แชทมีมเป็นสาธารณะ! ถ้าเป็นแค่กลุ่มเฉพาะ ก็ตั้งเป็นส่วนตัวได้ การเปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงทำได้ง่ายมาก—แค่ไปที่รายละเอียดสถานที่ แล้วปรับการแชร์และสิทธิ์การเข้าถึง เท่านี้คุณก็สามารถควบคุมได้ว่าใครจะได้ร่วมขำกับมุกของคุณ! การเพิ่มหรือลบสมาชิกก็ทำได้ง่าย ๆ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะพลาดความสนุก

นอกจากนี้ คุณสามารถแท็กงานหรือการสนทนาที่ดำเนินอยู่ในแชทมีมได้ หากมีโปรเจกต์ไหนที่ต้องการเสียงหัวเราะ

และเนื่องจาก ClickUp ผสานการทำงานของแชทเข้ากับงานของคุณโดยตรง คุณสามารถสลับไปมาระหว่างการสนทนาในโปรเจกต์และการแชร์มีมได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคิดซ้ำ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแบ่งปันมีมเกี่ยวกับเวชระเบียนเวลา

การแชร์มีมเกี่ยวกับตารางเวลาทำงานหนึ่งหรือสองอันอาจเป็นวิธีที่สนุกในการผ่อนคลายบรรยากาศในที่ทำงาน แต่สิ่งสำคัญคือต้องรักษาความเคารพและความเหมาะสมไว้เสมอ ต่อไปนี้คือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ควรคำนึงถึง:

  • ระวังขอบเขตในที่ทำงาน: เลือกมีมที่เบาสมองและหลีกเลี่ยงหัวข้อที่ละเอียดอ่อน อารมณ์ขันควรช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี ไม่ใช่เสี่ยงที่จะทำให้ใครไม่พอใจ ดังนั้นควรเลือกมุกตลกที่ทุกคนเข้าใจได้
  • ส่งเสริมความหลากหลาย: เลือกใช้มีมที่ทุกคนในทีมสามารถสนุกได้ แทนที่จะใช้มีมที่มุ่งเป้าไปที่บทบาทหรือแผนกเฉพาะ การรักษาอารมณ์ขันให้ครอบคลุมช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในหมู่สมาชิกทีม
  • เลือกเวลาที่เหมาะสม: เวลาเป็นสิ่งสำคัญเมื่อแชร์มีม—เลือกช่วงเวลาที่เงียบสงบ เช่น หลังการประชุมหรือในช่วงเวลาที่เงียบสงบ วิธีนี้จะช่วยให้อารมณ์ขันเป็นการพักผ่อนโดยไม่รบกวนการทำงาน
  • ส่งเสริมอารมณ์ขันเชิงบวก: เน้นมีมที่ช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นพลังในทีม มากกว่ามีมที่อาจก่อให้เกิดความคิดเชิงลบหรือความหงุดหงิด
  • ใช้มีมเป็นการพักสมองอย่างรวดเร็ว: มีมควรเป็นเพียงการพักสมองสั้นๆ ไม่ใช่การเบี่ยงเบนความสนใจเป็นเวลานาน แบ่งปันเป็นครั้งคราวเพื่อทำให้บรรยากาศผ่อนคลายและสนุกสนานโดยไม่กระทบต่อสมาธิในการทำงาน
  • สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร: ทุกที่ทำงานมีวัฒนธรรมของตัวเอง ดังนั้นให้เลือกมีมที่สะท้อนถึงน้ำเสียงและคุณค่าของทีม การเลือกใช้ความตลกที่สอดคล้องกับน้ำเสียงและคุณค่าของทีมจะทำให้รู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศการทำงานอย่างไม่ยากเย็น

สร้างมีมบันทึกเวลาทำงานของคุณ

การสร้างมีมบันทึกเวลาที่ฉลาดหลักแหลมฟังดูง่ายจนกว่าคุณจะนั่งลงและตระหนักว่ามันค่อนข้างยาก! การสร้างมุกที่สมบูรณ์แบบที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้? ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด คุณต้องการภาพที่เหมาะสม คำบรรยายที่ตรงประเด็น และจังหวะเวลาที่ลงตัว—ไม่มีแรงกดดันใช่ไหม?

แล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งปันมันด้วย ทุกคนจะเข้าใจไหม? มันจะทำให้พวกเขาหัวเราะจริง ๆ หรือแค่ตอบกลับด้วย 'LOL' อย่างสุภาพ?

แต่เมื่อทุกอย่างลงตัว เมมเวลาทำงานที่ยอดเยี่ยมคือวิธีที่สมบูรณ์แบบในการยกระดับจิตใจ จุดประกายเสียงหัวเราะ และอาจทำให้ชั่วโมงการทำงานอันยาวนานกลายเป็นเรื่องที่ทนได้มากขึ้น

เริ่มต้นด้วยการใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณในการระดมความคิดเกี่ยวกับมีม กระดานไวท์บอร์ดช่วยให้ทุกคนมีพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันสำหรับร่างไอเดีย ใส่โน้ต อัปโหลดรูปภาพ และระดมความคิดได้อย่างอิสระ

ทุกการมีส่วนร่วมจะปรากฏให้เห็นแบบเรียลไทม์ ทำให้รู้สึกเหมือนทุกคนอยู่ในห้องเดียวกัน แม้จะอยู่ห่างกันเป็นพันไมล์ก็ตาม เมื่อคุณปรับแต่งแนวคิดเสร็จแล้ว ฟังก์ชัน การสร้างงาน จะช่วยให้คุณเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่ทำได้จริงได้ทันทีจากไวท์บอร์ด

สร้างมีมเวลาทำงานด้วย ClickUp Docs
มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม เพิ่มบริบทที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงไฟล์ได้โดยตรงใน ClickUp Docs

ราวกับว่านั่นยังไม่เพียงพอClickUp Brainยังก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง โดยรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยการเชื่อมโยงแอปงานสำคัญของคุณ เช่น Google Drive, Figma และ GitHub เพื่อให้ทรัพยากรทั้งหมดของคุณอยู่แค่เพียงคลิกเดียว

ทำให้การจัดการเวลาทำงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Brain
ผสานรวมพื้นที่ทำงานเสมือนของคุณกับทุกแอปพลิเคชันโดยใช้ ClickUp เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในศูนย์กลางเดียว

ต้องการบันทึกของเดือนที่แล้วหรือร่างการออกแบบนั้นใช่ไหม? ClickUp Brain มีให้คุณแล้ว คุณสามารถรับคำตอบได้ทันทีเกี่ยวกับงาน เอกสาร หรือสมาชิกในทีม ช่วยประหยัดเวลาจากการค้นหาไม่รู้จบและทำให้ทุกอย่างอยู่ในที่ที่คุณต้องการ

ขณะที่คุณระดมความคิดและสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เครื่องมือสร้างสรรค์ภายใน Whiteboards เพื่อร่างแนวคิดตลกและไอเดียภาพสำหรับมีมในแผ่นบันทึกเวลาทำงานของคุณ ด้วยเครื่องมือวาดภาพด้วยมือและเครื่องมือสร้างรูปทรง คุณสามารถมองเห็นภาพการออกแบบมีมของคุณได้อย่างง่ายดายและเปลี่ยนให้เป็นเนื้อหาที่น่าสนใจสำหรับทีม

ต้องการเชื่อมโยงความคิดหรือผูกมุขตลกเข้ากับข้อมูลวงในใช่ไหม? เพียงแค่ ลากและเชื่อมโยง วัตถุต่างๆ เพื่อสร้างแผนผังความคิด หรือแม้แต่วางแผนมุกเด็ดของมีมของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสามารถ เพิ่มรูปภาพและลิงก์ ได้โดยตรงบนไวท์บอร์ดเพื่อเพิ่มบริบทให้มากขึ้น—อัปโหลดรูปภาพสำหรับการอ้างอิงการออกแบบหรือลิงก์ไปยังแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจได้

นอกจากนี้ClickUp Remindersยังช่วยให้ทุกคนทำงานได้ตามกำหนด ส่งการแจ้งเตือนเวลาทำงานให้กับสมาชิกในทีมและแชร์มีมสุดฮาได้ตรงเวลา

คุณยังสามารถแท็กสมาชิกในทีมเพื่อกรอกแบบฟอร์มเวลา แลกเปลี่ยนบันทึก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยก่อนถึงกำหนดส่งได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกันโดยไม่ต้องรับข้อความกระจัดกระจายจากหลายแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของทีมดีขึ้น

ClickUp ไม่เพียงแต่ช่วยให้กระบวนการสร้างมีมเป็นไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังสร้างระบบการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมสามารถเชื่อมต่อ รับข้อมูล และพร้อมที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้การเปลี่ยนจากขั้นตอนการระดมความคิดไปสู่การลงมือทำเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด—นั่นคือการสร้างสรรค์!

ClickUp: วิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการจัดการบันทึกเวลาทำงาน

มีมตลกเกี่ยวกับใบลงเวลาเป็นวิธีสนุกๆ ในการคลายเครียด แต่เมื่อถึงสิ้นวัน ใบลงเวลาจะช่วยติดตามความคืบหน้าของโครงการและทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนด การกรอกใบลงเวลาอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ แต่ช่วยให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบ

นอกจากนี้ พวกเขายังช่วยให้ทุกคนเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเวลาและทรัพยากรถูกใช้ไปที่ไหนบ้าง—เพื่อให้การทำงานหนักไม่ถูกมองข้าม

หากคุณกำลังมองหาวิธีที่ง่ายขึ้นในการติดตามเวลาทำงาน ลองใช้ ClickUp ดูสิ มันช่วยให้ทีมสามารถบันทึกเวลาทำงาน ติดตามความคืบหน้าของโครงการ และจัดการงานต่างๆ ได้ในที่เดียว การแจ้งเตือนอัตโนมัติ การอัปเดตแบบเรียลไทม์ และรายงานที่ละเอียดช่วยให้การติดตามเป็นไปอย่างถูกต้อง ช่วยให้คุณจัดระเบียบและทำงานตามกำหนดเวลาได้อย่างไม่มีปัญหา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าเวลาและทรัพยากรถูกใช้ไปกับอะไร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงานของทีมด้วยซอฟต์แวร์บันทึกเวลาทำงานนี้

สมัครใช้ ClickUpวันนี้เพื่อจัดระเบียบเวลาทำงานและรวมงาน โครงการ และเครื่องมือทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว