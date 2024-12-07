ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบภายในที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกเพื่อการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบต้องการข้อมูลอัปเดต อาจรู้สึกหนักใจที่จะพยายามควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในความควบคุม
แต่มีบางสิ่งที่สามารถทำให้งานของคุณง่ายขึ้นได้ นั่นคือ ซอฟต์แวร์จัดการการตรวจสอบ!
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผน ดำเนินการ และตรวจสอบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติในงานที่ต้องทำด้วยมือซึ่งมักทำให้ล่าช้า ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดทำรายงานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบประจำปี การติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือการจัดการรายการตรวจสอบการตรวจสอบ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียวในขณะที่มั่นใจว่าคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและมีความปลอดภัย
ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบภายในช่วยให้คุณสามารถกำหนดเวลาและดำเนินการตรวจสอบ, มอบหมายงาน, บันทึกผลการตรวจสอบ, และสร้างรายงานการตรวจสอบอย่างละเอียดได้
มันเหมือนกับการมีสมาชิกทีมเพิ่มเติมที่ไม่เคยพลาดกำหนดเวลาและตรวจสอบรายละเอียดทุกอย่างให้คุณสองครั้ง ในบทความนี้ ทีมของฉันและฉันได้รวบรวมซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับการตรวจสอบภายในของคุณ พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และรายละเอียดราคา
สิ่งที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ฉันได้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบมากมายเพื่อค้นหาสิ่งที่เหมาะกับฉันที่สุด
ซอฟต์แวร์การตรวจสอบภายในที่ดีที่สุดมักจะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การวิเคราะห์และแผนผังกรอบงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบที่ดีควรสามารถวิเคราะห์กรอบการกำกับดูแลและแผนผังข้อกำหนดที่ทับซ้อนกันได้
- การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ช่องว่าง: ระบบควบคุมปัจจุบันของคุณอาจไม่สามารถตอบสนองทุกข้อกำหนดการปฏิบัติตามได้ ในกรณีนี้ ซอฟต์แวร์การตรวจสอบภายในของคุณควรทำการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อเปิดเผยข้อบกพร่องและเสนอแนะจุดที่คุณต้องปรับปรุง
- การติดตามงานแก้ไข: เมื่อคุณทราบแล้วว่าคุณมีจุดอ่อนตรงไหน ซอฟต์แวร์ควรติดตามความพยายามในการแก้ไขของคุณ ไม่ว่าคุณจะกำลังแก้ไขการควบคุมหรือนำนโยบายใหม่มาใช้ มันจะช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้า—และหลีกเลี่ยงความตื่นตระหนกแบบ "ฉันลืมอะไรไปหรือเปล่า?"
- การติดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหาหลักฐาน: กำลังไล่ตามหลักฐานการตรวจสอบด้วยตนเองอยู่หรือไม่? ไม่ขอบคุณ! ซอฟต์แวร์การตรวจสอบที่เหมาะสมควรจัดการคำขอในระบบเดียว ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย คุณไม่ต้องค้นหาผ่านอีเมลที่สูญหายหรือข้อความแชทที่ลืมไป
- ความร่วมมือกับทีมตรวจสอบ: เมื่อทีมตรวจสอบของคุณกระจายอยู่ในเขตเวลาที่แตกต่างกัน การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญ ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบของคุณควรมีแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยสำหรับการทำงานร่วมกัน—ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันโดยไม่ต้องมีอีเมลยาวเหยียด
- การมอบหมายงาน, การแจ้งเตือน และการส่งต่อ: การจดจำกำหนดเส้นตายเป็นเรื่องยาก—โดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูตรวจสอบ ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถมอบหมายงาน, ส่งการเตือนอย่างสุภาพ (หรือไม่สุภาพ) และส่งต่องานที่ล่าช้า
ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบที่ดีที่สุด 10 อันดับ
ตอนนี้ที่เราได้ครอบคลุมถึงสิ่งที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์การตรวจสอบภายในแล้ว ทีมของฉันที่ ClickUp และฉันได้ทำการวิจัยและรวบรวมรายการเครื่องมือที่ได้สร้างความประทับใจให้กับเราอย่างแท้จริงด้วยฟังก์ชันการทำงานของมัน
เครื่องมือเหล่านี้ไปไกลกว่าพื้นฐานและมอบคุณสมบัติที่ทำให้การตรวจสอบภายในไม่ทำให้คุณเครียด. มาสำรวจกันเถอะ.
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งกระบวนการตรวจสอบและการติดตามงาน)
ClickUpคือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รับประกันว่ากระบวนการตรวจสอบของคุณจะสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง
การเดินทางของเราเริ่มต้นด้วยเทมเพลตรายการตรวจสอบการตรวจสอบภายในของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดการทุกขั้นตอนของการตรวจสอบ
คุณสามารถติดตามข้อมูลเชิงลึก จัดการกระบวนการปฏิบัติตามข้อกำหนด และสร้างขั้นตอนการทำงานที่สามารถทำซ้ำได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการตรวจสอบในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่การจัดระเบียบข้อมูลการตรวจสอบไปจนถึงการร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รายการตรวจสอบของ ClickUp นี้ทำให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น
เมื่อคุณได้กำหนดรายการตรวจสอบของคุณเรียบร้อยแล้ว คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp จะช่วยให้คุณดำเนินการแต่ละรายการให้เสร็จสมบูรณ์
การจัดการงานด้วย ClickUp
การจัดการงานด้วย ClickUp Task Managementเป็นตัวเปลี่ยนเกมในที่นี้ (และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการการตรวจสอบที่ทีมของฉันเลือกใช้) การมอบหมายงานตรวจสอบ การตั้งกำหนดเวลา และการติดตามความคืบหน้าไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน
นอกจากนี้ClickUp Automationsยังช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงงานซ้ำซากจำเจด้วยการอัตโนมัติการติดตามผลและการแจ้งเตือนต่างๆ สามารถยกระดับงานที่ล่าช้าเกินกำหนด เพื่อให้ทีมของคุณรับผิดชอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต้องการสถานที่เก็บเอกสารและรายงานการตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่?
คลิกอัพ ด็อกส์
ClickUp Docsช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและแบ่งปันหลักฐานการตรวจสอบ นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนด และรายงานการตรวจสอบภายในในที่เดียวที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถติดตามการแก้ไขเอกสารด้วยการติดตามเวอร์ชัน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกการเปลี่ยนแปลงได้รับการบันทึกไว้
การทำงานร่วมกันก็ทำได้ง่ายเช่นกัน ไม่ว่าคุณจะทำงานกับทีมตรวจสอบในเขตเวลาที่แตกต่างกันหรือประสานงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
คลิกอัพ แชท
ฟีเจอร์แชทแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มClickUp Chat ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่น คุณสามารถแนบไฟล์ แบ่งปันการอัปเดตและข้อเสนอแนะได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ ด้วย Chat
ClickUp Whiteboards
หากคุณต้องการภาพแสดงแผนการตรวจสอบของคุณClickUp's Whiteboardsช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันได้ พร้อมมุมมองภาพรวมที่ชัดเจน
แดชบอร์ด ClickUp
สุดท้ายนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกแบบทันทีClickUp Dashboardsมอบการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ ช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความคืบหน้าของการตรวจสอบ งานที่เปิดอยู่ และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนด
หากคุณยังคงกังวลเกี่ยวกับการพลาดงานบางอย่างอยู่แม่แบบการตรวจสอบภายในองค์กรของ ClickUpจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานตรวจสอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การจัดการงาน: สร้าง มอบหมาย และติดตามงานได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถตั้งค่างานที่เกิดซ้ำสำหรับการตรวจสอบเป็นประจำ และรับการแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงกำหนดส่ง
- การจัดเก็บเอกสาร: เก็บเอกสาร รายงาน และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทั้งหมดไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Docs นอกจากนี้ คุณสมบัติการควบคุมเวอร์ชันยังช่วยให้มั่นใจได้ถึงเส้นทางการตรวจสอบที่ชัดเจน
- ระบบอัตโนมัติ: อัตโนมัติกระบวนการตรวจสอบ เช่น การมอบหมายงานและการแจ้งเตือนติดตามผล ช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยตนเองและทำให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ไวท์บอร์ด: แผนผังงานตรวจสอบของคุณอย่างชัดเจนและทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์ด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp—เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและปรับปรุงกลยุทธ์
- การรายงานและแดชบอร์ด: รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของการตรวจสอบของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ช่วยให้คุณสามารถติดตาม KPI งานที่ค้างอยู่ และสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็ว
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: สื่อสารกับทีมของคุณโดยตรงใน ClickUp ด้วยฟีเจอร์แชท, แชร์ไฟล์, และอัปเดตข้อมูลให้ทุกคนทราบโดยไม่ต้องสลับแอป
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้: คุณอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
- ฟังก์ชันการใช้งานบนมือถือ: แม้ว่าแอปมือถือของ ClickUp จะมีประโยชน์ แต่บางครั้งอาจตอบสนองได้ช้ากว่าเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. SafetyCulture (iAuditor) (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการการตรวจสอบและการรายงานแบบเรียลไทม์)
คุณลักษณะของ SafetyCulture (iAuditor) อาจคุ้มค่าที่จะสำรวจหากธุรกิจของคุณต้องการการตรวจสอบบ่อยครั้ง เครื่องมือนี้ช่วยให้การตรวจสอบเป็นประจำง่ายขึ้น การแจ้งปัญหา และการแก้ไขปัญหา—ในขณะที่ทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน
สิ่งที่สะดวกคือวิธีที่ SafetyCultur ช่วยให้คุณสร้างรายการตรวจสอบที่ปรับแต่งได้ภายในไม่กี่นาที แอปนี้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานบนมือถือเป็นหลัก หมายความว่าคุณสามารถดำเนินการตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และมอบหมายการแก้ไขทั้งหมดได้จากโทรศัพท์ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ SafetyCulture (iAuditor)
- รายการตรวจสอบ: เปลี่ยนรายการตรวจสอบที่เป็นกระดาษหรือสเปรดชีต Excel ให้เป็นแบบฟอร์มการตรวจสอบอัจฉริยะที่ปรับแต่งได้ ด้วยเครื่องมือสร้างแบบลากและวาง
- การดำเนินการแก้ไข: มอบหมายงานติดตามผลตามรายการตรวจสอบที่ถูกทำเครื่องหมายไว้ กำหนดลำดับความสำคัญ และกำหนดวันครบกำหนด—แม้กระทั่งสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีบัญชี iAuditor
- รายงานแบบเรียลไทม์: สร้างรายงานที่มีแบรนด์ของคุณได้ทันทีหลังจากการตรวจสอบและแชร์กับทีมหรือลูกค้าได้โดยตรงจากแอป
- ฟีเจอร์ Heads Up: สื่อสารข้อมูลสำคัญและแบ่งปันข้อความวิดีโอที่น่าสนใจกับทีมของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม
- แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูล: ดูประสิทธิภาพและแนวโน้มแบบเรียลไทม์ข้ามทีมต่างๆ พร้อมการซิงค์อัตโนมัติระหว่างอุปกรณ์มือถือและแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป
ข้อจำกัดของ SafetyCulture (iAuditor)
- ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์ที่จำกัด: แม้ว่า iAuditor จะทำงานได้ดีเมื่อเชื่อมต่อออนไลน์ แต่ผู้ใช้บางรายได้สังเกตเห็นข้อจำกัดในการทำงานเมื่อทำการตรวจสอบในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
- ข้อจำกัดของอุปกรณ์: จำนวนอุปกรณ์ที่อนุญาตต่อบัญชีพรีเมียมมีขีดจำกัด และผู้ใช้ไม่สามารถเพิ่มจำนวนนี้ได้ง่ายๆ หากไม่ทำการอัปเกรดแผน
ราคาของ SafetyCulture (iAuditor)
- ฟรี: $0 ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $24/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ SafetyCulture (iAuditor)
- G2: 4. 6/5 (120+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (190+ รีวิว)
3. SAP (เหมาะที่สุดสำหรับการรวมระบบขนาดใหญ่และการจัดการความเสี่ยง)
หากองค์กรของคุณมีรากฐานที่มั่นคงในระบบนิเวศของ SAP การจัดการการตรวจสอบของ SAP อาจเป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับกระบวนการตรวจสอบของคุณ
SAP (ระบบ, แอปพลิเคชัน, และผลิตภัณฑ์) คือระบบนิเวศที่หมายถึงเครือข่ายของผลิตภัณฑ์, บริการ, คู่ค้า, และลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ SAP ที่ทำงานร่วมกัน
โดยมุ่งเน้นที่การผสานรวม เครื่องมือนี้ทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน SAP Risk Management และ SAP Process Control ได้อย่างง่ายดาย ฉันชอบที่มันทำให้งานง่ายขึ้น เช่น การจัดทำเอกสาร การสร้างรายงานการตรวจสอบ และการจัดระเบียบเอกสารการทำงานอิเล็กทรอนิกส์
อย่างไรก็ตาม SAP Audit Management อาจไม่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือธุรกิจที่ใช้ระบบ ERP ที่ไม่ใช่ SAP และแม้ว่าจะมีการปรับแต่งได้อย่างกว้างขวาง แต่ก็มีเส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับฟีเจอร์ที่หลากหลายของ SAP
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SAP
- การผสานรวมกับระบบนิเวศ SAP: ผสานรวมอย่างราบรื่นกับ SAP Risk Management และ Process Control มอบโซลูชันการตรวจสอบที่ครบวงจรสำหรับองค์กรที่ใช้เครื่องมือ SAP อยู่แล้ว
- ความสามารถในการใช้งานบนมือถือ: ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถบันทึกเอกสารและสร้างรายงานการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือมือถือที่มีอินเตอร์เฟซแบบลากและวางที่ใช้งานง่าย
- การวางแผนการตรวจสอบและการจัดการทรัพยากร: ปรับปรุงการวางแผนการตรวจสอบ การจัดสรรทรัพยากร และการจัดตารางเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บุคลากร
- รายงานอัตโนมัติ: สร้างผลลัพธ์การตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลตมาตรฐาน และลดการค้นพบปัญหาซ้ำด้วยการติดตามปัญหาอัตโนมัติ
- การประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์: ให้การวิเคราะห์การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้ตรวจสอบเลือกประเด็นที่มีมูลค่าสูงและเข้าใจความเสี่ยงได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดของ SAP
- ประโยชน์จำกัดสำหรับระบบที่ไม่ใช่ SAP: แม้จะยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ SAP แต่ระบบนี้อาจต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบ ERP อื่น
- ราคาแพงสำหรับองค์กรขนาดเล็ก: เนื่องจากมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ค่าใช้จ่ายอาจสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ทำให้เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า
- เส้นทางการเรียนรู้: แม้ว่าส่วนติดต่อผู้ใช้จะใช้งานง่าย แต่การทำความเข้าใจและใช้งานฟีเจอร์ทั้งหมดอย่างเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่ อาจต้องใช้เวลา
การกำหนดราคา SAP
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว SAP
- G2: 4. 2/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
4. TeamMate (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับแต่งและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
ฉันชอบที่ TeamMate มีเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้และการผสานรวมที่ช่วยให้สามารถใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม นอกจากนี้ TeamMate+ Audit ยังมอบโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับการจัดการการตรวจสอบภายใน รวมถึงการประเมินความเสี่ยง การวางแผนการตรวจสอบ การดำเนินการ และการติดตามปัญหา ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
คุณสมบัติเด่นของ TeamMate
- เวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้: กำหนดค่าเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบ, แม่แบบ, และแดชบอร์ดให้ตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ และปรับแต่งได้ตามการเติบโตของทีมคุณ
- การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: สร้างรายงานการตรวจสอบที่มีภาพประกอบ ชัดเจน กระชับ และปรับให้เหมาะสมเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเพิ่มผลกระทบของการตรวจสอบ
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล: ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทำการทดสอบครอบคลุม 100% และระบุความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ด้วยเครื่องมือตรวจสอบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูง (CAATs)
- การรับรองแบบผสมผสาน: ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและการทดสอบการควบคุมในแอปพลิเคชันเดียว โดยแบ่งปันข้อมูลระดับสูงระหว่างทีมต่างๆ ในขณะที่ยังคงความเป็นอิสระ
- การผสานรวมกับ MS Office และ SAP: ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมได้อย่างราบรื่นเพื่อจัดการข้อมูล สร้างรายงาน และรับรองการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของทีมเมท
- รายงานสำเร็จรูปที่มีจำนวนจำกัด: แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้อย่างสูง แต่รายงานที่ผสานรวมไว้ในแพลตฟอร์มนี้มีจำนวนฟิลด์ให้เลือกค่อนข้างจำกัด ทำให้ผู้ใช้ต้องใช้เวลาในการสร้างรายงานของตนเอง
- การสนับสนุนลูกค้าล่าช้า: ผู้ใช้รายงานว่ามีการตอบกลับปัญหาการสนับสนุนล่าช้า ซึ่งอาจทำให้การดำเนินการหรือการแก้ไขปัญหาล่าช้า
- คุณสมบัติที่หายไปจาก TeamMate AM: คุณสมบัติบางประการจากแพลตฟอร์ม TeamMate AM รุ่นเก่ายังไม่ได้ถูกผนวกเข้ากับ TeamMate+ ทำให้ผู้ใช้ที่ใช้งานมานานรู้สึกไม่สะดวก
ราคาของ TeamMate
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ TeamMate Audit Solutions
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 220 รายการ)
- Capterra: 4. 2/5 (รีวิว 50+ รายการ)
5. Pentana โดย Ideagen (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบไม่จำกัดและกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น)
ไม่ว่าคุณจะกำลังแทนที่กระบวนการทำงานแบบแมนนวลหรือซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย Pentana โดย Ideagen นำเสนอระบบตรวจสอบที่สมบูรณ์พร้อมการตรวจสอบไม่จำกัดและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Ideagen คือความสามารถในการสะท้อนโครงสร้างขององค์กรของคุณ ทำให้การนำทางผ่านโลกแห่งสถานที่ตั้ง กระบวนการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นเรื่องง่าย
อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่ามีผู้ใช้หลายรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานรายงานแดชบอร์ด โดยระบุว่ามีความสับสนเกี่ยวกับวิธีการติดแท็กของรายงาน นอกจากนี้ การขาดการแจ้งเตือนในรายงานแดชบอร์ดก็เป็นข้อร้องเรียนที่พบบ่อยในหมู่ผู้ใช้เช่นกัน
คุณสมบัติเด่นของ Pentana โดย Ideagen
- การตรวจสอบไม่จำกัด: ตรวจสอบได้กี่ครั้งต่อปีก็ได้ตามต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม มอบความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง
- กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น: ปฏิบัติตามกรอบการตรวจสอบใด ๆ ด้วยกระบวนการทำงานแบบทีละขั้นตอน รวมถึงการรองรับการดำเนินงานแบบสปรินท์แบบアジล และมาตรฐานของ IIA
- สะท้อนองค์กรของคุณ: นำทางระบบได้อย่างง่ายดายที่สอดคล้องกับลำดับชั้นของสถานที่ กระบวนการ และหน่วยงานของคุณเพื่อการครอบคลุมการควบคุมที่ดีขึ้น
- การตอบสนองต่อความเสี่ยงแบบรวม: การผสานรวมกับ Ideagen Risk Management ทำให้การรายงานการตรวจสอบและการจัดการความเสี่ยงเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งช่วยให้การกำกับดูแลครอบคลุมทุกด้าน
- รายงานที่น่าสนใจ: นำเสนอรายงานและแดชบอร์ดที่รวดเร็ว ละเอียด และดึงดูดความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้ข้อมูลการตรวจสอบง่ายต่อการเข้าใจ
ข้อจำกัดของ Pentana โดย Ideagen
- ความสามารถในการใช้งานของรายงานแดชบอร์ด: ผู้ใช้พบว่า การติดแท็กของรายงานตามวันที่ตรวจสอบแทนที่จะเป็นตามแผนการตรวจสอบนั้นสร้างความสับสนและไม่มีประสิทธิภาพ
- การขาดการแจ้งเตือน: การไม่มีการแจ้งเตือนในรายงานแดชบอร์ดทำให้ผู้ใช้ยากที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- ประสบการณ์การใช้งานโดยรวม: ผู้ใช้บางรายได้รายงานความไม่พอใจเกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานโดยรวมและประสบการณ์การใช้งานของฟีเจอร์การรายงานบนแดชบอร์ด
ราคา Pentana โดย Ideagen
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Pentana โดย Ideagen
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 70+ รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. MetricStream (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการตรวจสอบตามความเสี่ยง)
ซอฟต์แวร์การตรวจสอบภายในของ MetricStream โดดเด่นด้วยการนำเสนอแนวทางที่เน้นความเสี่ยงในการตรวจสอบภายใน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความเสี่ยงหลายมิติ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ MetricStream คือการจัดการปัญหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัญหาการตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแนะนำแผนการดำเนินการ
นอกจากนี้ ยังมีแพลตฟอร์มกลางสำหรับการจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC)
ในขณะที่ MetricStream มีความโดดเด่นในการให้บริการเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงและการตรวจสอบที่น่าพอใจ ความท้าทายในการเรียนรู้ที่ซับซ้อนและการปรับแต่งที่ยุ่งยากอาจทำให้การทำงานของผู้ใช้ใหม่เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ ผู้ใช้บางรายยังพบว่าฟีเจอร์การรายงานมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเมื่อต้องสร้างรายงานเฉพาะหรือรายงานแบบเฉพาะกิจ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MetricStream
- การจัดการปัญหาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์: ใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุปัญหาการตรวจสอบ จัดประเภท และแนะนำแผนการดำเนินการ ซึ่งช่วยเร่งกระบวนการแก้ไขปัญหา
- จักรวาลการตรวจสอบแบบรวมศูนย์: กำหนดและรักษาหน่วยงานที่สามารถตรวจสอบได้ จัดการความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบข้อมูล และปรับปรุงห้องสมุดการตรวจสอบเมื่อธุรกิจของคุณพัฒนา
- การวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง: ดำเนินการประเมินความเสี่ยงโดยใช้กรอบการจัดการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแผนการตรวจสอบและมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง
- การติดตามเวลาและการจัดการทรัพยากร: ใช้แผนภูมิแกนต์และรายงานเวลาทำงานเพื่อจัดสรรทรัพยากรและติดตามตารางการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- รายงานการตรวจสอบอย่างครอบคลุม: สร้างรายงานการตรวจสอบที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ พร้อมการเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ การติดตามสถานะ และแดชบอร์ดที่ใช้งานง่าย
ข้อจำกัดของ MetricStream
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: อินเทอร์เฟซอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น มักต้องการการฝึกอบรมและการแนะนำการใช้งานอย่างละเอียด
- ความท้าทายในการปรับแต่ง: แม้ว่าจะสามารถปรับแต่งได้สูง แต่การนำเวิร์กโฟลว์และรายงานที่กำหนดเองไปใช้ อาจมีความซับซ้อนทางเทคนิคและอาจต้องอาศัยการสนับสนุนจากภายนอก
- ข้อจำกัดในการรายงาน: การสร้างรายงานเฉพาะกิจหรือรายงานเฉพาะเจาะจงอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก ต้องใช้ความพยายามเพิ่มเติมในการดึงและจัดรูปแบบข้อมูลที่จำเป็น
ราคาของ MetricStream
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
MetricStream ratings and reviews
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
7. AuditBoard (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบร่วมมือและการเพิ่มประสิทธิภาพ)
AuditBoard เชื่อมโยงทีมตรวจสอบและทีมบริหารความเสี่ยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ข้อมูล และกระบวนการต่างๆ เพื่อเปิดเผยและจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น โดยเน้นที่แนวทาง "ความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกัน" แพลตฟอร์มของ AuditBoard ผสานรวมกิจกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายได้แสดงความไม่พอใจกับการไม่มีตัวเลือกติดตั้งบนระบบของตนเอง และการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวจากการอัปเกรดคุณสมบัติ
คุณสมบัติเด่นของ AuditBoard
- การจัดการความเสี่ยงแบบร่วมมือ: เชื่อมต่อทีม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และข้อมูลอย่างไร้รอยต่อระหว่างงานตรวจสอบ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อแนวทางบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม
- การเพิ่มประสิทธิภาพ: ลูกค้าได้รายงานผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ถึง 281% ภายในระยะเวลา 3 ปี ด้วยระบบการทำงานอัตโนมัติ โมดูลที่สามารถปรับแต่งได้ และเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้กระบวนการตรวจสอบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นไปอย่างราบรื่น
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่สะอาดและใช้งานง่ายของแพลตฟอร์มทำให้ผู้ใช้สามารถนำทางและปรับแต่งฟิลด์ได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น
- การผสานรวมกับโมดูล SOX และการจัดการความเสี่ยง: AuditBoard ผสานรวมการตรวจสอบและการรับรอง SOX เพื่อให้มั่นใจในการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและอิงตามความเสี่ยงในแผนกต่างๆ
- การสนับสนุนลูกค้า: ได้รับการยกย่องอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนลูกค้าที่ตอบสนองและช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยม เพื่อให้แน่ใจว่าทีมสามารถเพิ่มคุณค่าของแพลตฟอร์มได้สูงสุด
ข้อจำกัดของ AuditBoard
- ไม่มีตัวเลือกติดตั้งในสถานที่: AuditBoard เป็นระบบบนคลาวด์เท่านั้น ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กร
- การขัดข้องระหว่างการอัปเกรดฟีเจอร์: ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพบการขัดข้องเล็กน้อยระหว่างการอัปเกรดฟีเจอร์ อย่างไรก็ตาม ปัญหาเหล่านี้โดยทั่วไปจะได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- การสูญเสียฟังก์ชันการทำงานเริ่มต้นหลังการอัปเกรดบางรายการ: ผู้ใช้ได้แจ้งว่า การนำโมดูลใหม่ เช่น การกำกับดูแลความเสี่ยง มาใช้ในเบื้องต้น ส่งผลให้สูญเสียฟังก์ชันการทำงานบางส่วนไป แม้ว่าจะมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นตามลำดับในเวลาต่อมา
ราคาของ AuditBoard
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ AuditBoard
- G2: 4. 6/5 (1,010+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 310 รายการ)
8. Workiva (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานทางการเงินแบบบูรณาการและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์)
Workiva เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่เชื่อมต่อการตรวจสอบ, ความเสี่ยง, ESG, และการรายงานทางการเงินภายใต้หลังคาดิจิทัลเดียว ฉันคิดว่าความสามารถในการผสานข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และการนำเสนอขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติทำให้มันอยู่ในรายการนี้
ด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานนับพัน การทำงานอัตโนมัติสำหรับงานตรวจสอบ และความสามารถในการทำงานร่วมกันข้ามแผนก Workiva จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการจัดการการตรวจสอบที่ซับซ้อน
ในขณะที่ Workiva มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย ผู้ใช้บางรายได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพ รวมถึงการล่าช้าและความเร็วในการอัปโหลดที่ช้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Workiva
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: วางแผน ทดสอบ และรายงานงานตรวจสอบทั้งหมดในแพลตฟอร์มเดียว ลดการส่งอีเมลไปมาและไฟล์ที่กระจัดกระจายบนเดสก์ท็อป
- การวิเคราะห์การตรวจสอบ: เข้าถึงชุดข้อมูลประชากรทั้งหมดด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุข้อยกเว้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้การรวบรวมหลักฐาน การประเมินความเสี่ยง และการรายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่า
- การรายงานทางการเงินแบบบูรณาการ: เชื่อมโยงการตรวจสอบ, ESG, และการรายงานทางการเงินเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นและลดการทำงานด้วยมือ
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: การออกแบบที่ใช้งานง่ายช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถทำงานร่วมกัน แบ่งปันเอกสาร และสร้างรายงานแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Workiva
- ปัญหาด้านประสิทธิภาพ: ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความเร็วในการอัปโหลดช้าและมีปัญหาขัดข้องเมื่อสลับระหว่างหน้า โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม NextGen
- ค่าใช้จ่ายสูง: ค่าบริการแบบสมัครสมาชิกของ Workiva มีราคาสูงกว่าเมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบบัญชีอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อเสียสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว: แพลตฟอร์มนี้ต้องการทรัพยากรการฝึกอบรมมากขึ้นเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ครอบคลุม ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
ราคาของ Workiva
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
การจัดอันดับและรีวิวของ Workiva
- G2: 4. 6/5 (1,170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
9. AuditBond โดย Diligent (เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ที่ปรับขนาดได้และการวิเคราะห์แบบบูรณาการ)
ฉันได้ลองใช้ AuditBond By Diligent แล้ว และเห็นได้ชัดว่าเน้นที่ประสิทธิภาพด้วยแม่แบบมาตรฐาน เมทริกซ์ความเสี่ยงที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวตามองค์กรของคุณ
การตรวจสอบภายในของระบบ AuditBond ที่มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในตัว, แผงควบคุมแบบเรียลไทม์, และคุณสมบัติการวิเคราะห์ช่วยให้ทีมของคุณสามารถส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลาซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ได้ อย่างไรก็ตาม อาจมีเส้นทางการเรียนรู้เบื้องต้นเกิดขึ้นในระหว่างการใช้เครื่องมือนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่คุ้นเคยกับคุณสมบัติการวิเคราะห์ขั้นสูง
คุณสมบัติเด่นของ AuditBond โดย Diligent
- กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นได้: ทำให้กระบวนการตรวจสอบเป็นระบบอัตโนมัติและมาตรฐาน ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการรายงาน ด้วยเทมเพลตที่สามารถนำกลับมาใช้ได้, ตารางความเสี่ยง, และการโอนย้ายโครงการ
- การวิเคราะห์แบบบูรณาการ: วิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้ 100% ด้วยตัวเชื่อมต่อในตัวที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น SAP, Oracle และ Concur ช่วยให้มองเห็นการควบคุมการดำเนินงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างครบถ้วน
- แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์: ติดตามสถานะการตรวจสอบ, ผลการค้นหา, และความพยายามในการแก้ไขปัญหาในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามบุคคล, ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
- การร่วมมือและการรายงาน: ปรับปรุงความโปร่งใสและการร่วมมือด้วยระบบอีเมลในตัว, การแจ้งเตือน, และรายงานเพียงคลิกเดียวเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- การจัดการปัญหา: รวบรวมปัญหาจากการตรวจสอบต่างๆ และทำให้การติดตามผล การแจ้งเตือน และการแจ้งข่าวสารเป็นอัตโนมัติ เพื่อให้มั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างทันท่วงที
ข้อจำกัดของ AuditBond โดย Diligent
- การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ผู้ใช้บางรายสังเกตเห็นว่าการเรียนรู้มีความซับซ้อนเมื่อใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
- ข้อจำกัดในการใช้งานบนมือถือและออฟไลน์: แม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันบนมือถือและฟังก์ชันการทำงานแบบออฟไลน์ แต่ผู้ใช้บางรายพบปัญหาเมื่อทำการทำงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการเชื่อมต่อไม่ดี
ราคาของ AuditBond โดย Diligent
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
AuditBond โดย Diligent การจัดอันดับและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (80+ รีวิว)
10. Onspring (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของ GRC โดยไม่ต้องเขียนโค้ดและความยืดหยุ่น)
ผู้ที่ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์! ระบบการจัดการการตรวจสอบนี้อาจเหมาะกับคุณ. Onspring คือแพลตฟอร์ม GRC (การกำกับดูแล, ความเสี่ยง, และการปฏิบัติตามข้อกำหนด) บนระบบคลาวด์ ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถก้าวไปไกลกว่าการใช้สเปรดชีตและกระบวนการทำงานแบบแมนนวล.
ด้วยสภาพแวดล้อมแบบไม่ต้องเขียนโค้ด Onspring ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิคสามารถสร้างแอปพลิเคชัน บันทึกข้อมูล และกระบวนการทำงานได้ผ่านการลากและวาง ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการใช้ทรัพยากรด้านการพัฒนา
Onspring โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและการสนับสนุนที่ครอบคลุม แม้ว่าผู้ใช้บางรายจะสังเกตว่ามีความชันในการเรียนรู้ที่สูงและมีฟังก์ชันการทำงานที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ ในรายการก่อนหน้านี้
คุณสมบัติเด่นของ Onspring
- การจัดการแบบไม่ต้องเขียนโค้ด: สร้างแอปพลิเคชัน, กระบวนการทำงาน, และรายงานได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือทรัพยากรนักพัฒนา
- การรายงานแบบเรียลไทม์: อัตโนมัติการรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์, และการรายงานแบบเรียลไทม์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้นในโปรแกรม GRC ของคุณ
- ชุดโซลูชัน GRC แบบครบวงจร:ตั้งแต่การจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบไปจนถึงการตรวจสอบและการกำกับดูแลผู้ขาย Onspring ครอบคลุมทุกความต้องการด้านการกำกับดูแลในแพลตฟอร์มเดียว
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อ Onspring กับระบบที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มีแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้สำหรับความพยายามด้านความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วทั้งองค์กร
- ได้รับการรับรองจาก FedRAMP: Onspring GovCloud มอบแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยงานรัฐบาลกลางในการจัดการความต้องการด้าน GRC ของพวกเขา
ข้อจำกัดของออนสปริง
- เส้นทางการเรียนรู้: ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าแพลตฟอร์มนี้ยากต่อการปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล และบางรายรายงานว่าพบปัญหาในการพัฒนาแบบรายงาน
- คุณสมบัติพื้นฐานที่พร้อมใช้งานทันที: ซอฟต์แวร์มาตรฐานอาจดูพื้นฐานในตอนแรก และอาจต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง
ราคาของ Onspring
- ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Onspring
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
การตรวจสอบเสร็จสิ้น—ClickUp ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
