บล็อก ClickUp

วิธีใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัวในที่ทำงาน

Pavitra M
Pavitra MContent Operations Specialist
22 พฤศจิกายน 2567

หากคุณมีผู้ช่วยส่วนตัวที่ไม่เหนื่อยล้า ไม่ต้องการพักผ่อน และพร้อมช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ คุณคิดว่าอย่างไร? นั่นไม่ใช่ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ นั่นคือ ChatGPT สำหรับคุณ

มากกว่า 60% ของผู้เชี่ยวชาญในปัจจุบันพึ่งพาเครื่องมือ AI เช่น ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ChatGPT ไม่ใช่เพียงผู้ช่วยเสมือนทั่วไป — มันคือการผสมผสานที่ทรงพลังของการวิเคราะห์ข้อมูล, การวิจัย, การคิดสร้างสรรค์, และความสามารถในการเขียน. คุณจะได้รับผู้ช่วยผู้บริหาร, ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภาพ, และคู่คิดสร้างสรรค์ — ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องมีเก้าอี้เพิ่มเติมในสำนักงาน.

ประหยัดเวลาและเงินด้วยการถ่ายโอนงานที่ทำซ้ำๆ ตั้งแต่การจัดระเบียบรายการที่ต้องทำไปจนถึงการระดมความคิดเกี่ยวกับเนื้อหา มาสำรวจวิธีการใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณและทำให้มันกลายเป็นคู่หูคนโปรดในการจัดการงานประจำวันของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว

การเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT นั้นง่ายเหมือนกับการแกะกล่องที่มีป้ายกำกับว่า 'เพิ่มประสิทธิภาพ' ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น:

  • ลงทะเบียนกับ OpenAI: ลงทะเบียนด้วยที่อยู่อีเมลและสร้างรหัสผ่าน
  • สำรวจคุณสมบัติ: ทำความคุ้นเคยกับความสามารถต่าง ๆ ที่ ChatGPT มีให้
  • ตั้งค่าความชอบ: ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณให้เหมาะสมโดยตั้งค่าโทนที่คุณต้องการ (เป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ, ให้ข้อมูล, สนุกสนาน, เป็นต้น) และรูปแบบการตอบกลับ (เช่น ละเอียด vs. กระชับ) เปิดใช้งานคุณสมบัติเช่น ประวัติการสนทนาเพื่อความต่อเนื่องหรือเปิดใช้งานการควบคุมข้อมูลเพื่อความเป็นส่วนตัว
  • กำหนดงาน: ระบุสิ่งที่คุณต้องการให้ ChatGPT ช่วยโดยให้บริบทที่เกี่ยวข้องผ่านข้อมูลนำเข้าที่ชัดเจน ใช้ตัวอย่างคำสั่งเช่น "ช่วยฉันร่างอีเมลตอบกลับลูกค้า" หรือ "สร้างรายการงานสำหรับโครงการที่กำลังจะมาถึงของฉัน" ข้อมูลนำเข้าที่ชัดเจนและมีบริบทมากเท่าไร ผลลัพธ์ก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
  • เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ แล้วค่อยขยาย: เริ่มต้นด้วยงานเพียงหนึ่งอย่างเพื่อให้คุณคุ้นเคยกับการทำงานของ ChatGPT ค่อย ๆ ทดลองกับกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้น เช่น การรวมคำสั่งเพื่อโครงการหลายขั้นตอน (เช่น การคิดค้น → การร่างเค้าโครง → การเขียนร่าง)

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ช่วย AI นี้ได้อย่างเต็มที่โดยการสร้าง GPT ที่กำหนดเองเพื่อจัดการกับงานที่ทำซ้ำได้ ออกแบบแต่ละ GPT ที่กำหนดเองให้เฉพาะเจาะจงสำหรับการสรุปการประชุม, ร่างอีเมล, หรือการอัปเดตโครงการ

การปรับปรุงงานที่ทำซ้ำของคุณให้ราบรื่นด้วย GPT ที่ปรับแต่งเองนั้นเหมือนกับการสร้างทีมผู้ช่วยเฉพาะทางของคุณเอง ซึ่งแต่ละคนถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ!

การประยุกต์ใช้ ChatGPT ในทางปฏิบัติ

ChatGPT สามารถช่วยคุณในการทำงานได้ ตั้งแต่การจัดการตารางเวลาของคุณไปจนถึงการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ นี่คือตัวอย่างการใช้งานที่เป็นประโยชน์ซึ่งทำให้ ChatGPT เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ขาดไม่ได้

การจัดการปฏิทินและการจัดตารางเวลา

การจัดการปฏิทินและการจัดตารางเวลา: วิธีใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว
ผ่านทางOpenAI

กำลังดิ้นรนเพื่อให้ทันกับตารางเวลาของคุณและพลาดนัดสำคัญบ่อย ๆ อยู่หรือไม่? พวกเขาว่าเวลาไม่รอใคร แต่ด้วย ChatGPT คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะพร้อมเสมอที่จะคว้าโอกาสไว้

ChatGPT สามารถปรับปรุงการจัดการเวลา จัดตั้งและปรับแต่งการประชุม (ด้วยปลั๊กอิน) เตือนคุณเกี่ยวกับการนัดหมายที่กำลังจะมาถึง และแม้กระทั่งแนะนำเวลาที่ดีที่สุดในการจัดสรรเวลาสำหรับคลาสโยคะที่คุณพลาดไป

ไม่ว่าจะเป็น 'สองคนมาดื่มชาตอนบ่ายสาม' หรือการประชุมคณะกรรมการที่จริงจัง ChatGPT ช่วยลดความไม่มีประสิทธิภาพและช่วยให้คุณจัดระเบียบได้ดีขึ้น การใช้เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญได้มากขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดสิ่งสำคัญใดๆ

การร่างอีเมลและการตอบกลับ

การร่างอีเมลและการตอบกลับ: วิธีใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว
ผ่านทาง OpenAI

การร่างอีเมลอาจใช้เวลานานและสร้างความเครียดได้ โดยเฉพาะเมื่อคุณใช้เวลามากเกินไปในการหาคำที่เหมาะสม ChatGPT สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการช่วยคุณสร้างข้อความและปรับโทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามง่ายๆ หรือการให้ข้อมูลอัปเดตที่ละเอียด

ด้วย ChatGPT คุณสามารถล้างกล่องจดหมายของคุณได้เร็วขึ้นและปรับปรุงทักษะการสื่อสารของคุณ การทำเช่นนี้ทำให้การจัดการการติดต่อทางธุรกิจง่ายขึ้นและสร้างคำตอบที่กระชับและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ช่วยขจัดอุปสรรคด้านประสิทธิภาพการทำงานที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของหลายๆ คน

การวิจัยและการรวบรวมข้อมูล

การวิจัยและการรวบรวมข้อมูล: วิธีใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว
ผ่านทาง OpenAI

การค้นหาข้อมูลที่เชื่อถือได้อาจเป็นเรื่องท้าทายและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมูลมากมายบนอินเทอร์เน็ต

ChatGPT ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเสมือนสำหรับการวิจัยและการรวบรวมข้อมูล มันสรุปบทความโดยดึงประเด็นสำคัญจากรายงานที่ยาวและช่วยให้คุณได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดการงานวิจัยเบื้องต้นส่วนใหญ่และให้จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งแก่คุณ คุณเพียงแค่ต้องทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็วเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้อง นี่ไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณเข้าใจหัวข้อที่คุณกำลังวิจัยได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

👀 คุณรู้หรือไม่?

  • ความสามารถของ ChatGPT รวมถึงการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์เพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ (เช่น เว็บไซต์ของรัฐบาล, บทความทางวิชาการ, หรือแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ)
  • ตรวจสอบว่าคำกล่าวอ้างมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือรองรับหรือไม่ หรือทำเครื่องหมายหากมีข้อสงสัย

เมื่อคุณแชร์ลิงก์หรือขอการยืนยันข้อมูล มันยังสามารถ:

  • เปิดลิงก์ที่ให้ไว้
  • ดึงเนื้อหาจากหน้าเพจเพื่อสรุป, วิเคราะห์, หรือตรวจสอบคำกล่าวอ้าง
  • เปรียบเทียบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

⚠️ คำเตือน: ChatGPT สามารถช่วยในการเข้าถึงลิงก์และตรวจสอบแหล่งข้อมูลได้ แต่ทำงานได้ดีที่สุดในฐานะผู้ช่วยที่ให้ความช่วยเหลือ—ไม่ใช่การทดแทนการตัดสินใจหรือการวิจัยเชิงลึกของคุณ

การระดมความคิดและการสร้างเนื้อหา

การระดมความคิดและการสร้างเนื้อหา: วิธีใช้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยส่วนตัว
ผ่านทาง OpenAI

ความสามารถของ ChatGPTในฐานะเครื่องมือการเขียนช่วยให้คุณสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มผลผลิตทางความคิดสร้างสรรค์และทำโครงการให้เสร็จได้เร็วขึ้น ตั้งแต่การเขียนบทความบล็อกไปจนถึงการสร้างคำบรรยายที่น่าสนใจบนสื่อสังคมออนไลน์

มันสามารถทำงานร่วมกับคุณในฐานะคู่ซ้อมเพื่อสร้างไอเดีย ให้คำแนะนำ และช่วยร่างเนื้อหาโดยปราศจากอคติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเอาชนะอุปสรรคทางความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพที่ต่ำในการระดมความคิด ทำให้ทำงานได้มากขึ้นด้วยความพยายามที่น้อยลง

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ให้ ChatGPT เป็นผู้ร่วมงาน ไม่ใช่ผู้แทน อย่าพอใจกับร่างแรก ใช้คำสั่งซ้ำ ๆ เพื่อปรับปรุงผลงานของคุณ ยิ่งคุณโต้ตอบกับ ChatGPT และปรับแต่งข้อมูลนำเข้าของคุณมากเท่าไร ระบบก็จะเรียนรู้และปรับผลลัพธ์ให้ตรงกับความต้องการของคุณมากขึ้นเท่านั้น

การวิเคราะห์ข้อมูลและการระบุแนวโน้ม

การวิเคราะห์ข้อมูลและการระบุแนวโน้ม
ผ่านทาง OpenAI

ChatGPT ไม่ได้มีไว้สำหรับการเขียนหรือจัดตารางเวลาของคุณเท่านั้น—ยังสามารถระบุแนวโน้มและช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อีกด้วย

ไม่ว่าคุณต้องการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลบนพื้นฐานของข้อมูลทางธุรกิจ, ค้นหาแบบแผน, หรือสรุปแนวโน้มตลาดล่าสุด, ChatGPT สามารถประมวลผลข้อมูลที่ซับซ้อนและนำเสนอให้เข้าใจได้. สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ช่วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐานซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท.

การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลของ ChatGPT ช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการค้นพบข้อมูลเชิงลึก สื่อสารผลการค้นพบ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

👀 ข้อเท็จจริงสนุกๆ

ChatGPT สามารถช่วยในการแสดงผลข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลโดยการสร้างตารางในข้อความโดยตรงและสร้างกราฟหรือแผนภูมิโดยใช้เครื่องมือต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถ

  • อธิบายวิธีการสร้างกราฟ: แนะนำขั้นตอนในการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น Excel, Google Sheets หรือไลบรารีของ Python (เช่น Matplotlib, Seaborn)
  • สร้างโค้ด: ให้โค้ด Python, R, หรือ JavaScript สำหรับการสร้างภาพข้อมูล

ในขณะที่ ChatGPT นำเสนอการใช้งานที่หลากหลายในทางปฏิบัติ การปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของโครงการของคุณสามารถทำให้มันทรงพลังยิ่งขึ้น

ปรับแต่ง ChatGPT ให้เหมาะกับความต้องการของคุณ

ChatGPT มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้คุณสามารถฝึกฝนมันสำหรับงานเฉพาะและปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณได้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ ChatGPT ให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับคุณ

การฝึกอบรม ChatGPT ให้ทำงานตามขั้นตอนเฉพาะ

หนึ่งในประโยชน์หลักของ ChatGPT คือความสามารถในการปรับตัว คุณสามารถฝึก ChatGPT ให้เข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะของคุณได้โดยการให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถสร้างประสบการณ์ที่ปรับแต่งให้เหมาะกับงานประจำวันของคุณได้ ไม่ว่าคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างรายงาน จัดการข้อมูลธุรกิจ หรือแม้กระทั่งช่วยเหลือลูกค้า คุณสามารถฝึก ChatGPT ให้จัดการกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการใช้คำสั่งที่ตรงเป้าหมาย คุณสามารถเปลี่ยน ChatGPT ให้เป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ทำงานสอดคล้องกับความต้องการของคุณ ซึ่งช่วยลดเวลาที่ใช้ไปกับงานซ้ำๆ

📌 ตัวอย่าง

หากบทบาทของคุณเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลให้กับลูกค้า คุณสามารถสร้างคำแนะนำที่ชี้นำให้ ChatGPT ขอข้อมูลรายละเอียดเฉพาะ ประมวลผลข้อมูล และสร้างสรุปที่พร้อมใช้งาน คำแนะนำเช่น "วิเคราะห์ข้อมูลการขายนี้และสรุปแนวโน้มสำคัญสำหรับลูกค้าของฉัน" จะช่วยให้คำตอบของ ChatGPT มีประโยชน์และตรงประเด็นมากที่สุด

เมื่อเปรียบเทียบวิธีการนี้กับคำแนะนำทั่วไป เช่น "สรุปข้อมูลนี้" จะเห็นได้ว่าคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะสมเฉพาะให้ผลลัพธ์ที่ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพมากกว่า

การปรับแต่งการตอบสนองและการมีปฏิสัมพันธ์ให้เป็นส่วนตัว

ChatGPT สามารถปรับแต่งให้สอดคล้องกับรูปแบบการสื่อสารของคุณและทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

โดยการให้ตัวอย่างของน้ำเสียง ภาษา และรูปแบบการโต้ตอบที่คุณต้องการ ChatGPT จะสามารถปรับการตอบสนองที่เป็นประโยชน์ให้เข้ากับสไตล์ของคุณได้ ไม่ว่าจะเป็นทางการ เป็นกันเอง หรืออยู่ระหว่างกลาง การปรับแต่งนี้จะช่วยให้การตอบสนองที่คุณได้รับสอดคล้องกับความต้องการของคุณและเหมาะสมกับผู้รับสารของคุณ

การปรับแต่งการโต้ตอบของ ChatGPT ให้เป็นส่วนตัวสามารถสร้างผู้ช่วยที่รู้สึกเหมือนเป็นของคุณโดยเฉพาะ ปรับตัวไม่เพียงแต่ตามความต้องการของคุณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความต้องการของลูกค้าหรือทีมของคุณด้วย

ClickUp ยังมีวิธีที่ยอดเยี่ยมในการปรับแต่งการโต้ตอบของคุณกับเครื่องมือ AI ให้เป็นส่วนตัวอีกด้วยโดยมีเทมเพลตคำสั่ง AIที่คัดสรรมาแล้วเพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาเดาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด พร้อมทั้งประหยัดเวลาอีกด้วย

📌 ตัวอย่างเช่น "ตอบกลับอีเมลนี้ด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรแต่เป็นมืออาชีพ โดยกล่าวถึงข้อกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับกำหนดเวลาของโครงการ" คำแนะนำที่ปรับแต่งเฉพาะแบบนี้ช่วยให้ ChatGPT เข้าใจความต้องการของคุณและให้คำตอบที่เหมาะสมกับสไตล์และความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ตอนนี้เรามาดูข้อจำกัดบางประการของ ChatGPT กัน

ความท้าทายและข้อจำกัดในการใช้ ChatGPT

แม้ว่า ChatGPT จะมีประสิทธิภาพมากเพียงใด แต่ก็มาพร้อมกับข้อจำกัดของตัวเอง การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งทราบถึงเวลาที่ควรใช้วิธีการอื่นแทน

อาจมีความไม่ถูกต้องในคำตอบ

หนึ่งในความท้าทายหลักของการใช้ ChatGPT คือศักยภาพในการสร้างคำตอบที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่า ChatGPT จะสามารถให้คำตอบที่เป็นประโยชน์และละเอียดได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าเครื่องมือนี้อิงจากรูปแบบภาษาและข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งหมายความว่าบางครั้งอาจให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้

ตัวอย่างเช่น หาก ChatGPT ได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์ อาจสร้างคำตอบที่ไม่ตรงกับคำตอบที่ต้องการได้ เพื่อลดข้อจำกัดนี้ ควรตรวจสอบคำตอบที่ได้รับจาก ChatGPT อย่างละเอียดเสมอ โดยเฉพาะเมื่อใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ

ให้ใช้ ChatGPT เป็นเครื่องมือช่วยเหลือมากกว่าแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้

การจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

ChatGPT สามารถช่วยเหลือกับงานหลากหลายประเภทได้ แต่การจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต้องใช้ความระมัดระวัง เนื่องจาก ChatGPT ประมวลผลข้อมูลที่ป้อนเข้ามาแบบเรียลไทม์ การแบ่งปันรายละเอียดทางธุรกิจที่เป็นความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอาจก่อให้เกิดข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

เพื่อความเป็นส่วนตัว ควรหลีกเลี่ยงการใช้ ChatGPT สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ควรจำกัดการใช้งานไว้เพียงการสอบถามทั่วไปหรืองานที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน และควรพิจารณาใช้เครื่องมือที่ปลอดภัยอื่น ๆ สำหรับการดำเนินงานที่เน้นความเป็นส่วนตัว

การพึ่งพาการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและเวลาออนไลน์

ข้อจำกัดอีกประการหนึ่งของ ChatGPT คือการพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เสถียร เนื่องจากทำงานบนระบบคลาวด์ ChatGPT จึงต้องการการเชื่อมต่อที่ใช้งานอยู่เพื่อทำงาน ซึ่งอาจเป็นปัญหาเมื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีจำกัดหรือไม่เสถียร ส่งผลให้เกิดความล่าช้าหรือการหยุดชะงัก

นอกจากนี้ การเข้าใจว่าการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์หรือปัญหาทางเทคนิคอาจส่งผลกระทบต่อเวลาให้บริการเป็นครั้งคราว หมายถึงการวางแผนอย่างเหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการการเข้าถึง ChatGPT อย่างต่อเนื่อง

ตอนนี้คุณได้เห็นข้อจำกัดของ ChatGPT แล้ว มาสำรวจกันว่าเครื่องมือทางเลือกอื่นสามารถช่วยเอาชนะข้อจำกัดเหล่านั้นได้อย่างไร

ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ในขณะที่ ChatGPT เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับงานหลายประเภท แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ สำหรับผู้ใช้ที่กำลังมองหาเครื่องมือที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระบวนการทำงานของพวกเขาClickUpอาจเป็นคำตอบ

ClickUp แพลตฟอร์มการจัดการงาน นำเสนอผู้ช่วย AI ที่ผสานรวมกับทุกฟีเจอร์อย่างสมบูรณ์เป็นทางเลือกแทน ChatGPT AIของ ClickUp ผสานความสามารถในการจัดการโครงการเข้ากับระบบอัตโนมัติที่ล้ำหน้าและข้อมูลเชิงลึก

ClickUp Brain เป็นผู้ช่วยส่วนตัว

ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AIซึ่งถูกผสานรวมอยู่ใน ClickUp ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือทุกสิ่งตั้งแต่การมอบหมายงาน การติดตามโครงการ ไปจนถึงการจัดการเอกสาร—ทั้งหมดในที่เดียว

ClickUp Brain
จัดการงาน สร้างไอเดีย และยกระดับโปรเจกต์ของคุณ ทั้งหมดด้วย ClickUp Brain

ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUp นำเสนอการทำงานที่ซับซ้อนและมีหลายแง่มุม พร้อมด้วยผู้ช่วย AI ที่สะดวกซึ่งพร้อมใช้งานในทุกขั้นตอน

1. ระบบปัญญาบริบทแบบบูรณาการ

ต่างจาก ChatGPT ที่ทำงานกับคำสั่งและคำตอบที่แยกออกจากกัน ClickUp Brain ทำงานภายในบริบทของโครงการ งาน และกระบวนการทำงานของคุณ

📌 ตัวอย่าง

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถถามได้: "สรุปประเด็นสำคัญจากการประชุมสรุปงานสปรินต์ครั้งล่าสุดของฉัน"

ผู้ช่วยจะดึงข้อมูลโดยตรงจากการอัปเดตงาน บันทึก และประวัติโครงการของคุณ—เพื่อให้ ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องและเข้าใจบริบท

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ChatGPT จะต้องการให้คุณป้อนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยตนเองทุกครั้ง ซึ่งทำให้มีประสิทธิภาพน้อยลงสำหรับโครงการที่กำลังดำเนินอยู่

2. ระบบการทำงานอัตโนมัติที่ไร้รอยต่อ

ClickUp Brain พร้อมระบบอัตโนมัติของ ClickUp
สร้างระบบอัตโนมัติในภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยการผสาน ClickUp Brain กับ ClickUp Automations

ClickUp Brain ไม่เพียงแค่แนะนำไอเดียเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างแท้จริง:

  • สามารถ วิเคราะห์การพึ่งพา, ระบุจุดคอขวด, และแนะนำวิธีการปรับปรุงตารางเวลาของงาน
  • มันช่วยให้คุณสามารถสร้างระบบอัตโนมัติใน ClickUpได้โดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติ: "หากงาน A ถูกเลื่อนออกไป ให้เลื่อนงาน B และแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบ"

ChatGPT ไม่สามารถจัดการงาน, กำหนดเวลาใหม่สำหรับกระบวนการทำงาน, หรือทำให้การดำเนินงานเป็นอัตโนมัติได้หากไม่มีชุดปลั๊กอินจำนวนมาก เนื่องจากไม่ได้เชื่อมโยงกับระบบการจัดการโครงการใด ๆ

3. ความช่วยเหลือแบบองค์รวมครอบคลุมหลายฝ่าย

ClickUp Brain
Genarte สรุปงานและการประชุมล่าสุดได้ในคลิกเดียวด้วย ClickUp Brain

ความสามารถของ ClickUp Brain ขยายไปไกลกว่าการสนทนาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการอย่างจริงจัง:

  • สรุปเนื้อหา: สกัดรายการที่ต้องดำเนินการจากบันทึกการประชุมที่บันทึกไว้ใน ClickUp
  • การสร้างแนวคิด: ระดมสมองหัวข้อโพสต์บล็อกหรือแคมเปญการตลาดตามเป้าหมายของโครงการปัจจุบัน
  • การจัดลำดับความสำคัญของงาน: ตรวจสอบงานทั้งหมดในโครงการของคุณและแนะนำว่างานใดควรทำก่อน

ในทางตรงกันข้าม ChatGPT ถูกจำกัดอยู่มากในการให้ผลลัพธ์ในรูปแบบข้อความเท่านั้น โดยไม่มีการผสานการทำงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับเครื่องมือของคุณ

ด้วย ClickUp ทุกสิ่ง—งาน, บันทึก, เป้าหมาย, กำหนดเวลา, และตอนนี้ AI—อยู่ในระบบนิเวศเดียว ClickUp Brain ใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่รวมศูนย์นี้เพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับแต่งให้เหมาะกับพื้นที่ทำงานของคุณ

ChatGPT ต้องการให้ผู้ใช้สลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ คัดลอกข้อมูล หรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพ

คิดถึงClickUp Brain เป็นผู้ช่วย AI ของคุณที่รู้โครงสร้างสำนักงานดิจิทัลของคุณทั้งหมด ในขณะที่ ChatGPT เป็นเหมือนที่ปรึกษาภายนอกที่คุณต้องให้ข้อมูลใหม่ทุกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม:ChatGPT เทียบกับ ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัวกับการจัดการความรู้ทางธุรกิจ บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP Brain ซึ่งยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง—แอปนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐาน ซึ่งยอดเยี่ยมมาก

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้อย่างน้อย 10 เท่า ฉันชอบการผสมผสานระหว่างการจัดการงานส่วนตัวกับการจัดการความรู้ทางธุรกิจ บันทึกย่ออย่างรวดเร็ว และ AI ClickUP Brain ซึ่งยอดเยี่ยมมาก มันเข้าใจบริบทได้อย่างน่าทึ่งและเป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เอกสารซ้อน, ลำดับชั้นของงาน, ฟิลด์ที่กำหนดเอง, การกรองขั้นสูง—แอปนี้มีทุกอย่างที่คุณต้องการ และไม่ซับซ้อนเกินไปที่จะเริ่มต้นใช้งาน นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อที่มีประโยชน์กับแพลตฟอร์มธุรกิจมาตรฐาน ซึ่งยอดเยี่ยมมาก

ผสานเครื่องมือ AI เข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณด้วย ClickUp

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ ทั้ง ChatGPT และ ClickUp Brain ต่างก็มีจุดเด่นของตัวเอง

ChatGPT โดดเด่นในฐานะผู้ช่วยสร้างสรรค์ มันยอดเยี่ยมสำหรับการร่างอีเมล สร้างไอเดีย และจัดการการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความหลากหลายและสะดวกในการจัดการงานส่วนตัวหรืองานมืออาชีพต่างๆ

แต่ถ้าคุณกำลังมองหาสิ่งที่ผสานเข้ากับกระบวนการทำงานประจำวันของคุณได้อย่างลงตัว ClickUp Brain คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุด มันผสานการจัดการโครงการเข้ากับปัญญาประดิษฐ์เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่สรุปบันทึกการประชุมไปจนถึงเพิ่มประสิทธิภาพงาน—ทั้งหมดนี้ในแพลตฟอร์มเดียว มันเหมือนกับการมี AI ที่รู้จักรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณและช่วยให้คุณทำงานเหล่านั้นให้เสร็จ

ลองใช้ ClickUp วันนี้และดูว่า AI สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาอันมีค่าได้ทุกสัปดาห์!