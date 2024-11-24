บล็อก ClickUp
วิธีสร้างกรอบสมรรถนะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

Sudarshan Somanathan
24 พฤศจิกายน 2567

คุณเคยจ้างใครสักคนที่ตรงตามคำอธิบายงานทุกประการ แต่กลับต้องประหลาดใจกับความไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทนั้นในภายหลังหรือไม่?

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร ทุกองค์กรจะเขียนคำอธิบายตำแหน่งงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชุดทักษะและประสบการณ์ที่ผู้สมัครต้องมี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ดี พนักงานต้องการมากกว่านั้น พวกเขาต้องการชุดของ 'สมรรถนะ' ที่ครอบคลุมมากกว่า

การสร้างและใช้ กรอบสมรรถนะ ช่วยให้องค์กรสามารถประเมิน มีส่วนร่วม และสนับสนุนพนักงานให้ประสบความสำเร็จได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่ามันคืออะไร ทำไมคุณควรใช้ และคุณสามารถสร้างกรอบสมรรถนะสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างไร

กรอบสมรรถนะคืออะไร?

กรอบสมรรถนะคือชุดของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของตน

กรอบสมรรถนะทำงานอย่างไร?

สมมติว่าคุณกำลังจ้างนักพัฒนา Python โดยทั่วไปแล้วคุณจะมองหาคนที่มีใบรับรองหรือประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ในขณะที่ใช้กรอบความสามารถ คุณจะมองหาคนที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:

  • ความรู้เกี่ยวกับภาษาไพธอนในบริบทของภาษาโปรแกรม, ปรัชญาการออกแบบ, คุณสมบัติ, และความหมาย
  • ทักษะการใช้ Python สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน, อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นต้น
  • ทัศนคติต่อการเขียนโปรแกรม Python และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ธุรกิจใช้
  • คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมในโอเพนซอร์ส ฯลฯ
  • ทักษะทางพฤติกรรมในการแก้ปัญหา, การร่วมมือ, การทำงานทางไกล, ความโปร่งใส, เป็นต้น

คุณควรใช้กรอบความสามารถเมื่อใด?

สถานการณ์แรกที่องค์กรใช้กรอบสมรรถนะคือในระหว่างการจ้างงาน ก่อนที่จะเลือกผู้สมัครเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่ง กรอบสมรรถนะจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้สมัครนั้นเหมาะสมกับตำแหน่ง

อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างการเลื่อนตำแหน่ง การออกแบบการฝึกอบรมและการพัฒนา รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอีกด้วย

กรอบสมรรถนะประกอบด้วยอะไรบ้าง?

ไม่มีชุดองค์ประกอบเพียงชุดเดียวที่สร้างกรอบสมรรถนะ ขึ้นอยู่กับองค์กร ทีม บทบาทงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ฯลฯ สมรรถนะที่ต้องการอาจแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม กรอบสมรรถนะทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้

🏆 ค่านิยมหลัก: องค์กรในปัจจุบันคาดหวังให้หลักการและความเชื่อของพนักงานสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทในมิติที่เฉพาะเจาะจง

ตัวอย่างเช่น หากค่านิยมหลักของคุณคือความหลากหลายและความซื่อสัตย์ คุณก็ควรคาดหวังว่าผู้สมัครงานจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของพวกเขา

🏆 สมรรถนะหลัก: ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ โดยทั่วไปจะรวมถึงทักษะการจัดการองค์กร, ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล, การแก้ปัญหา, การมุ่งเน้นลูกค้า, เป็นต้น

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรที่ให้บริการ เช่น ฟิตเนสหรือสปา คุณคงคาดหวังให้ทุกคนมีทักษะการบริการลูกค้า หากคุณเป็นองค์กรที่เน้นการขายเป็นหลัก เช่น ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนขายรถยนต์ ทักษะการเจรจาต่อรองจะเป็นความสามารถหลักที่สำคัญนี่คือตัวอย่างความสามารถหลักอื่น ๆที่อาจเหมาะสมกับคุณ

🏆 สมรรถนะเชิงหน้าที่: นี่คือทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับบทบาทงานนั้น ๆ อาจเป็นทักษะทางเทคนิค ความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ความชำนาญในการวิจัย ฯลฯ ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสมรรถนะนี้

ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจ้างนักพัฒนา พวกเขาจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำงานด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเฉพาะ

🏆 สมรรถนะภาวะผู้นำ: นี่คือสมรรถนะที่ผู้จัดการและผู้นำจำเป็นต้องมี เช่น การบริหารโครงการ การกำกับดูแล การแก้ไขข้อขัดแย้ง การจัดการวิกฤต เป็นต้น ในแง่หนึ่ง สมรรถนะภาวะผู้นำก็คือสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับผู้จัดการ

องค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักขององค์กร ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ บางตำแหน่งอาจต้องการเพียงสมรรถนะเชิงหน้าที่ ในขณะที่บางตำแหน่งอาจต้องการทั้งสมรรถนะเชิงหน้าที่และสมรรถนะเชิงภาวะผู้นำ

เส้นทางตรงในการรับรองว่าคุณประเมินบุคลากรของคุณในทุกความสามารถเหล่านี้คือการมีกรอบการทำงานที่ครอบคลุม นี่คือวิธีที่คุณสามารถพัฒนาได้

ขั้นตอนในการพัฒนาโครงสร้างความสามารถ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดจำไว้ว่ากรอบความสามารถเป็นเอกสารที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน มันครอบคลุมถึงงาน บุคลากร และวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้นการสร้างกรอบความสามารถจึงต้องใช้วิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนและแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ เช่นClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคล นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้

1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ

กรอบความสามารถสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกรอบความสามารถ ให้คิดให้ชัดเจนว่าทำไมคุณต้องการมัน ถามตัวเองว่า:

  • คุณจะนำไปใช้ทำอะไร?
  • คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยสิ่งนี้?
  • มันจะปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร?
  • มันจะช่วยพนักงานและองค์กรได้อย่างไร?

คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณจำกัดขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้แคบลง อย่างไรก็ตาม การมีคำตอบมากกว่าหนึ่งข้อสำหรับแต่ละคำถามเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง และคุณจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของคำตอบที่สำคัญที่สุดก่อน

คลิกอัพไวท์บอร์ดเพื่อสร้างกรอบความสามารถ
การร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพกับ ClickUp Whiteboards

ทำให้การหารือเหล่านั้นราบรื่นขึ้นด้วยพื้นที่ทำงานเสมือนจริงแบบร่วมมือกัน เช่นClickUp Whiteboards นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหัวหน้าแผนก ผู้นำด้านบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการเงิน มาร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของคุณให้ตรงกัน

เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Goalsเพื่อทำให้เป้าหมายและแผนของคุณปรากฏแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน เชื่อมโยงเป้าหมายของกรอบความสามารถของคุณกับเป้าหมายขององค์กร จากนั้นมอบหมายให้หัวหน้าแผนกแต่ละคนกำหนดเป้าหมายของตนเอง

2. รวบรวมข้อมูล

ในการสร้างกรอบความสามารถ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งสี่ ได้แก่ ค่านิยมหลัก ความสามารถหลัก ความสามารถเชิงหน้าที่ และความสามารถด้านภาวะผู้นำ รวบรวมข้อมูลจากมิติเหล่านี้จากพนักงานปัจจุบันของคุณ

ถามทีมของคุณ

ใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจทั่วทั้งองค์กร ถามสมาชิกในทีมเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ถามผู้จัดการว่าพวกเขาคาดหวังสมรรถนะใดจากสมาชิกในทีม ถามผู้บริหารระดับสูงว่าองค์กรให้ความสำคัญกับอะไร

คลิกที่มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อสร้างกรอบความสามารถ
รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยแบบฟอร์ม ClickUp

ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ

ศึกษาข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณจากซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงาน,แบบฟอร์มการประเมินผลการทำงาน, เป็นต้น เพื่อระบุช่องว่าง. ตรวจสอบความคิดเห็นที่ผู้จัดการได้ให้กับทีมของตน และสังเกตแนวโน้ม.

ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไร

ศึกษาตลาด

เปรียบเทียบองค์กรของคุณกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด หากคุณกำลังสร้างสิ่งใหม่หรือนวัตกรรม อย่าลืมวางแผนทักษะที่คุณอาจต้องการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วย

ด้วยรายการความสามารถที่ครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ สร้างกรอบการทำงาน

3. สร้างกรอบการทำงาน

จัดระเบียบสมรรถนะ: จัดหมวดหมู่รายการภายใต้ค่านิยมหลัก, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะเชิงหน้าที่, และสมรรถนะเชิงผู้นำ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถทำได้

ค่านิยมหลักสมรรถนะหลักสมรรถนะเชิงหน้าที่สมรรถนะภาวะผู้นำ
ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, ความเมตตา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง, ความรับผิดชอบส่วนบุคคลการสื่อสาร, การร่วมมือ, การทำงานทางไกล, การแก้ปัญหา, ทักษะการวิเคราะห์, การคิดอย่างมีเหตุผลการเขียนโปรแกรม, การทดสอบซอฟต์แวร์, DevOps, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, การแก้ไขตามคู่มือสไตล์ APA, การปฏิบัติตามข้อกำหนดการคิดแบบองค์รวม, การแก้ปัญหา, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, ความฉลาดทางอารมณ์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การตระหนักรู้ในตนเอง

กำหนดสมรรถนะ: คุณอาจคิดว่าทักษะเช่นการสื่อสาร, การร่วมมือ, เป็นต้น เป็นสิ่งที่ชัดเจน. อย่างไรก็ตาม, พวกมันอาจไม่ชัดเจนเสมอไป. การกำหนดสมรรถนะเหล่านี้อย่างชัดเจนพร้อมกับการกระทำที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอาจช่วยได้. ตัวอย่างเช่น, หากการทำงานทางไกลเป็นสมรรถนะ, คุณอาจกำหนดมันไว้ว่า:

  • ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอยู่ในสำนักงาน
  • ทักษะการจัดการเวลา
  • ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบข้อความ
  • ความสะดวกสบายในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประชุมทางวิดีโอ การแชร์หน้าจอ การบันทึกหน้าจอ การทำงานร่วมกันเสมือนจริง ฯลฯ
  • ความฉลาดทางอารมณ์ในการรับรู้ความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิด และแก้ไขอย่างเชิงรุก
  • ความเต็มใจที่จะทบทวน/ย้ำแนวคิดเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจ

ขณะทำสิ่งนี้อยู่ การยกตัวอย่างก็ช่วยได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า "เมื่อคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานกำลังมีปัญหาในการเข้าใจบางสิ่ง คุณจะอาสาช่วยเหลือพวกเขาอย่างกระตือรือร้น"

โปรดจำไว้ว่าความสามารถมักจะเป็นทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยากต่อการวัดผลเหมือนกับตัวชี้วัด KPI ทั่วไปของคุณ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่เป็นไร พิจารณาการวัดเชิงคุณภาพสำหรับการระบุและพัฒนาความสามารถเหล่านี้

แผนที่สมรรถนะ: เมื่อคุณมีหมวดหมู่แล้ว ให้จับคู่กับแต่ละบทบาท ค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักมักจะเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมี ใช้เวลาในการจับคู่สมรรถนะเชิงหน้าที่และสมรรถนะเชิงผู้นำกับบทบาทเฉพาะที่มันเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้กำหนดว่าสมรรถนะเหล่านี้ช่วยในการก้าวหน้าในอาชีพอย่างไร

เทมเพลตการจับคู่ทักษะ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการจับคู่ทักษะ ClickUp

เทมเพลตการแมปทักษะของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายแต่ครอบคลุมในการทำสิ่งนี้. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เหมาะสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และแมปทักษะของทีมคุณ.

⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบเมทริกซ์ทักษะอื่น ๆที่คุณสามารถเลือกได้

4. นำกรอบการทำงานไปปฏิบัติและสื่อสารระหว่างทีม

แนะนำ: สื่อสารกรอบการทำงานให้กับพนักงานทุกคน รับทีมผู้นำ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าสู่กรอบการทำงานใหม่ และเชิญชวนให้พวกเขาลองนำไปใช้ในกระบวนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาวิชาชีพของพวกเขา

บันทึก: เผยแพร่กรอบสมรรถนะและแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์กรClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างบันทึกของกรอบสมรรถนะที่น่าสนใจและแบ่งปันในระดับการเข้าถึงที่เหมาะสม

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs เพื่อบันทึกและแชร์กรอบความสามารถ

ดำเนินการ: ผสานรวมเข้ากับทุกกระบวนการที่คุณได้ระบุว่าเป็นที่เกี่ยวข้องในขณะกำหนดวัตถุประสงค์

เทมเพลตรายงานผลการปฏิบัติงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตรายงานผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

ใช้เทมเพลตรายงานผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพว่าพนักงาน/ทีมแต่ละคนมีผลการปฏิบัติงานอย่างไรในความสามารถต่างๆ ที่คุณได้กำหนดไว้

⚡️คลังแม่แบบ: พัฒนาทักษะของคุณด้วยแม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้

ทบทวนและปรับ: แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงกรอบความสามารถของคุณบ่อยๆ อาจไม่มีประโยชน์ แต่การทบทวนมันเป็นระยะๆ นั้นสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในความสามารถเชิงหน้าที่ของทีมการตลาดของคุณคือ SEO คุณจำเป็นต้องปรับปรุงมันใหม่ในบริบทของการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ การทบทวนกรอบความสามารถของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งจำเป็น

⚡️คลังแม่แบบ: ออกแบบการปรับปรุงกรอบงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้

ขณะที่คุณกำลังอ่านนี้ หากคุณกำลังคิดว่า "เรามีคำอธิบายตำแหน่งงาน การประเมินผล ฯลฯ แล้ว ทำไมเราต้องการกรอบการทำงานอีก?" นี่คือคำตอบ

ประโยชน์ของกรอบสมรรถนะ

กรอบความสามารถที่ดีช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการสรรหา, ฝึกอบรม, พัฒนา, และสร้างความผูกพันกับพนักงานอย่างมาก เพราะมัน:

ปรับปรุงการสรรหา: กรอบความสามารถช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้สมัครที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ลดโอกาสการผิดพลาดในการจ้างงานและป้องกันปัญหาด้านทักษะ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศเมื่อผู้สมัครได้รับการจ้างงานแล้ว

กำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน: กำหนดความคาดหวังด้านผลงานสำหรับผู้สมัคร พนักงาน และผู้จัดการอย่างชัดเจน ช่วยสร้างพื้นฐานแห่งความสำเร็จ กระตุ้นให้พวกเขาทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาทักษะที่สำคัญ

สร้างความโปร่งใส: กรอบความสามารถช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ผู้สมัครงานทราบถึงสิ่งที่ถูกประเมิน พนักงานทราบถึงจุดแข็งและทักษะที่ยังขาดอยู่ของตนเอง สิ่งนี้ช่วยลดความกังวลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน

ปรับปรุงประสิทธิภาพ: ด้วยความชัดเจนที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ ประสิทธิภาพของบุคคลมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เมื่อทั้งองค์กรมีค่านิยมและสมรรถนะร่วมกัน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันจะยิ่งใหญ่มาก

ส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน: กรอบสมรรถนะที่ดีช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่งในปัจจุบันและสามารถปรับตัวได้รวดเร็วในอนาคต ช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถสร้างทักษะและความสามารถที่ขับเคลื่อนความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้ ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรในระยะยาวเป็นไปอย่างราบรื่น

เสริมสร้างกรอบความสามารถของคุณด้วย ClickUp

การจ้างงานอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า การจ้างคนผิดอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมากในด้านการเลิกจ้าง การจ้างใหม่ การอบรม การปรับตัว ฯลฯ ที่แย่กว่านั้นคือคุณอาจไม่ทันสังเกตว่าคุณได้ตัดสินใจจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจนกว่าจะสายเกินไป

ตัวอย่างเช่น คุณอาจจ้างคนที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโปรแกรม Python แต่ไม่มีทักษะการทำงานร่วมกันหรือความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จำเป็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อคุณระบุช่องว่างเหล่านี้ได้ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายทางโอกาสไปแล้ว

กรอบความสามารถที่คิดมาอย่างดีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ได้ และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล. คิดค้น, วางแผน, สร้างสรรค์, นำไปใช้, และปรับปรุงกรอบความสามารถของคุณให้ดีขึ้นด้วยClickUp.

