วิธีสร้างกรอบสมรรถนะที่ขับเคลื่อนความสำเร็จ

คุณเคยจ้างใครสักคนที่ตรงตามคำอธิบายงานทุกประการ แต่กลับต้องประหลาดใจกับความไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในบทบาทนั้นในภายหลังหรือไม่?
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาบุคลากร ทุกองค์กรจะเขียนคำอธิบายตำแหน่งงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยชุดทักษะและประสบการณ์ที่ผู้สมัครต้องมี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สามารถทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นได้ดี พนักงานต้องการมากกว่านั้น พวกเขาต้องการชุดของ 'สมรรถนะ' ที่ครอบคลุมมากกว่า
การสร้างและใช้ กรอบสมรรถนะ ช่วยให้องค์กรสามารถประเมิน มีส่วนร่วม และสนับสนุนพนักงานให้ประสบความสำเร็จได้ ในบทความนี้ เราจะสำรวจว่ามันคืออะไร ทำไมคุณควรใช้ และคุณสามารถสร้างกรอบสมรรถนะสำหรับองค์กรของคุณได้อย่างไร
กรอบสมรรถนะคืออะไร?
กรอบสมรรถนะคือชุดของความรู้ ทักษะ ทัศนคติ คุณลักษณะ และพฤติกรรมที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อให้ประสบความสำเร็จในบทบาทหน้าที่ของตน
กรอบสมรรถนะทำงานอย่างไร?
สมมติว่าคุณกำลังจ้างนักพัฒนา Python โดยทั่วไปแล้วคุณจะมองหาคนที่มีใบรับรองหรือประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Python ในขณะที่ใช้กรอบความสามารถ คุณจะมองหาคนที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- ความรู้เกี่ยวกับภาษาไพธอนในบริบทของภาษาโปรแกรม, ปรัชญาการออกแบบ, คุณสมบัติ, และความหมาย
- ทักษะการใช้ Python สำหรับการเขียนโปรแกรมแอปพลิเคชัน, อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง เป็นต้น
- ทัศนคติต่อการเขียนโปรแกรม Python และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ธุรกิจใช้
- คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมในโอเพนซอร์ส ฯลฯ
- ทักษะทางพฤติกรรมในการแก้ปัญหา, การร่วมมือ, การทำงานทางไกล, ความโปร่งใส, เป็นต้น
คุณควรใช้กรอบความสามารถเมื่อใด?
สถานการณ์แรกที่องค์กรใช้กรอบสมรรถนะคือในระหว่างการจ้างงาน ก่อนที่จะเลือกผู้สมัครเฉพาะสำหรับตำแหน่งหนึ่ง กรอบสมรรถนะจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้สมัครนั้นเหมาะสมกับตำแหน่ง
อย่างไรก็ตาม มันเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมตลอดเส้นทางอาชีพของพนักงาน สามารถนำไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างการเลื่อนตำแหน่ง การออกแบบการฝึกอบรมและการพัฒนา รวมถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งอีกด้วย
กรอบสมรรถนะประกอบด้วยอะไรบ้าง?
ไม่มีชุดองค์ประกอบเพียงชุดเดียวที่สร้างกรอบสมรรถนะ ขึ้นอยู่กับองค์กร ทีม บทบาทงาน ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ ฯลฯ สมรรถนะที่ต้องการอาจแตกต่างกันไป
อย่างไรก็ตาม กรอบสมรรถนะทั่วไปประกอบด้วยองค์ประกอบดังต่อไปนี้
🏆 ค่านิยมหลัก: องค์กรในปัจจุบันคาดหวังให้หลักการและความเชื่อของพนักงานสอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทในมิติที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอย่างเช่น หากค่านิยมหลักของคุณคือความหลากหลายและความซื่อสัตย์ คุณก็ควรคาดหวังว่าผู้สมัครงานจะมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูงเป็นส่วนหนึ่งของความสามารถของพวกเขา
🏆 สมรรถนะหลัก: ทุกตำแหน่งงานจะต้องมีสมรรถนะเหล่านี้ โดยทั่วไปจะรวมถึงทักษะการจัดการองค์กร, ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล, การแก้ปัญหา, การมุ่งเน้นลูกค้า, เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นองค์กรที่ให้บริการ เช่น ฟิตเนสหรือสปา คุณคงคาดหวังให้ทุกคนมีทักษะการบริการลูกค้า หากคุณเป็นองค์กรที่เน้นการขายเป็นหลัก เช่น ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนขายรถยนต์ ทักษะการเจรจาต่อรองจะเป็นความสามารถหลักที่สำคัญนี่คือตัวอย่างความสามารถหลักอื่น ๆที่อาจเหมาะสมกับคุณ
🏆 สมรรถนะเชิงหน้าที่: นี่คือทักษะเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับบทบาทงานนั้น ๆ อาจเป็นทักษะทางเทคนิค ความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ ความชำนาญในการวิจัย ฯลฯ ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการสมรรถนะนี้
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจ้างนักพัฒนา พวกเขาจำเป็นต้องมีความสามารถในการทำงานด้านการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาเฉพาะ
🏆 สมรรถนะภาวะผู้นำ: นี่คือสมรรถนะที่ผู้จัดการและผู้นำจำเป็นต้องมี เช่น การบริหารโครงการ การกำกับดูแล การแก้ไขข้อขัดแย้ง การจัดการวิกฤต เป็นต้น ในแง่หนึ่ง สมรรถนะภาวะผู้นำก็คือสมรรถนะเชิงหน้าที่สำหรับผู้จัดการ
องค์กรคาดหวังให้พนักงานทุกคนมีความสอดคล้องกับค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักขององค์กร ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ บางตำแหน่งอาจต้องการเพียงสมรรถนะเชิงหน้าที่ ในขณะที่บางตำแหน่งอาจต้องการทั้งสมรรถนะเชิงหน้าที่และสมรรถนะเชิงภาวะผู้นำ
เส้นทางตรงในการรับรองว่าคุณประเมินบุคลากรของคุณในทุกความสามารถเหล่านี้คือการมีกรอบการทำงานที่ครอบคลุม นี่คือวิธีที่คุณสามารถพัฒนาได้
ขั้นตอนในการพัฒนาโครงสร้างความสามารถ
ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดจำไว้ว่ากรอบความสามารถเป็นเอกสารที่ครอบคลุมอย่างครบถ้วน มันครอบคลุมถึงงาน บุคลากร และวัฒนธรรมขององค์กร ดังนั้นการสร้างกรอบความสามารถจึงต้องใช้วิธีการที่ละเอียดถี่ถ้วนและแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ เช่นClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคล นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มต้นได้
1. กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ
กรอบความสามารถสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ก่อนที่คุณจะเริ่มสร้างกรอบความสามารถ ให้คิดให้ชัดเจนว่าทำไมคุณต้องการมัน ถามตัวเองว่า:
- คุณจะนำไปใช้ทำอะไร?
- คุณต้องการบรรลุอะไรด้วยสิ่งนี้?
- มันจะปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างไร?
- มันจะช่วยพนักงานและองค์กรได้อย่างไร?
คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณจำกัดขอบเขตของวัตถุประสงค์ให้แคบลง อย่างไรก็ตาม การมีคำตอบมากกว่าหนึ่งข้อสำหรับแต่ละคำถามเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่ง และคุณจำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของคำตอบที่สำคัญที่สุดก่อน
ทำให้การหารือเหล่านั้นราบรื่นขึ้นด้วยพื้นที่ทำงานเสมือนจริงแบบร่วมมือกัน เช่นClickUp Whiteboards นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงหัวหน้าแผนก ผู้นำด้านบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายการเงิน มาร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถของคุณให้ตรงกัน
เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว ให้ใช้เครื่องมือเช่นClickUp Goalsเพื่อทำให้เป้าหมายและแผนของคุณปรากฏแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกคน เชื่อมโยงเป้าหมายของกรอบความสามารถของคุณกับเป้าหมายขององค์กร จากนั้นมอบหมายให้หัวหน้าแผนกแต่ละคนกำหนดเป้าหมายของตนเอง
2. รวบรวมข้อมูล
ในการสร้างกรอบความสามารถ คุณจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้งสี่ ได้แก่ ค่านิยมหลัก ความสามารถหลัก ความสามารถเชิงหน้าที่ และความสามารถด้านภาวะผู้นำ รวบรวมข้อมูลจากมิติเหล่านี้จากพนักงานปัจจุบันของคุณ
ถามทีมของคุณ
ใช้ClickUp Formsเพื่อจัดทำแบบสำรวจทั่วทั้งองค์กร ถามสมาชิกในทีมเกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ถามผู้จัดการว่าพวกเขาคาดหวังสมรรถนะใดจากสมาชิกในทีม ถามผู้บริหารระดับสูงว่าองค์กรให้ความสำคัญกับอะไร
ตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ของคุณ
ศึกษาข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของพนักงานของคุณจากซอฟต์แวร์การมีส่วนร่วมของพนักงาน,แบบฟอร์มการประเมินผลการทำงาน, เป็นต้น เพื่อระบุช่องว่าง. ตรวจสอบความคิดเห็นที่ผู้จัดการได้ให้กับทีมของตน และสังเกตแนวโน้ม.
ดำเนินการวิเคราะห์กระบวนการเพื่อทำความเข้าใจว่าสิ่งต่าง ๆ ทำงานอย่างไร
ศึกษาตลาด
เปรียบเทียบองค์กรของคุณกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาด หากคุณกำลังสร้างสิ่งใหม่หรือนวัตกรรม อย่าลืมวางแผนทักษะที่คุณอาจต้องการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วย
ด้วยรายการความสามารถที่ครอบคลุมทุกด้านที่คุณต้องการ สร้างกรอบการทำงาน
3. สร้างกรอบการทำงาน
จัดระเบียบสมรรถนะ: จัดหมวดหมู่รายการภายใต้ค่านิยมหลัก, สมรรถนะหลัก, สมรรถนะเชิงหน้าที่, และสมรรถนะเชิงผู้นำ ด้านล่างนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่คุณสามารถทำได้
|ค่านิยมหลัก
|สมรรถนะหลัก
|สมรรถนะเชิงหน้าที่
|สมรรถนะภาวะผู้นำ
|ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม, ความเมตตา, ความเห็นอกเห็นใจ, ความซื่อสัตย์สุจริตและความซื่อตรง, ความรับผิดชอบส่วนบุคคล
|การสื่อสาร, การร่วมมือ, การทำงานทางไกล, การแก้ปัญหา, ทักษะการวิเคราะห์, การคิดอย่างมีเหตุผล
|การเขียนโปรแกรม, การทดสอบซอฟต์แวร์, DevOps, ความปลอดภัยทางไซเบอร์, การแก้ไขตามคู่มือสไตล์ APA, การปฏิบัติตามข้อกำหนด
|การคิดแบบองค์รวม, การแก้ปัญหา, การแก้ไขข้อขัดแย้ง, ความฉลาดทางอารมณ์, ทักษะการเจรจาต่อรอง, การตระหนักรู้ในตนเอง
กำหนดสมรรถนะ: คุณอาจคิดว่าทักษะเช่นการสื่อสาร, การร่วมมือ, เป็นต้น เป็นสิ่งที่ชัดเจน. อย่างไรก็ตาม, พวกมันอาจไม่ชัดเจนเสมอไป. การกำหนดสมรรถนะเหล่านี้อย่างชัดเจนพร้อมกับการกระทำที่สำคัญที่เกี่ยวข้องอาจช่วยได้. ตัวอย่างเช่น, หากการทำงานทางไกลเป็นสมรรถนะ, คุณอาจกำหนดมันไว้ว่า:
- ความสามารถในการทำงานได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องอยู่ในสำนักงาน
- ทักษะการจัดการเวลา
- ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบข้อความ
- ความสะดวกสบายในการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับการประชุมทางวิดีโอ การแชร์หน้าจอ การบันทึกหน้าจอ การทำงานร่วมกันเสมือนจริง ฯลฯ
- ความฉลาดทางอารมณ์ในการรับรู้ความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิด และแก้ไขอย่างเชิงรุก
- ความเต็มใจที่จะทบทวน/ย้ำแนวคิดเพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจ
ขณะทำสิ่งนี้อยู่ การยกตัวอย่างก็ช่วยได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจกล่าวว่า "เมื่อคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานกำลังมีปัญหาในการเข้าใจบางสิ่ง คุณจะอาสาช่วยเหลือพวกเขาอย่างกระตือรือร้น"
โปรดจำไว้ว่าความสามารถมักจะเป็นทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ยากต่อการวัดผลเหมือนกับตัวชี้วัด KPI ทั่วไปของคุณ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่เป็นไร พิจารณาการวัดเชิงคุณภาพสำหรับการระบุและพัฒนาความสามารถเหล่านี้
แผนที่สมรรถนะ: เมื่อคุณมีหมวดหมู่แล้ว ให้จับคู่กับแต่ละบทบาท ค่านิยมหลักและสมรรถนะหลักมักจะเป็นสิ่งที่พนักงานทุกคนต้องมี ใช้เวลาในการจับคู่สมรรถนะเชิงหน้าที่และสมรรถนะเชิงผู้นำกับบทบาทเฉพาะที่มันเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ให้กำหนดว่าสมรรถนะเหล่านี้ช่วยในการก้าวหน้าในอาชีพอย่างไร
เทมเพลตการแมปทักษะของ ClickUpเป็นวิธีที่ง่ายแต่ครอบคลุมในการทำสิ่งนี้. เทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้เต็มที่ และเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนี้เหมาะสำหรับการบันทึก จัดระเบียบ และแมปทักษะของทีมคุณ.
⚡️คลังแม่แบบ: นี่คือแม่แบบเมทริกซ์ทักษะอื่น ๆที่คุณสามารถเลือกได้
4. นำกรอบการทำงานไปปฏิบัติและสื่อสารระหว่างทีม
แนะนำ: สื่อสารกรอบการทำงานให้กับพนักงานทุกคน รับทีมผู้นำ ผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าสู่กรอบการทำงานใหม่ และเชิญชวนให้พวกเขาลองนำไปใช้ในกระบวนการจ้างงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาวิชาชีพของพวกเขา
บันทึก: เผยแพร่กรอบสมรรถนะและแบ่งปันให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในองค์กรClickUp Docsช่วยให้คุณสร้างบันทึกของกรอบสมรรถนะที่น่าสนใจและแบ่งปันในระดับการเข้าถึงที่เหมาะสม
ดำเนินการ: ผสานรวมเข้ากับทุกกระบวนการที่คุณได้ระบุว่าเป็นที่เกี่ยวข้องในขณะกำหนดวัตถุประสงค์
- หากคุณต้องการใช้กรอบความสามารถในการจ้างงาน ให้ผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การจัดการบุคลากรของคุณ และออกแบบโปรแกรมการคัดเลือกที่เกี่ยวข้อง
- หากคุณใช้สิ่งนี้ในการประเมินประจำปี ให้ผสานรวมเข้ากับซอฟต์แวร์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- หากคุณต้องการใช้ข้อมูลนี้ในการพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง ให้บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะเข้ากับเครื่องมือการจัดการประสิทธิภาพของคุณ
ใช้เทมเพลตรายงานผลการปฏิบัติงานของ ClickUpเพื่อแสดงภาพว่าพนักงาน/ทีมแต่ละคนมีผลการปฏิบัติงานอย่างไรในความสามารถต่างๆ ที่คุณได้กำหนดไว้
⚡️คลังแม่แบบ: พัฒนาทักษะของคุณด้วยแม่แบบแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเหล่านี้
ทบทวนและปรับ: แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงกรอบความสามารถของคุณบ่อยๆ อาจไม่มีประโยชน์ แต่การทบทวนมันเป็นระยะๆ นั้นสำคัญมาก ตัวอย่างเช่น หากหนึ่งในความสามารถเชิงหน้าที่ของทีมการตลาดของคุณคือ SEO คุณจำเป็นต้องปรับปรุงมันใหม่ในบริบทของการใช้ AI ที่เพิ่มขึ้น
ในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ การทบทวนกรอบความสามารถของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นสิ่งจำเป็น
⚡️คลังแม่แบบ: ออกแบบการปรับปรุงกรอบงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยแม่แบบการปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้
ขณะที่คุณกำลังอ่านนี้ หากคุณกำลังคิดว่า "เรามีคำอธิบายตำแหน่งงาน การประเมินผล ฯลฯ แล้ว ทำไมเราต้องการกรอบการทำงานอีก?" นี่คือคำตอบ
ประโยชน์ของกรอบสมรรถนะ
กรอบความสามารถที่ดีช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรในการสรรหา, ฝึกอบรม, พัฒนา, และสร้างความผูกพันกับพนักงานอย่างมาก เพราะมัน:
ปรับปรุงการสรรหา: กรอบความสามารถช่วยให้มั่นใจว่าเฉพาะผู้สมัครที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ ลดโอกาสการผิดพลาดในการจ้างงานและป้องกันปัญหาด้านทักษะ นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการปฐมนิเทศเมื่อผู้สมัครได้รับการจ้างงานแล้ว
กำหนดความคาดหวังอย่างชัดเจน: กำหนดความคาดหวังด้านผลงานสำหรับผู้สมัคร พนักงาน และผู้จัดการอย่างชัดเจน ช่วยสร้างพื้นฐานแห่งความสำเร็จ กระตุ้นให้พวกเขาทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาทักษะที่สำคัญ
สร้างความโปร่งใส: กรอบความสามารถช่วยให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน ผู้สมัครงานทราบถึงสิ่งที่ถูกประเมิน พนักงานทราบถึงจุดแข็งและทักษะที่ยังขาดอยู่ของตนเอง สิ่งนี้ช่วยลดความกังวลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงาน
ปรับปรุงประสิทธิภาพ: ด้วยความชัดเจนที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการเพื่อให้งานสำเร็จ ประสิทธิภาพของบุคคลมีแนวโน้มที่จะดีขึ้น เมื่อทั้งองค์กรมีค่านิยมและสมรรถนะร่วมกัน ผลลัพธ์ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันจะยิ่งใหญ่มาก
ส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืน: กรอบสมรรถนะที่ดีช่วยให้องค์กรมีความแข็งแกร่งในปัจจุบันและสามารถปรับตัวได้รวดเร็วในอนาคต ช่วยให้ผู้นำธุรกิจสามารถสร้างทักษะและความสามารถที่ขับเคลื่อนความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้ ช่วยให้การบริหารจัดการบุคลากรในระยะยาวเป็นไปอย่างราบรื่น
เสริมสร้างกรอบความสามารถของคุณด้วย ClickUp
การจ้างงานอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า การจ้างคนผิดอาจนำไปสู่การสูญเสียอย่างมากในด้านการเลิกจ้าง การจ้างใหม่ การอบรม การปรับตัว ฯลฯ ที่แย่กว่านั้นคือคุณอาจไม่ทันสังเกตว่าคุณได้ตัดสินใจจ้างงานที่ไม่มีประสิทธิภาพจนกว่าจะสายเกินไป
ตัวอย่างเช่น คุณอาจจ้างคนที่ยอดเยี่ยมในการเขียนโปรแกรม Python แต่ไม่มีทักษะการทำงานร่วมกันหรือความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่จำเป็นในการสร้างผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อคุณระบุช่องว่างเหล่านี้ได้ คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและค่าใช้จ่ายทางโอกาสไปแล้ว
กรอบความสามารถที่คิดมาอย่างดีสามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ได้ และช่วยให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีข้อมูล. คิดค้น, วางแผน, สร้างสรรค์, นำไปใช้, และปรับปรุงกรอบความสามารถของคุณให้ดีขึ้นด้วยClickUp.