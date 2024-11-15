เทมเพลต CRM สำหรับ Google Sheets ฟรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ

ตามรายงานของ McKinsey ผู้นำสามารถเพิ่มยอดขายได้2-5%ด้วยการนำการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ ✨
อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังคงประสบปัญหาในการนำแนวทางนี้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการจัดการข้อมูลที่ไม่มีประสิทธิภาพ การขาดเครื่องมือที่เหมาะสมในการรวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล ส่งผลให้ทีมขายพลาดโอกาสในการเติบโต
นี่คือจุดที่เทมเพลต CRM ของ Google Sheets สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ
เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวมศูนย์และจัดการข้อมูลการขายในรูปแบบที่เรียบง่ายและเข้าถึงได้ ช่วยให้ทีมสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมาย การโต้ตอบกับลูกค้า และความคืบหน้าในการขายได้แบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเทมเพลต CRMฟรีที่ดีที่สุด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น และขยายการดำเนินงานขายของคุณได้
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลต CRM ใน Google Sheets ดี?
เทมเพลต CRM ของ Google Sheets ที่ดีช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต CRM ใน Google Sheet ควรเป็น:
🌟 ใช้งานง่าย: ควรมีโครงสร้างและป้ายกำกับที่ชัดเจน ทำให้ทีมขายสามารถติดตามข้อมูลได้ง่าย แม้แต่ผู้ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสเปรดชีตมากนัก
🔧 ปรับเปลี่ยนได้: ควรมีช่องข้อมูลการขายที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและกระบวนการขายเฉพาะของคุณ
📋 ครอบคลุม: เทมเพลต CRM ฟรีควรมีช่องข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อมูลติดต่อ ขั้นตอนของดีล อุตสาหกรรม รายได้ที่คาดการณ์ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูล
📊 ใช้งานง่าย: เลือกเทมเพลตที่มีแดชบอร์ด CRM หรือฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายที่ใช้งานง่าย เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
🔗 ใช้งานร่วมกับ: เทมเพลตสเปรดชีต CRM ฟรีควรสามารถผสานการทำงานกับระบบเทคโนโลยีการขายของคุณได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้คุณสามารถรวบรวมและจัดการข้อมูลการขายจากหลายแพลตฟอร์มได้
เทมเพลต CRM สำหรับ Google Sheets
ไม่ว่าคุณจะกำลังติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้า ติดตามยอดขาย หรือจัดระเบียบลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลต CRM สำหรับการขายใน Google Sheets เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการจัดการข้อมูลของบริษัทและปรับปรุงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
มาดูกันว่ามีเทมเพลต CRM แบบสเปรดชีตยอดนิยม6 แบบที่คุณสามารถนำไปใช้ในกระบวนการทำงานของคุณได้
1. แม่แบบ CRM โดย Salesflare
เทมเพลต CRM โดย Salesflareเป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่ง ออกแบบมาเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ตอัพมีความสามารถ CRM ที่จำเป็นภายใน Google Sheets. เทมเพลตนี้ให้ การจัดวางที่ง่ายต่อการนำทาง ที่จัดระเบียบการติดต่อของลูกค้า ติดตามขั้นตอนการขาย และช่วยในการจัดการลูกค้าเป้าหมาย—ทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มรายได้.
ด้วยส่วนที่อุทิศให้กับข้อมูลติดต่อ, สถานะการซื้อขาย, และบันทึกกิจกรรมสำคัญ, เทมเพลต CRM ของ Salesflare ช่วยให้คุณสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในที่เดียว ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือหลายอย่างและระบบ CRM ที่ซับซ้อน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของเทมเพลตฟรีนี้คือ ระบบติดตามขั้นตอนการทำงานที่ใช้งานง่าย คุณสมบัตินี้จัดหมวดหมู่ลูกค้าเป้าหมายตามขั้นตอน (เช่น การติดต่อครั้งแรก การเจรจา การปิดการขาย) อย่างชัดเจน ช่วยให้สามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าแต่ละรายอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการขาย
เหมาะสำหรับ: พนักงานขายและผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการรวบรวมข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียว
2. แม่แบบเครื่องมือ CRM ขนาดเล็กโดย HubSpot
เทมเพลต Mini CRM Tool โดย HubSpotนำเสนอวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีโครงสร้างในการติดตามความสัมพันธ์กับลูกค้าและข้อมูลการขาย สามารถใช้งานได้ทั้ง Excel และ Google Sheets โดยมีแท็บ 'เริ่มต้นที่นี่' เพื่อแนะนำการตั้งค่า และ ปรับแต่งเมนูแบบดรอปดาวน์ได้อย่างง่ายดาย ให้สอดคล้องกับขั้นตอนขายที่เป็นเอกลักษณ์
ส่วนหลักประกอบด้วย องค์กร, รายชื่อติดต่อ, โอกาส, และการโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถบันทึกและจัดระเบียบรายละเอียดลูกค้า, ข้อตกลง, และประวัติการสื่อสารได้ แท็บแดชบอร์ดให้ภาพรวมระดับสูง ของกระบวนการขาย, มูลค่าโอกาสที่เปิดอยู่, และจำนวนรายชื่อติดต่อ
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการมองเห็นแนวโน้มของลูกค้า
3. แบบฟอร์มรายชื่อผู้ติดต่อโดย HubSpot
คุณสามารถใช้เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อของ HubSpotเพื่อจัดการรายละเอียดการติดต่อที่สำคัญของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดบริษัท เพื่อการสื่อสารที่ราบรื่น
ช่วยให้คุณเพิ่มบันทึกและจัดหมวดหมู่รายชื่อผู้ติดต่อ ตามสถานะความสัมพันธ์หรือขั้นตอนของการขาย เพื่อแบ่งกลุ่มและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลต Google Sheet นี้ช่วยให้สามารถ กรอกข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอัปเดตได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลติดต่อทั้งหมดเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
เหมาะสำหรับ: ทีมสนับสนุนการขายที่ต้องการรักษาข้อมูลติดต่อของผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า
4. แม่แบบแดชบอร์ดยอดขายรายเดือนโดย HubSpot
เทมเพลตแดชบอร์ดยอดขายรายเดือนโดย HubSpotนำเสนอภาพรวมที่รวมยอดเป้าหมายและประสิทธิภาพยอดขายรายเดือนของคุณไว้ในที่เดียว ช่วยให้คุณติดตามบัญชีใหม่ การทดลองใช้ และรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนได้อย่างสะดวก คุณสามารถ ใช้กราฟและแผนภูมิเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและรูปแบบยอดขาย ตลอดระยะเวลา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้น
เริ่มต้นด้วยการไปที่แท็บคำแนะนำเพื่อเรียนรู้วิธีการป้อนข้อมูล และใช้เทมเพลต Google Sheets นี้เพื่อวางแผนกิจกรรมการขายของคุณ จากนั้นคุณสามารถป้อน เป้าหมายยอดขายรายเดือนในแท็บตั้งค่า และใช้แท็บข้อมูล-ยอดขายและแท็บข้อมูล-บัญชีเพื่อป้อนข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย, การทดลองใช้, และข้อมูลการแปลง
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมการขายรายเดือนและความคืบหน้าของเป้าหมาย
5. แม่แบบสเปรดชีต CRM โดย SalesTable
เทมเพลต CRM แบบสเปรดชีตโดย SalesTableเป็นเครื่องมือที่ปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกิจกรรมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
มันให้ภาพรวมที่ชัดเจนเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมาย โอกาสทางธุรกิจ และดีลต่าง ๆ ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพของกระบวนการขายและระบุจุดที่อาจเป็นอุปสรรคได้อย่างง่ายดาย ด้วย ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้ การคำนวณอัตโนมัติ และแดชบอร์ดแบบภาพ เทมเพลต CRM แบบสเปรดชีตฟรีนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขาย เพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มยอดขายของคุณ
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและระบุอุปสรรคที่ขัดขวาง
6. เทมเพลต Google Sheets CRM สำหรับแผนภูมิและกราฟ โดย Tipsographic
เทมเพลต CRM โดย Tipsographicช่วยให้คุณมองเห็นและวิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณได้ชัดเจนขึ้น คุณสามารถระบุแนวโน้มการขาย, รูปแบบ, และโอกาสต่าง ๆ ภายในข้อมูล CRM ของคุณได้อย่างง่ายดายผ่านกราฟและแผนภูมิต่าง ๆ ของเทมเพลตนี้ เทมเพลตนี้มีประโยชน์สำหรับการเข้าใจประสิทธิภาพการขาย, ติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ, และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลการขายเพื่อการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets/Docs สำหรับ CRM
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นแพลตฟอร์มที่หลากหลายสำหรับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้เป็นเครื่องมือ CRM ซึ่งรวมถึง:
🚫 ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: เทมเพลต Google Sheetsขาดคุณสมบัติขั้นสูงของซอฟต์แวร์ CRM ที่เฉพาะทาง เช่น การทำงานอัตโนมัติ การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายอย่างชาญฉลาด และการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์
✍️ การป้อนข้อมูลด้วยตนเอง: การป้อนข้อมูลซ้ำๆ ใน Google Sheets อาจใช้เวลามากและเสี่ยงต่อความผิดพลาดของมนุษย์ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจด้านการขายที่ไม่ถูกต้อง
📈 ความสามารถในการขยายที่จำกัด: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น การจัดการชุดข้อมูลการขายขนาดใหญ่ในสเปรดชีตอาจกลายเป็นเรื่องยุ่งยากและไม่มีประสิทธิภาพ
🛠️ การผสานที่ซับซ้อน: การผสาน Google Sheets กับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้โซลูชันที่ปรับแต่งเอง
ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: แม้ว่า Google Sheets จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัย แต่การเก็บข้อมูลลูกค้าที่ละเอียดอ่อนในสเปรดชีตอาจก่อให้เกิดความกังวล โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่
📍และนี่คือเหตุผลที่คุณต้องมีทางเลือกอื่นสำหรับ Google Sheets เหล่านี้ ✨
ทางเลือกแทนเทมเพลต CRM ของ Google Sheets
แม้ว่า Google Sheets จะเป็นเครื่องมือที่สะดวกสำหรับการจัดการข้อมูลลูกค้าในช่วงแรก แต่การขาดระบบอัตโนมัติและตัวเลือกการวิเคราะห์ที่จำกัดอาจทำให้คุณประสบปัญหาความไม่สอดคล้องของข้อมูลได้
ธุรกิจที่มีกระบวนการขายที่ซับซ้อนและชุดข้อมูลขนาดใหญ่ อาจได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์ CRM ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกระบวนการ CRMที่เกินกว่าพื้นฐานของ Google Sheets
นั่นคือจุดที่ซอฟต์แวร์ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นClickUp เข้ามามีบทบาท
ClickUp นำเสนอเทมเพลต CRM ที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้กระบวนการขายของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนการเติบโต นี่คือเทมเพลตการขายที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณสามารถใช้สร้าง CRM ของคุณเองด้วย ClickUp
1. เทมเพลต CRM ของ ClickUp
การเก็บข้อมูลแบบแยกส่วนเป็นความท้าทายสำคัญสำหรับทีม CRM ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่กระจัดกระจาย การทำงานร่วมกันที่ไม่มีประสิทธิภาพ และการตัดสินใจที่ผิดพลาด ซึ่งส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจของคุณในที่สุด คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการผสานรวมแพลตฟอร์ม CRM ขั้นสูงที่รวมข้อมูลการขายไว้ในที่เดียว
เทมเพลต CRM ของ ClickUpสามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานด้านการขายของคุณได้อย่างครบถ้วน มันช่วยในการตั้งค่าและติดตามระบบนิเวศการขายทั้งหมด ตั้งแต่การสร้างกระบวนการขายที่ละเอียดไปจนถึงการสร้างกรอบการคัดกรองลูกค้าเป้าหมายและการติดตามลูกค้าเป้าหมาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า
- รับการอัปเดตข้อเสนอแบบเรียลไทม์ เพื่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- จัดลำดับความสำคัญของงานตามขั้นตอนของการขายเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ประสบปัญหาข้อมูลไม่เป็นระเบียบและกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ
2. แม่แบบ CRM ง่าย ๆ ของ ClickUp
การอัปเดตดีลใหม่, การติดตามสถานะของลีด, และการจัดการกับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้, โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก. โชคดีที่ ClickUp Simple CRM Template มาช่วยเหลือคุณ.
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น มีรูปแบบที่ง่ายต่อการติดตามลูกค้าเป้าหมาย ในมุมมองรายการและตาราง คุณสามารถดูข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็ว เช่น ระดับความสำคัญ ขั้นตอน มูลค่าการขายโดยประมาณ และหมายเลขโทรศัพท์ หากคุณต้องการตรวจสอบสถานะโดยละเอียดของแต่ละลูกค้าเป้าหมาย เพียงเปลี่ยนไปที่มุมมองท่อการขาย
เหมาะสำหรับ: เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่กำลังมองหาโซลูชันการจัดการการขายที่เรียบง่าย
3. แม่แบบการติดตามค่าคอมมิชชั่น ClickUp
ไม่มีอะไรที่กระตุ้นประสิทธิภาพการทำงานได้ดีไปกว่าการมอบค่าคอมมิชชั่นที่แข่งขันได้ให้กับทีมขายของคุณ ดังนั้น หากคุณต้องการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานขาย ลองใช้ เทมเพลตติดตามค่าคอมมิชชั่นของ ClickUp ซึ่งช่วยติดตามทุกดีลและ คำนวณค่าคอมมิชชั่นโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานอันมีค่าของคุณ
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อแสดงภาพผลการปฏิบัติงานและติดตามความก้าวหน้าของเป้าหมายแต่ละคนได้อีกด้วย วิธีนี้จะช่วยให้คุณทราบเวลาที่ควรเข้าไปช่วยเหลือหรือจัดอบรมให้กับทีมขายของคุณ
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- บันทึกการขายแต่ละรายการอย่างชัดเจนและถูกต้องเพื่อการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ถูกต้อง
- ติดตามค่าคอมมิชชั่นแบบเรียลไทม์ มอบแรงจูงใจให้สมาชิกในทีมของคุณมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมาย
- ติดตามความคืบหน้าของดีลและค่าคอมมิชชั่นด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น 'ลูกค้าใหม่', 'ต่อรองราคา', และ 'จ่ายค่าคอมมิชชั่นแล้ว'
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขายและทีมการเงินที่ต้องการทำให้การติดตามค่าคอมมิชชั่นง่ายขึ้น
🔮 คุณทราบหรือไม่? ภายในปี 2025องค์กรขาย B2B ร้อยละ 60จะเปลี่ยนจากการขายที่อาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณไปสู่การขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
4. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
คุณจำเป็นต้องติดตามกระบวนการขายของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงนี้ สำหรับสิ่งนี้ คุณจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออย่างClickUp Sales Pipeline Template ซึ่งช่วยให้การจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อการตัดสินใจขายที่มีข้อมูลครบถ้วน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- จัดการและเพิ่มประสิทธิภาพลูกค้าเป้าหมายในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการขาย
- จัดการข้อมูลลูกค้าด้วยอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง
- จัดลำดับความสำคัญของลีดตามเกณฑ์ เช่น ความเร่งด่วน มูลค่า และศักยภาพ
- ประมาณการรายได้จากการขาย
เหมาะสำหรับ: ตัวแทนขาย, ผู้จัดการขาย, และทีมพัฒนาธุรกิจที่ต้องการการมองเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของดีลและประสิทธิภาพของทีม
5. แม่แบบ CRM ฝ่ายขาย ClickUp
เทมเพลต CRM ฝ่ายขาย ClickUpช่วยให้การจัดการลีดและการติดตามบัญชีเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมขายสามารถจัดระเบียบรายชื่อผู้ติดต่อและ มองเห็นโอกาสทางการขายในกระบวนการได้อย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญแม้แต่รายเดียว
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- เพิ่มความชัดเจนในการสื่อสารและการติดตามผลกับลูกค้า
- รวมศูนย์ข้อมูลลูกค้าเพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้น
- ทำให้การอัปเดตข้อมูลลูกค้าเป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- รับการวิเคราะห์ยอดขายแบบเรียลไทม์เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
เหมาะสำหรับ: ทีมขาย, ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, และผู้บริหารบัญชีที่ต้องการจัดการลูกค้าเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ, ปรับปรุงการสื่อสารกับลูกค้า, และขับเคลื่อนการเติบโต
6. แม่แบบรายงานการขาย ClickUp
แม้แต่ทีมขายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็อาจประสบปัญหาในการรายงานยอดขายเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายและขาดมาตรฐานในการวัดผลเทมเพลตรายงานยอดขาย ClickUpช่วยให้การติดตามและรายงานผลการขายเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้มันเพื่อ ติดตามตัวชี้วัดสำคัญในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย เช่น ยอดขายรวม ขนาดดีลเฉลี่ย และระยะเวลาของวงจรการขาย
เทมเพลตนี้ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมการขายของคุณ โดยรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งเข้าไว้ในรายงานเดียวที่เป็นระเบียบ ช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้ม อัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นยอดขาย และประสิทธิภาพโดยรวมของทีม
เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการฝ่ายขาย, นักวิเคราะห์ธุรกิจ, และผู้นำทีมที่ต้องการปรับปรุงการรายงานการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUp
เทมเพลตติดตามการขาย ClickUpเป็นโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมขายในการจัดการและวิเคราะห์ทุกแง่มุมของกระบวนการขาย ตั้งแต่การติดตามประสิทธิภาพการขาย การติดตามการเปลี่ยนแปลงของลีด ไปจนถึงการคาดการณ์ยอดขายในอนาคต เทมเพลตนี้สามารถทำได้ทุกอย่าง
เทมเพลตติดตามยอดขายช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดและทบทวนเป้าหมายยอดขายสำหรับทีมของคุณ
- ระบุแนวโน้มและโอกาสเพื่อเพิ่มยอดขาย
- ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายยอดขาย
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
แม่แบบการโทรขายของ ClickUp
ทีมขายของคุณกำลังประสบปัญหาในการเปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้า แม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการติดต่อกับลูกค้าเป้าหมายแล้วก็ตาม? วิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้คือการวิเคราะห์การโทรขายและระบุปัจจัยที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการปิดการขาย
เทมเพลตการโทรขายของ ClickUp สามารถช่วยคุณติดตามการโทรขายและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพวกมันได้ มันทำให้แน่ใจว่าการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าทุกครั้งเป็นมืออาชีพและใช้ข้อความที่เหมือนกัน
การติดตามผลล่าช้าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ธุรกิจมักประสบปัญหาในการปิดการขาย เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณแก้ไขปัญหานั้นได้เช่นกัน คุณสามารถ สรุปภาพรวมการโทรขายและมอบหมายงานให้สมาชิกในทีมดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ยั่งยืน
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- มองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายและติดตามความคืบหน้าของแต่ละดีล
- จัดเก็บและเข้าถึงสคริปต์การขายที่เขียนไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์ต่างๆ
- บรรลุเป้าหมายการขาย
เหมาะสำหรับ: ทีมขายที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับลูกค้า
9. แม่แบบกระบวนการขาย ClickUp
การขายที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จระยะยาวขององค์กรใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องมีกระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีความหมายมากขึ้น
เทมเพลตกระบวนการขาย ClickUpช่วยให้คุณจัดการกระบวนการขายทั้งหมดของคุณได้ในขณะที่ปรับแต่งให้เหมาะกับลูกค้าเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม มันทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทาง ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขายของคุณได้ คุณสามารถใช้มันเพื่อปรับแต่งขั้นตอนขายของคุณ ติดตามความคืบหน้า และจัดการกับงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป้าหมายแต่ละราย
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระเบียบกิจกรรมการขายของคุณ เพื่อให้ทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของพวกเขา
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- ปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพ
- ปรับปรุงความสม่ำเสมอและความรับผิดชอบของทีม
- ฝึกอบรมพนักงานขายใหม่
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงหรือขยายการดำเนินงานด้านการขาย
10. แม่แบบ KPI การขาย ClickUp
การพัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถทำยอดขายได้เกินเป้าหมาย การทำเช่นนี้จำเป็นต้องมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่มีการวางแผนอย่างกลยุทธ์เทมเพลต KPI ด้านการขายของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ ระบุโอกาส และเพิ่มการสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ กำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย
ใช้แม่แบบนี้เพื่อ:
- กำหนดและติดตาม KPI ที่สำคัญ
- เพิ่มการมองเห็นและความเข้าใจในตัวชี้วัดการขายที่สำคัญ
- ให้ความชัดเจนและโปร่งใสแก่ทีมขาย
เหมาะสำหรับ: ธุรกิจที่ต้องการบรรลุเป้าหมายยอดขายและปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม
ยกระดับกระบวนการขายของคุณด้วย ClickUp
เทมเพลต CRM ของ Google Sheets ฟรีเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับทีมขายทุกทีม อย่างไรก็ตาม พวกมันขาดความสามารถในการปรับขนาดและคุณสมบัติการอัตโนมัติ ซึ่งนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่มีประสิทธิภาพ
เทมเพลต CRM ขั้นสูงของ ClickUp มาช่วยคุณสร้างระบบ CRM ของคุณเองได้ พวกมันมอบการมองเห็นที่ดีขึ้นในกระบวนการขายของคุณ และทำให้การดำเนินงานขายเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ เทมเพลต CRM ที่เหมาะสมสามารถช่วยคุณจัดการกระบวนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน แล้วคุณรออะไรอยู่?
แล้วคุณรออะไรอยู่?