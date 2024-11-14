30+ มีม Zoom ตลกที่สุดที่จะทำให้การประชุมออนไลน์ครั้งต่อไปของคุณสดใสขึ้น

การประชุมมักไม่ใช่ไฮไลท์ของวันของใครเลย พวกมันมักรู้สึกเหมือนการทดสอบความอดทน เต็มไปด้วยการหารือที่ไม่มีที่สิ้นสุดและประเด็นที่หลุดไปจากเรื่องหลัก
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ วิธีที่ดีที่สุดในการอยู่รอดในการประชุมคือมีอารมณ์ขันที่ดี ท้ายที่สุดแล้ว ถ้าคุณไม่สามารถหนีไปได้ ก็หัวเราะผ่านมันไปเถอะ!
การแชร์มุกตลกระหว่างการประชุมอาจไม่เหมาะสม (เว้นแต่ว่าเจ้านายหรือผู้จัดการของคุณจะเป็นคนสบายๆ มาก) แต่การเตรียมมีมที่สมบูรณ์แบบไว้ก็เป็นเรื่องดี เผื่อไว้เสมอ 😉
เราได้รวบรวมชุดของมีมงานที่ตลกและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับ Zoom เพื่อทำให้ช่วงพักของคุณมีชีวิตชีวาและทำให้คุณหัวเราะได้เต็มที่ ขอให้สนุก!
ทำไมมีม Zoom ถึงเป็นเครื่องมือละลายพฤติกรรมออนไลน์ที่ดีที่สุด
การประชุมผ่าน Zoom มักขาดความใกล้ชิดแบบการพบปะกันจริง ทำให้การสนทนาดูแข็งทื่อ การรักษาบรรยากาศให้คึกคักและดึงดูดความสนใจจากทุกคนในการประชุมออนไลน์อาจเป็นเรื่องท้าทาย อย่างไรก็ตาม มีมหรือวิดีโอที่ตลกขบขันสามารถช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้ทันที
การเพิ่มอารมณ์ขันเล็กน้อยใน Zoom สามารถเปลี่ยนการประชุมที่น่าเบื่อให้กลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมได้ นี่คือเหตุผลที่มีมในการประชุม Zoom เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับการพบปะเสมือนจริงของคุณ:
ความเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoom เป็นเรื่องจริง
ยอมรับกันเถอะ—การนั่งประชุมผ่าน Zoom แบบไม่รู้จบนั้นเหนื่อยมากจริงๆ เวลาจ้องหน้าจอตลอดเวลา ความเงียบที่น่าอึดอัด และการนำเสนอที่ยืดยาว ล้วนแต่ทำให้คุณหมดพลังทางจิตใจ นั่นแหละคือจุดที่อาการเหนื่อยล้าจากการใช้ Zoomเริ่มแสดงอาการ แต่การหยอดมีมหรือวิดีโอที่จังหวะเหมาะเจาะเข้าไปบ้าง ก็สามารถช่วยกู้สถานการณ์ได้อย่างน่าอัศจรรย์
🌈 คุณรู้หรือไม่? ดร. ร็อบ ฟาซิโอ ผู้เขียนหนังสือ BullyProof ชี้ให้เห็นว่าอารมณ์ขันเป็นวิธีที่ดีในการลดความเหนื่อยล้าจากการทำงาน รายงานการศึกษา Humor Use Moderates the Relation of Stressful Life Events With Psychological Distress แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ขันสามารถบรรเทาความไม่สบายทางร่างกายและวิธีที่เราเห็นเหตุการณ์ที่เครียดได้
การโพสต์มีมหรือวิดีโอที่ตลกขบขันในแชทสามารถทำลายความจำเจได้ทันที ทำให้ทุกคนได้พักเบรกที่จำเป็น มันเป็นวิธีที่ง่ายในการสลัดความเหนื่อยล้าและนำความสนุกกลับมาสู่การประชุม ทำให้รู้สึกเหมือนไม่ใช่ภาระอีกต่อไป
เสียงหัวเราะช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีม
การแชร์มีมหรือมุกตลกเกี่ยวกับงานระหว่างประชุมออนไลน์สามารถช่วยให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นได้แม้แต่มีมเกี่ยวกับการจัดการโครงการที่ตลกขบขันก็สามารถทำให้ทุกคนที่เจอวันที่วุ่นวายกับกำหนดส่งงานรู้สึกเข้าใจและผ่อนคลายขึ้นได้
🌻 การศึกษาที่มีชื่อว่าอารมณ์ขันในที่ทำงานและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรได้ค้นพบว่า การนำอารมณ์ขันมาใช้ในที่ทำงานไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความอดทนเท่านั้น แต่ยังช่วย เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ อีกด้วย การหัวเราะอย่างเต็มที่ช่วยเติมพลังให้กับผู้คน ช่วยให้พวกเขาผ่านพ้นความท้าทาย และส่งเสริมให้เกิดการคิดอย่างสร้างสรรค์
มีมทำให้ทีมใกล้ชิดกันมากขึ้น
การทำงานจากระยะไกลอาจทำให้การเชื่อมต่อกับทีมในระดับส่วนตัวเป็นเรื่องยากได้บ้าง เมื่อไม่มีการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการหรือการพักดื่มกาแฟแบบฉับพลัน อาจรู้สึกเหมือนคุณพลาดการสัมผัสที่เป็นการส่วนตัว นั่นคือจุดที่มีมเข้ามาช่วย!
การแชร์มีม Zoom ที่เข้าใจง่ายหรือเข้าร่วมกิจกรรมละลายพฤติกรรมสนุก ๆสั้น ๆ สามารถ สร้างช่วงเวลาแห่งอารมณ์ขันร่วมกัน ได้
การแลกเปลี่ยนที่สนุกสนานทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น ส่งเสริมความรู้สึกของชุมชน แม้ว่าคุณจะอยู่ห่างกันเป็นไมล์ก็ตาม นี่เป็นวิธีที่ดีในการเตือนทุกคนว่าแม้จะอยู่ห่างไกลกัน คุณก็ยังเป็นทีมเดียวกัน เพียงแค่เพิ่มความสนุกในโลกเสมือนจริงเท่านั้น!
เราพร้อมส่งมอบมีม Zoom ที่ฮาที่สุดสำหรับการประชุมออนไลน์ของคุณ! เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อยกระดับบรรยากาศด้วยอารมณ์ขันระดับพรีเมียม 😏
มีม Zoom สุดคลาสสิกสำหรับทุกการประชุม
การประชุมผ่าน Zoomได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเรา และมาพร้อมกับช่วงเวลาตลกๆ มากมายที่เราทุกคนสามารถเข้าใจได้
ชมคอลเล็กชันของมีมคลาสสิกบน Zoom ที่จับภาพสิ่งตลก ๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโทรผ่าน Zoom ได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เราหัวเราะไปด้วยกันในระหว่างที่เราทำงานทางไกล! 🤝
1. นานแค่ไหนถึงจะนานพอ?
ไม่มีอะไรนอกจากความเจ็บปวด!
2. ก็ได้ ฉันจะแค่พยักหน้าแล้วยิ้มแหยๆ ก็แล้วกัน!
3. สรุปสั้น ๆ คือ ฉันรอดมาได้!
4. อาการเบื่อหน่ายจากการล็อกดาวน์กำลังจะหายไปเสียที แต่จริง ๆ แล้วเป็นเช่นนั้นหรือไม่? 👀
5. ไม่, เพราะอะไรต้องรีบ?
6. ฉันเอง สวัสดี ฉันเป็นปัญหาเอง เป็นฉันเอง!
7. บทเรียนที่ต้องเรียนรู้
8. ฉันมองเห็นด้วยดวงตาที่เหนื่อยล้าของฉัน...
เกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับ Zoom สำหรับคุณ:
👖 ผลสำรวจจาก Fishbowl พบว่า 1 ใน 10 คน (9.6%) ไม่สวมกางเกงขณะเข้าร่วมประชุมผ่าน Zoom💻 มุมมองแบบกริดของ Zoom มักถูกเปรียบเทียบกับซีรีส์ซิทคอม "Brady Bunch" ที่ออกอากาศในปี 1969🤭 Eric Yuan เคยเรียกบริษัทว่า Saasbee Inc แทนที่จะเป็น Zoom
มีมสำหรับผู้ใช้ Zoom ทุกประเภท
ผู้ใช้ Zoom ทุกคนมีลักษณะเฉพาะและนิสัยที่ไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เข้าร่วมที่กระตือรือร้น คนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันตลอดเวลา หรือคนที่ปรากฏตัวในชุดนอน ก็มีมีมสำหรับคุณ
มุมมองที่ตลกขบขันเกี่ยวกับบุคลิกที่แตกต่างกันของเราใน Zoom นำมาซึ่งรอยยิ้มและสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนในหมู่เพื่อนร่วมงานที่สามารถเข้าใจพฤติกรรมแปลกๆ ของกันและกันใน Zoom
9. เมื่อเป็นอัจฉริยะแล้ว ย่อมเป็นอัจฉริยะตลอดไป!
10. เมื่อฉันเจอมันแล้ว ทุกอย่างก็จบสำหรับพวกคุณ...
ไม่มีอะไร แค่ฉันกำลังผ่อนคลายความเครียด!
เคยไปมาแล้ว, ทำมาแล้ว!
13. ความเงียบของฉันคือการมีส่วนร่วมของฉัน!
14. การต่อสู้เป็นเรื่องจริง!
15. จบมันซะที...🥹
16. ฉันไม่อยากเชื่อเลย!
17. ก็ใช่ นั่นแหละตัวตนที่แท้จริงของฉัน!
มีมปัญหาทางเทคนิคของ Zoom
ปัญหาทางเทคนิคเป็นส่วนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของการประชุมผ่าน Zoom ช่วงเวลาเหล่านี้อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดแต่ก็ตลกในแบบแปลกๆ ตั้งแต่หน้าจอค้างไปจนถึงเสียงที่ขัดข้อง
มีมเกี่ยวกับปัญหาทางเทคนิคของ Zoom สะท้อนประสบการณ์ร่วมของความตื่นตระหนกและความสับสนได้อย่างสมบูรณ์แบบ เตือนให้เราตระหนักว่าเราไม่ได้เผชิญกับปัญหาทางเทคโนโลยีเพียงลำพัง
เฮ้อ!
19. เย้ เราทำได้แล้ว!
20. โอ้ อย่าสนใจฉันเลย ฉันแค่พักผ่อนเฉยๆ...
21. เดี๋ยวนะ ฉันคิดว่าฉันเริ่มเข้าใจแล้ว (หรืออาจจะไม่)...
22. ฉันไม่สามารถแสดงใบหน้าของฉันได้อีกต่อไป
23. เอ่อ อาหารบนเครื่องบิน มันเป็นยังไงบ้าง?
📍ขอเตือนอย่างสุภาพ: โปรดตรวจสอบสิ่งรอบข้างก่อนกดปุ่ม 'เข้าร่วม'! 😅
มีมตลกเกี่ยวกับพื้นหลัง Zoom ที่ไม่ทำงาน
พื้นหลัง Zoom สามารถเป็นแหล่งความคิดสร้างสรรค์หรือความอับอายได้ ขึ้นอยู่กับวัน ไม่ว่าจะเป็นภาพชีวิตในบ้านที่เผลอหลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจ หรือฉากหลังเสมือนจริงที่ดูเกินจริง มีมเหล่านี้เน้นย้ำด้านขบขันของความผิดพลาดเกี่ยวกับพื้นหลัง
24. ณ จุดนี้ ฉันไม่สนใจเลย...
25. พอดีกับที่เราต้องการเลย!
26. นี่มันเวทมนตร์อะไรกัน?
27. คงครึ่งหนึ่งอยู่ที่นี่ ครึ่งหนึ่งจากไปแล้ว!
28. สวัสดี! คุณช่วยรับรู้ความพยายามของฉันได้ไหม?
มีมทำงานจากที่บ้านที่เหมาะสำหรับประชุมผ่าน Zoom
การทำงานจากบ้านมีข้อดีของมัน แต่ก็มีปัญหาของตัวเองเช่นกัน
มีมทำงานจากที่บ้านเหล่านี้สะท้อนแก่นแท้ของการต้องจัดการกับหน้าที่งานและความวอกแวกในบ้านไปพร้อม ๆกันระหว่างการประชุมผ่าน Zoom ได้อย่างตรงใจ พวกมันช่วยเติมความขบขันให้กับความท้าทายในการหาสมดุลที่ดูเหมือนจะหาได้ยาก พร้อมกับเตือนใจว่าเราทุกคนต่างเผชิญกับสถานการณ์พิเศษนี้ร่วมกัน
29. ความสบายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฉันได้จริง ๆ!
30. เราเข้าใจคุณ!
31. คุณช่วยทำมันให้สักครั้งได้ไหม?
32. ความปกติใหม่!
33. ใครกำลังขายความลับของเรา?
34. เรื่องราวชีวิตของฉัน!
35. ยินดีต้อนรับสู่บ้านอันเรียบง่ายของฉัน...
มีม Zoom สำหรับหัวหน้าและผู้จัดการ
การประชุมผ่าน Zoom กับหัวหน้าและผู้จัดการอาจเป็นการเต้นที่ต้องใช้ทักษะ. นี่คือมีมที่ล้อเลียนบรรยากาศที่มักจะอึดอัดของการหารือเรื่องธุรกิจที่จริงจังในสภาพแวดล้อมเสมือน.
36. ฉัน... ฉันไม่สำคัญหรือ?
37. ก็แค่วันจันทร์อีกวัน!
38. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง!
39. นั่นแหละที่ฉันกำลังพูดถึง!
40. ไม่จำได้ว่าสมัครเข้าร่วมสิ่งนี้!
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการแชร์มีมในการประชุมเสมือนจริง
การนำมีมมาใช้ในประชุมออนไลน์สามารถเพิ่มอารมณ์ขันและบุคลิกภาพให้กับการหารือได้ ทำให้การหารือน่าสนใจและน่าติดตามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดและมารยาทในการสื่อสารทางแชทนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจว่าอารมณ์ขันนั้นได้รับการตอบรับในเชิงบวกจากทุกคนที่เกี่ยวข้อง
การยึดมั่นในแนวปฏิบัติที่ดีสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและครอบคลุม ซึ่งสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกสบายใจที่จะมีส่วนร่วมในขณะที่ยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพ
ด้านล่างนี้คือเคล็ดลับสำคัญสำหรับการจัดการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ClickUp เคล็ดลับเหล่านี้จะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับความสนุกสนานพร้อมกับการมีสมาธิกับงานที่ต้องทำ
ใช้แชทแบบบูรณาการเพื่อการแบ่งปันแบบเรียลไทม์
คุณรู้ไหมว่าอะไรที่แย่กว่ามีมน่าเบื่อ? มีมที่จังหวะไม่ดี!
หลีกเลี่ยงการส่งมีมแบบสุ่มโดยไม่มีบริบทClickUp Chatเข้ามาช่วยตรงนี้ได้ มันรวมข้อความ งาน และเอกสารไว้ในที่เดียว ทำให้คุณสามารถแชร์ข้อมูล (และมีม) แบบเรียลไทม์ได้ง่ายดาย พร้อมเพิ่มบริบทที่เหมาะสมได้อย่างสะดวก
ด้วย การสนทนาและงานที่เชื่อมโยงกัน การอภิปรายของคุณจะเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ ทำให้ไม่มีสิ่งใดสูญหายไปกับงานที่สับสน และด้วยความสามารถในการ แปลงข้อความเป็นงาน แม้แต่การสนทนาทั่วไปหรือมีมตลกๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดไอเดียที่ยอดเยี่ยม ก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานที่ดำเนินการได้จริง
ในขณะเดียวกันClickUp Brainผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp จะจับบริบทของการประชุมและสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างงานด้วยตนเอง
พลาดส่วนหนึ่งของการสนทนาหรือไม่?
ฟีเจอร์ AI CatchUp ให้สรุปย่อประเด็นสำคัญจากช่องหรือกระทู้แชทเฉพาะอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ไม่มีใครพลาดข้อมูลสำคัญ เมื่อแชทของคุณมีเนื้อหาเยอะ AI CleanUp จะระบุการอัปเดตที่สำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ
กำหนดบรรยากาศตั้งแต่ต้น
เมื่อแชร์มีมในการประชุมออนไลน์ วิธีที่คุณเริ่มต้นสามารถกำหนดทิศทางของทั้งเซสชันได้
การเริ่มต้นด้วยมีมที่สนุกสนานและเข้าถึงง่ายจะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายมากขึ้น ช่วย ลดความอึดอัดหรือความตึงเครียดในช่วงแรก เป็นการส่งสัญญาณให้ทีมของคุณทราบว่า การประชุมนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องงานเท่านั้น แต่ยังสามารถมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายและสร้างรอยยิ้มได้
ตัวอย่างเช่น หากเจ้าภาพกล่าวอย่างไม่เป็นทางการในตอนแรกว่าการประชุมอาจใช้เวลานาน ลองส่งมีมนี้:
อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลที่เหมาะสม แม้ว่ามีมที่สนุกสนานจะช่วยผ่อนคลายบรรยากาศได้ แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้มันเบี่ยงเบนความสนใจจากการประชุมจนเกินไป
มีมควรช่วยเสริมบรรยากาศให้ดียิ่งขึ้น แต่ยังคงทำให้ทุกคนอยู่ในประเด็น หากคุณเริ่มต้นแรงเกินไปหรือออกนอกเรื่องด้วยเรื่องที่ไร้สาระมากเกินไป อาจทำให้รู้สึกว่าที่ประชุมขาดทิศทาง
การตั้งโทนตั้งแต่ต้นด้วยมีมที่เหมาะสมและจังหวะเวลาที่ดี จะช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกและกระตุ้นการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรักษาความเป็นมืออาชีพในระดับที่เหมาะสม
รู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ไม่ใช่ทุกกลุ่มที่จะตอบสนองต่ออารมณ์ขันในแบบเดียวกัน และสิ่งที่อาจตลกสำหรับทีมหนึ่งอาจไม่ได้รับความสนใจจากอีกทีมหนึ่ง ก่อนที่จะแบ่งปัน ลองพิจารณาบุคลิกภาพของทุกคนในห้อง
นี่เป็นทีมที่สบายๆ ชอบหัวเราะสนุกสนาน หรือเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเป็นทางการและเน้นเรื่องธุรกิจมากกว่า?
การปรับมุกของคุณให้เข้ากับอารมณ์ของผู้ชมเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ความตลกของคุณได้ผลดี นี่คือวิธีการทำ:
📌 ในการประชุมกับเพื่อนร่วมงานที่คุณรู้จักดี คุณอาจแชร์มีมที่อ้างอิงถึงมุกตลกระหว่างกันหรือความท้าทายในการทำงานที่คุณทุกคนเคยประสบ
📌 หากเป็นกลุ่มที่หลากหลายหรือการประชุมกับลูกค้า ให้เลือกใช้มีมที่มีความเป็นกลางและสามารถเชื่อมโยงได้กับทุกคน นอกจากนี้ ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและช่องว่างระหว่างวัยอาจส่งผลต่อการรับรู้เรื่องอารมณ์ขัน ดังนั้นจึงควรเลือกสิ่งที่ทุกคนเข้าใจและสนุกไปด้วยกันได้
เมื่อคุณรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณและเลือกมีมอย่างรอบคอบ คุณสามารถใช้มีมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างความสัมพันธ์และทำให้การประชุมออนไลน์น่าสนใจยิ่งขึ้นโดยไม่เสี่ยงต่อความอึดอัดหรือความสับสน
จัดระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับมีมในช่องทางต่างๆ
การจัดระเบียบการสนทนาเกี่ยวกับมีมให้เป็นช่องทางเฉพาะสามารถทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมระหว่างการประชุมเสมือนจริง ลองนึกภาพว่ามีพื้นที่เฉพาะสำหรับการแบ่งปันมีมที่เกี่ยวข้องกับงาน เรื่องตลกภายใน หรือแม้แต่ความคิดเห็นเบาๆ เกี่ยวกับโครงการปัจจุบัน
ผลลัพธ์? มันง่ายขึ้นที่จะติดตามมีมที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับบทสนทนาเฉพาะได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกลับมาเยี่ยมชมช่องทางเหล่านี้เพื่อหาเสียงหัวเราะหรือแรงบันดาลใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่ต้องการ
แนวทางที่เป็นระบบนี้ยังช่วย ป้องกันไม่ให้การแชร์มีมบดบังหัวข้อหลักของการสนทนา ทำให้การประชุมยังคงมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงมีช่วงเวลาที่สนุกสนาน
คุณสามารถใช้ ClickUp Chat เพื่อสร้างช่องทางหรือหัวข้อเฉพาะสำหรับการแชร์มีมภายในพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการของคุณได้ สมาชิกในทีมสามารถแชร์และมีปฏิกิริยาต่อมีมได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่น การผสมผสานความสนุกสนานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณช่วยสร้างทีมที่มีความเชื่อมโยงและมีแรงจูงใจมากขึ้น นำไปสู่การทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีขึ้น
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมของทุกคนในการประชุมเสมือนจริงสามารถเปลี่ยนการสนทนาที่น่าเบื่อให้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่น่าสนใจได้ เมื่อทุกคนรู้สึกว่าได้รับการยอมรับ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วม แบ่งปันความคิด และช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุมมากขึ้น
การส่งเสริมให้สมาชิกในทีมแบ่งปันเรื่องตลกหรือมีมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุมสามารถสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายได้
นี่คือวิธีบางประการที่จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วม:
✅ สร้างพื้นที่แชทเฉพาะ บน ClickUp ที่สมาชิกทุกคนในทีมสามารถแชร์มีม Zoom และร่วมสนุกได้โดยไม่รบกวนการสนทนาเรื่องงาน
✅ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการเตรียมมีม สำหรับการประชุม Zoom ประจำสัปดาห์ โดยแต่ละคนจะแบ่งปันมีมอย่างน้อยหนึ่งชิ้นเพื่อเริ่มต้นการสนทนา
✅ จัดกิจกรรม 'โหวตมีมประจำเดือน' โดยให้สมาชิกแต่ละคนโหวตมีมใน Zoom ที่ดีที่สุด สมาชิกที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับตำแหน่ง 'ปรมาจารย์มีม' พร้อมรางวัลเล็กๆ น้อยๆ วิธีนี้จะช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมและสนุกสนาน
✅ แชร์มีมตลกที่อิงจากลักษณะเฉพาะของสมาชิกในทีมแต่ละคน และแท็กพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมมีพื้นหลังเสมือนจริงเหมือนกับคุณ คุณสามารถแชร์มีมนี้:
แม้ว่าการเพิ่มอารมณ์ขันเล็กน้อยในการประชุมทีมจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่คุณก็จำเป็นต้องมั่นใจว่า การประชุมนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทุกคนควรออกจากห้องประชุมด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องดำเนินการและความรับผิดชอบของตนเอง
นี่คือจุดที่ClickUp Meetingsสามารถช่วยคุณได้ คุณสามารถใช้มันเพื่อจดบันทึกและสรุปบันทึกการประชุม สร้างและมอบหมายงานตามประเด็นที่ต้องดำเนินการที่พูดคุยกันในประชุม สร้างรายการตรวจสอบเพื่อหารือเรื่องสำคัญในการประชุม และสร้างงานที่เกิดซ้ำสำหรับการประชุม Zoom
โปรดจำไว้ว่า ทีมที่มีส่วนร่วมอย่างดีคือทีมที่มีประสิทธิภาพ! ดังนั้น มาให้แน่ใจว่าทุกคนมีที่นั่งที่โต๊ะเสมือนจริง และให้ไอเดียสร้างสรรค์ไหลเวียนอย่างต่อเนื่อง!
ผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Zoom เพื่อการประชุมที่ราบรื่น
เมื่อพูดถึงการประชุมออนไลน์ การจัดระเบียบเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก—โดยเฉพาะหากคุณต้องการแทรกมีมหรือสองระหว่างบทสนทนา!การผสาน ClickUp กับ Zoomจะช่วยให้การสื่อสาร งาน และเรื่องสนุกของคุณอยู่รวมกันในที่เดียว นี่คือวิธีการทำทีละขั้นตอน:
➡️ ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Zoom ClickApp
ก่อนอื่น ให้ไปที่การตั้งค่า Workspace ของคุณ (หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของ) ในส่วน ClickApps ให้เลื่อนลงจนกว่าคุณจะพบ Zoom จากนั้นเปิดใช้งาน คุณสามารถเปิดใช้งานสำหรับพื้นที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการ เมื่อเสร็จแล้ว ไอคอน Zoom เล็กๆ จะปรากฏในทุกงานของ ClickUp และคุณสามารถพิมพ์ /zoom ในแชทเพื่อเริ่มการประชุมได้ทันที ง่ายใช่ไหม?
➡️ ขั้นตอนที่ 2: เชื่อมต่อ Zoom กับ ClickUp
ตอนนี้ ไปที่การตั้งค่าภายใต้ "แอปของฉัน" และค้นหา Zoom เพียงคลิกที่เชื่อมต่อ ล็อกอินเข้าสู่บัญชี Zoom ของคุณ และยอมรับคำขอเพื่อเชื่อมโยง ClickUp กับ Zoom เสร็จแล้ว! บัญชีของคุณได้ถูกซิงค์แล้ว
➡️ ขั้นตอนที่ 3: เริ่มการประชุม Zoom ใน ClickUp
พร้อมเริ่มประชุมหรือยัง? เพียงเปิดงานใดก็ได้ กดไอคอน Zoom แล้วคุณก็พร้อมใช้งานทันที ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มอีกต่อไป—ทุกอย่างรวมอยู่ในที่เดียว ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
คุณสามารถใช้การผสานรวม Zoom เพื่อส่งมีมเป็นการแจ้งเตือนสำหรับปัญหาทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างการโทรได้ ตัวอย่างเช่น หากสมาชิกในทีมบางคนมาสายในการประชุม คุณสามารถแชร์มีมนี้ได้
ส่วนที่ดีที่สุดของการผสาน Zoom กับ ClickUp คือการทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นขึ้น คุณไม่เพียงแต่ได้รับการโทรวิดีโอที่ราบรื่นเท่านั้น แต่คุณยังสามารถจัดการโครงการของคุณและติดตามความคืบหน้าในระหว่างการประชุมและหลังการประชุมได้อีกด้วย
การผสานการทำงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงการช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นจนจบ!
เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วย ClickUp AI
เมื่อคุณอยู่ในประชุมออนไลน์ การหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการมีประสิทธิภาพในการทำงานกับการทำให้บรรยากาศสนุกสนานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย นี่คือจุดที่ ClickUp Brain มีประโยชน์ มันช่วยให้คุณติดตามสิ่งที่กำลังถูกหารืออยู่ได้ตลอดเวลา ดังนั้นแม้กระทั่งเมื่อมีมีมมาทำลายบรรยากาศ คุณก็สามารถกลับมาทำงานได้รวดเร็วโดยไม่พลาดอะไรไป
ด้วย ClickUp's AI Knowledge Manager คุณไม่จำเป็นต้องค้นหาคำตอบจากหน้าต่างแชทหรือไฟล์จำนวนมากอีกต่อไป เพียงถามคำถาม แล้ว AI จะให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับบริบทโดยอ้างอิงจากข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
ไม่ว่าทีมจะกำลังระดมความคิดหรือแชร์มีมตลก คุณจะเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทันที ช่วยให้การสนทนาดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเสียเวลาพูดคุยซ้ำไปซ้ำมา
จากนั้นก็มี สรุปโดยใช้ AI ซึ่งสามารถย่อเนื้อหาจากกระทู้หรือเอกสารยาว ๆ ให้เป็นจุดสำคัญได้โดยอัตโนมัติ แทนที่จะต้องจดบันทึกระหว่างการสนทนาที่คึกคักหรือพลาดข้อมูลอัปเดตในขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราะกับมีมที่แชร์กัน ClickUp AI จะช่วยให้คุณไม่ตกข่าวอยู่เสมอ
นอกจากนี้ ด้วยระบบสแตนด์อัพที่ปรับแต่งตามบุคคล ClickUp AI สามารถสร้างการอัปเดตอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับงานของคุณ ทำให้ทีมทราบถึงความคืบหน้าของคุณได้ตลอดเวลา นี่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ทีมมีความสอดคล้องกัน ให้คุณมีเวลาเพลิดเพลินกับช่วงเวลาที่ผ่อนคลายได้มากขึ้น โดยไม่พลาดการอัปเดตที่สำคัญ
เคารพเวลาและประสิทธิภาพในการทำงาน
เราทุกคนเคยเจอสถานการณ์นี้—การประชุมออนไลน์เริ่มต้นด้วยความตั้งใจดี แต่ไม่รู้ทำไม มีมีมหนึ่งหรือสองอันที่พาเราหลุดไปสู่อีกโลกหนึ่งแห่งเสียงหัวเราะและความวอกแวก แม้ว่าการแบ่งปันมีมจะช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องเคารพเวลาและประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้การประชุมดำเนินไปตามแผน
มีมที่ออกมาถูกจังหวะสามารถสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ แต่ถ้ามีมากเกินไปก็อาจทำให้เสียสมาธิได้
นี่คือคำแนะนำเพื่อป้องกันการเสียสมาธิขณะแชร์มีม:
✅ กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นการประชุม เกี่ยวกับระยะเวลาที่สามารถจัดสรรให้กับช่วงเวลาพักผ่อนได้ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการให้เกียรติเวลาของทุกคนเท่านั้น แต่ยังช่วยให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
✅ ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพ ที่ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วมและความทุ่มเทของสมาชิกในทีม
✅ ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการอภิปราย โดยคอยติดตามวาระการประชุมไปด้วย วิธีนี้จะช่วยรักษาความต่อเนื่องและทำให้การสนทนาอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องสูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพของการประชุม
เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานคือเทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp เทมเพลตนี้ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถติดตามผลงานประจำวันของตนเองได้ ซึ่งช่วยระบุช่องว่างด้านประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมทั้งลดความจำเป็นในการประชุมงานรายบุคคลที่ใช้เวลานาน
ประกอบด้วยสามส่วนหลัก:
- ผลงานที่สำเร็จสำหรับการบันทึกงานที่เสร็จสิ้นพร้อมเวลาที่ใช้และวันที่เสร็จสิ้น
- กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ซึ่งสมาชิกในทีมสามารถติดตามงานปัจจุบันของตนและขอความช่วยเหลือได้หากจำเป็น
- กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง เพื่อจัดลำดับความสำคัญของงานในอนาคตและเพื่อให้แน่ใจว่ากำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
เทมเพลตนี้ช่วยให้การจัดการงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการสื่อสารที่ดีขึ้น ช่วยให้ทีมเคารพเวลาของกันและกันในขณะที่ยังคงรักษาระดับประสิทธิภาพการทำงานที่สูง
ลดการใช้ Zoom เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย ClickUp
การประชุมผ่าน Zoom อาจทำให้เหนื่อยล้าได้ โดยเฉพาะเมื่อใช้บ่อยเกินไป หากคุณอยู่ในทีมที่ทำงานระยะไกลหรือแบบผสมผสาน การพึ่งพา Zoom ในการสื่อสารมากเกินไปอาจไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อทุกคนทำงานในเวลาที่แตกต่างกันหรืออยู่ในเขตเวลาที่ต่างกัน นอกจากนี้ การประชุมผ่านวิดีโออย่างต่อเนื่องอาจลดเวลาที่คุณใช้ในการทำงานที่ต้องการสมาธิอย่างลึกซึ้ง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของคุณลดลง
แทนที่จะจมอยู่กับการประชุม ทำไมไม่ลองใช้ ClickUp ดูล่ะ? มันช่วยให้คุณสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกันในโครงการได้อย่างราบรื่น และทำให้ทุกคนรับรู้ข้อมูลร่วมกันได้โดยไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมทางโทรศัพท์อีก
ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาการทำงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าทีมของคุณจะทำงานจากที่ใดก็ตาม ดังนั้นอย่ารอช้า
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และหลีกเลี่ยงการกลายเป็นมีม ประชุมเยอะเกินไป คนต่อไป!