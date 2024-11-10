ผู้ช่วยผู้บริหาร vs หัวหน้าคณะทำงาน: อะไรเหมาะกับคุณ?

เบื้องหลังผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นทุกคน คือทีมงานที่แข็งแกร่ง—ผู้ซึ่งช่วยให้พวกเขามุ่งเน้นกับ 20% ของงานที่สร้างผลลัพธ์ถึง 80%
ผู้ช่วยผู้บริหาร (EA) และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CoS) อยู่ในแนวหน้าของทีมงานนี้ พวกเขาเป็นสองบทบาทที่ทรงพลังซึ่งทำให้สถานที่ทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นเหมือนเครื่องจักรที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แต่ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างบทบาทเหล่านี้คืออะไร และองค์กรของคุณต้องการบทบาทใด?
เราจะสำรวจคำถามเหล่านี้และให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์จริงในบทบาทเหล่านี้ที่ ClickUp—เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบด้านเมื่อเปรียบเทียบตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารกับตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำหรับทีมของคุณ
หัวหน้าคณะทำงานคืออะไร?
หัวหน้าคณะทำงานเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่ไว้วางใจได้สำหรับผู้นำระดับสูง มักถูกมองว่าเป็น "มือขวา" ของผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO, CFO และ COO บทบาทนี้ไปไกลกว่าการสนับสนุนแบบดั้งเดิม โดยมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจในระดับสูง การบริหารโครงการ และการประสานงานข้ามแผนก
คุณทราบหรือไม่ว่าบทบาทของหัวหน้าคณะทำงานมีรากฐานที่ย้อนกลับไปถึงยุทธศาสตร์ทางทหารและการดำเนินงานของรัฐบาล? นั่นเป็นเพราะนายพลชั้นสูงในสนามรบซึ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย มักต้องการใครสักคนที่จะจัดการการไหลเวียนของข้อมูล ทำความเข้าใจลำดับความสำคัญ และทำให้ทุกส่วนที่เคลื่อนไหวอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
ในยุคสมัยใหม่ บทบาทนี้ได้พัฒนาขึ้นจากเวทีการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียง เช่น ทำเนียบขาว ซึ่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นบุคคลที่ประธานาธิบดีไว้วางใจมากที่สุด
หากมองไปข้างหน้าถึงปัจจุบัน หัวหน้าคณะทำงานยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในโลกธุรกิจองค์กร
👀 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ
ส่วนใหญ่ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด (25.7%) ทำงานในวงการเทคโนโลยี—สูงมากเมื่อเทียบกับสาขาอื่น ๆ ธนาคารและการลงทุนตามมาที่ 17.6% สะท้อนถึงความต้องการบุคคลที่สามารถทำให้องค์กรใหญ่ ๆ ทำงานสอดคล้องกันได้
นี่บอกเราบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทนี้: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งซีอีโอต้องการใครสักคนที่ช่วยเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้กลายเป็นแผนการปฏิบัติ พร้อมทั้งทำหน้าที่เป็นตัวแทนที่ไว้วางใจของผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหารคืออะไร?
ผู้ช่วยผู้บริหารคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และการบริหารเวลา โดยให้การสนับสนุนด้านการบริหารแก่ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการจัดการตารางเวลา การสื่อสาร และการเติมเต็มช่องว่างในการบริหารโครงการเพื่อให้การดำเนินงานประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่น
ความสำคัญของบทบาท
👀 เกร็ดความรู้สนุกๆ
บทบาทของผู้ช่วยผู้บริหาร (EA) มีต้นกำเนิดในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 หลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมเมื่อธุรกิจขยายตัว บทบาทนี้พัฒนาจากการทำงานเอกสารและงานธุรการทั่วไปไปสู่ตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง ซึ่งรวมถึงการดูแลด้านโลจิสติกส์และการทำหน้าที่เป็นผู้คัดกรองการสื่อสาร
ผู้ช่วยผู้บริหารในปัจจุบันมีความจำเป็นต่อการดำเนินงานประจำวัน การจัดการตารางเวลาที่ซับซ้อน และการจัดการข้อมูลที่ละเอียดอ่อน แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับผิดชอบแผนกลยุทธ์ที่กว้างขวาง แต่พวกเขาก็สร้างพื้นที่ว่างให้กับผู้บริหารเพื่อให้สามารถมุ่งเน้นไปที่ความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น ทำให้พวกเขาเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ต่อประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจ
บทบาทและความรับผิดชอบ
แม้ว่าทั้งหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยผู้บริหารจะให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่ผู้บริหาร แต่หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขามีขอบเขตและจุดเน้นที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
หัวหน้าคณะทำงาน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หัวหน้าคณะทำงานมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตของบริษัท พวกเขาช่วยในการพัฒนาและดำเนินกลยุทธ์ระดับสูงร่วมกับทีมผู้นำ ซึ่งอาจรวมถึง:
- พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินการของโครงการริเริ่มทั่วทั้งบริษัท
- การนำการประชุมวางแผนประจำปีและการทบทวนกลยุทธ์รายไตรมาส
- แปลงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารให้เป็นแผนงานที่นำไปปฏิบัติได้
ตัวอย่างเช่น หัวหน้าคณะทำงานอาจทำงานร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างการควบรวมกิจการของบริษัท โดยจัดการกับระบบลอจิสติกส์ที่ซับซ้อน และประสานงานกับทีมต่าง ๆ ให้สามารถดำเนินการเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่น
การประสานงานระหว่างแผนก
ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างแผนกต่างๆ CoS แก้ไขปัญหาและความติดขัดที่เกิดขึ้นระหว่างแผนก ช่วยป้องกันการเกิดการทำงานแบบแยกส่วน และทำให้แน่ใจว่าทุกแผนกกำลังทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมกัน
การสนับสนุนการตัดสินใจระดับผู้บริหาร
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่มักทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ไว้วางใจได้ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีข้อมูล พวกเขาเข้าร่วมการประชุมระดับสูง สรุปข้อมูล และนำเสนอข้อเสนอแนะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและสามารถนำไปปฏิบัติได้แก่ผู้นำ
แม้ว่าทุกบทบาทจะมีความแตกต่างกัน แต่หน้าที่หลักของหัวหน้าคณะทำงานมักแบ่งออกเป็นสามประเภท ซึ่งแต่ละประเภทช่วยให้หัวหน้าคณะทำงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างเป็นเอกลักษณ์: 1. กระบวนการ: ประเมิน ออกแบบใหม่ และจัดการกระบวนการสำคัญขององค์กร 2. บุคลากร: ติดตามสถานการณ์ภายในทีมและแก้ไขหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 3. พอร์ตโฟลิโอ: รับผิดชอบพอร์ตโฟลิโอของโครงการที่ขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า
ผู้ช่วยผู้บริหาร
การสนับสนุนด้านการบริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหารมุ่งเน้นการจัดการทุกอย่างตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสาร ระบบการจัดเก็บเอกสาร ไปจนถึงการจัดการการเดินทาง บทบาทของพวกเขามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาตารางงานของผู้บริหารให้เป็นระเบียบและปราศจากสิ่งรบกวน
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
การจัดตารางเวลาและการบริหารเวลา
ความรับผิดชอบหลักของ EA คือการทำให้แน่ใจว่าเวลาของผู้บริหารถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจจัดตารางการประชุมใหม่เพื่อสร้างช่วงเวลาที่ปราศจากการรบกวนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการการดูแลทันที
ผู้ช่วยผู้บริหารสร้างความแตกต่างโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของผู้บริหาร ปรับปรุงการสื่อสาร และจัดระเบียบงาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และช่วยให้ทีมทั้งหมดมีสมาธิ เราคาดการณ์ความต้องการ แก้ไขปัญหาอย่างริเริ่ม และสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง ทำให้การทำงานราบรื่นสำหรับทุกคน นอกจากนี้ เราสนับสนุนสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว (พยายาม) ลดความเครียดของผู้บริหาร และมีส่วนร่วมในวัฒนธรรมทีมที่เป็นบวกและร่วมมือกัน
การสื่อสารและการติดต่อ
ผู้ช่วยผู้บริหาร (EA) มักจะจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกแทนผู้บริหาร. ไม่ว่าจะเป็นการร่างอีเมล, รับโทรศัพท์, หรือจัดเตรียมการประชุม, พวกเขาทำให้แน่ใจว่าข้อความที่สำคัญถูกสื่อสารอย่างชัดเจนและตรงเวลา.
✨ ลองคิดในมุมนี้ดู: ในขณะที่หัวหน้าคณะทำงานมุ่งเน้นไปที่ "สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป" ขององค์กร ผู้ช่วยผู้บริหารจะทำงานเพื่อให้มั่นใจว่า "สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน" ดำเนินไปอย่างราบรื่น ทั้งสองคนร่วมกันสร้างระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยให้ผู้นำระดับสูงสามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มศักยภาพสูงสุด
ทักษะและคุณสมบัติ
ทักษะที่จำเป็นสำหรับหัวหน้าคณะทำงาน
หัวหน้าคณะทำงานต้องเป็นผู้คิดเชิงกลยุทธ์ที่มีความสามารถในการนำที่แข็งแกร่ง
พวกเขาจำเป็นต้องมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น คาดการณ์ความท้าทาย และพัฒนาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยใช้:
- ความสามารถในการแก้ปัญหาในระดับสูง
- ความเชี่ยวชาญทางการเมืองและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยอดเยี่ยม
- ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการในระดับองค์กร
- ทักษะการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลที่แข็งแกร่ง
- ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ส่งผลต่อผู้อื่นโดยไม่ต้องมีอำนาจโดยตรง
- การสื่อสารข้ามสายงานที่ยอดเยี่ยม
โดยทั่วไป ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Chief of Staff) จะถือปริญญาโททางธุรกิจ (MBA) หรือปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทางธุรกิจที่ก้าวหน้าอย่างน้อย 8-10 ปี. เงินเดือนอยู่ในช่วง $160,000 ถึง $390,000ต่อปี ในสหรัฐอเมริกา พร้อมโบนัสเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งระดับสูง.
ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
ในฐานะผู้ดูแลผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารต้องมีทักษะการจัดการและมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมเพื่อจัดการกับการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร พวกเขาทำให้แน่ใจว่าบุคคลที่เหมาะสมสามารถเข้าถึงผู้บริหารในเวลาที่เหมาะสม
EA ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดยังมี:
- ความสามารถในการบริหารเวลาอย่างยอดเยี่ยม รวมถึงความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกันและการจัดลำดับความสำคัญ
- ความสามารถขั้นสูงในการสื่อสารทางธุรกิจ
- การตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจในการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ
- ความใส่ใจในรายละเอียด
- ความเชี่ยวชาญในเครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหารมักจะมีปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ 3-5 ปีในการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง. เงินเดือนของผู้ช่วยผู้บริหารระดับสูงมักอยู่ระหว่าง$60,000 ถึง $110,000ในสหรัฐอเมริกา ขึ้นอยู่กับสถานที่และระดับประสบการณ์.
การดำเนินงานประจำวัน
เคยสงสัยไหมว่าเบื้องหลังฉากนั้นเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้บริหารดูเหมือนจะอยู่ที่ทุกที่ในเวลาเดียวกัน ตัดสินใจและผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า?
มาเปิดม่านให้เห็นวันทำงานทั่วไปของทั้งสองบทบาทที่ ClickUp—คุณอาจจะแปลกใจว่าแต่ละวันแตกต่างกันมากแค่ไหน!
หนึ่งวันในชีวิตของหัวหน้าคณะทำงาน
วันทำงานทั่วไปของหัวหน้าคณะทำงานอาจแตกต่างกันอย่างมาก
ยกตัวอย่างเช่นอาร์จุน นาสการ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ COO ที่ ClickUp
เขาชอบเริ่มต้นวันทำงานด้วยการตรวจสอบข้อความและทบทวนสถานะของโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ เขาจะกันเวลาช่วงสายไว้สำหรับงานที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์หรือการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้ง การประชุมและการเช็คงานกับทีมจะจัดขึ้นประมาณช่วงเที่ยง ส่วนช่วงบ่ายมักจะใช้สำหรับการประชุมแบบตัวต่อตัวกับแต่ละคน วันของเขาจะจบลงด้วยการทบทวนและเคลียร์การแจ้งเตือนทั้งหมด
สำหรับแมนดี้ เมคเฮล หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ClickUp สิ่งนี้ดูแตกต่างออกไปเล็กน้อย เธอชอบที่จะตรวจสอบข้อความและการแจ้งเตือนใน ClickUp เพื่อดูการอัปเดตต่างๆ ในช่วงเช้าตรู่ก่อนที่จะประชุมกับทีมผู้บริหารและหัวหน้าแผนกต่างๆ ช่วงบ่ายใช้เวลาในการบริหารและดำเนินโครงการ—ประสานงานกับทีมต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการเป็นไปตามแผน และใช้ฟีเจอร์การจัดการงานของ ClickUp เพื่ออัปเดตสถานะและกำหนดเวลา เธอชอบที่จะทำการวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์ในช่วงบ่ายแก่ๆ มักจะใช้แดชบอร์ดของ ClickUp เพื่อแสดงข้อมูลเมตริกและตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ เธอจบวันด้วยการทบทวนความสำเร็จและวางแผนสำหรับวันถัดไป
เธอได้ชี้แจงต่อไปว่า:
ไม่มีวันทำงานที่เหมือนกันจริง ๆ สำหรับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่—คุณต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพื่อจัดการกับความต้องการที่สำคัญที่สุดที่เกิดขึ้น หากคุณไม่ระวัง สิ่งนี้อาจทำให้คุณกลายเป็นเพียงผู้ตอบสนองแทนที่จะเป็นผู้ริเริ่มอยู่เสมอ ความลับสู่ความสำเร็จในฐานะ CoS คือการจัดโครงสร้างสัปดาห์ของคุณล่วงหน้าเพื่อเข้าใจว่างานหรือโครงการใดที่ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างสำคัญ ไม่ว่าจะต้องเฝ้าระวังหรือดำเนินการ โดยไม่คำนึงถึงปัญหาหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์นั้น แม้ว่าเวลาในการดำเนินการของแต่ละงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ แต่ผลลัพธ์ที่คาดหวังไม่ควรเปลี่ยนแปลง
หนึ่งวันในชีวิตของผู้ช่วยผู้บริหาร
เช้าวันของ EA มักจะเริ่มต้นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับวัน พวกเขาตรวจสอบอีเมลที่เร่งด่วนและจัดตารางงานของผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดสรรเวลาสำหรับการจัดการคำขอประชุมแบบกะทันหันและจัดระเบียบภาระงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้าย
พวกเขาอาจประสานงานการจัดงาน, โปรแกรมการเดินทาง, งบประมาณ, และค่าใช้จ่ายในขณะที่บริหารการสื่อสารที่เข้ามาตลอดทั้งวัน
ในฐานะผู้ช่วยผู้บริหารที่ ClickUp, เฟย์สามารถบาลานซ์วันทำงานที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบได้
เช้าวันของเธอเริ่มต้นด้วยการจัดการอีเมลและปฏิทิน โดยเธอจะตรวจสอบข้อความเร่งด่วน อัปเดตปฏิทินของผู้บริหาร และส่งการแจ้งเตือนสำหรับการประชุมในวันนั้น เธอเตรียมสรุปประจำวันซึ่งรวมถึงไฮไลท์ของตารางเวลา อีเมลสำคัญ และกำหนดเวลาที่ต้องดำเนินการ ก่อนการประชุม เฟย์จะยืนยันการจองห้องประชุมและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดพร้อมใช้งาน
ตลอดทั้งวัน เธอรับผิดชอบการสื่อสาร คัดกรองสายโทรศัพท์ จัดการจดหมายโต้ตอบ และประสานงานการนัดหมาย เธอจัดการการเดินทาง จัดเตรียมเอกสาร และช่วยเหลือการบริหารโครงการตามความจำเป็น ช่วงบ่ายของเธอเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมการประชุมอาหารกลางวัน ติดตามค่าใช้จ่าย และประสานงานระหว่างผู้บริหารกับสมาชิกในทีม เมื่อสิ้นสุดวัน เธอตรวจสอบงาน แจ้งเตือนอีเมลสำคัญ และเตรียมข้อมูลสำหรับผู้บริหารในวันถัดไป
อ่านเพิ่มเติม:กลยุทธ์การจัดการโครงการสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
การใช้เทคโนโลยีในทั้งสองบทบาท
ทั้ง CoS และ EA ต่างพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างมากในการปรับปรุงการดำเนินงานประจำวันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่คือจุดที่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการอย่างClickUpเข้ามามีบทบาทสำคัญ
ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการจัดการปฏิทินผู้บริหาร ติดตามงานสำคัญที่ส่งมอบได้ในแต่ละโครงการและแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานธุรการที่ซ้ำซ้อน
การจัดการงานด้วย ClickUp
หัวหน้าคณะทำงานมักบริหารโครงการที่ซับซ้อนซึ่งมีหลายทีมร่วมกันทำงาน
ด้วยการใช้คุณสมบัติการจัดการงานของ ClickUp พวกเขาสามารถมอบหมายงาน ตั้งวันครบกำหนด และติดตามความคืบหน้าข้ามแผนกได้
ตัวอย่างเช่น เมื่อประสานงานโครงการระดับบริษัท เช่น การปรับปรุงกลยุทธ์ CoS สามารถใช้ ClickUp เพื่อแบ่งโครงการออกเป็นงานและงานย่อยที่สามารถดำเนินการได้ และทำให้แน่ใจว่าแต่ละทีมบรรลุเป้าหมายของตน
การจัดตารางเวลาด้วยปฏิทินและมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
เนื่องจากหนึ่งในหน้าที่หลักของฉันใน ClickUp คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินของทีมเราสอดคล้องกัน ฉันจึงมักจะทำกิจวัตรในการตรวจสอบปฏิทินที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการประชุมซ้อนกันหรือมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาล่าสุดที่สามารถแก้ไขและดำเนินการได้เร็วที่สุด
เนื่องจากหนึ่งในหน้าที่หลักของฉันใน ClickUp คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิทินของทีมเราสอดคล้องกัน ฉันจึงมักจะทำกิจวัตรในการตรวจสอบปฏิทินที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการประชุมซ้อนกันหรือมีเหตุฉุกเฉินใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาล่าสุดที่สามารถแก้ไขและดำเนินการได้เร็วที่สุด
การจัดตารางเวลาเป็นส่วนสำคัญของบทบาทของ EA และมุมมองปฏิทินและมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUpให้ภาพรวมที่ชัดเจนของการประชุม กำหนดเส้นตายของโครงการ และภาระผูกพันของผู้บริหาร
ด้วยข้อได้เปรียบเพิ่มเติมของเทมเพลตที่สามารถปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตการบล็อกตารางเวลาของ ClickUp ผู้ช่วยผู้บริหารสามารถวางแผนวันของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทมเพลตนี้ช่วยให้พวกเขาจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการประชุม การทำงานเชิงลึก และการพักผ่อน เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญได้รับการจัดลำดับความสำคัญและมีเวลาพักอย่างเพียงพอ ด้วยการวางแผนแต่ละช่วงเวลาอย่างชัดเจนและติดตามความคืบหน้าโดยใช้สถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUp ผู้ช่วยสามารถ:
- ปรับปรุงสมดุลภาระงานของผู้บริหารให้ดีขึ้น
- ลดการขัดจังหวะ
- สร้างวันที่มีโครงสร้างและมีประสิทธิผลมากขึ้นที่ปรับให้เข้ากับเป้าหมายและระดับพลังงานของพวกเขา
การสื่อสารกับเอกสารและแชทของ ClickUp
ทั้งสองบทบาทเจริญเติบโตได้ดีจากการสื่อสารที่ราบรื่น
แมนดี้เชื่อมั่นในฟีเจอร์ Docs ของ ClickUpสำหรับการจดบันทึกและติดตามรายการที่ต้องดำเนินการระหว่างการประชุมกับทีมผู้บริหารของเธอ
และ Arjun พึ่งพาClickUp Chat เป็นอย่างมาก ClickUp Chat ช่วยรวมงานและการสนทนาไว้บนแพลตฟอร์มเดียว ช่วยขจัดความยุ่งยากจากการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือหลายอย่างเพื่อให้งานสำเร็จ
คุณสมบัติความคิดเห็นที่มอบหมายและ@mentionของ ClickUpช่วยให้ CoS และ EA สามารถให้ข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์แก่ทีมและผู้บริหารของพวกเขาได้ภายในกระทู้การสนทนาภายในงาน ClickUp โดยไม่ต้องย้ายที่ ทำให้บริบททั้งหมดรวมศูนย์ในที่เดียว
ไม่ว่าจะเป็นการแท็กหัวหน้าฝ่ายการตลาดเมื่อมีการอัปเดตโครงการ หรือการแจ้งปัญหาเร่งด่วนของลูกค้าให้ซีอีโอทราบ ฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป
การจัดการความรู้ด้วย ClickUp Brain และ Connected Search
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AIในตัวของ ClickUp ที่เข้าใจคำถามภาษาธรรมชาติเกี่ยวกับเนื้อหาใน ClickUp ของคุณ สร้างรายงานสรุปประจำวัน และช่วยสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ทำงาน CoS และ EA สามารถใช้มันเพื่อถามคำถามในลักษณะการสนทนาและรับคำตอบที่เกี่ยวข้องได้ทันที
การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUpมอบการค้นหาแบบรวมศูนย์ ช่วยให้ทีมค้นหาข้อมูลได้ทั้งจากงาน เอกสาร ความคิดเห็น และไฟล์แนบภายใน ClickUp รวมถึงแอปภายนอกที่เชื่อมต่อ เช่น Google Drive, Slack และอื่นๆ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยผู้ช่วยผู้บริหาร (EAs) และผู้ประสานงานองค์กร (CoS) ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและรักษาความรู้ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น
*ฉันใช้ ClickUp เป็นประจำและใช้ประโยชน์จากกล่องขาเข้า รายการ และตัวเตือนของเราเพื่อให้แน่ใจว่าฉันติดตามข้อมูล "ที่ต้องรู้" และ "ที่ต้องดำเนินการ" ได้ตลอดเวลา บางครั้ง ในภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ รายละเอียดบางอย่างอาจถูกมองข้ามไป และเครื่องมือที่ผมมักจะพึ่งพาคือ ClickUp Brain และฟีเจอร์ Connected Search ของเรา ซึ่งช่วยประหยัดเวลาของผมได้มากในการค้นหาทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดหรืออ่านความคิดเห็นทุกความคิดเห็นในภารกิจหนึ่ง ๆ ด้วยการใช้ AI ที่เราพัฒนาขึ้นเอง มันสามารถสร้างสรุปที่เป็นประโยชน์ให้คุณได้ ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
เส้นทางอาชีพและการก้าวหน้า
เส้นทางอาชีพสำหรับหัวหน้าคณะทำงานและผู้ช่วยผู้บริหารเป็นเส้นทางที่น่าสนใจสู่การเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน คุณอาจแปลกใจว่าบทบาทเหล่านี้สามารถพัฒนาและเชื่อมโยงกันได้อย่างไร
ความก้าวหน้าในสายอาชีพของหัวหน้าคณะทำงาน
การวิเคราะห์ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 250คนโดย McKinsey พบว่าสองในสามได้รับการเลื่อนตำแหน่ง ในขณะที่ 18% ใช้ประสบการณ์ของตนเพื่อย้ายตำแหน่งในแนวราบ
โดยทั่วไปแล้ว หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chiefs of Staff) มักดำรงตำแหน่ง CoS เป็นระยะเวลาเฉลี่ย 2.3 ปี โดยใช้ตำแหน่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (CFO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
ผู้บริหารระดับสูงหลายคนอาจเริ่มต้นธุรกิจของตนเองด้วยเช่นกัน โดยมีความรู้เชิงลึกที่มีค่าอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเป็นผู้นำระดับสูง
การพัฒนาอาชีพของผู้ช่วยผู้บริหาร
EA สมัยใหม่กำลังทำลายกรอบแบบดั้งเดิม สร้างเส้นทางอาชีพที่หลากหลายขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจทางธุรกิจอย่างครอบคลุม. เส้นทางที่เป็นไปได้ ได้แก่:
- ผู้ช่วยส่วนตัวระดับจูเนียร์ → ผู้ช่วยส่วนตัวระดับอาวุโส → หุ้นส่วนธุรกิจระดับผู้บริหาร → ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
- เส้นทางความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: หัวหน้าคณะทำงาน, การบริหารโครงการ, หรือ ภาวะผู้นำด้านการปฏิบัติการ
- หลายคนกลายเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ฝึกอบรม EA ที่เป็นที่ต้องการสูง
ปลดล็อกและติดตามการเติบโตในสายอาชีพด้วย ClickUp
การพัฒนาอาชีพสมัยใหม่ต้องการเครื่องมือสมัยใหม่ นี่คือวิธีที่ผู้เชี่ยวชาญในทั้งสองบทบาทใช้ ClickUp เพื่อก้าวหน้า:
- สร้างแดชบอร์ดการพัฒนาส่วนบุคคลที่ติดตามโครงการสำคัญและผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ
- ใช้ ClickUp Docs เพื่อรักษาพอร์ตโฟลิโอของความสำเร็จที่เปลี่ยนแปลงได้
- กำหนดและติดตามความสำเร็จในอาชีพด้วยฟีเจอร์เป้าหมายของ ClickUpหรือใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ เช่นเทมเพลตการตั้งเป้าหมายการพัฒนาอาชีพของ ClickUp ซึ่งเหมาะสำหรับการวางแผนเส้นทางสู่การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาทักษะ หรือความสำเร็จเฉพาะตำแหน่ง
กุญแจสำคัญในการก้าวหน้าในบทบาทใด ๆ คือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์ และการบันทึกผลกระทบของคุณอย่างชัดเจน ด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและเครื่องมือที่เหมาะสม ทั้งสองเส้นทางมอบโอกาสที่น่าทึ่งสำหรับการเติบโต
กรณีศึกษา: การเชื่อมช่องว่าง—จาก EA ถึงหัวหน้าคณะทำงาน
การเปลี่ยนผ่านจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ (EA) ไปสู่ตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน (Chief of Staff) กำลังกลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยมากขึ้น โดยเฉพาะในบริษัทเทคโนโลยี
ทำไม? EA มีความรู้เชิงสถาบันและเครือข่ายความสัมพันธ์อันล้ำค่าซึ่งทำให้พวกเขามีคุณสมบัติเฉพาะตัวสำหรับบทบาทเชิงกลยุทธ์
การเดินทางของแอนน์ ไฮแอท จากผู้ช่วยผู้บริหารที่อเมซอนสู่หัวหน้าคณะทำงานที่กูเกิล ✈️
หลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันในปี 2002 ไฮแอทได้รับตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนธุรกิจผู้บริหารของเจฟฟ์ เบโซส์ CEO ของอเมซอน หลังจากกระบวนการสัมภาษณ์ที่เข้มข้นเป็นเวลาเก้าเดือนในยุคหลังวิกฤตดอทคอม
ที่ Amazon เธอโดดเด่นในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประสานงานกับทีมข้ามสายงาน และเตรียมการสื่อสารสาธารณะ พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าเกี่ยวกับสไตล์การเป็นผู้นำและกลยุทธ์การดำเนินงานของเบซอส
หลังจากทำงานที่ Amazon เป็นเวลาสามปี เธอได้ย้ายไปทำงานที่ Google ซึ่งผลงานของเธอภายใต้การนำของ Marissa Mayer ได้รับความสนใจจาก Eric Schmidt ซีอีโอของ Google ในขณะนั้น ซึ่งได้เชิญเธอมาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (Chief of Staff) ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารคนแรกของ Google เธอได้สร้างกรอบการทำงานของตำแหน่งนี้ขึ้นมา ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานทองคำ เธอรับผิดชอบการสื่อสารภายในและภายนอกของ Schmidt การวางแผนกลยุทธ์ และโครงการนโยบายสาธารณะ แนวทางที่สร้างสรรค์ของเธอได้นำ "การคิดแบบทะลุเป้า" มาใช้ในทางปฏิบัติและสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับบทบาทการสนับสนุนผู้บริหารในบริษัทเทคโนโลยี
หลังจากออกจาก Google ในปี 2018 Hiatt ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการเทคโนโลยีผ่านหนังสือขายดีของเธอ Bet On Yourself ปัจจุบันเธอให้คำปรึกษาแก่ CEOทั่วโลกเกี่ยวกับความท้าทายด้านความเป็นผู้นำและกลยุทธ์นวัตกรรม พร้อมทั้งสนับสนุนเส้นทางอาชีพที่ทะเยอทะยาน
ผลกระทบของ CoS และ EA ต่อความสำเร็จขององค์กร
เมื่อผู้บริหารบรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง มักจะเป็นการสนับสนุนที่ราบรื่นของหัวหน้าคณะทำงานและผู้ช่วยผู้บริหารที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องที่ทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้ มาสำรวจกันว่าบทบาทเหล่านี้ขับเคลื่อนความเป็นเลิศขององค์กรได้อย่างไร
ผลกระทบเชิงกลยุทธ์ของหัวหน้าคณะทำงาน
หัวหน้าคณะทำงานทำหน้าที่เป็นผู้เพิ่มพลังเชิงกลยุทธ์ให้กับ CEO(หรือผู้บริหารระดับสูงอื่น ๆ) ในฐานะตัวแทนที่ไว้วางใจได้ พวกเขา:
- ประสานงานการดำเนินการนโยบายที่ซับซ้อนข้ามหน่วยงานธุรกิจ
- สร้างวงจรข้อเสนอแนะเพื่อวัดประสิทธิผลของนโยบายและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับจุดที่อาจเกิดความขัดแย้ง
- ถอดรหัสความแตกต่างทางวัฒนธรรมและพลวัตอำนาจที่ไม่ได้เขียนไว้
- การแก้ไขปัญหาของนายหน้าต่อความท้าทายข้ามสายงานที่ละเอียดอ่อนก่อนที่จะบานปลาย
- ปกป้องผู้บริหารจากความปั่นป่วนทางการเมืองที่ไม่จำเป็นในขณะที่เปิดเผยประเด็นสำคัญ
หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเข้าใจว่าอำนาจของตนมาจากการขยายผลกระทบของผู้นำของตน
ความเป็นเลิศในการดำเนินงานผ่านผู้ช่วยผู้บริหาร
ผู้ช่วยผู้บริหารมีส่วนโดยตรงต่อผลกำไรโดยการประหยัดเวลาให้กับผู้บริหารอย่างน้อยแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งเทียบเท่ากับ 46 วันของเวลาผู้บริหารที่ได้รับการฟื้นฟูต่อปี
พวกเขาทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสาทปฏิบัติการที่มีความสำคัญต่อภารกิจหลัก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของผู้นำ พวกเขา:
- เปลี่ยนความต้องการที่วุ่นวายให้กลายเป็นลำดับความสำคัญที่เป็นระบบ
- สถาปนาและปกป้องจุดเน้นความเป็นผู้นำเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดต่อองค์กร
- กรองข้อมูลอย่างชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดีขึ้น
- รับรองว่าผลลัพธ์ที่มีความสำคัญสูงจะดำเนินไปอย่างแม่นยำและมีเป้าหมาย
- ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ซับซ้อน จัดลำดับความสำคัญและส่งต่อข้อมูลที่สำคัญ
- รักษาความทรงจำขององค์กรและบริบทให้คงอยู่ระหว่างโครงการและกิจกรรมต่างๆ
- นำทางผ่านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ละเอียดอ่อนด้วยความประณีตและรอบคอบ
การใช้ ClickUp เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารและผู้ช่วยผู้บริหารยุคใหม่พึ่งพาฟีเจอร์แดชบอร์ดและเป้าหมายของ ClickUpเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทีมและการจัดวางกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการซึ่งพวกเขาสามารถติดตามหลายสายงาน, ลำดับความสำคัญของทีม, และโครงการริเริ่มของผู้บริหารได้แบบเรียลไทม์ ด้วยการรวมตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน, สถานะของโครงการ, และกิจกรรมของทีมไว้ในอินเทอร์เฟซที่มองเห็นได้ในที่เดียว พวกเขาสามารถรักษาภาพรวมที่ครอบคลุมของความก้าวหน้าขององค์กรได้
ในทำนองเดียวกัน เป้าหมายของ ClickUp ช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งเป้าหมายระดับสูงออกเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้และจุดสำคัญที่สามารถติดตามได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถถ่ายทอดลำดับความสำคัญของฝ่ายบริหารไปยังทั้งองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ยังคงมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจน พวกเขาสามารถระบุจุดติดขัดได้อย่างรวดเร็ว จัดสรรทรัพยากรใหม่ และทำให้มั่นใจว่าทีมยังคงมุ่งเน้นไปที่ลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์
ส่วนที่ดีที่สุด? ด้วยแดชบอร์ดที่ใช้ร่วมกัน ทีมงานจะได้รับความโปร่งใสในความเชื่อมโยงและกำหนดเวลาของแต่ละงาน ในขณะที่การติดตามความคืบหน้าอัตโนมัติช่วยลดความจำเป็นในการประชุมอัปเดตสถานะ ทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างแผนกมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้ทำให้การทำงานร่วมกันรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นและไม่น่าเบื่อเหมือนงานที่ต้องทำ
ความท้าทายและแนวทางแก้ไข
แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากที่สุดในบทบาทเหล่านี้ก็ยังต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่เหมือนใคร
มาสำรวจกันว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไรและจะเอาชนะได้อย่างไร พร้อมด้วยเคล็ดลับจากผู้ช่วยเสมือน (EAs) และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (CoS) ที่ ClickUp
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่
การบริหารจัดการอำนาจโดยไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรง
หนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับหัวหน้าคณะทำงาน? พวกเขามักจะต้องทำให้สิ่งต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงในแผนกต่าง ๆ โดยไม่มีอำนาจโดยตรง.
ตามที่อรชุนกล่าวจากประสบการณ์ของเขา:
การรักษา OKR และลำดับความสำคัญทั่วทั้งทีมเป็นความท้าทาย นอกเหนือจากทีมของฉันเองแล้ว ทีมอื่นๆ ยังมีลำดับความสำคัญที่เราต้องมั่นใจว่ากำลังติดตามไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การรักษา OKR และลำดับความสำคัญของทีมทั้งหมดให้เป็นหนึ่งเดียวเป็นความท้าทาย นอกเหนือจากทีมของฉันเองแล้ว ทีมอื่นๆ ยังมีลำดับความสำคัญที่เราต้องมั่นใจว่ากำลังติดตามไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วย
นั่นคือจุดที่การมีเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันแบบภาพทำให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิง การใช้กระดานไวท์บอร์ดและเอกสารของ ClickUpสำหรับการประชุมกลยุทธ์ช่วยให้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและมั่นใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
การจัดการลำดับความสำคัญที่แข่งขันกัน
ในฐานะ CoS คุณมีโครงการเชิงกลยุทธ์ระยะยาวที่ต้องแข่งขันกับคำขอจากผู้บริหารที่บอกว่า "ต้องการเมื่อวาน"
ทางออกคืออะไร? การนำระบบการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนมาใช้ ไม่ใช่ทุกสิ่งที่สำคัญจะต้องได้รับความสนใจในทันที และไม่ใช่ทุกสิ่งที่ต้องการความสนใจในทันทีจะมีความสำคัญมากพอ
ใช้การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpเพื่อทำเครื่องหมายงานที่มีความเร่งด่วนสูง ปานกลาง ปกติ และต่ำ เพื่อให้ทุกคนทราบอย่างชัดเจนว่าควรจัดการงานใดก่อน
การบริหารคนและการนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ
ด้านของบุคลากรเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจ
การนำกลยุทธ์ใหม่มาใช้และการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอาจเผชิญกับการต่อต้าน ฉันจัดการกับสิ่งนี้โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือและใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจากแดชบอร์ด ClickUp, Workday และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงที่เสนอ
อรชุนเพิ่มเติมว่า:
ทีมของฉันกำลังใหญ่ขึ้น และฉันไว้วางใจให้พวกเขาทำงานอย่างอิสระได้ ฉันพึ่งพาสรุปเอกสาร งาน และแชทจาก AI [ใน ClickUp] เพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร
ข้อมูลล้นเกิน
สำหรับผู้ช่วยผู้บริหาร การรับข้อมูลมากเกินไปเป็นเรื่องจริง! ลองนึกภาพการพยายามจัดการกับกระแสอีเมล คำขอ และการเชิญเข้าร่วมประชุมที่ไม่มีวันสิ้นสุดในทุกๆ วัน
เอ็มมานูเอลแบ่งปันมุมมองเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ClickUp Automationsเพื่อจัดการงานที่ยุ่ง คุณสามารถใช้เงื่อนไข if-then เพื่อกระตุ้นการดำเนินการเฉพาะ (เช่น หากสถานะงานเปลี่ยนเป็น 'เสร็จแล้ว' ให้เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานเป็น 'Klara') หรือสร้างลำดับการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองโดยใช้คำสั่งภาษาธรรมชาติผ่าน ClickUp Brain!
การรักษาความผลิตภาพและประสิทธิภาพในกิจวัตรประจำวันของฉันเป็นความท้าทายทุกวัน และนี่คือจุดที่ระบบอัตโนมัติและการแจ้งเตือนของ [ClickUp] มีประโยชน์มาก! ด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติของเรา ความพยายามที่ต้องทำด้วยมือกลายเป็นอดีต และคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหา 'ทำไม' แทนที่จะเสียเวลาไปกับการค้นหาว่า 'อะไร'
การรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว
ลักษณะการทำงานแบบ "พร้อมเสมอ" ของบทบาท EA อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายเป็นพิเศษ เพื่อให้บรรลุสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น ควรจัดตั้งระบบและระเบียบการมอบหมายงานที่ชัดเจนใน ClickUp Docs เพื่อให้ทุกอย่างถูกบันทึกและจัดระเบียบไว้อย่างครบถ้วน
คิด:
- เทมเพลตการตอบกลับหรือการตอบกลับด้วย AI สำหรับคำขอทั่วไป
- กระบวนการมาตรฐานสำหรับเรื่องเร่งด่วน
- ขั้นตอนการยกระดับปัญหาที่ชัดเจน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีม
เฟย์ยอมรับว่าการทำให้แน่ใจว่าข้อความ, การอัปเดต, และคำแนะนำถูกสื่อสารอย่างถูกต้องข้ามแผนกสามารถเป็นเรื่องท้าทายได้, โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตารางงานที่ยุ่ง.
ข้อเสนอของเธอคืออะไร?
จัดตั้งช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและใช้เครื่องมือที่รวมศูนย์ (เช่น เอกสารที่ใช้ร่วมกันหรือกระดานงาน) เพื่อให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบได้ การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอและการสรุปข้อความอย่างชัดเจนช่วยให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจข้อมูลอัปเดตและความรับผิดชอบของตน
เอ็มมานูเอลเพิ่มเติมว่า:
ด้วยเครื่องมือมากมายที่เราใช้เพื่อทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอาจกลายเป็นความท้าทายอย่างมาก. สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ ClickUp คือ เมื่อเราสร้างและเปิดตัว ClickUp Chat งานของฉันสามารถอยู่ในที่เดียวได้ในตอนนี้ และการแบ่งปันข้อมูลก็กลายเป็นเรื่องที่ราบรื่นมากขึ้น!
การเลือกสิ่งที่เหมาะสม
ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงานและตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตำแหน่งเท่านั้น—แต่เป็นเรื่องของวิธีที่แต่ละตำแหน่งมีส่วนร่วมอย่างเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างความเป็นเลิศให้กับองค์กร
การเลือกบทบาทเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ:
- สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ (เช่นของเรา) ทั้งสองบทบาทที่ทำงานร่วมกันมักให้โครงสร้างการสนับสนุนที่ดีที่สุด
- ต้องการการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และการประสานงานข้ามแผนกหรือไม่? หัวหน้าคณะทำงานอาจเป็นคำตอบของคุณ
- กำลังมองหาความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการดำเนินงานประจำวันอย่างไร้รอยต่อหรือไม่? ผู้ช่วยผู้บริหารอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถเพิ่มผลกระทบของบทบาทสำคัญเหล่านี้ได้ ตั้งแต่การอัตโนมัติของงานประจำไปจนถึงการติดตามการดำเนินการเชิงกลยุทธ์. ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp รองรับการวางแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานประจำวัน ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่เหมาะสำหรับผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร.
ทำไมต้องรอจนกว่าจะจ้างคนที่เหมาะสมที่สุด?ลองใช้ ClickUp วันนี้และวางแผนล่วงหน้าเพื่อความสำเร็จ!