เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ฟรี สำหรับการประเมินที่ง่ายดาย

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
21 มีนาคม 2568

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการเติบโตของพนักงานและการปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกัน แต่บ่อยครั้งอาจรู้สึกหนักใจ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน การค้นหาข้อมูลในสเปรดชีต Excel และการให้ข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล อาจใช้เวลาหลายสัปดาห์จึงจะเสร็จสมบูรณ์

และส่วนที่แย่ที่สุดคืออะไร? หากองค์กรมีขนาดใหญ่ สิ่งต่าง ๆ จะซับซ้อนและเหนื่อยล้ามากขึ้น

เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น เราได้รวบรวมชุดแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ฟรี ซึ่งออกแบบมาเพื่อ ให้การประเมินผลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ

มาสำรวจวิธีที่คุณสามารถเปลี่ยนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้กลายเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!

อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ดี?

การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์แก่พนักงานของตนได้ แม้ว่าจะฟังดูง่าย แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณเป็นระบบระเบียบ—และแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ถือเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการนี้ ต่อไปนี้คือห้าคุณลักษณะที่ทำให้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด

  • โครงสร้างที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลตที่มีช่องและหมวดหมู่ที่ชัดเจน สิ่งนี้จะช่วยให้ง่ายต่อการใช้งานสำหรับทั้งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานที่อยู่ระหว่างการประเมิน
  • เป้าหมายที่สามารถวัดได้: ให้ความสำคัญกับเทมเพลตที่มีระบบให้คะแนนเพื่อให้คุณสามารถวัดและประเมินตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น การทำงานเป็นทีม, ประสิทธิภาพการทำงาน, เป็นต้น
  • คุณสมบัติการปรับแต่ง: เลือกเทมเพลตที่ให้คุณปรับแต่งฟิลด์และหมวดหมู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณควรสามารถปรับแต่งช่วงเวลาการประเมิน,KPI, เป็นต้น
  • ความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตรีวิวผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีความสามารถในการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง เพื่อให้มีความพยายามในการทำงานด้วยตนเองน้อยที่สุดในการติดตามเป้าหมาย คำนวณคะแนนให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงาน ฯลฯ
  • ความครอบคลุม: ใช้แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ที่มีดีไซน์หลากหลาย เพื่อรวบรวมการประเมินผลประจำปีของพนักงานและทีมทุกทีมในองค์กรได้อย่างครบถ้วน พร้อมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณเองในฐานะผู้จัดการด้วย

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ฟรี

กำลังมองหาแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานฟรีอยู่หรือไม่? นี่คือแหล่งข้อมูล Excel และ Google Docs หกแหล่งที่จะช่วยคุณจัดการการประเมินผลการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะของพนักงาน:

1. แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย Charlie HR

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน excel แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย Charlie HR
ผ่านทาง Charlie HR

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานโดย Charlie HRได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมและธุรกิจขนาดเล็ก หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ต้องการความเชี่ยวชาญน้อยที่สุด เครื่องมือนี้อาจดึงดูดความสนใจของคุณ

เทมเพลตนี้มี การออกแบบและการนำทางที่เรียบง่าย โดยอิงตามระบบการจัดอันดับ คุณสามารถปรับแต่งตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการหนึ่ง ด้วยเครื่องมือนี้คุณสามารถเริ่มตั้งเป้าหมายเฉพาะสำหรับโครงการนั้นและให้ข้อเสนอแนะสำหรับแต่ละคนเพื่อการประเมินผลที่ครอบคลุม

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับเป้าหมายเฉพาะของโครงการและความต้องการของทีม
  • ทำให้การให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้นด้วยระบบการให้คะแนนที่โปร่งใสและเป็นกลางสำหรับการประเมินประสิทธิภาพ
  • เป้าหมายไปที่ทีมขนาดเล็กและธุรกิจที่มีการตั้งค่าขั้นต่ำและการนำไปใช้ที่ง่าย

เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กที่ต้องการเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายสำหรับการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

2. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานโดย HubSpot

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน excel แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน โดย HubSpot
ผ่านทาง HubSpot

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานโดย HubSpotช่วยให้คุณสามารถประเมินทุกแง่มุมของผลการปฏิบัติงานของพนักงานและให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ได้—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการทำงานด้วยตนเองมากเกินไป

ออกแบบในรูปแบบของ แบบสอบถาม แบบฟอร์มประเมินพนักงานนี้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Google และ Excel Sheets นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นและครอบคลุมเพียงพอ คุณสามารถแก้ไข เพิ่ม หรือ ลบข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประเมินพนักงานตาม หมวดหมู่การปฏิบัติงาน และหมวดหมู่ย่อยต่างๆ เช่น การสื่อสาร ทักษะ การทำงานร่วมกัน เป็นต้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ใช้ทั้ง Google Sheets และ Excel เพื่อการเข้าถึงและการทำงานร่วมกันที่ง่ายดาย
  • ประเมินหมวดหมู่ที่ครอบคลุม เช่น การสื่อสารและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แก้ไขและปรับแต่งแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานเฉพาะของธุรกิจของคุณ

เหมาะสำหรับ: การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหม่ด้วยตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ในรูปแบบที่หลากหลาย

3. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย WPS

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย WPS
ผ่านทาง WPS

หากคุณกำลังมองหาแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่กระชับแต่ให้รายละเอียดครบถ้วนแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย WPSคือตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ

ด้วยเครื่องมือฟรีนี้ คุณจะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนผ่าน ระบบการให้คะแนน ที่เข้าใจง่าย แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้—เทมเพลตนี้ยังให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงอธิบายเกี่ยวกับแต่ละเกณฑ์ได้อีกด้วย เพื่อให้ประเด็นของคุณถูกสื่อสารอย่างชัดเจน เทมเพลตนี้ใช้งานได้บน MS Excel และรองรับอุปกรณ์ Windows, MAC และ Android ทุกประเภท

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • เข้าถึงได้ทั้งบน Windows, MAC และ Android พร้อมความเข้ากันได้กับ Excel อย่างสมบูรณ์
  • สมดุลการประเมินอย่างรวดเร็วกับการให้คำแนะนำอย่างละเอียดผ่านรูปแบบที่กระชับแต่ชัดเจน
  • ทำการประเมินที่ไร้ความยุ่งยากด้วยระบบให้คะแนนที่เข้าใจง่าย

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการเทมเพลตที่กระชับและอธิบายรายละเอียดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานพร้อมข้อเสนอแนะที่ชัดเจน

4. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสูงโดย Kenjo

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสูง excel โดย Kenjo
ผ่านทาง Kenjo

โดยทั่วไปแล้ว เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมักขาดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Excel แต่เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสูงโดย Kenjoนั้นมี ความเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้นี้ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะและการจัดเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบภาพ โดยอิงจากมาตราส่วนการให้คะแนน คุณสามารถนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานของพนักงานในรูปแบบแผนภูมิ กราฟ ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถสร้างสรุปผลการปฏิบัติงานแบบภาพสำหรับทุกเดือน ทุกปี ทุกครึ่งปี และแม้แต่ปีที่ผ่านมาเพื่อการเปรียบเทียบแบบปีต่อปี

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • สร้างสรุปผลการปฏิบัติงานที่น่าสนใจทางสายตาโดยใช้แผนภูมิและกราฟ
  • ติดตามผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน รายปี หรือรายครึ่งปี เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ปรับแต่งตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับเป้าหมายของทีมคุณ

เหมาะสำหรับ: แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างการประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบภาพและจัดเก็บข้อมูลสำหรับการประเมินผลระยะสั้นและระยะยาว

5. แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับ SCM โดย WPS

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ไฟล์ Excel แบบฟอร์มประเมินผลงานสำหรับ SCM โดย WPS
ผ่านทาง WPS

หากคุณกำลังมองหาแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจัดการห่วงโซ่อุปทานให้เลือกแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับ SCM โดย WPS แบบฟอร์ม Excel นี้สามารถใช้งานได้กับ Windows, MAC และ Android และ ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้

เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณเพิ่ม/ลบ KPI, เมตริก, เป้าหมาย ฯลฯ ได้ตามต้องการ คุณยังสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับแผนกอื่น ๆ ในธุรกิจของคุณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ การคำนวณทั้งหมดยัง เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ทำให้คะแนนประสิทธิภาพทั้งหมดถูกต้องและสร้างขึ้นภายในไม่กี่นาที

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ปรับแต่งตัวชี้วัดประสิทธิภาพให้เหมาะสมกับการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือแผนกอื่น ๆ
  • ทำให้การคำนวณเป็นอัตโนมัติเพื่อการประเมินประสิทธิภาพที่รวดเร็วและแม่นยำ
  • เข้าถึงเทมเพลตได้บนอุปกรณ์หลายเครื่องด้วยความเข้ากันได้กับ Excel

เหมาะสำหรับ: การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน พร้อมระบบติดตามและให้คะแนน KPI อัตโนมัติ

6. แม่แบบสถิติผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดย WPS

สถิติผลการปฏิบัติงานของพนักงาน แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ Excel โดย WPS
ผ่านทาง WPS

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดยใช้หลักเกณฑ์ทั่วไปไม่เคยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของพวกเขาเลย แต่นั่นคือจุดที่แม่แบบสถิติผลการปฏิบัติงานของพนักงานโดย WPSเข้ามามีบทบาท

เทมเพลตฟรีและแก้ไขได้นี้คำนึงถึงข้อมูลของพนักงานทุกคนและให้คุณประเมินพวกเขาตามเกรดได้ ส่งผลให้ง่ายขึ้นในการ วัดเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานด้วยระบบการให้คะแนนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • แก้ไขเทมเพลตให้เหมาะสมกับทีมหรือแผนกต่างๆ ตามความจำเป็น
  • ใช้โซลูชันฟรี รวดเร็ว และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน

เหมาะสำหรับ: การประเมินพนักงานโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดยใช้เกรดและเป้าหมายที่สามารถวัดได้

ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets/Docs สำหรับการประเมินผลการทำงาน

แม้ว่าแม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานใน Excel ที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะ แต่ก็มีข้อเสียบางประการ ตัวอย่างเช่น:

  • การทำงานอัตโนมัติที่จำกัด: แม่แบบเหล่านี้ส่วนใหญ่ขาดคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติที่ทรงพลัง และด้วยเหตุนี้จึงมักใช้เวลานานและยากต่อการใช้งาน
  • ปัญหาการขยายขนาด: แผ่นงานเหล่านี้อาจเกิดความยุ่งเหยิงและยากต่อการจัดการสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลมหาศาล
  • ความสมบูรณ์ของข้อมูล: ไม่มีเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใด ๆ ที่ให้ฟังก์ชันการติดตามแบบเรียลไทม์หรือการควบคุมเวอร์ชัน ซึ่งอาจนำไปสู่การเขียนทับข้อมูลโดยไม่ตั้งใจหรือข้อผิดพลาด
  • การจัดรูปแบบไม่สม่ำเสมอ: เอกสารเหล่านี้ขาดความสม่ำเสมอในแง่ของการจัดรูปแบบ ซึ่งอาจทำให้ยากต่อการวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบระหว่างแผนกต่างๆ

ทางเลือกแทนแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน Excel

นี่คือเจ็ดแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานทางเลือกและฟรีจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการClickUpที่ช่วยให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมดง่ายขึ้น:

เทมเพลตติดตาม KPI ของ ClickUp

เทมเพลต kpi ของ clickup
รับเทมเพลตฟรีนี้
วัดและติดตาม KPI ของทีมคุณโดยใช้เทมเพลต ClickUp KPI Tracker

ทุกทีมในทุกองค์กรมีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ต้องบรรลุให้ได้ เพื่อติดตามความคืบหน้าของพวกเขา พวกเขาได้กำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ตัวชี้วัด และมาตรฐานไว้เป็นตัวชี้วัดClickUp KPI Tracker Templateจะช่วยติดตามสิ่งเหล่านี้

เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและอ่านง่าย มัน แสดงภาพ KPI ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย มีหมวดหมู่การให้คะแนน KPI หลักสามประเภท: ไม่ตรงเป้าหมาย, เสี่ยง และตรงเป้าหมาย จากหมวดหมู่เหล่านี้ คุณสามารถกำหนดค่านิยมหลักและตัวชี้วัดของคุณได้ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าในลักษณะที่สามารถวัดได้

เนื่องจากเอกสารนี้ยัง เน้นการทำงานร่วมกันอย่างสูง จึงส่งเสริมความร่วมมือทั่วทั้งทีม ทำให้มั่นใจว่าทุกคนมีความชัดเจนเกี่ยวกับทุกเป้าหมายและความคืบหน้าของเป้าหมายนั้น

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • แสดงภาพ KPI โดยใช้หมวดหมู่ เช่น นอกเส้นทาง, เสี่ยง และอยู่ในเส้นทาง
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในทีมโดยการให้ทุกคนสามารถมองเห็นความคืบหน้าได้ร่วมกัน
  • ปรับแต่งตัวชี้วัดและค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละทีมและบทบาท
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับทีมของคุณด้วยการออกแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสำหรับการติดตาม KPI

เหมาะสำหรับ: การติดตาม KPI ของทีมด้วยตัวชี้วัดที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเป้าหมายด้านประสิทธิภาพและการติดตามความก้าวหน้า

2. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp

เทมเพลตการทบทวนผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp
รับเทมเพลตฟรีนี้
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของคุณทุกสามเดือนในรูปแบบที่กระชับแต่ครอบคลุมด้วยเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทำงานในแบบที่เรียบง่าย—ยิ่งคุณสร้างการประเมินเหล่านี้มากเท่าไร โอกาสที่พนักงานของคุณจะพัฒนาประสิทธิภาพและผลผลิตของพวกเขาก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม การสร้างสเปรดชีต Excel ที่ครอบคลุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานอาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า แต่จะไม่เป็นเช่นนั้นหากคุณมีเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานรายไตรมาสของ ClickUp

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับ ระยะเวลาการทบทวนหนึ่งไตรมาส แม่แบบนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม สามารถติดตามเป้าหมาย OKR และตัวชี้วัดประสิทธิภาพอื่น ๆ ได้ทุกสามเดือน

นอกจากนี้ คุณยังให้ข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้างในแต่ละเกณฑ์และติดตามความก้าวหน้าของพนักงานแบบเรียลไทม์ การเลียนแบบ การออกแบบของประวัติย่อ เอกสารหน้าเดียวนี้จับข้อมูลทุกชิ้นที่จำเป็นต่อการสร้างกรอบการเติบโตที่สอดคล้องกันในองค์กรได้อย่างแนบเนียน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพระยะสั้นทุกสามเดือน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม OKR และการตั้งเป้าหมายด้วยข้อเสนอแนะที่มีโครงสร้าง
  • ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์เพื่อให้พนักงานสอดคล้องกับเป้าหมาย
  • นำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงานในรูปแบบเอกสารหน้าเดียวคล้ายเรซูเม่เพื่อความชัดเจน

เหมาะสำหรับ: การติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการประเมินผลครอบคลุมทุกสามเดือน

3. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp

เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ Clickup
รับเทมเพลตฟรีนี้
ประเมินผลงานของพนักงานทุกคนของคุณด้วยเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนโดยใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

หากคุณกำลังมองหาเทมเพลตเพื่อทำให้กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณง่ายขึ้น ครอบคลุมมากขึ้น และตรงประเด็นยิ่งขึ้นเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpคือตัวเลือกที่ดีที่สุด

ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก รูปแบบยังสะอาดตาเป็นพิเศษ โดยมี ระบบให้คะแนน เป็นแกนหลักในการสื่อสารความคิดเห็นอย่างกระชับ ที่จริงแล้ว ในฐานะผู้จัดการ คุณยังสามารถเลือกขอความคิดเห็นส่วนตัวจากพนักงานและเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับผลงานของพวกเขาได้อีกด้วย

ส่วนที่ดีที่สุด? ความสามารถในการปรับแต่ง! เทมเพลต ClickUp นี้มอบพื้นที่อย่างเหลือเชื่อสำหรับการ ปรับแต่งให้เป็นส่วนตัว เกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัด ทำให้เหมาะสำหรับทุกบทบาทและตำแหน่งงาน

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ปรับแต่งให้เหมาะกับบทบาทหรือตำแหน่งงานใด ๆ ภายในองค์กรของคุณ
  • ทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้นด้วยระบบให้คะแนนที่สะอาดตาและการออกแบบที่ใช้งานง่าย
  • รวมการประเมินจากเพื่อนและการประเมินตนเองเพื่อการประเมินแบบรอบด้าน 360 องศา
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ ClickUp เพื่อติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์

เหมาะสำหรับ: ทีมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการเทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เรียบง่ายเพื่อจัดการประสิทธิภาพของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. แม่แบบการทบทวนการปฏิบัติงานตามการดำเนินการแก้ไขของ ClickUp

เทมเพลตแผนการดำเนินการแก้ไข ClickUp
รับเทมเพลตฟรีนี้
บันทึกและดำเนินการแก้ไขในตารางโดยใช้แม่แบบการตรวจสอบผลการดำเนินการแก้ไขของ ClickUp

ผู้จัดการมักต้องการความช่วยเหลือในการระบุและนำมาตรการแก้ไขมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม.เทมเพลตการทบทวนการปฏิบัติงานเพื่อการแก้ไขของ ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณ!

เทมเพลตนี้ ช่วยให้การประเมินผลการทำงานง่ายขึ้น และติดตามผลได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลในรูปแบบที่ใช้งานง่าย ฟิลด์ต่างๆ จะแสดงพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ปัญหา ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ฯลฯ

สมมติว่าคุณต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารของทีมคุณ. แบบฟอร์มนี้ช่วยให้คุณระบุสาเหตุหลักที่ขัดขวางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำคำแนะนำเพื่อกำจัดปัญหาเหล่านี้ในรูปแบบของรายการหัวข้อย่อย. คุณยังสามารถมอบหมายงานเหล่านี้ให้กับสมาชิกทีมที่เฉพาะเจาะจง และตั้งเป้าหมาย KPI เพื่อวัดความคืบหน้าของพวกเขาได้.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงพร้อมช่องกรอกรายละเอียดการดำเนินการแก้ไข
  • นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจนและใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้การติดตามเป็นเรื่องง่าย
  • มอบหมายงานและตัวชี้วัด KPI ที่ชัดเจนให้กับสมาชิกในทีมเพื่อการปรับปรุงที่สามารถวัดได้
  • ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ สำหรับการระบุปัญหา, การแก้ไขปัญหา, และการอัปเดตความคืบหน้า

เหมาะสำหรับ: ผู้จัดการที่ต้องการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการแก้ไขโดยใช้วิธีการที่มีโครงสร้างและมองเห็นได้ชัดเจน

5. แม่แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างครอบคลุมของ ClickUp

บทวิจารณ์ประสิทธิภาพ
รับเทมเพลตฟรีนี้
จัดทำรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานอย่างละเอียดให้กับพนักงานทุกคน พร้อมระบุรายการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUp

ต้องการเทมเพลตที่รวบรวมและอำนวยความสะดวกให้กับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหมด พร้อมทั้งให้คุณสามารถให้ ข้อเสนอแนะโดยละเอียด แก่พนักงานแต่ละคนแยกกันได้หรือไม่?เลือกใช้เทมเพลตการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบครอบคลุมของ ClickUp

มันมีฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลาย ทำให้การมอบหมายงานและการติดตามประสิทธิภาพของพนักงานเป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุแผนกที่ต้องการปรับปรุง กำหนดภูมิภาคที่พวกเขาต้องทำงาน ติดตามความก้าวหน้า และอื่นๆ

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนั้น สมมติว่าพนักงานคนหนึ่งเชื่อว่าตนเองมีความสามารถในการเป็นผู้นำโครงการหรือริเริ่มงานได้ดี ด้วยฟีเจอร์การประเมินตนเอง พวกเขาสามารถเน้นย้ำจุดแข็งด้านบุคลิกภาพในการทำงานนี้ ซึ่งคุณสามารถเจาะลึกเพิ่มเติมได้ผ่านการสนทนาเชิงร่วมมือเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • กำหนดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองได้หลากหลาย
  • ให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคลและเปิดโอกาสให้ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพ
  • ติดตามความคืบหน้าของทีมและแผนกต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสอดคล้องภายในองค์กร
  • อำนวยความสะดวกในการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพและการพูดคุยเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานในระยะยาวได้อย่างง่ายดาย

เหมาะสำหรับ: การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและรายการดำเนินการเฉพาะบุคคลสำหรับพนักงานทุกคน

6. แม่แบบแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน ClickUp

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรีนี้
รวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานจากทีมของคุณด้วยเทมเพลตแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUp

หากคุณต้องการแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่เรียบง่ายแต่ให้ข้อมูลเชิงลึกแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ClickUpนี้เหมาะสำหรับคุณ

เทมเพลตนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มประเมินพนักงานแบบดั้งเดิมโดยตรง แต่เป็นเอกสารที่ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลพนักงานและ ความคิดเห็นจากทีมของคุณ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา

ด้วยความช่วยเหลือของมัน คุณสามารถติดตามความก้าวหน้าของแต่ละพนักงานได้ และระบุจุดที่ต้องปรับปรุง. เทมเพลตนี้ใช้งานง่ายและนำทางได้สะดวก, มีความหลากหลาย, และเหมาะสำหรับการใช้ในทีมต่าง ๆ.

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละบุคคลด้วยตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่กำหนดเอง
  • รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นได้อย่างง่ายดายจากหลายทีมและหลายแผนก
  • นำทางได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
  • ตรวจสอบให้แน่ใจถึงความถูกต้องและความชัดเจนเมื่อประเมินทั้งประสิทธิภาพเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

เหมาะสำหรับ: ทีมที่ต้องการแบบฟอร์มอเนกประสงค์ ใช้งานง่าย เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและรวบรวมข้อเสนอแนะเชิงลึก

7. แม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp

เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp
รับเทมเพลตฟรีนี้
ติดตามผลผลิตประจำวันของพนักงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในโครงการโดยใช้เทมเพลตรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUp

หากคุณเป็นผู้จัดการที่ต้องดูแลหลายโครงการ การตรวจสอบความคืบหน้าของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ยากลำบากแม่แบบรายงานกิจกรรมประจำวันของพนักงาน ClickUpสามารถทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้นมาก

ด้วยความช่วยเหลือนี้ สามารถประเมินประสิทธิภาพของสมาชิกทุกคนในทีมที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้โดยการ วัดผลผลิตของพวกเขา คุณสามารถกำหนดงาน ติดตามเวลา และระบุวันที่ที่งานนั้นเสร็จสมบูรณ์

คุณประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้แน่ใจว่าโครงการโดยรวมมีกำไร และสมาชิกทุกคนในทีม—รวมถึงตัวคุณเอง—มีความสอดคล้องกับขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของโครงการ

นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:

  • ติดตามผลผลิตประจำวันด้วยคุณสมบัติการจัดการงานอย่างละเอียด
  • ทำให้การจัดการเวลาง่ายขึ้นโดยการบันทึกการเสร็จสิ้นของงานและเวลาที่ทำงาน
  • เปิดใช้งานการประเมินตนเองเพื่อให้ทีมและโครงการสอดคล้องกับเป้าหมายโดยรวม
  • ทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายโดยติดตามผลงานของแต่ละบุคคลในแต่ละโครงการ

เหมาะสำหรับ: การติดตามผลการปฏิบัติงานโดยติดตามกิจกรรมประจำวันและรับรองว่าทีมมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

ทำให้การประเมินผลงานเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากด้วย ClickUp

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุกองค์กร ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่สมาชิกและส่งเสริมความรู้สึกของการเติบโตและการพัฒนา

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้จัดการ กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานมักกลายเป็นเรื่องของการจัดการสเปรดชีตทั้งหมด!

หากกรณีนี้เกิดขึ้นกับคุณเช่นกัน ให้หันมาใช้ ClickUp. ClickUp คือชุดเครื่องมือการจัดการงานแบบครบวงจร ที่ให้บริการเทมเพลตและทรัพยากรมากมายให้คุณใช้ฟรี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการประสิทธิภาพขององค์กรของคุณ.

สมัครวันนี้และค้นพบวิธีที่ ClickUp ช่วยให้การประเมินผลงานของพนักงานเป็นเรื่องง่าย!