วิธีประกาศข่าวสารในองค์กรให้ทุกคนมีส่วนร่วม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมแฟร์มอนต์ ดัลลัส โรงแรมหรู ได้ประกาศการจัดการที่ดึงดูดความสนใจของทุกคน
"เราตื่นเต้นที่จะประกาศการเพิ่มสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวแฟร์มอนต์ดัลลัส—บอนดี ผู้อำนวยการความสุขสี่ขาของเรา" เดวิด เชอร์ ผู้จัดการทั่วไปของแฟร์มอนต์ ดัลลัส กล่าว "ความแจ่มใสที่ติดต่อได้และความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความสุขของบอนดีทำให้เธอเป็นทูตที่สมบูรณ์แบบสำหรับโรงแรมของเรา เราเชื่อว่าบอนดีจะไม่เพียงแต่เพิ่มประสบการณ์โดยรวมให้กับแขกของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแฟร์มอนต์ ดัลลัสอีกด้วย"
สุนัขที่น่ารักเป็นสิ่งที่ตามยาก ดังนั้น คุณจะแจ้งข้อมูลและทำให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมกับการอัปเดตใหม่ทุกครั้งได้อย่างไร ในแบบที่ดึงดูดความสนใจ น่าสนใจ และมีผลกระทบ?
การจัดทำประกาศองค์กรที่เหมาะสมสามารถกำหนดบรรยากาศในการรับข่าวสารและการดำเนินการตามนั้นได้
ในบล็อกนี้ เราจะพูดถึงสิ่งสำคัญของการประกาศที่มีผลกระทบและเสนอเคล็ดลับดีๆ สำหรับการประกาศสด นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันตัวอย่างการประกาศที่จัดระเบียบไว้อย่างสะดวกที่คุณสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา
พร้อมที่จะทำให้ทุกการประกาศมีความหมายหรือไม่?
ประกาศขององค์กรคืออะไร?
ประกาศภายในองค์กรเป็นการอัปเดตที่สำคัญซึ่งแจ้งให้ทุกคนทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อาจเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการจ้างงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง หรือการแนะนำนโยบายใหม่ ๆ สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความไว้วางใจ สร้างชุมชน และทำให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมรู้สึกเชื่อมโยงและมีคุณค่า
ความสำคัญของประกาศภายในองค์กรคืออะไร?
การประกาศภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ช่วยรักษาความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีคุณค่า นอกจากนี้ การสื่อสารที่ทันเวลาและรอบคอบยังช่วยสร้างความไว้วางใจและความมีส่วนร่วมภายในองค์กร
แล้วอะไรล่ะที่ควรมีในประกาศจัดตั้งองค์กรแบบปังๆ? มาดูกัน
องค์ประกอบสำคัญของประกาศองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ประกาศขององค์กรไม่ใช่เพียงแค่ข่าวสาร—แต่เป็นโอกาสในการสื่อสารอย่างเปิดเผยกับทีมของคุณ กระตุ้นขวัญกำลังใจ และทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลที่ทันสมัย
นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างมันขึ้นมาได้:
- เพิ่มหัวเรื่องที่ชัดเจน: เนื่องจากมีอีเมลจำนวนมากถูกส่งถึงพนักงานของคุณทุกวัน การใช้หัวเรื่องที่ตรงไปตรงมา เช่น "ยินดีต้อนรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่!" หรือ "อัปเดตนโยบาย: แนวทางการทำงานทางไกล" จะเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก
- สร้างบรรยากาศที่อบอุ่น: แนะนำสั้น ๆ และอบอุ่นเพื่อเน้นข่าวในแง่บวก ทำให้การประกาศฟังดูเป็นส่วนตัวเพื่อให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมในสิ่งที่คุณกำลังแบ่งปัน
- เข้าประเด็น: พนักงานต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำ, เมื่อไหร่, และทำไม อย่างรวดเร็ว ความชัดเจนคือกุญแจสำคัญเมื่อต้องแบ่งปันข้อมูล ให้เน้นที่แก่นสารโดยไม่ยืดเยื้อด้วยข้อมูลที่ไม่จำเป็น
- ลิงก์ไปยังค่านิยมของบริษัท: เชื่อมโยงการประกาศแต่งตั้งกับค่านิยมหลักของบริษัท เพื่อเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงภาพรวมที่ใหญ่กว่า สำหรับการประกาศต้อนรับพนักงานใหม่ ให้กล่าวถึงว่าพวกเขาสะท้อนจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมหรือการทำงานเป็นทีมของบริษัทอย่างไร
- สรุปขั้นตอนถัดไป: แจ้งให้ทีมของคุณทราบถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป—ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดสถานที่สำหรับมื้อกลางวันของทีมหรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการใหม่
- เชิญชวนให้เกิดการมีส่วนร่วม: แบ่งปันข้อมูลติดต่อหรือกระตุ้นให้ถามคำถามเพื่อรักษาการสื่อสารให้เปิดกว้าง. ประโยคเช่น—"หากมีคำถามใด ๆ สามารถติดต่อฝ่ายบุคคลได้ตลอดเวลา"—แสดงให้พนักงานทราบว่าพวกเขาได้รับการฟังและได้รับการสนับสนุน
- จบอย่างสร้างสรรค์: ปิดท้ายด้วยโน้ตที่ดีด้วย, "เราตื่นเต้นที่จะเดินทางต่อไปด้วยกัน" ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามัคคีและรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น
องค์ประกอบเหล่านี้เปลี่ยนประกาศองค์กรพื้นฐานให้กลายเป็นข้อความที่แจ้งข้อมูล สร้างแรงจูงใจ และสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทของคุณ มาดูตัวอย่างและเทมเพลตที่พร้อมใช้งานกัน
ตัวอย่างแม่แบบประกาศขององค์กร
การสร้างประกาศที่สมบูรณ์แบบอาจเป็นเรื่องยาก แต่คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากศูนย์! มีตัวอย่างเทมเพลตประกาศสำหรับการจัดระเบียบที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ ปรับแต่งให้เข้ากับโทนและวัฒนธรรมของบริษัทคุณ
คุณสามารถดูตัวอย่างด้านล่างได้เช่นกัน ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการและวัฒนธรรมองค์กรของคุณ
จากนั้น เพื่อให้การส่งประกาศเช่นนี้ง่ายยิ่งขึ้น ให้ใช้เครื่องมือเช่นClickUp
ClickUp เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการอเนกประสงค์ที่มีฟีเจอร์และเทมเพลตที่เป็นประโยชน์มากมาย ซึ่งสามารถช่วยให้คุณสร้างและส่งประกาศขององค์กรได้อย่างง่ายดาย พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?
ประกาศการจ้างงานใหม่
อีเมลประกาศต้อนรับพนักงานใหม่ฉบับสั้นและน่าสนใจช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า
นี่คือตัวอย่างการต้อนรับพนักงานใหม่:
- "สวัสดีทีม! พวกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะต้อนรับ [ชื่อพนักงานใหม่] เข้าสู่ทีม [แผนก] ที่บริษัท XYZ ด้วยประสบการณ์ใน [ระบุประสบการณ์] และปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง พวกเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นการเดินทางใหม่นี้กับเราแล้ว โปรดร่วมต้อนรับ [ชื่อพนักงานใหม่] อย่างอบอุ่นด้วยใจ" เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากคุณอย่างต่อเนื่องในการช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ขอแสดงความนับถือ [ชื่อของคุณ/ทีมของคุณ] "
- *"เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศว่า [ชื่อพนักงาน] ได้เข้าร่วมทีม [ชื่อทีม] ของเราในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] โดยมีผลตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มงาน] ด้วยประสบการณ์ที่แข็งแกร่งในด้าน [กล่าวถึงประสบการณ์หรือทักษะที่เกี่ยวข้องโดยสังเขป] [ชื่อพนักงาน] จะนำความรู้และความเชี่ยวชาญอันมากมายมาสู่ทีมของเรา ขอเชิญทุกท่านร่วมต้อนรับ [ชื่อพนักงาน] สู่ทีมของเรา! เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอันมีค่าจากเขา/เธอ" อย่าลังเลที่จะติดต่อ [ชื่อพนักงาน] ที่ [ที่อยู่อีเมล] เพื่อแนะนำตัวและแบ่งปันความตื่นเต้นของคุณ!
เทมเพลตการสื่อสารภายในองค์กร ClickUp
พิจารณาใช้เทมเพลตการสื่อสารภายในของ ClickUpเพื่อสร้างและส่งประกาศภายในทุกประเภท มันสร้างระบบที่เป็นระเบียบสำหรับการจัดการการสื่อสารภายในทั้งหมด เทมเพลตนี้ยังช่วยให้พนักงานได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และมีส่วนร่วม
นี่คือวิธีที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากมัน:
- จัดระเบียบประกาศในที่เดียว:มุมมองรายการการสื่อสารจะจัดเก็บและจัดระเบียบชิ้นงานการสื่อสารทั้งหมด ทำให้ทุกอย่างรวมศูนย์และเข้าถึงได้ง่าย
- ค้นหาประกาศได้อย่างง่ายดาย: ใช้มุมมองบอร์ดสถานะเพื่อติดตามการอัปเดตโดยจัดระเบียบเป็นสถานะต่างๆ: อนุมัติแล้ว, ต้องแก้ไข, เผยแพร่แล้ว, กำหนดเวลาแล้ว, ต้องทำ, และกำลังดำเนินการ
- ให้ความโปร่งใสในกระบวนการและโครงการของทีมทั้งหมด: มุมมองปฏิทินการสื่อสารช่วยในการวางแผนวันที่โพสต์ ในขณะที่มุมมองประเภทเหตุการณ์จัดหมวดหมู่การสื่อสารตามวัตถุประสงค์ มุมมองกิจกรรมติดตามการดู การแชร์ และความคิดเห็นเพื่อความโปร่งใสและการติดตามการมีส่วนร่วมที่ดีขึ้น
ประกาศโปรโมชั่น
การเลื่อนตำแหน่งเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของทีม และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้อื่นมุ่งมั่นทำผลงานให้ดีที่สุด การเน้นย้ำถึงความสำเร็จของพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและบทบาทใหม่ของพวกเขา จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับทั้งทีม
นี่คือตัวอย่างสคริปต์สำหรับการประกาศประชาสัมพันธ์สองสามรายการ:
- "ข่าวใหญ่! [ชื่อพนักงาน] ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น [ตำแหน่งใหม่] ความทุ่มเทและความสำเร็จของพวกเขาใน [ระบุโครงการ] นั้นมีคุณค่าอย่างยิ่ง และเราตั้งตารอที่จะเห็นผลกระทบที่พวกเขาจะสร้างในบทบาทใหม่นี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับ [ชื่อพนักงาน] ในโอกาสการเลื่อนตำแหน่งที่สมควรได้รับนี้!"
- "ด้วยความยินดีอย่างยิ่งที่เราขอประกาศการเลื่อนตำแหน่งของ [ชื่อพนักงาน] ให้ดำรงตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งใหม่] โดยมีผลตั้งแต่วันที่ [วันที่เริ่มงาน] เป็นต้นไป นับตั้งแต่เข้าร่วมงานกับ [ชื่อบริษัท] ในปี [ปี] [ชื่อพนักงาน] ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะที่ยอดเยี่ยม ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมเรา" ในบทบาทใหม่ในฐานะ [ตำแหน่งใหม่] [ชื่อพนักงาน] จะรับผิดชอบหน้าที่หลักหรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งใหม่นี้ [สรุปสั้นๆ] ขอแสดงความยินดีด้วย [ชื่อพนักงาน]! ความทุ่มเทและความมุ่งมั่นของคุณได้ส่งผลสำเร็จอย่างแท้จริง!
ใช้เทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์ของ ClickUpเพื่อจัดโครงสร้างการประกาศโปรโมชั่นของคุณอย่างมืออาชีพ และทำให้แน่ใจว่าชัดเจนและเป็นการเฉลิมฉลอง
แม่แบบข่าวประชาสัมพันธ์ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้จากที่เดียว มาพร้อมกับคุณสมบัติต่อไปนี้:
- การจัดรูปแบบอย่างมืออาชีพ: ช่วยให้ประกาศของคุณมีโครงสร้างชัดเจนและสร้างความประทับใจด้วยรูปลักษณ์ที่เรียบร้อยและดูเป็นมืออาชีพ
- ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้: แก้ไขส่วนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับรายละเอียดการส่งเสริมการขายและสอดคล้องกับน้ำเสียงของบริษัทคุณ
- การติดตามการมีส่วนร่วม: ตรวจสอบการดูและการโต้ตอบเพื่อทำความเข้าใจว่าข่าวสารได้รับการตอบรับจากทีมของคุณอย่างไร
การร่วมมือในการประกาศ
ใช้ClickUp Docsเพื่อร่างประกาศการเลื่อนตำแหน่งอย่างละเอียด
ให้สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเชิงลึกและร่วมมือกันในเนื้อหา ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้ข้อความสุดท้ายที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ClickUp Mentionsเพื่อแท็กพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งและสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้องโดยตรงในประกาศได้ ซึ่งจะทำให้สมาชิกทุกคนในทีมรับทราบถึงผลกระทบของการเลื่อนตำแหน่งและช่วยให้ทีมสามารถร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ร่วมกันได้
📮ClickUp Insight: พนักงานสายงานความรู้ส่งข้อความเฉลี่ย 25 ข้อความต่อวัน เพื่อค้นหาข้อมูลและบริบท ซึ่งบ่งชี้ว่ามีเวลาจำนวนมากที่สูญเสียไปกับการเลื่อนดู การค้นหา และการตีความบทสนทนาที่กระจัดกระจายในอีเมลและแชทต่างๆ 😱
หากคุณมีแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่เชื่อมต่องาน, โครงการ, แชท, และอีเมล (รวมถึง AI!) ไว้ในที่เดียว คุณก็จะมีแล้ว: ลองใช้ClickUp!
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในโครงสร้างของบริษัท สิ่งสำคัญคือต้องสื่อสารการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ชัดเจนแก่พนักงานและอธิบายว่าอาจส่งผลกระทบต่อทีมอย่างไร
ใช้ตัวอย่างสคริปต์นี้สำหรับอีเมลประกาศการเปลี่ยนแปลงในองค์กร:
"เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา เราจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรของเราตั้งแต่วันที่ [วันที่มีผลบังคับใช้] เป็นต้นไป นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง: [สรุปการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ] การปรับปรุงเหล่านี้จะช่วยให้เราทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นและบรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น หากมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อ [ผู้ติดต่อ]"
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโครงสร้างองค์กรส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานประจำวันและส่งผลต่อวิธีการที่เราสื่อสารความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เทมเพลตรายงานประจำปี ClickUp
ใช้เทมเพลตรายงานประจำปีของ ClickUpเพื่ออัปเดตข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทที่สำคัญ ผลการดำเนินงานทางการเงิน และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
เทมเพลตนี้ช่วยในการสร้างรายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร มันช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกโดยการแชร์และทำงานร่วมกันได้ง่ายระหว่างทีม นอกจากนี้ยังติดตามการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลและสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ประหยัดเวลาและรักษาความสม่ำเสมอด้วยการกำหนดรูปแบบล่วงหน้าสำหรับประกาศที่คล้ายกัน ใช้ClickUp Whiteboardเพื่อสร้างเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้สำหรับการอัปเดตองค์กรต่างๆ นี่คือผืนผ้าใบที่สมบูรณ์แบบสำหรับทีมในการมองเห็นแนวคิดและเปลี่ยนให้เป็นปฏิบัติการที่ประสานกัน
ประกาศการปรับปรุงนโยบาย
การอัปเดตนโยบายช่วยให้ทีมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของพวกเขา การรับประกันความชัดเจนและการเข้าถึงได้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายใหม่ได้
เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUp
ที่นี่ คุณสามารถใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดจดหมายข่าว ClickUpเพื่อสร้างประกาศอัปเดตนโยบายที่ดึงดูดสายตาและมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้ช่วยอย่างไร:
- การอัปเดตที่ดึงดูดสายตา: ออกแบบจดหมายข่าวที่ดึงดูดความสนใจและสื่อสารการเปลี่ยนแปลงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดระเบียบรายละเอียดสำคัญ: แบ่งการอัปเดตนโยบายออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่าย เพื่อช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจได้สะดวกยิ่งขึ้น
- ติดตามคำตอบของทีม: ตรวจสอบการโต้ตอบภายในเทมเพลตเพื่อให้เกิดความชัดเจนและตอบคำถามใด ๆ
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น นี่คือตัวอย่างสคริปต์สำหรับการประกาศอัปเดตนโยบายที่ถ่ายทอดข้อมูลสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ:
- "อัปเดตอย่างรวดเร็ว: เรากำลังปรับปรุง [ชื่อนโยบาย] ของเราให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัทมากขึ้น นโยบายใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ [วันที่] โดยมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ [การเปลี่ยนแปลงหลัก] การเปลี่ยนแปลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ [ประโยชน์ต่อทีม] กรุณาตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ [ลิงก์] และหากมีคำถามใด ๆ สามารถสอบถามได้"
- "เรามีความยินดีที่จะประกาศการปรับปรุงนโยบายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและสนับสนุนความต้องการของพนักงานของเรา การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้ [อธิบายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ] การปรับปรุงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ [วันที่] เราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งเสริมสถานที่ทำงานที่สนับสนุนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารนโยบายที่ปรับปรุงแล้วที่แนบมา หรือติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล"
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้การผสานอีเมลของ ClickUpเพื่อแชร์การอัปเดตโดยตรงจาก Workspace ของคุณ ClickUp สามารถผสานกับเครื่องมืออีเมลต่างๆ เช่น Gmail, Outlook, Office 365 และอื่นๆ ทำเช่นนี้เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและติดตามการตอบกลับเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์
การเปิดตัวผลิตภัณฑ์เป็นก้าวสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับทุกทีม การแบ่งปันรายละเอียดการเปิดตัวและให้คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยให้ทุกคนได้รับข้อมูลและรู้สึกกระตือรือร้น
แม่แบบกลยุทธ์การสื่อสารภายใน ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของคุณและทำให้ทีมของคุณอยู่ในหน้าเดียวกัน ด้วยแม่แบบนี้ คุณสามารถรวมศูนย์งานและประกาศการเปิดตัวเพื่อรักษาให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ อยู่ในวงข้อมูล
เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น นี่คือตัวอย่างสคริปต์สำหรับการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความตื่นเต้นและให้รายละเอียดสำคัญ:
- "ข่าวดีครับทีม! เราจะเปิดตัว [ชื่อสินค้า] ในวันที่ [วันที่เปิดตัว] โครงการนี้เป็นผลงานของทีมอย่างแท้จริง และเราตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นมันเกิดขึ้นจริง ติดตามการฝึกอบรมที่จะมาถึงเพื่อเรียนรู้ว่าการเปิดตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ [ระบุผลกระทบต่อธุรกิจ] ได้อย่างไร"
- "เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศการเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุดของเรา [ชื่อผลิตภัณฑ์] ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิวัติวิธีการที่คุณสัมผัสประสบการณ์ [อธิบายวัตถุประสงค์หรือฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์] [ชื่อผลิตภัณฑ์] จะพร้อมจำหน่ายตั้งแต่วันที่ [วันเปิดตัว] บนเว็บไซต์ของเราและร้านค้าที่ร่วมรายการ" เราขอมอบ [ส่วนลด, แพ็คเกจพิเศษ, หรือโปรโมชั่น] สุดพิเศษสำหรับลูกค้า 100 ท่านแรก เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งนี้ กรุณากรอกโค้ด [รหัสโปรโมชั่น] ที่หน้าชำระเงินเพื่อรับสิทธิ์ในข้อเสนอสุดพิเศษนี้เฉพาะช่วงเวลาจำกัดเท่านั้น "
💡เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้มุมมองปฏิทินของ ClickUpเพื่อกำหนดเวลาการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์และการแจ้งเตือนสำหรับการติดตามผล นี่จะช่วยให้ทีมของคุณได้รับการอัปเดตตลอดกระบวนการ
ประกาศกิจกรรม
กิจกรรมของบริษัทเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น! สร้างกระแสความตื่นเต้นเกี่ยวกับกิจกรรมเหล่านี้ในวันก่อนหน้า ตัวอย่างการประกาศกิจกรรมเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความคาดหวังก่อนถึงวันงาน
ตัวอย่างต่อไปนี้:
- "แจ้งเตือน: การประชุม Town Hall ครั้งต่อไปของเราจะจัดขึ้นในวันที่ [วันที่และเวลา] ณ หอประชุมใหญ่ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของบริษัท และร่วมถาม-ตอบกับผู้บริหาร การมีส่วนร่วมของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่ง!"
- "เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเชิญพนักงานทุกท่านเข้าร่วมงานวันขอบคุณพนักงานของเราในวันที่ [วันที่และระยะเวลา] ณ [สถานที่] ร่วมสนุกกับอาหารว่าง เกม และของรางวัลต่างๆ ในขณะที่เราเฉลิมฉลองความทุ่มเทและการทำงานหนักของคุณ กรุณาตอบรับภายในวันที่ [วันที่]!"
- "โปรดจดวันที่ไว้! การประชุมนวัตกรรมเทคโนโลยีจะจัดขึ้น ในวันที่ [date] ณ [สถานที่] ร่วมกับผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและโอกาสในการสร้างเครือข่าย การลงทะเบียนล่วงหน้าเปิดแล้ว—อย่าพลาดโอกาสนี้!"
การอัปเดตทางการเงินหรือธุรกิจ
การอัปเดตทางการเงินและธุรกิจอย่างสม่ำเสมอช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจให้กับพนักงาน โทนและภาษาของการประกาศเหล่านี้จะแตกต่างไปเล็กน้อยจากการประกาศข้างต้น
ลองดูตัวอย่างบางประการ
- "เพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดในปัจจุบัน เราได้ดำเนินมาตรการลดต้นทุนหลายประการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะรวมถึงการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราขอขอบคุณในความเข้าใจของท่านในขณะที่เราดำเนินการปรับตัวเหล่านี้"
- "เรามีความยินดีที่จะประกาศผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามของ [ปี] รายได้ของเราเพิ่มขึ้น [เปอร์เซ็นต์] เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยแตะที่ [จำนวน] ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการขายที่แข็งแกร่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา เรายังคงมุ่งมั่นในกลยุทธ์การเติบโตของเราและหวังว่าจะรักษาโมเมนตัมนี้ต่อไปในไตรมาสต่อๆ ไป"
เคล็ดลับในการเขียนประกาศองค์กรที่น่าสนใจ
การประกาศที่น่าเบื่อสามารถทำให้ทีมของคุณสูญเสียความสนใจได้อย่างรวดเร็ว ข่าวดีคือ? การสร้างประกาศที่น่าสนใจซึ่งกระตุ้นความตื่นเต้นนั้นง่ายกว่าที่คุณคิด!
นี่คือ 7 เคล็ดลับที่คุณสามารถใช้เพื่อให้ทุกข้อความมีความหมาย:
1. ให้สั้น แต่มีความหมาย
ทีมของคุณไม่มีเวลาสำหรับย่อหน้ายาว ๆ ไปประเด็นสำคัญอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ละเว้นรายละเอียดที่สำคัญหลีกเลี่ยงการสื่อสารเกินความจำเป็นในที่ทำงาน ซึ่งข้อความอาจมีรายละเอียดมากเกินไปจนสูญเสียความสำคัญ การประกาศที่กระชับและชัดเจนจะช่วยให้ข้อความของคุณถูกอ่านและเข้าใจได้ดี
2. เพิ่มความเป็นส่วนตัว
ไม่มีใครชอบอ่านอีเมลที่ฟังดูเป็นหุ่นยนต์ ใช้ภาษาที่อบอุ่น เป็นกันเอง และกระตือรือร้นเพื่อให้ข้อความของคุณรู้สึกเหมือนมาจากมนุษย์ อย่าเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลอัปเดตเท่านั้น แต่ให้ใส่คำที่สื่อถึงความตื่นเต้นและกระตุ้นให้ผู้อื่นรู้สึกเช่นเดียวกัน
3. ทำให้เกี่ยวข้องกับทีม
ทำไมพนักงานของคุณควรสนใจประกาศนี้? แสดงให้พวกเขาเห็น!
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังประกาศการจ้างงานใหม่ในแผนกการตลาด ให้อธิบายว่าพวกเขาจะสนับสนุนโครงการที่กำลังจะมาถึงอย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานเห็นภาพรวมและประโยชน์ของการเพิ่มสมาชิกใหม่
4. ใช้เครื่องมือ ClickUp เพื่อกระบวนการที่ราบรื่น
จัดโครงสร้างการประกาศให้ชัดเจน จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับน้ำเสียงของบริษัทโดยใช้ClickUp Brainในการร่างข้อความ ClickUp Brain สามารถเป็นพันธมิตร AI ที่ทรงพลังสำหรับการสร้างเนื้อหา เนื่องจากมีข้อมูลบริบทเกี่ยวกับองค์กร ประวัติ และพนักงานของคุณ จากข้อมูลเชิงบริบทนี้ มันสามารถสร้างประกาศที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
ถัดไป หลังจากร่างประกาศแล้ว ให้แชร์กับทีมของคุณทันทีผ่านClickUp Chatเพื่อรับข้อเสนอแนะและแก้ไขร่วมกันแบบเรียลไทม์ ClickUp Chat ไม่ใช่แค่บริการส่งข้อความเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เสมือนนั่งอยู่ข้างๆ คุณ ช่วยรักษาความสอดคล้องของงาน: ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและการอัปเดตจะเข้าถึงได้โดยตรงภายในสภาพแวดล้อมแชท
สิ่งนี้ช่วยให้กระบวนการง่ายขึ้นและทำให้ประกาศของคุณมีความสม่ำเสมอและตรงประเด็น
5. สะท้อนค่านิยมของบริษัทของคุณ
เพิ่มน้ำหนักให้กับประกาศของคุณโดยการเชื่อมโยงกับคุณค่าของบริษัท. นี่ไม่เพียงแต่แบ่งปันข่าวสารเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมที่คุณกำลังสร้างขึ้น. ประโยชน์อีกอย่างคือมันสร้างข้อความที่สอดคล้องกันสำหรับประกาศทั้งหมดของคุณ.
6. เลือกช่องทางที่เหมาะสมสำหรับข้อความ
ไม่ใช่ทุกการประกาศที่เหมาะกับทุกช่องทางการสื่อสาร. ตัดสินใจว่าข้อความของคุณเหมาะที่จะสื่อสารผ่านอีเมล, การคุยกันอย่างรวดเร็ว, หรือการประชุมแบบตัวต่อตัว และเลือกสื่อที่เหมาะกับทีมและบริบทของคุณ. การเลือกช่องทางที่เหมาะสมจะทำให้ข้อความของคุณได้รับการรับทราบในระดับความสำคัญที่เหมาะสม.
7. จบด้วยขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจน
อย่าปล่อยให้ทีมของคุณต้องสับสน—แนะนำพวกเขาว่าควรทำอะไรต่อไป! การเรียกร้องให้ดำเนินการที่ชัดเจนจะทำให้ประกาศของคุณมีปฏิสัมพันธ์และน่าจดจำมากขึ้น
การนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้จะเปลี่ยนการประกาศให้กลายเป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย ซึ่งเชื่อมโยงและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมของคุณ สิ่งนี้จะช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการประกาศองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
วิธีที่คุณประกาศข่าวสารสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของมันได้อย่างมาก เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะเชื่อมโยง สร้างแรงบันดาลใจ และทำให้ทีมของคุณมีความสอดคล้องกัน
นี่คือวิธีการประกาศที่ผู้ชมของคุณจะอยากอ่าน
เลือกช่องทางที่เหมาะสม
คุณเคยส่งการอัปเดตที่สำคัญแต่กลับถูกฝังอยู่ในกล่องจดหมายของทุกคนหรือไม่? การเลือกช่องทางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับการอัปเดตอย่างรวดเร็ว ให้ใช้ ClickUp Chat View
สำหรับการประกาศที่เป็นทางการมากขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการอัปเดตทั่วทั้งบริษัท ให้ใช้ClickUp Email Project Managementเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความถึงทีมของคุณทั้งหมดอย่างรวดเร็วและเป็นมืออาชีพ
ทำไมจึงสำคัญ: ช่องทางที่คุณเลือกใช้กำหนดบรรยากาศ—การสนทนาแบบรวดเร็วช่วยให้บรรยากาศเป็นกันเอง ในขณะที่อีเมลที่เป็นทางการแสดงถึงความสำคัญของการอัปเดตที่สำคัญ
มุ่งเน้นที่จังหวะเวลา
เวลาที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับการประกาศที่สำคัญขององค์กร
การปล่อยอัปเดตนโยบายใหม่ในช่วงบ่ายวันศุกร์ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสม ทีมของคุณอาจอยู่ในโหมดวันหยุดสุดสัปดาห์แล้ว และอาจไม่ให้ความสนใจกับมันอย่างเต็มที่ แทนที่จะทำเช่นนั้น ควรส่งมันในช่วงต้นสัปดาห์เมื่อทุกคนพร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่มากกว่า
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: กำลังประกาศพนักงานใหม่ใช่ไหม? ทำในวันแรกที่พวกเขาเข้ามาทำงานเพื่อเป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในทีมตั้งแต่เริ่มต้น
การสื่อสารติดตามผล
การประกาศไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว การติดตามผลช่วยให้มั่นใจว่าข้อความได้รับการเข้าใจและเปิดโอกาสให้ทีมของคุณสามารถถามคำถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ ช่วยปิดช่องว่างในการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น ให้กลับมาทบทวนหัวข้อนี้ในการประชุมทีมครั้งถัดไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ใช้ ClickUp Chat View เพื่อสร้างเธรดสำหรับคำถาม ช่วยให้การสนทนาเป็นระเบียบและแสดงการสนับสนุน
ทำไมจึงสำคัญ: การประกาศอย่างรอบคอบช่วยสร้างความไว้วางใจและทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
เลือกช่องทางที่เหมาะสม วางแผนเวลาให้ดี และติดตามผล—ทีมงานของคุณจะขอบคุณคุณแน่นอน!
ทำให้ทุกการประกาศมีความหมายด้วย ClickUp
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง การสร้างประกาศองค์กรที่น่าสนใจนั้นง่ายมาก ทุกข้อความสามารถเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีมและเพิ่มวัฒนธรรมองค์กรได้
ClickUp มีเครื่องมือเช่นเทมเพลตข่าวประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยคุณสร้างประกาศที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ ตั้งแต่การต้อนรับพนักงานใหม่ไปจนถึงการแบ่งปันการอัปเดตที่สำคัญ
ในโลกปัจจุบัน การเชี่ยวชาญการสื่อสารในที่ทำงานแบบผสมผสานเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้สมาชิกในทีมทุกคน ไม่ว่าจะทำงานจากระยะไกลหรือในสถานที่ ได้รับข้อมูลและรู้สึกมีคุณค่า
คุณพร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของคุณหรือไม่?สมัครใช้ ClickUpวันนี้!