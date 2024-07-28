วิธีปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก

การสื่อสารระหว่างแผนกเปรียบเสมือนอัญมณีที่มีหลายแง่มุม
แต่ละด้านสะท้อนแสงแตกต่างกัน แต่เป็นส่วนหนึ่งของอัญมณีเดียวกัน เช่นเดียวกัน ทุกแผนกในองค์กรใช้กรอบการสื่อสารร่วมกันที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยเป้าหมาย บทบาท และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
การสื่อสารระหว่างแผนกสามารถนิยามได้ว่าเป็นการไหลเวียนของข้อมูล, ข้อมูล, และข้อความระหว่างแผนก, หน่วยงาน, หรือทีมต่าง ๆ ซึ่งช่วยให้การประสานงานของงาน, โครงการ, และเป้าหมายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารระหว่างแผนกประกอบด้วยองค์ประกอบหลักห้าประการ:
- การแลกเปลี่ยนข้อมูล
- ความร่วมมือ
- สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
- วงจรป้อนกลับ
- การเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
การสื่อสารระหว่างแผนกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่น. สาเหตุที่เป็นเช่นนี้คือ:
- มันช่วยในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล, ทางการเงิน, และทรัพยากรทางกายภาพอย่างเหมาะสมที่สุดในแผนกต่าง ๆ
- มันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดที่จุดประกายให้เกิดการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- มันช่วยหลีกเลี่ยงการซ้ำซ้อนของความพยายาม ทำให้มั่นใจว่างานต่างๆ จะเสร็จสิ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจทางธุรกิจที่มีข้อมูลครบถ้วนและรอบด้าน เนื่องจากมีการพิจารณาจากมุมมองและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
- มันช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียความรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ขององค์กร ช่วยเร่งการระบุและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
อย่างไรก็ตาม คุณมีโอกาสได้ทบทวนสภาพที่แท้จริงของการสื่อสารระหว่างแผนกของคุณบ่อยแค่ไหน? ทีมของคุณกำลังร่วมมือกันอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือพวกเขากำลังทำงานแยกกันเป็นกลุ่มๆ ถูกขัดขวางโดยการสื่อสารที่ผิดพลาด การรั่วไหลของข้อมูล และความเข้าใจผิด?
หากคุณกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้วิธีปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกและเริ่มต้นการสื่อสารแบบรวมศูนย์ คุณควรทำอย่างไร?
อย่ากังวลไป—บทความบล็อกนี้จะนำเสนอ 10 เคล็ดลับที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกต่าง ๆ และทำให้แต่ละแผนกพูดคุยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่สื่อสารกันคนละทิศทาง
อย่ากังวลไป—บทความบล็อกนี้จะสำรวจสิบเคล็ดลับที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อให้แผนกต่างๆ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้เราจะพูดถึงวิธีที่เครื่องมือการจัดการโครงการอย่าง ClickUp สามารถช่วยในการสื่อสารระหว่างแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาเริ่มกันเลย
กลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างการสื่อสารระหว่างแผนก
1. ประเมินการปฏิบัติด้านการสื่อสารในปัจจุบัน
เช่นเดียวกับโครงการริเริ่มส่วนใหญ่ขององค์กร การปรับปรุงการสื่อสารภายในระหว่างหลายแผนกเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าช่องว่างอยู่ที่ใดและเหตุใดการสื่อสารระหว่างแผนกจึงมีความสำคัญ
นี่คือสิ่งที่คุณควรระวัง:
- พนักงานของคุณสื่อสารกันบ่อยแค่ไหน?
- คุณต้องการปรับปรุงการร่วมมือระหว่างแผนกต่าง ๆ ในระยะยาวหรือเพื่อโครงการเฉพาะ?
- แผนกต่างๆ มีความคาดหวังอย่างไรเกี่ยวกับความถี่ในการสื่อสารและเครื่องมือ/แพลตฟอร์มที่จะใช้?
- อะไรคือข้อร้องเรียนที่พบบ่อยที่สุดเกี่ยวกับความท้าทายในการสื่อสารในที่ทำงาน?
กุญแจสู่การสื่อสารระหว่างแผนกที่ดีขึ้นคือการพูดคุยกับแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาใช้แบบสำรวจและแบบฟอร์มความคิดเห็นแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกอย่างตรงไปตรงมาจากทุกคน ติดตามรูปแบบการสื่อสาร เช่น ความถี่และเวลาในการตอบกลับของอีเมลหรือข้อความที่แลกเปลี่ยน รวมถึงประเด็นการสนทนาในการประชุมข้ามแผนกต่างๆ ด้วย
สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจมุมมองของพนักงานและชี้ให้เห็นถึงปัญหาเฉพาะในการสื่อสารระหว่างแผนก
เมื่อคุณได้รวบรวมประเด็นสำคัญทั้งหมดแล้ว ให้จัดการประชุมร่วมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับรูปแบบและพัฒนาโครงสร้างสำหรับการสื่อสารในอนาคตของคุณ สิ่งสำคัญคือต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุกแผนกและทำงานร่วมกันอย่างร่วมมือ
การใช้เทมเพลตการสื่อสารพนักงานของ ClickUpช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อความของคุณถูกสื่อสารอย่างถูกต้องและพนักงานของคุณได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน เทมเพลตนี้มาพร้อมกับ:
- รูปแบบการจัดวางที่เข้าใจง่ายเพื่อการนำทางที่สะดวก
- พื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดเก็บเอกสารและข้อความทั้งหมด
- ฟังก์ชันการทำงานที่ผสานการทำงานร่วมกันและการติดตามงานในตัว
2. กำหนดเป้าหมายร่วมกันระหว่างแผนก
บ่อยครั้ง การสื่อสารระหว่างแผนกที่ไม่ดีเป็นผลมาจากการไม่มีเป้าหมายร่วมกัน ตัวอย่างเช่น แผนกการตลาดอาจมุ่งเน้นไปที่การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ในขณะที่แผนกขายอาจให้ความสำคัญกับการปิดการขายและรายได้ อย่างไรก็ตาม หากพวกเขาใช้วิธีการร่วมมือกันในการตั้งเป้าหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองแผนกที่จะติดตามความคืบหน้าและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตัวอย่างเช่น ทีม DevOps และทีมบริการลูกค้าอาจทำงานอย่างอิสระตามปกติ แต่หากคุณตั้งเป้าหมายร่วมกัน เช่น การแก้ไขจำนวนตั๋วของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ พวกเขาจะสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดีขึ้น
ทีมบริการลูกค้าสามารถให้ข้อมูลอัปเดตแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ทีม DevOps สามารถจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขตั๋วงานได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUpเพื่อวางแผนเป้าหมายร่วมกันและจัดระเบียบข้อมูลไว้ในเอกสารกลางเพียงที่เดียว
เทมเพลตนี้ถูกสร้างไว้ล่วงหน้าพร้อมตัวเลือกมากมายให้คุณ:
- สร้างข้อความที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้
- จัดหมวดหมู่ภารกิจและมอบหมายให้กับสมาชิกในทีม
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนและการเตือนภัยเพื่อส่งเสริมการสื่อสารระหว่างแผนกและการทำงานร่วมกันในโครงการ
นอกจากนี้ ควรใช้ฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ เช่นสถานะงานที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อลดความจำเป็นในการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนจากแผนกต่างๆ ได้รับข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้ช่วยให้หลายแผนกเข้าใจความคืบหน้าของงานและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้โดยไม่ต้องติดต่อกับบุคคลจากแผนกอื่นๆ
ในตัวอย่างข้างต้น ทีม DevOps สามารถเพิ่มขั้นตอนต่างๆ ให้กับงาน เช่น 'กำลังดำเนินการ' หรือ 'พักไว้' หรือใช้เพียงรายการตรวจสอบง่ายๆ เพื่อแสดงว่างาน 'เสร็จแล้ว' หรือ 'ยังไม่เสร็จ' วิธีนี้ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของคุณสามารถให้ข้อมูลอัปเดตที่ถูกต้องและเรียลไทม์แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสม
3. ให้ผู้นำมีส่วนร่วมในกระบวนการ
เมื่อประสานงานการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ สิ่งสำคัญคือต้องระวังสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การแข่งขันที่ไม่ดีหรือความขัดแย้งระหว่างทีมข้ามสายงานแทนที่จะเป็นการร่วมมือกันอย่างแข็งขัน ควรได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้าทุกแผนกเพื่อให้แต่ละแผนกสื่อสารกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
พวกเขาควรร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันอย่างแข็งขัน และรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับแผนกอื่น ๆ พร้อมทั้งส่งเสริมความต้องการของแผนกตนเอง
เพื่อการสื่อสารระหว่างแผนกที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลองจัดการประชุมข้ามแผนกหรือการประชุมโต๊ะกลมรายเดือนระหว่างทีมขาย ทีมผลิตภัณฑ์ และทีมความสำเร็จของลูกค้า โดยให้หัวหน้าแผนกแต่ละฝ่ายนำเสนอความสำเร็จ ความท้าทาย และโครงการที่กำลังจะเกิดขึ้นของทีมตนเอง
ส่งเสริมให้ทุกคนแวะเข้าร่วมกิจกรรมสร้างทีมและการพูดคุยอย่างเป็นทางการ และเปิดรับข้อเสนอแนะหรือคำขอความช่วยเหลือต่าง ๆ สิ่งนี้จะช่วยสร้างบทบาทประสานงานที่เป็นกลางระหว่างแผนกต่าง ๆ เพื่อเชื่อมช่องว่างในการสื่อสารระหว่างฝ่ายงานหรือช่วยไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ClickUp ช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นอย่างมาก
การสื่อสารของเรากับทีมอื่น ๆ แข็งแกร่งขึ้นมาก การจัดการโครงการและงานต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกแผนกในบริษัทต่างรู้สึกขอบคุณที่เราผลักดันให้ใช้ระบบนี้ รวมถึงฟรีแลนซ์และผู้รับเหมาด้วย ซึ่งตอนนี้พวกเขาสามารถมองเห็นความคาดหวังของตนเองได้อย่างชัดเจนและอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
การสื่อสารของเรากับทีมอื่น ๆ มีความแข็งแกร่งมากขึ้นอย่างมาก การจัดการโครงการและงานต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มนี้ยอดเยี่ยมมาก ทุกแผนกในบริษัทต่างขอบคุณที่เราผลักดันให้ใช้แพลตฟอร์มนี้ รวมถึงฟรีแลนซ์และผู้รับเหมาซึ่งตอนนี้สามารถมองเห็นความคาดหวังของตนได้ชัดเจน และสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
4. ส่งเสริมการสร้างทีมระหว่างแผนก
ยิ่งแต่ละแผนกของคุณรู้จักกันดีเท่าไร ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นที่พวกเขาจะสามารถร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ การลงทุนในกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ในทีมและความสามัคคีจึงเป็นประโยชน์เสมอ
คุณสามารถพาแผนกต่างๆ ไปเล่นโบว์ลิ่งในคืนวันศุกร์หรือจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัทที่มีการคัดสรรกิจกรรมสร้างทีมที่เน้นการทำงานร่วมกันและวางกลยุทธ์ร่วมกัน
ตัวอย่างเช่น จัดการแข่งขันแฮกกาธอน 24 ชั่วโมง โดยให้ทีมที่ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลายแผนกร่วมกันพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับองค์กร เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและกระตุ้นการสื่อสารระหว่างแผนก
แม้ว่าคุณจะเป็น ทีมระยะไกล คุณก็สามารถจัดกิจกรรมเสมือนจริง เช่น คลาสโยคะหรือคืนเล่นเกมได้ คุณสามารถเพิ่มความพิเศษด้วยบัตรของขวัญเพื่อให้ทุกคนสั่งอาหารเย็นฟรีและเพลิดเพลินเป็นส่วนหนึ่งของการพักผ่อนเสมือนจริง
นอกจากนี้ กรุณาอำนวยความสะดวกในการประชุมระหว่างแผนกของคุณอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง เพื่อให้แต่ละแผนกได้พัฒนาจังหวะการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ให้พวกเขาสามารถวางแผนกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพิ่มบันทึก และรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันผ่านClickUp Whiteboards
ด้วยการมองเห็นแบบเรียลไทม์ว่าใครกำลังดูและมีส่วนร่วมในไวท์บอร์ด หน่วยงานต่างๆ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ป้องกันการทำงานซ้ำซ้อนและความสับสน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนสปรินต์ การพัฒนากลยุทธ์การตลาด หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารในที่ทำงานที่ดีที่สุดอย่างแท้จริงในการปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: แผนผังความคิดใน ClickUp เป็นฟีเจอร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการจัดระเบียบการระดมความคิดในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นระบบ ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกต่างๆ แผนกต่างๆ สามารถสร้างแผนผังความคิดในรูปแบบอิสระในโหมด Blank และแปลงเป็นงานได้ พวกเขาสามารถดูและจัดโครงสร้างงานใหม่สำหรับรายการเฉพาะในโหมด Tasks
5. ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลอัปเดตของบริษัทได้อย่างเท่าเทียม
การสื่อสารระหว่างแผนกที่ไม่ดีอาจเกิดขึ้นเมื่อแผนกหนึ่งรู้สึกว่าแผนกอื่นได้รับข้อมูลล่าสุดก่อนที่พวกเขาจะได้รับ ซึ่งอาจนำไปสู่ความไม่พอใจและการเสื่อมเสียของความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่อไป
สามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ โดยการโพสต์การอัปเดตของบริษัทบนพอร์ทัลของบริษัทหรือกระดานข่าวดิจิทัลที่แชร์ไว้เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้พร้อมกัน (แทนที่จะใช้การสื่อสารผ่านอีเมลซึ่งมีโอกาสที่ชื่อของบางคนอาจถูกมองข้าม) และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตลอดเวลา
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างคลังข้อมูลกลางสำหรับความรู้ของบริษัท แผนงานโครงการ บันทึกการประชุม ฯลฯ
ด้วยคุณสมบัติการแก้ไขและแสดงความคิดเห็นแบบเรียลไทม์ พนักงานสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของโครงการ การเปลี่ยนแปลงนโยบาย และกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นได้
ใช้ฟีเจอร์แสดงความคิดเห็นในงานที่มอบหมายใน ClickUpภายในเอกสารเพื่อให้สามารถให้ข้อเสนอแนะและสนทนาแบบไม่พร้อมกันได้ คุณสามารถแก้ไขหรือมอบหมายความคิดเห็นใหม่ได้อย่างง่ายดายโดยตรงในส่วนความคิดเห็น
เทมเพลตการสื่อสารภายในของClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการประกาศกิจกรรมหรือการอัปเดตภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นประชุมใหญ่หรือการสนทนาส่วนตัว คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:
- ติดตามความคืบหน้าด้วยสถานะต่างๆ เช่น อนุมัติแล้ว, รอแก้ไข, เผยแพร่แล้ว, กำหนดเวลาแล้ว, และต้องทำ
- เข้าถึงมุมมองต่าง ๆ เช่น รายการการสื่อสาร, กระดานสถานะ, ปฏิทินการสื่อสาร, ประเภทกิจกรรม, และกิจกรรมเพื่อข้อมูลที่เป็นระบบ
- เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา, แท็ก, การแจ้งเตือนการพึ่งพา, และอีเมล
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อใดก็ตามที่มีการประชุมระหว่างแผนก ให้ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างรายงานและบันทึกการประชุม ClickUp Brain สามารถสรุปการสนทนาและวางแผนขั้นตอนต่อไปโดยประมาณได้ หากต้องการแบ่งปันข้อมูลอัปเดตเฉพาะเกี่ยวกับโครงการร่วมกัน ให้แน่ใจว่าทั้งสองแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริบทเดียวกันในเวลาเดียวกัน
6. ดำเนินการเทคโนโลยีการสื่อสารข้ามแผนกที่มีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีไม่ใช่สิ่งทดแทนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่แข็งแกร่ง แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมได้อย่างดี ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ ให้ราบรื่นยิ่งขึ้น
ก้าวข้ามการสื่อสารผ่านอีเมลแบบเดิม ๆ สำหรับการร่วมมือระหว่างแผนก และลงทุนในแพลตฟอร์มการสื่อสารแบบเรียลไทม์เพื่อแบ่งปันการอัปเดตงาน การสนทนาที่สนุกสนาน ข้อเสนอแนะแบบตัวต่อตัวจากผู้บังคับบัญชา และอื่น ๆ อีกมากมาย รับประโยชน์จากการร่วมมือข้ามสายงานด้วยเครื่องมือเช่นClickUp
ตัวอย่างเช่น ด้วยClickUp Clips ทีมงานผลิตภัณฑ์สามารถสร้างและแชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสาธิตกระบวนการ ให้คำแนะนำ หรือแชร์ข้อมูลอัปเดตกับทีมขายและแผนกอื่นๆ เครื่องมือสื่อสารแบบภาพนี้ช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนเข้าใจข้อความของคุณอย่างชัดเจนและง่ายดาย
ในทางกลับกันการดูแชทใน ClickUpช่วยเพิ่มการสื่อสารและการมีส่วนร่วมของพนักงานในทุกด้าน และเนื่องจากมันอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คุณสามารถจัดการโครงการและแชทกับเพื่อนร่วมงานได้ทั้งหมดในที่เดียว
คุณสมบัตินี้มอบพื้นที่การสนทนาแบบรวมศูนย์สำหรับแผนกต่าง ๆ ช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลและข้อความที่กระจัดกระจายไว้ที่ต่าง ๆ คุณสมบัตินี้ช่วยให้การสื่อสารทั้งหมดอยู่ในบริบทของงานของคุณ และช่วยให้แผนกต่าง ๆ ของคุณเชื่อมต่อถึงกัน
💡 คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ตรวจสอบและอัปเดตชุดเทคโนโลยีของคุณเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรของคุณ จัดการฝึกอบรมเพื่อช่วยให้พนักงานใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่
7. ทำให้กลไกการให้ข้อเสนอแนะง่ายขึ้น
การสื่อสารในแนวทแยงที่ราบรื่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับทีมข้ามสายงานให้สอดคล้องกัน
อย่างไรก็ตาม การปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนกจะมีอุปสรรคอยู่บ้าง การมีแพลตฟอร์มที่ไม่มีการตัดสินจะช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งปันความคิดเห็นและปัญหาของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์เฉพาะหรือเกี่ยวกับทีมโดยรวม
เพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้ใช้แบบแผนการสื่อสารเหล่านี้และระบุความถี่ วิธีการ และช่องทางสำหรับการให้คำแนะนำ ซึ่งจะทำให้มีระบบที่ทุกคนทราบว่าจะได้รับและให้คำแนะนำเมื่อใดและอย่างไร
คุณยังสามารถสร้างแบบฟอร์มความคิดเห็นออนไลน์ที่เพื่อนร่วมงานของคุณสามารถกรอกได้โดยไม่ระบุตัวตน
จัดประชุมทบทวนกับหัวหน้าแผนกเป็นประจำเพื่อหารือประเด็นสำคัญที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ และพัฒนาแนวทางแก้ไขในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุม เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะเริ่มสังเกตเห็นว่าแผนกต่างๆ รู้สึกได้รับการยอมรับและได้รับการรับฟัง
อ่านเพิ่มเติม:10 แอปพลิเคชันการสื่อสารทีมที่ดีที่สุดในปี 2024
8. แก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
ความขัดแย้งระหว่างแผนกสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ—ไม่ว่าสาเหตุนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขั้นตอนแรกคือการลดความเสี่ยงของความขัดแย้งโดยการชี้แจงความคาดหวังของแต่ละบุคคลให้ชัดเจนอย่างที่สุด
หากเกิดความขัดแย้ง ให้แต่ละฝ่ายมีพื้นที่ในการแบ่งปันมุมมองของตน และอำนวยความสะดวกในการหาข้อตกลงร่วมกัน กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอนของกระบวนการนี้
เป้าหมายของการแก้ไขข้อขัดแย้งไม่ควรเพียงแค่ทำให้ทุกอย่างราบรื่น หากสามารถปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมได้ เช่น การมอบหมายงานให้บุคคลนั้นไปยังด้านที่เขาถนัดมากขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ให้ 'ยุติธรรม' มากขึ้น อย่าลังเลที่จะเสนอแนะ แน่นอนว่า ผู้จัดการของพนักงานที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าแผนกจะมีสิทธิ์ตัดสินใจขั้นสุดท้าย
ในขณะเดียวกัน ให้ทรัพยากรและการฝึกอบรมที่หัวหน้าแผนกต้องการเพื่อที่จะสามารถระบุพื้นที่ที่อาจเกิดความขัดแย้งและแก้ไขปัญหาได้อย่างอิสระ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการฟังอย่างตั้งใจ การไกล่เกลี่ย และเทคนิคการเจรจาต่อรอง
💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: กำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการยกระดับข้อขัดแย้ง เช่น การมีบุคคลที่สามที่เป็นกลางเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือการจัดตั้งกระบวนการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ ตรวจสอบและปรับปรุงขั้นตอนเหล่านี้เป็นประจำทุกปีเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความเหมาะสมและเกี่ยวข้อง และเพื่อหลีกเลี่ยง วัฒนธรรมการทำงานที่เป็นพิษ.
9. เฉลิมฉลองความสำเร็จจากการทำงานร่วมกัน
หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความสามัคคีคือการเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกัน และเมื่อมันเป็นผลจากการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมระหว่างแผนกต่างๆ ก็ยิ่งน่าชื่นชมมากขึ้นไปอีก
ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายของโครงการที่ประสบความสำเร็จหรือกลยุทธ์การสื่อสารที่ได้รับการนำไปใช้อย่างราบรื่น ควรมีระบบที่ชื่นชมการทำงานของแต่ละแผนกเพื่อองค์กรและเพื่อกันและกัน
เคล็ดลับในการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพนักงาน:
- สร้าง 'กำแพงแห่งชัยชนะ' (ทั้งในรูปแบบทางกายภาพหรือเสมือน) บนอินทราเน็ตหรือช่องทางที่ใช้ร่วมกันทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้พนักงานสามารถแบ่งปันคำชื่นชมและความสำเร็จต่างๆ ได้ สิ่งนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจอยู่เสมอถึงผลกระทบเชิงบวกที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแผนก และช่วยสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและเป้าหมายร่วมกัน
- เสนอสิ่งจูงใจ เช่น อาหารค่ำทีม บัตรรางวัล หรือวันลาพิเศษ การเฉลิมฉลองความสำเร็จช่วยเพิ่มแรงจูงใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้แต่ละแผนกได้พบปะสังสรรค์กัน
10. สร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ
เมื่อสิ้นสุดวัน พนักงานจะสื่อสารได้ดีขึ้นเมื่อพวกเขารู้สึกมั่นใจว่าเสียงของพวกเขาได้รับการรับฟัง และข้อผิดพลาดเป็นเพียงก้าวสำคัญสู่การปรับปรุง การส่งเสริมการสื่อสารระหว่างแผนกที่มีประสิทธิภาพเป็นโอกาสที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับความเห็นอกเห็นใจเป็นอันดับแรก
คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวอย่างให้ทีมผู้นำเห็นถึงความซื่อสัตย์ในการแบ่งปันคำแนะนำและแก้ไขข้อผิดพลาด. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเล่าเรื่องที่ผู้บริหารระดับสูงแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับการร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยความเห็นอกเห็นใจ.
ยิ่งพนักงานของคุณเห็นตัวอย่างของแผนกต่างๆ ที่ทำงานผ่านสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากเท่าไร พวกเขาก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะทำตามพฤติกรรมนั้นมากขึ้นเท่านั้น สิ่งนี้ยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนและเข้าใจกันมากขึ้นได้อีกด้วย
เฝ้าดูองค์กรของคุณประสบความสำเร็จด้วยการสื่อสารระหว่างแผนกที่มีประสิทธิภาพ
เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองและผลประโยชน์ของทีม ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมการสื่อสารระหว่างแผนกจึงเป็นเรื่องยากที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
อย่างไรก็ตาม ด้วยความพยายามอย่างมีสติ คุณสามารถช่วยให้แต่ละแผนกเห็นสิ่งที่พวกเขามีร่วมกันและกระตุ้นให้พวกเขาทำงานร่วมกันได้ เริ่มต้นด้วยการตั้งเป้าหมายและเปิดโอกาสให้มีการสนทนาผ่านการประชุมเป็นประจำเพื่อปรับปรุงการสื่อสารระหว่างแผนก
ชัยชนะอาจเล็กน้อยในตอนแรก แต่ด้วยความพยายามอย่างจริงใจ มันจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเวลาผ่านไป คุณจะได้รับประโยชน์จากแผนกที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยเสริมสร้างการเติบโตของกันและกันในการแสวงหาความสำเร็จร่วมกัน
สุดท้ายนี้ การสื่อสารระหว่างแผนกควรได้รับการเสริมด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและโอกาสในการให้ข้อเสนอแนะ ClickUp สามารถช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและขจัดอุปสรรคในการสื่อสารได้
ในฐานะแพลตฟอร์มการจัดการโครงการแบบครบวงจร มันรวมศูนย์ข้อมูลการทำงาน โครงการ การสนทนา ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าของคุณไว้ที่เดียว เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและลดการสื่อสารที่ผิดพลาดในทุกระดับ
ไม่ต้องทำงานแยกส่วนอีกต่อไปด้วย ClickUp
ลงทะเบียนใช้ ClickUp ฟรีและเตรียมพร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างที่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถนำมาสู่องค์กรของคุณได้