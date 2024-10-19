วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการการใช้ทรัพยากรในระบบการแพทย์

ช่วงเวลาในชีวิตที่คุณต้องการการดูแลทางการแพทย์มักไม่ใช่สถานการณ์ที่เหมาะสม และบางครั้งระบบบริการสุขภาพก็ยิ่งทำให้แย่ลงไปอีก การวิ่งวุ่นระหว่างผู้ให้บริการทางการแพทย์ ทีมบริหาร ศูนย์ผ่าตัดผู้ป่วยนอก บริษัทประกันภัย ร้านขายยา ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ฯลฯ อาจเป็นเรื่องที่เหนื่อยล้า และการพยายามได้รับการดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นผลลัพธ์อาจรู้สึกเหมือนการฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย
การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพในระบบการดูแลสุขภาพ สามารถช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ราบรื่นขึ้นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการ หากดำเนินการอย่างดี จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง และช่วยเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วย
มาเรียนรู้เพิ่มเติมกันเถอะ
การจัดการการใช้ประโยชน์คืออะไร?
การจัดการการใช้ประโยชน์ในระบบการดูแลสุขภาพ คือชุดของกระบวนการที่ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าการให้บริการทางการแพทย์มีความจำเป็น มีประสิทธิภาพ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ในการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของการจัดการการใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ นักวิจัยระบุว่า
"การจัดการการใช้ประโยชน์ก่อตัวขึ้นจากการสะสมประสบการณ์และข้อมูลอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งบ่งชี้ว่าการประเมินความเหมาะสมของบริการทางการแพทย์ที่เสนอโดยผู้ประเมินภายนอกสามารถส่งผลกระทบเชิงสร้างสรรค์ต่อวิธีการให้การดูแล และหนึ่งในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น คือ ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ"
ประวัติโดยย่อของการจัดการการใช้ทรัพยากร
แต่ก่อนอื่น ขอเล่าประวัติศาสตร์สักเล็กน้อย
ในยุคหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา ประกันสุขภาพเอกชนเติบโตขึ้นเป็นวิธีการจัดหาเงินทุนสำหรับการดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ในช่วงเวลานี้ มีแนวโน้มสำคัญหลายประการเกิดขึ้น
- ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วงทศวรรษ 1950 มีความกังวลเกิดขึ้นภายในรัฐบาลกลางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลักดันให้พวกเขาทำงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย
- ต่อมาในช่วงทศวรรษ 1960 ได้มีการมีส่วนร่วมของนายจ้าง โดยองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง—ซึ่งเป็นผู้จ่ายค่าประกัน—ได้นำโปรแกรมการบริหารการใช้ประโยชน์ของตนเองมาใช้สำหรับสวัสดิการพนักงาน
- ในทางกลับกัน การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าขั้นตอนทางการแพทย์หรือการรักษาหลายอย่างที่แนะนำนั้นไม่จำเป็น สิ่งนี้ถูกมองว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยกลายเป็นส่วนสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์
- ผลที่ตามมาคือ ผู้บริโภค ผู้จ่ายเงินบุคคลที่สาม และผู้ให้บริการประกันภัยจำเป็นต้องมีกระบวนการที่ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อให้แน่ใจว่าบริการทั้งหมดมีความจำเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า
ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการการใช้ทรัพยากรด้านการดูแลสุขภาพในรูปแบบที่เราทราบกันในปัจจุบัน
ความสำคัญของการจัดการการใช้ประโยชน์
โดยสรุป การจัดการการใช้ประโยชน์ คือกระบวนการประเมินการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์อย่างเป็นกลาง. การจัดการการใช้ประโยชน์มีความสำคัญด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น:
การควบคุมค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพได้เพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การประกันภัยกลายเป็นรูปแบบที่ใช้โดยทั่วไป สิ่งนี้จำเป็นต้องมีการตรวจสอบการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การตรวจ และการรักษาที่ไม่จำเป็น ซึ่งส่งผลให้เกิดการจัดการการใช้ทรัพยากร
การประเมินผลอย่างต่อเนื่อง: การให้บริการด้านสุขภาพจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลในระดับหนึ่ง ซึ่งการบริหารการใช้ทรัพยากรให้บริการสุขภาพสามารถมอบให้ได้ การประเมินผลนี้ช่วยตรวจสอบการตัดสินใจตลอดกระบวนการ ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
การประสานงานการดูแล: ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่มีส่วนร่วมในกระบวนการให้บริการด้านสุขภาพ การจัดการการใช้ทรัพยากรจึงทำหน้าที่เป็นจุดประสานงานการดูแลสำหรับผู้ป่วย
เทคโนโลยีขั้นสูง: เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เปิดโอกาสให้มีวิธีการที่ประหยัดและแม่นยำมากขึ้นในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในระดับใหญ่ การผสานรวมอย่างง่ายกับซอฟต์แวร์การจัดการคลินิกทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และสามารถขยายได้
เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญสูง องค์กรต่างๆ จึงมีวิธีการดำเนินการจัดการการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน มาดูกันว่าพวกเขาทำอย่างไร
ประเภทของการจัดการการใช้ประโยชน์ในระบบการแพทย์
โดยพื้นฐานแล้ว การจัดการการใช้ประโยชน์มีอยู่สามประเภท: การทบทวนย้อนหลัง การทบทวนร่วม และการทบทวนล่วงหน้า
การทบทวนย้อนหลัง
การจัดการการใช้ประโยชน์เริ่มต้นด้วยกระบวนการย้อนหลัง ซึ่งผู้ตรวจสอบจะตรวจสอบข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการดูแลที่มอบให้แก่ผู้ป่วย หลังจากให้บริการแล้ว ผู้ตรวจสอบจะพิจารณา:
- การเรียกร้อง สำหรับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บเงิน, กิจกรรมฉ้อโกง, การใช้เกินกำหนด, ฯลฯ
- เวชระเบียน เพื่อความเหมาะสมของการรักษา การปฏิบัติตามมาตรฐาน การปฏิบัติตามข้อกำหนด ฯลฯ
- รูปแบบ เพื่อทำความเข้าใจการใช้งานและศักยภาพของบริการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน
การทบทวนพร้อมกัน
การทบทวนร่วมเกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ. ในระหว่างนี้ ผู้จัดการกรณีจะติดตามการดูแลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลนั้นยังคงเหมาะสมและจำเป็น. ซึ่งรวมถึง:
- การจัดการกรณี และการประสานงานเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- การทบทวนระยะเวลาการเข้าพัก เพื่อให้แน่ใจว่าการเข้าพักมีเหตุผลทางคลินิกที่สมควร
- การวางแผนการจำหน่ายและการติดตามผลตามความจำเป็น
การทบทวนล่วงหน้า
การทบทวนล่วงหน้าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะหลัง. นี่คือการจัดการการใช้ประโยชน์แบบคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งดำเนินการก่อนการให้บริการทางการแพทย์. ผู้ให้บริการประกันภัยประเมินตัวเลือกการรักษาที่เสนอไว้และอนุมัติล่วงหน้า. การทบทวนล่วงหน้าแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก.
- การอนุมัติล่วงหน้า: การประเมินและอนุมัติสำหรับขั้นตอนบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วยและเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย
- การทบทวนการรับผู้ป่วย: การประเมินว่าจำเป็นต้องรับผู้ป่วยเข้ารักษาในโรงพยาบาลหรือไม่ และมีเหตุผลทางคลินิกที่สมควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจ่ายเงินล่วงหน้าสำหรับผู้ป่วยใน
สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การจัดการการใช้ประโยชน์ทั้งสามประเภทนี้ไม่ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง ผู้ประกันตนสามารถดำเนินการหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งประเภทสำหรับแต่ละกรณีเพื่อให้มั่นใจในความรอบคอบและประสิทธิผล
ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจทำการตรวจสอบขั้นตอนพร้อมกันกับการอนุมัติล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าขั้นตอนนั้นดำเนินการตามที่วางแผนไว้ หรือหลังจากการตรวจสอบย้อนหลังหลังการผ่าตัด ผู้ประกันตนอาจวางแผนล่วงหน้าสำหรับการติดตามขั้นตอนต่อไป
นี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งนี้จึงอาจเป็นประโยชน์
ประโยชน์ของการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายพื้นฐานของการจัดการการใช้ประโยชน์ในระบบการดูแลสุขภาพคือการควบคุมค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ยังมีประโยชน์อีกมากมายที่มอบให้แก่ผู้ป่วย ผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริษัทประกันภัย และนายจ้าง/ผู้จ่ายเงินบุคคลที่สาม
การให้การดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม
แม้ว่าจุดเน้นจะอยู่ที่การควบคุมค่าใช้จ่าย แต่จุดเน้นของการใช้ประโยชน์คือการรับรองว่าการดูแลสุขภาพที่มอบให้มีความเหมาะสมและจำเป็น ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น
การกำจัดความสูญเปล่าในการให้บริการ
การจัดการการใช้ประโยชน์ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบซ้ำสำหรับความจำเป็นทางการแพทย์และความมีประสิทธิภาพของบริการ. นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่มีค่าใช้จ่ายสูง, การทดสอบ, เป็นต้น โดยไม่จำเป็น. การจัดการการใช้ประโยชน์ยังส่งเสริมให้แพทย์และผู้ให้บริการทางการแพทย์เลือกเส้นทางการรักษาที่มีความน่าจะเป็นสูงที่จะประสบความสำเร็จในค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า.
การลดการปฏิเสธการเรียกร้อง
นโยบายการจัดการการใช้ประโยชน์กำหนดให้ผู้ให้บริการด้านสุขภาพต้องส่งคำร้องขอค่าบริการที่ครบถ้วน ถูกต้อง และมีการสนับสนุนข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่บริษัทประกันจะปฏิเสธการจ่ายค่าบริการ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการดูแลสุขภาพตามที่ควรได้รับ
การตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน
ด้วยความก้าวหน้าในเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าและการวิเคราะห์ การจัดการการใช้ประโยชน์ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับบริการทางการแพทย์มีความถูกต้องและเป็นกลาง มันช่วยให้บริษัทประกันและผู้ให้บริการด้านสุขภาพสามารถร่วมมือกันเพื่อตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับผู้ป่วยและจัดการค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การกำหนดมาตรฐานในการตัดสินใจ
แนวทางและเกณฑ์ที่ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งใช้โดยบริษัทประกันภัยช่วยในการมาตรฐานการตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการ มันมอบบริการที่สม่ำเสมอและคาดการณ์ได้ในระดับมากแก่ผู้บริโภค/ผู้ป่วย
แม้จะมีความสำคัญและประโยชน์มากมาย การบริหารการใช้ทรัพยากรก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย
ความท้าทายและข้อจำกัดในการจัดการการใช้ประโยชน์
ความท้าทายแรกและสำคัญที่สุดที่ระบบสาธารณสุขต้องเผชิญในการจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเดินบนเส้นด้ายระหว่างต้นทุนและคุณภาพ
ต้นทุนเทียบกับคุณภาพ
ในขณะที่การจัดการการใช้ประโยชน์มุ่งเน้นที่การควบคุมค่าใช้จ่าย สิ่งนั้นไม่ควรมาพร้อมกับการลดคุณภาพการบริการ การปฏิเสธบริการเพื่อการควบคุมค่าใช้จ่ายอาจส่งผลเสียต่อผลลัพธ์ของผู้ป่วยได้ ขอบเขตของข้อผิดพลาดในกรณีดังกล่าวมีน้อยมาก การหาสมดุลที่เหมาะสมเป็นความท้าทายที่ใหญ่และสำคัญอย่างยิ่ง
งานธุรการ
การจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ การรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ การบันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง และการวิเคราะห์ข้อมูลอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย การมีข้อผิดพลาดในเอกสารอาจนำไปสู่การปฏิเสธหรือการล่าช้าได้
ความท้าทายด้านข้อมูลและขนาดที่ใหญ่โตของมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยความพยายามแบบแมนนวล
ความล่าช้าและความไม่พอใจของผู้ป่วย
การอนุมัติประกันและการอนุมัติล่วงหน้าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด่วน
สำหรับผู้ป่วย แม้แต่ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็อาจมีความสำคัญอย่างยิ่ง ระยะเวลาการรอคอยสร้างความหงุดหงิดใจ การทบทวนย้อนหลังอาจนำไปสู่การปฏิเสธการเคลม ทำให้ผู้ป่วยต้องจ่ายเงินเอง
การจัดการการใช้ประโยชน์อาจรู้สึกเหมือนการแทรกแซงที่ไม่จำเป็นต่อทีมแพทย์ พวกเขาอาจรู้สึกว่าคุณกำลังสงสัยในความเป็นอิสระของพวกเขา กระบวนการส่งเอกสารที่ซับซ้อนอาจทำให้เวลาที่มีค่าของบุคลากรทางการแพทย์เสียไป และอาจทำให้พวกเขารู้สึกหงุดหงิดมากขึ้น
ปัจจัยทางจริยธรรม
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์พื้นฐานระหว่างค่าใช้จ่ายกับคุณภาพในระบบการแพทย์ การจูงใจทางการเงินจากการลดจำนวนการเรียกร้องค่าเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วย
นอกจากนี้ยังมีข้อกังวลทางจริยธรรมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย และความลับของข้อมูลผู้ป่วยที่มีความอ่อนไหว
ข้อจำกัดทางเทคโนโลยี
การจัดการการใช้ประโยชน์เป็นกระบวนการที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ที่จำเป็นสำหรับระบบวิเคราะห์ขั้นสูงเหล่านี้อาจมีราคาสูงเกินไปสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ทำให้พวกเขาต้องดำเนินการด้วยตนเอง ซึ่งแน่นอนว่านำมาซึ่งปัญหาด้านความสามารถในการขยายตัว ประสิทธิภาพที่ต่ำ และความล่าช้า
ในทางกลับกัน ระบบทางเทคนิคส่วนใหญ่ในปัจจุบันถูกแบ่งแยกเป็นไซโลที่มีโครงสร้างข้อมูลที่แตกต่างกัน ทำให้การทำความสะอาดและเตรียมข้อมูลก่อนใช้งานเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลำบาก
หลายปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการบริหารการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนและครอบคลุม
วิธีการสร้างกระบวนการบริหารการใช้ประโยชน์
การสร้างโปรแกรมการจัดการการใช้ประโยชน์ที่แข็งแกร่งต้องการแนวทางเชิงกลยุทธ์และเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมเช่นClickUp สำหรับการดูแลสุขภาพ ในส่วนนี้เราจะสาธิตวิธีการใช้ทั้งสองอย่าง
1. กำหนดวัตถุประสงค์การจัดการการใช้ประโยชน์
ภายในองค์กรของคุณ ให้กำหนดเป้าหมายของการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างชัดเจน รวมถึงขอบเขตของการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรในบริการต่างๆ และกลุ่มผู้ป่วยต่างๆ
หากการควบคุมต้นทุนเป็นเป้าหมายหลักของคุณ ให้คิดถึงการประนีประนอมที่คุณพร้อมจะยอมรับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น จากนั้นให้แยกย่อยเป้าหมายออกเป็นเป้าหมายย่อยที่ซ้อนกัน เช่น การลดการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำให้น้อยที่สุด หรือการเพิ่มคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย (CSAT)
ClickUp Goals เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการเป้าหมายทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว คุณยังสามารถรวบรวมความคืบหน้าจากงานหรือกรณีต่างๆ ที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ
2. กำหนดแนวทางการจัดการการใช้ทรัพยากรที่ชัดเจนและปราศจากความคลุมเครือ
นี่คือเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจของคุณ การกำหนดแนวทางเหล่านี้อย่างชัดเจนจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของประสบการณ์สำหรับผู้ป่วยและผู้ให้บริการ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาคุณภาพของบริการอีกด้วย
- สร้างแผนที่ขั้นตอนโดยละเอียดสำหรับทุกกระบวนการที่คุณต้องปฏิบัติตาม
- ให้ใช้แนวทางที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางขณะดำเนินการนี้ โดยให้ความสำคัญกับความต้องการและความพึงพอใจของพวกเขาเป็นอันดับแรก
- มอบหมายความรับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละส่วนของกระบวนการ
- พิจารณาทุกความเป็นไปได้เล็กๆ และกำหนดแนวทางสำหรับมัน ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังบันทึกกระบวนการอนุมัติ ให้วาดแผนผังการไหลอย่างละเอียด
ClickUp Whiteboardsมอบผืนผ้าใบแบบไดนามิกที่คุณต้องการสำหรับการระดมความคิด ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการของคุณ ใช้เพื่อออกแบบขั้นตอนการทำงานที่ไร้ข้อผิดพลาดร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ
3. สร้างทีมและให้พวกเขาสามารถทำได้
กระบวนการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ต้องอาศัยบุคลากรหลายฝ่าย ดังนั้น ควรรวบรวมทีมงานสหสาขาวิชาชีพและรับรองว่าทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับสมัคร: จ้างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรมืออาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ผู้ดูแลผู้ป่วย ฯลฯ หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารการใช้ทรัพยากรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
มอบหมาย: กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลให้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น การขอการอนุมัติล่วงหน้าต้องถูกอัปโหลดโดยแพทย์ ในขณะที่ผู้จัดการกรณีเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบ
ใช้ClickUp Tasks เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการด้านการดูแลสุขภาพของคุณเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยและการเรียกร้อง ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการติดตามการกลับเข้ารับการรักษาใหม่ ให้ตั้งค่าเป็นรายการแบบดรอปดาวน์หรือประเภทงานที่กำหนดเองของคุณ
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อสะท้อนกระบวนการทำงานของคุณ. แชร์มุมมองงานเหล่านี้อย่างปลอดภัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อการตรวจสอบ, ข้อมูล, ความคิดเห็น, เป็นต้น.
ร่วมมือ: เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่มให้คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน กระตุ้นให้พวกเขาใช้ฟีเจอร์ต่างๆ ของ ClickUp เช่น กระดานไวท์บอร์ด, แผนผังความคิด, แชท, ความคิดเห็น, คลิป ฯลฯ เพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแบบเรียลไทม์หรือแบบอะซิงโครนัส แสดงให้พวกเขาเห็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการเร่งการตัดสินใจผ่านการร่วมมือ
ฝึกอบรม: จัดโปรแกรมฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม รักษาบันทึกที่ทันสมัยเกี่ยวกับขั้นตอนล่าสุด กระบวนการที่มีหลักฐานรองรับ แนวทางปฏิบัติ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ใช้ClickUp Docsในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลนี้ แบ่งปันข้อมูลอย่างปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึงจากแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
สร้างรายการตรวจสอบงานใน ClickUpเพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของการดำเนินกระบวนการ สร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบที่คุณกำหนดเองและนำไปใช้กับแต่ละงานโดยอัตโนมัติตามที่คุณต้องการ
4. จัดตั้งระบบการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
โปรแกรมการจัดการการใช้ประโยชน์ของคุณต้องการฐานข้อมูลที่แข็งแกร่ง. นี่คือปัจจัยสำคัญที่คุณต้องพิจารณา.
ระบุข้อมูลที่คุณต้องการ: คุณอาจต้องการตัวชี้วัด เช่น อัตราการเข้ารับการรักษา อัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ จำนวนหัตถการทางการแพทย์ที่เสนอ ค่าใช้จ่ายต่อกรณี เป็นต้น ตั้งค่าฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้
อัตโนมัติการทำงาน: ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติของ ClickUp สำหรับการคำนวณ, การกระตุ้นการแจ้งเตือน, เป็นต้นเพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
ตัวอย่างเช่น อัตโนมัติกระบวนการทำงานเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายต่อกรณีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะ
สร้างแดชบอร์ด: ตั้งค่าแดชบอร์ด ClickUp ตามตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับคุณ ปรับแต่งวิดเจ็ตเพื่อติดตามตัวชี้วัดแบบเรียลไทม์และทำการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
5. ประเมินผลใหม่เป็นประจำ
แม้แต่กระบวนการที่ดีที่สุดก็จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามกาลเวลา ดังนั้น ให้จัดตั้งกระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามตัวชี้วัดสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
- ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ผู้ป่วย ผู้ให้บริการดูแล บุคลากรฝ่ายบริหาร ฯลฯ ใช้ClickUp Formsเพื่อทำให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติและผสานข้อมูลความคิดเห็นเข้ากับขั้นตอนการทำงาน
- ผสานรวมแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความชัดเจนเชิงบริบทและภาพรวมที่ครบถ้วน ตัวอย่างเช่น หากคุณเก็บสำเนานโยบายไว้ใน Google Drive หรือ Dropbox ให้ผสานรวมเข้ากับ ClickUp เพื่อการค้นหาที่ปลอดภัยและครอบคลุม
- ประเมินกระบวนการและนโยบายของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบการกำกับดูแลที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านสาธารณสุข, ยา, เทคโนโลยี, และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
จากผลการค้นพบของคุณ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการผู้ป่วยที่ดีและจัดเตรียมประสบการณ์ที่ราบรื่น
หากคุณรู้สึกท่วมท้นกับขนาดของกิจกรรมนี้ เราเข้าใจดี
ตัวอย่างการจัดการการใช้ประโยชน์
การจัดการการใช้ประโยชน์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งต้องการทีมงานขนาดใหญ่เพื่อให้การนำไปใช้มีประสิทธิภาพ. นี่คือตัวอย่างของกระบวนการขนาดเล็กที่คุณสามารถเริ่มต้นได้.
ตัวอย่างการทบทวนย้อนหลัง
การจัดการการใช้ประโยชน์เป็นขั้นตอนปกติของกระบวนการผ่าตัดใด ๆ ในระหว่างการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบจะดำเนินการดังต่อไปนี้:
- คำแนะนำ: การตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติ, การปฏิเสธ, หรือการระงับการเรียกร้องไว้
- การทบทวนเวชระเบียน: การประเมินข้อมูลจากสรุปการจำหน่ายผู้ป่วย, การฟื้นฟูสมรรถภาพ, คำแนะนำของแพทย์, เป็นต้น
- การทบทวนข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน: การศึกษาแบบฟอร์มการเรียกร้องเพื่อทำความเข้าใจความเหมาะสมของการรักษา การระบุขั้นตอนที่ไม่จำเป็น การพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ยาวนานเกินควร เป็นต้น
ตัวอย่างการทบทวนพร้อมกัน
การทบทวนพร้อมกันเกิดขึ้นเมื่อผู้จัดการการดูแลปฏิบัติหน้าที่การจัดการการใช้ประโยชน์ในขณะที่การให้ยาดำเนินอยู่ การทบทวนนี้ประกอบด้วยการ:
- การติดตาม: จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ, ยา, การติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ หรือการตรวจสุขภาพเพื่อป้องกันการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ
- การจัดการกรณี: การประสานงานการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม
- การทบทวนระยะเวลาการพักรักษา: ตรวจสอบสถานะการพักรักษาในโรงพยาบาลทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่ามีความเหมาะสมทางคลินิก
- การวางแผนการจำหน่าย: ทำงานร่วมกับทีมดูแลเพื่อประสานงานการวางแผนการจำหน่ายและความต่อเนื่องของการดูแลตามความจำเป็น
ตัวอย่างการทบทวนเบื้องต้น
ขั้นตอน เช่น การตรวจ MRI หรือการตัดชิ้นเนื้อ มักต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากบริษัทประกัน ในกรณีเช่นนี้ กระบวนการคือ:
- อนุมัติ/ปฏิเสธ: หากทุกเกณฑ์ตรงกัน ผู้จัดการกรณีจะอนุมัติการเรียกร้อง หากไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาอาจแนะนำให้มีการรักษาทางเลือก
- คำขอ: ทีมแพทย์ยื่นคำขอ
- การประเมิน: ผู้จัดการเคสตรวจสอบข้อมูลในอดีตของผู้ป่วยและความต้องการในปัจจุบันตามมาตรฐานทางการแพทย์และนโยบายที่กำหนดไว้
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ยังมีแนวทางใหม่ ๆ ในการนำไปใช้ที่กำลังพัฒนาอยู่
แนวโน้มการจัดการการใช้ประโยชน์
อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพกำลังพัฒนาในสามมิติ: ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย, รูปแบบการดูแล, และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย
การศึกษาผู้ป่วยมีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ผู้ป่วยมีสิทธิ์ที่จะสอบถามเกี่ยวกับลักษณะและผลกระทบของการรักษาที่ได้รับอย่างถูกต้อง ดังนั้น นอกเหนือจากผู้ให้บริการทางการแพทย์แล้ว หากผู้ประกันตนมีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจ ผู้ป่วยก็ต้องการให้มีการแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของตนอย่างโปร่งใสเช่นกัน
✅ อยู่ในตำแหน่งนำหน้าเทรนด์นี้โดย:
- การมีส่วนร่วมกับผู้ป่วยอย่างมีความหมายและเห็นอกเห็นใจตั้งแต่เริ่มต้น
- การสร้างวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสในองค์กรของคุณ ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ป่วยด้วย
- การตั้งค่าเครื่องมือและแดชบอร์ดเพื่อให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ
การดูแลสุขภาพตามคุณค่า
โมเดลใหม่ที่เน้นคุณค่าให้ความสำคัญกับแนวทางเชิงรุกและเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพ โดยแนะนำให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ การติดตามผล สุขภาพจิต ฯลฯ เพื่อลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ขณะเดียวกันก็ปรับปรุงผลลัพธ์ด้านสุขภาพให้ดีขึ้น
สำหรับผู้ป่วยที่เลือกโมเดลนี้ บริษัทประกันกำลังออกแบบกรมธรรม์ที่รวมการจัดการการใช้ประโยชน์ล่วงหน้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพและเบี้ยประกันภัย
✅ ผสานการดูแลที่เน้นคุณค่าโดย:
- การเสริมสร้างนโยบายการดูแลป้องกัน
- การสร้างรากฐานที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับการตรวจสอบในอนาคต
- การออกแบบการดูแลใหม่และสร้างแรงจูงใจให้กับตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางการแพทย์และข้อมูลสุขภาพได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่ออุปกรณ์สวมใส่และเครื่องติดตามสุขภาพได้รับความนิยมมากขึ้น บริษัทประกันภัยสามารถเรียนรู้ได้มากมายจากข้อมูลเหล่านี้ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีโดย:
- การรวบรวม, การทำความสะอาด, การมาตรฐาน, และการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่
- การใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงและแบบจำลองเชิงป้องกันสำหรับการจัดการการใช้ทรัพยากร
- การทำให้กระบวนการอัตโนมัติที่ไม่ต้องการการวิเคราะห์จากมนุษย์
