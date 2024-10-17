พลังของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง: นำทีมของคุณสู่ความสำเร็จ

"ยุคสมัยกำลังเปลี่ยนแปลง"—บ็อบ ดีแลนได้สร้างความสะเทือนใจอย่างลึกซึ้งด้วยบทเพลงอันเป็นตำนานของเขาจากยุค 1960
แต่ประเด็นคือ: การเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่แน่นอน (นอกเหนือจากกาแฟในออฟฟิศที่หมดในเวลาที่แย่ที่สุด)
ธุรกิจที่ต้องการคงความเกี่ยวข้องและแข่งขันได้ต้องตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงนี้ คำถามคือ: คุณจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจนี้ในเชิงบวกในบริษัทของคุณได้อย่างไร?
นี่คือจุดที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีบทบาท
ใครคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง?
การเปลี่ยนแปลงคือกฎของชีวิต
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถเชื่อมั่นในคำพูดนี้ได้
แต่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคืออะไร และพวกเขาทำอะไร? ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือผู้จัดการที่ทำงานร่วมกับทีมการจัดการการเปลี่ยนแปลงและทีมการจัดการโครงการเพื่อชี้นำบริษัทให้ไปสู่สภาพที่ต้องการ
แต่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร?
นี่คือขั้นตอนทั้งหมด สิ่งที่คุณต้องทำคือทำงานร่วมกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลง vs. ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง
มันง่ายที่จะสับสนระหว่างผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสองทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างทีมบริหารการเปลี่ยนแปลงกับองค์กรโดยรวมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
แต่ความแตกต่างที่สำคัญคือ: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะรับบทบาทที่ลงมือปฏิบัติมากขึ้น พวกเขาคือผู้ศรัทธาอย่างแท้จริง เป็นผู้จุดประกายและรวบรวมทรัพยากรกับแรงสนับสนุน โดยไม่จำเป็นต้องมีอำนาจในการบังคับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ในทางกลับกัน ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงมีอำนาจในการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ งานของพวกเขาครอบคลุมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของการนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติ ตั้งแต่กลยุทธ์และการออกแบบ ไปจนถึงการนำไปใช้และการประเมินผล
ต่างจากผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตัวแทนการเปลี่ยนแปลงมักได้รับการคัดเลือกจากผู้นำระดับกลางถึงระดับสูง
ความรับผิดชอบหลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลงคืออะไร?
ดังนั้น เราจำเป็นต้องมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงหากผู้เป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงมีอำนาจทั้งหมดหรือไม่?
แน่นอนครับ/ค่ะ.
เมื่อพนักงานแนวหน้าเป็นผู้นำในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง อัตราความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงจะพุ่งสูงขึ้นถึง 71%
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีหน้าที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร หน้าที่เหล่านี้ได้แก่:
การเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ก่อนที่คุณจะสามารถนำกระบวนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ คุณต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อน นั่นฟังดูสมเหตุสมผลใช่ไหม?
ความรับผิดชอบแรกของผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือการเข้าใจภาพรวมทั้งหมด—เป้าหมายของโครงการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่ต้องเกิดขึ้น และผลกระทบที่มีต่อองค์กร
การสร้างกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ นี่เป็นเรื่องที่ท้าทาย—การสร้างกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงไม่ใช่เรื่องง่าย
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีข้อได้เปรียบในกรณีนี้ เนื่องจากพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกำลังแรงงาน
ทำงานร่วมกับทีมบริหารการเปลี่ยนแปลง ผู้สนับสนุนของเราจะรับรองว่ากลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและความต้องการของพนักงาน
การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีบทบาทสำคัญในการทำให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
แต่พวกเขาทำได้อย่างไร?
พวกเขาอธิบายประโยชน์อย่างละเอียด อธิบายว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างไร และตอบคำถามทุกข้อที่ว่า 'แต่ทำไม?' ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
หากไม่มีการสื่อสารที่ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงของคุณจะพบกับอุปสรรคเร็วกว่าการที่ Wi-Fi ตัดระหว่างประชุม Zoom เสียอีก
การฝึกอบรมพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับความท้าทายในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะคอยชี้แนะและให้คำแนะนำแก่พนักงานตลอดการฝึกอบรมที่จำเป็น
โอ้ และพวกเขาไม่ได้แค่ฝึกอบรมแล้วจากไป—พวกเขาจะติดตามผล ให้การสนับสนุน และแก้ไขปัญหาต่างๆ เมื่อพนักงานเริ่มคุ้นเคยกับวิธีการทำงานแบบใหม่
ทำหน้าที่เป็นแบบอย่าง
49% ของพนักงานเห็นด้วยว่าแบบอย่างที่ดีช่วยนำทางพวกเขาไปสู่เส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง
ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ต้นแบบกลายเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง—ใครสักคนที่แสดงให้เห็นว่า ใช่แล้ว การเปลี่ยนแปลงสามารถยอมรับได้โดยไม่ต้องเกิดการลุกไหม้เอง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างในการนำทาง โดยแสดงให้เห็นถึงวิธีการปรับตัวและแม้กระทั่งการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมใหม่
การติดตามความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะ
การเปลี่ยนแปลงจะมีประโยชน์อะไร หากคุณไม่รู้เลยว่ามันกำลังดำเนินไปอย่างไร
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคอยติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ระบุจุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การแก้ไขปัญหาและการสร้างเครือข่ายที่มั่นคง
พูดกันตามตรง—ไม่มีกระบวนการนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้ใดที่จะปราศจากปัญหา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ตอบสนองคนแรกเมื่อเกิดปัญหา พวกเขาทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ และผู้นำด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
อย่าประเมินพลังของเครือข่ายที่แข็งแกร่งต่ำเกินไป—ไม่ว่าจะเป็นกับพนักงาน ผู้บริหารระดับสูง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใช้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงดำเนินไปอย่างราบรื่น
ความสำคัญของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง คุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวทุกคนพร้อมกัน
งานวิจัย S curve ของเอเวอร์เรตต์ โรเจอร์ส บอกเราว่าเพียง10% ถึง 20% ขององค์กรก็เพียงพอที่จะนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อให้สมาชิกที่เหลือในทีมตามมาอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ทำไมไม่มุ่งเน้นไปที่พลังของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณล่ะ?
บุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มเล็กแต่มีอิทธิพลที่สามารถนำพาองค์กรของคุณผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงคือเสียงของทีม
ทฤษฎีนี้ได้ผลเพราะแชมเปี้ยนคือพนักงานของคุณ พวกเขาคือเสียงของทีมที่ช่วยขยายความกังวล ความคิด และข้อเสนอแนะไปยังผู้นำโดยตรง
นอกจากนี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถระบุได้อย่างรวดเร็วว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ไม่ได้ผลจากข้อเสนอแนะของเพื่อนร่วมงาน
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นมีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรม
คุณทราบหรือไม่ว่าเกือบ 59% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้รับการฝึกอบรมในที่ทำงานอย่างเป็นทางการ?
มาพูดกันตรงๆ: ช่องว่างในการฝึกอบรมมีอยู่ในบริษัทส่วนใหญ่
นั่นคือจุดที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้ามามีบทบาท ผู้นำเหล่านี้จะสละเวลาเป็นประจำเพื่อฝึกอบรมพนักงานแบบตัวต่อตัว
เมื่อมีแชมป์เปี้ยนอยู่ด้วย ทักษะใหม่ ๆ จะถูกเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบเบต้า
เมื่อคุณต้องการใครสักคนเพื่อทดสอบกระบวนการใหม่, ผลิตภัณฑ์, หรือบริการ ก่อนที่พวกเขาจะพร้อมใช้งาน, ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของคุณคือผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบ.
ด้วยประสบการณ์และความเข้าใจของพวกเขา พวกเขาสามารถตรวจพบปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสร้างพื้นที่สำหรับวัฒนธรรมองค์กรเชิงบวก
มีเพียง15% ของพนักงานที่มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในที่ทำงาน อย่างไรก็ตาม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถใช้วิธีการที่เฉพาะบุคคลมากขึ้นและส่งเสริมให้พนักงานแบ่งปันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพวกเขา
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงช่วยประหยัดเงิน
นี่คือสำหรับผู้บริหารระดับสูงทุกคนที่ยังลังเลเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง: ผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีทักษะพิเศษในการลดต้นทุนการดำเนินงาน
พวกเขาเข้าใจการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถปรับกระบวนการทำงานเพื่อลดระยะเวลาการเรียนรู้ที่ยุ่งยากสำหรับสมาชิกใหม่ในทีม
นอกจากนี้ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงยังรู้วิธีปรับความพยายามของตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท
พวกเขาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ตั้งไว้
ลักษณะของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณควรมีทักษะดังต่อไปนี้:
- พวกเขาเป็นผู้นำพาพนักงานคนอื่น ๆ ผ่านเส้นทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคของการริเริ่มการเปลี่ยนแปลง
- ผู้นำการเปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่คาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พวกเขาเชื่อมต่อกับผู้คน, เข้าใจความกังวลของพวกเขา, และทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจกับแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง
- ท้ายที่สุดแล้ว ผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพียงแค่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น—พวกเขายังช่วยนำไปปฏิบัติจริงด้วย ซึ่งสิ่งนี้ต้องอาศัยทักษะการบริหารโครงการที่ยอดเยี่ยม
- ผู้นำต้องมีการมีส่วนร่วมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง
วิธีสังเกตผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพ
แล้วคุณจะสังเกตเห็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคนต่อไปของคุณได้อย่างไร?
มาเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง (เหมือนกับแชมเปี้ยนของเรา): ขอแนะนำลูซี่ เธอทำงานด้านการเงิน และแม้ว่าบทบาทของเธออาจไม่ได้บ่งบอกถึง 'ผู้นำการเปลี่ยนแปลง' แต่เธอมีคุณสมบัติที่ทำให้เธอเหมาะสมอย่างยิ่ง
เปิดรับแนวคิดใหม่
ลูซี่ มีความอยากรู้อยากเห็นตามธรรมชาติ และมักจะกระตือรือร้นที่จะสำรวจแนวคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ
ตัวอย่างเช่น เธอสังเกตเห็นความไม่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินระหว่างการตรวจสอบบัญชีประจำปีของบริษัท แทนที่จะยึดติดกับวิธีการล้าสมัย ลูซี่เสนอให้มีการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการรายงาน
โดยใช้เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลง เธอได้เป็นผู้นำทีมขนาดเล็กเพื่อทดสอบและนำมาใช้ระบบใหม่ ซึ่งส่งผลให้การทำงานด้วยตนเองลดลงถึง 30% สำหรับทีมทั้งหมด—นี่คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์!
ทักษะการติดต่อสื่อสารที่ยอดเยี่ยม
ลูซี่ มีความโดดเด่นในการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างแผนกต่างๆ
ระหว่างการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในแผนกการเงินเมื่อเร็วๆ นี้ ลูซี่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่เข้าใจระบบทางการเงินของบริษัท
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างทีมข้ามสายงาน
แนวคิดที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
เมื่อทีมของลูซี่พบปัญหาเกี่ยวกับระบบการติดตามค่าใช้จ่ายใหม่ในระหว่างการทบทวนรายไตรมาส เธอไม่ได้ตื่นตระหนก แทนที่จะโทษซอฟต์แวร์หรือชี้นิ้วโทษใคร เธอได้นัดพบกับทีมโครงการทันทีเพื่อแก้ไขปัญหา
การดำเนินการอย่างรวดเร็ว นี้ช่วยลดการหยุดชะงักและทำให้โครงการดำเนินไปตามแผน
เต็มใจที่จะเสี่ยง
ลูซี่ ชอบที่จะก้าวออกจากเขตความสบายของตัวเอง
เมื่อปีที่แล้ว ขณะที่บริษัทของเธอสำรวจซอฟต์แวร์ทางการเงินใหม่ เธออาสาเป็นผู้นำโครงการนำร่อง แม้จะมีปัญหาเล็กน้อยในตอนแรก ลูซี่ก็ยอมรับโอกาสนี้ ทดสอบการตั้งค่าต่างๆ และปรับปรุงระบบให้สมบูรณ์ก่อนการใช้งานเต็มรูปแบบ
ภาวะผู้นำที่มีความเห็นอกเห็นใจ
ลูซี่ อยู่เคียงข้างทีมของเธอ
เมื่อบริษัทของเธอมีการปรับโครงสร้างใหม่ พนักงานหลายคนรู้สึกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบทบาทหน้าที่ของพวกเขา
ลูซี่นั่งลงกับเพื่อนร่วมงานของเธอ อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งพวกเขาและองค์กรอย่างไร เธอยังจัดให้มีการประชุมติดตามผลเป็นประจำเพื่อแก้ไขข้อกังวลต่างๆ อีกด้วย
หากลูซี่อยู่ในองค์กรของคุณ คุณอาจต้องการหารือเกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับเธอ
วิธีการผนวกผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
👀 คุณรู้หรือไม่:64% ของพนักงานตอบสนองต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างด้วยการรอคำสั่งว่าจะต้องทำอะไร
ใช่ มันไม่ใช่แนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดจริง ๆ ใช่ไหม?
กระบวนการแบบนี้จะไม่มีที่ให้พนักงานได้แบ่งปันความคิดเห็น ความกังวล หรือข้อเสนอแนะที่มีค่า ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วคือสิ่งดีๆ ทั้งหมดที่สามารถปรับปรุงกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยรวมได้
ความร่วมมือคือคำมหัศจรรย์ที่นี่ และนั่นคือจุดที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณเข้ามามีบทบาท การผนวกพวกเขาเข้ากับกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นก้าวแรกในการหลุดพ้นจากวิธีการแบบบนลงล่างและฝ่ายเดียว
ดังนั้น เราจะดึงดูดให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นได้อย่างไร?
รวมพวกเขาไว้ในการวางแผน
แทนที่จะนำผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณเข้ามาในขั้นตอนการดำเนินการ ให้พวกเขาเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการและส่งเสริมให้พวกเขาเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะ
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็น ไอเดีย และอาจจะมีข้อร้องเรียนเล็กน้อย (เราทุกคนเคยเจอ) ได้แล้ว ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดนั้นให้เป็นการกระทำ!
เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในองค์กร คุณจะต้องมีอาวุธลับสองอย่าง:แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงและแผนการสื่อสาร
แต่แทนที่คุณจะต้องพยายามจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง (หรือจดบันทึกอย่างเร่งรีบลงบนกระดาษโน้ต) ขอแนะนำวิธีแก้ปัญหาที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงการจัดการให้เป็นระบบมากขึ้น: เสียงกลองClickUp
เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยเทมเพลต
ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นผู้ช่วยการจัดการการเปลี่ยนแปลงส่วนตัวของคุณ
มันมาพร้อมกับเทมเพลตการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถช่วยคุณวางแผนกระบวนการทั้งหมดได้—ไม่ต้องเดา ไม่ต้องพลาดขั้นตอน—เพียงแค่แผนที่ชัดเจน
เพื่อประหยัดเวลา (และลดความปวดหัว)คุณสามารถดูเทมเพลตแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUp ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยคุณวางแผน ดำเนินการ และติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถกำหนดผลลัพธ์ที่ต้องการได้ โดยให้ทุกคนมีความสอดคล้องกันในเป้าหมายเดียวกัน คุณยังสามารถร่วมมือกับทีมของคุณได้ โดยให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันเกี่ยวกับตำแหน่งและวิธีการที่พวกเขาคาดหวังให้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
สำหรับพวกเราที่ชื่นชอบรายการตรวจสอบที่ดี (ใครบ้างล่ะที่ไม่ชอบ?)แม่แบบรายการตรวจสอบการจัดการการเปลี่ยนแปลงของ ClickUpได้รับการแนะนำอย่างสูงหากคุณกำลังมองหาเครื่องมือที่ละเอียดมากขึ้นเพื่อติดตามทุกขั้นตอน
การร่วมมือ 101 กับ ClickUp
ตอนนี้ เพื่อยกระดับไปอีกขั้น ให้ทีมของคุณมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างละเอียดเพื่อสร้างแผนการดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุม
และนี่คือเคล็ดลับจากมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดของคุณ 💡
ได้รับการคัดเลือกโดย G2 ให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดให้กลายเป็นงานได้เพียงไม่กี่คลิก
เมื่อคุณได้กำหนดแนวคิดของคุณอย่างชัดเจนแล้ว ให้ใช้ClickUp Mind Mapsเพื่อสร้างภาพกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด—ตั้งแต่ลำดับความสำคัญและโครงสร้าง ไปจนถึงพฤติกรรมและทรัพยากร
อ่านเพิ่มเติม: วิธีเขียนกฎบัตรทีม? พร้อมตัวอย่างและเทมเพลต
สื่อสารการเปลี่ยนแปลงของคุณด้วย ClickUp
คุณจะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบความคืบหน้าตลอดกระบวนการเปลี่ยนแปลง
เริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งด้วยการประกาศครั้งแรก จากนั้นรักษาโมเมนตัมไว้ด้วยการจัดเวลาสำนักงานทุกสัปดาห์เพื่อตอบคำถาม (เพราะจะมีคำถาม)
เมื่อคุณพร้อมที่จะเปิดตัว ให้ทำให้เป็นทางการด้วยการประกาศที่ยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้น
นี่คือจุดเด่นของ ClickUp: มันเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่ทำให้ชีวิตการทำงานของคุณง่ายขึ้นฟีเจอร์งานในหลายรายการเชื่อมต่องานระหว่างทีมต่างๆ ทำให้ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
นอกจากนี้ งานที่ทำซ้ำยังช่วยให้คุณไม่พลาดการอัปเดตหรือการประชุมที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ หรือการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลที่สำคัญ
การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องสร้างวัฒนธรรมแห่งความรับผิดชอบเพื่อช่วยให้ทีมของตนยอมรับความรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของ
ด้วยClickUp Tasks คุณจะได้รับชุดเครื่องมือการจัดการงานที่ครบครัน ตั้งแต่การสร้างการพึ่งพาและการติดตามวันที่ครบกำหนดไปจนถึงการแสดงภาพเส้นเวลาการส่งมอบ
ต้องการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความซับซ้อนของงานหรือไม่? การติดตามเวลาแบบเนทีฟใน ClickUp ช่วยให้คุณติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีพัฒนาทักษะการบริหารทีมของคุณ
เอกสารประกอบรายละเอียดสำหรับบริบท
การเปลี่ยนแปลงอาจรู้สึกหนักหนาได้ โดยเฉพาะเมื่อพนักงานไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป
ทางออกคืออะไร? สร้างเอกสารรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางให้พวกเขา
ClickUp Docsทำให้เรื่องนี้ง่ายขึ้น โดยนำเสนอแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่มีโครงสร้างสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่ฐานความรู้ไปจนถึงคู่มือกระบวนการ
เครื่องมือนี้ให้การแก้ไขแบบร่วมมือและหัวข้อที่จัดรูปแบบไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยคุณสร้างทรัพยากรที่สมบูรณ์ซึ่งสนับสนุนการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงของคุณตั้งแต่ต้นจนจบ
เพื่อประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้นClickUp Brainมีคำแนะนำตามบทบาทหลายแบบเพื่อช่วยให้คุณระดมความคิด แก้ไข และสรุปเนื้อหา
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนโครงการซอฟต์แวร์หรือปรับปรุงการสื่อสารในทีม คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างกรอบเวลาที่ยืดหยุ่นได้
ทำให้การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงของคุณเป็นมนุษย์มากขึ้น
การสร้างความสื่อสารที่เปิดกว้างคือครึ่งหนึ่งของความท้าทายที่ได้รับการแก้ไขแล้ว
แทนที่จะส่งอีเมลที่แข็งกระด้างและน่าเบื่อ ลองใช้ClickUp Chatสำหรับการสนทนาแบบเรียลไทม์กับพนักงาน คุณสามารถฝังไฟล์ วิดีโอ และสเปรดชีตได้โดยตรงในแชทของคุณเพื่อการสนทนาที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
การตรวจสอบเป็นประจำ
การสื่อสารสองทางตลอดกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลงสามารถเพิ่มความสำเร็จได้ถึง 32%
ดังนั้น เมื่อโครงการการเปลี่ยนแปลงของคุณเริ่มดำเนินการแล้ว ถึงเวลาที่จะดูแลทีมของคุณด้วยการสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอ
การตรวจสอบเป็นประจำช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำไว้ว่า: แม้แต่สัญญาณเล็กน้อยของความไม่พอใจก็ควรได้รับความสนใจทันที—โดยเฉพาะเมื่อการเปลี่ยนแปลงนั้นสำคัญ
เพื่อให้การสื่อสารสองทางเปิดอยู่ตลอด 24/7 สมาชิกในทีมของคุณสามารถใช้เธรดความคิดเห็นและการกล่าวถึงใน ClickUp เพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานได้
นอกจากนี้ พวกเขาสามารถขอคำชี้แจงเพิ่มเติมได้โดยใช้ความคิดเห็นที่มอบหมาย ซึ่งสามารถติดตามได้จนกว่าจะได้รับการแก้ไข
พิจารณาสิ่งนี้:60% ถึง 70% ของการเปลี่ยนแปลงล้มเหลว. อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ใช้ ClickUp กำลังเอาชนะโอกาส.
ยกตัวอย่างเช่น เมโยคลินิก ซึ่งเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพในวิดีโอ YouTubeของพวกเขาที่ชื่อว่า 'การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก: การสร้างแผนการยอมรับเพื่อความสำเร็จ' พวกเขาได้เน้นย้ำถึง ClickUp ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นของพวกเขา หนึ่งในผู้ดำเนินรายการกล่าวว่า:
การยอมรับที่เร็วที่สุดของเครื่องมือใด ๆ ที่พวกเราสามคนได้เปิดตัวในอาชีพของเรา พนักงานมีความสุขมากขึ้น ความโปร่งใสและความร่วมมือที่ดีขึ้นทั่วทั้งทีม การสื่อสารเกี่ยวกับโครงการน้อยลง นักออกแบบสามารถขอความช่วยเหลือจากผู้นำได้โดยใช้คุณสมบัติของ ClickUp เช่น แท็กและความคิดเห็น
เครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จินตนาการถึงเรอาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งสำคัญในบริษัทข้ามชาติ
จัดการทุกอย่างคนเดียวเหรอ? ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด
ดังนั้น เธอจึงได้ก่อตั้งเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหลายคนที่มีความรับผิดชอบร่วมกันในการนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่องค์กร
นี่คือวิธีการทำงานของเครือข่ายของรีอา:
- การเผยแพร่ข้อมูล: รีอาและทีมของเธอทำให้แน่ใจว่าทุกคนในทุกแผนกและทุกประเทศเข้าใจแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง. แทนที่จะให้คนหนึ่งทำทุกอย่าง, สมาชิกแต่ละคนสื่อสาร "ทำไม" และ "อย่างไร" ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงภายในทีมของตน.
- อธิบายประโยชน์: รีอาและทีมงานของเธอเน้นย้ำผลลัพธ์เชิงบวกสำหรับพนักงาน ช่วยให้พวกเขาเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะปรับปรุงกระบวนการทำงานและเป้าหมายของบริษัทได้อย่างไร
- อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร: เครือข่ายของ Rhea รวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตอบคำถาม และนำประเด็นต่าง ๆ ไปสู่ฝ่ายบริหาร พวกเขาคือทีมที่ทุกฝ่ายสามารถพึ่งพาได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือพนักงาน
- การจัดการความซับซ้อน: เนื่องจากบริษัทมีขนาดใหญ่ วิธีการแบบเครือข่ายจึงช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีใครต้องรับภาระมากเกินไป เรอาให้ความสำคัญกับแผนกของเธอ ในขณะที่คนอื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกันในแผนกของตน
การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
จนถึงตอนนี้ เราได้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจเป็นส่วนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่า
ส่วนที่ยากคือการพัฒนาทักษะของพวกเขาให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการมีส่วนร่วมของพวกเขา สำหรับเรื่องนี้ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
การฝึกอบรมและการพัฒนาทักษะ
การฝึกอบรมเป็นรากฐานของกระบวนการนำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จทุกครั้ง เช่นเดียวกับที่รีอาทำให้แน่ใจว่าทีมของเธอมีความพร้อมอย่างเต็มที่ แชมเปี้ยนการเปลี่ยนแปลงของคุณควรได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนและระบบใหม่ ๆ
เวิร์กช็อป, เว็บบินาร์, หรือการให้คำปรึกษาสามารถช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้นำที่มั่นใจได้
คุณยังสามารถเสนอการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ความยืดหยุ่น และทักษะการเป็นผู้นำของพวกเขาได้อีกด้วย
การจัดหาทรัพยากรและการให้กำลังใจ
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณ มอบอิสระและทรัพยากรให้พวกเขาในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงและทดลองแนวคิดใหม่ๆ
การสร้างเครือข่ายที่สนับสนุน
ชุมชนเช่นเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้แบ่งปันความคิด, ข้อมูลเชิงลึก, และแนวทางที่ดีที่สุด.
การติดตามผลและการให้ข้อเสนอแนะ
สุดท้าย ตรวจสอบความคืบหน้าของผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณอย่างสม่ำเสมอ
ใช้แบบสำรวจ การสัมภาษณ์ หรือการวิเคราะห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความท้าทายของพวกเขา ให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตและยอมรับความสำเร็จของพวกเขาเพื่อรักษาแรงผลักดันให้ดำเนินต่อไป
นี่คือจุดที่ClickUp Dashboardsสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของคุณสร้างความแตกต่างได้
แดชบอร์ดของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที พร้อมมุมมองที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังทำงานได้ดีและจุดที่ต้องปรับปรุง
คุณสามารถตั้งค่าวิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงแต่ละคน โดยตรวจสอบเมตริกต่างๆ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงาน ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในทีม หรือไทม์ไลน์สำหรับเป้าหมายเฉพาะ
ตัว 'C' ใน Change ย่อมาจาก ClickUp
คุณอาจคิดว่าชื่อเรื่องดูทะเยอทะยานไปสักหน่อย แต่จากที่คุณได้เห็นข้างต้นแล้ว ความคิดเห็นจากผู้ใช้ ClickUp ก็แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น
ClickUp คือสะพานที่สมบูรณ์แบบระหว่างฝ่ายบริหารและทีมงาน การประสานงานนี้ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป้าหมายของบริษัท—หมดปัญหาอีเมลสูญหายหรือพลาดการอัปเดต
ด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรอย่าง ClickUp คุณสามารถวางแผนและดำเนินการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของคุณได้ดีขึ้น พร้อมทั้งให้ทุกทีมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน
ลงทะเบียนบน ClickUpฟรีวันนี้และเปลี่ยนแปลงบริษัทของคุณ—ทีละโครงการ