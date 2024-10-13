Zendesk Vs. Salesforce: ค้นหา CRM ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ

การตัดสินใจเลือก CRM ที่เหมาะสมสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมของคุณโต้ตอบกับลูกค้าและจัดการการดำเนินงานประจำวันได้
เครื่องมือเช่น Zendesk และ Salesforce โดดเด่นเพราะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับความต้องการทางธุรกิจและความชอบของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน เครื่องมือการขายและการตลาดเหล่านี้ครองการสนทนาเกี่ยวกับการสื่อสารกับลูกค้าและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยสัญญาว่าจะทำให้กระบวนการทำงานของธุรกิจของคุณเป็นอัตโนมัติ
แต่การเลือกระหว่างทั้งสองไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งสองแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ แต่ประสบการณ์การใช้งานและการนำไปใช้ในกรณีเฉพาะต่างกันอย่างมาก
ในบล็อกนี้ เราจะเจาะลึกถึงจุดแข็งและข้อจำกัดของทั้งสองเครื่องมือ และดูว่า CRM ใดอาจเหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ พร้อมหรือยัง? ไปกันเลย
Zendesk คืออะไร?
Zendesk เป็นเครื่องมือ CRM ที่หลากหลาย ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าและการจัดการการโต้ตอบ
มันรวมเอาชุดคุณสมบัติที่หลากหลายไว้ด้วยกัน รวมถึงระบบอัตโนมัติที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), แชทสด, ระบบตั๋ว, และฐานความรู้ที่ครอบคลุม. ในบรรดาเครื่องมือช่วยเหลือลูกค้าอื่น ๆ มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับธุรกิจที่ต้องการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงาน.
ด้วยการผสานข้อมูลลูกค้าและการให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ Zendesk ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลและทันเวลาได้ ซึ่งทำให้ทุกการติดต่อสื่อสารเพิ่มคุณค่าและสร้างความภักดีต่อแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีฟอรัมชุมชนที่เข้าถึงได้ซึ่งผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แก้ไขปัญหา และแบ่งปันแนวทางที่ดีที่สุดได้
คุณสมบัติของ Zendesk
Zendesk รวมชุดคุณสมบัติที่ทรงพลังออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการโต้ตอบกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของทีม
มาสำรวจความสามารถของ CRM ที่มีผลกระทบมากที่สุด
1. คุณสมบัติ #1: การมองเห็นท่อส่งข้อมูลอย่างสมบูรณ์
Zendesk CRM มอบความสามารถในการมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขาย ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญสำหรับทีมขายทุกทีมที่ต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่คาดคิดในช่วงสิ้นไตรมาส. ความสามารถนี้ช่วยให้คุณสามารถทำนายและจัดการกับกระบวนการขายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาจริง.
ด้วยเครื่องมือช่วยเหลือด้านเทคนิคที่ช่วยวางแผน ติดตาม และวิเคราะห์ทุกส่วนของกระบวนการขายของคุณ คุณสามารถระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่มันจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ของคุณ ระดับของข้อมูลเชิงลึกนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้คุณอยู่ข้างหน้าเสมอ
ทีมของคุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้อย่างสม่ำเสมอด้วยข้อมูลและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์
2. ฟีเจอร์ที่ 2: ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม
นี่คือวิธีที่ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพของ Zendesk ช่วยทำให้กระบวนการขายของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น:
- การจัดการการติดต่อและการทำข้อตกลง: จัดการการติดต่อและการทำข้อตกลงใน Zendesk ซึ่งข้อมูลลูกค้าที่สำคัญทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในที่เดียวที่เข้าถึงได้การผสานรวมกับ Zendeskช่วยให้ทีมของคุณมีบริบทที่จำเป็นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและปรับแต่งการโต้ตอบให้เหมาะสม
- การติดตามกิจกรรม: ไม่ว่าจะเป็นการโทร, อีเมล, หรือการประชุม, คุณสมบัติการติดตามกิจกรรมของ Zendesk ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของกิจกรรมของสมาชิกทีมแต่ละคน
- การสร้างและการจัดการลูกค้าเป้าหมาย:ตั้งแต่การแบ่งกลุ่มลูกค้าไปจนถึงการอัตโนมัติของอีเมลติดตามผล เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพมากที่สุด
- การอัตโนมัติของงานและตัวกระตุ้น: ไม่ว่าจะเป็นการส่งอีเมลต้อนรับไปยังผู้ติดต่อใหม่ หรือการแจ้งเตือนตัวแทนขายเกี่ยวกับดีลที่ใกล้ถึงวันปิดการขาย การอัตโนมัติช่วยให้การสื่อสารและการดำเนินงานมีความสม่ำเสมอ
3. ฟีเจอร์ที่ 3: บอทขับเคลื่อนด้วย AI
Zendesk AI ติดตั้งตัวแทนอัจฉริยะเพื่อจัดการกับการโต้ตอบที่ซับซ้อนของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบอทมาตรฐาน ตัวแทน AI เหล่านี้สามารถแก้ไขข้อสงสัยทั่วไปและปัญหาการสนับสนุนได้อย่างอิสระ ด้วยคุณสมบัตินี้ ตัวแทนบริการลูกค้าของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูงมากขึ้น
บอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายการสนับสนุนลูกค้าโดยไม่ลดทอนคุณภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถรักษาอัตราการพึงพอใจของลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงได้แม้ในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด
ราคาของ Zendesk
- ทีม: $25/ตัวแทนต่อเดือน
- การเติบโต: $69/ตัวแทนต่อเดือน
- มืออาชีพ: $149/ตัวแทนต่อเดือน
- องค์กร: เริ่มต้นที่ $169/ผู้ใช้ต่อเดือน
Salesforce คืออะไร?
Salesforce เป็นแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) บนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณสามารถจัดการทุกการโต้ตอบกับลูกค้าและกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ในที่เดียว
มันช่วยเพิ่มความสามารถของคุณในการเชื่อมต่อกับลูกค้า, ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า, และคู่ค้าโดยการรวมข้อมูลไว้ในที่เดียว, ทำให้การดำเนินงานเป็นระบบอัตโนมัติ, และมอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้แก่ทุกแผนกในองค์กร
แพลตฟอร์มนี้สามารถปรับขนาดได้และเหมาะสำหรับธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม ช่วยให้คุณเติบโตและปรับตัวในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
คุณสมบัติของระบบ CRM Salesforce
คุณสมบัติของ Salesforce CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกจุดสัมผัสในเส้นทางการเดินทางของลูกค้า ทำให้เป็นแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการขยายและสร้างนวัตกรรม
มาดูคุณสมบัติเด่นของ Salesforce Service Cloud กัน:
1. คุณสมบัติ #1: คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ขั้นสูง
Salesforce มีเครื่องมือรายงานและวิเคราะห์ขั้นสูงที่เปลี่ยนข้อมูลจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้. โดยการวิเคราะห์การโต้ตอบของลูกค้าและประสิทธิภาพการขาย คุณสามารถระบุแนวโน้มและรูปแบบที่นำไปสู่การตัดสินใจที่มีข้อมูลรองรับได้.
ความสามารถเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์ CRMของคุณได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ธุรกิจของคุณนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
2. ฟีเจอร์ที่ 2: ฟีเจอร์เพิ่มประสิทธิภาพ Salesforce CRM
Salesforce CRM ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งองค์กรของคุณ ด้วยการผสานรวมเครื่องมือบริการลูกค้าขั้นสูงที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการขายต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายใน Salesforce CRM:
- โปรไฟล์ลูกค้าที่ครอบคลุม: รับโปรไฟล์ลูกค้าที่ละเอียดพร้อมข้อมูลในทุกช่วงของวงจรชีวิตของลูกค้า การผสานข้อมูลนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถมองเห็นภาพรวมของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างรอบด้าน 360 องศา รวมถึงการโต้ตอบในอดีต ประวัติการซื้อ และความต้องการในอนาคต
- การมีส่วนร่วมของผู้ซื้อ: เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายผ่านกลยุทธ์การมีส่วนร่วมที่ปรับแต่งตามความต้องการซึ่งถูกผสานไว้ในระบบ CRM ของคุณ คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการติดต่อสื่อสารและการติดตามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลได้ ซึ่งช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นลูกค้าเพิ่มขึ้น
- การวิเคราะห์ยอดขาย: ใช้เครื่องมือที่ผสานรวมอย่าง Tableau เพื่อแสดงแนวโน้มยอดขาย, ติดตามประสิทธิภาพของทีม, และทำนายรายได้ด้วยความแม่นยำที่สูงขึ้น
- ข้อมูลเชิงลึกด้านรายได้: เครื่องมือภายในองค์กรช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการขายได้อย่างลึกซึ้ง ช่วยให้คุณระบุจุดติดขัด ทำนายผลลัพธ์ของดีล และปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมแบบเรียลไทม์
3. ฟีเจอร์ที่ 3: ข้อมูลเชิงลึกด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Salesforce Einstein)
Salesforce Einstein, ส่วนประกอบ AI ของ Salesforce CRM, มอบข้อมูลเชิงลึกที่ทรงพลังโดยการวิเคราะห์ข้อมูลคลาวด์บริการของคุณแบบเรียลไทม์.
คุณสมบัตินี้ทำให้การวิเคราะห์เชิงทำนายเป็นอัตโนมัติ ช่วยปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เหมาะสมที่สุด ช่วยให้ทีมของคุณสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น
ความสามารถของไอน์สไตน์ช่วยให้คุณสามารถคาดการณ์ความต้องการและแนวโน้มของลูกค้าได้ ทำให้กลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและพลวัตของตลาดอยู่เสมอ
ราคา Salesforce
- ห้องสวีทเริ่มต้น: $25/ผู้ใช้ต่อเดือน
- โปร ซูท: $100/ผู้ใช้ ต่อเดือน
- องค์กร: $165/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ไม่จำกัด: $330/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Einstein 1 Sales: $500/ผู้ใช้ต่อเดือน
Zendesk เทียบกับ Salesforce: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง Zendesk และ Salesforce นำเสนอเครื่องมือ CRM ที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของลูกค้าและปรับปรุงกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แม้ว่าจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันหลายประการ แต่ฟีเจอร์ของพวกเขาก็ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
นี่คือสิ่งที่พวกเขาเปรียบเทียบกันในด้านสำคัญ:
คุณสมบัติ #1: การมองเห็นท่อส่ง
เซนเดสก์
Zendesk มอบการมองเห็นในกระบวนการขายอย่างครบถ้วน ช่วยให้ทีมขายสามารถทำนายและจัดการกับกระบวนการขายได้ดีขึ้น สามารถช่วยวางแผน ติดตาม และวิเคราะห์ทุกส่วนของกระบวนการขาย ช่วยระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่ปัญหาจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์
เซลส์ฟอร์ซ
Salesforce เองก็มอบความสามารถในการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างชัดเจนด้วยระบบวิเคราะห์ขั้นสูงที่ช่วยติดตามการโต้ตอบกับลูกค้าและประสิทธิภาพการขาย การผสานรวมกับ AI ของ Salesforce เองที่ชื่อว่า Einstein ช่วยเสริมความสามารถเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น โดยให้ข้อมูลเชิงลึกและการแนะนำที่คาดการณ์ล่วงหน้า
🏆ผู้ชนะ: เสมอกัน ทั้งสองแพลตฟอร์มมีความโดดเด่นในการให้การมองเห็นในกระบวนการทำงาน แต่การผสานรวม AI ของ Salesforce อาจเหนือกว่า Zendesk สำหรับองค์กรที่ต้องการความสามารถในการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลเชิงคาดการณ์
สำหรับทีมขนาดเล็กที่มีกระบวนการขายที่ตรงไปตรงมา อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้ของ Zendesk อาจเป็นที่น่าสนใจมากกว่า
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาลูกค้าของคุณให้สูงสุดด้วยการเข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกค้าและลูกค้าเป้าหมายเพื่อที่คุณจะได้ใช้เทคนิคที่ดีที่สุดในการดึงดูดลูกค้าใหม่ให้กับแบรนด์ของคุณ!
คุณสมบัติ #2: เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
เซนเดสก์
Zendesk ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการรวมเครื่องมือการขายที่จำเป็นไว้ที่เดียว เช่น การจัดการผู้ติดต่อและดีล การติดตามกิจกรรม และการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติและทริกเกอร์ที่ปรับแต่งได้ช่วยปรับปรุงงานประจำให้เป็นระบบ ทำให้พนักงานขายมีเวลาไปมุ่งเน้นที่การขายมากขึ้น
เซลส์ฟอร์ซ
Salesforce เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยชุดเครื่องมือที่ครอบคลุม เช่น ระบบอัตโนมัติสำหรับทีมขายและการทำงานร่วมกันผ่านแพลตฟอร์มอย่าง Slack คุณสมบัติที่ปรับขนาดได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตและวงจรการขายที่ซับซ้อน
🏆ผู้ชนะ: ผู้ชนะที่นี่ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ. Salesforce ทำงานได้ดี โดยเฉพาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือองค์กรที่มีกระบวนการขายที่ซับซ้อน Zendesk อาจเหมาะสำหรับธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับความง่ายในการใช้งานและความเรียบง่ายมากกว่าการปรับแต่งที่ครอบคลุม
คุณสมบัติที่ 3: ความสามารถของ AI
เซนเดสก์
Zendesk ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับการบริการลูกค้าผ่านบอทอัจฉริยะที่สามารถจัดการกับคำถามและงานสนับสนุนที่เป็นกิจวัตรได้ ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่มนุษย์สามารถมุ่งเน้นไปที่การโต้ตอบที่ซับซ้อนและมีมูลค่าสูง ส่งผลให้ประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้าโดยรวมดีขึ้น
เซลส์ฟอร์ซ
Salesforce Einstein ยกระดับ AI ไปอีกขั้นด้วยการฝังการเรียนรู้เชิงลึกและการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์โดยตรงใน CRM มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละราย และทำงานอัตโนมัติในหลากหลายงานทั้งด้านการขายและการตลาด
🏆ผู้ชนะ: หากความสำคัญของคุณคือ AI ขั้นสูงที่ไม่เพียงแต่สนับสนุนตัวแทนบริการเท่านั้น แต่ยังขับเคลื่อนกลยุทธ์การขายและการตลาดผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ Salesforce คือผู้ชนะที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม เครื่องมือ AI ที่มุ่งเป้าของ Zendesk นั้นเพียงพอมากกว่าสำหรับองค์กรที่ต้องการ AI เป็นหลักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือสนับสนุนลูกค้า
Zendesk เทียบกับ Salesforce: รีวิวจาก Reddit
บน Reddit ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการอภิปรายเชิงลึกเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของเครื่องมือ CRMเช่น Zendesk และ Salesforce ซึ่งมักสะท้อนถึงประสบการณ์และกรณีการใช้งานที่หลากหลายของพวกเขา
มาดูกันว่าผู้คนพูดถึงแอปทั้งสองบนReddit อย่างไร สำหรับ Salesforce ผู้ใช้คนหนึ่งกล่าวว่า:
Salesforce ถูกนำเสนอให้เราว่าสามารถใช้งานได้ 90% ตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องปรับแต่งมากนัก เพียงแค่ตั้งค่าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสม แต่เราพบว่ามันใช้งานได้เพียง 30% ของสิ่งที่เราต้องการ และต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Omnichannel ซึ่งเราใช้เพื่อกำหนดเส้นทางเคสประเภทเฉพาะไปยังตัวแทนประเภทเฉพาะ
Salesforce ถูกนำเสนอให้เราว่าสามารถใช้งานได้ 90% ตามที่คุณต้องการโดยไม่ต้องปรับแต่งอะไรมาก เพียงแค่ตั้งค่าเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะสม แต่เราพบว่ามันใช้งานได้เพียง 30% ของสิ่งที่เราต้องการ และต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Omnichannel ซึ่งเราใช้เพื่อกำหนดเส้นทางเคสประเภทเฉพาะไปยังตัวแทนประเภทเฉพาะ
สิ่งนี้สะท้อนถึงความรู้สึกทั่วไปที่ว่าแม้ว่า Salesforce จะทรงพลัง แต่ก็มักต้องการการปรับแต่งและการพัฒนาอย่างมากเพื่อให้ตรงกับความต้องการเฉพาะ
ในทางกลับกัน ผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความไม่พอใจกับ Zendesk:
Zendesk แย่มาก หลังจากที่คุณเซ็น PO แล้ว เครื่องมือสนับสนุนของ Zendesk ก็ไม่มีประโยชน์เลย เรามีปัญหาหลายอย่างและไม่มีใครติดต่อกลับมา... ตอนนี้พวกเขาเรียกเก็บเงินเราเป็น 4 เท่าของจำนวนในสัญญาและไม่มีใครตอบกลับเลย
Zendesk แย่มาก หลังจากที่คุณเซ็น PO แล้ว เครื่องมือสนับสนุนของ Zendesk ก็ไม่มีอะไรเลย เรามีปัญหาหลายอย่างและไม่มีใครติดต่อกลับมา... ตอนนี้พวกเขาเรียกเก็บเงินเรา 4 เท่าของจำนวนในสัญญาและไม่มีใครตอบกลับเลย
ผู้ใช้รายหนึ่งซึ่งได้เปลี่ยนจาก Zendesk มาใช้ Salesforce ได้แบ่งปันมุมมองที่ครอบคลุม:
เราจึงย้ายออกจาก Zendesk ไปใช้ Salesforce และทีมปฏิบัติการของเราเกลียดมันมาก ความผิดหวังนี้แทบจะทำให้ทั้งองค์กรต่อต้าน Salesforce ไปเลย ที่จริงแล้ว หลังจากโครงการที่ยืดเยื้อในการย้ายเคสจาก Zendesk ไปยัง Salesforce พวกเขายังต้องเสียเงินเพิ่มอีกเพื่อจ้างบริษัทภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อจัดการเคสในแบบที่เป็นมิตรกับฝ่ายปฏิบัติการมากขึ้น
เราจึงย้ายจาก Zendesk ไปใช้ Salesforce และทีมปฏิบัติการของเราเกลียดมันมาก ความผิดหวังนี้แทบจะทำให้ทั้งองค์กรต่อต้าน Salesforce ไปเลย ที่จริงแล้ว หลังจากโครงการที่ยืดเยื้อในการย้ายเคสจาก Zendesk ไปยัง Salesforce พวกเขายังต้องใช้เงินมากขึ้นเพื่อจ้างบริษัทที่สามที่สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อจัดการเคสในแบบที่เป็นมิตรกับฝ่ายปฏิบัติการมากขึ้น
การหารือเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าการเลือกระหว่าง Zendesk และ Salesforce มักขึ้นอยู่กับความต้องการและความคาดหวังขององค์กรที่เฉพาะเจาะจง
Salesforce ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่สามารถปรับแต่งได้สูงแต่ก็อาจซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงในการนำไปใช้ ในทางตรงกันข้าม Zendesk ถูกมองว่าง่ายกว่าและเหมาะกับผู้ใช้มากกว่า แต่อาจขาดการสนับสนุนลูกค้าหลังการซื้อครั้งแรก
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Zendesk และ Salesforce
ClickUp นำเสนอแพลตฟอร์มอเนกประสงค์ที่ผสมผสานความยืดหยุ่นสูงเข้ากับฟีเจอร์อันทรงพลัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการมีส่วนร่วมของลูกค้า
มาค้นหาว่าทำไม ClickUp ถึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Zendesk และSalesforceในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและกระบวนการขายของคุณ
1. ClickUp's One Up #1: CRM สำหรับทีม
โซลูชัน CRM สำหรับทีมของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งการเติบโตของลูกค้าและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า มันมอบชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อแสดงภาพกระบวนการขายของคุณ ติดตามและจัดการบัญชี และปรับปรุงกระบวนการทำงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วย ClickUp ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกการติดต่อกับลูกค้าเกิดผลลัพธ์ที่โดดเด่น ด้วย ClickUp คุณสามารถ:
- สร้างระบบ CRM ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณด้วยฟิลด์ที่ปรับแต่งได้และการเชื่อมโยงระหว่างงาน เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ
- จัดการและดูเส้นทางการขายของคุณโดยใช้กระดานคัมบัง, รายการ, หรือมุมมองตารางเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการของดีลเป็นไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ผู้ติดต่อไปจนถึงลูกค้า
- อัตโนมัติการทำงานซ้ำๆ และตั้งค่าขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองเพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพในการโต้ตอบกับลูกค้าทุกครั้ง
- ใช้ประโยชน์จากวิดเจ็ตแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการเพื่อติดตามประสิทธิภาพการขาย, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของลูกค้า, และตัวชี้วัดทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ
- จัดระเบียบบัญชีโดยใช้แท็กและตัวกรองที่กำหนดเองเพื่อนำทางและเข้าถึงข้อมูลลูกค้าหรือบัญชีเฉพาะได้อย่างรวดเร็ว
2. ClickUp's One Up #2: ClickUp สำหรับการสนับสนุนลูกค้า
ClickUp สำหรับการสนับสนุนลูกค้าช่วยยกระดับความสำเร็จของลูกค้าโดยการปรับปรุงการจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการรักษาการติดต่อและข้อมูลของลูกค้าให้เป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ ทำให้สามารถมอบประสบการณ์การบริการที่ยอดเยี่ยมได้
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการทุกแง่มุมของความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในอินเทอร์เฟซเดียวที่ใช้งานง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการข้อสงสัยและปัญหาของลูกค้า
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp:
- ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองเฉพาะตามปัญหา
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อมุ่งเน้นประเด็นสำคัญโดยใช้แท็กในการทำเครื่องหมายและเชื่อมโยงปัญหาที่พบบ่อย
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม เช่น Slack, Google Drive และอื่น ๆ
- ปรับปรุงการจัดการอีเมลและการแปลงข้อมูลให้เป็นระบบด้วย Outlook และ Gmail
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงานด้วยไฟล์แนบจาก Dropbox และ OneDrive
3. ClickUp One Up #3: เทมเพลต ClickUp CRM
เทมเพลต CRM ของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เริ่มต้น (และแม้แต่ผู้นำ) ที่ต้องการปรับปรุงการจัดการลูกค้าเป้าหมาย ความสัมพันธ์กับลูกค้า และกระบวนการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มันให้โฟลเดอร์ที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่เพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ในไม่กี่วินาที
เทมเพลตนี้ช่วยให้สามารถติดตั้งระบบบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ครบทุกฟังก์ชันได้อย่างรวดเร็วภายใต้ระบบเดียวด้วยเทมเพลต CRM นี้ ทีมของคุณสามารถ:
- จัดระเบียบและติดตามลูกค้าเป้าหมายอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มอัตราการแปลงและเพิ่มความแม่นยำในการติดตามผล
- บันทึกการสื่อสารกับลูกค้าทุกรายอย่างละเอียดเพื่อเสริมสร้างการบริหารความสัมพันธ์และการปรับแต่งบริการให้เหมาะสม
- ปรับระบบ CRM ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของธุรกิจคุณ ช่วยให้สามารถปรับแต่งกระบวนการทำงานและการจัดระเบียบข้อมูลได้ตามต้องการ
- ติดตั้งระบบ CRM ที่ทำงานเต็มประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว พร้อมการตั้งค่าที่เตรียมไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้งานทันที
การเลือก CRM ที่เหมาะสม: การสร้างสมดุลระหว่างความสามารถกับกรณีการใช้งานของคุณ
การเลือกซอฟต์แวร์ CRM ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรของคุณแม้ว่าตัวอย่างซอฟต์แวร์ CRMเช่น Zendesk และ Salesforce จะนำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์ที่ทรงพลังพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่น แต่การนำไปใช้งานอาจมีความซับซ้อนและต้องใช้การลงทุนอย่างมาก
สิ่งนี้ทำให้พวกเขาเป็นทางเลือกที่ท้าทายสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) และสตาร์ทอัพที่มีข้อจำกัดทางงบประมาณ
ClickUp โดดเด่นในฐานะทางเลือกที่หลากหลายและคุ้มค่า มอบแพลตฟอร์มครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการ CRM หลากหลายรูปแบบด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ
สำหรับธุรกิจที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ClickUp นำเสนอโซลูชันที่สามารถปรับขนาดได้และเติบโตไปพร้อมกับทีมของคุณ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณได้อย่างราบรื่น
สำรวจ ClickUp วันนี้และค้นพบวิธีที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ CRM ของคุณได้