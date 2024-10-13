วิธีสร้างเอกสาร "ร่วมงานกับฉัน" ที่สะดวกใช้

คุณรู้จักคำพูดเก่า ๆ ที่ว่า "คนละสไตล์ คนละความชอบ" ไหม? 🖌️
นั่นก็จริงสำหรับการทำงานเป็นทีมเช่นกัน เช่นเดียวกับที่ไม่มีกางเกงยีนส์แบบเดียวที่เหมาะกับทุกคน ก็ไม่มีวิธีการทำงานร่วมกับผู้อื่นแบบเดียวที่ใช้ได้กับทุกคนเช่นกัน
นั่นคือจุดที่เอกสาร "วิธีการทำงานกับฉัน" หรือ "คู่มือของฉัน" เข้ามาช่วย มันคือคู่มือการใช้งานส่วนตัวสำหรับผู้ร่วมงานของคุณ
หากคุณรู้สึกหนักใจกับการปรับตัวเข้ากับทีมใหม่ หรือต้องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" อาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการ 💡
การสร้างเอกสารนี้อาจดูน่ากลัว แต่จริง ๆ แล้วง่ายกว่าที่คุณคิด! รายละเอียดสำคัญเพียงไม่กี่ข้อสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานของคุณได้อย่างมาก และเราจะแนะนำคุณผ่านขั้นตอนง่าย ๆ เพื่อเริ่มต้น
เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" คืออะไร?
เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" คือ คู่มือส่วนบุคคลที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับสไตล์การทำงานของคุณ ความชอบในการสื่อสาร และความคาดหวังในการทำงานร่วมกัน
ต่างจากวิธีการแบบดั้งเดิมที่ต้องเรียนรู้ความชอบของใครบางคนตามกาลเวลา เอกสาร "วิธีการทำงานกับฉัน" คือ:
- ชี้แจงความชอบในการทำงานของคุณ ช่วยให้เพื่อนร่วมงานและทีมสามารถทำงานร่วมกับกระบวนการของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ช่วยให้เพื่อนร่วมงาน ผู้จัดการ และทีมเข้าใจการสื่อสารแบบพบหน้ากัน ส่งผลให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นและความสัมพันธ์ในสายงานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
- ให้แนวทางที่ชัดเจนสำหรับการมีส่วนร่วม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่กลมกลืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยสรุป เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" คือแผ่นชีทที่ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจนิสัยการทำงาน รูปแบบการสื่อสาร และลำดับความสำคัญของคุณ 📚
ประโยชน์ของการใช้เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" คืออะไร?
ตอนนี้ มาสำรวจประโยชน์ของคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้ โดยเน้นให้เห็นว่ามันสามารถปรับปรุงการสื่อสารระหว่างบุคคลและประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไร
การสื่อสารที่ดีขึ้น
เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" ถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณระบุความต้องการในการสื่อสาร
ตัวอย่างเช่น คุณชอบใช้อีเมลสำหรับการสนทนาที่มีโครงสร้างหรือไม่ หรือคุณรู้สึกสบายใจมากกว่ากับการส่งข้อความที่ไม่เป็นทางการผ่านแพลตฟอร์มแชท?
เมื่อคุณแบ่งปันรูปแบบการสื่อสารของคุณ จะช่วยให้ทีมของคุณเลือกช่องทางที่ดีที่สุด ทำให้การร่วมมือราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น!
โดยการระบุวิธีการสื่อสารที่คุณต้องการ—เช่น ช่องทาง เวลาในการตอบกลับ และความถี่ในการอัปเดต—คุณจะขจัดความไม่แน่นอนออกไป ทีมงานของคุณจะทราบอย่างชัดเจนว่าควรติดต่อคุณอย่างไรและเมื่อใด ซึ่งจะช่วยลดความล่าช้าและความเข้าใจผิด
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในทุกทีม และเพื่อเสริมสร้างด้านนี้ลองสำรวจกลยุทธ์การสื่อสารที่สอดคล้องกับสไตล์ของคุณ
ลดเวลาการเริ่มต้นใช้งาน
การเข้าใจว่าผู้คนทำงานอย่างไรเมื่อเริ่มงานใหม่หรือเข้าร่วมทีมใหม่ต้องใช้เวลาและอาจทำให้รู้สึกหนักใจได้
อย่างไรก็ตาม เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" จะให้ข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้า ช่วยให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับบทบาทของตนได้ ซึ่งจะช่วยลดเวลาในการปรับตัวสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการได้อย่างมาก
📌 ตัวอย่างเช่น เอกสาร "Work With Me" ของผู้จัดการของคุณเปิดเผยว่าพวกเขาชอบการอัปเดตโครงการผ่านเอกสารที่แชร์ร่วมกันและต้องการจัดประชุมแบบตัวต่อตัวรายสัปดาห์เพื่อหารืออย่างละเอียด การรู้ว่าพวกเขาให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์เป็นการส่วนตัวช่วยให้คุณปรับรูปแบบการสื่อสารและขอความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเร่งกระบวนการปรับตัวของคุณและเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งขึ้น
ความคาดหวังที่สอดคล้องกัน
คู่มือผู้ใช้ส่วนบุคคลนี้ยังช่วยให้คุณและสมาชิกในทีมของคุณกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเวลาทำงาน, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และกำหนดเวลาส่งมอบ.
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณทำงานปกติตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. และต้องการเวลาที่ไม่ต้องถูกรบกวนตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเที่ยงวันเพื่อทำงานที่ต้องการสมาธิสูง ให้ระบุไว้ในเทมเพลตเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดกับทีมของคุณ
มันทำให้ทุกคนทราบถึงเวลาและวิธีการที่จะติดต่อคุณได้อย่างชัดเจน ความโปร่งใสนี้ช่วยป้องกันการหมดไฟในการทำงาน และส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัวที่ดี
การประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คุณเคยนั่งประชุมออนไลน์แล้วสงสัยหรือไม่ว่าทุกคนมีความเห็นตรงกันหรือไม่?
เอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" ชี้แจงวิธีการติดต่อสื่อสารกับคุณในระหว่างการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารนี้ยังแจ้งให้ทีมทราบเกี่ยวกับรูปแบบการประชุมที่คุณชื่นชอบและสไตล์การมีส่วนร่วมของคุณ
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณชอบการนำเสนอด้วยภาพมากกว่าการสนทนาที่ยืดยาว เพื่อนร่วมงานของคุณก็สามารถเตรียมตัวให้เหมาะสมได้ การปรับแนวทางนี้ช่วยให้ทุกคนมีสมาธิและทำให้การประชุมมีประสิทธิภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง
การส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนช่วยสร้างความไว้วางใจ การบันทึกความชอบในการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการตัดสินใจของคุณทำให้สมาชิกในทีมรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการทำงานร่วมกับคุณ ลดความตึงเครียดและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง
เมื่อคุณนำเสนอภาพที่โปร่งใสเกี่ยวกับสไตล์การทำงานและความชอบของคุณ คุณจะลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความเคารพซึ่งกันและกัน. เมื่อเวลาผ่านไป ความชัดเจนนี้จะสร้างความไว้วางใจ และเสริมสร้างความสามัคคีในทีม.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การทำการวิจัยและทบทวนตลาดของบริษัทที่ประสบความสำเร็จอื่น ๆ (รวมถึงวิธีที่พวกเขาสร้างคู่มือเหล่านี้) สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกและแรงบันดาลใจอันมีค่าสำหรับการจัดโครงสร้างคู่มือผู้ใช้ของคุณเอง
วิธีสร้างเอกสาร "การทำงานร่วมกับฉัน"
การสร้างเอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" ต้องอาศัยการพิจารณาตนเองและแนวทางที่มีโครงสร้าง นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณกำหนดรูปแบบการทำงานของคุณ
1. ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของเอกสาร
ก่อนอื่น ขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าเอกสารนี้ไม่ใช่สิ่งใด มันไม่ใช่รายการข้อเรียกร้องเกี่ยวกับวิธีการทำงานตามเงื่อนไขของคุณโดยเฉพาะ แต่เป็น แนวทางเพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพวกเขาสามารถร่วมมือกับคุณได้อย่างประสบความสำเร็จและ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
มีจุดประสงค์เพื่อเป็นรูปแบบของการสื่อสารเชิงรุกที่ออกแบบมาเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในทีม
ในที่สุด เอกสาร "ทำงานร่วมกับฉัน" นี้ให้ความโปร่งใส. มันตอบคำถามสำคัญที่สมาชิกใหม่ในทีมหรือผู้ร่วมงานอาจมี เช่น:
- คุณชอบสไตล์การสื่อสารแบบไหน?
- คุณให้และรับคำติชมเชิงบวกและเชิงลบอย่างไร?
- เวลาทำงานหรือช่วงเวลาที่คุณให้ความสำคัญคืออะไร?
- คุณตัดสินใจอย่างไร?
การตอบคำถามเหล่านี้จะช่วยขจัดความสับสนและความคลุมเครือที่มักนำไปสู่ความขัดแย้งภายในทีม
เมื่อคุณได้ไตร่ตรองถึงสไตล์การทำงานของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะนำความคิดของคุณมาลงบนกระดาษ และนี่คือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย! เครื่องมือจัดการโครงการที่ทรงพลังนี้สามารถทำให้การเขียนของคุณราบรื่นและเป็นระเบียบมากขึ้น
ด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และการแก้ไขเอกสารแบบร่วมมือ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถสร้างเอกสาร "การทำงานกับฉัน" ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าข้อมูลเชิงลึกของคุณสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทีมของคุณ
ในการเริ่มต้นร่างเอกสารของคุณ ให้ใช้ClickUp Docs ไม่ใช่แค่ตัวแก้ไขที่ดูหรูหราเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมืออัจฉริยะที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดการ และสื่อสารได้อย่างราบรื่น นี่คือเหตุผลที่ทำให้มันโดดเด่น
- สะอาดและยืดหยุ่น: คุณสามารถจัดโครงสร้างเอกสารของคุณเป็นหัวข้อต่างๆ เช่น ชั่วโมงการทำงานและความชอบในการรับข้อเสนอแนะ โดยไม่ต้องจัดรูปแบบที่ยุ่งเหยิง
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทีมของคุณสามารถเข้าร่วม แสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมพร้อมกันได้—ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
- การอัปเดตแบบไดนามิก: เมื่อลักษณะการทำงานของคุณเปลี่ยนแปลง (ซึ่งมันจะเกิดขึ้นแน่นอน) คุณสามารถอัปเกรดเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย
- กระบวนการทำงานแบบบูรณาการ: คุณสามารถเชื่อมโยงงาน, โครงการ, และเป้าหมายได้โดยตรงกับเอกสารของคุณ ซึ่งทำให้เอกสารเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของคุณอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นเพียงเอกสารคู่มือที่หยุดนิ่ง
2. เริ่มต้นด้วยรูปแบบการสื่อสารของคุณ
การสื่อสารคือหัวใจสำคัญของทุกความสัมพันธ์ในการทำงานที่ประสบความสำเร็จ และผู้คนสื่อสารกันแตกต่างกัน บางคนชอบพูดตรงไปตรงมาและต้องการเข้าสู่เรื่องสำคัญทันที ในขณะที่บางคนชื่นชอบการให้บริบทเพิ่มเติมหรือแม้แต่การพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ เพื่อทำลายความเกรงใจ แต่ประเด็นคือ สิ่งที่ได้ผลสำหรับคนหนึ่งอาจกลายเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับอีกคนหนึ่ง นั่นคือเหตุผลที่การเริ่มต้นด้วยการระบุความชอบในการสื่อสารในเอกสารของคุณเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
สิ่งที่ต้องระบุในเอกสาร:
- สื่อที่ต้องการ: โปรดระบุว่าคุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานติดต่อสื่อสารกับคุณในรูปแบบใด (ข้อความ, อีเมล, โทรศัพท์, ฯลฯ)
- ระยะเวลาในการตอบกลับ: โปรดระบุว่าคุณตอบกลับทันทีหรือจัดสรรเวลาเฉพาะสำหรับการรับข้อความ
- ความตรงไปตรงมา: ระบุว่าคุณชอบการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาหรือวิธีการที่ละเอียดอ่อนมากกว่า
📌 ตัวอย่าง: "ฉันตอบสนองเร็วที่สุดบนแอปส่งข้อความสำหรับการสนทนาอย่างรวดเร็ว และชอบใช้อีเมลสำหรับเรื่องที่ต้องการการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน กระบวนการคิดที่ละเอียด หรือเอกสารประกอบ ฉันมักจะตรวจสอบกล่องจดหมายของฉันวันละสองครั้ง ดังนั้นหากเป็นเรื่องเร่งด่วน ข้อความสั้น ๆ จะเหมาะสมกว่า"
ด้วยการทำเช่นนี้ คุณจะกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและหลีกเลี่ยงการคาดเดาไปมาซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อรูปแบบการสื่อสารไม่ชัดเจน
3. ระบุเวลาทำงานและความพร้อมของคุณ
ในที่ทำงานระยะไกล ชั่วโมงการทำงานมีความหลากหลายอย่างมาก 🌍
สมาชิกในทีมบางคนอาจทำงานในรูปแบบ 9–5 แบบดั้งเดิม ในขณะที่บางคนอาจมีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากภาระผูกพันส่วนตัวหรือเขตเวลา
การระบุเวลาทำงานของคุณช่วยให้เพื่อนร่วมงานทราบได้ง่ายขึ้นว่าพวกเขาสามารถคาดหวังให้คุณออนไลน์ได้เมื่อใด ซึ่งช่วยลดความหงุดหงิดในการนัดหมายประชุมหรือรอการตอบกลับ
สิ่งที่ต้องรวม:
- เวลาทำงานหลัก: คุณมักจะว่างสำหรับการประชุมหรือการทำงานร่วมกันในเวลาใด?
- เวลาโฟกัส: ระบุชั่วโมงที่คุณต้องการให้มีความเงียบสงบและไม่ถูกรบกวน
- ขอบเขต: หากคุณพร้อมให้บริการนอกเวลาทำการสำหรับกรณีฉุกเฉิน ให้กำหนดว่าอะไรคือกรณีฉุกเฉิน คุณสามารถระบุได้เช่นกันว่าคุณต้องการให้จัดการการสื่อสารที่ไม่พร้อมกันข้ามเขตเวลาอย่างไร
📌 ตัวอย่าง: "เวลาทำงานของฉันคือ 9 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น ฉันขอสงวนช่วงเช้า ตั้งแต่ 9 โมงถึง 11 โมง สำหรับงานที่ต้องใช้สมาธิสูง ดังนั้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ในช่วงเวลานี้ กรุณานัดประชุมในช่วงบ่าย โดยหลังเที่ยงจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด"
4. ชี้แจงกระบวนการตัดสินใจของคุณ
เราทุกคนมีวิธีการตัดสินใจที่แตกต่างกัน บางคนชอบที่จะลงมือทำทันที วิเคราะห์ข้อมูล และตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
บางคนชอบใช้เวลาในการตัดสินใจ ค้นคว้า ปรึกษาหารือกับสมาชิกในทีม และคิดไตร่ตรองก่อนที่จะตัดสินใจ การอธิบายกระบวนการตัดสินใจของคุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าพวกเขาสามารถมีส่วนร่วมในการหารือและให้คำแนะนำที่สอดคล้องกับสไตล์ของคุณได้อย่างไร
สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำทีม, ผู้จัดการโครงการ, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และผู้บริหารที่ต้องส่งเสริมการร่วมมือของทีมและประสิทธิภาพ
สิ่งที่ต้องรวม:
- วิธีที่คุณตัดสินใจ: ระบุว่าคุณต้องการข้อมูลทั้งหมดก่อนที่จะลงมือทำ หรือคุณชอบที่จะรวบรวมความคิดเห็นจากผู้อื่น บางคนเจริญเติบโตได้ดีเมื่อได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ในขณะที่บางคนชอบตัดสินใจด้วยตัวเองโดยไม่ได้รับอิทธิพลจากภายนอก
- ระยะเวลาในการตอบสนอง: กรุณาระบุว่าคุณตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วหรือต้องการเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองก่อนที่จะดำเนินการต่อ การทราบจังหวะการทำงานของคุณจะช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจวิธีติดต่อประสานงานกับคุณในระหว่างกระบวนการตัดสินใจ
📌 ตัวอย่าง: "ฉันชอบที่จะมีข้อมูลและบริบทให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการตัดสินใจนั้นส่งผลกระทบต่อทีม แม้ว่าฉันจะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น แต่สำหรับการหารือในภาพรวมที่สำคัญ ฉันจะขอบคุณหากมีเวลา 24–48 ชั่วโมงเพื่อไตร่ตรองและปรึกษาหารือกับผู้อื่น"
5. สรุปแนวทางของคุณในการรับข้อเสนอแนะ
นี่เป็นส่วนสำคัญของเอกสาร ข้อเสนอแนะอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน โดยเฉพาะในทีมระยะไกลที่ภาษากายและน้ำเสียงอาจถูกตีความผิดได้ง่าย
โดยการอธิบายว่าคุณชอบให้และรับคำติชมอย่างไร คุณสามารถหลีกเลี่ยงความสับสนและทำให้แน่ใจว่าคำติชมนั้นเป็นประโยชน์และได้รับการตอบรับอย่างดี
สิ่งที่ต้องรวม:
- การให้ข้อเสนอแนะ: คุณให้ข้อเสนอแนะทันทีหรือคุณชอบเก็บไว้เพื่อพูดคุยแบบตัวต่อตัว? คุณมีแนวโน้มที่จะพูดตรงๆ หรือใช้วิธีการที่เป็นทางการมากกว่า?
- การรับข้อเสนอแนะ: เมื่อได้รับข้อเสนอแนะ คุณชอบความตรงไปตรงมาหรือวิธีการที่คิดมาอย่างดีและเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่า? อย่าลังเลที่จะแจ้งให้ทราบหากคุณต้องการเวลาในการประมวลผลข้อเสนอแนะก่อนที่จะตอบกลับ
📌 ตัวอย่าง: "ฉันเชื่อในการให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงที ดังนั้นคุณมักจะได้รับการติดต่อจากฉันระหว่างหรือหลังโครงการไม่นาน หากมีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง สำหรับการรับข้อเสนอแนะ ฉันชอบรับข้อมูลที่ตรงประเด็นและสามารถนำไปปฏิบัติได้ทางอีเมลหรือพูดคุยแบบตัวต่อตัว"
6. กำหนดรูปแบบการทำงานร่วมกันของคุณ
ทุกคนร่วมมือกันในแบบของตนเอง
บางคนชอบการระดมความคิดในกลุ่ม ในขณะที่บางคนชอบทำงานอย่างอิสระและกลับมาประชุมเพื่อหารืออีกครั้ง สิ่งนี้ช่วยให้ผู้คนเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับคุณในโครงการและการประชุม
สิ่งที่ต้องรวม:
- การทำงานเป็นกลุ่ม vs. การทำงานเดี่ยว: คุณชอบความวุ่นวายของการระดมความคิดเป็นกลุ่ม หรือคุณชอบที่จะครุ่นคิดไอเดียคนเดียวก่อนที่จะนำเสนอ? แจ้งให้ทีมของคุณทราบว่ามีวิธีไหนที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคุณได้ดีที่สุด
- ความชอบในการประชุม: คุณชอบการตรวจสอบความคืบหน้าบ่อยครั้ง หรือคุณต้องการให้มีการประชุมให้น้อยที่สุด? คุณชอบการประชุมผ่านวิดีโอคอล หรือคุณต้องการสื่อสารแบบไม่พร้อมกันมากกว่า?
📌 ตัวอย่าง: "ฉันชอบทำงานฉบับร่างแรกของโครงการด้วยตัวเองก่อน แล้วจึงนำเสนอต่อทีมเพื่อขอความคิดเห็น การประชุมบ่อยเกินไปอาจรบกวนงานได้ ดังนั้นฉันจึงพยายามจำกัดการประชุมไว้สัปดาห์ละครั้ง เว้นแต่จะมีเรื่องเร่งด่วนเกิดขึ้น"
และอย่าลืมว่าการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างทีมเวิร์กที่ยอดเยี่ยมทุกครั้ง เพราะถึงแม้ไอเดียที่ดีที่สุดก็ยังต้องการความช่วยเหลือบ้าง!
7. รวมขอบเขตและความชอบของคุณ
สิ่งสำคัญคือการเน้นย้ำถึงความชอบส่วนตัวและขอบเขตของคุณด้วย
ไม่ว่าจะเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับทีมของคุณหรือวิธีการแก้ไขความขัดแย้งของคุณ ข้อมูลเชิงลึกส่วนบุคคลเหล่านี้สามารถให้กรอบการทำงานที่เป็นประโยชน์สำหรับการร่วมมือกันได้
สิ่งที่ต้องรวม:
- การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม: คุณชอบพูดคุยเรื่องทั่วไปก่อนลงลึกในรายละเอียดหรือไม่? หรือคุณชอบที่จะเข้าประเด็นสำคัญทันที? แจ้งให้ทีมของคุณทราบว่ามีอะไรที่ทำให้คุณพร้อมทำงาน
- การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้ง: เมื่อเกิดความตึงเครียดขึ้น คุณตอบสนองอย่างไร? คุณเลือกที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาโดยตรงหรือชอบใช้วิธีที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวมากกว่า? การแบ่งปันเรื่องนี้สามารถช่วยให้เพื่อนร่วมงานของคุณรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนร่วมกับคุณได้ดีขึ้น
การชัดเจนเกี่ยวกับสไตล์การสื่อสารของคุณไม่เพียงแต่ช่วยให้ทีมของคุณเข้าใจวิธีเขียนข้อความถึงคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่พวกเขาสามารถรู้สึกสบายใจในการให้และรับข้อเสนอแนะได้อีกด้วย
📌 ตัวอย่าง: "ฉันชื่นชมการพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ ในช่วงเริ่มต้นของการประชุม—มันช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี . อย่างไรก็ตาม ฉันก็ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของเวลา ดังนั้นฉันชอบที่จะเข้าสู่ประเด็นหลักภายใน 5–10 นาทีแรก สำหรับเรื่องความขัดแย้ง ฉันชอบการสื่อสารโดยตรงแต่จะสมมติว่าเจตนาดีเสมอ"
อย่าลืมว่าการค้นคว้าและดูว่าคนอื่นทำอะไรอยู่ไม่เคยเป็นสิ่งที่เสียหาย โดยการตรวจสอบสิ่งที่ได้ผลสำหรับผู้อื่น คุณสามารถได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้กับเอกสารของคุณ
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การยกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิธีที่คุณชอบในการสื่อสารสามารถ เชื่อมช่องว่างทางวัฒนธรรมและเพิ่มความเข้าใจในบริบท ระหว่างสมาชิกในทีมได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสมาชิกในทีมจากวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความเป็นทางการ คุณอาจกล่าวว่าคุณชื่นชมการทักทายที่สุภาพและการใช้คำนำหน้าที่เหมาะสมในอีเมล ในขณะเดียวกันก็สนับสนุนให้ใช้โทนการสนทนาที่เป็นกันเองในการติดตามผล ความชัดเจนนี้ช่วยให้ทุกคนเข้าใจความคาดหวังของคุณและรู้สึกสบายใจในการมีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมของพวกเขา
8. ทำให้เป็นเอกสารที่มีชีวิต
สุดท้ายนี้ เอกสารนี้ควรมีการพัฒนาไปพร้อมกับคุณ รูปแบบการทำงานเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนแปลง และความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้น 🔄
ดังนั้น ให้กลับมาทบทวนและปรับปรุงเอกสาร "วิธีการทำงานกับฉัน" ของคุณเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังจะเข้าสู่บทบาทหรือทีมใหม่ การรักษาเอกสารให้ทันสมัยจะช่วยให้เอกสารยังคงเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องสำหรับการปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
หากการร่างเอกสารนี้รู้สึกหนักใจ ไม่ต้องกังวล—ClickUp Brainพร้อมช่วยเหลือคุณ!
เครื่องมือ AI นี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้มาก:
- การร่างงานง่ายขึ้น: รับคำแนะนำเชิงลึกจาก ClickUp Brain เพื่อสื่อสารความต้องการของคุณได้อย่างชัดเจน
- ความคิดเห็นเชิงบวก: สร้างความคิดเห็นและบันทึกที่สร้างแรงบันดาลใจและสอดคล้องกับทีมของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ: อัตโนมัติงานที่น่าเบื่อเช่นการส่งการแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตและการรวบรวมความคิดเห็น ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกับทีมจริงและการปรับปรุงเอกสารของคุณ
- การผสานระบบ HR: ใช้ ClickUp Brainภายในแพลตฟอร์มการจัดการ HR ของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีรูปแบบการทำงานที่ได้รับการเคารพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
คุณต้องการเอกสารที่เตรียมไว้ล่วงหน้าซึ่งคุณสามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? เทมเพลต "Work With Me" ของ ClickUp—ที่กำลังจะมาถึง—สามารถเป็นพื้นฐานที่มั่นคงได้
เทมเพลตวิธีการทำงานร่วมกับฉันโดย ClickUp
เรามีแม่แบบให้คุณเริ่มต้นสองแบบ: แบบหนึ่งสำหรับสรุปสไตล์การทำงานของคุณ และอีกแบบหนึ่งสำหรับช่วยผู้จัดการกำหนดวิธีที่พวกเขาต้องการทำงานร่วมกับทีมของพวกเขา
เทมเพลตการทำงานร่วมกับฉัน [ผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล] ใน ClickUp
หากคุณเป็นผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลต ClickUp Working With Me [Individual Contributor]
นี่คือความจริงที่โหดร้าย: ผู้ร่วมงานแต่ละคนมักถูกฝังอยู่ในงานที่เฉพาะทาง และการสื่อสารที่ล้มเหลวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ตรวจสอบข้อเท็จจริง: การศึกษาพบว่า รูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้บริษัทในสหรัฐอเมริกาสูญเสียผลผลิตถึง 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี📉
ดังนั้น ความชัดเจนคือสิ่งสำคัญหากคุณต้องการหลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่งของสถิตินั้น
เทมเพลตนี้แสดงรูปแบบการทำงาน ความชอบ และความคาดหวังของคุณ—โดยพื้นฐานแล้วคือเกณฑ์สำหรับเพื่อนร่วมงานของคุณ ดังนั้น กรุณาสรุปความชอบของคุณด้วยเทมเพลตนี้:
- เวลาทำงานที่ต้องการ: แจ้งให้ผู้อื่นทราบเมื่อคุณว่าง เพื่อไม่ให้รบกวนงานของคุณ
- รูปแบบการสื่อสาร: กรุณาระบุว่าคุณชอบสื่อสารในรูปแบบใด—ไม่มีใครอยากอ่านอีเมลยาวเหมือนนวนิยาย
- ความชอบในการรับข้อเสนอแนะ: กรุณาแบ่งปันว่าคุณต้องการรับข้อเสนอแนะในรูปแบบใด เพื่อให้เป็นประโยชน์และชัดเจน
โดยสรุปแล้ว เทมเพลตนี้ไม่ใช่แค่ของที่มีไว้ให้ดูดีเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในบทบาทของตนโดยไม่รู้สึกหนักใจ ดังนั้น หยุดผัดวันประกันพรุ่ง ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้ แล้วลงมือทำเลย ตัวคุณในอนาคตจะขอบคุณตัวเอง
เทมเพลตการทำงานร่วมกับฉัน [ผู้จัดการ] ใน ClickUp
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการที่มีประสบการณ์หรือเพิ่งเริ่มต้นในสายงานบริหาร คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลต ClickUp Working With Me [Manager] ทำไม? เพราะการบริหารทีมอาจกลายเป็นเรื่องวุ่นวายได้
คุณต้องบาลานซ์การทำงานและรับมือกับบุคลิกภาพ มุมมอง และสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากคุณต้องการความเรียบร้อยและให้ทีมของคุณประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการทำงานของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจน: ระบุวิธีการทำงานและการตัดสินใจของคุณให้ชัดเจน เมื่อทีมของคุณรู้ว่าควรคาดหวังอะไร พวกเขาจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการเข้ามาปรึกษาคุณเกี่ยวกับคำถามหรือแนวคิดต่างๆ
- ส่งเสริมความโปร่งใส: การบันทึกความชอบของคุณช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการมีส่วนร่วมและความเปิดกว้าง ไม่มีการคาดเดาอีกต่อไปว่าจะสื่อสารกับคุณอย่างไร!
- ปรับปรุงวงจรการให้ข้อเสนอแนะ: กำหนดว่าคุณชอบให้และรับข้อเสนอแนะในรูปแบบใด นี่ไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงการสนทนาที่น่าอึดอัดเท่านั้น แต่เป็นการสร้างทีมที่เติบโตบนพื้นฐานของคำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์
อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบแนะนำตัวเองฟรีเพื่อทำความรู้จักกับทีมของคุณ
ClickUp: เพื่อนคู่ใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันของคุณ
การสร้างเอกสาร "วิธีการทำงานกับฉัน" อาจรู้สึกน่ากลัวพอๆ กับการจัดการกับลิ้นชักถุงเท้าที่ถูกละเลยมานาน—มันยุ่งเหยิงแต่ก็ง่ายที่จะมองข้าม 🤔
แต่เมื่อคุณจัดระเบียบมันแล้ว คุณจะสงสัยว่าทำไมคุณถึงรอเป็นเวลานาน
เอกสารนี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ในที่ทำงาน โดยการแบ่งปันรูปแบบการสื่อสาร ความพร้อมในการทำงาน และความต้องการในการรับข้อเสนอแนะของคุณ คุณกำลังเสริมศักยภาพให้เพื่อนร่วมงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งบนพื้นฐานของความไว้วางใจ
โปรดจำไว้ว่า จุดประสงค์ของเอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" คือการนำเสนอความชอบในปัจจุบันของคุณ ดังนั้นควรปฏิบัติต่อเอกสารนี้เสมือนเป็นเครื่องมือที่มีชีวิตซึ่งพัฒนาไปพร้อมกับรูปแบบการทำงานและพลวัตของทีมของคุณ การอัปเดตอย่างสม่ำเสมอช่วยให้เอกสารยังคงมีความเกี่ยวข้อง และด้วย ClickUp การร่างและการดูแลรักษาเอกสารจะกลายเป็นเรื่องง่ายและราบรื่น ช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
ดังนั้น ก้าวแรกนั้นคือสิ่งสำคัญ! การสร้างเอกสาร "วิธีการทำงานร่วมกับฉัน" จะช่วยสร้างความชัดเจนในความสัมพันธ์ในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมคุณ อนาคตของคุณ—และเพื่อนร่วมทีมของคุณ—จะขอบคุณคุณแน่นอน 🙌
ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้! ✅