ทำไมการทำเหมืองกระบวนการจึงสำคัญ + 5 เครื่องมือที่ดีที่สุด

PMO Team
11 ตุลาคม 2567

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเป็นผู้นำทีมในบริษัทที่ขายตรงถึงผู้บริโภคซึ่งกำลังเติบโต ทันใดนั้นคุณเริ่มสังเกตเห็นปัญหาคอขวดในสายการผลิตของคุณ คำสั่งซื้อเริ่มสะสม กำหนดส่งงานล่าช้า และคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุจุดที่มีประสิทธิภาพต่ำ

นี่คือจุดที่การขุดกระบวนการกลายเป็นสิ่งจำเป็น มันช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณ เปิดเผยความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ และค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปข้างหน้า

จากการวิจัยพบว่า ผู้นำมากกว่า 40% รายงานว่าการทำเหมืองกระบวนการช่วยพวกเขาลดต้นทุนได้

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำเหมืองกระบวนการทำงาน (Process Mining) จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้น บทความนี้จะอธิบายว่าทำไมการทำเหมืองกระบวนการทำงานจึงมีความสำคัญ และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคุณก้าวไปอีกขั้น มาเริ่มกันเลย 🚀

กระบวนการเหมืองคืออะไร?

การขุดกระบวนการ (Process mining) คือการรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การไหลของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจริงจากบันทึกเหตุการณ์ภายในระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานจริงในชีวิตประจำวัน

เทคโนโลยีนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวิธีการวิเคราะห์กระบวนการแบบดั้งเดิมกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มอบมุมมองที่แม่นยำและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ

การขุดกระบวนการ (Process mining) เทียบกับการขุดข้อมูล (Data mining) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business process management)

มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการขุดกระบวนการ (process mining), การขุดข้อมูล (data mining), และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)—ทั้งสามมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว

ตารางนี้เปรียบเทียบแง่มุมสำคัญของพวกเขาเพื่อเน้นความแตกต่างและเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร

ลักษณะการขุดกระบวนการการทำเหมืองข้อมูลการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
คำนิยามวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจโดยใช้บันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อค้นหา ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการในโลกจริงวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแบบแผนและความสัมพันธ์ในข้อมูลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลอง, การจัดการ, และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดีที่สุด
จุดมุ่งเน้นมุ่งเน้นที่ กระบวนการ เองและวิธีการที่กระบวนการเหล่านั้นไหลผ่านระบบต่างๆมุ่งเน้นที่ ข้อมูล และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือรูปแบบมุ่งเน้นที่ การออกแบบ และ การปรับปรุง กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ
การใช้งานหลักระบุความไม่มีประสิทธิภาพ, จุดติดขัด, และโอกาสในการปรับปรุงในกระบวนการทำงานการสกัดรูปแบบ ความสัมพันธ์ และแนวโน้มที่มีความหมายจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่การจัดโครงสร้าง, การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, และการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
เทคนิคที่ใช้อัลกอริทึมสำหรับการค้นพบกระบวนการ, การตรวจสอบความสอดคล้อง, และการปรับปรุงการวิเคราะห์ทางสถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง, และการจดจำรูปแบบการสร้างแบบจำลองกระบวนการ, การทำงานอัตโนมัติ, และเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (เช่น, ซิกซ์ซิกมา, ลีน)
ผลลัพธ์ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการและจุดที่สามารถปรับปรุงได้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลดต้นทุน และปฏิบัติตามเป้าหมายทางธุรกิจ

การผสานกระบวนการขุดข้อมูล (Process Mining) กับการขุดข้อมูล (Data Mining) และการจัดการกระบวนการธุรกิจ (BPM) จะมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อเข้าใจและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อย ทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น

ประเภทของการทำเหมืองกระบวนการ

การขุดกระบวนการไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกกรณี—มันมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในกระบวนการทำงานของคุณ

1. การค้นพบ

การค้นพบคือจุดเริ่มต้น เป็นจุดที่คุณวางแผนกระบวนการทำงานของคุณโดยอิงจากข้อมูลปัจจุบัน คุณจะค้นพบจุดติดขัดที่ซ่อนอยู่ ความล่าช้า และความไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในระหว่างขั้นตอนการค้นหาข้อมูล คุณอาจพบความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในกระบวนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ

2. ความสอดคล้อง

การยึดมั่นในขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น บริการทางการเงิน ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดี—แต่เป็นข้อบังคับ การทำเหมืองกระบวนการตามความสอดคล้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้

การเบี่ยงเบนสามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมากได้

ตามการศึกษาของ PwC องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการของตนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบได้ถึง 30%

3. การปรับปรุง

การปรับปรุงจะนำโมเดลกระบวนการที่มีอยู่ของคุณและฉีดข้อมูลจริงเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มันช่วยปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการที่ควรจะเป็น นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดเวลาหยุดทำงาน

ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสายการผลิตของคุณเพื่อลดของเสียโดยอิงจากข้อมูลการดำเนินงานจริง

4. การวิเคราะห์ตัวแปร

ประเภทนี้เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของกระบวนการเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายทีมหรือหลายสาขา ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าแนวทางใดได้ผลดีที่สุดและนำมาเป็นมาตรฐานตามความเหมาะสม

5. การขุดกระบวนการเชิงคาดการณ์

การทำเหมืองเชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณคาดการณ์และป้องกันปัญหาในอนาคตโดยการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลปัจจุบัน มันช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกได้

ตัวอย่างเช่น สามารถทำนายการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยรูปแบบทางประวัติศาสตร์

ทำไมการทำเหมืองกระบวนการจึงมีความสำคัญ?

การขุดกระบวนการช่วยให้คุณคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ โอกาสที่พลาดไป และพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการปรับปรุง

นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ:

  • การค้นหาจุดคอขวดที่ซ่อนอยู่: เคยรู้สึกไหมว่ากระบวนการทำงานของธุรกิจคุณติดขัดและไม่มีทางไปต่อ? การทำเหมืองกระบวนการ (Process Mining) จะช่วยระบุจุดที่เกิดการติดขัดและช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการได้งานวิจัยโดย Deloitteพบว่าบริษัทที่เริ่มใช้การทำเหมืองกระบวนการสามารถลดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้ถึง 25%
  • การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ในอุตสาหกรรมที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การทำเหมืองกระบวนการช่วยให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบ ช่วยประหยัดค่าปรับที่มีราคาแพงและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
  • ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การขุดกระบวนการไม่ได้เพียงแค่ค้นหาปัญหา—แต่ยังช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
  • การเสริมสร้างการตัดสินใจ: ด้วยการให้มุมมองแบบเรียลไทม์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ การทำเหมืองกระบวนการช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถเลือกตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและทันเวลา ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
  • การลดต้นทุนการดำเนินงาน: องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากกระบวนการเหมืองข้อมูลสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรได้
  • ให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติ: ระบุและจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการสามารถช่วยสร้างขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดและผสานรวมโซลูชันระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทำเหมืองกระบวนการทำงานอย่างไร?

การขุดค้นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ นี่คือวิธีการทำงานทั้งหมด:

ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลกิจกรรม

ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์จากระบบสารสนเทศของคุณ บันทึกเหล่านี้จะติดตามทุกขั้นตอนในกระบวนการ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบ ข้อมูลนี้รวมถึงเวลาที่บันทึกไว้ กิจกรรมที่เกิดขึ้น และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น

ขั้นตอนที่ 2: การสร้างแผนผังกระบวนการ

เมื่อคุณได้ข้อมูลของคุณแล้ว เครื่องมือการขุดกระบวนการจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่กระบวนการแบบภาพ แผนที่นี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการของคุณไหลเวียนอย่างไร โดยเน้นทุกขั้นตอนและจุดตัดสินใจ

ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพ

เมื่อมีแผนภาพกระบวนการอยู่ในมือ คุณสามารถเริ่มระบุได้ว่าความคืบหน้าเกิดขึ้นที่ใดและปัญหาเกิดขึ้นที่ใด

การวิเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบ:

  • มีคอขวดหรือลูปที่ไม่ควรมีอยู่หรือไม่?
  • ขั้นตอนบางอย่างใช้เวลานานกว่าที่ควรหรือไม่?

การขุดกระบวนการช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถทำการปรับปรุงตามข้อมูลได้

ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบความสอดคล้อง

สุดท้าย การตรวจสอบกระบวนการ (process mining) จะตรวจสอบว่ากระบวนการของคุณกำลังดำเนินไปตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้หรือไม่ (การตรวจสอบความสอดคล้อง) โดยเปรียบเทียบการไหลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด และแจ้งเตือนเมื่อพบความเบี่ยงเบนใด ๆ

นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด เนื่องจากมันช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยง

เมื่อใดควรใช้การขุดกระบวนการ

ใช้กระบวนการขุดข้อมูลเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในการทำความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ. นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น:

การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย

หากทีมขายของคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การทำเหมืองกระบวนการสามารถระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดหายไปที่ไหน มันจะเน้นให้เห็นถึงการลดลงของการมีส่วนร่วมและขั้นตอนที่มีการสูญเสียลูกค้าเป้าหมายสูง ทำให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ของคุณได้

ตัวอย่างเช่น ทีมขายของDeutsche Telekom ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการชำระเงินให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้การขุดกระบวนการ(process mining) ซึ่งช่วยประหยัดเงินได้มากกว่า 66 ล้านยูโร โดยการลดการชำระเงินซ้ำซ้อนและลดการสูญเสียส่วนลดเงินสด

ประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน

ในด้านการเงิน การทำเหมืองกระบวนการสามารถเปิดเผยความล่าช้าในกระบวนการทำธุรกรรมได้ โดยการระบุจุดคอขวดที่ชัดเจน ช่วยปรับปรุงการอนุมัติการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Kraft Heinz ใช้กระบวนการขุดข้อมูลเพื่อลดการชำระเงินล่าช้าลง 30% และปรับปรุงกระแสเงินสด

การปรับปรุงกระบวนการทางการแพทย์

ในด้านการดูแลสุขภาพ การทำเหมืองกระบวนการสามารถเปิดเผยความไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของผู้ป่วย ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการวินิจฉัยและการรักษา ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งในด้านความเร็วและคุณภาพของการดูแล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดของพวกเขาจะไม่ติดขัด

Sysmex บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ใช้กระบวนการขุดค้นเพื่อกู้คืนเงินค้างชำระจำนวน3.4 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 30 วัน เพิ่มกระแสเงินสดขึ้น 10 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังลดอัตราการชำระเงินล่าช้าจาก 61% เหลือ 44%

ตอนนี้ มาสำรวจเครื่องมือที่ทำให้การขุดกระบวนการง่ายขึ้นสำหรับองค์กรของคุณ

เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำเหมืองกระบวนการ

ศักยภาพอันน่าทึ่งของระบบอัตโนมัติเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้คล่องตัวและค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพได้

มาเจาะลึก 5 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำเหมืองกระบวนการที่สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุการเปลี่ยนแปลงนี้

1. UiPath

การขุดกระบวนการของ UiPath
ผ่านทางUiPath

UiPath โดดเด่นในด้านการทำเหมืองกระบวนการ (process mining) ด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ มันสามารถทำแผนที่กระบวนการได้อย่างละเอียด ช่วยให้ธุรกิจระบุความไม่มีประสิทธิภาพและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย UiPath ทำให้การมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath

  • วิเคราะห์รอยเท้าดิจิทัลของกระบวนการ ข้ามระบบต่างๆ เช่น SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle และแพลตฟอร์มที่กำหนดเอง
  • ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้วยแดชบอร์ดที่ติดตามกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดซื้อถึงชำระเงิน, การสั่งซื้อถึงเงินสด, และการจัดการเหตุการณ์
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย โดยการลดการซื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, ระยะเวลาการสั่งซื้อ, และการชำระเงินซ้ำซ้อน
  • ใช้ประโยชน์จาก Automation Cloud™ เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม UiPath อย่างเต็มรูปแบบ รับประกันการอัปเดตที่รวดเร็ว ความสามารถในการขยายตัว และความยืดหยุ่น

ข้อจำกัดของ UiPath

  • อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
  • ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ

ราคาของ UiPath

  • ฟรี: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน

2. ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์

การขุดกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ Anywhere
ผ่านทางg2.com

Automation Anywhere ผสานการขุดกระบวนการทำงานเข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์เพื่อจับรายละเอียดของผู้ใช้ที่ซับซ้อนในทุกแอปพลิเคชัน รวมถึง VDI และหน้าต่างเมนเฟรม

เทคโนโลยีนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ในระดับที่ละเอียด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere

  • ปรับใช้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของพนักงาน แผนผังกระบวนการและรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการนำระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์มาใช้
  • สร้างมุมมองที่ถูกต้องและปราศจากอคติของกระบวนการทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร เพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เปิดเผยเส้นทางการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และลดระยะเวลาในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
  • ขยายการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรด้วย สถาปัตยกรรมคลาวด์ที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน ทั้งบนเดสก์ท็อปและผู้ใช้ โดยรับประกันการควบคุมความเป็นส่วนตัว
  • รับมุมมองที่ชัดเจนและปลอดภัยเกี่ยวกับจุดที่ควรให้ความสำคัญในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการ โดยใช้ AI และคลาวด์สเกลเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  • ระบุกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำงานอัตโนมัติที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ด้วย Process Discovery

ข้อจำกัดของ Automation Anywhere

  • ความซับซ้อนของเครื่องมืออาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
  • ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับแผนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  • การดำเนินการและการตั้งค่าอาจใช้เวลานาน

ราคาของ Automation Anywhere

  • ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9000 ต่อปี

3. เซโลนิส

เซโลนิส
ผ่านทางCelonis

Celonis นำเสนอการมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจของคุณแบบดิจิทัลที่มีความเคลื่อนไหวและเรียลไทม์ผ่านการทำเหมืองข้อมูลกระบวนการ แพลตฟอร์มของพวกเขาไม่ผูกติดกับระบบใด ๆ และไม่มีอคติ ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุณ

เทคโนโลยีการขุดกระบวนการของ Celonis ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และติดตามกระบวนการทำงานได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถปลดล็อกคุณค่าที่ซ่อนอยู่ได้

คุณสมบัติเด่นของ Celonis

  • ตรวจสอบความถูกต้องและแสดงภาพการไหลของกระบวนการ ที่สร้างขึ้นบนกราฟ Process Intelligence ของคุณ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยการเติมข้อมูลลงในแดชบอร์ดด้วยแพ็คเกจและแผนภูมิที่กำหนดเองโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางของ Celonis Studio
  • ร่วมมือในการวิเคราะห์กระบวนการและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิกด้วย Business Miner
  • เปลี่ยนคำขอภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการ ด้วย Process Copilot เครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ด้านกระบวนการของ Celonis และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)

ข้อจำกัดของเซลอนิส

  • อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การพึ่งพาคุณภาพของข้อมูลมากเกินไปเนื่องจากบทบาทที่ก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติ
  • ความซับซ้อนในการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูง

ราคาของ Celonis

  • ฟรี: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ $90,000 สำหรับสัญญา 3 ปี

4. ซอฟต์แวร์ เอจี ARIS

ซอฟต์แวร์ เอจี ARIS
ผ่านทางg2.com

ARIS ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของคุณและวางตำแหน่งให้คุณโดดเด่นในอุตสาหกรรมของคุณ เป็นชุดเครื่องมือการจัดการกระบวนการและการทำเหมืองข้อมูลที่ครอบคลุม

มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันของคุณ ช่วยกำหนดกระบวนการที่เหมาะสม และรับประกันการควบคุมธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำ

นอกเหนือจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ARIS มอบความฉลาดทางกระบวนการขั้นสูงผ่านชุดเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนด้วย GenAI, ARIS จัดการวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด นำเสนอโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ, การอัตโนมัติ, ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการขุดข้อมูลกระบวนการ

คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ AG ARIS

  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบที่คุณมีอยู่เพื่อขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
  • รวมการวิเคราะห์ธุรกิจ การขุดกระบวนการ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าไว้ในชุดเดียว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและลดข้อผิดพลาด
  • รวมและขยายพื้นที่ผลิตภัณฑ์หลักทั้งสี่ของ ARIS Suite ตามความต้องการและระดับความพร้อมของคุณ

ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ AG ARIS

  • ต้นทุนสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • การติดตามการอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ ๆ อาจต้องการการฝึกอบรมและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

ราคาของซอฟต์แวร์ AG ARIS

  • ฟรี: แผนพื้นฐานสำหรับ 3 เดือน
  • ข้อดี: เริ่มต้นที่ €125/เดือนต่อผู้ใช้

5. IBM Process Mining

ไอบีเอ็ม
ผ่านทางg2.com

IBM Process Mining ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Process Mining เป็นหนึ่งใน25 ผลิตภัณฑ์ของ IBM ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก TrustRadius

คุณสามารถเข้าถึงแบบจำลองกระบวนการที่มีพื้นฐานจากข้อมูลจริง พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยวิธีการดำเนินงานของธุรกิจคุณ โอกาสในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้จะถูกระบุผ่านเครื่องมือขุดค้นกระบวนการ ซึ่งช่วยจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและผลตอบแทนที่คาดหวัง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Process Mining

  • บรรลุความโปร่งใสของกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ERP และ CRM, ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ, และจัดลำดับความสำคัญของการอัตโนมัติตามผลกระทบและผลตอบแทนจากการลงทุน
  • ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการแก้ไขและโครงสร้างพื้นฐานของ RPA bot
  • อำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการดำเนินการด้วยการสร้างบอท RPA อัตโนมัติ

ข้อจำกัดของ IBM Process Mining

  • การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
  • การผสานข้อมูลจากหลายระบบอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

การกำหนดราคา IBM Process Mining

  • ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
  • แพลตฟอร์ม (SaaS): เริ่มต้นที่ $3,200/เดือน
  • แพลตฟอร์ม (ภายในองค์กร): เริ่มต้นที่ $2,885/เดือน

ปรับปรุงการจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

การขุดกระบวนการให้ภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนการทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการมากกว่าแค่ข้อมูล—คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง

ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขุดกระบวนการของคุณได้ ห้องสมุดของเทมเพลตสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการขุดกระบวนการของคุณได้ มาดูตัวอย่างหนึ่งกันเถอะ

เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตการแมปกระบวนการของ ClickUpเพื่อสร้างภาพและปรับปรุงกระบวนการของคุณได้ คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของเทมเพลตเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการที่ละเอียด สร้างภาพแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย

ขจัดจุดคอขวดและจุดอ่อนในระบบของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขจัดจุดคอขวดและจุดอ่อนในระบบของคุณด้วยเทมเพลตแผนผังกระบวนการของ ClickUp

นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการของคุณได้:

  • เอกสารกระบวนการแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบแผนผังกระบวนการ, เวิร์กโฟลว์, และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวด้วยClickUp Docs ทำให้การเข้าถึง, อัปเดต, และจัดการข้อมูลกระบวนการของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การร่วมมือและการให้คำแนะนำ: ปรับปรุงการร่วมมือในทีมด้วยการใช้ClickUp Spaces ร่วมกัน สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  • การผสานรวมกับการจัดการโครงการ: ผสานแผนผังกระบวนการเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และรับรองว่าการปรับปรุงกระบวนการจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อสร้างรายงานและแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญของกระบวนการให้เห็นภาพชัดเจน ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ ติดตามการปรับปรุง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้ตามที่กระบวนการของคุณพัฒนา ไม่ว่าคุณจะขยายการดำเนินงานหรือปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ เทมเพลตของ ClickUp สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้

ข้อจำกัดของการขุดกระบวนการ

แม้ว่าการทำเหมืองกระบวนการจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • การพึ่งพาข้อมูล: ขึ้นอยู่กับการมีอยู่และคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่ามีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มั่นคง และมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • ความซับซ้อนในการนำไปใช้: การระบุและนำไปใช้โอกาสการอัตโนมัติอาจมีความซับซ้อนและต้องการทักษะเฉพาะทาง การมีกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมสามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นขึ้น
  • ความท้าทายในการบูรณาการ: การบูรณาการเครื่องมือการขุดกระบวนการกับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การใช้เทคนิคการขุดหลายระดับและการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนการบูรณาการสามารถลดความท้าทายเหล่านี้ได้

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณด้วย ClickUp

การขุดกระบวนการช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคุณ แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดกำลังทำให้ช้าลงเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณไว้วางใจในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นการกระทำจริง มันช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการกระบวนการของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน

ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร