ทำไมการทำเหมืองกระบวนการจึงสำคัญ + 5 เครื่องมือที่ดีที่สุด

ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเป็นผู้นำทีมในบริษัทที่ขายตรงถึงผู้บริโภคซึ่งกำลังเติบโต ทันใดนั้นคุณเริ่มสังเกตเห็นปัญหาคอขวดในสายการผลิตของคุณ คำสั่งซื้อเริ่มสะสม กำหนดส่งงานล่าช้า และคุณต้องการความช่วยเหลือในการระบุจุดที่มีประสิทธิภาพต่ำ
นี่คือจุดที่การขุดกระบวนการกลายเป็นสิ่งจำเป็น มันช่วยให้คุณมองเห็นทุกขั้นตอนในกระบวนการทำงานของคุณ เปิดเผยความไม่มีประสิทธิภาพที่ซ่อนอยู่ และค้นหาเส้นทางที่ดีที่สุดไปข้างหน้า
จากการวิจัยพบว่า ผู้นำมากกว่า 40% รายงานว่าการทำเหมืองกระบวนการช่วยพวกเขาลดต้นทุนได้
ไม่ว่าจะเป็นการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำเหมืองกระบวนการทำงาน (Process Mining) จะมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลให้คุณสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้น ไม่จำเป็นต้องทำงานหนักขึ้น บทความนี้จะอธิบายว่าทำไมการทำเหมืองกระบวนการทำงานจึงมีความสำคัญ และจะเน้นย้ำถึงเครื่องมือชั้นนำที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคุณก้าวไปอีกขั้น มาเริ่มกันเลย 🚀
กระบวนการเหมืองคืออะไร?
การขุดกระบวนการ (Process mining) คือการรวบรวมเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ศาสตร์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์การไหลของกระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลจริงจากบันทึกเหตุการณ์ภายในระบบสารสนเทศ เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานจริงในชีวิตประจำวัน
เทคโนโลยีนี้ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างวิธีการวิเคราะห์กระบวนการแบบดั้งเดิมกับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล มอบมุมมองที่แม่นยำและนำไปปฏิบัติได้มากขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินงานทางธุรกิจ
การขุดกระบวนการ (Process mining) เทียบกับการขุดข้อมูล (Data mining) และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (Business process management)
มาทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการขุดกระบวนการ (process mining), การขุดข้อมูล (data mining), และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)—ทั้งสามมีความเกี่ยวข้องกันแต่ไม่เหมือนกันทีเดียว
ตารางนี้เปรียบเทียบแง่มุมสำคัญของพวกเขาเพื่อเน้นความแตกต่างและเข้าใจได้ดีขึ้นว่าพวกเขาเสริมซึ่งกันและกันอย่างไร
|ลักษณะ
|การขุดกระบวนการ
|การทำเหมืองข้อมูล
|การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (BPM)
|คำนิยาม
|วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจโดยใช้บันทึกเหตุการณ์ของระบบเพื่อค้นหา ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการในโลกจริง
|วิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหาแบบแผนและความสัมพันธ์ในข้อมูล
|ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลอง, การจัดการ, และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้ดีที่สุด
|จุดมุ่งเน้น
|มุ่งเน้นที่ กระบวนการ เองและวิธีการที่กระบวนการเหล่านั้นไหลผ่านระบบต่างๆ
|มุ่งเน้นที่ ข้อมูล และการค้นหาข้อมูลเชิงลึกหรือรูปแบบ
|มุ่งเน้นที่ การออกแบบ และ การปรับปรุง กระบวนการทำงานและขั้นตอนต่าง ๆ
|การใช้งานหลัก
|ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ, จุดติดขัด, และโอกาสในการปรับปรุงในกระบวนการทำงาน
|การสกัดรูปแบบ ความสัมพันธ์ และแนวโน้มที่มีความหมายจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่
|การจัดโครงสร้าง, การทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ, และการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น
|เทคนิคที่ใช้
|อัลกอริทึมสำหรับการค้นพบกระบวนการ, การตรวจสอบความสอดคล้อง, และการปรับปรุง
|การวิเคราะห์ทางสถิติ, การเรียนรู้ของเครื่อง, และการจดจำรูปแบบ
|การสร้างแบบจำลองกระบวนการ, การทำงานอัตโนมัติ, และเทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (เช่น, ซิกซ์ซิกมา, ลีน)
|ผลลัพธ์
|ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการและจุดที่สามารถปรับปรุงได้
|ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
|เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ลดต้นทุน และปฏิบัติตามเป้าหมายทางธุรกิจ
การผสานกระบวนการขุดข้อมูล (Process Mining) กับการขุดข้อมูล (Data Mining) และการจัดการกระบวนการธุรกิจ (BPM) จะมอบเครื่องมือให้คุณเพื่อเข้าใจและปรับปรุงการดำเนินงานของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยคุณหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบบ่อย ทำให้การดำเนินงานของคุณราบรื่น
ประเภทของการทำเหมืองกระบวนการ
การขุดกระบวนการไม่ใช่โซลูชันที่เหมาะกับทุกกรณี—มันมีหลายรูปแบบ แต่ละแบบถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะในกระบวนการทำงานของคุณ
1. การค้นพบ
การค้นพบคือจุดเริ่มต้น เป็นจุดที่คุณวางแผนกระบวนการทำงานของคุณโดยอิงจากข้อมูลปัจจุบัน คุณจะค้นพบจุดติดขัดที่ซ่อนอยู่ ความล่าช้า และความไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานในปัจจุบันได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในระหว่างขั้นตอนการค้นหาข้อมูล คุณอาจพบความล่าช้าที่ไม่คาดคิดในกระบวนการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ
2. ความสอดคล้อง
การยึดมั่นในขั้นตอนที่กำหนดไว้แล้วในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น บริการทางการเงิน ไม่ใช่แค่ความคิดที่ดี—แต่เป็นข้อบังคับ การทำเหมืองกระบวนการตามความสอดคล้องใช้เทคโนโลยีเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทางธุรกิจของคุณปฏิบัติตามขั้นตอนหรือข้อบังคับที่กำหนดไว้
การเบี่ยงเบนสามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งช่วยให้องค์กรหลีกเลี่ยงค่าปรับจำนวนมากได้
ตามการศึกษาของ PwC องค์กรที่ใช้เทคโนโลยีในกระบวนการของตนสามารถลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบได้ถึง 30%
3. การปรับปรุง
การปรับปรุงจะนำโมเดลกระบวนการที่มีอยู่ของคุณและฉีดข้อมูลจริงเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มันช่วยปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้สอดคล้องกับวิธีการที่ควรจะเป็น นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและลดเวลาหยุดทำงาน
ตัวอย่างเช่น การปรับปรุงสายการผลิตของคุณเพื่อลดของเสียโดยอิงจากข้อมูลการดำเนินงานจริง
4. การวิเคราะห์ตัวแปร
ประเภทนี้เปรียบเทียบเวอร์ชันต่าง ๆ ของกระบวนการเดียวกัน เหมาะสำหรับองค์กรที่มีหลายทีมหรือหลายสาขา ช่วยให้คุณสามารถเห็นได้ว่าแนวทางใดได้ผลดีที่สุดและนำมาเป็นมาตรฐานตามความเหมาะสม
5. การขุดกระบวนการเชิงคาดการณ์
การทำเหมืองเชิงคาดการณ์ช่วยให้คุณคาดการณ์และป้องกันปัญหาในอนาคตโดยการวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลปัจจุบัน มันช่วยให้คุณทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับความล่าช้าหรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น ทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเชิงรุกได้
ตัวอย่างเช่น สามารถทำนายการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอาศัยรูปแบบทางประวัติศาสตร์
ทำไมการทำเหมืองกระบวนการจึงมีความสำคัญ?
การขุดกระบวนการช่วยให้คุณคัดกรองข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพ โอกาสที่พลาดไป และพื้นที่ที่พร้อมสำหรับการปรับปรุง
นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญ:
- การค้นหาจุดคอขวดที่ซ่อนอยู่: เคยรู้สึกไหมว่ากระบวนการทำงานของธุรกิจคุณติดขัดและไม่มีทางไปต่อ? การทำเหมืองกระบวนการ (Process Mining) จะช่วยระบุจุดที่เกิดการติดขัดและช่วยลดระยะเวลาของกระบวนการได้งานวิจัยโดย Deloitteพบว่าบริษัทที่เริ่มใช้การทำเหมืองกระบวนการสามารถลดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานได้ถึง 25%
- การรับรองการปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ในอุตสาหกรรมที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การทำเหมืองกระบวนการช่วยให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนของกระบวนการของคุณเป็นไปตามกฎระเบียบ ช่วยประหยัดค่าปรับที่มีราคาแพงและลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ
- ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: การขุดกระบวนการไม่ได้เพียงแค่ค้นหาปัญหา—แต่ยังช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้
- การเสริมสร้างการตัดสินใจ: ด้วยการให้มุมมองแบบเรียลไทม์และขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการ การทำเหมืองกระบวนการช่วยให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสามารถเลือกตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและทันเวลา ซึ่งส่งผลเชิงบวกต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
- การลดต้นทุนการดำเนินงาน: องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากกระบวนการเหมืองข้อมูลสามารถลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรได้
- ให้ความสำคัญกับระบบอัตโนมัติ: ระบุและจัดลำดับความสำคัญของการริเริ่มระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซอฟต์แวร์ออกแบบกระบวนการสามารถช่วยสร้างขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสมที่สุดและผสานรวมโซลูชันระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำเหมืองกระบวนการทำงานอย่างไร?
การขุดค้นกระบวนการเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลเพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับวิธีการทำงานของกระบวนการทางธุรกิจของคุณ นี่คือวิธีการทำงานทั้งหมด:
ขั้นตอนที่ 1: การรวบรวมข้อมูลกิจกรรม
ขั้นตอนแรกคือการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์จากระบบสารสนเทศของคุณ บันทึกเหล่านี้จะติดตามทุกขั้นตอนในกระบวนการ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มีการสั่งซื้อไปจนถึงการส่งมอบ ข้อมูลนี้รวมถึงเวลาที่บันทึกไว้ กิจกรรมที่เกิดขึ้น และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการนั้น
ขั้นตอนที่ 2: การสร้างแผนผังกระบวนการ
เมื่อคุณได้ข้อมูลของคุณแล้ว เครื่องมือการขุดกระบวนการจะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างแผนที่กระบวนการแบบภาพ แผนที่นี้จะแสดงให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่ากระบวนการของคุณไหลเวียนอย่างไร โดยเน้นทุกขั้นตอนและจุดตัดสินใจ
ขั้นตอนที่ 3: วิเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพ
เมื่อมีแผนภาพกระบวนการอยู่ในมือ คุณสามารถเริ่มระบุได้ว่าความคืบหน้าเกิดขึ้นที่ใดและปัญหาเกิดขึ้นที่ใด
การวิเคราะห์เพื่อประสิทธิภาพช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกข้อมูลของคุณเพื่อตรวจสอบ:
- มีคอขวดหรือลูปที่ไม่ควรมีอยู่หรือไม่?
- ขั้นตอนบางอย่างใช้เวลานานกว่าที่ควรหรือไม่?
การขุดกระบวนการช่วยให้คุณมองเห็นความไม่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถทำการปรับปรุงตามข้อมูลได้
ขั้นตอนที่ 4: การตรวจสอบความสอดคล้อง
สุดท้าย การตรวจสอบกระบวนการ (process mining) จะตรวจสอบว่ากระบวนการของคุณกำลังดำเนินไปตามเส้นทางที่ตั้งใจไว้หรือไม่ (การตรวจสอบความสอดคล้อง) โดยเปรียบเทียบการไหลของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับแบบจำลองที่เหมาะสมที่สุด และแจ้งเตือนเมื่อพบความเบี่ยงเบนใด ๆ
นี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีกฎระเบียบที่เข้มงวด เนื่องจากมันช่วยให้การปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นไปอย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยง
เมื่อใดควรใช้การขุดกระบวนการ
ใช้กระบวนการขุดข้อมูลเมื่อคุณเผชิญกับความท้าทายในการทำความเข้าใจและปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณ. นี่คือตัวอย่างสถานการณ์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจได้ดีขึ้น:
การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการขาย
หากทีมขายของคุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ การทำเหมืองกระบวนการสามารถระบุได้ว่าลูกค้าเป้าหมายหลุดหายไปที่ไหน มันจะเน้นให้เห็นถึงการลดลงของการมีส่วนร่วมและขั้นตอนที่มีการสูญเสียลูกค้าเป้าหมายสูง ทำให้คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการและกลยุทธ์ของคุณได้
ตัวอย่างเช่น ทีมขายของDeutsche Telekom ได้ปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการชำระเงินให้เหมาะสมที่สุดโดยใช้การขุดกระบวนการ(process mining) ซึ่งช่วยประหยัดเงินได้มากกว่า 66 ล้านยูโร โดยการลดการชำระเงินซ้ำซ้อนและลดการสูญเสียส่วนลดเงินสด
ประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน
ในด้านการเงิน การทำเหมืองกระบวนการสามารถเปิดเผยความล่าช้าในกระบวนการทำธุรกรรมได้ โดยการระบุจุดคอขวดที่ชัดเจน ช่วยปรับปรุงการอนุมัติการชำระเงินและการออกใบแจ้งหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
Kraft Heinz ใช้กระบวนการขุดข้อมูลเพื่อลดการชำระเงินล่าช้าลง 30% และปรับปรุงกระแสเงินสด
การปรับปรุงกระบวนการทางการแพทย์
ในด้านการดูแลสุขภาพ การทำเหมืองกระบวนการสามารถเปิดเผยความไม่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการไหลของผู้ป่วย ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกขั้นตอนตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการวินิจฉัยและการรักษา ได้รับการปรับให้เหมาะสมทั้งในด้านความเร็วและคุณภาพของการดูแล วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสเงินสดของพวกเขาจะไม่ติดขัด
Sysmex บริษัทด้านการดูแลสุขภาพ ใช้กระบวนการขุดค้นเพื่อกู้คืนเงินค้างชำระจำนวน3.4 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง 30 วัน เพิ่มกระแสเงินสดขึ้น 10 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังลดอัตราการชำระเงินล่าช้าจาก 61% เหลือ 44%
ตอนนี้ มาสำรวจเครื่องมือที่ทำให้การขุดกระบวนการง่ายขึ้นสำหรับองค์กรของคุณ
เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำเหมืองกระบวนการ
ศักยภาพอันน่าทึ่งของระบบอัตโนมัติเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการมีซอฟต์แวร์การจัดการกระบวนการทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถปรับปรุงการดำเนินงานให้คล่องตัวและค้นหาความไม่มีประสิทธิภาพได้
มาเจาะลึก 5 เครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับการทำเหมืองกระบวนการที่สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุการเปลี่ยนแปลงนี้
1. UiPath
UiPath โดดเด่นในด้านการทำเหมืองกระบวนการ (process mining) ด้วยการนำเสนอการวิเคราะห์ขั้นสูงและความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ มันสามารถทำแผนที่กระบวนการได้อย่างละเอียด ช่วยให้ธุรกิจระบุความไม่มีประสิทธิภาพและทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย UiPath ทำให้การมองเห็นและปรับปรุงกระบวนการทำงานเป็นเรื่องง่าย นำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างมีนัยสำคัญ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UiPath
- วิเคราะห์รอยเท้าดิจิทัลของกระบวนการ ข้ามระบบต่างๆ เช่น SAP, Salesforce, ServiceNow, Oracle และแพลตฟอร์มที่กำหนดเอง
- ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ด้วยแดชบอร์ดที่ติดตามกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดซื้อถึงชำระเงิน, การสั่งซื้อถึงเงินสด, และการจัดการเหตุการณ์
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย โดยการลดการซื้อที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด, ระยะเวลาการสั่งซื้อ, และการชำระเงินซ้ำซ้อน
- ใช้ประโยชน์จาก Automation Cloud™ เพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์ม UiPath อย่างเต็มรูปแบบ รับประกันการอัปเดตที่รวดเร็ว ความสามารถในการขยายตัว และความยืดหยุ่น
ข้อจำกัดของ UiPath
- อาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้สำหรับฟีเจอร์ขั้นสูง
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดเมื่อเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
ราคาของ UiPath
- ฟรี: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $420 ต่อเดือน
2. ออโตเมชั่น แอนนี่แวร์
Automation Anywhere ผสานการขุดกระบวนการทำงานเข้ากับระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ มอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ใช้การมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์เพื่อจับรายละเอียดของผู้ใช้ที่ซับซ้อนในทุกแอปพลิเคชัน รวมถึง VDI และหน้าต่างเมนเฟรม
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจของคุณได้ในระดับที่ละเอียด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Automation Anywhere
- ปรับใช้ภายในไม่กี่นาทีโดยไม่รบกวนกระบวนการทำงานของพนักงาน แผนผังกระบวนการและรูปแบบต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการนำระบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์มาใช้
- สร้างมุมมองที่ถูกต้องและปราศจากอคติของกระบวนการทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กร เพื่อระบุความไม่มีประสิทธิภาพ เปิดเผยเส้นทางการทำงานที่เหมาะสมที่สุด และลดระยะเวลาในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้
- ขยายการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กรด้วย สถาปัตยกรรมคลาวด์ที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่พร้อมกัน ทั้งบนเดสก์ท็อปและผู้ใช้ โดยรับประกันการควบคุมความเป็นส่วนตัว
- รับมุมมองที่ชัดเจนและปลอดภัยเกี่ยวกับจุดที่ควรให้ความสำคัญในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการ โดยใช้ AI และคลาวด์สเกลเพื่อส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- ระบุกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพและโอกาสในการทำงานอัตโนมัติที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด ด้วย Process Discovery
ข้อจำกัดของ Automation Anywhere
- ความซับซ้อนของเครื่องมืออาจทำให้ผู้ใช้ใหม่รู้สึกท่วมท้น
- ค่าใช้จ่ายสูงสำหรับแผนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
- การดำเนินการและการตั้งค่าอาจใช้เวลานาน
ราคาของ Automation Anywhere
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $9000 ต่อปี
3. เซโลนิส
Celonis นำเสนอการมองเห็นกระบวนการทางธุรกิจของคุณแบบดิจิทัลที่มีความเคลื่อนไหวและเรียลไทม์ผ่านการทำเหมืองข้อมูลกระบวนการ แพลตฟอร์มของพวกเขาไม่ผูกติดกับระบบใด ๆ และไม่มีอคติ ให้มุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานของคุณ
เทคโนโลยีการขุดกระบวนการของ Celonis ช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์ ปรับปรุง และติดตามกระบวนการทำงานได้ ทำให้ทีมของคุณสามารถปลดล็อกคุณค่าที่ซ่อนอยู่ได้
คุณสมบัติเด่นของ Celonis
- ตรวจสอบความถูกต้องและแสดงภาพการไหลของกระบวนการ ที่สร้างขึ้นบนกราฟ Process Intelligence ของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ด้วยการเติมข้อมูลลงในแดชบอร์ดด้วยแพ็คเกจและแผนภูมิที่กำหนดเองโดยใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางของ Celonis Studio
- ร่วมมือในการวิเคราะห์กระบวนการและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกกับทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิกด้วย Business Miner
- เปลี่ยนคำขอภาษาธรรมชาติให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการ ด้วย Process Copilot เครื่องมือ AI ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ด้านกระบวนการของ Celonis และโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)
ข้อจำกัดของเซลอนิส
- อาจมีราคาแพง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การพึ่งพาคุณภาพของข้อมูลมากเกินไปเนื่องจากบทบาทที่ก้าวหน้าของระบบอัตโนมัติ
- ความซับซ้อนในการปรับแต่งและคุณสมบัติขั้นสูง
ราคาของ Celonis
- ฟรี: ฟังก์ชันการใช้งานจำกัด
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ $90,000 สำหรับสัญญา 3 ปี
4. ซอฟต์แวร์ เอจี ARIS
ARIS ขับเคลื่อนประสิทธิภาพของคุณและวางตำแหน่งให้คุณโดดเด่นในอุตสาหกรรมของคุณ เป็นชุดเครื่องมือการจัดการกระบวนการและการทำเหมืองข้อมูลที่ครอบคลุม
มันให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการดำเนินงานประจำวันของคุณ ช่วยกำหนดกระบวนการที่เหมาะสม และรับประกันการควบคุมธุรกิจของคุณอย่างแม่นยำ
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน ARIS มอบความฉลาดทางกระบวนการขั้นสูงผ่านชุดเครื่องมือที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนด้วย GenAI, ARIS จัดการวงจรชีวิตของกระบวนการทั้งหมด นำเสนอโซลูชันสำหรับการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ, การอัตโนมัติ, ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ, และการขุดข้อมูลกระบวนการ
คุณสมบัติเด่นของซอฟต์แวร์ AG ARIS
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับระบบที่คุณมีอยู่เพื่อขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวม
- รวมการวิเคราะห์ธุรกิจ การขุดกระบวนการ ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเข้าไว้ในชุดเดียว ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและลดข้อผิดพลาด
- รวมและขยายพื้นที่ผลิตภัณฑ์หลักทั้งสี่ของ ARIS Suite ตามความต้องการและระดับความพร้อมของคุณ
ข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ AG ARIS
- ต้นทุนสูง โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การติดตามการอัปเดตและคุณสมบัติใหม่ ๆ อาจต้องการการฝึกอบรมและการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง
ราคาของซอฟต์แวร์ AG ARIS
- ฟรี: แผนพื้นฐานสำหรับ 3 เดือน
- ข้อดี: เริ่มต้นที่ €125/เดือนต่อผู้ใช้
5. IBM Process Mining
IBM Process Mining ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้นและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Process Mining เป็นหนึ่งใน25 ผลิตภัณฑ์ของ IBM ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมจาก TrustRadius
คุณสามารถเข้าถึงแบบจำลองกระบวนการที่มีพื้นฐานจากข้อมูลจริง พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยวิธีการดำเนินงานของธุรกิจคุณ โอกาสในการนำระบบอัตโนมัติมาใช้จะถูกระบุผ่านเครื่องมือขุดค้นกระบวนการ ซึ่งช่วยจัดลำดับความสำคัญตามผลกระทบและผลตอบแทนที่คาดหวัง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IBM Process Mining
- บรรลุความโปร่งใสของกระบวนการโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ ERP และ CRM, ระบุความไม่มีประสิทธิภาพ, และจัดลำดับความสำคัญของการอัตโนมัติตามผลกระทบและผลตอบแทนจากการลงทุน
- ขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินการแก้ไขและโครงสร้างพื้นฐานของ RPA bot
- อำนวยความสะดวกในการเร่งรัดการดำเนินการด้วยการสร้างบอท RPA อัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ IBM Process Mining
- การเรียนรู้ที่ชันสำหรับผู้ใช้ใหม่
- การผสานข้อมูลจากหลายระบบอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก
การกำหนดราคา IBM Process Mining
- ฟรี: ทดลองใช้ 30 วัน
- แพลตฟอร์ม (SaaS): เริ่มต้นที่ $3,200/เดือน
- แพลตฟอร์ม (ภายในองค์กร): เริ่มต้นที่ $2,885/เดือน
ปรับปรุงการจัดการกระบวนการให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การขุดกระบวนการให้ภาพที่ชัดเจนของขั้นตอนการทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม เพื่อจัดการและปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องการมากกว่าแค่ข้อมูล—คุณต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการขุดกระบวนการของคุณได้ ห้องสมุดของเทมเพลตสามารถช่วยให้คุณปรับปรุงการขุดกระบวนการของคุณได้ มาดูตัวอย่างหนึ่งกันเถอะ
เทมเพลตการทำแผนผังกระบวนการ ClickUp
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เทมเพลตการแมปกระบวนการของ ClickUpเพื่อสร้างภาพและปรับปรุงกระบวนการของคุณได้ คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางที่ใช้งานง่ายของเทมเพลตเพื่อสร้างแผนผังกระบวนการที่ละเอียด สร้างภาพแต่ละขั้นตอนของเวิร์กโฟลว์ของคุณ ระบุจุดที่อาจเกิดปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย
นี่คือวิธีที่เทมเพลตนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระบวนการของคุณได้:
- เอกสารกระบวนการแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบแผนผังกระบวนการ, เวิร์กโฟลว์, และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้ในศูนย์กลางเดียวด้วยClickUp Docs ทำให้การเข้าถึง, อัปเดต, และจัดการข้อมูลกระบวนการของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การร่วมมือและการให้คำแนะนำ: ปรับปรุงการร่วมมือในทีมด้วยการใช้ClickUp Spaces ร่วมกัน สมาชิกทีมสามารถแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และร่วมมือกันแบบเรียลไทม์ได้ ทำให้ทุกคนมีความสอดคล้องและได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- การผสานรวมกับการจัดการโครงการ: ผสานแผนผังกระบวนการเข้ากับเครื่องมือการจัดการโครงการของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อัตโนมัติเวิร์กโฟลว์ และรับรองว่าการปรับปรุงกระบวนการจะถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรายงานและการวิเคราะห์: ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อสร้างรายงานและแสดงข้อมูลเมตริกสำคัญของกระบวนการให้เห็นภาพชัดเจน ตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการ ติดตามการปรับปรุง และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมีประสิทธิผล ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งเทมเพลตได้ตามที่กระบวนการของคุณพัฒนา ไม่ว่าคุณจะขยายการดำเนินงานหรือปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ที่มีอยู่ เทมเพลตของ ClickUp สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณและปรับให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
ข้อจำกัดของการขุดกระบวนการ
แม้ว่าการทำเหมืองกระบวนการจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรที่ต้องการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การพึ่งพาข้อมูล: ขึ้นอยู่กับการมีอยู่และคุณภาพของข้อมูลเป็นอย่างมาก ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือผิดพลาดอาจนำไปสู่การวิเคราะห์ที่ผิดพลาดได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้แน่ใจว่ามีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มั่นคง และมีการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- ความซับซ้อนในการนำไปใช้: การระบุและนำไปใช้โอกาสการอัตโนมัติอาจมีความซับซ้อนและต้องการทักษะเฉพาะทาง การมีกลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและการฝึกอบรมสามารถช่วยให้การเปลี่ยนผ่านนี้ราบรื่นขึ้น
- ความท้าทายในการบูรณาการ: การบูรณาการเครื่องมือการขุดกระบวนการกับระบบที่มีอยู่เดิมอาจเป็นเรื่องท้าทายและอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมาก การใช้เทคนิคการขุดหลายระดับและการใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนการบูรณาการสามารถลดความท้าทายเหล่านี้ได้
เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจของคุณด้วย ClickUp
การขุดกระบวนการช่วยให้คุณค้นหาและแก้ไขความไม่มีประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานของคุณ แสดงให้เห็นว่าสิ่งใดกำลังทำให้ช้าลงเพื่อให้คุณสามารถปรับปรุงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ClickUp คือเครื่องมือจัดการโครงการที่คุณไว้วางใจในการเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ให้เป็นการกระทำจริง มันช่วยให้คุณมองเห็นและจัดการกระบวนการของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงได้โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อน
ลงทะเบียนใช้ ClickUpตอนนี้เพื่อปรับปรุงการจัดการกระบวนการของคุณให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร