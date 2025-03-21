14 แม่แบบการจัดการโครงการใน Google Sheets ฟรี

การจัดการโครงการหลายโครงการอาจรู้สึกเหมือนเป็นงานที่ไม่มีวันจบสิ้น ในฐานะผู้จัดการโครงการ คุณทำงานหนักเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ ตรงตามกำหนดเวลา จัดสรรงาน และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ทุกอย่างกลับดูเหมือนจะหลุดลอยไปจากคุณ
นี่คือจุดที่เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets มีประโยชน์ ด้วยอินเทอร์เฟซที่ช่วยให้คุณจัดการโครงการหลายโครงการในที่เดียว Google Sheets ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการกระบวนการจัดการโครงการที่ราบรื่น หากใช้อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับคุณและทีมของคุณได้
ในบล็อกนี้ เราจะแบ่งปันเทมเพลตการจัดการโครงการฟรีที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นได้ทันที
อะไรคือสิ่งที่ทำให้เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets ดี?
เทมเพลตการจัดการโครงการในGoogle Sheets เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้จัดการโครงการ—มีความหลากหลาย ใช้งานง่าย และพร้อมรับมือกับงานทุกประเภท
เทมเพลตให้ไทม์ไลน์โครงการที่ชัดเจน, คุณสมบัติการมอบหมายงานที่ง่าย, และวิธีการติดตามความคืบหน้าของกระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ.
แต่คุณจะแยกความแตกต่างระหว่างเทมเพลตการจัดการโครงการ Google Sheets ที่ดีกับเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมได้อย่างไร? นี่คือแนวทางที่ควรคำนึงถึง:
- แม่แบบที่ดีที่สุดควรมี พื้นที่แบ่งส่วนสำหรับรายละเอียดโครงการ ผลลัพธ์ที่ต้องการ และงบประมาณ โดยยังคงความสวยงามน่าดึงดูด (ยอมรับกันเถอะ—ไม่มีใครอยากจ้องมองแต่สีเทาทั้งวันหรอก)
- พวกเขาควรมีความสามารถในการปรับแต่งได้เพียงพอที่จะเหมาะกับโครงการต่าง ๆ แต่มีโครงสร้างที่เพียงพอที่จะทำให้ทีมของคุณไม่ตกอยู่ในความวุ่นวายของสเปรดชีต
- หากมีส่วนของเอกสารโครงการ (project charter), เครื่องมือจัดสรรทรัพยากร, และเทมเพลตแผนงานกังต์ (Gantt chart) ที่ง่ายต่อการมองเห็น จะได้รับคะแนนโบนัส เทมเพลตที่ดีที่สุดช่วยให้การติดตามโครงการ, ความสัมพันธ์ของงาน, และการอัปเดตสถานะเป็นไปอย่างราบรื่น โดยไม่ทำให้ผู้ใช้รู้สึกถูกท่วมท้น
เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าจะต้องคาดหวังอะไร เรามาสำรวจเทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets ฟรีมากมายที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้
จากแผนภูมิแกนต์ไปจนถึง รายงานความคืบหน้า เรามีแม่แบบสำหรับทุกความฝันอันยิ่งใหญ่ของผู้จัดการโครงการ
ตอนนี้เป็นเวลาที่จะทำให้การวางแผนโครงการของคุณง่ายขึ้น—มาเริ่มกันเลย!
1. แม่แบบกำหนดการโครงการโดย Hubspot
เมื่อคุณนึกถึงการจัดการโครงการ คุณอาจนึกถึงไทม์ไลน์และระยะเวลา—และเทมเพลตนี้เข้าใจสิ่งนั้นเป็นอย่างดี
แบบแผนตารางโครงการโดย HubSpotเหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการทำให้กระบวนการวางแผนโครงการของตนเป็นไปอย่างราบรื่น
ด้วยส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ และกำหนดเวลา โครงการนี้ในเทมเพลตการจัดการโครงการของ Google Sheets ทำให้ความคืบหน้าของโครงการของคุณโปร่งใส มีมุมมองหลายแบบให้เลือกเพื่อแสดงงานของคุณ รวมถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์ของ Google Sheetsสำหรับไทม์ไลน์โครงการที่ชัดเจน
เทมเพลตนี้จัดระเบียบงานโครงการในรูปแบบรายการที่ใช้งานง่าย พร้อมฟังก์ชันการลากและวาง สามารถแยกงานที่เสร็จสิ้นแล้วและงานที่กำลังดำเนินการออกจากกันได้ และมีส่วนเฉพาะสำหรับกฎบัตรโครงการที่ช่วยให้คุณรับผิดชอบต่อเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แบบรายงานความคืบหน้า แบบฟอร์มโดย HubSpot
การจัดการโครงการมักเกี่ยวข้องกับรายงานความคืบหน้า และ เทมเพลตรายงานความคืบหน้าโดย HubSpot สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นได้อย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลและโครงการดำเนินไปตามแผน ส่วนที่สามารถปรับแต่งได้สำหรับรายละเอียดโครงการ ความคืบหน้าของงาน และตัวชี้วัดสำคัญ ช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้กับสถานะของโครงการของคุณ
เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่ได้รับความนิยม, เทมเพลตนี้มอบการจัดวางที่เป็นมืออาชีพซึ่งง่ายต่อการนำทาง, ไม่ว่าจะเป็นการติดตามโครงการหลายโครงการหรือการมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการเพียงอย่างเดียว.
เทมเพลตนี้มีพื้นที่สำหรับเป้าหมายสำคัญของโครงการ, ความท้าทาย, และขั้นตอนต่อไป—โดยไม่มีข้อมูลสำคัญใด ๆ ที่ถูกมองข้าม. มันถูกออกแบบมาเพื่อให้ทำงานร่วมกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ทำให้เป็นส่วนเสริมที่หลากหลายสำหรับเครื่องมือของคุณ.
3. แม่แบบแผนโครงการโดย eFinancialModels
การจัดการโครงการและGoogle Sheets นั้นไปด้วยกันได้ดี—เหมือนกับกาแฟและเส้นตาย. แบบแผนโครงการฟรีโดย eFinancialModels ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนี้ด้วยการทำให้การจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่าย.
เทมเพลตแบบไดนามิกนี้ช่วยให้คุณพัฒนาและแสดงภาพแผนโครงการด้วยแผนภูมิแกนต์ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการโครงการที่ต้องจัดการกับไทม์ไลน์ที่ซับซ้อนและโครงการหลายโครงการ
เทมเพลตนี้มาพร้อมกับรายการงานที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ การวางแผนไทม์ไลน์อัตโนมัติ และการเชื่อมโยงวันที่เริ่มต้น ระยะเวลา และวันที่สิ้นสุดได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถเพิ่มงานได้ไม่จำกัดจำนวน จัดกลุ่มงานเป็นงานย่อย และดูแผนภูมิแกนต์ที่อัปเดตโดยอัตโนมัติ ความสามารถในการแชร์และอัปเดตเอกสารพร้อมกันกับสมาชิกในทีมช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
แม้ว่าจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการทำความคุ้นเคย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่คุ้นเคยกับฟังก์ชันทั้งหมดของ Google Sheets—เทมเพลตนี้สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้มากด้วยคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย
4. แม่แบบการจัดการโครงการโดย Template.net
เทมเพลตการจัดการโครงการใน Google Sheets นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้จัดการโครงการ เทมเพลตการจัดการโครงการ เป็นเทมเพลตอเนกประสงค์สำหรับติดตามโครงการหลายโครงการ มอบหมายงาน และติดตามความคืบหน้า
ด้วยส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับเอกสารโครงการ, กำหนดเวลา, และการจัดสรรทรัพยากร, ทำให้สมาชิกทีมมีความสอดคล้องกันและโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่น.
เทมเพลตนี้ยังประกอบด้วย:
- แผนภูมิแกนต์สำหรับแสดงตารางเวลาโครงการ
- ตารางงานสำหรับรายละเอียดงาน
- รายงานสถานะโครงการสำหรับแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
- รหัสสีของระยะและกุญแจสถานะที่ทำให้สามารถประเมินสุขภาพของโครงการได้ในพริบตา
5. แม่แบบปฏิทินการจัดการโครงการโดย Template.net
หากคุณเป็นผู้จัดการโครงการที่กำลังมองหาเครื่องมือที่สะดวกในการติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างละเอียด เทมเพลตปฏิทินการจัดการโครงการ เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม
เทมเพลตอเนกประสงค์นี้มอบไทม์ไลน์แบบภาพสำหรับงานโครงการของคุณ ช่วยให้คุณสามารถวางแผนผลลัพธ์และกำหนดเส้นตายของโครงการได้อย่างง่ายดาย ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้อย่างรวดเร็วและติดตามความคืบหน้าของทีมได้ตลอดเวลา
รูปแบบปฏิทินให้ภาพรวมของกำหนดการโครงการอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณสามารถระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาและปรับระยะเวลาได้ตามความจำเป็น
เทมเพลตการจัดการโครงการนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการสร้างรายงานปริมาณงาน การติดตามการพึ่งพาของงาน และการรับรองว่าโครงการจะบรรลุเป้าหมายตามกำหนดเวลา
โดยการรวบรวมข้อมูลโครงการไว้ในที่เดียวตารางเวลาการจัดการโครงการนี้ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และโครงการดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่สะดุดตั้งแต่ต้นจนจบ
6. แม่แบบการติดตามโครงการโดย Template.net
บางครั้ง การบริหารโครงการอาจเปรียบเสมือนการเล่นกลอย่างจริงจัง แต่ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องทำให้มันกลายเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยการปล่อยให้งานของคุณไร้ระเบียบ! เทมเพลตติดตามโครงการ คืออาวุธลับของคุณในการควบคุมโครงการหลาย ๆ โครงการให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยไทม์ไลน์โครงการที่พร้อมใช้งาน เครื่องมือมอบหมายงาน และการติดตามความคืบหน้าที่แม้แต่ผู้เริ่มต้นใช้สเปรดชีตก็สามารถใช้งานได้อย่างเชี่ยวชาญ
คุณจะพบพื้นที่เฉพาะสำหรับรายละเอียดโครงการ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และการจัดสรรงบประมาณ ทั้งหมดถูกจัดเตรียมไว้ในแพ็กเกจที่สวยงามน่าดึงดูด
ด้วยสถานะที่ปรับแต่งได้และมุมมองหลากหลายเพื่อแสดงข้อมูลโครงการของคุณ คุณจะไม่มีวันหลงลืมเป้าหมายของคุณเลย. เทมเพลตนี้ยังมีแผนภูมิแกนต์แบบง่ายเพื่อแสดงตารางเวลาโครงการและความสัมพันธ์ของงานให้คุณเห็นอีกด้วย.
ข้อจำกัดของการใช้ Google Sheets สำหรับการจัดการโครงการ
แม้ว่า Google Sheets และ Docs จะเสนอทางเลือกฟรีที่น่าสนใจสำหรับการจัดการโครงการ แต่พวกเขามักจะมาพร้อมกับข้อเสียที่สำคัญ
สิ่งเหล่านี้อาจขัดขวางประสิทธิภาพของทีมและความสำเร็จของโครงการในระยะยาว
มาเจาะลึกถึงข้อจำกัดที่พบบ่อยที่สุดในการใช้ Google Sheets/Docs สำหรับการจัดการโครงการ:
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบจำกัด: การแก้ไขแบบเรียลไทม์นั้นยอดเยี่ยม แต่ Google Sheets ขาดฟีเจอร์การมอบหมายงานโดยเฉพาะ การติดตามความเชื่อมโยงระหว่างงาน และการแจ้งเตือนอัตโนมัติ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการประสานงานในทีม
- การมองเห็นที่ไม่เพียงพอ: การสร้างแผนภูมิแกนต์และไทม์ไลน์โครงการในGoogle Sheets นั้นยุ่งยากและใช้เวลามาก ซึ่งทำให้ยากที่จะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของความคืบหน้าของโครงการ
- ขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการขั้นสูง: Google Sheets ไม่สามารถให้เครื่องมือเฉพาะสำหรับการจัดสรรทรัพยากร, การจัดการความเสี่ยง, และการบาลานซ์ปริมาณงานในหลายโครงการ
- ปัญหาการขยายขนาด: เมื่อโครงการมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น Google Sheets อาจไม่น่าเชื่อถือสำหรับผู้จัดการโครงการ—โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความเสี่ยงต่อการเสียหายของข้อมูลเพิ่มขึ้น
- การรายงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ: การสร้างรายงานสถานะโครงการและข้อมูลเชิงลึกอย่างละเอียดใน Google Sheets เป็นกระบวนการที่ต้องทำด้วยตนเองและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดสูง มักขาดข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติที่เครื่องมือบริหารโครงการเฉพาะทางสามารถให้ได้
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: แม้ว่า Google จะให้บริการความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน แต่อาจไม่ตรงตามข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับข้อมูลโครงการที่มีความอ่อนไหว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การเงิน
เทมเพลตการจัดการโครงการทางเลือกใน Google Sheets
แม้ว่า Google Sheets จะมีข้อดีของมัน แต่บางครั้งคุณก็ต้องการเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่า
เรากำลังพูดถึงโซลูชันการจัดการโครงการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ด้วยวิสัยทัศน์เดียว—เพื่อแทนที่แอปพลิเคชันหลายตัวของคุณด้วยเครื่องมือเดียวที่ครบครันด้วยฟีเจอร์มากมาย
และส่วนที่ดีที่สุดคืออะไร?
มันมาพร้อมกับเทมเพลตที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการของคุณ
สวัสดีClickUp ผู้ช่วยชีวิตคุณจากความวุ่นวายของสเปรดชีต!
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักพึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารกับทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานของพวกเขาสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล ด้วยแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานอย่างClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชททั้งหมดของคุณจะรวมอยู่ในที่เดียว! ถึงเวลาที่จะรวมศูนย์และเพิ่มพลังแล้ว!
1. แม่แบบการจัดการโครงการ ClickUp
การประสานงานผ่านโครงการที่ซับซ้อนและข้ามสายงานอาจรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังสยองขวัญ แต่แม่แบบการจัดการโครงการของ ClickUpทำให้มันกลายเป็นเรื่องง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก
เทมเพลตฟรีนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่จะช่วยให้คุณรักษาทีมของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและโครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณจะพบทุกสิ่งตั้งแต่ไทม์ไลน์ที่สามารถปรับแต่งได้ไปจนถึงเครื่องมือการพึ่งพาของงาน ทั้งหมดนี้ถูกบรรจุไว้ในแพ็กเกจที่ใช้งานง่าย
เทมเพลตนี้มีหลายวิธีให้คุณดูโครงการของคุณ
ต้องการแผนภูมิแกนต์ใช่ไหม? ได้เลย
ชอบใช้กระดานคัมบังมากกว่าใช่ไหม? ไม่มีปัญหา!
นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นโดยไม่หลงอยู่ในวังวนของอีเมล
2. แม่แบบคู่มือการจัดการโครงการ ClickUp
เทมเพลตคู่มือการจัดการโครงการ ClickUpมอบแผนงานที่ละเอียดสำหรับผู้จัดการโครงการในการจัดระเบียบงาน กำหนดเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ทุกคนทำงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
เทมเพลตนี้มีสถานะที่กำหนดเอง เช่น บล็อก, อยู่ระหว่างการตรวจสอบภายใน, และกำลังดำเนินการ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างใกล้ชิด คุณสามารถมองเห็นข้อมูลโครงการที่สำคัญได้อย่างง่ายดายด้วยช่องข้อมูลที่กำหนดเองสำหรับ งบประมาณ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และทีมที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ยังรวมถึง มุมมองที่แตกต่างกัน 5 แบบ เช่น สรุปและไทม์ไลน์โครงการ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ไม่ว่าคุณจะชอบแผนภูมิแกนต์สำหรับไทม์ไลน์หรือมุมมองลำดับความสำคัญเพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน เทมเพลตนี้มีทุกสิ่งที่คุณต้องการ
3. แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการ ClickUp
แม่แบบแผนงานการจัดการโครงการ ClickUpเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการควบคุมโครงการให้อยู่ในเส้นทางและงบประมาณที่กำหนด
เทมเพลตนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยผู้จัดการโครงการในการจัดระเบียบงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติต่างๆ เช่น สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจัดหมวดหมู่และจัดการโครงการด้วยคุณลักษณะต่างๆ เช่น ทีมโครงการและสถานะการเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองต่างๆ เช่น รายการ แผนงานกังค์ต์ และปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นไทม์ไลน์ของโครงการและติดตามการพึ่งพาของงาน
มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตายที่ชัดเจน และใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามความคืบหน้าและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น แม่แบบนี้ช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลโครงการทั้งหมดอยู่ในที่เดียว ช่วยให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. แม่แบบพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการ ClickUp
ผู้จัดการโครงการใช้พอร์ตโฟลิโอเพื่อติดตามโครงการหลายโครงการ และการมีระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยมเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จ! การจัดการพอร์ตโฟลิโอที่ยอดเยี่ยมยังต้องการการจัดระเบียบที่ยอดเยี่ยม และเทมเพลตพอร์ตโฟลิโอการจัดการโครงการของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการทุกโครงการ ระยะเวลา และผลลัพธ์—ทั้งหมดในที่เดียว!
คุณสามารถเข้าถึงสถานะที่กำหนดเองได้หกสถานะสำหรับสุขภาพของโครงการ,มุมมองห้าแบบ รวมถึงแผนภูมิแกนต์และรายงานภาระงาน, และการทำงานอัตโนมัติเพื่อติดตามโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้น
เทมเพลตนี้ยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของโครงการ จัดการทรัพยากร และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบทั่วทั้งแผนกและโปรแกรมต่างๆ
5. แม่แบบรายงานการจัดการโครงการ ClickUp
จำได้ไหมที่เราเคยบอกว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิงด้วยเครื่องมือการจัดการโครงการ? นี่คือตัวอย่างที่ดีที่สุด!แบบรายงานการจัดการโครงการของ ClickUpจะช่วยให้คุณควบคุมการสื่อสารของคุณได้ดีเยี่ยมในขณะที่จัดการโครงการหลาย ๆ โครงการและกำหนดเวลาที่ต่างกัน
ติดตามความคืบหน้าของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร และตัวชี้วัดสำคัญในแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และแชร์ง่ายในแบบที่คุณต้องการด้วยเทมเพลตนี้
คุณจะมีเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดเพื่อสร้างรายงานสถานะโครงการอย่างละเอียดพร้อมตัวเลือกสถานะหลายแบบและฟิลด์ที่กำหนดเอง
ด้วยเทมเพลตรายงานการจัดการโครงการของ ClickUp คุณจะสามารถส่งการอัปเดตให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณได้รวดเร็วกว่าวิธีการแท็กอีเมลแบบดั้งเดิมของ Google Sheets อย่างมาก
6. แม่แบบข้อกำหนดการจัดการโครงการ ClickUp
ไม่มีทางที่เราจะจบรายการนี้ได้โดยไม่กล่าวถึงเทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUp
เทมเพลตทรงพลังนี้มาพร้อมกับมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบเพื่อเริ่มต้นใช้งาน:
- รายการข้อกำหนด
- ขั้นตอนการอนุมัติ
- แกนต์
- คู่มือเริ่มต้น
เมื่อคุณป้อนข้อมูลโครงการของคุณแล้ว คุณสามารถปรับแต่งพื้นที่ทำงานของคุณโดยใช้ฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น ขั้นตอนการอนุมัติ, ผลลัพธ์ที่ต้องการ, และการจัดประเภท ตั้งค่าสถานะที่กำหนดเอง—คล้ายกับขั้นตอนที่ระบุด้วยสีใน Google Sheets—เพื่อแสดงความคืบหน้าของงานในโครงการของคุณ
ในรายการความต้องการของคุณ คุณสามารถจัดเก็บคำอธิบายงาน ผู้รับผิดชอบ วันที่ครบกำหนด และอื่นๆ ได้อีกด้วย แม้กระทั่งตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนและรักษาไทม์ไลน์ของโครงการให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
ด้วยคุณสมบัติเช่นการติดตามเวลา, คำเตือนเกี่ยวกับความพึ่งพา, และการผสานรวมกับอีเมล, แบบแผนนี้คือความฝันของผู้จัดการโครงการ.
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับหลายโครงการพร้อมกันหรือมุ่งเน้นไปที่โครงการใหม่ที่ซับซ้อน เทมเพลตข้อกำหนดการจัดการโครงการของ ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ
7. แม่แบบกรอบการจัดการโครงการ ClickUp
หากคุณเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารโครงการที่มีขนาดใด ๆ ก็ตามClickUp Project Management Framework Templateคือโซลูชันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดระเบียบสิ่งต่าง ๆ ให้เป็นระบบ
สถานะที่กำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละงานได้อย่างง่ายดาย ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่และมองเห็นขั้นตอนของโครงการได้อย่างชัดเจน ในขณะที่มุมมองที่กำหนดเอง เช่น โครงสร้างและคู่มือเริ่มต้น จะช่วยจัดการเวิร์กโฟลว์ของคุณได้ดีขึ้น
คุณสามารถติดตามไทม์ไลน์ของโครงการและความสัมพันธ์ระหว่างงานได้โดยใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์
แม้ว่าคุณจะมีทรัพยากรจำกัด (หรือกำลังจัดการกับโครงการใหญ่) เทมเพลตนี้ก็จะมอบเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อจัดการกับกำหนดเวลาของโครงการของคุณ
8. แม่แบบรีวิวการจัดการโครงการ ClickUp
เมื่อพูดถึงการประเมินความสำเร็จของโครงการและการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง,แบบฟอร์มการทบทวนการจัดการโครงการ ClickUpคือแบบฟอร์มที่คุณต้องใช้.
เทมเพลตนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น ทำให้การรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดระเบียบโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยสถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการและแสดงข้อมูลได้อย่างราบรื่น เทมเพลตนี้ประกอบด้วยมุมมองหลากหลาย เช่น รายการ แผนกานต์ และปฏิทิน ช่วยให้คุณสามารถจัดการงานและกำหนดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเริ่มต้น ให้เพิ่มเทมเพลตไปยังพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ เชิญสมาชิกในทีม และเริ่มทำงานร่วมกัน
สร้างงานเพื่อติดตามความคืบหน้า จัดประชุมเป็นประจำเพื่อหารือเกี่ยวกับความคืบหน้า และใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด
