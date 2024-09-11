วิธีการนำวิธีการแบบไฮบริดอไจล์ไปปฏิบัติ

เป็นเวลาหลายทศวรรษที่โมเดลน้ำตกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ครองความยิ่งใหญ่ บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่สร้างแผนงานที่ครอบคลุมและใช้เวลาหลายปีในการสร้างผลิตภัณฑ์ องค์กรต่างๆ รอคอยอย่างอดทน
ยุคดิจิทัลได้กำจัดสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไปแล้ว ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทนต่อเวลาและความเสี่ยงที่การจัดการโครงการแบบน้ำตกต้องใช้ได้ ดังนั้น วิธีการแบบ Agile จึงเกิดขึ้นและถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายโดยทีมวิศวกรรมทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงจากแนวทางหนึ่งไปสู่อีกแนวทางหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนที่จะปรับตัวได้ ที่สำคัญกว่านั้นคือ ไม่มีวิธีการใดที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกสถานการณ์ ดังนั้น จึงเกิดรูปแบบไฮบริดแบบอไจล์ใหม่ขึ้นมา ลองมาดูกันว่ามันทำงานอย่างไร
อะไรคือการผสมผสานระหว่าง Agile และ Hybrid?
แนวทางไฮบริด Agile เป็นวิธีการบริหารโครงการที่ผสมผสานลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำและยืดหยุ่นของโมเดล Agile เข้ากับความมั่นคงที่ขับเคลื่อนด้วยแผนงานของ Waterfall ในโครงการไฮบริด Agile ทั่วไป Waterfall จะนำเสนอแผนงานโดยรวมและวิสัยทัศน์ระยะยาวสำหรับโครงการ ในขณะที่วิธีการของ Agile จะขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละวัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังสร้างแอปการเงินส่วนบุคคล แผนงานผลิตภัณฑ์ในระยะเวลา 3-5 ปี จะถูกจัดทำในรูปแบบ Waterfall ผู้จัดการผลิตภัณฑ์จะระบุฟีเจอร์ต่างๆ จัดลำดับความสำคัญและกำหนดตารางเวลาเป็นรายไตรมาส
จากนั้น ทีมวิศวกรรมจะใช้แนวทาง Agile เพื่อแยกงานออกเป็นเรื่องราวของผู้ใช้ ระบุเกณฑ์การยอมรับ วางแผนสปรินต์ และพัฒนาเป็นขั้นตอนทีละน้อย พวกเขายังจะคอยติดตามประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะเพื่อปรับผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมตามความจำเป็น
แต่แล้ววิธีการแบบไฮบริดแตกต่างจากวิธีการที่มีอยู่มากมายในปัจจุบันอย่างไร? มาค้นหาคำตอบกันเถอะ
วนซ้ำ เทียบกับ เพิ่มเติมทีละน้อย เทียบกับ อไจล์
วิธีการบริหารโครงการแบบ Agile มักถูกนิยามว่าเป็น 'แบบวนซ้ำ' และ 'แบบเพิ่มทีละน้อย' อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเหมือนกันและไม่สามารถใช้แทนกันได้ นี่คือเหตุผล
การพัฒนาแบบวนซ้ำ: ในแนวทางนี้ คุณจะแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่เรียกว่า "รอบการทำงาน" (iterations) ในแต่ละรอบการทำงาน คุณจะทบทวนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์จนกว่าจะถึงระดับคุณภาพและฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการ
การพัฒนาแบบเพิ่มทีละส่วน: ในแนวทางนี้ คุณจะแบ่งโครงการออกเป็นส่วนย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ หรือที่เรียกว่า "ส่วนเพิ่ม" (increment) โดยแต่ละส่วนจะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานเฉพาะให้กับผลิตภัณฑ์โดยรวม ส่วนเพิ่มแต่ละส่วนจะเพิ่มส่วนที่สามารถใช้งานได้ของซอฟต์แวร์
Agile: นี่คือวิธีการที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมทั้งแนวทางแบบวนซ้ำและแบบเพิ่มพูนการเปลี่ยนแปลงสู่ Agileเน้นความยืดหยุ่น การทำงานร่วมกัน และความพึงพอใจของลูกค้า โดยการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณค่าอย่างต่อเนื่อง
ผสมผสาน vs. ไฮบริด Agile
อีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญคือการคิดว่าการผสมผสานคือไฮบริด ซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ อย่างน้อยก็ไม่ใช่ในบริบทนี้
Blended Agile ผสมผสานวิธีการหรือแนวปฏิบัติของ Agile ที่แตกต่างกันภายในโครงการเดียวกัน วิธีการแบบผสมผสานนี้รวมเอา Agile เข้ากับแนวทางแบบ Waterfall
ความแตกต่างที่สำคัญประกอบด้วยดังต่อไปนี้
|แง่มุม
|ผสมผสานแบบอไจล์
|ไฮบริด อไจล์
|แนวทาง
|การผสมผสานและเลือกใช้แนวทางปฏิบัติ Agile ที่หลากหลาย
|การผสานรวมระหว่างแนวทาง Agile และแนวทางดั้งเดิม
|ปรัชญา
|รักษาแกนหลักแบบ Agile
|เริ่มต้นด้วยการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม โดยผสานเทคนิค Agile เข้าไปเมื่อจำเป็น
|การสมัคร
|ใช้ในทีมพัฒนาแบบ Agile ที่มีความเชี่ยวชาญสูงและต้องการวิธีการที่ยืดหยุ่น
|ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ใหม่สำหรับ Agile หรือเมื่อจำเป็นต้องมีความเสถียรในระยะยาว
|ต้องการ
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบ
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามข้อกำหนด ฯลฯ
ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้แนวทาง Waterfall หรือได้เปลี่ยนมาใช้ Agile แล้ว คุณอาจต้องการเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไม Hybrid Agile ถึงดีกว่า อ่านต่อได้เลย! 📖
ประโยชน์ของการใช้แนวทางไฮบริดแบบอไจล์
ทุกผู้จัดการโครงการทราบดีว่าการดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อน มีส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวอยู่หลายอย่าง และอะไรก็ตามอาจผิดพลาดได้ ตัวอย่างเช่น หากการส่งมอบงานระหว่างขั้นตอนการออกแบบกับพัฒนาไม่ครบถ้วน อาจมีสิ่งต่าง ๆ หลุดรอดไปจากระหว่างเจตนาและผลิตภัณฑ์สุดท้ายได้
ดังนั้น วิธีการบริหารโครงการสามารถเป็นสิ่งที่ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ นี่คือวิธีที่โมเดล Agile แบบผสมผสานสามารถสนับสนุนการส่งมอบซอฟต์แวร์ของคุณได้
ความเสถียร + ความยืดหยุ่น
แนวทางแบบผสมผสานรวมลักษณะการขับเคลื่อนด้วยแผนของวอเตอร์ฟอลล์เข้ากับความยืดหยุ่นของ Agile แผนระยะยาวและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนซึ่งให้โดยโมเดลวอเตอร์ฟอลล์ช่วยให้ทีมมีภาพที่ชัดเจนของทิศทางที่กำลังมุ่งไปโดยไม่ลดทอนความยืดหยุ่นในการใช้เครื่องมือ วิธีการ และการทำงานอัตโนมัติที่Scrum ชื่นชอบ
ตัวอย่างเช่น ในระยะแรกของโครงการ คุณอาจใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการรวบรวมข้อมูลความต้องการ, การจัดทำเอกสาร, การกำหนดขอบเขตของงาน, เป็นต้น เพื่อสร้างฐานรากให้แข็งแกร่ง จากนั้นทีมสามารถเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือทดสอบแบบ Agile, การให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง, และแบบจำลองที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ความสามารถในการคาดการณ์
Agile ให้ความสำคัญกับความคล่องตัว ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวตามความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ บางครั้งสิ่งนี้อาจทำให้ความสามารถในการคาดการณ์ลดลงสำหรับพนักงาน ธุรกิจ และนักลงทุน/ผู้ถือหุ้น
ไฮบริด อไจล์ แก้ไขปัญหานั้นได้ โดยใช้ประโยชน์จากโมเดลการวางแผนโครงการเพื่อคาดการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในโครงการที่ต้องการความแน่นอน เช่น ในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับฮาร์ดแวร์/ทรัพยากรที่มีราคาแพง
นอกจากนี้ยังมอบการควบคุมที่มากขึ้นเพื่อทำนายปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขอย่างเชิงรุก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธุรกิจแบบดั้งเดิมชื่นชอบการนำเสนอ รายงาน และแดชบอร์ดของพวกเขา ในขณะที่โมเดล Agile ยืนยันในตัวชี้วัดและการทบทวนย้อนหลัง พวกเขามุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมากกว่า บางครั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้พูดภาษาเดียวกันกับทีมพัฒนา
ไฮบริด อไจล์ แก้ไขปัญหานั้นได้ ในตอนเริ่มต้น ทีมไฮบริด อไจล์ จะสร้างแผนงานและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพรวมอย่างชัดเจน ตลอดระยะเวลาของโครงการ พวกเขาสามารถใช้เครื่องมือบริหารโครงการขั้นสูง เช่นClickUpเพื่อมอบความโปร่งใสและอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์
การจัดการความเสี่ยง
หากคุณวางแผนล่วงหน้าและคาดการณ์ความเป็นไปได้ คุณจะมีแนวโน้มที่จะเตรียมการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้มากขึ้น หากคุณมีความคล่องตัวและสามารถปรับตัวได้ คุณจะสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ได้ นั่นคือสิ่งที่ Agile แบบผสมผสานทำ
การวางแผนอย่างเป็นระบบและการประเมินล่วงหน้าของวิธีการแบบดั้งเดิมช่วยให้สามารถระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ในขณะที่ลักษณะการทำงานแบบวนซ้ำของ Agile ช่วยให้สามารถติดตามและลดความเสี่ยงได้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของโครงการ
เวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาด
แบบจำลองน้ำตกถูกวิจารณ์มานานว่าใช้เวลานานเกินไปในการนำสินค้าออกสู่ตลาด หากโครงการมีกำหนดเวลาสามปี ผู้ใช้จะได้เห็นการเปิดตัวเพียงตอนสิ้นสุดของระยะเวลาดังกล่าว
ไฮบริด อไจล์ ช่วยแยกแยะสิ่งนี้ออกมา เมื่อการวางแผนโครงการเสร็จสิ้นแล้ว วิธีการอไจล์จะเข้ามารับช่วงต่อ และนำ MVP ไปสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว การส่งมอบแบบทยอยนี้ช่วยให้ส่วนที่สำคัญที่สุดของโครงการเข้าถึงตลาดได้เร็วขึ้น
แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ Agile แบบไฮบริดก็ยังไม่เหมาะสมกับทุกสถานการณ์ มาดูกันว่ามันทำงานได้ดีที่สุดในที่ใดบ้าง
เมื่อใดควรใช้วิธีการแบบไฮบริดอไจล์
ไฮบริด อไจล์ ยอมรับว่าผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ยกเว้นว่า ไม่ใช่ทุกโครงการที่ต้องการทั้งสองโลก
ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นสตาร์ทอัพที่ต้องการเปิดตัวแอปสำหรับการทำสมาธิ คุณอาจไม่มีเวลาสำหรับการวางแผนระยะยาวอย่างหรูหรา วงการนี้เต็มไปด้วยคู่แข่ง และความเป็นไปได้ที่สินค้าจะเหมาะกับตลาดอาจยังไม่ชัดเจน สถานการณ์เช่นนี้ต้องการแนวทางแบบ Agile ในการเผยแพร่เวอร์ชัน MVP และทดสอบตลาด
ดังนั้น เมื่อไหร่ควรใช้ Agile แบบไฮบริด? ดีใจที่คุณถาม!
โครงการที่ซับซ้อน
ทุกโครงการมีความซับซ้อน นั่นไม่ใช่สิ่งที่เรากำลังพูดถึงที่นี่ โครงการที่ซับซ้อนอย่างแท้จริงคือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณสมบัติมากมาย สำหรับกลุ่มผู้ชมหลายกลุ่ม พร้อมความสามารถที่เชื่อมโยงกัน การสร้างตลาดออนไลน์เป็นตัวอย่างที่ดีของโครงการที่ซับซ้อน
ในกรณีเช่นนี้ Agile แบบผสมผสานเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด กระบวนการวางแผนเริ่มต้นสามารถสอดคล้องกับแผนธุรกิจได้ ในตลาดออนไลน์ หากคุณกำลังรับผู้ขายใหม่ก่อน แผนงานของคุณจะเริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับระยะนั้น
เมื่อทีมธุรกิจได้เริ่มพูดคุยกับผู้ขายแล้ว ทีมพัฒนาสามารถแยกพอร์ทัลของผู้ขายออกเป็นฟีเจอร์ย่อย ๆ ที่สามารถจัดการได้ และพัฒนาไปทีละขั้นตอน
อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล
การธนาคาร การจัดการทางการเงิน การประกันภัย การดูแลสุขภาพ ฯลฯ ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด พวกเขาต้องการระดับการมองเห็นและการควบคุมที่สูงมาก วิธีการแบบ Agile อาจไม่รองรับความลึกซึ้งของเอกสารและการติดตามตรวจสอบที่อุตสาหกรรมที่มีการกำกับดูแลต้องการ
ไฮบริด อไจล์ แก้ปัญหานี้โดยการกำหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ พวกมันช่วยให้ทีมธุรกิจสามารถเพิ่มชั้นของการวางแผนสำหรับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบได้
ข้อกำหนดที่เคร่งครัด
หากลูกค้า มีตารางเวลาที่แน่นและงบประมาณจำกัด วิธีการแบบ Agile อาจไม่เหมาะสมที่สุด ลักษณะการทดลองของ Agile จะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อมีความยืดหยุ่นอยู่บ้าง
ไฮบริด อไจล์ สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้โดยการสร้างแผนเพื่อให้ตรงกับกำหนดเวลาและงบประมาณ. มันสามารถช่วยควบคุมการแพร่กระจายและส่งมอบตามที่คาดหวังไว้.
การเปลี่ยนแปลงเชิงมรดก
ต่างจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงระบบเดิมเกี่ยวข้องกับการสร้างซอฟต์แวร์ที่มีอยู่—ซึ่งมักมีความซับซ้อน—ขึ้นใหม่โดยใช้เทคโนโลยีและแนวทางใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำลังปรับปรุงแอปพลิเคชันแบบโมโนลิธิกบนเมนเฟรมให้ทันสมัยโดยใช้ไมโครเซอร์วิสบนคลาวด์
ในกรณีเช่นนี้ โมเดล Agile มีความเสี่ยงที่จะพลาดรายละเอียดบางส่วน ส่วนที่เป็นแบบดั้งเดิมของ Hybrid Agile ช่วยให้ทีมสามารถตรวจสอบสภาพแวดล้อมเดิมทั้งหมดอย่างละเอียด บันทึกทุกขั้นตอนอย่างครบถ้วน และปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างสมบูรณ์ การนำไปใช้ในรูปแบบที่วนซ้ำโดยใช้วิธีการของ Agile สามารถลดการหยุดชะงักของธุรกิจได้
การปรับขนาด Agile ในองค์กรขนาดใหญ่
ในองค์กรที่ใช้วิธีการแบบดั้งเดิม ระบบต่างๆ ถูกออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับวิธีการนั้น ทีมงานได้รับการฝึกอบรมในแนวทางดังกล่าว เครื่องมือต่างๆ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิธีการนี้ การเปลี่ยนไปใช้โมเดล Agile/Scrum อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความปั่นป่วนให้กับทีมงานเหล่านี้
ไฮบริด อไจล์ สามารถเป็นก้าวแรกได้ มันสามารถมอบช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านให้กับทีมเพื่อให้พวกเขาปรับตัวเข้ากับอไจล์ได้
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใด คุณจำเป็นต้องนำหลักการ Agile แบบผสมผสานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นในการเริ่มต้น
วิธีการนำวิธีการแบบผสมผสาน Agile มาใช้
แม้ว่าหลักการของไฮบริด Agile จะเป็นที่รู้จักกันทั่วไป แต่พวกมันอาจมีความหมายต่างกันสำหรับองค์กรต่าง ๆ ก่อนที่คุณจะนำมาใช้ในองค์กรของคุณ คุณจำเป็นต้องประเมินว่ามันเหมาะกับคุณหรือไม่
เครื่องมือการจัดการโครงการที่ดีสำหรับทีมซอฟต์แวร์ เช่น ClickUp จะเป็นประโยชน์อย่างมากในกระบวนการนี้
1. ประเมินความเหมาะสมของโครงการ
โครงการของคุณต้องการการจัดการแบบไฮบริด Agile หรือไม่? ลองถามตัวเองดู
เริ่มต้นด้วยการประเมินความต้องการ ข้อจำกัด และเป้าหมายของโครงการอย่างละเอียด กำหนดขอบเขต ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และผลลัพธ์หลักที่ต้องส่งมอบ จัดทำเอกสารข้อสังเกตและข้อมูลเชิงลึกของคุณเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้ข้อเสนอแนะและขออนุมัติ
ด้วยClickUp Docs คุณสามารถบันทึกทุกอย่างได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับสมาชิกในทีมต่างๆ และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เหมาะสมเพื่อรับข้อเสนอแนะได้
ใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุส่วนใดของโครงการที่จะได้รับประโยชน์จากแนวทางแบบดั้งเดิมและส่วนใดที่เหมาะสมกับแนวปฏิบัติแบบ Agile มากกว่า
2. กำหนดรูปแบบไฮบริด
จากการประเมิน ให้กำหนดโมเดล Agile แบบผสมผสานเฉพาะที่คุณจะใช้ พยายามอย่าคิดว่าแนวทางของคุณเป็น 'แบบดั้งเดิม' หรือ 'แบบ Agile' ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกของคุณที่มีต่อแนวทางเหล่านั้น ออกแบบโมเดลแบบผสมผสานของคุณเป็นสองส่วน:
- แง่มุมของโครงการของคุณที่ต้องการการวางแผนอย่างลึกซึ้งและครอบคลุม
- ประเด็นที่ต้องการการดำเนินการอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้แบบแรกสำหรับขั้นตอนการวางแผนและกำหนดความต้องการ ตามด้วยแบบหลังสำหรับขั้นตอนการพัฒนากับการทดสอบ
อย่าสมมติว่าผู้คนเข้าใจความหมายของคำว่า "แบบดั้งเดิม" และ "Agile" ตัวอย่างเช่น อย่าเพียงแค่บอกทีมโครงการของคุณว่า "พัฒนาแบบ Agile" แต่คุณอาจพูดว่า "การพัฒนาจะดำเนินการเป็นรอบๆ ที่เรียกว่าสปรินต์ (sprint) แต่ละรอบใช้เวลาสองสัปดาห์ ดำเนินการตามแผนการวนซ้ำ โดยมีเป้าหมาย 100 สตอรี่พอยต์สำหรับแต่ละอีปิค (epic) และจัดการด้วย ClickUp"
กำหนดทุกอย่างให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. จัดทำแผนโครงการโดยละเอียด
ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของแบบจำลองน้ำตกคือขั้นตอนการวางแผน ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำงานแบบไฮบริด Agile ของคุณ
สร้างแผนโครงการโดยละเอียดที่ผสมผสานองค์ประกอบทั้งแบบดั้งเดิมและแบบ Agile เข้าด้วยกัน รวมถึงกำหนดเวลา กำหนดการสำคัญ การจัดสรรทรัพยากร ประมาณการงบประมาณสำหรับการวิจัย แผนสปรินต์ งานค้าง และกำหนดการวนซ้ำ
เลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่ครอบคลุมสำหรับทีม Agile เพื่อตั้งค่าทั้งหมดนี้ ปฏิทิน แผนภูมิแกนต์ และมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp นั้นยอดเยี่ยมสำหรับการจัดตารางเวลา ใช้มุมมองกล่อง ClickUp เพื่อจัดการทรัพยากรของทีม ดูว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ และมีความสามารถเหลืออยู่เท่าไร
หากคุณเป็นมือใหม่ นี่คือความช่วยเหลือ: คู่มือเบื้องต้นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแผนโครงการแบบ Agile คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลตการวางแผนสปรินท์แบบบูรณาการต่างๆ เพื่อเริ่มต้นการเดินทางของคุณได้
4. กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน
หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของการใช้ Agile แบบผสมผสานคือการเข้าใจผิด สมาชิกทีมคนหนึ่งอาจกำลังรอแผนที่ชัดเจน ในขณะที่อีกคนอาจต้องการทดลองในแบบ Agile การหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจน
- ตั้งค่าแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกัน เช่น ClickUp สำหรับข้อความแบบอะซิงโครนัสใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อจัดการข้อความทั้งหมดจากที่เดียว
- จัดตารางการประชุมและการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สมาชิกในทีมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือข้อกังวล
โปรดคำนึงถึงความต้องการของกระบวนการ Waterfall และ Agile อย่างรอบคอบ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีการทบทวนโครงการแบบดั้งเดิมทุกไตรมาส พร้อมกับการประชุมแบบยืนรายวันและการทบทวนผลการทำงานทุกสองสัปดาห์ในช่วง Agile sprint
5. จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแล
จัดตั้งโครงสร้างการกำกับดูแลที่สนับสนุนแนวทาง Agile แบบผสมผสาน กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบสำหรับส่วนที่เป็นกระบวนการแบบดั้งเดิม สร้างโครงสร้างทีม Agileสำหรับการดำเนินโครงการ กำหนดกลไกการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา
ตัวอย่างเช่น คุณอาจกำหนดให้ผู้จัดการโครงการดูแลด้านที่เป็นแบบดั้งเดิมของโครงการ และให้ Scrum Master ดูแลการจัดการในเฟสที่เป็น Agile โครงสร้างนี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการบูรณาการของทั้งสองวิธีการอย่างมีประสิทธิภาพและการดำเนินโครงการอย่างราบรื่น
เพื่อให้มั่นใจในความสอดคล้องของการดำเนินงานแบบ Agile ให้จัดตั้งระบบที่ชัดเจนเทมเพลตการจัดการโครงการ Agile ของ ClickUpเป็นกรอบการทำงานที่เรียบง่ายและปรับแต่งได้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน เทมเพลตที่ใช้งานง่ายนี้สำหรับผู้เริ่มต้นจะช่วยให้คำขอของคุณเป็นระเบียบในรูปแบบแบ็กล็อก ซึ่งคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการได้
หากคุณมีความต้องการที่ซับซ้อนหรือเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ลองดูเทมเพลต Agileอื่นๆ บน ClickUp
6. ตรวจสอบและปรับ
คุณอาจใช้เวลาและความพยายามอย่างมากในการตั้งค่าระบบ Agile แบบผสมผสานของคุณ อย่างไรก็ตาม มันอาจไม่สมบูรณ์แบบในครั้งแรก ดังนั้น ควรติดตามความคืบหน้า ระบุช่องว่าง พูดคุยหาทางแก้ไข และปรับเปลี่ยนตามเวลา
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม:
- วัดผลการปฏิบัติงานของทีมและเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
- ประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
- ขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ขอความคิดเห็นจากทีมอย่างสม่ำเสมอ
นอกเหนือจากข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการติดตามแล้ว ควรรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย ดำเนินการทบทวนย้อนหลังเมื่อสิ้นสุดแต่ละขั้นตอนหรือรอบการทำงาน เพื่อประเมินสิ่งที่ได้ผลดีและสามารถปรับปรุงได้
รวบรวมข้อเสนอแนะจากทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงแนวทาง Agile แบบผสมผสานสำหรับโครงการในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าวิธีการนี้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในแต่ละครั้งที่นำไปใช้
เปลี่ยนเป็นไฮบริดด้วย ClickUp Agile Project Management
การจัดการโครงการซอฟต์แวร์ได้กลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้ง ผู้สนับสนุน Agile ปฏิเสธแนวทางปฏิบัติแบบดั้งเดิม เช่น การวางแผนอย่างครอบคลุมและการกำหนดตารางเวลาในระยะยาว ผู้ที่ติดตามโมเดล Waterfall มองว่า Agile เป็นความวุ่นวาย ขาดโครงสร้างที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับองค์กร
นักเทคโนโลยีอัจฉริยะเลือกที่จะนำเอาข้อดีของทั้งสองแนวทางมาสร้างเป็นแบบจำลองที่ใช้งานได้จริง หรือที่เรียกว่า Agile แบบผสมผสาน โมเดลแบบผสมผสานช่วยให้ทีมเทคโนโลยีสมัยใหม่สามารถจัดการกับความต้องการของโครงการที่หลากหลายได้ดีขึ้น ตอบสนองต่อข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และส่งมอบคุณค่าได้อย่างเป็นขั้นตอน
อย่างไรก็ตาม การนำไปใช้ไม่ใช่เรื่องง่าย คุณต้องมีระบบที่สามารถจัดการส่วนต่าง ๆ ที่เคลื่อนไหวได้มากมายในการสร้างซอฟต์แวร์ได้อย่างครอบคลุมClickUp สำหรับทีมที่ใช้ Agileมอบระบบเช่นนี้ให้คุณอย่างแม่นยำ
มันรวบรวมเครื่องมือ Agile เช่น กระดาน Kanban, แผนภูมิ Gantt, งานที่ติดตามได้, สถานะที่กำหนดเอง, การผสานรวม, และClickUp Brain ผู้ช่วย AI เพื่อเริ่มต้น
นำการบริหารโครงการแบบผสมผสานมาใช้ได้อย่างง่ายดายทดลองใช้ ClickUp วันนี้ฟรี!