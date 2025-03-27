บล็อก ClickUp

คำลัดคำที่สะดวกเพื่อทำให้การพิมพ์ของคุณง่ายขึ้นบนไมโครซอฟต์

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
27 มีนาคม 2568

ไม่ว่าคุณกำลังทำรายงานวิจัยหรือบทความบล็อก ทักษะการพิมพ์มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการสร้างเนื้อหาคุณภาพอย่างรวดเร็ว ทำไม? เพราะการพิมพ์อาจกลายเป็นงานซ้ำซาก และคำสั่งที่คุณต้องการให้ Microsoft Word ดำเนินการอาจยาวเกินไปจนไม่คุ้มค่ากับเวลา

นี่คือจุดที่ทางลัดของ Word มีบทบาทสำคัญ 🙌🏽

ปุ่มลัดช่วยให้คุณดำเนินการคำสั่งได้อย่างรวดเร็วและสะดวกภายในหน้าต่างเอกสารเดียวกัน

ตัวอย่างเช่น การกดปุ่ม Ctrl + C (Command + C สำหรับ Mac) เป็นทางลัดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกสำหรับการคัดลอกข้อความใน Microsoft Word ซึ่งเป็นหนึ่งในทางลัดแป้นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประวัติศาสตร์การพิมพ์

อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ว่าทางลัดใน Word คืออะไร ทำไมจึงมีความสำคัญต่อการสร้างเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีใช้ทางลัดเหล่านี้ในงานประจำวันของคุณ นอกจากนี้ เราจะสำรวจข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นเพื่อช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากทางลัดได้อย่างสูงสุด

อะไรคือคีย์บอร์ดลัดคำ?

คีย์ลัดของแป้นพิมพ์ใน Word คือการกดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกันหรือกดตามลำดับเพื่อดำเนินการหลายอย่างบนอินเทอร์เฟซ

หนึ่งในตัวอย่างที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือปุ่มลัดสำหรับคำสั่ง 'ตัด' ซึ่งคือ Ctrl + X (Command + X สำหรับ Mac) เมื่อกดปุ่มนี้ติดต่อกัน การกดปุ่มนี้จะทำให้ส่วนที่เลือกของข้อความถูกตัดและเก็บไว้ในคลิปบอร์ดเพื่อใช้ในภายหลัง

พวกเขาเรียกว่าคีย์ลัดเพราะการกดคีย์ลัดใช้เวลาน้อยกว่าการเลือกข้อความ, คลิกขวา, และเลือก 'ตัด' อย่างมีนัยสำคัญ

การใช้คีย์ลัดใน Microsoft Word สามารถช่วยคุณประหยัดเวลาได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเกี่ยวข้องกับการกระทำเช่นการแทรกสัญลักษณ์พิเศษในข้อความที่คุณกำลังพิมพ์ การใช้คีย์ลัด คุณสามารถกดปุ่มเพียงไม่กี่ครั้งและแทรกสัญลักษณ์ในตำแหน่งของเคอร์เซอร์ได้โดยตรง

หากไม่มีทางลัดเหล่านี้ คุณจะต้องค้นหาสัญลักษณ์ที่ถูกต้องด้วยตนเองจากหลายร้อยสัญลักษณ์ที่เก็บไว้ในคลังของ Word

ประโยชน์ของการใช้คีย์ลัดใน Microsoft Word

การใช้ทางลัดใน Word มอบประโยชน์สำคัญหลายประการให้กับผู้ใช้:

  • เพิ่มประสิทธิภาพ: คุณสามารถดำเนินการหลายอย่างใน Word ได้อย่างง่ายดายด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้ง แทนที่จะต้องนำทางผ่านเมนูยาวๆ เพื่อดำเนินการนั้น
  • ความแม่นยำที่ดีขึ้น: การกระทำแต่ละอย่างใน MS Word มีชุดคีย์ลัดเฉพาะที่เปิดใช้งานได้ การเรียนรู้การกดคีย์เหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ได้อย่างแม่นยำโดยไม่สับสน เช่น การคลิกเมาส์โดยไม่ตั้งใจหรือการเลือกเมนูผิด
  • ความชำนาญและความเป็นมืออาชีพ: การใช้เมาส์นั้นใช้เวลามากเมื่อคุณใช้ MS Word เป็นเวลานาน การพิมพ์จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อมือทั้งสองข้างอยู่บนแป้นพิมพ์ และสามารถใช้ทางลัดทั้งหมดได้อย่างง่ายดายที่ปลายนิ้วของคุณ
  • กระบวนการทำงานที่ราบรื่น: การใช้คีย์ลัดช่วยให้คุณมีสมาธิกับเนื้อหาของคุณมากขึ้น แทนที่จะต้องเปิดเมนูไปมาเพื่อดำเนินการต่างๆ ซึ่งช่วยให้งานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ประโยชน์ทางอ้อมของคีย์ลัดใน Word คือทำให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้และโต้ตอบกับอินเทอร์เฟซของ Word การรู้คีย์ลัดที่สำคัญและมีประโยชน์สามารถทำให้คุณมีความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นเหนือกว่าผู้อื่นที่ไม่ใช้คีย์ลัดเหล่านี้

โบนัสเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง? แทนที่กล่องโต้ตอบที่เกิดจากการใช้เมาส์ในลำดับที่ซับซ้อน 😉

อ่านเพิ่มเติม: Microsoft Word กับ Google Docs: เครื่องมือเอกสารตัวไหนดีที่สุด?

วิธีใช้คีย์ลัดใน Microsoft Word

มีทางลัดบางอย่างใน Word ที่ง่ายมากจริงๆ มาทำความเข้าใจว่าทางลัดทำงานอย่างไรโดยใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ที่ใช้บ่อยที่สุดใน Word สามอย่าง:

  • คำสั่ง "คัดลอก"
  • คำสั่ง "พิมพ์"
  • การแทรกอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์ด้วยข้อความแบบอินไลน์

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: Microsoft Word มีแม่แบบการจัดการโครงการในตัวหลายแบบที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้การจัดงานและการบันทึกง่ายขึ้น

1. สำหรับการคัดลอกข้อความใน Word

คำสั่งนี้ช่วยให้คุณคัดลอกข้อความใน Word ได้โดยไม่ต้องใช้เมาส์ ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  • เลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก
  • ให้ค้นหาปุ่ม Ctrl และปุ่ม C บนแป้นพิมพ์ของคุณ
  • กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด C เพื่อคัดลอกข้อความ (หรือ Command + C ใน Mac)
  • คำสั่งนี้จะคัดลอกข้อความและเก็บไว้ในคลิปบอร์ดเพื่อให้คุณสามารถวางลงในเอกสารเดียวกันหรือในแอปพลิเคชันที่ใช้ข้อความอื่น ๆ เช่น Notepad

เมื่อคุณพร้อมที่จะวางข้อความนี้ในตำแหน่งที่ต้องการ ให้วางเคอร์เซอร์ของคุณไว้ที่ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วกด Ctrl + V (หรือ Command + V สำหรับ Mac) นี่คือคำสั่งลัดสำหรับการกระทำ "วาง" ใน Word

2. สำหรับการพิมพ์เอกสารใน Word

กระบวนการมาตรฐานในการเปิดอินเทอร์เฟซการพิมพ์ใน Word คือการไปที่เมนูไฟล์ จากนั้นค้นหาตัวเลือก "พิมพ์เอกสาร" ทางลัดใน Word สำหรับขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการคำสั่งได้ภายในเพียงสองขั้นตอนเท่านั้น:

  • เปิดเอกสาร Word ที่คุณต้องการพิมพ์
  • ให้ค้นหาปุ่ม Ctrl และปุ่ม P บนแป้นพิมพ์
  • กดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ แล้วกด P (หรือ Command + P บน Mac) เพื่อเริ่มคำสั่งพิมพ์ใน Word คุณจะเห็นหน้าต่างใหม่หรือกล่องโต้ตอบเปิดขึ้น ซึ่งคุณจะต้องตั้งค่าพารามิเตอร์การพิมพ์ เช่น ทิศทางกระดาษและโหมดการพิมพ์

อ่านเพิ่มเติม: วิธีรวมเอกสาร Word หลายไฟล์เป็นไฟล์เดียว

3. สำหรับการแทรกอักขระพิเศษหรือสัญลักษณ์พร้อมกับข้อความในบรรทัด

คำภาษาอังกฤษจำนวนมากมีที่มาจากอักษรของภาษาอื่น เช่น cafés และ façades จากภาษาฝรั่งเศส การสะกดคำเหล่านี้จะมีเครื่องหมายเน้นเสียงอยู่เหนือหรือใต้ตัวอักษรบางตัว ซึ่งคุณสามารถแทรกได้โดยใช้ทางลัดใน Word

เวอร์ชันสมัยใหม่ของ MS Word จะแทรกเครื่องหมายเน้นเสียงเหล่านี้ในคำที่ใช้บ่อยโดยอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น สัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย เช่น สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์หรือสัญลักษณ์ปริญญา สามารถแทรกได้โดยใช้การกดปุ่มต่อไปนี้ใน Word:

  • สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์: กดและค้างปุ่ม Ctrl ไว้ จากนั้นกดและค้างปุ่ม Alt ไว้ด้วย แล้วกด C (หรือ Option + G บน Mac)
  • สัญลักษณ์ปริญญา: กดและค้างไว้ปุ่ม Up-Shift จากนั้นกดและค้างไว้ปุ่ม Ctrl ด้วย แล้วกดปุ่ม @ ตามด้วยปุ่มเว้นวรรค (หรือ Option + Shift + 8 บน Mac)

50 คำสำคัญบนแป้นพิมพ์ลัดที่ช่วยประหยัดเวลา

ตอนนี้เรามาดูทางลัดที่สะดวกที่สุดใน Word ซึ่งแบ่งออกเป็นห้าหมวดหมู่ใหญ่

ทางลัดพื้นฐาน

การกระทำทางลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Macสิ่งที่มันทำ
สร้างเอกสารใหม่Ctrl + Nคำสั่ง + Nเปิดเอกสารใหม่เปล่า
เปิดเอกสารที่มีอยู่Ctrl + Oคำสั่ง + Oเปิดกล่องโต้ตอบเพื่อเลือกเอกสารที่จะเปิด
บันทึกเอกสารปัจจุบันCtrl + Sคำสั่ง + Sบันทึกเอกสารปัจจุบัน
ปิดเอกสารปัจจุบันCtrl + Wคำสั่ง + Wปิดเอกสารที่กำลังใช้งานอยู่
ยกเลิกการกระทำล่าสุดCtrl + Zคำสั่ง + Zย้อนกลับการกระทำล่าสุด
ทำซ้ำการกระทำที่ยังไม่ได้ทำล่าสุดCtrl + YShift + Command + Zย้อนกลับการกระทำล่าสุดที่ไม่ได้ทำ
เลือกข้อความทั้งหมดCtrl + Aคำสั่ง + Aเลือกข้อความทั้งหมดในเอกสาร

📮ClickUp Insight:37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการอื่นๆ ที่กระจัดกระจาย

หากไม่มีระบบที่รวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล เอกสาร หรือสเปรดชีต ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้ทันทีในทุกงาน แชท และเอกสารของคุณ—ทำให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไป

ทางลัดสำหรับการนำทาง

การกระทำแป้นพิมพ์ลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Macสิ่งที่มันทำ
ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสารCtrl + Homeคำสั่ง + Fn+ ลูกศรซ้ายกระโดดไปยังจุดเริ่มต้นของเอกสาร
สิ้นสุดเอกสารCtrl + Endคำสั่ง + Fn+ ลูกศรขวากระโดดไปยังตอนท้ายของเอกสาร
จุดเริ่มต้นของแถวหน้าแรกคำสั่ง + ลูกศรซ้ายกระโดดไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดปัจจุบัน
สิ้นสุดเส้นทางสิ้นสุดคำสั่ง + ลูกศรขวากระโดดไปยังท้ายบรรทัดปัจจุบัน
ไปที่หน้าถัดไปหน้าถัดไปคำสั่ง + ปุ่ม Page Downย้ายไปยังหน้าถัดไป
หน้า ก่อนหน้าขึ้นคำสั่ง + Page Upย้ายไปยังหน้าเดิม
ซูมเข้าCtrl + > หรือ Ctrl + ]คำสั่ง+ซูมเข้าที่เอกสาร
ซูมออกCtrl + < หรือ Ctrl + [คำสั่ง+ลบซูมออกที่เอกสาร

ทางลัดสำหรับการแก้ไขข้อความ

การกระทำทางลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Macสิ่งที่มันทำ
ตัดข้อความที่เลือกCtrl + Xคำสั่ง + Xลบข้อความที่เลือกและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
คัดลอกข้อความที่เลือกCtrl + Cคำสั่ง + Cคัดลอกข้อความที่เลือกไปยังคลิปบอร์ด
วางจากคลิปบอร์ดCtrl + Vคำสั่ง + Vวางเนื้อหาของคลิปบอร์ดที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์ปัจจุบัน
แทรกไฮเปอร์ลิงก์Ctrl + Kคำสั่ง + Kเปิดกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์
ลบการจัดรูปแบบCtrl + Shift + Nคำสั่ง + Shift + Nลบการจัดรูปแบบทั้งหมดออกจากข้อความที่เลือก

ทางลัดสำหรับการจัดรูปแบบข้อความ

การกระทำทางลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Macสิ่งที่มันทำ
ข้อความที่เลือกไว้เป็นตัวหนาCtrl + Bคำสั่ง + Bใช้การจัดรูปแบบตัวหนาให้กับข้อความที่เลือก
ให้ตัวเอียงข้อความที่เลือกCtrl + Iคำสั่ง + Iใช้การจัดรูปแบบตัวเอียงกับข้อความที่เลือก
ขีดเส้นใต้ข้อความที่เลือกCtrl + Uคำสั่ง + Uใช้การจัดรูปแบบเส้นใต้กับข้อความที่เลือก
จัดข้อความชิดซ้ายCtrl + Lคำสั่ง + Lจัดข้อความที่เลือกให้ชิดขอบซ้าย
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางCtrl + Eคำสั่ง + Eจัดข้อความที่เลือกให้อยู่ตรงกลางในแนวนอน
จัดข้อความให้ชิดขวาCtrl + Rคำสั่ง + Rจัดข้อความที่เลือกให้ชิดขอบขวา
เพิ่มขนาดตัวอักษรCtrl + > หรือ Ctrl + ]คำสั่ง + >เพิ่มขนาดตัวอักษรของข้อความที่เลือก
ลดขนาดตัวอักษรCtrl + < หรือ Ctrl + [คำสั่ง + <ลดขนาดตัวอักษรของข้อความที่เลือก
เปลี่ยนสีตัวอักษรCtrl + Shift + Fคำสั่ง + Shift + Cเปิดกล่องโต้ตอบแบบอักษรเพื่อเปลี่ยนสีของแบบอักษร
เปลี่ยนฟอนต์Ctrl + Dคำสั่ง + Dเปิดกล่องโต้ตอบแบบอักษรเพื่อเปลี่ยนสไตล์แบบอักษร

ทางลัดสำหรับการทำงานกับตารางใน Word

การกระทำทางลัดสำหรับ Windows/Chrome OSคีย์ลัดสำหรับ Macสิ่งที่มันทำ
สร้างตารางCtrl + Shift + Tคำสั่ง + Shift + Tแทรกตารางที่มีจำนวนแถวและคอลัมน์ตามที่ระบุ
แทรกแถวCtrl + Shift + Iคำสั่ง + Shift + Iแทรกแถวเหนือแถวที่เลือก
แทรกคอลัมน์Ctrl + Shift + Cคำสั่ง + Shift + Cแทรกคอลัมน์ทางด้านซ้ายของคอลัมน์ที่เลือก
ลบแถวCtrl + Shift + –คำสั่ง + Shift + ลบลบแถวที่เลือก
ลบคอลัมน์Ctrl + Shift + Deleteคำสั่ง + Shift + ลูกศรขวาลบคอลัมน์ที่เลือก
รวมเซลล์Ctrl + Shift + MCommand + Shift + Mรวมเซลล์ที่เลือกในตาราง
เซลล์แยกCtrl + Shift + SCommand + Shift + Sแยกเซลล์ที่เลือกในตาราง
จัดเรียงตารางCtrl + Shift + SCommand + Shift + Sจัดเรียงตารางที่เลือกตามคอลัมน์ที่ระบุ
ตารางกรองCtrl + Shift + LCommand + Shift + Lกรองตารางที่เลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:อ่านเทคนิคง่าย ๆ เหล่านี้ในMicrosoft Wordเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ดียิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของการใช้ Microsoft Word

Microsoft Word เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างเอกสารทุกประเภท อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งย่อมมีสองด้าน: ยิ่งแอปมีฟีเจอร์มากเท่าไร ก็ยิ่งยากที่จะเชี่ยวชาญมากขึ้นเท่านั้น สิ่งเดียวกันนี้ใช้กับ MS Word เช่นกัน ข้อจำกัดบางประการที่คุณอาจพบเจอกับซอฟต์แวร์นี้คือ:

  • การเรียนรู้ที่ซับซ้อน: ซอฟต์แวร์นี้มีคุณสมบัติและทางลัดมากมาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และจดจำ การเรียนรู้และจดจำคุณสมบัติและทางลัดทั้งหมดในทันทีนั้นเป็นไปไม่ได้
  • การใช้ทรัพยากร: เอกสารที่มีความซับซ้อนมากขึ้น จะทำให้ซอฟต์แวร์ใช้ทรัพยากรบนระบบของคุณมากขึ้นตามไปด้วย จำนวนภาพ ตาราง และ URL ที่มากในเอกสารอาจทำให้ความเร็วลดลงหรือโปรแกรมเองอาจเกิดปัญหาได้
  • ความเข้ากันได้จำกัด: เอกสาร Word อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ประเภทข้อความอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในการนำข้อมูลไปใช้ในโปรแกรมอื่น
  • ความปลอดภัย: เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ อาจมีช่องโหว่และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการใช้ Word เนื่องจากทุกอย่างเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft ผ่าน OneDrive
  • ค่าใช้จ่าย: Microsoft 365 และแพ็กเกจอื่น ๆ ที่มี MS Word และ MS Word อยู่ด้วยอาจมีค่าใช้จ่ายสูงในการสมัครสมาชิก ซอฟต์แวร์เอกสารอื่น ๆ เช่น Google Docs อาจมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าในการใช้งาน แม้ว่าอาจไม่มีคุณสมบัติที่ครอบคลุมเหมือนกับที่ Word มอบให้กับผู้ใช้

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Word

Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถสูงซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น ตาราง การส่งจดหมาย การอ้างอิง และโหมดการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับเอกสาร อย่างไรก็ตาม คำสั่งและทางลัดใน Word นั้นมีมากมายไม่สิ้นสุด

แม้แต่สำหรับงานง่าย ๆ อย่างการแทรกสัญลักษณ์องศา ผู้ใช้ก็ยังต้องจำปุ่มที่แตกต่างกันถึงสี่ปุ่ม ลำดับการกดแป้นพิมพ์ และวิธีการ (ว่าจะกดค้างหรือกดเพียงครั้งเดียว)

การกดปุ่มลัดเช่นนี้จะลดประสบการณ์ในการสร้างเอกสารอย่างรวดเร็วคุณสามารถแปลงไฟล์ Word เป็น Google Docเพื่อใช้เครื่องมือที่ง่ายขึ้นและพิมพ์งานโดยไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมได้เช่นกัน

ClickUp เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการทำงานแทน Word โดยมีปุ่มลัดที่ใช้งานได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก พร้อมด้วยขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายเหนือกว่า Word อย่างเห็นได้ชัด

ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วและทำให้เอกสารเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อกับเวิร์กโฟลว์ ซึ่งช่วยให้เอกสารของคุณมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นในขณะที่ทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์

การแก้ไขสดแบบร่วมมือใน ClickUp Docs
สร้างเอกสารหลายประเภทได้อย่างง่ายดายและผสานรวมเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณเพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นด้วย ClickUp Docs

ด้วย Docs คุณจะได้รับฟีเจอร์ที่ช่วยให้คุณสร้างเอกสารทุกประเภท (เช่น วิกิและแผนงาน) โดยใช้หน้าซ้อนกัน ตัวเลือกการจัดสไตล์ แบนเนอร์ กล่องข้อความ และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการเพิ่มและฝังบุ๊กมาร์ก ตาราง และสื่ออื่นๆ ลงในงานเพื่อให้ได้รูปแบบตามที่ต้องการ

อีกหนึ่งคุณสมบัติของ Docs ที่ทำให้แตกต่างจาก MS Word อย่างแท้จริงคือกลไกการทำงานร่วมกัน คุณสามารถแก้ไขเอกสารได้แบบเรียลไทม์โดยใช้การตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUpแท็กสมาชิกคนอื่นด้วยความคิดเห็น มอบหมายงานให้สมาชิกในทีม และแปลงข้อความเป็นงานโดยตรงใน ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นและคล่องตัวมากขึ้น

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างรายการการกระทำโดยตรงจากข้อความในเอกสาร ClickUp ของคุณ และมอบหมายให้กับสมาชิกทีม

ClickUp Docs ยังช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานต่างๆ เข้าด้วยกันได้อีกด้วย เพิ่มวิดเจ็ตลงในเอกสารเพื่ออัปเดตเวิร์กโฟลว์ของคุณ ทำงานกับสถานะโครงการ และมอบหมายงานจากภายในตัวแก้ไขเอกสารของคุณ

การทำงานกับเอกสารหลายฉบับใน ClickUp ก็ไม่ใช่เรื่องยากเช่นกัน ด้วย Docs Hub ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ และคุณสามารถ ค้นหา กรอง จัดเรียง และเข้าถึงสินทรัพย์ใดก็ได้

ศูนย์เอกสาร
ClickUp Docs Hub ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว

เอกสารยังมาพร้อมกับโหมดโฟกัสในตัวสำหรับการทำงานที่ปราศจากสิ่งรบกวน, แม่แบบ, คลังเอกสาร, รายละเอียดหน้า และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ทำให้การทำงานของคุณง่ายเหมือนปอกกล้วย

เมื่อพูดถึงทางลัดClickUp มีปุ่มลัดที่สามารถเปิดใช้งานได้ง่ายผ่านขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ในอินเทอร์เฟซของ ClickUp คุณจะเห็นอวาตาร์ส่วนตัวของคุณอยู่ที่มุมขวาบน คลิกที่อวาตาร์นั้นแล้วเลือก "การตั้งค่า"
  • เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็น "การตั้งค่า"
  • ที่นี่ คุณจะสังเกตเห็นสวิตช์เลื่อน Hotkeys ให้เปิดใช้งาน
  • คลิกที่ "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"
ปุ่มลัดเพื่อสลับตัวเลือก

หากคุณต้องการดูคีย์ลัดและปุ่มลัดทั้งหมดของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • คลิกที่อวาตาร์ส่วนตัวของคุณที่มุมขวาบน
  • ไปที่ "คีย์ลัด" และเลือก
  • ขณะนี้คุณจะเห็นปุ่มลัดและทางลัดทั้งหมดของคุณที่จัดหมวดหมู่ตามประเภท
คีย์ลัดระดับโลก

ส่วนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับคีย์ลัดและทางลัดของ ClickUp คือคุณสามารถใช้ได้ทุกที่ใน Workspace ของคุณ

นอกจากนี้ หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการสร้างหรือเขียนเอกสารของคุณ คุณสามารถเข้าถึงClickUp Brainเพื่อสร้างเนื้อหาได้เร็วขึ้น

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและขัดเกลาข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณ
เขียน แก้ไข และสรุปภายในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp Brain

เครื่องมืออัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ช่วยเร่งกระบวนการเขียนเอกสาร ร่างอีเมลหรือคำตอบ และอื่นๆ อีกมากมาย ClickUp Brain พร้อมใช้งานทั่วทั้ง Workspace ของคุณสำหรับงานจัดการโครงการหรือความรู้

ClickUp Brain ช่วยให้คุณทำงานกับ ClickUp Docs ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถช่วยในเรื่อง:

  • สร้างเนื้อหา: เขียน แก้ไข และสรุปข้อความที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
  • สร้างเนื้อหา: สร้างเอกสารใหม่หรือคำอธิบายงานโดยไม่ต้องใช้เวลามากเกินไป
  • จัดระเบียบเนื้อหา: สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและร่างคำตอบสำหรับความคิดเห็น
  • สื่อสาร: เขียนอีเมลตามเนื้อหาในเอกสารได้ในไม่กี่วินาที

โดยรวมแล้ว ClickUp Brain ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานของคุณเมื่อทำงานกับเอกสาร

ทำงานกับเอกสารที่ทำได้มากกว่า: ClickUp Docs

การใช้เมาส์ทำให้คุณต้องยกมือออกจากแป้นพิมพ์ ซึ่งเป็นการเสียเวลาอันมีค่าในกระบวนการทำงานที่ราบรื่น นี่คือเหตุผลที่การใช้คีย์ลัดจึงมีความสำคัญ เพราะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นและทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย Microsoft Word คุณมีทางลัดคีย์บอร์ดมากมายที่สามารถทำเกือบทุกงานที่ซอฟต์แวร์นี้มีให้ อย่างไรก็ตาม ทางลัดเหล่านี้บางครั้งอาจซับซ้อนกว่าวิธีการใช้เคอร์เซอร์แบบตรงไปตรงมา

ClickUp Docs เป็นทางเลือกที่ดีกว่าในการทำงานกับเอกสารให้รวดเร็วขึ้นโดยไม่ต้องจำคีย์ลัดที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ความสามารถในการจัดการโครงการที่ฝังอยู่ในตัวยังช่วยให้เอกสารของคุณเชื่อมต่อกับงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอและเข้าถึงได้ง่ายผ่าน Docs Hub

ลงทะเบียนฟรีบนแพลตฟอร์มวันนี้เพื่อทดลองใช้ ClickUp