30+ คำยืนยันเชิงบวกประจำวันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
4 กันยายน 2567

เช้าวันจันทร์ คุณนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงาน วันทำงานเพิ่งเริ่มต้น กาแฟของคุณยังร้อนระอุ และรายการที่ต้องทำก็จ้องกลับมาที่คุณ คุณรู้สึกถึงน้ำหนักของเส้นตายและความคาดหวัง ทำไมวันหยุดถึงผ่านไปเร็วขนาดนี้ คุณสงสัย

คุณเตรียมตัวให้พร้อมที่จะดำดิ่งสู่ความวุ่นวาย แต่เดี๋ยวก่อน—ถ้ามีวิธีที่จะเริ่มต้นวันของคุณล่ะ? บางทีอาจจะเป็นแรงกระตุ้นเล็กๆ—การพูดให้กำลังใจตัวเองในใจที่จะเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง?

คุณบอกตัวเองว่า "ฉันมีความสามารถ ฉันมีสมาธิ ฉันจะรับมือกับความท้าทายของวันนี้ด้วยความมั่นใจ" คุณให้คำมั่นว่าจะเริ่มต้นทุกเช้าด้วยช่วงเวลาแห่งความสงบและความชัดเจน

คำยืนยันเชิงบวกไม่ใช่แค่คำพูดที่ทำให้รู้สึกดีเท่านั้น—แต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการปรับเปลี่ยนทัศนคติของคุณและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง รวมถึงประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เราจะมาดูคำยืนยันมากกว่า 30 ข้อที่ออกแบบมาเพื่อเติมพลังให้กับวันของคุณ ปรับปรุงสมาธิ และสร้างความมั่นใจ คำยืนยันเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีชีวิตการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเชิงบวกมากขึ้น

มาเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการยืนยันเชิงบวก

วิทยาศาสตร์เบื้องหลังการยืนยันเชิงบวก

การยืนยันเชิงบวกคือคำกล่าวสั้น ๆ ที่เป็นบวกซึ่งคุณพูดซ้ำกับตัวเองเพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง การยืนยันเหล่านี้ท้าทายและแทนที่ความคิดเชิงลบ เพิ่มความมั่นใจและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่จุดแข็งและเป้าหมายของคุณ

บางครั้ง ความเครียดและความกดดันสามารถทำให้แม้แต่คนที่สงบที่สุดก็แสดงปฏิกิริยาในแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คำยืนยันเชิงบวกในชีวิตประจำวันสำหรับการทำงานทำหน้าที่เหมือนโปรตีนเชคสำหรับสมองของคุณ กระตุ้นพลังงานเข้าสู่กล้ามเนื้อความมั่นใจเหล่านั้น

ในทางวิทยาศาสตร์ เมื่อคุณพูดซ้ำวลีเช่น "ฉันทำได้" หรือ "ฉันคือผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต" สมองของคุณจะเริ่มเชื่อในสิ่งนั้น ทั้งหมดนี้เป็นผลมาจาก ความยืดหยุ่นของสมอง—ความสามารถของสมองในการปรับเปลี่ยนและปรับตัวตามประสบการณ์

ความคิดเชิงบวกเหล่านี้จะหลั่งโดปามีนเข้าสู่สมองของคุณ ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกดี ทำหน้าที่เสมือนการตบมือแสดงความยินดีจากสมองของคุณ ยิ่งคุณมีโดปามีนมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีแรงจูงใจและจดจ่อมากขึ้นเท่านั้น และยอมรับเถอะว่า การจัดการกับรายการสิ่งที่ต้องทำนั้นง่ายขึ้นเมื่อสมองของคุณกำลังเพลิดเพลินไปกับการเดินทางที่เต็มไปด้วยโดปามีน

คุณรู้หรือไม่?การยืนยันความคิดเชิงบวกสามารถลดระดับคอร์ติซอล ฮอร์โมนความเครียดได้ เมื่อคุณยืนยันความคิดเชิงบวก จะช่วยลดการตอบสนองต่อความเครียด นำไปสู่สภาวะจิตใจที่สมดุลมากขึ้น

โดยสรุปแล้ว การยืนยันเชิงบวกก็เหมือนกับการให้กำลังใจตัวเองในสมอง มันทำให้เสียงวิจารณ์ภายในของคุณเงียบลง ในขณะที่เสียงเชียร์ภายในของคุณออกมาดังก้อง คุณจึงมีความมั่นใจมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทันใดนั้น แม้แต่การตอบอีเมลก็ดูไม่น่ากลัวอีกต่อไป

คุณสร้างการเสริมแรงทางบวกอย่างต่อเนื่องโดยเชื่อมโยงคำยืนยันกับนิสัยที่คุณทำอยู่แล้ว เช่น การเริ่มต้นวันด้วยคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจ หรือการใช้คำยืนยันระหว่างกิจวัตรการออกกำลังกายประจำวัน ด้วยวิธีนี้ สมองของคุณไม่ได้รับเพียงแค่การพูดปลุกใจเท่านั้น แต่ยังได้รับแรงจูงใจสองเท่าทุกวันอีกด้วย

เมื่อคุณสะสมนิสัยเหล่านี้ คุณกำลังเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้คงอยู่ ทำให้คุณมีอารมณ์ที่ดีขึ้นและมีสมาธิมากขึ้น จนสามารถรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตได้

ตัวอย่างการยืนยันเชิงบวกที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะกำลังต่อสู้กับความรู้สึกเบื่อหน่ายในวันจันทร์ รับมือกับเพื่อนร่วมงานที่ยากลำบาก หรือพยายามฝึกฝนศิลปะแห่งการบาลานซ์ชีวิตการทำงาน คำยืนยันเชิงบวกสามารถช่วยคุณให้ห่างไกลจากความคิดเชิงลบได้

มาดูตัวอย่างการยืนยันเชิงบวกที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งปรับให้เหมาะกับทุกสถานการณ์การทำงานที่คุณสามารถจินตนาการได้!

การพูดปลุกใจในเช้าวันจันทร์

คุณกดปุ่มเลื่อนปลุกไปแล้วห้าครั้ง และสิ่งเดียวที่ดึงคุณออกจากเตียงคือเสน่ห์ของกาแฟเข้มข้น นี่คือคำยืนยันเชิงบวกที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นอาการเบื่อหน่ายวันจันทร์ไปได้

  1. "ฉันพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่สัปดาห์นี้จะโยนมาให้ฉัน"
  2. "ฉันเริ่มต้นวันนี้ด้วยพลังและความกระตือรือร้น"
  3. "ฉันมุ่งมั่นและพร้อมที่จะทำงานให้ดีที่สุด"
  4. "วันจันทร์คือการเริ่มต้นใหม่ และฉันใช้ประโยชน์จากมันอย่างเต็มที่"
  5. "ฉันมีพลังที่จะทำให้วันนี้เป็นวันที่มีประสิทธิผลและบวก"

ชุดอุปกรณ์เอาตัวรอดสำหรับการประชุมทีม

การประชุมอีกครั้งที่อาจจะส่งอีเมลแทนได้? ไม่เป็นไร. เพิ่มพลังใจของคุณด้วยคำยืนยันเหล่านี้เพื่อให้คุณสามารถยิ้มผ่านสไลด์พาวเวอร์พอยต์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดได้.

  1. "ฉันมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในระหว่างการประชุม"
  2. "ข้าพเจ้ายังคงมีส่วนร่วมและเปิดกว้างในความคิดเห็นทุกประการ"
  3. "ความคิดและความคิดเห็นของฉันมีความสำคัญและคุ้มค่าแก่การแบ่งปัน"
  4. "ฉันอดทนและมีสมาธิอยู่เสมอ แม้ในระหว่างการประชุมที่ยาวนาน"
  5. "ฉันฟังอย่างตั้งใจและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมของฉัน"
  6. "ฉันยังคงมีสมาธิและมีพลัง เปลี่ยนการประชุมที่ยาวนานให้กลายเป็นโอกาสที่มีประสิทธิผล"

กำหนดเวลาที่เป็นไปไม่ได้

เจ้านายของคุณเพิ่งขอให้คุณทำงานหนึ่งสัปดาห์ให้เสร็จภายในสองวัน รักษาความสงบและผ่านมันไปด้วยกันด้วยคำพูดเชิงบวกเหล่านี้

  1. "ฉันสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ได้"
  2. "ฉันบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล"
  3. "ฉันสามารถรักษาความสงบและมีสมาธิภายใต้ความกดดัน"
  4. "ฉันสามารถคิดค้นวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทาย"
  5. "ฉันจะทำงานนี้ให้เสร็จด้วยความขยันและยอดเยี่ยม"

การบาลานซ์ชีวิตการทำงาน

พยายามจัดการงาน ครอบครัว และเวลาส่วนตัวโดยไม่ทำสิ่งใดตกหล่น (หรือเสียสติไปเสียก่อน) อยู่หรือเปล่า? คำยืนยันเชิงบวกเหล่านี้จะช่วยให้คุณรักษาสมดุลในชีวิตและปูทางสู่ความสำเร็จทั้งในอาชีพและชีวิตส่วนตัวของคุณ

  1. "ฉันบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวด้วยความสง่าและสบาย"
  2. "ฉันให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองควบคู่ไปกับหน้าที่ความรับผิดชอบ"
  3. "ฉันสร้างเวลาสำหรับการผ่อนคลายและการดูแลตัวเอง"
  4. "ฉันมีตัวตนทั้งในงานและชีวิตส่วนตัวของฉัน"
  5. "ฉันสมควรได้รับชีวิตที่สมบูรณ์และสมดุล"

การรับมือกับผู้ชอบจับผิดในที่ทำงาน

สตีฟ จ็อบส์ ผู้เป็นที่รู้จักในด้านความคิดบวกอย่างน่าทึ่งและความมั่นใจในตนเอง ได้ให้คำสอนที่มีค่าแก่เราไว้ เขาได้กล่าวว่า,

อย่าปล่อยให้เสียงของความคิดเห็นของผู้อื่นกลบเสียงภายในของคุณ

อย่าปล่อยให้เสียงของความคิดเห็นของผู้อื่นกลบเสียงภายในของคุณ

แต่ก็มักจะมีเพื่อนร่วมงานสักคนที่ดูเหมือนจะตื่นมาผิดด้านของชีวิตเสมอ รักษาความสงบด้วยคำพูดเชิงบวกเหล่านี้

  1. "ฉันรักษาความคิดเชิงบวกไว้เสมอ ไม่ว่าคนอื่นจะคิดในแง่ลบแค่ไหนก็ตาม"
  2. "ฉันเลือกที่จะตอบสนองด้วยความเมตตาและทัศนคติเชิงบวก"
  3. "ฉันยังคงรักษาความเป็นมืออาชีพและความสงบในทุกการติดต่อ"
  4. "ฉันตั้งขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพไว้ในขณะที่ยังคงให้ความเคารพ"
  5. "ฉันมุ่งเน้นที่งานของฉันและปล่อยวางความคิดเชิงลบ"

เปิดใช้งานโหมดผู้นำ

คุณได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทีมแล้ว; ตอนนี้ถึงเวลาที่จะฉายแสงของคุณแล้ว. ให้กำลังใจตัวเองด้วยคำกล่าวเชิงบวกต่อไปนี้.

  1. "ฉันนำด้วยความมั่นใจ ความชัดเจน และทัศนคติเชิงบวก"
  2. "ฉันสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนทีมของฉันเพื่อให้พวกเขาทำผลงานได้ดีที่สุด"
  3. "ฉันตัดสินใจอย่างรอบคอบและมีผลกระทบ"
  4. "ฉันสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและฟังอย่างตั้งใจต่อความต้องการของทีม"
  5. "ฉันเป็นผู้นำที่ชัดเจนและสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของฉันบรรลุเป้าหมายร่วมกัน"
  6. "ฉันนำทีมของฉันไปสู่ความสำเร็จด้วยความซื่อสัตย์และวิสัยทัศน์"

การนำคำยืนยันเชิงบวกมาใช้ในที่ทำงาน

การนำคำยืนยันเชิงบวกเข้ามาในที่ทำงานไม่ได้หมายถึงแค่การโพสต์คำคมที่สร้างกำลังใจในกลุ่มแชทเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการนำกลยุทธ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานมาใช้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่พลังงานเชิงบวกมีความสำคัญเทียบเท่ากับแสงแดดและอินเทอร์เน็ตไร้สาย

มาดูกันว่าเราจะสามารถเติมเต็มมนต์วิเศษแห่งการยืนยันเชิงบวกในที่ทำงานของคุณได้อย่างไร เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิต เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดความเครียด และป้องกันภาวะหมดไฟ

การนำคำยืนยันเชิงบวกมาสู่ที่ทำงาน

ขั้นตอนแรกในการนำคำยืนยันเชิงบวกมาใช้ในที่ทำงานคือการทำให้มันเป็นกิจวัตรเหมือนการแปรงฟันในตอนเช้า เริ่มต้นวันด้วยการประชุมทีมที่ทุกคนแบ่งปันความคิดหรือคำยืนยันเชิงบวก มันเหมือนกับการรวมกลุ่ม แต่แทนที่จะวางแผนกลยุทธ์เกม คุณกำลังวางแผนความเชิงบวก

คุณอาจสร้าง 'กำแพงแห่งความคิดเชิงบวก' ในสำนักงาน (หรือในรูปแบบดิจิทัล) ที่พนักงานสามารถโพสต์คำยืนยันที่ชื่นชอบของพวกเขาได้

การเป็นผู้นำมีบทบาทสำคัญที่นี่ เมื่อผู้นำเริ่มต้นการประชุมด้วยการยืนยันเชิงบวกหรือแทรกเข้าไปในอีเมล แสดงให้เห็นว่าความคิดเชิงบวกไม่ใช่แค่การพูดปลุกใจเท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวัน สิ่งนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมที่การยืนยันเชิงบวกเป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนการพูดคุยในออฟฟิศ แต่มีประสิทธิผลมากกว่า

บทบาทของภาวะผู้นำและการให้คำปรึกษาในการส่งเสริมการยืนยันเชิงบวก

ผู้นำและที่ปรึกษาเปรียบเสมือนโค้ชหรือผู้สอนการออกกำลังกาย เมื่อพวกเขาใช้คำยืนยันเชิงบวกอย่างกระตือรือร้น มันจะส่งข้อความไปยังทั้งทีม ที่ปรึกษาสามารถช่วยพนักงานสร้างคำยืนยันเชิงบวกที่สอดคล้องกับงานและสื่อถึงใจ แทนที่จะฟังดูเหมือนมาจากหนังสือพัฒนาตนเอง

กุญแจสำคัญคือการทำให้คำยืนยันเหล่านี้มีความเฉพาะตัวและเกี่ยวข้องกับแต่ละบุคคล เปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาตนเองทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผู้นำยังสามารถฝึกฝนการยืนยันเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานของตนได้โดยการนำคำยืนยันเหล่านี้ไปใช้ในการประเมินผลงานหรือการพูดคุยแบบตัวต่อตัว

ใครบ้างที่ไม่ชอบได้รับคำติชมที่เริ่มต้นด้วย "คุณทำได้ดีมากเพราะคุณรู้วิธีรับมือกับความท้าทายอย่างมีสไตล์" มันเป็นความบวกที่ทำให้คุณรู้สึกพึงพอใจในงานและรู้สึกว่าคุณสามารถเผชิญกับโลกได้—หรืออย่างน้อยก็เส้นตายถัดไป

เชอรีล แซนด์เบิร์ก อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเฟซบุ๊ก และหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในวงการเทคโนโลยี นำเสนอมุมมองที่สดใหม่เกี่ยวกับภาวะผู้นำ

การเป็นผู้นำไม่ใช่การรังแกหรือก้าวร้าว การเป็นผู้นำคือการคาดหวังว่าคุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อสิ่งที่ดีได้ คุณสามารถทำให้โลกนี้ดีขึ้นได้

การเป็นผู้นำไม่ใช่การรังแกหรือก้าวร้าว การเป็นผู้นำคือการคาดหวังว่าคุณสามารถใช้เสียงของคุณเพื่อสิ่งที่ดีได้ คุณสามารถทำให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นได้

ดังนั้น จงใช้พลังงานแห่งความเป็นผู้นำของคุณ และจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่เป็นผู้นำ—คุณกำลังสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นทีละก้าว ด้วยการตัดสินใจที่ดีในทุกๆ ครั้ง!

ลดความเครียดและภาวะหมดไฟ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การยืนยันเชิงบวกเปรียบเสมือนการพักผ่อนทางจิตใจเล็กๆ ที่ช่วยต่อสู้กับความเครียดและปรับปรุงสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว แทนที่จะปล่อยให้ความเครียดทำให้คุณกลายเป็นคนยุ่งเหยิง การยืนยันเชิงบวกเช่น "ฉันรับมือกับความท้าทายด้วยความมั่นใจ" สามารถเปลี่ยนสถานการณ์ได้

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเอง แต่สร้างขึ้นจากความบวกที่ทุกคนมีร่วมกัน เมื่อทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกัน การแบ่งปันคำคมที่สร้างแรงบันดาลใจและคำชมเชยเชิงบวกก็กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ เหมือนกับการสร้างวงจรของพลังงานบวกที่ทำให้ทีมมีกำลังใจ พร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่เข้ามา และประสบความสำเร็จ

การใช้เครื่องมือดิจิทัลเช่น ClickUp สำหรับการฝึกฝนคำยืนยันเชิงบวก

ClickUpไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดการโครงการเท่านั้น—แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรสำหรับการจัดระเบียบ, การทำงานร่วมกัน, และการรักษาแรงจูงใจ ไม่ว่าคุณจะติดตามงาน, กำหนดเป้าหมาย, หรือสร้างขวัญกำลังใจในทีม ClickUp ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณ

คุณสามารถจัดตั้งพื้นที่เฉพาะใน ClickUp ที่สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันคำยืนยันประจำวันหรือคำคมสร้างแรงบันดาลใจได้ ด้วยคุณสมบัติที่ขยายไปไกลกว่าการจัดการโครงการแบบดั้งเดิม มันช่วยให้คุณสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีได้

นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp สามารถช่วยให้คุณสร้างทัศนคติเชิงบวกและช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายทางอาชีพของคุณได้มากขึ้น:

1. จดบันทึกคำยืนยันของคุณ

เริ่มต้นด้วยการสร้างเอกสารหรือโฟลเดอร์เฉพาะภายใน ClickUp Docs สำหรับการยืนยันตนเองประจำวันของคุณเท่านั้น สถานที่กลางนี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงและอัปเดตการยืนยันของคุณได้อย่างง่ายดายทุกวัน ช่วยสร้างนิสัยที่สม่ำเสมอ

ClickUp-Docs
ใช้ ClickUp Docs เพื่อเชิญสมาชิกในทีมให้ดูหรือมีส่วนร่วมในเอกสาร ช่วยให้เกิดการแบ่งปันความคิดเชิงบวกและการให้กำลังใจกันภายในทีม

คุณสามารถฝังรูปภาพไว้ข้างคำยืนยันของคุณ และแชร์เอกสารของคุณกับทีมของคุณเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี

อ่านเพิ่มเติม: 10 เทคนิคการสร้างภาพในใจเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ

2. จัดตั้งมุมมองแบบครบวงจรที่ครอบคลุมเป้าหมายของคุณ

เริ่มต้นสัปดาห์การทำงานของคุณด้วยClickUp Goals! กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน แยกย่อยเป็นเป้าหมายที่วัดผลได้ และติดตามความคืบหน้าของเป้าหมายของคุณโดยอัตโนมัติ

เป้าหมาย ClickUp
ควบคุมสัปดาห์ของคุณด้วยการตั้งเป้าหมายใน ClickUp!

ClickUp Goals ช่วยให้คุณแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถทำได้จริง และคุณสามารถติดตามความคืบหน้าของคุณได้ทางภาพผ่านแดชบอร์ดและแผนภูมิ การให้ข้อมูลย้อนกลับทางภาพนี้ช่วยเสริมสร้างการยืนยันเชิงบวกของคุณเมื่อคุณเห็นความคืบหน้าที่แท้จริงไปสู่เป้าหมายของคุณ

คุณสามารถจัดระเบียบเป้าหมายของคุณเป็นโฟลเดอร์, แชร์กับทีมของคุณ, และมองเห็นความคืบหน้าของคุณได้ในที่เดียว

3. เพิ่มความน่าสนใจให้กับบันทึกการประชุมของคุณด้วยภาพประกอบ

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุมยาวๆด้วยการใช้ไวท์บอร์ดของ ClickUpสำหรับการจดบันทึก จดบันทึกในรูปแบบของภาพวาดเล่นหรือภาพที่แปลกตาเพื่อช่วยให้สมองของคุณมีส่วนร่วมในขณะที่การประชุมดำเนินไป

ไวท์บอร์ดของ ClickUp
สร้างภาพแนวคิดหรือบันทึกการประชุมของคุณด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp!

ด้วยไวท์บอร์ดของ ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนบันทึกการประชุมของคุณให้กลายเป็นแกลเลอรีศิลปะขนาดเล็กได้

4. ติดตามกำหนดเวลาอย่างใกล้ชิดด้วยการตรวจสอบเวลาของคุณ

การติดตามเวลาโครงการใน ClickUpคือพันธมิตรที่ดีที่สุดของคุณหากคุณกำลังเผชิญกับกำหนดเวลาที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าเวลาของคุณถูกใช้ไปกับอะไร เพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานตรงตามเป้าหมายและสามารถส่งงานให้ทันกำหนดเวลาที่เข้มงวดเหล่านั้น

การติดตามเวลาด้วย ClickUp
ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานผ่านการติดตามเวลาใน ClickUp และดูประสิทธิภาพการทำงานของคุณพุ่งสูงขึ้น

5. สร้างสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบงานของคุณ จัดลำดับความสำคัญด้านความเป็นอยู่ที่ดี และสร้างเวลาสำหรับทั้งการทำงานและการพักผ่อน

ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp เพื่อกำหนดวันที่สำคัญและลำดับความสำคัญ มอบหมายงานให้กับตัวเอง ติดตามเวลาและประมาณการ และตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ใช้เทมเพลตเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลของ ClickUp เพื่อกำหนดวันที่สำคัญและลำดับความสำคัญ มอบหมายงานให้กับตัวเอง ติดตามเวลาและประมาณการ และตรวจสอบความคืบหน้าของคุณ

เทมเพลตนี้มีคุณสมบัติหลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว รวมถึง:

  • การจัดตารางประจำวัน เพื่อจัดสรรเวลาสำหรับงาน กิจกรรมส่วนตัว และการดูแลตนเอง
  • การตั้งเป้าหมายและการติดตาม สำหรับทั้งเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางอาชีพ
  • รายการสิ่งที่ต้องทำตามหมวดหมู่ เพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพ
  • สถานะที่กำหนดเอง เพื่อสร้างงานที่มีสถานะได้สูงสุด 15 สถานะ เช่น การร่างรายงาน รอการอนุมัติ งานเสร็จสิ้น และการนัดหมายประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและงานส่วนตัวได้อย่างแม่นยำ
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง เพื่อจัดหมวดหมู่และเพิ่มคุณสมบัติ ทำให้การจัดการงานส่วนตัวและการมองเห็นความคืบหน้าของคุณเป็นเรื่องง่าย
  • มุมมองที่กำหนดเอง เพื่อเปิดสองมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น รายการและบอร์ด ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและจัดระเบียบงานได้อย่างรวดเร็ว
  • มุมมองปฏิทิน เพื่อแสดงงานในรูปแบบบัตรที่มีสีแตกต่างกัน โดยแต่ละสีจะแสดงสถานะของงาน คุณสามารถคลิกที่บัตรใดก็ได้เพื่อดูรายละเอียดงาน เพิ่มบันทึก หรือแนบไฟล์

6. เสริมสร้างความเป็นผู้นำของคุณด้วยการติดตามความก้าวหน้าของสมาชิกแต่ละคนในทีม

ต้องการนำทีมของคุณไปสู่ความสำเร็จหรือไม่? ClickUp ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าของสมาชิกแต่ละคนในโครงการเฉพาะได้ จัดการความพยายามของทีมให้เป็นหนึ่งเดียว แบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่ทำได้จริง และดูทุกคนทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องไปสู่เส้นชัย

คลิกอัพ
เพิ่มศักยภาพให้กับทีมของคุณและขับเคลื่อนผลลัพธ์ด้วย ClickUp เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมาย

ด้วยมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลงานของแต่ละสมาชิกในทีม คุณสามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นใจได้ว่าทีมจะบรรลุเป้าหมายทุกขั้นตอน และบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายได้ตรงตามเวลา ความเป็นผู้นำและความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานจะกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาก!

เปลี่ยนที่ทำงานของคุณด้วยการยืนยันเชิงบวก

การนำคำยืนยันเชิงบวกมาใช้ในที่ทำงานไม่จำเป็นต้องรู้สึกเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่—มันสามารถเป็นเรื่องง่าย ๆ เช่น การผสมผสานการฝึกฝนวินัยในตนเองไม่กี่ อย่างเข้ากับกิจวัตรประจำวันของคุณ ด้วยภาวะผู้นำที่เหมาะสมและทัศนคติที่ถูกต้อง วัฒนธรรมของความคิดเชิงบวกสามารถแพร่กระจายได้เหมือนกับไข้หวัดในออฟฟิศครั้งล่าสุด (แต่จะน่าพึงพอใจกว่ามาก)

ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันคำยืนยันเชิงบวก คำคมสร้างแรงบันดาลใจ หรือเครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อช่วยให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คำยืนยันเชิงบวกในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานของคุณให้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งประสิทธิภาพ ความคิดสร้างสรรค์ และบรรยากาศที่ดีเริ่มต้นกับ ClickUp วันนี้!