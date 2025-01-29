เครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจองค์กรที่ดีที่สุดในปี 2025

บริษัทส่วนใหญ่ใช้ผลกำไรสุทธิเป็นตัวชี้วัดว่าบริษัทกำลังดำเนินไปได้ดีเพียงใด แต่ผมไม่คิดว่านั่นจะให้ภาพรวมที่ครบถ้วน
วิธีที่ดีกว่าในการเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณกำลังทำได้ดีแค่ไหนคือการดูว่าลูกค้าและพนักงานรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับคุณ และวิธีที่ดีที่สุดในการวัดสิ่งนั้นคืออะไร? แบบสำรวจความคิดเห็น!
เครื่องมือสำรวจช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน อย่างไรก็ตาม ฉันเห็นด้วยว่ามันยากมากขึ้นที่จะนำไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่
ทางออกอยู่ที่เครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจองค์กรที่นำเสนอการวิเคราะห์ขั้นสูงเพื่อกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
ในบทความนี้ ผมจะพูดถึงซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับองค์กรที่ดีที่สุดสำหรับการวิเคราะห์ความรู้สึกและปรับปรุงความภักดีของลูกค้า
คุณควรค้นหาอะไรในเครื่องมือซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับองค์กร?
หากคุณกำลังจัดการกับลำดับชั้นที่ซับซ้อนและจุดสัมผัสจำนวนมาก เครื่องมือสำรวจสำหรับองค์กรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:
- การปรับแต่งแบรนด์: เก็บ เครื่องมือที่ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของแบบฟอร์มและ URL เพื่อความสอดคล้องของแบรนด์ในรายการของคุณ
- การรวมข้อมูล: ตรวจสอบว่าเครื่องมือสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ของคุณได้อย่างราบรื่นและรองรับเทคโนโลยีที่คุณใช้อยู่
- ความปลอดภัยของข้อมูล: เลือกเครื่องมือที่รักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ GDPR, CASL, CCPA และโปรโตคอลการคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ
- ระบบอัตโนมัติ: มองหาเครื่องมือที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติโดยการเชื่อมต่อคำตอบจากแบบสำรวจกับงานและผู้รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์และแดชบอร์ด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระบวนการเก็บข้อมูลแบบสำรวจช่วยให้คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์ขั้นสูงผ่านแดชบอร์ดแบบภาพได้
- ความสะดวกในการใช้งาน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สำรวจความคิดเห็นพนักงานที่อยู่ในรายชื่อที่คัดเลือกมีอุปสรรคในการเริ่มต้นต่ำและมีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เรียบง่ายสำหรับการเก็บข้อมูล สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาของคุณได้มากในอนาคต
12 ซอฟต์แวร์สำรวจองค์กรที่ดีที่สุดที่ควรใช้
จากการวิจัยอย่างละเอียดและการรวบรวมความคิดเห็นเป็นเวลาหลายปี นี่คือเครื่องมือที่ดีที่สุดที่ฉันสามารถแนะนำได้:
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมและแสดงผลข้อมูลแบบสำรวจ)
ClickUpเป็นซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับองค์กรที่โดดเด่นเพราะออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัว องค์กรขนาดใหญ่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำนวนมาก ดังนั้นพวกเขาจึงชอบเครื่องมือที่ไม่เพิ่มแรงเสียดทานและช่วยให้ความคิดเห็นเป็นระเบียบ
ClickUp Formsเป็นโมดูลรายงานและรวบรวมข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน นี่คือคุณสมบัติของมัน:
- การสร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเอง: สร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น แบบสำรวจ การรวบรวมความคิดเห็น หรือการส่งงาน การปรับแต่งนี้ช่วยให้แบบฟอร์มตรงกับความต้องการเฉพาะขององค์กร
- อินเทอร์เฟซแบบลากและวาง: เพิ่มและจัดเรียงฟิลด์ตามความต้องการของผู้ใช้ ความเรียบง่ายนี้ช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพของแบบสำรวจ
- ตรรกะเงื่อนไข: สร้างแบบสำรวจที่มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้นด้วยตรรกะเงื่อนไข ซึ่งหมายความว่าคำถามบางข้ออาจปรากฏขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงตามคำตอบก่อนหน้า
- ประเภทของฟิลด์: รวบรวม ข้อมูลอย่างครอบคลุมสำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกัน เนื่องจากมุมมองแบบฟอร์มรองรับฟิลด์ประเภทต่างๆ รวมถึงฟิลด์งานและฟิลด์ที่กำหนดเอง
- ตัวเลือกการแชร์สาธารณะ: แชร์แบบฟอร์มสาธารณะหรือฝังไว้ในเว็บไซต์ ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขึ้นสำหรับการสำรวจหรือข้อเสนอแนะ
- ตัวเลือกการปรับแต่ง: ปรับแต่งรูปลักษณ์ของแบบฟอร์ม รวมถึงสีและแบรนด์ ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์องค์กร
นี่คือสิ่งที่ลูกค้าพูดถึง ClickUp:
ClickUp เหมาะสำหรับการประชุม การกรอกแบบฟอร์ม การรวบรวมข้อมูล การจัดการงานประจำวัน การจัดการเวลาของทีม การจัดการงานเมื่อสมาชิกทีมไม่อยู่ในสำนักงานเนื่องจากวันหยุดหรือลาป่วย การเก็บข้อมูลในอดีต และดีที่จะเห็นว่ามีเงินและแคมเปญที่ทีมของเราได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งปีมากน้อยเพียงใด
เมื่อคุณรวบรวมความคิดเห็นเสร็จแล้ว ให้วิเคราะห์โดยใช้ClickUp Dashboards. นี่คือคุณสมบัติหลัก:
- วิดเจ็ตที่ปรับแต่งได้: แสดงผลลัพธ์ของแบบสำรวจและตัวชี้วัดผ่านแดชบอร์ดที่ปรับแต่งตามความต้องการ พร้อมวิดเจ็ตที่แสดงข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ กราฟ และรายการ
- การอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์: เข้าถึงข้อมูลการสำรวจล่าสุดด้วยการอัปเดตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างทันท่วงทีโดยอิงจากข้อเสนอแนะ
- การรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลการสำรวจจากหลายแหล่งเข้าสู่แดชบอร์ดเดียวเพื่อการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม
- การติดตามประสิทธิภาพ: ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบแบบสำรวจ เช่น อัตราการตอบกลับและคะแนนความพึงพอใจ เพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวม
- เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: ให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและอภิปรายผลการค้นพบได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์ม ช่วยเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม
ClickUp มีวิธีอื่นที่จะทำให้งานของคุณง่ายขึ้น: เทมเพลต!หนึ่งในเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของเราคือเทมเพลตแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของ ClickUp
เทมเพลตนี้ช่วยให้บริษัทเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของพวกเขา คำถามส่วนใหญ่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้คุณแล้ว—เพียงแค่แก้ไขคำอธิบายและเพิ่มลำดับขั้นตอนตามที่คุณต้องการเพื่อให้เป็นของคุณเอง
ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อแก้ไขพารามิเตอร์ของแบบสำรวจและมุมมองที่กำหนดเองสี่แบบเพื่อประมวลผลข้อมูล จากนั้นแสดงผลในรูปแบบแดชบอร์ดเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีข้อมูล
สำหรับองค์กรที่ให้บริการแก่หลากหลายอุตสาหกรรมและกลุ่มลูกค้า การรวบรวมความคิดเห็นอย่างเป็นระบบเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการประหยัดเวลาและรักษาความถูกต้องของข้อมูล
อีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาบริษัทคือการขอความคิดเห็นจากพนักงานของคุณ.แบบฟอร์มความคิดเห็นของพนักงานจาก ClickUpสามารถสร้างวัฒนธรรมของความโปร่งใสและความรับผิดชอบได้ในขณะที่ทำให้พนักงานรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการฟัง.
รวบรวมข้อเสนอแนะที่ละเอียดและเฉพาะเจาะจง และสร้างงานใน ClickUp จากรายการที่ต้องดำเนินการ จัดระเบียบและติดตามโดยใช้มุมมอง ClickUp Board เพื่อให้มั่นใจว่าข้อเสนอแนะได้รับการดำเนินการ
อ่านเพิ่มเติม:ตัวอย่างการให้ข้อเสนอแนะแก่พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมอบข้อมูลเชิงวัตถุและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
คุณยังสามารถสำรวจปัญหาเฉพาะได้ด้วยแบบสอบถามที่มีเทมเพลตให้เลือก ตัวอย่างเช่นเทมเพลตแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเหมาะสำหรับทีมผลิตภัณฑ์ในการรับทราบความรู้สึกของผู้ใช้เกี่ยวกับฟีเจอร์และข้อบกพร่องต่าง ๆ
ข้อมูลที่รวบรวมจากลูกค้าสามารถนำมาใช้เพื่อกำหนดแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การพัฒนาได้ ให้รวมฟิลด์ที่กำหนดเองไว้เช่น ความถี่ในการใช้ผลิตภัณฑ์, ระยะเวลา, และความพึงพอใจโดยรวมเพื่อคัดเลือกผู้ใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ตรรกะเงื่อนไข: เพิ่มกรณีการใช้งานแบบไดนามิกในแบบฟอร์มเดียวโดยการรวมตรรกะเงื่อนไขสำหรับทุกคำถาม
- แดชบอร์ด: กรองข้อมูลแบบสำรวจและแสดงผลข้อมูลสำคัญเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- การกระตุ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์: ประมวลผลข้อมูลจากแดชบอร์ดผ่านClickUp Brainเพื่อรับคำตอบทันทีและค้นหาข้อมูลเชิงลึกสำหรับขั้นตอนถัดไป
- ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้น: ใช้ภารกิจ, กระดานคัมบัง, เอกสาร, ปฏิทิน และเครื่องมืออื่น ๆ ของ ClickUp ได้โดยไม่ต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณ
- ระบบอัตโนมัติ: ส่งคำขอความคิดเห็นจำนวนมากและกระตุ้นงานตามการตอบกลับ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มีคุณสมบัติมากมาย และอาจต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Jotform (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่เรียบง่าย)
Jotform ทำให้ฉันประทับใจด้วยเครื่องมือสร้างแบบฟอร์มที่ใช้งานง่ายและตรงไปตรงมา ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่ต้องการเริ่มต้นการรวบรวมความคิดเห็น คุณสามารถแปลงคำตอบเป็นรายงานได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว และเลือกที่จะแชร์ไฟล์ PDF หรือฝังไว้ในเว็บไซต์ของคุณเพื่อให้ได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมคำตอบแบบออฟไลน์ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Jotform
- ดูคำตอบแบบสำรวจในฐานข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายสเปรดชีต ซึ่งคล้ายกับเครื่องมือสำนักงานอื่นๆ
- รวบรวมความคิดเห็นจากงานแสดงสินค้าและการประชุมด้วยโหมดคีออสก์ที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ
- ผสานระบบชำระเงินเข้ากับแบบฟอร์มโดยตรงเพื่อรับเงินผ่านการสำรวจ
ข้อจำกัดของ Jotform
- ขาดเทมเพลตอีเมลที่สามารถปรับแต่งได้และใช้เป็นค่าเริ่มต้น
- คุณสมบัติหลักหลายอย่างถูกตั้งราคาไว้เบื้องหลังแผนที่มีราคาแพงกว่า ทำให้ทีมขนาดเล็กไม่สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่
ราคาของ Jotform
- เริ่มต้น: ฟรีตลอดไป
- บรอนซ์: $39/เดือน ต่อผู้ใช้
- เงิน: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทองคำ: $129/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Jotform
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
3. Qualtrics CoreXM (เหมาะที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบสำรวจด้วย AI)
Qualtrics CoreXM เป็นเครื่องมือจัดการประสบการณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลยุทธ์ที่ใช้ AI ในการรวบรวมข้อมูลและทำให้การวิจัยภายในง่ายขึ้น มันมุ่งเน้นไปที่องค์กรที่ต้องการเครื่องมือให้ข้อเสนอแนะจากพนักงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของพวกเขาได้
วิธีการลากและวางในการออกแบบแบบสำรวจและการสรุปผลตอบรับผ่านวิดีโอด้วย AI เชิงสร้างสรรค์จะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณในการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Qualtrics CoreXM
- อนุญาตให้มีการตอบกลับด้วยวิดีโอและเสียงในแบบสำรวจเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความยืดหยุ่นสูงสุด
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือธุรกิจอัจฉริยะเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการออกแบบ
- ส่งออกข้อมูลการสำรวจไปยังแดชบอร์ดได้สูงสุดถึง 30 วิธี
ข้อจำกัดของ Qualtrics CoreXM
- อาจมีความซับซ้อนในการใช้งาน เว้นแต่คุณจะมีผู้เชี่ยวชาญด้าน Qualtrics คอยช่วยเหลือ
ราคาของ Qualtrics CoreXM
- การวิจัยกลยุทธ์: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- กลยุทธ์ UX: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- แบรนด์เชิงกลยุทธ์: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
คะแนนและรีวิว Qualtrics CoreXM
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,500 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
4. QuestionPro (เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มตัวอย่างแบบสำรวจ)
QuestionPro เป็นซอฟต์แวร์วิจัยลูกค้าและสำรวจความคิดเห็นที่มั่นคงสำหรับองค์กรธุรกิจ มันตอบโจทย์ความท้าทายด้านการขยายขนาดขององค์กรด้วยการนำเสนอผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 22 ล้านคน ที่พร้อมแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
เครื่องมือนี้รับรองว่าผู้ร่วมอภิปรายได้ลงทะเบียนสองครั้งและมีภูมิหลังที่หลากหลาย คำตอบที่แท้จริงและไม่ซ้ำกันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบข้อเสนอใหม่ก่อนที่จะขยายไปยังลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ QuestionPro
- ดำเนินการสำรวจในภูมิภาคและกลุ่มประชากรต่าง ๆ พร้อมการสนับสนุนแบบสำรวจหลายภาษา
- ตั้งค่าอีเมลอัตโนมัติเพื่อส่งการแจ้งเตือนและการติดตามผลตามคำตอบในแบบสำรวจ
- ปกป้องการตอบสนองและข้อมูลผู้เข้าร่วมด้วยการปฏิบัติตาม GDPR และ CCPA
ข้อจำกัดของ QuestionPro
- อีเมลเป็นวิธีเดียวในการแชร์แบบสำรวจ ในขณะที่เครื่องมือสำรวจอื่นๆ ส่วนใหญ่มีฟีเจอร์การแชร์ลิงก์
- ขึ้นอยู่กับความรู้ทางเทคนิคของคุณ QuestionPro อาจต้องการการเรียนรู้ที่ซับซ้อน
ราคาของ QuestionPro
- สิ่งจำเป็น: ฟรีตลอดไป
- ขั้นสูง: $99/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ทีมเอดิชั่น: $83/เดือน ต่อผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ฉบับวิจัย: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก QuestionPro
- G2: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (400+ รีวิว)
5. Birdeye (เหมาะที่สุดสำหรับการรวบรวมแบบสำรวจที่เป็นข้อความ)
Birdeye เป็นเครื่องมือจัดการความคิดเห็นของลูกค้าที่ออกแบบมาอย่างสวยงาม ตอบโจทย์ทุกความต้องการของซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับองค์กร ใช้งานง่าย มีตัวช่วยแสดงภาพเพื่อโต้ตอบระหว่างแดชบอร์ด และมีกฎการตอบกลับอัตโนมัติสำหรับคำถามติดตามผล
อย่างไรก็ตาม ระบบนี้โดดเด่นสำหรับข้อความสนทนา การรวบรวมข้อเสนอแนะในรูปแบบข้อความช่วยเพิ่มอัตราการตอบแบบเปิดและการกรอกแบบสำรวจให้สมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็สร้างความเสียดทานน้อยที่สุดในกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากองค์กรธุรกิจ
คุณสมบัติเด่นของ Birdeye
- ใช้แบบสำรวจ NPS ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อระบุลูกค้าที่สามารถกลายเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์
- เลื่อนดูคำตอบและส่งต่อความคิดเห็นเชิงลบไปยังตั๋ว—ทั้งหมดนี้ในกล่องจดหมายรวมเดียว
- เข้าใจข้อมูลประชากรศาสตร์ด้วยการแบ่งกลุ่มตามตำแหน่งที่ตั้งและข้อมูลเชิงลึก
ข้อจำกัดของ Birdeye
- ผู้ใช้ได้ร้องเรียนว่าฟีเจอร์ใหม่ ๆ มักถูกปล่อยออกมาโดยไม่มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ซึ่งเสี่ยงต่อข้อมูลและความเสถียรของระบบ
การกำหนดราคาของ Birdeye
- เริ่มต้น: ราคาที่กำหนดเอง
- การเติบโต: การกำหนดราคาแบบเฉพาะเจาะจง
- ครองตลาด: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก Birdeye
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 2,500+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
6. Typeform (เหมาะที่สุดสำหรับแม่แบบแบบสำรวจ)
Typeform เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรายการนี้ และต้องยอมรับว่าชื่อเสียงของมันนั้นคู่ควรอย่างยิ่ง Typeform มุ่งเน้นไปที่การสร้างแบบฟอร์มและแบบสำรวจมาตั้งแต่วันแรก ซึ่งสิ่งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาฟีเจอร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสริมสร้างตำแหน่งในตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้มีฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับเวิร์กโฟลว์การสร้างแบบฟอร์มและกลยุทธ์การวิจัยสำหรับองค์กร
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมันคือจำนวนเทมเพลตที่น่าทึ่งอย่างเหลือเชื่อ เทมเพลตที่เตรียมไว้ล่วงหน้าได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม พร้อมการปรับแต่งที่ง่ายดายและการนำไปใช้ที่รวดเร็ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Typeform
- เลือกหนึ่งในเทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดี เช่นแบบประเมินผลแบบ 360 องศา แบบสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค แบบฟอร์มสอบถามข้อมูลการขาย แบบสำรวจการยกเลิกการใช้บริการ เป็นต้น
- ทดลองใช้งานเครื่องมือสร้างแบบสำรวจและแบบฟอร์มเพื่อสร้างช่องทางการให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือมากกว่า 300 รายการเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มีอยู่ของคุณ
ข้อจำกัดของ Typeform
- คุณต้องตอบคำถามทีละข้อ เนื่องจากระบบไม่อนุญาตให้ผู้ตอบเห็นคำถามทั้งหมดพร้อมกัน
ราคาของ Typeform
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- เพิ่มเติม: $59/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ TypeForm
- G2: 4. 5/5 (750+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (850+ รีวิว)
7. SurveyMonkey Enterprise (เหมาะที่สุดสำหรับความปลอดภัยระดับองค์กร)
SurveyMonkey Enterprise นำความสามารถหลักของ SurveyMonkey มาเสริมด้วยระบบจัดการข้อมูลระดับองค์กร เพื่อให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถใช้งานข้อมูลแบบสำรวจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยพื้นฐานแล้ว SurveyMonkey Enterprise คือทางเลือกที่เหนือกว่าสำหรับ SurveyMonkey เวอร์ชันเดิม
ผู้ช่วย AI ของ SurveyMonkey เสนอคำแนะนำและเคล็ดลับการทำงานเพื่อช่วยคุณสร้างแบบฟอร์ม คุณสามารถแชร์แบบสำรวจเหล่านี้ผ่านลิงก์ อีเมล และแม้กระทั่งฝังในเว็บไซต์ เครื่องมือวิเคราะห์แบบสำรวจช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์ความรู้สึก สร้างเมฆคำ และจัดหมวดหมู่คำตอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SurveyMonkey Enterprise
- สร้างและรันการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองสำหรับการทำแบบสำรวจให้เสร็จสิ้น และให้ผลลัพธ์ทันทีสำหรับแบบสำรวจที่มีลักษณะเป็นเกม เช่น แบบทดสอบ
- เข้ารหัสข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจและรักษาความปลอดภัยแดชบอร์ดการสำรวจด้วยการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว (SSO) การปฏิบัติตามมาตรฐาน HIPAA และ GDPR
- ใช้ประโยชน์จากทีมไอทีภายในองค์กรเพื่อตรวจสอบบัญชี SurveyMonkey Enterprise โดยเชื่อมโยงผู้ให้บริการระบุตัวตนของคุณ
ข้อจำกัดของ SurveyMonkey Enterprises
- การวิเคราะห์ขั้นสูงอาจทำให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหรือไม่คุ้นเคยกับระบบของ SurveyMonkey รู้สึกท่วมท้น
ราคาสำหรับ SurveyMonkey Enterprises
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและความคิดเห็นของ SurveyMonkey Enterprises
- G2: 4. 4/5 (22,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
8. Survicate (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจหลายช่องทาง)
คุณเคยต้องการสร้างและเผยแพร่แบบสำรวจข้ามผลิตภัณฑ์ อีเมล และแอปต่างๆ ได้ในครั้งเดียวหรือไม่? Survicate สามารถทำสิ่งคล้ายกันนี้ได้ด้วยการทำงานอัตโนมัติแบบหลายช่องทาง ซึ่งรองรับทุกขั้นตอนของการเดินทางของผู้ใช้
จากการวัดประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ผ่านการสำรวจที่กระตุ้นโดยเหตุการณ์ ไปจนถึงการดำเนินการวิจัยเว็บไซต์โดยการกำหนดคุณสมบัติการเข้าชม Survicate เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับองค์กรที่ต้องการเปิดตัวแคมเปญการรวบรวมข้อเสนอแนะขนาดใหญ่ในทุกจุดสัมผัส
คุณสมบัติเด่นของ Survicate
- เพิ่มโค้ดติดตามในแอป เว็บไซต์ และลิงก์ต่าง ๆ เพื่อปรับใช้และติดตามแบบสำรวจหลายรายการ
- ใช้ตรรกะขั้นสูงเพื่อให้บริการคำถามที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ตอบแบบสอบถามตามคำตอบที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้
- นำผู้ใช้โซเชียลมีเดียมาตอบแบบสำรวจผ่านลิงก์โดยตรงและคิวอาร์โค้ด
ข้อจำกัดของ Survicate
- แม้ว่าจะส่งเสริมการรวบรวมแบบสำรวจผ่านหลายช่องทาง แต่แดชบอร์ดไม่ได้รวมผลการสำรวจจากทุกช่องทางเข้าด้วยกัน ซึ่งจำกัดข้อมูลเชิงลึก
ราคาของเซอร์วิเคต
- ฟรีตลอดไป: 25 คำตอบ/เดือน
- ธุรกิจ: เริ่มต้นที่ $99/เดือน
- ขนาด: เริ่มต้นที่ $299/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Survicate
- G2: 4. 6/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิว 35+ รายการ)
9. Qualaroo (เหมาะที่สุดสำหรับการกระตุ้นให้ผู้ใช้แสดงความคิดเห็น)
Qualaroo แก้ไขปัญหาใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลย้อนกลับ: คำถามที่มีบริบท. มันใช้คุณสมบัติเฉพาะของ 'Nudge' ในการวิเคราะห์เนื้อหาหน้าจอและเจตนาของผู้ใช้. สิ่งนี้ทำให้ Qualaroo สามารถให้บริการคำถามที่เกี่ยวข้องและเป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้และอัตราการตอบกลับ.
เพื่อใช้ Qualaroo ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุณจำเป็นต้องฝังโค้ดการตั้งค่าไว้ใน Google Tag Manager แก้ไขคำถาม และรวบรวมข้อมูลเชิงลึกผ่านการกระตุ้น
คุณสมบัติเด่นของ Qualaroo
- รวมเอาพารามิเตอร์การกำหนดเป้าหมายขั้นสูง เช่น ซับโดเมน, การจับคู่ regex, อัตลักษณ์, ตำแหน่งการเลื่อน และเจตนาการออกจากหน้าเว็บ เข้าไปในแบบฟอร์ม
- รัน Qualaroo Nudge ใน Figma, Invision และต้นแบบ Adobe XD เพื่อปรับปรุงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- รับการวิเคราะห์ความรู้สึกและข้อมูลเชิงลึกผ่าน IBM Watson
ข้อจำกัดของ Qualaroo
- แม่แบบถูกจัดระเบียบตามเป้าหมายแทนที่จะเป็นตามแผนก ซึ่งทำให้ทีมต่างๆ ค้นหาแม่แบบที่เหมาะสมได้ยาก
ราคาของ Qualaroo
- ฟรี: ตอบกลับได้สูงสุด 50 ครั้ง
- ธุรกิจ: $39.99 ต่อ 100 ตอบกลับต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Qualaroo
- G2: 4. 3/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (20+ รีวิว)
10. ซูซี่ อินไซต์ (เหมาะสำหรับวิธีการสำรวจขั้นสูง)
ซูซี่ อินไซต์ เป็นเครื่องมือวิจัยที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของพนักงานได้อย่างง่ายดาย และผสานองค์ประกอบของแบรนด์เข้าไปในแบบฟอร์มได้ ระบบจะเปลี่ยนคำตอบให้กลายเป็นข้อมูลสรุปจาก AI ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันที
อย่างไรก็ตาม ในฐานะซอฟต์แวร์สำรวจสำหรับองค์กร Suzy Insights โดดเด่นด้วยการสนับสนุนการสำรวจที่หลากหลาย ตั้งแต่การทดสอบแบบเดี่ยวไปจนถึงการวิเคราะห์ TURF และการทำแผนที่ความร้อน หากคุณต้องการทดลองใช้วิธีการต่างๆ Suzy Insights คือเครื่องมือของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Suzy Insights
- เปลี่ยนแบบสำรวจทั่วไปให้กลายเป็นระบบเก็บข้อมูลที่ทรงพลังด้วยการกำหนดเป้าหมายใหม่, ตรรกะของแบบสำรวจ, และจุดสร้างโปรไฟล์
- ทำให้การส่งออก PowerPoint และ Excel เป็นอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลาและทำงานต่อไปกับระบบที่คุณมีอยู่
- ดำเนินการสำรวจสำหรับกรณีการใช้งานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เช่น การทดสอบแนวคิด การวิเคราะห์คู่แข่ง และการสร้างโปรไฟล์ผู้บริโภค
ข้อจำกัดของ Suzy Insights
- ต่างจากการสรุปผลลัพธ์ คุณต้องป้อนข้อมูลตารางไขว้ใน PowerPoint ด้วยตนเอง
- การเรียนรู้ที่รวดเร็วสำหรับผู้เริ่มต้นกับการวิจัยผู้บริโภค
ราคาของ Suzy Insights
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Suzy Insights
- G2: 4. 7/5 (125+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
11. Sogolytics (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการแบบสำรวจและข้อเสนอแนะแบบรวม)
Sogolytics นำเสนอชุดเครื่องมือสำหรับการสำรวจและการจัดการประสบการณ์ที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้คุณได้รับโซลูชันการเก็บข้อมูลที่ครอบคลุม SogoSurvey และ SogoCore เป็นสองผลิตภัณฑ์หลักที่ฉันใช้ร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การสำรวจที่ดีที่สุด
SogoSurvey ช่วยให้คุณสร้างและแชร์แบบสำรวจออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่ SogoCore ยกระดับกระบวนการทำงานด้วยการกระจายข้อมูลหลายช่องทาง รายงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการจัดการข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Sogolytics
- สร้างรายงานการสำรวจที่ครอบคลุมแต่แยกต่างหากสำหรับแต่ละทีมและกลุ่มประชากร
- ส่งออกข้อมูลกลับไปยัง Sogolytics เพื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมและรับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้
- ทำให้ระยะเวลาการสำรวจ, การเชิญ, และการแจ้งเตือนเป็นอัตโนมัติเพื่อให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายการสำรวจของคุณ
ข้อจำกัดของ Sogolytics
- อาจใช้เวลาสักครู่ในการคุ้นเคยกับเครื่องมือและคุณสมบัติทั้งหมดของ Sogo
การกำหนดราคาของ Sogolytics
- SogoCore: ราคาตามความต้องการ
- SogoCX: ราคาที่กำหนดเอง
- SogoEX: การกำหนดราคาแบบกำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Sogolytics
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 700 รายการ)
12. SurveyLegend (เหมาะที่สุดสำหรับการสำรวจที่ดึงดูดสายตา)
ในขณะที่ซอฟต์แวร์สำรวจองค์กรหลายตัวถูกถ่วงด้วยกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน SurveyLegend เลือกใช้วิธีที่แตกต่างออกไป
มันทำให้การสร้างแบบสำรวจเป็นประชาธิปไตยด้วยการทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้นและใช้การกระตุ้นด้วยภาพที่ช่วยให้คุณออกแบบฟอร์มที่สวยงาม คุณจะได้รับคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมด เช่น การสร้างแบรนด์ การแชร์ลิงก์ การฝัง และการวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง
คุณสมบัติเด่นของ SurveyLegend
- สร้างและติดตามแบบสำรวจผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมการรองรับข้ามแพลตฟอร์มอย่างราบรื่น
- เพิ่มลำดับการไหลของตรรกะและสาขาเพื่อแบ่งแบบสำรวจออกเป็นเส้นทางต่างๆ สำหรับการแบ่งกลุ่มที่ง่ายขึ้น
- สร้างแบบสำรวจจากขวาไปซ้ายด้วยการรองรับภาษา การออกแบบ และการวิเคราะห์แบบ RTL อย่างเป็นธรรมชาติ
ข้อจำกัดของ SurveyLegend
- เวอร์ชันฟรีไม่มีตัวเลือกการส่งออกข้อมูล
ราคาของ SurveyLegend
- เริ่มต้น: ฟรี
- ข้อดี: $19/เดือน
- ธุรกิจ: $39/เดือน
- ตำนาน: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิว SurveyLegend
- G2: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
ทำให้การประมวลผลข้อมูลการสำรวจขององค์กรง่ายขึ้นด้วย ClickUp
ซอฟต์แวร์สำรวจองค์กรส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงข้างต้นช่วยในการวิจัยและการวิเคราะห์ แต่ไม่ค่อยทำให้กระบวนการง่ายขึ้น ClickUp โดดเด่นเพราะคุณไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือแยกต่างหากสำหรับการขอความคิดเห็นและการประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้
ClickUp Forms เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มแบบสำรวจสำหรับองค์กรที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาด ซึ่งรวมถึงงาน เอกสาร แดชบอร์ดแบบภาพ และรายงานต่างๆ มอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายให้คุณสร้างแบบสำรวจที่กำหนดเอง รวบรวมคำตอบ และตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียด
ลองใช้ ClickUp สำหรับโซลูชันครบวงจรในการรวบรวม แบ่งกลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจจากพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ