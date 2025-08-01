วิธีใช้ Microsoft Copilot ใน Word และเพิ่มประสิทธิภาพด้วย AI

เคยใช้ Microsoft Word และสงสัยไหมว่ามันสามารถเขียนเนื้อหาให้คุณได้หรือไม่? คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้จริงด้วยเครื่องมือ AI ของ Microsoft ที่ชื่อว่า Copilot!
คุณสมบัติของ Microsoft Copilot จะโดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อใช้งานร่วมกับ Word ผู้ช่วย AI ที่พัฒนาขึ้นจากโมเดลภาษาขนาดใหญ่สามารถเขียนเนื้อหา ปรับแต่ง แก้ไข ถ่ายทอด สรุป และแม้กระทั่งแปลงข้อมูลของคุณเป็นตารางและแผนภูมิได้! ทั้งหมดนี้ทำได้เพียงแค่ป้อนคำสั่งภาษาธรรมชาติเพียงไม่กี่คำ เครื่องมือนี้สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสร้างสรรค์ของคุณได้อย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การจับคู่ระหว่าง Microsoft Copilot และ Word อาจมีขั้นตอนที่ต้องเรียนรู้อยู่บ้าง เราได้รวบรวมวิธีง่าย ๆ สองสามวิธีที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งาน Copilot กับเอกสาร Word ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
การใช้ Microsoft Copilot ใน Word: คู่มือทีละขั้นตอน
มีสามวิธีในการเปิดใช้งาน Copilot ใน Word โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์
วิธี 1: เริ่มต้นอย่างรวดเร็วด้วยปุ่ม Copilot บนแถบเครื่องมือ
ขั้นตอนที่ 1: เพื่อเริ่มใช้ Microsoft Copilot ใน Word ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ของคุณ และค้นหาไอคอน Copilot บนแถบเครื่องมือหรือแถบเครื่องมือที่มุมขวาบนของหน้าต่าง Word ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2: คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดใช้งาน Copilot ขั้นตอนที่ 3: เมื่อเปิดใช้งานแล้ว Copilot จะให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำตามความจำเป็น
หมายเหตุ: แม้ว่าวิธีนี้จะง่ายมากและช่วยประหยัดเวลา แต่อาจไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชันเก่าของ Microsoft Word
วิธี 2: การเข้าถึง Copilot ด้วยการคลิกขวา
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นโดยเปิดเอกสาร Wordขั้นตอนที่ 2: คลิกขวาที่ใดก็ได้ในเอกสารเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกขั้นตอนที่ 3: มองหาตัวเลือก 'ข้อเสนอแนะของ Copilot' หรือตัวเลือกที่คล้ายกันภายในเมนูขั้นตอนที่ 4: คลิกตัวเลือกเพื่อเริ่มใช้ Copilot
วิธี 3: ปุ่มลัดบนแป้นพิมพ์สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 1: เปิดใช้งาน Copilot อย่างรวดเร็วด้วยคีย์ลัด เริ่มต้นด้วยเอกสาร Word ใดก็ได้ ขั้นตอนที่ 2: กดปุ่ม Win + C พร้อมกันบนแป้นพิมพ์ของคุณ
ขั้นตอนที่ 3:ผู้ช่วยเขียนของคุณพร้อมที่จะเขียนแล้ว
ข้อจำกัดของการใช้ Copilot ใน Word
คุณทราบวิธีการใช้ Microsoft Copilot ใน Word แล้ว
แต่ปัญหาคือ: อาจเป็นไปได้ว่าคุณไม่มีไอคอน Microsoft Copilot ใน Word หากคุณสงสัยว่าทำไม อาจเป็นเพราะใบอนุญาต Microsoft 365 ของคุณ
ในการเข้าถึง Copilot ใน Word คุณจะต้องมีแผนการใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ของคุณ เช่น Microsoft 365 E5, Microsoft 365 Business Premium หรืออื่น ๆ หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับแผนการใช้งานของคุณหรือต้องการเปิดใช้งาน Copilot ใน Word โปรดติดต่อแผนก IT ขององค์กรของคุณหรือผู้ดูแลระบบ Microsoft 365
แต่ยังมีอีกสองสามสิ่งที่อาจขัดขวางคุณไว้ได้ แม้ว่าคุณจะได้รับไฟเขียวสำหรับใบอนุญาตแล้วก็ตาม
- การพึ่งพาข้อมูล: ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Copilot คือสิ่งนี้—คุณต้องป้อนข้อมูลทุกอย่างด้วยตนเอง เนื่องจากมัน ไม่สามารถเข้าถึงเอกสารภายนอกได้ ลองนึกภาพว่าคุณต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมโดยไม่มีบทความข่าวล่าสุดหรือเอกสารวิจัย นั่นจะทำให้คุณเสียเวลาและความพยายามอย่างมาก
- ความท้าทายของเอกสารที่ซับซ้อน: Copilot อาจ สับสนกับความซับซ้อนของเอกสาร ได้ในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น การพยายามให้ Copilot สรุปรายงานทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งเต็มไปด้วยตัวเลข กราฟ และภาพประกอบที่ซับซ้อน อาจใช้เวลานาน
- อุปสรรคทางภาษา: แม้ว่า Copilot จะมีความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองในภาษาต่างๆ ได้ดีขึ้น แต่ยังคง ไม่คล่องแคล่ว ในทุกภาษา
- ความจำเสื่อมของประวัติการสนทนา:เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสามารถติดตามการโต้ตอบหลายครั้งได้ อย่างไรก็ตาม Copilot มีความจำสั้น ไม่สามารถจดจำการสนทนาก่อนหน้า ซึ่งอาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเมื่อคุณต้องพูดข้อมูลเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีก
- ข้อผิดพลาดและเวลาในการโหลด: ยิ่งงานมีความซับซ้อนมากเท่าใด การตอบสนองก็จะยิ่งช้าลงและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดมากขึ้นเท่านั้น ลองนึกภาพว่าคุณกำลังพยายามสรุปเอกสารทางกฎหมายที่ยาวเหยียด แต่ Copilot กลับ หมดเวลา ก่อนที่จะเสร็จสิ้น
หากคุณรู้สึกหงุดหงิดกับปัญหาเหล่านี้ คุณควรพิจารณาใช้ทางเลือกอื่นแทน Microsoft Wordและ Copilot
