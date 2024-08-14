วิธีการสร้างโครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร

แอนโทนี บูร์เดน, เชฟชื่อดังและนักเขียน,บริหารครัวของเขาโดยใช้ระบบบริเกด. เขาแบ่งครัวออกเป็นสถานีที่ทำส่วนประกอบของมื้ออาหาร. แต่ละสถานีมีซูเชฟ, พ่อครัว, และผู้ช่วย, พร้อมวัตถุดิบ, เครื่องมือ, และพื้นที่ทำงานของตัวเอง.
ด้วยโครงสร้างนี้ เขากล่าวว่า "งานมากมายมหาศาลในครัวขนาดใหญ่ที่ยุ่งวุ่นวาย แม้ในช่วงเวลาเร่งด่วนของมื้อเย็น ก็สามารถบริหารจัดการและประสานงานได้โดยคนเพียงคนเดียว—นั่นคือเชฟ"
ในโลกธุรกิจ ลำดับชั้นประเภทนี้เรียกว่าโครงสร้างการแยกทรัพยากร คุณถามว่าอะไรหรือ? มาหาคำตอบกันเถอะ
การทำความเข้าใจโครงสร้างการแบ่งประเภททรัพยากร
โครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร (RBS) คือรายการของทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในการทำโครงการให้สำเร็จ ซึ่งจัดเรียงเป็นลำดับชั้น ทรัพยากรเหล่านี้อาจเป็นทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ทางการเงิน ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่ทรัพยากรเวลา
เครื่องมือการจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปจะจัดระเบียบไว้หลายระดับ โดยมีเป้าหมายของโครงการอยู่ด้านบน และหมวดหมู่ทรัพยากรต่าง ๆ แยกออกไปในแต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นเงินเอง
สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ RBS ไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยว มันทำงานอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น โครงสร้างการแบ่งงาน, โครงสร้างการแบ่งความเสี่ยง เป็นต้น นี่คือวิธีการ
โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) คือเอกสารที่แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ งานแบ่งส่วนที่ดีจะสอดคล้องกับเอกสารนี้ โดยระบุทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน
ตัวอย่างเช่น หากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) ขั้นตอนที่ 1, 2 และต่อไป RBS จะระบุทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน ในขั้นตอน MVP คุณอาจต้องการ:
- นักพัฒนา
- นักวิเคราะห์คุณภาพ
- ผู้จัดการโครงการ
- ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ
เมื่อ MVP เสร็จสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานแล้ว คุณอาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น:
- เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ
- ท่อส่งข้อมูล
- โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์
- ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
- นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้
อีกแง่มุมหนึ่งที่ RBS จัดให้สอดคล้องคือโครงสร้างการแยกแยะความเสี่ยง ในแต่ละขั้นตอนของงาน มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERP หลายตัวเชื่อมต่อRBS, WBS และโครงสร้างการแยกแยะความเสี่ยงเพื่อให้ได้มุมมองที่สมบูรณ์
ตัวอย่างเช่น ในระยะ MVP อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้น หากมีสมาชิกทีมหลายคนทำงานบน MVP คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ คุณอาจมีความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ในแต่ละขั้นตอน ในระหว่างขั้นตอน MVP โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรอาจรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ เมื่อมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรอาจเพิ่มวิศวกรด้านความปลอดภัยหรือที่ปรึกษาเข้าไปในรายการ
ตอนนี้ที่เราได้สรุปโครงสร้างการแบ่งงานทรัพยากรพื้นฐานแล้ว มาดูกันว่ามันถูกใช้อย่างไรในการบริหารโครงการ
บทบาทและความสำคัญของ RBS ในการบริหารโครงการ
โครงสร้างการแบ่งกลุ่มทรัพยากรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ กรอบการทำงานที่ผู้จัดการโครงการใช้สำหรับการวางแผนและการดำเนินการ มีบทบาทสำคัญตลอดวงจรชีวิตของโครงการ นี่คือวิธีการ
การจัดสรรทรัพยากร
เมื่อคุณทราบถึงทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจ้าง, ฝึกอบรม, และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้ RBS ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับการจัดสรรทรัพยากรตลอดทั้งโครงการ
ตัวอย่างเช่น หาก RBS ระบุว่าสปรินต์ที่สามต้องการนักพัฒนาเพิ่มเติม ผู้จัดการโครงการสามารถหาวิธีจ้าง/ฝึกอบรมบุคลากรล่วงหน้าได้
การจัดตารางเวลา
แม้ว่าการจัดตารางเวลาจะได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างการแบ่งงานมากกว่า RBS แต่ RBS ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ โดยการดู WBS และ RBS ร่วมกัน ผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานตามความพร้อมของทรัพยากรได้
ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนักพัฒนา Scala เพียงคนเดียว ซึ่งกำลังทำงานในโปรเจกต์อื่นเมื่อคุณต้องการใช้งาน คุณสามารถใช้ RBS เพื่อจัดตารางงานใหม่ตามเวลาว่างของพวกเขา แทนที่จะต้องจ้างคนเพิ่ม
การกระจายภาระงาน
โครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากรระบุล่วงหน้าว่าโครงการต้องการอะไรบ้าง: จำนวนคน, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, เป็นต้น หากระยะการพัฒนาต้องการทรัพยากรสูงสุด, คุณจะสามารถจ้าง/รับบุคลากรเพิ่มเติมและกระจายภาระงานได้อย่างเท่าเทียม
การจัดการความเสี่ยง
โดยสรุป โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรคือการคาดการณ์ ซึ่งระบุความต้องการในอนาคตโดยอิงจากข้อกำหนดปัจจุบัน สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงหลายประการในการบริหารโครงการ เช่น:
- ไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสม
- การไม่มีแผนสำรองในกรณีที่สมาชิกในทีมลาออกหรือไม่สามารถทำงานได้
- เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรและคอขวดในเวลาที่ไม่เหมาะสม
- การค้นพบการพึ่งพาที่สายเกินไปในโครงการ
ระบบ RBS ที่ดีสามารถทำนายเหตุการณ์เหล่านี้ได้ และช่วยสร้างแผนสำรองหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต
วิธีเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) เป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันซึ่งใช้เวลานานที่สุด เพื่อคำนวณระยะเวลาดำเนินโครงการที่สั้นที่สุด ส่วนแผนผังงานแบ่งงานเป็นกลุ่ม (RBS) จะทำหน้าที่เดียวกันเพื่อกำหนดทรัพยากรขั้นต่ำที่จำเป็น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางโครงการ การกระจายงาน การจัดการความเสี่ยง และอื่นๆ คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่แข็งแกร่ง นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างโครงสร้างดังกล่าว
การสร้างโครงสร้างการแยกทรัพยากร
RBS คือรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ ฟังดูง่ายใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม มันอาจมีความซับซ้อนสูงขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการของคุณ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUp
1. ระบุผลลัพธ์ของโครงการ
เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน หากเป้าหมายของคุณคือการส่งมอบ MVP ที่มีคุณสมบัติ x ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ให้วางแผนงานและงานย่อยที่คุณต้องทำให้เสร็จ หากมีแผนผังงาน (WBS) อยู่แล้ว ให้ใช้แผนนั้น
หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กำหนดขอบเขตของโครงการ นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดของโครงการมารวมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ต้องการ
สำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม งาน และกำหนดเวลาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สรุปข้อมูลและจัดระเบียบให้เป็นภาพเพื่อการอ้างอิงในภายหลัง
2. ระบุหมวดหมู่ทรัพยากร
เริ่มต้นด้วยการกำหนดหมวดหมู่หลักของทรัพยากรที่จะเป็นสาขาหลักของแผนผังทรัพยากรของคุณ (RBS) หมวดหมู่เหล่านี้อาจเป็น:
- ทรัพยากรบุคคล (ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนา, นักออกแบบ)
- ทรัพยากรทางวัตถุหรือทรัพยากรทางกายภาพ (คอมพิวเตอร์, ที่ทำงาน, อุปกรณ์, วัสดุ)
- แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล, เอกสาร, ภาพรวมโครงการ)
- ทรัพยากรด้านเวลา (ระยะเวลา, จุดสำคัญ, กำหนดส่ง)
- ทรัพยากรซอฟต์แวร์ (เครื่องมือจัดการโครงการ, เครื่องมืออัตโนมัติ)
โปรดจำไว้ว่า RBS เป็นลำดับชั้น ดังนั้นให้แบ่งทรัพยากรออกเป็นองค์ประกอบเฉพาะภายใต้หมวดหมู่ทรัพยากรหลักแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรมนุษย์จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น:
- การจัดการโครงการ: ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ
- การพัฒนาซอฟต์แวร์: นักพัฒนาส่วนหน้า, นักพัฒนาส่วนหลัง, ผู้ทดสอบ
- การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้: นักวิจัย UX, นักออกแบบ UI
หากโครงการมีขนาดใหญ่เพียงพอ คุณอาจต้องเจาะลึกลงไปอีก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหัวหน้าฝ่าย UX ที่ดูแลทีม UX ซึ่งประกอบด้วยนักออกแบบ UI นักออกแบบแอนิเมชัน นักออกแบบแบรนด์ และอื่นๆ
หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนทรัพยากร เรามีสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ลองใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของงานและทรัพยากรในที่เดียว คุณยังสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน จัดการผู้รับเหมาช่วง และตรวจสอบการทำงานของทีมได้ด้วยเทมเพลตนี้
3. ระบุรายละเอียดของทรัพยากร
ให้รายละเอียดอย่างละเอียด ใช้เอกสาร WBS หรือขอบเขตโครงการเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับว่าใครจะทำอะไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดอะไรเลย
ข้อมูลที่จำเป็นที่สุดบางประการคือ ทักษะ, ประสบการณ์, ค่าตอบแทน, ความพร้อม, เป็นต้น. ตัวอย่างเช่น,
- นักพัฒนาส่วนหน้า ชื่อ: Jane Doe ทักษะ: HTML, CSS, React ประสบการณ์: 5 ปี อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง: $80 ความพร้อม: 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเลขที่ชัดเจน รู้ว่าต้องการนักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา หรือผู้ทดสอบจำนวนเท่าใด และบันทึกข้อมูลนั้นไว้
4. ระบุบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้
ณ จุดนี้ คุณพร้อมที่จะก้าวจากการวางแผนเชิงทฤษฎีไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่ปฏิบัติได้จริง สำหรับแต่ละบทบาท ให้เลือกพนักงานที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความพร้อมของพวกเขา
มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมทั้งหมดในที่เดียว ในมุมมองนี้ คุณยังสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดให้ทำงานอื่นแล้ว คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการโครงการเพื่อขอให้พวกเขาจัดสรรงานใหม่หรือแชร์งานได้
หากคุณต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นลองใช้เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp เทมเพลตระดับขั้นสูงนี้ช่วยในการวางแผนความจุ การแสดงภาพงาน การตรวจสอบประมาณการเวลาเทียบกับเวลาจริง และอื่นๆ อีกมากมาย
ทำให้การจัดการปริมาณงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp
5. เชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน
โครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่ดีนั้นมากกว่าการเป็นเพียงรายการ มันคือมุมมองที่แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ดังที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในลักษณะลำดับชั้นและช่วยในการปรับสมดุลทรัพยากร
ดังนั้น จัดระเบียบทรัพยากรตามลำดับชั้น โดยให้หมวดหมู่ทั่วไปที่สุดอยู่ด้านบน และหมวดหมู่ย่อยเฉพาะเจาะจงเมื่อลงไปที่โครงสร้างด้านล่าง ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรอาจเป็น:
6. ตั้งค่าโครงการ
ตั้งค่าโครงการบนเครื่องมือจัดการทรัพยากรเช่น ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ใช้ ClickUp Tasks เพื่อเผยแพร่โครงสร้างการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ จากนั้นเพิ่มทรัพยากรให้กับแต่ละงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มคำอธิบาย คุณสามารถแนบไฟล์หรือลิงก์ไปยังไฟล์ภายนอกได้หากจำเป็น
อย่าคิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่จำเป็นใช้เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเพื่อติดตามวัสดุและกำลังคนทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับโครงการของคุณ จดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละอย่าง จัดการความพร้อมใช้งานของพวกเขา สร้างภาพโครงสร้างทีม และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเทมเพลตระดับกลางนี้
ขณะนี้ ให้แชร์ RBS และการตั้งค่าโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงลูกค้า ผู้สนับสนุน หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม เชิญให้พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องใด ๆ ในการคาดการณ์
ใช้มุมมองรายการ (List view) ของ ClickUp เพื่อดูงานและทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มุมมองกระดาน (Board view) ของ ClickUp เหมาะสำหรับการจัดระเบียบงานตามขั้นตอนต่างๆ และมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart view) ของ ClickUp ช่วยในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดเวลา
หากฟังดูง่าย ก็ใช่ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าง่ายไม่ได้หมายความว่าง่ายเสมอไป ในระหว่างการสร้างโครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร คุณอาจเผชิญกับความท้าทาย
นี่คือความท้าทายบางประการที่ผู้จัดการโครงการมักเผชิญและขั้นตอนในการเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น
ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการนำ RBS ไปปฏิบัติ
โครงการอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น ขอบเขตอาจขยายออกไป และวัตถุประสงค์ที่คุณกำหนดไว้สำหรับโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ มาดูกันว่าควรทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้
1. การระบุทรัพยากรไม่เพียงพอ
หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญคือการระบุทรัพยากรที่จำเป็นอย่างไม่ถูกต้อง. สาเหตุอาจเกิดจากการขาดการมองเห็นในโครงการ, ขอบเขตของงานที่ไม่ถูกต้อง, หรือการประเมินค่าต่ำเกินไปของสิ่งที่ต้องการ.
ไม่ว่าจะทางใด หาก RBS ของคุณไม่รวมทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงของการเกินงบประมาณและการล่าช้า เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้:
- ทำการวิจัยของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
- ดูว่าคุณได้จัดระเบียบโครงการที่ผ่านมาอย่างไรและข้อผิดพลาดที่คุณได้ทำ
- ใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อทราบสิ่งที่คุณขาดอยู่
- ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตรวจสอบและรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
- มีทรัพยากรสำรอง
2. ข้อกำหนดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป
โครงการแบบ Agile นั้นโดยธรรมชาติแล้วสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ RBS ที่คุณสร้างขึ้นในตอนต้นของโครงการอาจไม่เพียงพอหลังจากผ่านไปไม่กี่สปรินท์ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สะดวกสำหรับการจัดการทรัพยากร แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนี้:
- ตรวจสอบ RBS เป็นประจำ
- ยืนยันว่าคุณไม่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหรือหากคุณกำลังถือครองทรัพยากรมากกว่าที่คุณต้องการ
- ใช้แม่แบบการวางแผนทรัพยากรเพื่อครอบคลุมทุกด้าน
- อัปเดตการเปลี่ยนแปลงใน RBS และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบ
หากคุณใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsสำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถเน้นการเปลี่ยนแปลงและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้พวกเขาสามารถแก้ไขร่วมกันหรือทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้ผู้สนับสนุนโครงการหรือหัวหน้าการเงินสามารถอนุมัติได้
3. ขาดการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้จัดการโครงการในระยะเริ่มต้นอาจทำผิดพลาดในการสร้างโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรโดยไม่ปรึกษาผู้อื่น แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่การทำงานแบบแยกส่วนอาจสร้างข้อจำกัดด้านทรัพยากรในภายหลัง
ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการอาจคิดว่านักออกแบบ UI เพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม หัวหน้าฝ่าย UX อาจไม่มีนักออกแบบ UI ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไมโครแอนิเมชันด้วย ซึ่งหมายความว่าตอนนี้พวกเขาต้องการคนสองคน
เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนตรวจสอบ RBS และให้ความยินยอมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด
4. สมาชิกในทีมสับสน
โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรยังมีบทบาทในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของโครงการด้วย ซึ่งรวมถึงว่าใครรายงานต่อใคร ใครตรวจสอบงานของใคร เป็นต้น
หากไม่มีลำดับชั้นที่ชัดเจนและการยอมรับอย่างจริงจังการบริหารทีมอาจกลายเป็นความโกลาหลได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มนักพัฒนาหน้าเว็บเข้าไปในลำดับชั้นของ UX ในขณะที่นักพัฒนาอาจคิดว่าตนเองรายงานต่อหัวหน้าการพัฒนา
ป้องกันสถานการณ์เหล่านี้ด้วยความโปร่งใส เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งทรัพยากรและเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้ามาดู รักษาความสะอาดและให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย เปิดช่องทางการสื่อสารไว้เสมอ เผื่อมีใครมีข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะ
จัดระเบียบโครงการของคุณและยกระดับความสำเร็จด้วย ClickUp
โครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและการจัดการตนเอง ซึ่งหมายความว่า ระบบการจัดงานแบบกองพลของบูร์แดนอาจกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบทเรียนที่ลึกซึ้งและพื้นฐานมากกว่านั้นที่ควรเรียนรู้
ครัวของบูร์เดนแสดงให้เห็นว่าเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง คุณจำเป็นต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร และงานจะเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างไร—หรือที่เรียกว่าโครงสร้างการแบ่งงานตามทรัพยากร
เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp สามารถผสานโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรเข้ากับกระบวนการวางแผนของคุณได้ โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร Google Doc หรือ Spreadsheet ขึ้นมาอีก คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว
นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว คุณยังสามารถสร้างแม่แบบโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่ปรับแต่งเองได้เพื่อใช้ในอนาคตอีกด้วย
รวมพื้นที่ทำงานโครงการของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้