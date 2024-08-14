บล็อก ClickUp
วิธีการสร้างโครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 สิงหาคม 2567

แอนโทนี บูร์เดน, เชฟชื่อดังและนักเขียน,บริหารครัวของเขาโดยใช้ระบบบริเกด. เขาแบ่งครัวออกเป็นสถานีที่ทำส่วนประกอบของมื้ออาหาร. แต่ละสถานีมีซูเชฟ, พ่อครัว, และผู้ช่วย, พร้อมวัตถุดิบ, เครื่องมือ, และพื้นที่ทำงานของตัวเอง.

ด้วยโครงสร้างนี้ เขากล่าวว่า "งานมากมายมหาศาลในครัวขนาดใหญ่ที่ยุ่งวุ่นวาย แม้ในช่วงเวลาเร่งด่วนของมื้อเย็น ก็สามารถบริหารจัดการและประสานงานได้โดยคนเพียงคนเดียว—นั่นคือเชฟ"

ในโลกธุรกิจ ลำดับชั้นประเภทนี้เรียกว่าโครงสร้างการแยกทรัพยากร คุณถามว่าอะไรหรือ? มาหาคำตอบกันเถอะ

การทำความเข้าใจโครงสร้างการแบ่งประเภททรัพยากร

โครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร (RBS) คือรายการของทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นในการทำโครงการให้สำเร็จ ซึ่งจัดเรียงเป็นลำดับชั้น ทรัพยากรเหล่านี้อาจเป็นทรัพยากรบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ทางการเงิน ข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่ทรัพยากรเวลา

เครื่องมือการจัดการทรัพยากร โดยทั่วไปจะจัดระเบียบไว้หลายระดับ โดยมีเป้าหมายของโครงการอยู่ด้านบน และหมวดหมู่ทรัพยากรต่าง ๆ แยกออกไปในแต่ละขั้นตอน ครอบคลุมทรัพยากรทั้งหมดที่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นเงินเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ RBS ไม่ใช่เกาะโดดเดี่ยว มันทำงานอย่างใกล้ชิดกับกิจกรรมการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น โครงสร้างการแบ่งงาน, โครงสร้างการแบ่งความเสี่ยง เป็นต้น นี่คือวิธีการ

โครงสร้างการแบ่งงาน (WBS) คือเอกสารที่แบ่งงานออกเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้ งานแบ่งส่วนที่ดีจะสอดคล้องกับเอกสารนี้ โดยระบุทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน

ตัวอย่างเช่น หากโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ขั้นต่ำ (MVP) ขั้นตอนที่ 1, 2 และต่อไป RBS จะระบุทรัพยากรที่จำเป็นในแต่ละขั้นตอน ในขั้นตอน MVP คุณอาจต้องการ:

  • นักพัฒนา
  • นักวิเคราะห์คุณภาพ
  • ผู้จัดการโครงการ
  • ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ

เมื่อ MVP เสร็จสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานแล้ว คุณอาจต้องการทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น:

  • เครื่องมือทดสอบอัตโนมัติ
  • ท่อส่งข้อมูล
  • โครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์
  • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  • นักวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

อีกแง่มุมหนึ่งที่ RBS จัดให้สอดคล้องคือโครงสร้างการแยกแยะความเสี่ยง ในแต่ละขั้นตอนของงาน มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเครื่องมือซอฟต์แวร์ ERP หลายตัวเชื่อมต่อRBS, WBS และโครงสร้างการแยกแยะความเสี่ยงเพื่อให้ได้มุมมองที่สมบูรณ์

ตัวอย่างเช่น ในระยะ MVP อาจมีปัญหาด้านประสิทธิภาพเกิดขึ้น หากมีสมาชิกทีมหลายคนทำงานบน MVP คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หากคุณกำลังรวบรวมข้อมูลผู้ใช้ คุณอาจมีความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรประกอบด้วยส่วนประกอบที่จำเป็นในการลดความเสี่ยงเหล่านี้ในแต่ละขั้นตอน ในระหว่างขั้นตอน MVP โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรอาจรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ เมื่อมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญ โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรอาจเพิ่มวิศวกรด้านความปลอดภัยหรือที่ปรึกษาเข้าไปในรายการ

ตอนนี้ที่เราได้สรุปโครงสร้างการแบ่งงานทรัพยากรพื้นฐานแล้ว มาดูกันว่ามันถูกใช้อย่างไรในการบริหารโครงการ

บทบาทและความสำคัญของ RBS ในการบริหารโครงการ

โครงสร้างการแบ่งกลุ่มทรัพยากรเป็นหนึ่งในหลาย ๆ กรอบการทำงานที่ผู้จัดการโครงการใช้สำหรับการวางแผนและการดำเนินการ มีบทบาทสำคัญตลอดวงจรชีวิตของโครงการ นี่คือวิธีการ

การจัดสรรทรัพยากร

เมื่อคุณทราบถึงทรัพยากรที่คุณต้องการเพื่อทำโครงการให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจ้าง, ฝึกอบรม, และจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมได้ RBS ทำหน้าที่เป็นแผนที่นำทางสำหรับการจัดสรรทรัพยากรตลอดทั้งโครงการ

ตัวอย่างเช่น หาก RBS ระบุว่าสปรินต์ที่สามต้องการนักพัฒนาเพิ่มเติม ผู้จัดการโครงการสามารถหาวิธีจ้าง/ฝึกอบรมบุคลากรล่วงหน้าได้

การจัดตารางเวลา

แม้ว่าการจัดตารางเวลาจะได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างการแบ่งงานมากกว่า RBS แต่ RBS ก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่ โดยการดู WBS และ RBS ร่วมกัน ผู้จัดการโครงการสามารถจัดตารางงานตามความพร้อมของทรัพยากรได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณมีนักพัฒนา Scala เพียงคนเดียว ซึ่งกำลังทำงานในโปรเจกต์อื่นเมื่อคุณต้องการใช้งาน คุณสามารถใช้ RBS เพื่อจัดตารางงานใหม่ตามเวลาว่างของพวกเขา แทนที่จะต้องจ้างคนเพิ่ม

การกระจายภาระงาน

โครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากรระบุล่วงหน้าว่าโครงการต้องการอะไรบ้าง: จำนวนคน, ระยะเวลา, ช่วงเวลา, เป็นต้น หากระยะการพัฒนาต้องการทรัพยากรสูงสุด, คุณจะสามารถจ้าง/รับบุคลากรเพิ่มเติมและกระจายภาระงานได้อย่างเท่าเทียม

การจัดการความเสี่ยง

โดยสรุป โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรคือการคาดการณ์ ซึ่งระบุความต้องการในอนาคตโดยอิงจากข้อกำหนดปัจจุบัน สิ่งนี้ช่วยลดความเสี่ยงหลายประการในการบริหารโครงการ เช่น:

  • ไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสม
  • การไม่มีแผนสำรองในกรณีที่สมาชิกในทีมลาออกหรือไม่สามารถทำงานได้
  • เผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรและคอขวดในเวลาที่ไม่เหมาะสม
  • การค้นพบการพึ่งพาที่สายเกินไปในโครงการ

ระบบ RBS ที่ดีสามารถทำนายเหตุการณ์เหล่านี้ได้ และช่วยสร้างแผนสำรองหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น

การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต

วิธีเส้นทางวิกฤต (Critical Path Method) เป็นเทคนิคการบริหารโครงการที่ระบุลำดับงานที่ขึ้นต่อกันซึ่งใช้เวลานานที่สุด เพื่อคำนวณระยะเวลาดำเนินโครงการที่สั้นที่สุด ส่วนแผนผังงานแบ่งงานเป็นกลุ่ม (RBS) จะทำหน้าที่เดียวกันเพื่อกำหนดทรัพยากรขั้นต่ำที่จำเป็น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดตารางโครงการ การกระจายงาน การจัดการความเสี่ยง และอื่นๆ คุณจำเป็นต้องมีโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่แข็งแกร่ง นี่คือคู่มือทีละขั้นตอนในการสร้างโครงสร้างดังกล่าว

การสร้างโครงสร้างการแยกทรัพยากร

RBS คือรายการทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการให้สำเร็จ ฟังดูง่ายใช่ไหม? อย่างไรก็ตาม มันอาจมีความซับซ้อนสูงขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการของคุณ เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยซอฟต์แวร์การจัดการทรัพยากรของ ClickUp

1. ระบุผลลัพธ์ของโครงการ

เริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายของโครงการและผลลัพธ์ที่ต้องการให้ชัดเจน หากเป้าหมายของคุณคือการส่งมอบ MVP ที่มีคุณสมบัติ x ภายในกำหนดเวลาที่กำหนด ให้วางแผนงานและงานย่อยที่คุณต้องทำให้เสร็จ หากมีแผนผังงาน (WBS) อยู่แล้ว ให้ใช้แผนนั้น

หากไม่เป็นเช่นนั้น ให้กำหนดขอบเขตของโครงการ นำผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดของโครงการมารวมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับความคาดหวังและผลลัพธ์ที่ต้องการ

สำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วลองใช้เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม งาน และกำหนดเวลาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สรุปข้อมูลและจัดระเบียบให้เป็นภาพเพื่อการอ้างอิงในภายหลัง

เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตไวท์บอร์ดขอบเขตโครงการของ ClickUp

2. ระบุหมวดหมู่ทรัพยากร

เริ่มต้นด้วยการกำหนดหมวดหมู่หลักของทรัพยากรที่จะเป็นสาขาหลักของแผนผังทรัพยากรของคุณ (RBS) หมวดหมู่เหล่านี้อาจเป็น:

  • ทรัพยากรบุคคล (ผู้จัดการโครงการ, นักพัฒนา, นักออกแบบ)
  • ทรัพยากรทางวัตถุหรือทรัพยากรทางกายภาพ (คอมพิวเตอร์, ที่ทำงาน, อุปกรณ์, วัสดุ)
  • แหล่งข้อมูลสารสนเทศ (ข้อมูล, เอกสาร, ภาพรวมโครงการ)
  • ทรัพยากรด้านเวลา (ระยะเวลา, จุดสำคัญ, กำหนดส่ง)
  • ทรัพยากรซอฟต์แวร์ (เครื่องมือจัดการโครงการ, เครื่องมืออัตโนมัติ)

โปรดจำไว้ว่า RBS เป็นลำดับชั้น ดังนั้นให้แบ่งทรัพยากรออกเป็นองค์ประกอบเฉพาะภายใต้หมวดหมู่ทรัพยากรหลักแต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น ทรัพยากรมนุษย์จะถูกแบ่งย่อยออกเป็น:

  • การจัดการโครงการ: ผู้จัดการโครงการ, นักวิเคราะห์ธุรกิจ
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์: นักพัฒนาส่วนหน้า, นักพัฒนาส่วนหลัง, ผู้ทดสอบ
  • การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้: นักวิจัย UX, นักออกแบบ UI

หากโครงการมีขนาดใหญ่เพียงพอ คุณอาจต้องเจาะลึกลงไปอีก ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีหัวหน้าฝ่าย UX ที่ดูแลทีม UX ซึ่งประกอบด้วยนักออกแบบ UI นักออกแบบแอนิเมชัน นักออกแบบแบรนด์ และอื่นๆ

เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตการวางแผนทรัพยากร ClickUp

หากคุณเป็นมือใหม่ในการวางแผนทรัพยากร เรามีสิ่งที่คุณกำลังมองหาอยู่ลองใช้เทมเพลตการวางแผนทรัพยากรของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมของงานและทรัพยากรในที่เดียว คุณยังสามารถติดตามชั่วโมงการทำงาน จัดการผู้รับเหมาช่วง และตรวจสอบการทำงานของทีมได้ด้วยเทมเพลตนี้

3. ระบุรายละเอียดของทรัพยากร

ให้รายละเอียดอย่างละเอียด ใช้เอกสาร WBS หรือขอบเขตโครงการเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับว่าใครจะทำอะไร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดอะไรเลย

ข้อมูลที่จำเป็นที่สุดบางประการคือ ทักษะ, ประสบการณ์, ค่าตอบแทน, ความพร้อม, เป็นต้น. ตัวอย่างเช่น,

  • นักพัฒนาส่วนหน้า ชื่อ: Jane Doe ทักษะ: HTML, CSS, React ประสบการณ์: 5 ปี อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง: $80 ความพร้อม: 40 ชั่วโมง/สัปดาห์
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีตัวเลขที่ชัดเจน รู้ว่าต้องการนักวิเคราะห์ธุรกิจ นักพัฒนา หรือผู้ทดสอบจำนวนเท่าใด และบันทึกข้อมูลนั้นไว้

4. ระบุบุคคลที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งนี้

ณ จุดนี้ คุณพร้อมที่จะก้าวจากการวางแผนเชิงทฤษฎีไปสู่การสร้างสถานการณ์ที่ปฏิบัติได้จริง สำหรับแต่ละบทบาท ให้เลือกพนักงานที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากความพร้อมของพวกเขา

มุมมองปริมาณงานของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดูความพร้อมใช้งานของสมาชิกในทีมทั้งหมดในที่เดียว ในมุมมองนี้ คุณยังสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ดังนั้น หากคุณต้องการใช้ทรัพยากรที่ถูกกำหนดให้ทำงานอื่นแล้ว คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการโครงการเพื่อขอให้พวกเขาจัดสรรงานใหม่หรือแชร์งานได้

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
มุมมองปริมาณงานของ ClickUp สำหรับการมองเห็นที่ละเอียด

หากคุณต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนมากขึ้นลองใช้เทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp เทมเพลตระดับขั้นสูงนี้ช่วยในการวางแผนความจุ การแสดงภาพงาน การตรวจสอบประมาณการเวลาเทียบกับเวลาจริง และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำให้การจัดการปริมาณงานของคุณเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตปริมาณงานพนักงานของ ClickUp

5. เชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าด้วยกัน

โครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่ดีนั้นมากกว่าการเป็นเพียงรายการ มันคือมุมมองที่แสดงให้เห็นว่าทรัพยากรทั้งหมดมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเพื่อทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง ดังที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในลักษณะลำดับชั้นและช่วยในการปรับสมดุลทรัพยากร

ดังนั้น จัดระเบียบทรัพยากรตามลำดับชั้น โดยให้หมวดหมู่ทั่วไปที่สุดอยู่ด้านบน และหมวดหมู่ย่อยเฉพาะเจาะจงเมื่อลงไปที่โครงสร้างด้านล่าง ตัวอย่างโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรอาจเป็น:

  • ทรัพยากรบุคคล การจัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการ เจน โด นักวิเคราะห์ธุรกิจ จอห์น สมิธ นักพัฒนาส่วนหน้า ซาราห์ คิม ลูคัส บราวน์
6. ตั้งค่าโครงการ

ตั้งค่าโครงการบนเครื่องมือจัดการทรัพยากรเช่น ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ใช้ ClickUp Tasks เพื่อเผยแพร่โครงสร้างการแบ่งงานอย่างเป็นระบบ จากนั้นเพิ่มทรัพยากรให้กับแต่ละงาน กำหนดวันที่ครบกำหนด และเพิ่มคำอธิบาย คุณสามารถแนบไฟล์หรือลิงก์ไปยังไฟล์ภายนอกได้หากจำเป็น

งานใน ClickUp
งานใน ClickUp สำหรับการจัดการโครงการอย่างง่ายดาย

อย่าคิดค้นสิ่งใหม่ที่ไม่จำเป็นใช้เทมเพลตการจัดสรรทรัพยากรของ ClickUpเพื่อติดตามวัสดุและกำลังคนทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับโครงการของคุณ จดบันทึกข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับทรัพยากรแต่ละอย่าง จัดการความพร้อมใช้งานของพวกเขา สร้างภาพโครงสร้างทีม และอื่นๆ อีกมากมายด้วยเทมเพลตระดับกลางนี้

แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
แม่แบบการจัดสรรทรัพยากร ClickUp

ขณะนี้ ให้แชร์ RBS และการตั้งค่าโครงการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงลูกค้า ผู้สนับสนุน หัวหน้าทีม และสมาชิกทีม เชิญให้พวกเขาชี้ให้เห็นถึงความไม่สอดคล้องใด ๆ ในการคาดการณ์

ใช้มุมมองรายการ (List view) ของ ClickUp เพื่อดูงานและทรัพยากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มุมมองกระดาน (Board view) ของ ClickUp เหมาะสำหรับการจัดระเบียบงานตามขั้นตอนต่างๆ และมุมมองแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart view) ของ ClickUp ช่วยในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานและกำหนดเวลา

แผนภูมิแกนต์ของ ClickUp
มุมมองแผนภูมิแกนต์ของ ClickUp เพื่อจัดการไทม์ไลน์โครงการ

หากฟังดูง่าย ก็ใช่ อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่าง่ายไม่ได้หมายความว่าง่ายเสมอไป ในระหว่างการสร้างโครงสร้างการแบ่งแยกทรัพยากร คุณอาจเผชิญกับความท้าทาย

นี่คือความท้าทายบางประการที่ผู้จัดการโครงการมักเผชิญและขั้นตอนในการเอาชนะความท้าทายเหล่านั้น

ความท้าทายและแนวทางแก้ไขในการนำ RBS ไปปฏิบัติ

โครงการอาจมีความซับซ้อนมากขึ้น ขอบเขตอาจขยายออกไป และวัตถุประสงค์ที่คุณกำหนดไว้สำหรับโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ มาดูกันว่าควรทำอย่างไรในกรณีเช่นนี้

1. การระบุทรัพยากรไม่เพียงพอ

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดที่ผู้จัดการโครงการต้องเผชิญคือการระบุทรัพยากรที่จำเป็นอย่างไม่ถูกต้อง. สาเหตุอาจเกิดจากการขาดการมองเห็นในโครงการ, ขอบเขตของงานที่ไม่ถูกต้อง, หรือการประเมินค่าต่ำเกินไปของสิ่งที่ต้องการ.

ไม่ว่าจะทางใด หาก RBS ของคุณไม่รวมทรัพยากรทั้งหมดที่คุณต้องการ คุณอาจเผชิญกับความเสี่ยงของการเกินงบประมาณและการล่าช้า เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งนี้:

  • ทำการวิจัยของคุณอย่างละเอียดถี่ถ้วน
  • ดูว่าคุณได้จัดระเบียบโครงการที่ผ่านมาอย่างไรและข้อผิดพลาดที่คุณได้ทำ
  • ใช้แบบฟอร์มการวิเคราะห์ช่องว่างเพื่อทราบสิ่งที่คุณขาดอยู่
  • ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตรวจสอบและรับผิดชอบในส่วนงานของตนเอง
  • มีทรัพยากรสำรอง

2. ข้อกำหนดของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงการแบบ Agile นั้นโดยธรรมชาติแล้วสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ RBS ที่คุณสร้างขึ้นในตอนต้นของโครงการอาจไม่เพียงพอหลังจากผ่านไปไม่กี่สปรินท์ แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่สะดวกสำหรับการจัดการทรัพยากร แต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสิ่งนี้:

  • ตรวจสอบ RBS เป็นประจำ
  • ยืนยันว่าคุณไม่ต้องการทรัพยากรเพิ่มเติมหรือหากคุณกำลังถือครองทรัพยากรมากกว่าที่คุณต้องการ
  • ใช้แม่แบบการวางแผนทรัพยากรเพื่อครอบคลุมทุกด้าน
  • อัปเดตการเปลี่ยนแปลงใน RBS และแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนทราบ

หากคุณใช้เครื่องมือเช่นClickUp Docsสำหรับสิ่งนี้ คุณสามารถเน้นการเปลี่ยนแปลงและแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้พวกเขาสามารถแก้ไขร่วมกันหรือทิ้งความคิดเห็นไว้ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายของโครงการ ให้ผู้สนับสนุนโครงการหรือหัวหน้าการเงินสามารถอนุมัติได้

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้ ClickUp Docs สำหรับเอกสารการทำงานร่วมกัน

3. ขาดการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้จัดการโครงการในระยะเริ่มต้นอาจทำผิดพลาดในการสร้างโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรโดยไม่ปรึกษาผู้อื่น แม้ว่าจะมีความตั้งใจดี แต่การทำงานแบบแยกส่วนอาจสร้างข้อจำกัดด้านทรัพยากรในภายหลัง

ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการโครงการอาจคิดว่านักออกแบบ UI เพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้ว อย่างไรก็ตาม หัวหน้าฝ่าย UX อาจไม่มีนักออกแบบ UI ที่มีความเชี่ยวชาญด้านไมโครแอนิเมชันด้วย ซึ่งหมายความว่าตอนนี้พวกเขาต้องการคนสองคน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ควรได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ กระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนตรวจสอบ RBS และให้ความยินยอมเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด

4. สมาชิกในทีมสับสน

โครงสร้างการแบ่งส่วนทรัพยากรยังมีบทบาทในการกำหนดโครงสร้างการจัดการของโครงการด้วย ซึ่งรวมถึงว่าใครรายงานต่อใคร ใครตรวจสอบงานของใคร เป็นต้น

หากไม่มีลำดับชั้นที่ชัดเจนและการยอมรับอย่างจริงจังการบริหารทีมอาจกลายเป็นความโกลาหลได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเพิ่มนักพัฒนาหน้าเว็บเข้าไปในลำดับชั้นของ UX ในขณะที่นักพัฒนาอาจคิดว่าตนเองรายงานต่อหัวหน้าการพัฒนา

ป้องกันสถานการณ์เหล่านี้ด้วยความโปร่งใส เผยแพร่โครงสร้างการแบ่งทรัพยากรและเชิญชวนให้สมาชิกทุกคนในทีมเข้ามาดู รักษาความสะอาดและให้มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่าย เปิดช่องทางการสื่อสารไว้เสมอ เผื่อมีใครมีข้อกังวลหรือข้อเสนอแนะ

จัดระเบียบโครงการของคุณและยกระดับความสำเร็จด้วย ClickUp

โครงการซอฟต์แวร์แบบ Agile ในปัจจุบันให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและการจัดการตนเอง ซึ่งหมายความว่า ระบบการจัดงานแบบกองพลของบูร์แดนอาจกลายเป็นสิ่งที่ขัดขวางการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีบทเรียนที่ลึกซึ้งและพื้นฐานมากกว่านั้นที่ควรเรียนรู้

ครัวของบูร์เดนแสดงให้เห็นว่าเพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ สม่ำเสมอ และในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง คุณจำเป็นต้องมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนว่าใครรับผิดชอบอะไร และงานจะเคลื่อนจากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่งอย่างไร—หรือที่เรียกว่าโครงสร้างการแบ่งงานตามทรัพยากร

เครื่องมือการจัดการโครงการที่แข็งแกร่งเช่น ClickUp สามารถผสานโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรเข้ากับกระบวนการวางแผนของคุณได้ โดยไม่ต้องสร้างเอกสาร Google Doc หรือ Spreadsheet ขึ้นมาอีก คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งหมดไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ คุณยังสามารถแชร์ แก้ไข และทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ภายในแพลตฟอร์มเดียว คุณยังสามารถสร้างแม่แบบโครงสร้างการแบ่งทรัพยากรที่ปรับแต่งเองได้เพื่อใช้ในอนาคตอีกด้วย

รวมพื้นที่ทำงานโครงการของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวทดลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้