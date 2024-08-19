บล็อก ClickUp
นำหน้าคู่แข่ง: ตัวอย่างการเปรียบเทียบมาตรฐานเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ

Sudarshan Somanathan
Sudarshan Somanathan
19 สิงหาคม 2567

ในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 โตโยต้าเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายเล็กของญี่ปุ่นที่กำลังดิ้นรนเพื่อแข่งขันกับยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมอย่างฟอร์ดและเจเนอรัล มอเตอร์ส เพื่อปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ์ของตน โตโยต้าจึงเริ่มเปรียบเทียบมาตรฐานกับคู่แข่ง

โตโยต้าส่งวิศวกรไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตของฟอร์ดในสหรัฐอเมริกา พวกเขาสังเกตและบันทึกกระบวนการสายการประกอบและมาตรการควบคุมคุณภาพของฟอร์ด จากนั้นพวกเขาได้ปรับปรุงกระบวนการเหล่านั้นเพื่อสร้างระบบการผลิตของโตโยต้าและกลายเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเหนือกว่าบริษัทที่พวกเขาได้เรียนรู้มา

นั่นคือพลังของการเปรียบเทียบมาตรฐาน เมื่อคุณเปรียบเทียบความพยายามของคุณกับผู้นำในอุตสาหกรรมและนำแนวปฏิบัติของพวกเขามาใช้ คุณจะวางรากฐานสู่ความสำเร็จ

บล็อกนี้กล่าวถึงตัวอย่างการเปรียบเทียบมาตรฐานที่แตกต่างกันและวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในองค์กรของคุณได้ เพราะเมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองกับสิ่งที่ดีที่สุด ความเป็นไปได้ไม่มีขีดจำกัด! 🚀

การเปรียบเทียบมาตรฐานคืออะไร?

การเปรียบเทียบมาตรฐานเป็นการเปรียบเทียบกระบวนการทำงาน, ประสิทธิภาพ, ตัวชี้วัดทางการเงิน, และแนวทางปฏิบัติขององค์กรของคุณกับผู้นำในอุตสาหกรรมหรือบริษัทอื่น ๆ เป้าหมายคือการระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

การวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยให้เข้าใจตำแหน่งทางการแข่งขันของคุณ นำแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ และขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณเปรียบเทียบตัวเองกับคู่แข่งชั้นนำและผู้นำในอุตสาหกรรม คุณจะใช้พวกเขาเป็นจุดอ้างอิงในการประเมินการดำเนินงานและผลลัพธ์ของธุรกิจของคุณเอง

เมื่อคุณทำเช่นนั้นแล้ว แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่คุณจะพบช่องว่างในประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของคุณ จากนั้นคุณสามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างกลยุทธ์เพื่อเติมเต็มช่องว่างเหล่านั้นได้ ด้วยการเปรียบเทียบมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง คุณจะสร้างวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสำหรับกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจของคุณ

ประเภทต่าง ๆ ของการเปรียบเทียบมาตรฐานพร้อมตัวอย่าง

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเป็นเทคนิคการเปรียบเทียบที่ใช้กันมากที่สุด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพของบริษัทคุณกับของเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมและคู่แข่ง เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสในการปรับปรุง

นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณเข้าใจตำแหน่งทางการตลาดของคุณ การวิเคราะห์ข้อมูลของคู่แข่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ตัวอย่าง: บริษัทค้าปลีกสามารถเปรียบเทียบการเติบโตของยอดขาย คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงคลังกับบริษัทคู่แข่งชั้นนำ เพื่อระบุจุดที่ควรปรับปรุงในการดำเนินงานและการบริการลูกค้า ดังนั้น การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจึงมีองค์ประกอบของการเปรียบเทียบทางการเงินด้วยเช่นกัน

สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผล คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลประสิทธิภาพต่างๆ เช่น:

  • ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน: รายได้, อัตรากำไร
  • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า: คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ
  • ตัวชี้วัดการขาย: การเจาะตลาด, มูลค่าสัญญาต่อปี, อัตราการเปลี่ยนแปลง, มูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (CLTV)

สำหรับการประเมินการขายในองค์กรของคุณอย่างละเอียด คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดการขาย (KPIs)เช่น เป้าหมายการขาย, ยอดขายต่อตัวแทน, ระยะเวลาของวงจรการขาย, และลูกค้าใหม่และโอกาสทางธุรกิจได้

การเปรียบเทียบกระบวนการ

การเปรียบเทียบกระบวนการ (Process benchmarking) หมายถึง การทบทวนกระบวนการและระบบของบริษัทคุณทั้งภายในและภายนอก

มันช่วยให้คุณระบุแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่บริษัทชั้นนำใช้เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า จากนั้นคุณสามารถปรับปรุงกระบวนการของคุณให้เหมาะสมเพื่อได้เปรียบในการแข่งขัน

ตัวอย่าง: บริษัทผู้ผลิตสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตได้โดยการเปรียบเทียบKPI การจัดการผลิตภัณฑ์ของตนกับคู่แข่งชั้นนำที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) บริษัทจะวิเคราะห์เวลาในการผลิต, อัตราการเกิดข้อบกพร่อง, และต้นทุนการผลิตเพื่อระบุโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับการเปรียบเทียบกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลการจัดการต่อไปนี้เกี่ยวกับกระบวนการของคุณ:

  • ข้อมูลภายในโดยละเอียด: ขั้นตอนของกระบวนการทำงาน, ระยะเวลาของรอบการทำงาน, และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
  • ข้อมูลภายนอก: มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือข้อมูลกระบวนการของคู่แข่ง
  • แหล่งข้อมูล: รายงานอุตสาหกรรม, การศึกษาเปรียบเทียบแบบร่วมมือ, หรือความร่วมมือกับองค์กรที่ทำการเปรียบเทียบ

การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์

การเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์หมายถึงการเปรียบเทียบกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณกับผู้นำในอุตสาหกรรมเพื่อระบุช่องว่างและเรียนรู้จากการเติบโตและความสำเร็จของพวกเขา

มันทำให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณสอดคล้องกับแนวทางที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้คุณแข่งขันได้

ตัวอย่าง: บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเปรียบเทียบKPI การตลาดและกลยุทธ์การขยายธุรกิจกับบริษัทที่ประสบความสำเร็จอย่าง Apple หรือ Google โดยการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ บริษัทสตาร์ทอัพสามารถระบุจุดที่ควรปรับปรุงกลยุทธ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิธีการตลาด และแผนการขยายธุรกิจระดับโลก

สำหรับการเปรียบเทียบเชิงกลยุทธ์ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลต่อไปนี้:

  • แผนกลยุทธ์และเอกสาร: แผนธุรกิจ, กลยุทธ์การเติบโต, และการวิเคราะห์การแข่งขัน
  • ข้อมูลผู้นำในอุตสาหกรรม: กรณีศึกษา รายงานประจำปี และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของผู้นำในอุตสาหกรรม
  • กรอบการเปรียบเทียบมาตรฐาน: การวิเคราะห์ SWOT, การวิเคราะห์ PESTEL
  • ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ: รายงานการให้คำปรึกษา, เอกสารขาวทางอุตสาหกรรม, และบทความผู้นำทางความคิด

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงหน้าที่

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงหน้าที่คือการเปรียบเทียบฟังก์ชันและการดำเนินงานภายในกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

มันช่วยคุณปรับปรุงฟังก์ชันเฉพาะโดยการระบุความไม่มีประสิทธิภาพและนำมาใช้แนวทางที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรม. มันสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ, ประหยัดค่าใช้จ่าย, และใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้นในพื้นที่การดำเนินงานที่สำคัญ.

ตัวอย่าง: แผนกทรัพยากรบุคคลของบริษัทเปรียบเทียบกระบวนการสรรหาบุคลากรของตนกับมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะห์ระยะเวลาในการจ้างงาน, ค่าใช้จ่ายต่อการจ้างงาน, และอัตราการรักษาพนักงานไว้. การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้บริษัทสามารถปรับปรุงกระบวนการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนำมาใช้แนวทางที่ดีที่สุด.

สำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงฟังก์ชัน คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลฟังก์ชันภายในดังต่อไปนี้:

  • ตัวชี้วัดรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการปัจจุบัน: ขั้นตอนการทำงาน, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงาน, ระยะเวลาการดำเนินงาน, ตัวชี้วัดเวลาหยุดทำงานและเวลาทำงาน
  • มาตรฐานและเกณฑ์เปรียบเทียบในอุตสาหกรรม: ข้อมูลเปรียบเทียบจากรายงานอุตสาหกรรม, สมาคมวิชาชีพ, และฐานข้อมูลการเปรียบเทียบ
  • เครื่องมือวิเคราะห์: การใช้ซอฟต์แวร์ เช่นClickUpสำหรับการวางแผนกระบวนการ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการศึกษาเปรียบเทียบ
  • การให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ: ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม, ที่ปรึกษา, และเครือข่ายมืออาชีพ

การเปรียบเทียบภายใน

ในการเปรียบเทียบภายใน คุณเปรียบเทียบกลุ่ม ทีมงาน และกระบวนการต่างๆ ภายในธุรกิจของคุณเองเพื่อระบุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง

มันช่วยให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากความสำเร็จและการดำเนินงานภายในของตนได้ดีขึ้น ส่งเสริมความสม่ำเสมอและประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง: เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่เปรียบเทียบผลการขายและตัวชี้วัดการบริการลูกค้าของสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ การระบุสาขาที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดจะช่วยให้เครือข่ายสามารถนำแนวทางที่ประสบความสำเร็จไปใช้กับสาขาอื่น ๆ ได้เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับการเปรียบเทียบภายในองค์กร คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลฟังก์ชันภายในต่อไปนี้:

  • ข้อมูลภายในโดยละเอียด: เอกสารกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน, ข้อเสนอแนะและความพึงพอใจของลูกค้า, การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
  • เครื่องมือและวิธีการเปรียบเทียบมาตรฐาน: แดชบอร์ดแสดงผลการปฏิบัติงาน, แบบสำรวจภายในและเครื่องมือรับข้อเสนอแนะ, ซอฟต์แวร์วิเคราะห์และแผนผังกระบวนการ
  • แพลตฟอร์มการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน: เครื่องมือสำหรับการแบ่งปันความรู้และการทำงานร่วมกัน การประชุมระหว่างแผนกและการจัดเวิร์กช็อป

การเปรียบเทียบมาตรฐานภายนอก

การเปรียบเทียบมาตรฐานภายนอกเป็นคำทั่วไปที่หมายถึงการเปรียบเทียบตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทของคุณ เช่นKPI การตลาดผลิตภัณฑ์ รายได้จากการขาย ฯลฯ กับองค์กรอื่นๆ ในกลุ่มธุรกิจหรือแนวดิ่งที่คล้ายคลึงกัน เพื่อระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

มันให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรม และช่วยให้คุณสังเกตและนำไปใช้แนวทางนวัตกรรมที่คู่แข่งโดยตรงของคุณอาจปฏิบัติตาม

ตัวอย่าง: ผู้ให้บริการด้านสุขภาพเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผู้ป่วย ผลลัพธ์การรักษา และต้นทุนการดำเนินงานกับโรงพยาบาลชั้นนำในภูมิภาค การเปรียบเทียบนี้ช่วยให้สามารถระบุช่องว่างและนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การดูแลผู้ป่วยและประสิทธิภาพการดำเนินงาน

สำหรับการเปรียบเทียบภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลและรายงานต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงข้อมูลเปรียบเทียบ: รายงานอุตสาหกรรมและการศึกษาเปรียบเทียบ, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของคู่แข่ง, การวิเคราะห์ตลาด, และการสำรวจ
  • ข้อมูลภายในโดยละเอียด: ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาดผลิตภัณฑ์, ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานทางการเงิน, เอกสารกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน
  • เครื่องมือและทรัพยากรสำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน: เครื่องมือวิเคราะห์สำหรับการเปรียบเทียบข้อมูล, ซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ตลาดและการติดตามประสิทธิภาพ, การเข้าถึงฐานข้อมูลมาตรฐานอุตสาหกรรม

การเปรียบเทียบมาตรฐานเชิงแข่งขัน

การเปรียบเทียบเชิงแข่งขัน (Competitive benchmarking) คือการเปรียบเทียบกลุ่ม, ทีม, และกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กรของคุณกับคู่แข่งขันของคุณเพื่อระบุจุดแข็ง, จุดอ่อน, และโอกาสสำหรับการปรับปรุง

โดยการวิเคราะห์กลยุทธ์และผลการดำเนินงานของคู่แข่ง บริษัทสามารถนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดมาใช้ ปิดช่องว่างด้านประสิทธิภาพ และเสริมสร้างสถานะทางการตลาดของตน

ตัวอย่าง: บริษัทอีคอมเมิร์ซเปรียบเทียบKPI ด้านความรู้จักแบรนด์ เช่น จำนวนผู้ติดตาม การแชร์บนโซเชียล และการกล่าวถึงแบรนด์ กับของคู่แข่งชั้นนำ เพื่อค้นหาช่องว่างและความแตกต่างหลังจากเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพทางการตลาดเพิ่มเติม บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ที่ดีขึ้นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับการเปรียบเทียบเชิงแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลและรายงานต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงข้อมูลคู่แข่ง: รายงานอุตสาหกรรมจากแหล่งข้อมูลเช่น Gartner, Forrester, หรือ IBISWorld, รายงานการเงินและงบการเงินประจำปีของคู่แข่ง, กรณีศึกษาจากสิ่งพิมพ์ในอุตสาหกรรมหรือบริษัทวิจัย
  • การรวบรวมข้อมูลภายใน: ตัวชี้วัดโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาการตอบกลับการสนับสนุนลูกค้า, ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, เอกสารกระบวนการภายใน, และการวิเคราะห์การทำงาน
  • เครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน: เครื่องมือเปรียบเทียบข้อมูลและติดตามประสิทธิภาพ เช่น ClickUp, เครื่องมือวิเคราะห์ตลาด เช่น SEMrush หรือ SimilarWeb
  • ข้อมูลเครือข่ายและการร่วมมือ: การเป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรม (เช่น AMA, CMI) การเข้าร่วมกลุ่มหรือสมาคมเพื่อเปรียบเทียบมาตรฐาน (เช่น APQC)

การเปรียบเทียบมาตรฐานที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน

การเปรียบเทียบมาตรฐานระดับแนวหน้า (Best-in-class benchmarking) ตามชื่อที่บ่งบอก เปรียบเทียบกลุ่ม ทีมงาน และกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรของคุณกับกลุ่มที่ถือว่าเป็น 'ระดับแนวหน้า' ในหน้าที่เฉพาะเจาะจง โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรม เพื่อระบุแนวปฏิบัติและมาตรฐานประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

คุณสามารถเรียนรู้จากผู้นำเหล่านี้และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน

ตัวอย่าง:ทีมการตลาดทำการเปรียบเทียบตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ของตน เช่น อัตราการแปลง, อัตราการสูญเสียลูกค้า, และอัตราการขายเพิ่ม กับของเอเจนซีที่มีผลงานยอดเยี่ยมซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านกลยุทธ์การตลาดที่มีนวัตกรรมสูงและสามารถสร้างกระแสได้. ตามผลการวิเคราะห์ ทีมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าได้.

เพื่อการเปรียบเทียบมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพในระดับชั้นนำ คุณจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลและรายงานต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่ดีที่สุดในระดับ: กรณีศึกษาและรายงานจากหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมในองค์กรต่างๆ รางวัลและการยอมรับในอุตสาหกรรม (เช่น แผนกการผลิตที่ยอดเยี่ยม) สิ่งพิมพ์หรือเอกสารขาวที่เน้นย้ำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
  • การเก็บข้อมูลภายใน: ผลสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้า, ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานภายใน, และการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักในการเปรียบเทียบมาตรฐาน

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) คือตัวชี้วัดเฉพาะที่เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยพื้นฐานแล้วเป็นตัวชี้วัดข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรของคุณติดตามประสิทธิภาพ ระบุแนวโน้ม และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ผู้คนมักสับสนระหว่างตัวชี้วัดกับ KPI แต่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ในขณะที่ KPI ทุกตัวเป็นตัวชี้วัด แต่ไม่ใช่ตัวชี้วัดทุกตัวที่เป็น KPI ตัวชี้วัดคือการวัดเชิงปริมาณที่ใช้ในการติดตามและประเมินคุณภาพของกระบวนการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

อ่านสิ่งนี้:KPI กับ เมตริก: คืออะไร & วิธีติดตาม

สำหรับการวัดประสิทธิภาพ คุณจำเป็นต้องมี KPI เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณภายในองค์กรหรือกับคู่แข่ง

นี่คือ KPI บางส่วนที่คุณควรติดตาม:

การเติบโตของรายได้: วัดการเพิ่มขึ้นของยอดขายของบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนด

การเติบโตของรายได้ = (รายได้ปัจจุบัน−รายได้ก่อนหน้า) / รายได้ก่อนหน้า × 100

อัตรากำไร: แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เกินต้นทุน

อัตรากำไร = (กำไรสุทธิ / รายได้) × 100

คะแนนผู้ส่งเสริมสุทธิ (NPS): ประเมินความภักดีของลูกค้าโดยพิจารณาจากแนวโน้มที่พวกเขาจะแนะนำบริษัท

NPS = % ผู้สนับสนุน − % ผู้คัดค้าน

อัตราการรักษาลูกค้า: แสดงเป็นร้อยละของลูกค้าที่ยังคงอยู่กับบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อัตราการรักษาลูกค้า = ((ลูกค้าเดิม - ลูกค้าใหม่) / ลูกค้าเริ่มต้น) × 100

ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้า (CAC): คำนวณต้นทุนในการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่

CAC = ต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าทั้งหมด / จำนวนลูกค้าใหม่

มูลค่าตลอดอายุลูกค้า (CLV): ประมาณการรายได้รวมที่ลูกค้าสร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าอยู่กับธุรกิจ

CLV = มูลค่าการซื้อเฉลี่ย × ความถี่ในการซื้อ × ระยะเวลาการเป็นลูกค้า

มีสูตรเฉพาะสำหรับแต่ละ KPI แต่แทนที่จะคำนวณตัวชี้วัดเหล่านี้ด้วยตนเอง คุณสามารถใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้

ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลตติดตาม KPI เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว เทมเพลตนี้ประกอบด้วยฟิลด์และมุมมองที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า ช่วยประหยัดเวลาและรับประกันความสม่ำเสมอในการติดตามเกณฑ์มาตรฐานของคุณ

เทมเพลต KPI ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ติดตามและแสดงภาพตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักด้วยเทมเพลต KPI ของ ClickUp

เทมเพลตนี้ช่วยให้มองเห็นความคืบหน้าของทีมในการบรรลุเป้าหมาย และช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานได้ คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อ:

  • ตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และบรรลุได้ด้วยClickUp Goals
  • จัดระเบียบงาน ตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และแบ่งปันข้อมูลอัปเดตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  • ติดตามตัวชี้วัดตามเวลาด้วยเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติ
  • ใช้มุมมองแผนภูมิแกนต์เพื่อติดตามประสิทธิภาพและปรับแนวทางตามความจำเป็น

ใช้ ClickUp เพื่อทำให้การเปรียบเทียบมาตรฐานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่ทรงพลังซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบ ติดตาม และจัดการงานของคุณได้ ไม่เหมือนกับเครื่องมือการจัดการโครงการแบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการงาน ClickUp ยังมีคุณสมบัติที่ครอบคลุมอื่น ๆ เช่น เป้าหมาย งาน และฟิลด์ที่กำหนดเอง รวมถึงวิธีการหลายแบบในการดูข้อมูลรวมและทำงานร่วมกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนและดำเนินโครงการได้พร้อมกับการเปรียบเทียบตัวชี้วัดต่าง ๆ ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเปรียบเทียบมาตรฐาน

ClickUp ยังสามารถผสานข้อมูลจากแหล่งภายนอกต่าง ๆ ได้ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแผนกต่าง ๆ ในองค์กรได้ง่ายขึ้น ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจน จัดการงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ได้

คุณสามารถเริ่มการวัดประสิทธิภาพใน ClickUp ได้ในสี่ขั้นตอนง่ายๆ:

ขั้นตอนที่ 1: จัดเตรียมพื้นที่เฉพาะ

สิ่งนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบกิจกรรมการเปรียบเทียบมาตรฐานของคุณได้ พื้นที่เฉพาะภายใน ClickUp จะเป็นศูนย์กลางสำหรับงาน เอกสาร และข้อมูลการเปรียบเทียบมาตรฐานทั้งหมดของคุณ

นี่คือวิธีที่คุณสามารถสร้างพื้นที่เฉพาะใน ClickUp:

  • สร้างพื้นที่ใหม่: ไปที่ส่วน Spaces ของ ClickUp และสร้างพื้นที่ใหม่โดยเฉพาะสำหรับกิจกรรมการเปรียบเทียบมาตรฐาน
คลิกอัพ สเปซ
สร้างพื้นที่ใน ClickUp เพื่อจัดการโครงการทั้งหมดในศูนย์กลาง
  • จัดระเบียบด้วยโฟลเดอร์และรายการ: สร้างโฟลเดอร์และรายการที่กำหนดเองในพื้นที่นี้เพื่อจัดหมวดหมู่โครงการเปรียบเทียบต่างๆ (เช่น การเงิน การดำเนินงาน ความพึงพอใจของลูกค้า)

ขั้นตอนที่ 2: กำหนดเป้าหมายของคุณ

ใช้ฟีเจอร์ติดตามเป้าหมายของ ClickUpเพื่อกำหนด ติดตาม และบรรลุวัตถุประสงค์การเปรียบเทียบของคุณได้อย่างราบรื่น

  • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART: ให้แน่ใจว่าเป้าหมายของคุณมีความเฉพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ มีความเกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาที่ชัดเจน ความชัดเจนนี้จะช่วยให้สามารถติดตามและประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
  • สร้างเป้าหมายใน ClickUp: ไปที่ส่วนเป้าหมายใน ClickUp และคลิกที่ 'สร้างเป้าหมายใหม่' กรอกรายละเอียดของเป้าหมายของคุณ รวมถึงชื่อ คำอธิบาย วันที่ครบกำหนด และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย ClickUp
จัดการเป้าหมายของโครงการทั้งหมดในที่เดียวด้วย ClickUp Goals
  • เชื่อมโยงงานใน ClickUp กับเป้าหมาย: เชื่อมโยงงานและโครงการเฉพาะกับเป้าหมายของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมาย สิ่งนี้จะสร้างความสอดคล้องที่ชัดเจนระหว่างการทำงานประจำวันกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
เป้าหมาย ClickUp
สร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Goals

ขั้นตอนที่ 3: ติดตามความคืบหน้า

ฟิลด์ที่กำหนดเองและแดชบอร์ดของ ClickUp มอบเครื่องมือที่ทรงพลังในการติดตามและวิเคราะห์ความก้าวหน้าของคุณ

  • สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง: ฟิลด์ที่กำหนดเองช่วยให้คุณสามารถติดตามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานของคุณได้ ตัวอย่างเช่น สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) เช่น การเติบโตของรายได้ คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า หรือประสิทธิภาพการผลิต
ฟิลด์กำหนดเองเกี่ยวกับเงินในมุมมองรายการของ ClickUp
การเพิ่มมูลค่าทางการเงินให้กับงานแต่ละอย่างเพื่อควบคุมงบประมาณโครงการให้อยู่ในกรอบนั้นทำได้ง่ายมาก
  • สร้างแดชบอร์ดที่ครอบคลุม:ใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อดูภาพรวมความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน คุณสามารถเพิ่มวิดเจ็ตเพื่อแสดงข้อมูลจากฟิลด์ที่กำหนดเอง, เป้าหมาย, และงานต่างๆ การแสดงผลนี้ช่วยให้คุณสามารถระบุแนวโน้ม, ตรวจพบปัญหา, และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
รับมุมมองแบบองค์รวมของสถานะโครงการและงานที่เหลืออยู่ทั่วทั้งทีมหรือแผนกของคุณด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp 3.0
  • อัตโนมัติรายงาน: ใช้คุณสมบัติการอัตโนมัติของ ClickUp เพื่อสร้างรายงานเป็นประจำ ทำให้คุณมีข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบของคุณโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงจากมนุษย์

ขั้นตอนที่ 4: อัปเดตกลยุทธ์การเปรียบเทียบมาตรฐานของคุณเป็นประจำ

การรักษากระบวนการเปรียบเทียบมาตรฐานให้มีความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อข้อมูลใหม่อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถบรรลุและเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  • กำหนดการทบทวนเป็นประจำ: ใน ClickUp คุณสามารถตั้งค่างานหรือการแจ้งเตือนที่เกิดซ้ำเพื่อทบทวนข้อมูลการเปรียบเทียบของคุณได้อย่างสม่ำเสมอ คุณสามารถทำได้ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
  • วิเคราะห์ผลลัพธ์: โดยใช้ข้อมูลจากแดชบอร์ดและรายงานของคุณ คุณสามารถระบุพื้นที่ที่คุณทำได้เกินเกณฑ์มาตรฐานและโอกาสในการปรับปรุง
  • ปรับเป้าหมายและกลยุทธ์: ตามการวิเคราะห์ของคุณ ปรับเป้าหมายและกลยุทธ์ของคุณตามความจำเป็น คุณสามารถกำหนดเป้าหมายใหม่ จัดสรรทรัพยากรใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานได้ดีขึ้น
  • สื่อสารการเปลี่ยนแปลง:ใช้มุมมองแชทของ ClickUpเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมได้รับการอัปเดตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ในมุมมองแชท คุณสามารถมอบหมายงานโดยกล่าวถึงสมาชิกในทีมของคุณและแชร์ลิงก์โครงการได้ คุณยังได้รับการแจ้งเตือนภายในมุมมองแชทด้วย ดังนั้นคุณจะทราบเสมอว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เมนูแชท ClickUp 3.0 ขยายแล้ว
รวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียวด้วย ClickUp Chat และแชร์การอัปเดต เชื่อมโยงทรัพยากร และทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดาย

📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀

ด้วย ClickUp คุณสามารถแปลงเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถพิชิตเป้าหมายได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้

💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า

เริ่มต้นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิผลด้วย ClickUp

การเปรียบเทียบมาตรฐานทุกประเภทต้องอาศัยสูตรและข้อมูลเฉพาะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการด้วยตนเองต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงและยังมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณจำเป็นต้องมีเครื่องมือเปรียบเทียบมาตรฐานที่แข็งแกร่งอย่าง ClickUp

ClickUp มีเทมเพลต KPI, เป้าหมาย และแดชบอร์ดที่ช่วยให้คุณติดตามและจัดการเกณฑ์มาตรฐานของคุณได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถทำให้กระบวนการเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานเป็นอัตโนมัติและได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณ จากนั้นใช้ Chat View เพื่อแชร์รายงานกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของคุณในตลาดด้วยการเปรียบเทียบมาตรฐาน;ลงทะเบียนบน ClickUp ฟรี และ เริ่มต้นการเดินทางของคุณ