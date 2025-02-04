บล็อก ClickUp
ซอฟต์แวร์ทะเบียนความเสี่ยงที่ดีที่สุดของปี 2025 (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)

PMO Team
4 กุมภาพันธ์ 2568

เราทุกคนทราบดีว่าทุกธุรกิจมีความเสี่ยงในระดับหนึ่ง นี่คือเหตุผลที่ซอฟต์แวร์ทะเบียนความเสี่ยงที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นในเครื่องมือของผู้จัดการโครงการทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายทางการเงินหรือปัญหาคอขวดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ—ด้วยเครื่องมือการจัดการความเสี่ยง คุณสามารถและทีมของคุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน และรับมือกับภัยคุกคามทางธุรกิจได้อย่างราบรื่น

หากคุณเป็นผู้จัดการความเสี่ยงโครงการที่กำลังประเมินเครื่องมือสำหรับโปรแกรมการจัดการความเสี่ยง คุณมาถูกที่แล้ว! ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทีมงานที่ ClickUp และฉันได้ทดสอบซอฟต์แวร์การลงทะเบียนความเสี่ยงมากมายเพื่อค้นหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับวัตถุประสงค์นี้

ในบล็อกนี้ ฉันจะรวบรวมซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุด 10 ตัวที่เราได้ใช้และชื่นชอบ มาดูกันเลย!

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ทะเบียนความเสี่ยง?

เครื่องมือทะเบียนความเสี่ยงที่เหมาะสมมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ได้แก่การระบุความเสี่ยง การจัดการ และการบรรเทาความเสี่ยง ต่อไปนี้คือเกณฑ์สำคัญห้าประการที่คุณควรพิจารณาในเครื่องมือเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถติดตามและจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ:

  • ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกใช้เครื่องมือที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและใช้เวลาในการเรียนรู้เพียงเล็กน้อย สิ่งนี้จะช่วยให้คุณและเจ้าของความเสี่ยงคนอื่นๆ สามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นและได้รับประโยชน์สูงสุด
  • การปรับแต่ง: เลือกเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีขอบเขตการปรับแต่งอย่างเพียงพอ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการการจัดการความเสี่ยงที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจของคุณได้
  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: เลือกเครื่องมือการลงทะเบียนความเสี่ยงที่สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดแรงงานที่ต้องทำด้วยตนเองในการประเมินความเสี่ยง และทำให้กระบวนการจัดการความเสี่ยงราบรื่นขึ้น
  • การผสานรวม: มองหาเครื่องมือที่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือและซอฟต์แวร์หลักทั้งหมดที่คุณใช้งานเป็นประจำทุกวัน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เลือกเครื่องมือที่ให้รายงานการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดความเสี่ยง

10 ซอฟต์แวร์ทะเบียนความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024

นี่คือ 10 อันดับซอฟต์แวร์บันทึกความเสี่ยงที่ดีที่สุดทั้งแบบเสียค่าใช้จ่ายและฟรีในรายการของฉัน:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยง)

ชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมของ ClickUp ทำให้เป็นซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงที่ฉันเลือกใช้ อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของมันก็เป็นเพียงคุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้เครื่องมือนี้เป็นตัวเลือกที่ดี ClickUp ยังสามารถปรับแต่งได้สูง, ทำงานร่วมกันได้ดี, และมีประสิทธิภาพ—สูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของข้อเสนอของ ClickUp อย่างรวดเร็ว ผมจะสรุปคุณสมบัติการจัดการความเสี่ยงที่ดีที่สุดบางประการให้คุณ

ClickUp 3.0 แดชบอร์ดที่เรียบง่าย
ตรวจสอบรายงานสถานะโครงการของคุณ ดูว่างานใดมีกำหนดส่ง และวิเคราะห์ความพยายามของทีมเพื่อคำนวณความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำด้วย ClickUp Dashboards

ประการแรก มีClickUp Dashboards ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดสำหรับฉันอย่างไม่ต้องสงสัย หลายครั้งที่เราไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างถูกต้อง เพราะเราไม่สามารถติดตามสถานะ ทรัพยากร ฯลฯ ได้ ClickUp Dashboards ช่วยให้เราทำสิ่งนี้ได้ พวกเขาให้มุมมองที่รวดเร็วและเข้าใจง่ายของโครงการที่กำลังดำเนินอยู่ทั้งหมดของฉัน ซึ่งช่วยให้ฉันระบุและแก้ไขความท้าทายที่กำลังจะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้

ClickUp 3.0 การติดตามเวลาที่ง่ายขึ้น
ใช้คุณสมบัติการติดตามเวลาของ ClickUp เพื่อติดตามและควบคุมเวลาทำงานของพนักงาน

เวลาคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด—และผู้จัดการโครงการทราบดีอยู่แล้วClickUp มีความสามารถในการติดตามเวลาที่ช่วยให้ฉันสามารถใช้ทรัพยากรนี้ได้อย่างรอบคอบ ฉันชอบวิธีที่มันติดตามปริมาณเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะและประมาณการความต้องการเวลาของโครงการตามนั้น

ระบบอัตโนมัติแบบกำหนดเองใน ClickUp
ทำให้การจัดการความเสี่ยงของโครงการเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations

การทำงานที่ยุ่งเหยิงกำลังเป็นอุปสรรคต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? ฉันเชื่อมั่นในClickUp Automationsเพื่อช่วยฉันในด้านนี้! มันช่วยให้ฉันสร้างการทำงานอัตโนมัติแบบกำหนดเองเพื่อให้มั่นใจว่างานส่งมอบของโครงการทั้งหมดของฉันเสร็จตรงเวลา นอกจากนี้ ด้วยเทมเพลตที่ปรับแต่งได้มากกว่า 100 แบบให้เลือก มันยังช่วยให้ฉันทำงานอัตโนมัติกับงานทั้งหมดที่หากไม่ทำจะทำให้เสียเวลาและประสิทธิภาพอันมีค่าของทีมฉันอีกด้วย

เทมเพลตรายงานความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
จัดการ ติดตาม และลดความเสี่ยงของโครงการของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลต ClickUp Risk Register

พูดถึงเทมเพลต คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับเทมเพลต ClickUp Risk Register หรือไม่? ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ต้องการลดและจัดการความเสี่ยง เทมเพลตนี้ช่วยฉัน:

  • ระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าก่อนที่จะกลายเป็นความจริง
  • ติดตามสถานะความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และผลกระทบเพื่อทำความเข้าใจความลึกซึ้ง
  • จัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

โดยรวมแล้ว ClickUp ได้ช่วยปรับปรุงการจัดการความเสี่ยงของฉันอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้จำนวนเครื่องมือที่ฉันเคยใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ลดลง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่ามีช่วงการเรียนรู้เล็กน้อย

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: 7 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (9,600+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,100+ รีวิว)

2. Mitratech (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางกฎหมาย)

แดชบอร์ดรายงานความหลากหลายของ Mitratech
ผ่านทางMitratech

โซลูชัน Government, Risk & Compliance (GRC) ที่ครอบคลุมของ Mitratech เป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ได้รับความต้องการมากที่สุดของพวกเขา โซลูชันเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยไม่คำนึงถึงอุตสาหกรรมหรือมาตรฐานที่ธุรกิจของคุณอยู่ภายใต้ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้คุณตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในองค์กรและกับผู้ขายภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทได้อย่างมีนัยสำคัญและเพิ่มประสิทธิภาพของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Mitratech

  • เลือกจากหลากหลายโซลูชัน GRC ที่ปรับแต่งได้ เพื่อค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
  • วัดและติดตามระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรของคุณ
  • สร้าง, ดำเนินการ, และบริหารจัดการกระบวนการทำงานการจัดการความเสี่ยงแบบไม่มีโค้ดในองค์กรของคุณ
  • ใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์การทำงานร่วมกันในแอปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในทีมของคุณให้สูงสุด

ข้อจำกัดของ Mitratech

  • ข้อเสนอมีความยืดหยุ่นจำกัดในแง่ของการปรับแต่ง
  • เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว

ราคาของ Mitratech

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Mitratech

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

3. Hyperproof (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามและจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ)

โมดูลทะเบียนความเสี่ยงของ Hyperproof
ผ่านทางHyperproof

IHyperproof เชี่ยวชาญใน การจัดการความเสี่ยงแบบดั้งเดิม การจัดการผู้ขาย และการจัดการการตรวจสอบ มีเทมเพลตกรอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดมากกว่า 90 แบบเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่หลากหลายของธุรกิจต่างๆ

แพลตฟอร์มนี้มีความก้าวหน้าอย่างมาก. คุณสมบัติส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงของมันได้รับการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดขอบเขตของการแทรกแซงจากมนุษย์ และด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดข้อผิดพลาด. นี่คือเหตุผลใหญ่อีกประการหนึ่งที่ทำให้ซอฟต์แวร์การจัดการความเสี่ยงนี้อยู่ในรายการของเรา.

คุณสมบัติเด่นของ Hyperproof

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรอบการทำงานมากกว่า 100 รายการ เช่น SOC 2, HIPPA, GDPR และ FedRAMP
  • ใช้แดชบอร์ดที่สร้างขึ้นในตัวและสามารถส่งออกได้เพื่อติดตามสถานะความเสี่ยงของคุณ
  • ทำให้การจัดการความเสี่ยงของผู้จัดหาเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดโอกาสของการสูญเสีย
  • ปรับปรุงการเตรียมการตรวจสอบภายในของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการรวมงานไว้ในที่เดียว
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Azure, GitHub, Google Drive และอื่นๆ

ข้อจำกัดของ Hyperproof

  • กระบวนการติดตั้งและกำหนดค่าที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติการปรับแต่งมีจำกัดมาก

ราคาที่พิสูจน์แล้ว

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Hyperproof

  • G2: 4. 6/5 (127 รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (48 รีวิว)

4. แพลตฟอร์มเดียวที่ขยัน (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงทางไอที)

แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยง Diligent One
ผ่านทางDiligent One

Diligent One Platform (เดิมชื่อ HighBond) เป็น แพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงและการบรรเทาความเสี่ยง หากคุณดำเนินธุรกิจด้านไอที ฉันขอแนะนำซอฟต์แวร์นี้เป็นอย่างยิ่ง ข้อเสนอของมัน—ตั้งแต่การจัดการความเสี่ยงจากผู้ขายไปจนถึง ERM—ได้รับการปรับแต่งอย่างแม่นยำเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมไอที

Diligent One ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มรวมศูนย์ที่คุณสามารถตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กรของคุณได้—และนั่นคือสิ่งที่เหนือกว่าสำหรับฉัน นอกจากนี้ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดและปลอดความเสี่ยงในทุกด้านของธุรกิจ

คุณสมบัติเด่นของแพลตฟอร์ม Diligent One

  • ใช้ประโยชน์จากพลังของ AI เพื่อติดตามและลดความเสี่ยง
  • เชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่คุณเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
  • รับข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลเชิงลึกเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
  • ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่น Salesforce, Microsoft, Oracle และอื่น ๆ

ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Diligent One

  • กระบวนการตั้งค่าที่ซับซ้อน
  • คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด

ราคาแพลตฟอร์ม Diligent One

  • ราคาตามความต้องการ

Diligent One Platform คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (124 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (83 รีวิว)

5. ServiceNow (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบครอบคลุม)

แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยงของ ServiceNow
ผ่านทางServiceNow

นี่คือแพลตฟอร์มอีกตัวที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อทำให้การจัดการความเสี่ยงง่ายขึ้น

ServiceNow เป็นแพลตฟอร์มแบบบูรณาการที่ช่วยให้คุณ ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมความเสี่ยง ได้พร้อมกัน ตั้งแต่การจัดการความเสี่ยงด้านนโยบายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ไปจนถึงการจัดการความเสี่ยงในการดำเนินงาน—ซอฟต์แวร์นี้รองรับทุกด้าน ด้วยพลังของ AI ServiceNow ช่วยอัตโนมัติและรวมศูนย์กิจกรรมการจัดการความเสี่ยงส่วนใหญ่ไว้ในที่เดียว เป็นเครื่องมือที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจด้านการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นโดยอิงจากข้อมูล

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • เปิดใช้งานการวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจเพื่อจัดลำดับความสำคัญและตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • คาดการณ์และป้องกันความเสี่ยงด้วยเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • ใช้ข้อมูลความเสี่ยงเพื่อกำหนดขอบเขตและจัดลำดับความสำคัญของแผนการตรวจสอบอย่างรอบคอบ
  • รับข้อมูลวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่แม่นยำเพื่อคาดการณ์แนวโน้มและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Microsoft, Salesforce, Oracle เป็นต้น

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • ต้องการการตั้งค่าอย่างละเอียด
  • อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางทีม

ราคาบริการของ ServiceNow

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (1,988 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (246 รีวิว)

6. TimeCamp (เหมาะที่สุดสำหรับการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ)

แดชบอร์ด TimeCamp
ผ่านทางTimeCamp

TimeCamp เป็นเครื่องมือเสริมในชุดเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงของฉัน. เครื่องมือติดตามเวลา จะช่วยคุณควบคุมระยะเวลาของโครงการและตามมาด้วยการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง.

สิ่งที่ทำให้ TimeCamp แตกต่างจากเครื่องมือติดตามเวลาทั่วไปในตลาดคือแนวทางที่ครอบคลุมในการจัดการความเสี่ยงของโครงการ ประการแรก มันเป็นเครื่องมือที่ทำงานโดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องติดตามเวลาด้วยตนเอง นอกจากนี้ มันยังให้บริการหลายวัตถุประสงค์—การติดตามชั่วโมงการเรียกเก็บเงิน, ประสิทธิภาพการทำงาน, กำไร, การเข้าร่วม, เป็นต้น

คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp

  • ติดตามเวลาทำงานเพื่อเข้าใจความต้องการของโครงการได้ดีขึ้น
  • รับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความคืบหน้าของงานและสถานะโครงการ เพื่อป้องกันการเกินงบประมาณ
  • ใช้คุณสมบัติการติดตาม GPS เพื่อติดตามตำแหน่งและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในภาคสนาม
  • บันทึกเวลาเข้าและออกงานเพื่อรายงานผลผลิต
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ ในกระบวนการทำงานของคุณ เช่น Quickbooks, Github, Airtable, Jira เป็นต้น

ข้อจำกัดของ TimeCamp

  • มุ่งเน้นไปที่การติดตามเวลาเป็นหลัก ไม่ค่อยมีความแข็งแกร่งสำหรับการจัดการความเสี่ยง
  • ขาดการผสานรวมกับเครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ
  • ความสามารถในการใช้งานแบบออฟไลน์จำกัด

ราคาของ TimeCamp

  • ฟรีตลอดไป
  • เริ่มต้น: $1. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $3.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $5. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ TimeCamp

  • G2: 4. 7/5 (304 รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (597 รีวิว)

7. GOAT (ดีที่สุดสำหรับการติดตามและประเมินความเสี่ยง)

แดชบอร์ด GOAT
ผ่านทางGOAT

หากคุณไม่มีประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือจัดการทะเบียนความเสี่ยงแบบเต็มรูปแบบมาก่อน GOAT เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แข็งแกร่งแล้ว ยังมีดีไซน์และอินเตอร์เฟซที่เรียบง่ายซึ่งทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่าย

สำหรับสิ่งที่ GOAT Risk นำเสนอ มีหลายอย่างที่ผม/ฉันพบว่ามีความเป็นประโยชน์ ประการแรก มันมีแม่แบบทะเบียนความเสี่ยงที่สามารถปรับแต่งได้หลายแบบ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้เพื่อเริ่มต้นโครงการบริหารความเสี่ยงของคุณได้ทันที ด้วยฟีเจอร์การให้คะแนนการประเมินความเสี่ยงแบบลากและวาง คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงเพื่อการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ GOAT ยังมีความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างสูง หากคุณมีทีมงานที่รับผิดชอบโครงการใดโครงการหนึ่ง คุณสามารถเชิญพวกเขาให้มาร่วมใช้งานเครื่องมือนี้และจัดการกับทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้

คุณสมบัติเด่นที่สุดของ GOAT

  • สร้างและตรวจสอบโปรไฟล์ความเสี่ยงสำหรับแต่ละแผนกธุรกิจ โครงการ ฯลฯ
  • กำหนดและดำเนินการแผนปฏิบัติการ SMART ด้วยคุณสมบัติการประเมินความเสี่ยงควบคุมด้วยตนเอง
  • ทำให้กระบวนการทำงานของคุณเป็นอัตโนมัติเพื่อติดตามและจัดการทุกกิจกรรมของโครงการ และลดความเสี่ยงในอนาคต
  • กำหนดตัวชี้วัดให้กับความเสี่ยงของคุณเพื่อติดตามและจัดการด้วยแนวทางที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
  • รับรายงานการประเมินความเสี่ยงและข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างละเอียด

ข้อจำกัดของ GOAT

  • ไม่มีให้ทดลองใช้ฟรี/ไม่มีแผนให้บริการ
  • ฟังก์ชันการปรับแต่งที่จำกัด
  • ขาดความสามารถในการบูรณาการ

การกำหนดราคาความเสี่ยงแบบ GOAT

  • เริ่มต้น: 400 ดอลลาร์/ปี
  • มาตรฐาน: 1,200 ดอลลาร์/ปี
  • องค์กร: 4,800 ดอลลาร์ต่อปี
  • Enterprise PRO: $7200/ปี

GOAT การจัดอันดับความเสี่ยงและบทวิจารณ์

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: 4. 7/5 (51 รีวิว)

8. ตัวแก้ไขปัญหา (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร)

แดชบอร์ดการจัดการเวิร์กโฟลว์ของตัวแก้ไขปัญหา
ผ่านทางResolver

Resolver เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเครื่องมือจัดการทะเบียนความเสี่ยง แม้ว่าจะมีฟีเจอร์ครอบคลุมทั้งการตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดการความเสี่ยงในรูปแบบอื่นๆ อีกมากมาย แต่ฉันพบว่ามันเหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงขององค์กร

ฟังก์ชันการจัดการความเสี่ยงองค์กร (ERM) ของ Resolver ได้รับการออกแบบอย่างครอบคลุม รายการความเสี่ยงแบบรวมศูนย์ช่วยส่งเสริมความร่วมมือภายในองค์กรโดยให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงได้ เครื่องมือนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อย่างเพียงพอ คุณสามารถปรับแต่งโซลูชัน ERM ทุกส่วนให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ นอกจากนี้ Resolver ยังช่วยให้การอัตโนมัติของกระบวนการและระบบการทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

คุณสมบัติเด่นของ Resolver

  • เข้าถึงแดชบอร์ดเพื่อดูและแบ่งปันข้อมูลความเสี่ยงในรูปแบบที่แสดงผลอย่างชัดเจน
  • รับรายงานและข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดและแม่นยำ เพื่อช่วยในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยงโดยอาศัยข้อมูลเป็นฐาน
  • ใช้การผสานซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งเพื่อนำเข้าข้อมูลความเสี่ยงจากระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Slack, Jira และ Microsoft Azure

ข้อจำกัดของตัวแก้ไขปัญหา

  • คุณสมบัติของแอปพลิเคชันมือถือที่จำกัด
  • อาจซับซ้อนเกินไปสำหรับบางทีม

ราคาของตัวแก้ไข

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของผู้ให้บริการ

  • G2: 4. 4/5 (107 รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (46 รีวิว)

9. MasterControl (ดีที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ)

บันทึกการผลิตของ MasterControl
ผ่านทางMasterControl

MasterControl Quality Excellence ช่วยลดความเสี่ยงด้านคุณภาพ สำหรับองค์กร ด้วยความสามารถที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผม ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือนี้คือแนวทางแบบ 360 องศา การให้บริการด้านการจัดการความเสี่ยงคุณภาพของ MasterControl เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและสิ้นสุดที่การตระหนักถึงความเสี่ยง แนวทางที่ลึกซึ้งนี้ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการและติดตามความเสี่ยงทุกประเภทในทุกจุดของการผลิต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสอดคล้องกับข้อกำหนดการปฏิบัติตามกฎระเบียบทุกข้อและพร้อมสำหรับการตรวจสอบอยู่เสมอ

คุณสมบัติเด่นของ MasterControl

  • เริ่มการประเมินความเสี่ยงคุณภาพจากทุกที่ภายในระบบเพื่อระบุและลดความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ในระยะเริ่มต้น
  • ติดตามและจัดการการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานคุณภาพ
  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการจัดตารางเวลา การวางแผน และการดำเนินการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
  • เร่งกิจกรรมที่มีความเสี่ยงด้วยการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารทันทีผ่านกระบวนการทำงานและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจำกัดของ MasterControl

  • ผู้ใช้พบว่าอินเทอร์เฟซใช้งานยาก
  • มีคุณสมบัติการปรับแต่งที่จำกัด

ราคาของ MasterControl

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว MasterControl

  • G2: 4. 3/5 (323 รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (422 รีวิว)

10. อาร์เชอร์ ไอที (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ)

แดชบอร์ดการจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สามของ Archer
ผ่านทางชุมชนอาร์เชอร์

ฉันจะจบรายการนี้ด้วย เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ—Archer IT. Archer เชี่ยวชาญในทุกประเภทของการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการจัดการการตรวจสอบ การกำกับดูแลเอกสาร การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ERM และอื่นๆ อีกมากมาย

แม้ว่าจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่คุณสามารถทำอะไรได้มากมายกับ Archer IT เมื่อคุณคุ้นเคยกับมันแล้ว มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสอดคล้องกับความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร สำหรับฉัน สิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับ Archer คือการออกแบบที่เน้นการทำงานร่วมกัน คุณสามารถเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ไม่ได้เสนอให้

คุณสมบัติเด่นของ Archer IT

  • สร้างทะเบียนความเสี่ยงแบบรวมศูนย์เพื่อบันทึก ตรวจสอบ และจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่หลากหลาย
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณภายในองค์กรเพื่อการจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น
  • ระบุและจัดหมวดหมู่กระบวนการและระบบขององค์กรเพื่อกำหนดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ
  • รับข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเพื่อการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ดีขึ้น

ข้อจำกัดของระบบไอทีอาร์เชอร์

  • เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ผู้ใช้พบว่ากระบวนการนำไปใช้งานมีความซับซ้อนและใช้เวลานาน

ราคาของ Archer IT

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Archer IT

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ทุกอย่างเกี่ยวกับแบบตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง

บริหารความเสี่ยงของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมใด การบริหารความเสี่ยงและการทำให้กิจกรรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติจะนำไปสู่การดำเนินงานโครงการที่ประสบความสำเร็จ

แต่ประเด็นคือ—เมื่อตลาดเต็มไปด้วยเครื่องมือและซอฟต์แวร์สำหรับการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงขององค์กรมากมายมหาศาล การค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณจึงยากกว่าที่เคย

ให้ ClickUp ช่วยคุณประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก

ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมและครบวงจร, ClickUp รวมคุณสมบัติและความสามารถที่เหนือกว่าการลงทะเบียนความเสี่ยงพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการจัดการความเสี่ยงโดยรวม

เลือกมันเป็นโซลูชันครบวงจรที่ดีที่สุดสำหรับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิต, กำไร, และการเติบโต. สมัครบัญชีฟรีวันนี้.สมัครที่นี่!